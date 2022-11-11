Denver Milk Market Milk Market
1,435 Reviews
$$
1800 Wazee Street
Suite 100
Denver, CO 80202
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Order Again
Ghost Tortilla
Breakfast Quesadilla
Flour tortilla, cheddar cheese, scrambled eggs
Huevos Rancheros
Two fried eggs, ranchero sauce, black or pinto beans, choice of rice, tortilla chips, cotija
Breakfast Nachos
Tortilla chips, queso, ranchero or vegetarian green chile, choice of meat, choice of beans, scrambled or fried eggs
Breakfast Burrito
Roasted potatoes, scrambled eggs, choice of meats or fajita veg, Veg green Chili
Lous Hot & Naked
HOLIDAY
CELLAR GIFTS
BAR TOOL KIT
BOTTLE OPENER-STAINLESS
CALYAN WAX CO. CANDLE
CC LATTE KIT MOCHA
COPPER COW POUR OVER LATTE MOCHA 5PK $6 COST
CC LATTE KIT PMPKN SPICE
COPPER COW POUR OVER LATTE KIT PMPKN SPICE 5PK
CC LATTE KIT SALTED CARAMEL
COPPER COW POUR OVER LATTE SALTED CARAMEL 5 PK $6COST
CC LATTE KIT VANILLA
COPPER COW LATTE KIT VANILLA POUR OVER
COCKTAIL TOOL KIT
FALL CANDLE 9OZ.
GG DENVER MAP-WHISKEY GLASS 2PK
GREENLINE GOODS DENVER MAP -WHISKEY GLASSES COST $
GG SCIENCE OF WHISKEY- WHISKEY GLASS 2PK
GREENLINE GOODS SCIENCE OF WHISKEY 2 PK COST $6
GG WE THE PEOPLE -WHISKEY GLASS 2PK
GREENLINE GOODS WE THE PEOPLE WHISKEY GLASS 2PK COST $6
HALLOWEEN MUG
HANDPAINTED SERVING BOWL
HANDPAINTED SERVING PLATE
HANDPAINTED TURKIST SERVING PLATE
HP ARTISNAL SPA SET - LAVENDAR
HEMLOCK PARK ARTISNAL SPA SET LAVENDAR COST $14.95
HP ARTISNAL SPA SET - SEA SALT ORCHID
HEMLOCK PARK ARTISNAL SPA SET SEA SALT ORCHID COST $14.95
HP CANDLE TRIO - DESERT
HEMLOCK PARK CANDLE TRIO DESERT COST $14.95
HP CANDLE TRIO-GARDEN
HEMLOCK PARK CANDLE TRIO GARDEN COST$14.95
MAGNETIC POETRY-D BAG
MAGNETIC POETRY D BAG COST $6
MAGNETIC POETRY-MOIST
MAGNETIC POETRY MOIST COST $6
MAGNETIC POETRY-POLITICIAN
MAGNETIC POETRY POLITICIAN COST $6
MAGNETIC POETRY-QUEER
MAGNETIC POETRY QUEER COST $6
MAGNETIC POETRY-SMUTTY
MAGNETIC POETRY SMUTTY COST$6
MAGNETIC POETRY-STONER
MAGNETIC POETRY STONER COST $6
MAGNETIC POETRY-WINE LOVER
