D-D Delight
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1645 Flickinger Ave
San Jose, CA 95131
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FOODS
THE VIETNAMESE PO-BOY
BEEF CHEEK BIRRIA PO-BOY
BEEF,BIRRIA JUICE, MOZZARELLA, , CABBAGE, PICKLED ONION, CILANTRO
BO NE PO-BOY
RIBEYE BEEF,, GARLIC AIOLI, MUSHROOM, CHARRED TOMATO, ONION, PATE, FRIED EGG, CILANTRO
BUDDHA PO-BOY
BRAISED PORK BELLY, GARLIC AIOLI, CITRUS SLAW, CILANTRO
CRISPY CHICKEN PO-BOY
CRISPY CHICKEN, GARLIC AIOLI, CITRUS SLAW, CILANTRO
SAIGON CHEESESTEAK PO-BOY
RIBEYE BEEF, GARLIC AIOLI, MUSHROOM, PEPPER, ONION, CHILI OIL, MOZZARELLA, PICKLED ONION
BAOGERS
**SPECIAL** D-D BIRRIA TACOS
**D-D SPECIAL** RAMEN
D-D SAVORY STICKY RICE
CRISPY CHICKEN STICKY RICE
CRISPY CHIHCKEN, JUS, PATE, SCALLION OIL, CRISPY SHALLOT , PICKLED ONION SOY CURED EGGS, CILANTRO
BRAISED PORK BELLY STICKY RICE
PORK BELLY, JUS, PATE, SCALLION OIL, CRISPY SHALLOT , PORK FLOSS, PICKLED ONION SOY CURED EGGS, CILANTRO
BO NE STICKY RICE
RIBEYE BEEF, HOT PATE, MUSHROOM, TOMATO, CHARRED ONION, SUNNY SIDE EGG
LOADED FRIES
BEEF CHEEK BIRRIA LOADED FRIES
BRAISED BEEF CHEEK, JUICE, MOZZARELLA, GREEN SAUCE, PICKLED ONION, CILANTRO
PORK BELLY LOADED FRIES
PORK, JUS, GARLIC AIOLI, AVOCADO CREMA, CRISPY SHALLOT, PICKLED ONION, CILANTRO
BO NE (STEAK & FRIES) LOADED FRIES
RIBEYE BEEF, HOT PATE, MUSHROOM, CHARRED ONION,TOMATO, GARLIC AIOLI,, FRIED EGG, PICKLED ONION, CHOPPEED CILANTRO