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Denver Milk Market Milk Market

1,435 Reviews

$$

1800 Wazee Street

Suite 100

Denver, CO 80202

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Hours

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Directions

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Gift Cards

Order Again

Ghost Tortilla

Breakfast Quesadilla

$7.00

Flour tortilla, cheddar cheese, scrambled eggs

Huevos Rancheros

$14.00

Two fried eggs, ranchero sauce, black or pinto beans, choice of rice, tortilla chips, cotija

Breakfast Nachos

Tortilla chips, queso, ranchero or vegetarian green chile, choice of meat, choice of beans, scrambled or fried eggs

Breakfast Burrito

Roasted potatoes, scrambled eggs, choice of meats or fajita veg, Veg green Chili

Lous Hot & Naked

Hot Honey Chicken Biscuit

$8.00

Breakfast Plate

$7.00

4 Pieces of Bacon, 2 eggs, and Texas Toast

Chicken & Waffle

Chicken & Waffle

$15.00

Brown Butter Waffle, Fried Chicken, Butter, Maple Syrup

Waffles

$11.00

One Fluffy Waffle with Whipped Cream and Strawberries. Served with Powdered sugar and Syrup

HOLIDAY

CHARCUTERIE KIT

FEMINIST

GAME NIGHT

GB BEER LOVER

$65.00

GB COOKIE LOVER

$40.00

GB FOOD LOVER

$175.00

GB HOLIDAYS DIPS

$25.00

GB ITALIAN KITCHEN

$95.00

GB PANCAKE BREAKFAST

$45.00

GB PRIDE

$30.00

GB SOUP NIGHT

$45.00

GB THAI FOR 2

$68.00

GB WHISKEY LOVER

$75.00

GB FRESH BAKED

$25.00

CELLAR GIFTS

GIFTS SOLD AT CELLAR

BAR TOOL KIT

$38.99

BOTTLE OPENER-STAINLESS

$4.99

CALYAN WAX CO. CANDLE

$28.99

CC LATTE KIT MOCHA

$12.99

COPPER COW POUR OVER LATTE MOCHA 5PK $6 COST

CC LATTE KIT PMPKN SPICE

$12.99

COPPER COW POUR OVER LATTE KIT PMPKN SPICE 5PK

CC LATTE KIT SALTED CARAMEL

$12.99

COPPER COW POUR OVER LATTE SALTED CARAMEL 5 PK $6COST

CC LATTE KIT VANILLA

$12.99

COPPER COW LATTE KIT VANILLA POUR OVER

COCKTAIL TOOL KIT

FALL CANDLE 9OZ.