MAGNETIC POETRY WINE LOVER COST $6
MAGNETIC POETRY=SUFFRAGETTE
MAGNETIC POETRY SUFFRAGETTE COST $6
TP COASTER- 16TH ST CLOCKTOWER
TP COASTER- 16TH ST CLOCKTOWER
TP COASTER- ASPEN
TP COASTER- ASPEN
TP COASTER- RED ROCKS (MOON)
TP COASTER- RED ROCKS (MOON)
TP COASTER- VAIL
TP COASTER- VAIL
TP COASTER-14ERS
TP COASTER-14ERS
TP COASTER-BRECKENRIDGE
TP COASTER-BRECKENRIDGE
TP COASTER-CENTENNIAL STATE
TP COASTER-CENTENNIAL STATE
TP COASTER-LARIMER SQUARE
TP COASTER-LARIMER SQUARE
TP COASTER-RMNP
TP COASTER-RMNP
TP COASTER-UNION STATION (SNOW)
TP COASTER-UNION STATION (SNOW)
TRAVEL CORKSCREW-PLASTIC
VC CANTARITOS CLAY CUP
VERVE CULTURE CANTARITOS CLAY CUP COST$3.75
VC HANDBLOWN GLASSES 4PK BLUE
VERVE CULTURE MEXICAN HAND BLOWN GLASSES 4PK BLUE COST $6
VC THAI FOR 2- PAD THAI
VERVE CULTURE THAI FOR 2 PAD THAI COST $7.50
VC THAI FOR 2-GREEN CURRY
VERVE CULTURE THAI FOR 2 GREEN CURRY COST $6
WAITERS CORK SCREW
WHISKEY DECANTER (ROUND)
WHISKEY DECANTER (SQUARE)
WINE DECANTER
WINE STOPPER - WOOD
FLASK (OSO & BEAN)
WOOD CHARCUTERIE BOARD
DRINKWEAR
ANTLER ROCKS GLASS
BICYCLE PINT GLASS
BIGFOOT MUG
CERAMIC BIGFOOT CAMP MUG PAYCKOCH
CAMPING PINT GLASS
CAMPING SCENE MUG
CANTARITOS CLAY CUP
COLORADO MAP MUG (BLACK)
CERAMIC CO MAP MUG PAYCOCH
COLORADO MAP TUMBLER 16OZ
COLORADO USA PINT GLASS
DENVER STRAW TUMBLER (24OZ)
CLEAR 24OZ TUMBLER WITH STRAW DENVER ARC LOGO WITH MILK MARKET
INCLUSIVE MUG
MILK MARKET CAMP COFFEE MUG
MILK MARKET COFFEE MUG
MM BOTTLE 20OZ
MM PINT GLASS
MM STEMLESS WINE TUMBLER
MM TRAVEL TUMBLER 20OZ
MM WATER BOTTLE CARABINER TOP
MORNING JONES CERAMIC TUMBLER (WHITE/PINK)
MOJO CERAMIC MUG PINK RUBBER LOGO BAND 18OZ WHITE
PRO ROE MUG
ROCKIES GELATO CUP
SCIENCE PINT GLASS
SKI PINT GLASS
SAY GAY MUG
DRY PACKAGE RETAIL
34" CRACKER-CRACKED PEPPER
34* CRACKER (ORIGINAL CRISP 4.5 OZ)
34* CRACKER (ORIGINAL CRISP 4.5 OZ)
34* CRACKER (ROSEMARY CRISP 4.5OZ)
34* CRACKER (ROSEMARY CRISP 4.5OZ)
AGED BALSAMIC VINEGAR (FATTORIA ESTENSE ORO GOLD)
ARTICHOKE HEARTS (CENTO 12OZ)
CENTO ARTICHOKE HEARTS 12 OZ JAR
BALSAMIC GLAZE (SOGNO TOSCANO 8.5 OZ)
BALSAMIC GLAZE 8.5 OZ SOGNO TOSCANO
