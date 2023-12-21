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DADA ECHO PARK 1606 W Sunset Blvd
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1606 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
LITTLE FISH CAFE MENU
BREAKFAST
- Brown cheese toast$8.00
Bub and Grandma’s sourdough, salted butter, norwegian brown cheese
- Smoked whitefish tartine$15.00
Clark Street rye bread, smoked whitefish salad, pickled shallots, fried capers, dill
- Cured trout tartine$16.00
Clark Street rye bread, coriander cured trout, crème fraîche, shaved onions, pickled mustard seeds, pickled fennel
- Fish congee$15.00
Rice porridge with striped bass, chili crisp, scallions, soft boiled egg (GF)
- Mushroom congee$12.00
Rice porridge with pickled + simmered mushrooms, chili crisp, scallions, soft boiled egg (GF, vegan w/o egg)
- Cottage cheese pancakes$11.00
Sour cream, cherry jam
LUNCH
- Fried fish sandwich$17.00
Beer-battered pacific striped bass, american cheese, kewpie mayo, dill pickles, potato bun
- Fried tofu sandwich$14.00
Beer-battered firm tofu, vegan american cheese, vegan mayo, dill pickles (vegan)
- Grilled steak sandwich$18.00
Bub and Grandma’s ciabatta, grilled tri-tip, chili-lime cream, pickled onion, arugula
- Broccoli rabe melt$12.00
Bub and Grandma’s ciabatta, charred broccoli rabe, kabocha squash spread, provolone piccante, chili garlic
- Chicory caesar$14.00Out of stock
Winter chicories, celery, parmesan, breadcrumbs (GF w/o breadcrumbs)
- LF wedge$16.00
Iceberg, creamy mustard vinaigrette, pickled beets, cured egg yolk, crispy fish skin (vegetarian w/ fish skin)
- Grilled sprouting cauliflower$9.00
Sprouting cauliflower, currant chili vinaigrette, hazelnuts (GF, vegan)
ALL DAY
MARKETPLACE
DAIRY
CHEESE
HOLIDAY SWEETS
- PANETTONE AMARENA/CHOCOLATE CHIOSTRO$33.00Out of stock
- GINGERBREAD COOKIES RUSTIC BAKERY$8.00Out of stock
- FIG CAKE ALMONDS PLAZA MAYOR$5.00
- TRE MARIE PANETTONE MILANESE$23.00
- TRE MARIE PANDORO BOX TRADIZIONALE$23.00
- BAULI PANDORO DI VERONA BOX MINI$4.00
- AMARETTI CHIOSTRO WHITE CUBE TIN - MINI$10.00
- AMARETTI RED CHIOSTRO CUBE TIN$32.00
- MULLED WINE SPICE BLEND TRADITION$10.00
- PANETTONNE CLASSICO MINI BAULI$3.50
NON-ALCOHOLIC DRINKS
- A'SICILIANA BLOOD ORANGE$2.50
- A'SICILIANA LEMON$2.50
- SINGHA CLUB SODA$1.50
- HEALTHADE GINGER LEMON$5.00
- HEALTHADE CAYENNE CLEANSE$5.00
- HEALTHADE BERRY LEMONADE$5.00
- HEALTHADE POMEGRANATE$5.00
- SYNERGY GINGERADE KOMBUCHA$6.00
- SYNERGY TRILOGY KOMBUCHA$6.00
- SYNERGY GINGERBERRY KOMBUCHA$6.00
- TEPACHE PINEAPPLE$3.50
- TEPACHE GINGER MANZANA$3.50
- TEPACHE HIBISCUS CITRUS$3.50
- TEHUACAN SODA WATER$2.50
- BOXED WATER$2.00
- NIRVANA COCONUT WATER$5.00
- BOYLAN CANE COLA$3.00
- BOYLAN ROOT BEER$3.00
- BOYLAN GINGER SODA$3.00
- BUNDARBERG GINGER BEER$4.00
- YERBA MATE ORIGINAL$4.00
- STILL WATER 500 ML GLASS BOTTLE - MOUNTAIN VALLEY$2.50
- STILL WATER 750 ML GLASS BOTTLE - MOUNTAIN VALLEY$4.50
- SPARKLING WATER 750 ML GLASS BOTTLE - MOUNTAIN VALLEY$4.50
- A'SICILIANA SICILIAN BLOOD ORANGE SODA 4 PACK$10.00
- A'SICILIANA LEMON SODA 4 PACK$10.00
- MEXICANE COLA$3.00
- SMALL -MOUNTAIN VALLEY SPRING STILL$2.50
- GHIA GINGER SPRITZ 8 OZ$6.00