$16.99

GG DENVER MAP-WHISKEY GLASS 2PK

$8.99

GREENLINE GOODS DENVER MAP -WHISKEY GLASSES COST $

GG SCIENCE OF WHISKEY- WHISKEY GLASS 2PK

$8.99

GREENLINE GOODS SCIENCE OF WHISKEY 2 PK COST $6

GG WE THE PEOPLE -WHISKEY GLASS 2PK

$8.99

GREENLINE GOODS WE THE PEOPLE WHISKEY GLASS 2PK COST $6

HALLOWEEN MUG

$12.99

HANDPAINTED SERVING BOWL

$38.00

HANDPAINTED SERVING PLATE

$32.00

HANDPAINTED TURKIST SERVING PLATE

HP ARTISNAL SPA SET - LAVENDAR

$29.99

HEMLOCK PARK ARTISNAL SPA SET LAVENDAR COST $14.95

HP ARTISNAL SPA SET - SEA SALT ORCHID

$29.99

HEMLOCK PARK ARTISNAL SPA SET SEA SALT ORCHID COST $14.95

HP CANDLE TRIO - DESERT

$29.99

HEMLOCK PARK CANDLE TRIO DESERT COST $14.95

HP CANDLE TRIO-GARDEN

$29.99

HEMLOCK PARK CANDLE TRIO GARDEN COST$14.95

MAGNETIC POETRY-D BAG

$12.99

MAGNETIC POETRY D BAG COST $6

MAGNETIC POETRY-MOIST

$12.99

MAGNETIC POETRY MOIST COST $6

MAGNETIC POETRY-POLITICIAN

$12.99

MAGNETIC POETRY POLITICIAN COST $6

MAGNETIC POETRY-QUEER

$12.99

MAGNETIC POETRY QUEER COST $6

MAGNETIC POETRY-SMUTTY

$12.99

MAGNETIC POETRY SMUTTY COST$6

MAGNETIC POETRY-STONER

$12.99

MAGNETIC POETRY STONER COST $6

MAGNETIC POETRY-WINE LOVER

$12.99

MAGNETIC POETRY WINE LOVER COST $6

MAGNETIC POETRY=SUFFRAGETTE

$12.99

MAGNETIC POETRY SUFFRAGETTE COST $6

TP COASTER- 16TH ST CLOCKTOWER

$8.99

TP COASTER- 16TH ST CLOCKTOWER

TP COASTER- ASPEN

$8.99

TP COASTER- ASPEN

TP COASTER- RED ROCKS (MOON)

$8.99

TP COASTER- RED ROCKS (MOON)

TP COASTER- VAIL

$8.99

TP COASTER- VAIL

TP COASTER-14ERS

$8.99

TP COASTER-14ERS

TP COASTER-BRECKENRIDGE

$8.99

TP COASTER-BRECKENRIDGE

TP COASTER-CENTENNIAL STATE

$8.99Out of stock

TP COASTER-CENTENNIAL STATE

TP COASTER-LARIMER SQUARE

$8.99

TP COASTER-LARIMER SQUARE

TP COASTER-RMNP

$8.99

TP COASTER-RMNP

TP COASTER-UNION STATION (SNOW)

$8.99

TP COASTER-UNION STATION (SNOW)

TRAVEL CORKSCREW-PLASTIC

$2.99

VC CANTARITOS CLAY CUP

$8.99

VERVE CULTURE CANTARITOS CLAY CUP COST$3.75

VC HANDBLOWN GLASSES 4PK BLUE

$15.99

VERVE CULTURE MEXICAN HAND BLOWN GLASSES 4PK BLUE COST $6

VC THAI FOR 2- PAD THAI

$14.99

VERVE CULTURE THAI FOR 2 PAD THAI COST $7.50

VC THAI FOR 2-GREEN CURRY

$14.99

VERVE CULTURE THAI FOR 2 GREEN CURRY COST $6

WAITERS CORK SCREW

$7.99

WHISKEY DECANTER (ROUND)

$49.99

WHISKEY DECANTER (SQUARE)

$49.99

WINE DECANTER

$44.99

WINE STOPPER - WOOD

$1.99

FLASK (OSO & BEAN)

$19.99

WOOD CHARCUTERIE BOARD

$14.99

DRINKWEAR

DRINKWEAR COFFEE MUGS TUMBLERS WATER BOTTLES FLASK

ANTLER ROCKS GLASS

$11.99

BICYCLE PINT GLASS

$11.99

BIGFOOT MUG

$12.99

CERAMIC BIGFOOT CAMP MUG PAYCKOCH

CAMPING PINT GLASS

$11.99

CAMPING SCENE MUG

$12.99Out of stock

CANTARITOS CLAY CUP

$9.99

COLORADO MAP MUG (BLACK)

$12.99

CERAMIC CO MAP MUG PAYCOCH

COLORADO MAP TUMBLER 16OZ

$16.99

COLORADO USA PINT GLASS

$11.99

DENVER STRAW TUMBLER (24OZ)

$12.99

CLEAR 24OZ TUMBLER WITH STRAW DENVER ARC LOGO WITH MILK MARKET

INCLUSIVE MUG

$12.99

MILK MARKET CAMP COFFEE MUG

$12.99

MILK MARKET COFFEE MUG

$12.99

MM BOTTLE 20OZ

$24.99

MM PINT GLASS

$9.99

MM STEMLESS WINE TUMBLER

$14.99

MM TRAVEL TUMBLER 20OZ

$19.99

MM WATER BOTTLE CARABINER TOP

$8.99

MORNING JONES CERAMIC TUMBLER (WHITE/PINK)

$14.99

MOJO CERAMIC MUG PINK RUBBER LOGO BAND 18OZ WHITE

PRO ROE MUG

$12.99

ROCKIES GELATO CUP

$3.00

SCIENCE PINT GLASS

$11.99

SKI PINT GLASS

$11.99

SAY GAY MUG

$12.99

DRY PACKAGE RETAIL

34" CRACKER-CRACKED PEPPER

$5.99

34* CRACKER (ORIGINAL CRISP 4.5 OZ)