BALSAMIC VINEGAR (SOGNO TOSCANO, MODENA)
BALSAMIC VINEGAR SOGNO TOSCANO BRAND AGED BALSAMIC 8.5 OZ BOTTLE
BARELY BUZZED CHEESE(BEEHIVE ESPRESSO RUB)
BIBAMBA CHOCOLATE (DARK CHOCOLATE COFFEE)
BIBAMBA CHOCOLATE DARK COFFEE 4 OZ BAG
BIBAMBA CHOCOLATE (PALMS & PARADISE)
BIBAMBA CHOCOLATE PALMS & PARADISE 4 OZ BAG
BIBAMBA HOT CHOCOLATE MIX
BIBAMBA HOT CHOCOLATE MIX 8 OZ BAG
BISCOTTI (SCALAFANI BOX 6OZ)
SCALAFANI BOSCOTTI 6 OZ BOX
CALABRIAN CHILI SAUCE (TUTTO CALABRIA 8.8 OZ)
TUTTO CALABRIA CALABRIAN CHILI SAUCE 8OZ JAR
CARRS WATER CRACKERS
CASTELVETRANO OLIVES (DIVINA 6OZ)
CASTELVETRANO OLIVES (DIVINA 6OZ)
CHARCUTTERIE SAMPLER (COLOMBUS)
CHEESE STICK (CHIPOLTE CHEDDAR)
CHOCOLOVE TOFFEE/ALMOND CANDY BAR
CHOCOLOVE CHOCOLATE BAR TOFFEE ALMOND 3.2OZ
CHRIS HERITAGE CROCK (CHEDDAR & JALEPENO DIP))
CHRIS HERITAGE GOAT TRUFFLE CHEESE CROCK
CHRIS' HERITAGE CROCK (GOAT /TRUFFLE)
CRANBERRY CHIPOLTE CHEDDAR (CARR VALLEY)
DARK CHOCOLATE FIGS (MITICA)
DARK CHOCOLATE FIGD CHOCOHIGOS MITICA 4.9 OZ BOX
DECECCO FUSILLI (DRY PASTA 1 LB)
DECECCO FUSILLI (DRY PASTA 1 LB)
DH CRAFT COCKTAIL (HONEY OLD FASHION)
DH CRAFT COCKTAIL (MULE)
DH CRAFT COCKTAIL (OLD FASHION)
DH CRAFT COCKTAIL (SPICY MARGARITA)
ENSTROM TOFFEE (4.5OZ)
ENSTROM TOFFEE BAG 4.5 OZ
FIG JAM
FIG JAM MITICA BRAND 7.76 OZ JAR
GARLIC ROASTED PEPPERS (SCALAFANI 12OZ)
SCALAFANI GARLIC ROASTED PEPPERS 12 OZ
HOT TODDY MIX (WOOD STOVE KITCHEN)
IL PORCELLINO SALAMI CACCIATORE
IL PORCELLINO SALAMI DIABLO
JAN'S FARMHOUSE-FRENCH ONION CRACKER
KALAMATA OLIVE SPREAD
KALAMATA OLIVES (DIVINA 7OZ)
KALAMATA OLIVES (DIVINA 7OZ)
KODIAK OATMEAL BLUEBERRY/CREAM
KODIAK OATMEAL MAPLE /BROWN SUGAR
KODIAK OATMEAL PNUT BUTR/CHOC CHIP
LAVAZZA COFFEE (CLASSICO 1LB)
LAVAZZA COFFEE CLASSICO 1 POUND BAG GRROUND
LAVAZZA COLD BREW COFFEE
LUPINI BEANS (8OZ)
LUPINI BEANS 12 OZ SCALAFANI
MARCONA ALMONDS (4OZ BAG)
MARCONA ALMONDS 40Z BAG
MARINATED OLIVES SICILIAN HERBS (DIVINA 4OZ)
MEREDITH DAIRY (MARINATED GOAT/SHEEP)
MEREDITH DAIRY MARINATED SHEEP/GOAT CHEESE 8OZ JAR
MONINI EXTRA VIRGIN OLIVE OIL (500 ML)
MONINI EXTRA VIRGIN OLIVE OIL (500 ML) GRAN FRUTTATO
MUFFELETTA OLIVE SALAD