- GHIA LIME & SALT SPRITZ 8 OZ$6.00
CHARCUTERIE/SMOKED FISH
- SALAMI HOT CALABRIAN SALT & TWINE$10.00
- SALAMI CLASSIC BISTRO SALT & TWINE$10.00
- SALAMI FENNEL SALT & TWINE$10.00
- SALAMI SOPRESSATA OLLI$12.00
- SALAMI CALABRESE OLLI$12.00
- SALAMI SAUCISSON SEC OLYMPIA$13.00
- CHORIZO RIOJA OLYMPIA$13.00
- PEPPERETTE PETITE PIERRE OLYMPIA$6.00
- PEPPERETTE FLACO PACO OLYMPIA$5.00
- SALAMI GENOA FRA MANI$5.00
- SALAMI TOSCANO FRA MANI$6.50
- PEPPERONI UNCURED FRA MANI$6.50
- SOPRESSATA SALCHICHON CAMPO GRANDE$8.00
- SALAMI CHORIZO CAMPO GRANDE$8.00
CONSERVAS
- SARDINES CITRON CAPTAINE NAT$6.00
- SARDINES HERBS CAPTAINE NAT$6.00
- SARDINES TAPENADE CAPTAINE NAT$6.00
- SARDINES AUX POIVRONS CAPTAIN NAT$6.00
- MACKERAL MAQUEREAUX OLIVES CAPTAINE NAT$6.00
- SARDINES BASTAISE LA BON MER$6.00
- SARDINES TROPEZIENNE TOMATO, CAPER, OLIVE FERRIGNO$6.00
- MACKERAL PASTIS FERRIGNO$6.00
- MACKERAL PEPPERS & CHILI FERRIGNO$6.00
- SARDINES LA BONNE MER BUTTER & THYME$6.00
- SMOKED SALMON OLIVE OIL JOSE GOURMET$12.00
- SMOKED SMALL SARDINE JOSE GOURMET$10.00
- SMALL MACKEREL JOSE GOURMET$9.00
- CODFISH OLIVE OIL JOSE GOURMET$12.00
- CANTABRIAN ANCHOVIES IN OLIVE OIL FISHWIFE$11.00
- SMOKED RAINBOW TROUT FISHWIFE$13.00
- SMOKED SALMON CHILI CRISP FISHWIFE$15.00Out of stock
- TUNA OLIVE OIL DONOSTIA$14.00
- PORK LIVER PATE FLOWER$4.00
BODY
- RESURFACE SCRUB NOTO$38.00
- DEEP SERUM FACE AND NECK NOTO$36.00
- AGENDER OIL NOTO$46.00
- MOISTURE RISER CREAM NOTO$48.00
- BASIL YARROW MIST NOTO$36.00
- OLIVE OIL SOAP GENUINE MARSEILLE FRENCH DRY GOODS$11.00
- VERBENA BAR SOUP FRENCH DRY GOODS$6.00
- CITRUS BAR SOAP FRENCH DRY GOODS$6.00
- RHUBARB BAR SOAP FRENCH DRY GOODS$6.00
- ROSE BAR SOAP FRENCH DRY GOODS$6.00
- YUZU BAR SOAP FRENCH DRY GOODS$6.00
- FIG LEAF BAR SOAP FRENCH DRY GOODS$6.00
- AYURVEDIC SOAP$3.00
- LIQUID HAND SOAP FRENCH LAVENDAR
- CHANDRIKA AYURVEDIC SOAP$2.00
HOUSEWARES
- OYSTER KNIFE - OPINEL$23.00
- RED FOLDING KNIFE - OPINEL$18.00
- NAVY FOLDING KNIFE - OPINEL$20.00
- GRAY FOLDING KNIFE - OPINEL$20.00
- STEEL POCKET KNIFE TAN - OPINEL$18.00
- RED BOTTLE OPENER - UTILITARIO MEXICANO$9.00
- DISHCLOTH SET WHITE COTTON - UTILITARIO MEXICANO$9.00
- VEGETABLE BRUSH SQUARE MINI - UTILITARIO MEXICANO$6.00
- VEGETABLE BRUSH SQUARE SMALL - UTILITARIO MEXICANO$7.00
- VEGETABLE BRUSH SQUARE LARGE - UTILITARIO MEXICANO$16.00
- VEGETABLE BRUSH ROUND SMALL - UTILITARIO MEXICANO$6.00
- BLACK ENAMEL HIGH CUP - UTILITARIO MEXICANO$25.00
- WHITE ENAMEL HIGH CUP - UTILITARIO MEXICANO$25.00
- STONE MOLCAJETE- UTILITARIO MEXICANO$25.00
- JERGA COTTON TOTE- UTILITARIO MEXICANO$13.00
- FILT WOVEN BAG MEDIUM WHITE$16.00
- Handmade Incense$20.00
- SILVER SCRUBBER$5.00
TEA (DRY)
- PEACE HERBAL TEA ROOTED$10.00
- DETOX TEA ROOTED$12.00
- SLEEP TEA ROOTED$10.00
- CHAI LATTE CHAI MASALA TRADITION NATURE$6.00
- DARJEELING BLACK TEA ALAYA$18.00
- LEMONGRASS AND GINGER TEA ALAYA$18.00
- FRESH MINT TEA ALAYA$14.00
- NETTLE LEAF TEA TRADITIONAL$10.00
- SPEARMINT TEA TRADITIONAL$10.00
- EARL GREY TEA CHOICE ORGANIC$8.00
- PEPPERMINT TULSI TEA ORGANIC INDIA$5.00
- ENGLISH BREAKFAST TEA CHOICE ORGANIC$8.00
- CHAI CONCENTRATE RISHI MASALA
- MULLED WINE SPICE BLEND TRADITION
- GINGER HERBAL TEA TRADITIONAL MEDICINALS$10.00
- </BREATHE TEA ROOTED$10.00