$5.99

34* CRACKER (ORIGINAL CRISP 4.5 OZ)

34* CRACKER (ROSEMARY CRISP 4.5OZ)

$5.99

34* CRACKER (ROSEMARY CRISP 4.5OZ)

AGED BALSAMIC VINEGAR (FATTORIA ESTENSE ORO GOLD)

$11.99

ARTICHOKE HEARTS (CENTO 12OZ)

$6.99

CENTO ARTICHOKE HEARTS 12 OZ JAR

BALSAMIC GLAZE (SOGNO TOSCANO 8.5 OZ)

$9.99

BALSAMIC GLAZE 8.5 OZ SOGNO TOSCANO

BALSAMIC VINEGAR (SOGNO TOSCANO, MODENA)

$7.99

BALSAMIC VINEGAR SOGNO TOSCANO BRAND AGED BALSAMIC 8.5 OZ BOTTLE

BARELY BUZZED CHEESE(BEEHIVE ESPRESSO RUB)

$8.99

BIBAMBA CHOCOLATE (DARK CHOCOLATE COFFEE)

$8.99

BIBAMBA CHOCOLATE DARK COFFEE 4 OZ BAG

BIBAMBA CHOCOLATE (PALMS & PARADISE)

$8.99

BIBAMBA CHOCOLATE PALMS & PARADISE 4 OZ BAG

BIBAMBA HOT CHOCOLATE MIX

$4.99

BIBAMBA HOT CHOCOLATE MIX 8 OZ BAG

BISCOTTI (SCALAFANI BOX 6OZ)

$6.99

SCALAFANI BOSCOTTI 6 OZ BOX

CALABRIAN CHILI SAUCE (TUTTO CALABRIA 8.8 OZ)

$12.99

TUTTO CALABRIA CALABRIAN CHILI SAUCE 8OZ JAR

CARRS WATER CRACKERS

$8.99

CASTELVETRANO OLIVES (DIVINA 6OZ)

$8.99

CASTELVETRANO OLIVES (DIVINA 6OZ)

CHARCUTTERIE SAMPLER (COLOMBUS)

$10.99

CHEESE STICK (CHIPOLTE CHEDDAR)

$1.99

CHOCOLOVE TOFFEE/ALMOND CANDY BAR

$4.99

CHOCOLOVE CHOCOLATE BAR TOFFEE ALMOND 3.2OZ

CHRIS HERITAGE CROCK (CHEDDAR & JALEPENO DIP))

$11.99

CHRIS HERITAGE GOAT TRUFFLE CHEESE CROCK

CHRIS' HERITAGE CROCK (GOAT /TRUFFLE)

$11.99

CRANBERRY CHIPOLTE CHEDDAR (CARR VALLEY)

$8.99

DARK CHOCOLATE FIGS (MITICA)

$5.99

DARK CHOCOLATE FIGD CHOCOHIGOS MITICA 4.9 OZ BOX

DECECCO FUSILLI (DRY PASTA 1 LB)

$3.99

DECECCO FUSILLI (DRY PASTA 1 LB)

DH CRAFT COCKTAIL (HONEY OLD FASHION)

$18.99

DH CRAFT COCKTAIL (MULE)

$18.99

DH CRAFT COCKTAIL (OLD FASHION)

$18.99

DH CRAFT COCKTAIL (SPICY MARGARITA)

$18.99

ENSTROM TOFFEE (4.5OZ)

$6.99

ENSTROM TOFFEE BAG 4.5 OZ

FIG JAM

$6.50

FIG JAM MITICA BRAND 7.76 OZ JAR

GARLIC ROASTED PEPPERS (SCALAFANI 12OZ)

$7.99

SCALAFANI GARLIC ROASTED PEPPERS 12 OZ

HOT TODDY MIX (WOOD STOVE KITCHEN)

$14.99

IL PORCELLINO SALAMI CACCIATORE

$12.99

IL PORCELLINO SALAMI DIABLO

$12.99

JAN'S FARMHOUSE-FRENCH ONION CRACKER

$6.99

KALAMATA OLIVE SPREAD

$8.99

KALAMATA OLIVES (DIVINA 7OZ)

$8.99

KALAMATA OLIVES (DIVINA 7OZ)