MULLING SYRUP (WOOD STOVE KITCHEN)
MUSTARD (TRIOS PETITS DIJON)
DIJON MUSTARD TRIOS PETITSCOCHONS 7 OZ JAR
MUSTARD (TRIOS PETITS WHOLE GRAIN)
MUSTARD WHOLE GRAIN TRIOS PETITS COCHONS 7 OZ JAR
NEW BEAT QUINOA CRACKERS
NEW BEAT QUINOA CRACKERS 4 OZ
OLINA GF CRACKERS- FIG/ SUNFLOWER
OLINAS GF CRACKERS FIG SUNFLOWER 40Z BOX
OLIVE BRUSCHETTA (DIVINA 8OZ)
OLIVE OIL EXTRA VIRGIN (MONINI)
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL CARM GRANDE ESCOLHA 1.5 L BOTTLE
OLLI SNACK PACK CALABRESE
OLLI SNACK PACK PROSCIUTTO
PEPPERONI BREADSTICK CHEESE PACK
POUR ME A SLICE (BEEHIVE WHISKEY CHEESE)
PROSCIUTTO (BELLENTANI 3OZ)
PROSCIUTTO BELLENTANI 3 OZ
PROSCIUTTO (FRATELLI GALLONI 3OZ)
PROSCIUTTO SLICED 30Z FRATELLI GALLONI
QUESOS MANCHEGO/MAESE MIGUEL( 3 MONTH AGED)
QUESO MANCHEGO WEDGE MAESE MIGUEL 12 PER CASE $57.73 COST
QUESOS ROCAINTE (GOAT/ROSEMARY)
QUESOS ROCIANTE GOAT /ROSEMARY WEDGE
RISOTTO (IL RISO CARNAROLI RICE 2LB)
RISOTTO (IL RISO CARNAROLI RICE 2LB)
ROASTED RED PEPPERS (SCALAFANI)
ROASTED RED PEPPERS SCALAFANI 12 OZ JAR
SALAMI OLIVE CHEESE PACK (DEL DUCA)
SALAMI/GRAND CRU CHEESE SNACK
UNCURED SALAMI/GRAND CRU CHEESE SNACK BOX SCHALLER & WEBER 2OZ
SANNITI OLIVES (CASTELVETRANO 16 OZ))
SANNITI OLIVES CASTELVETRANO 16 0Z
SNAPS-EVERYTHING CRACKER
SOPRESSATA (BELLENTANI 4 OZ)
SOPRESSATA BELLENTANI 4 OZ
SOPRESSATA/FONTINA CHEESE SNACK
SOPRESATTA/ FONTINA SNACK TRAY 2OZ.
SPANISH NUT MIX (MITICA 3.5 OZ)
MITICA SPANISH NUT MIX SPANISH COCKTAIL 3.5 OZ
SPICED APPLE HOT TODDY (WOOD STOVE KITCHEN)
SPINELLI GARLIC/ FRA DIABLO PASTA SAUCE (26OZ JAR)
SPINELLIS PASTA SAUCE ROASTED GARLIC FRA DIABLO 26OZ JAR
SPINELLI'S MARINARA SAUCE (26OZ JAR))
SPINELLIS MARINARA 26 OZ JAR
TANGERINE SPREAD (DALMATIA 8OZ)
TANGERINE SPREAD DALMATIA 8OZ JAR
TOMA RASHI (POINT REYES CHEESE)
TOMATOES CAN 1LB (CENTO WHOLE PLUM TOMATOES)
TOMATOES CAN 1LB (CENTO WHOLE PLUM TOMATOES)
TOMATOES CAN 1LB (SCALAFANI HAND PICKED PLUMB)
SCALAFANI HAND PICKED PLUM TOMATOES 1LB CAN
TRUFFLE HIVE (BEEHIVE CHEESE)
TUNA IN OLIVE OIL CAN (CENTO 5OZ)
TUNA IN OLIVE OIL CAN (CENTO 5OZ)
WHITE TRUFFLE OIL (SAVOR IMPORTS)
WHITE TRUFFLE OIL SAVOR IMPORTS 8.5 OZ BOTTLE
WILDFLOWER CHEDDAR (CARR VALLEY)
EMPLOYEE PURCHASE RETAIL
GRAB N GO RETAIL
ANTIPASTO SALAD TO GO
ANTIPASTA SALAD TO GO PRE PACK
BANANNA BREAD
BANANNA BREAD
BROWNIE
HOUSE MADE BROWNIE
CAESAR SALAD
CEREAL BAR
HOUSE MADE CEREAL BAR MOJO'S
CHICKEN PESTO PASTA SALAD
CHICKPEA SALAD TO GO PRE PACK
CHICKEN SALAD TO GO
CHICKEN SALAD TO GO PRE PACK
CHICKPEA SALAD TO GO
CHICKPEA SALAD TO GO PREPACK
COBB SALAD
COOKIE
HOUSE MADE COOKIE CHOCOLATE CHIP MOJO
FRENCH BREAD PIZZA (MEAT) DINNER TO GO
FRENCH BREAD PIZZA (MEAT) DINNER TO GO PRE PACK
FRENCH BREAD PIZZA (VEGGIE) DINNER TO GO
FRENCH BREAD PIZZA DINNER TO GO PRE PACK VEGGIE OR MEAT
FRESH FRUIT
FRESH FRUIT
GARDEN SALAD
GREEK SALAD
MEATBALLS & POLENTA DINNER TO GO
MEATBALLS & POLENTA DINNER TO GO PRE PACK MEAT BALLS POLENTA POMODORO SAUCE MOZZ CHEESE
PARFAIT (FRUIT/GRANOLA)
PARFAIT (FRUIT)
ROASTED BUTTERNUT SQUASH DINNER TO GO
ROASTED BUTTERNUT SQUASH DINNER TO GO PREPACK BROWN RICE KALE
ROASTED CHICKEN DINNER TO GO
ROASTED CHICKEN DINNER TO GO PRE PACK ROTISSERIE CHICKEN MASHED POTATOES FRIED BRUSSEL SPROUTS
ROASTED SALMON DINNER TO GO
ROASTED SALMON DINNER TO GO PRE PACK CILANTRO LIME RICE KALE
SOUTHWEST SALAD
SUPERFOOD SALAD
TIRAMISU TO GO
TIRAMISU
TURKEY PESTO WRAP
COUS COUS SALAD
HATS/SUNGLASSES
RETAIL SNACKS (CHIPS, CANDY ETC)
BC OATMEAL ALMOND
BC OATMEAL BERRY
BC OATMEAL ORANGE CRAN
CORN NUTS
CORN NUTS BAG MITICA BUY IN BILK AND BAG
DEEP RIVER CHIPS BLACK TRUFFLE
Deep River Chips Black Truffle 2oz
DEEP RIVER CHIPS JALAPENO
DEEP RIVER CHIPS JALAPENO 2.0 OZ
DEEP RIVER CHIPS SOUR CREAM/ONION
DEEP RIVER CHIPS SOUR CREAM/ONION 2 0Z
DENVER CHIP CO. (ORIGINAL)
DENVER CHIP CO. (ORIGINAL)
DENVER CHIP CO. (SWEET/ SPICY)
DENVER CHIP CO. (SWEET/ SPICY)
GREENS GONE WILD (BLUEBERRY COCONUT)
GREENS GONE WILD BLUEBERRY COCONUT PROTEIN BAR VEGAN
GREENS GONE WILD (PEANUTBUTTER)
GREENS GONE WILD PEANUTBUTTER PROTEIN BAR 2.29
KIND CHOC/ SEA SALT
KIND CRAN/ALMOND
KIND POM/BLUEBERRY
M & M
M & M 1.7 0Z
M&M PEANUT
M & M Peanut
M&M Peanut Butter (SHARE SIZE)
M&M Peanut Butter SHARE SIZE
NATURE VALLEY GRANOLA BAR Fruit & Nut
Nature Valley Granola Bar Fruit/Nut
NATURE VALLEY GRANOLA BAR Peanut Butter
Nature Valley Granola Bar Peanut Butter
NATURE VALLEY GRANOLA BAR Protein
Nature Valley Granola Bar Protein
POWER UP NUTS ANTIOXIDANT
POWER UP NUTS HIGH ENERYGY
POWER UP NUTS OMEGA
PROTEIN BALL-CHILL
PROTEIN BALL-ENERGIZE
PROTEIN BALL-POWERED
PROTEIN BALL-REFRESHED
REESES
REESES 1.5 OZ
SKITTLES
SKITTLES
SNICKERS
SNICKERS BAR 1.8 OZ
TWIX
TWIX 2OZ
ZAPPS CHIPS SALT & VINEGAR
Zapps Chips Salt & Vinegar 1.5oz
ZAPPS CHIPS JALEPENO
ZAPPS CHIPS JALEPENO
ZAPPS CHIPS VOODOO HEAT
Zapps Voodoo Heat 1.5oz
T-SHIRTS/BAGS
BASEBALL GLOVE T-SHIRT (BLUE)
BASEBALL GLOVE T SHIRT BLUE /TEAL NICK DESIGN
BASEBALL GLOVE T-SHIRT (RED)
BASEBALL GLOVE T RED NICKS DESIGN
BASEBALL T-SHIRT (GREY)
BASEBALL T-SHIRT (GREY) ROCKIES/MOUNTAINS DESIGN ON BACK GREY NICK DESIGN
INCLUSIVE T-SHIRT
PRIDE T BE INCLUSIVE BLACK
DENVER ARC T-SHIRT (LILLAC)
LILLAC T SHIRT DENVERARC /MILK MARKET T NEXT LEVEL
DENVER DODGERS T-SHIRT (RED)
DENVER /DODGERS LOGO T RED
FORK BE WITH YOU T-SHIRT (GREY)
GREY NEXT LEVEL FORK BE WITH YOU LOGO BONANNO CONCEPT
MILK MARKET MOUNTAIN LOGO T-SHIRT (GREY/PINK)
MILK MARKET MOUNTAN LOGO T PURPLE
MIZUNA T-SHIRT (BEE)
MIZUNA T SHIRT BEE LOGO BLACK
MM MOUNTAIN SCENE T-SHIRT
MM LOGO T MOUNTAIN RANGE COLORADO FLAG BLUE
MM PRIDE T-SHIRT
MM LOGO T RAINBOW PRIDE DESIGN BLACK
ROCKS T-SHIRT (GREY)
ROCKS T GREY NICKS DESIGN
ROCKS T-SHIRT (PURPLE)
ROCKS T PURPLE NICKS DESIGN
SUGAR SKULL/VESPER T-SHIRT (BLACK)
SUGAR SKULL T-SHIRT VESPER LOUNGE LOGO BLACK
TOTE BAG (MM LOGO)
EMBRACE DIVERSITY T (BEER )
LET'S RIDE T
SUNDAY FUNDAY T SHIRT
KNOW FARMS T SHIRT
PRO ROE T SHIRT
CANVAS LOGO TOTE
CANVAS LOGO TOTE BAG
|Sunday
|7:00 am - 12:00 am
|Monday
|7:00 am - 10:00 pm
|Tuesday
|7:00 am - 10:00 pm
|Wednesday
|7:00 am - 10:00 pm
|Thursday
|7:00 am - 10:00 pm
|Friday
|7:00 am - 12:00 am
|Saturday
|7:00 am - 12:00 am
A unique concierge service allows diners to place an order online and pick it up at a dedicated counter. The service spans all venues—you can order from various concepts in one order and pickup with ease.
1800 Wazee Street, Suite 100, Denver, CO 80202