KODIAK OATMEAL BLUEBERRY/CREAM

$3.99

KODIAK OATMEAL MAPLE /BROWN SUGAR

$3.99

KODIAK OATMEAL PNUT BUTR/CHOC CHIP

$3.99

LAVAZZA COFFEE (CLASSICO 1LB)

$10.99

LAVAZZA COFFEE CLASSICO 1 POUND BAG GRROUND

LAVAZZA COLD BREW COFFEE

$4.99

LUPINI BEANS (8OZ)

$5.99

LUPINI BEANS 12 OZ SCALAFANI

MARCONA ALMONDS (4OZ BAG)

$7.99

MARCONA ALMONDS 40Z BAG

MARINATED OLIVES SICILIAN HERBS (DIVINA 4OZ)

$6.99

MEREDITH DAIRY (MARINATED GOAT/SHEEP)

$12.99

MEREDITH DAIRY MARINATED SHEEP/GOAT CHEESE 8OZ JAR

MONINI EXTRA VIRGIN OLIVE OIL (500 ML)

$11.99

MONINI EXTRA VIRGIN OLIVE OIL (500 ML) GRAN FRUTTATO

MUFFELETTA OLIVE SALAD

$12.99

MULLING SYRUP (WOOD STOVE KITCHEN)

$14.99

MUSTARD (TRIOS PETITS DIJON)

$4.50

DIJON MUSTARD TRIOS PETITSCOCHONS 7 OZ JAR

MUSTARD (TRIOS PETITS WHOLE GRAIN)

$4.50

MUSTARD WHOLE GRAIN TRIOS PETITS COCHONS 7 OZ JAR

NEW BEAT QUINOA CRACKERS

$8.99

NEW BEAT QUINOA CRACKERS 4 OZ

OLINA GF CRACKERS- FIG/ SUNFLOWER

$8.99

OLINAS GF CRACKERS FIG SUNFLOWER 40Z BOX

OLIVE BRUSCHETTA (DIVINA 8OZ)

$9.99

OLIVE OIL EXTRA VIRGIN (MONINI)

$14.99

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL CARM GRANDE ESCOLHA 1.5 L BOTTLE

OLLI SNACK PACK CALABRESE

$8.99

OLLI SNACK PACK PROSCIUTTO

$8.99

PEPPERONI BREADSTICK CHEESE PACK

$5.50

POUR ME A SLICE (BEEHIVE WHISKEY CHEESE)

$8.99

PROSCIUTTO (BELLENTANI 3OZ)

$6.99

PROSCIUTTO BELLENTANI 3 OZ

PROSCIUTTO (FRATELLI GALLONI 3OZ)

$8.99

PROSCIUTTO SLICED 30Z FRATELLI GALLONI

QUESOS MANCHEGO/MAESE MIGUEL( 3 MONTH AGED)

$6.99

QUESO MANCHEGO WEDGE MAESE MIGUEL 12 PER CASE $57.73 COST

QUESOS ROCAINTE (GOAT/ROSEMARY)

$6.99

QUESOS ROCIANTE GOAT /ROSEMARY WEDGE

RISOTTO (IL RISO CARNAROLI RICE 2LB)

$12.99

RISOTTO (IL RISO CARNAROLI RICE 2LB)

ROASTED RED PEPPERS (SCALAFANI)

$7.99

ROASTED RED PEPPERS SCALAFANI 12 OZ JAR

SALAMI OLIVE CHEESE PACK (DEL DUCA)

$5.50

SALAMI/GRAND CRU CHEESE SNACK

$7.99

UNCURED SALAMI/GRAND CRU CHEESE SNACK BOX SCHALLER & WEBER 2OZ

SANNITI OLIVES (CASTELVETRANO 16 OZ))

$7.99

SANNITI OLIVES CASTELVETRANO 16 0Z

SNAPS-EVERYTHING CRACKER

$6.99

SOPRESSATA (BELLENTANI 4 OZ)

$6.00

SOPRESSATA BELLENTANI 4 OZ

SOPRESSATA/FONTINA CHEESE SNACK

$7.99

SOPRESATTA/ FONTINA SNACK TRAY 2OZ.

SPANISH NUT MIX (MITICA 3.5 OZ)

$5.99

MITICA SPANISH NUT MIX SPANISH COCKTAIL 3.5 OZ

SPICED APPLE HOT TODDY (WOOD STOVE KITCHEN)

$14.99

SPINELLI GARLIC/ FRA DIABLO PASTA SAUCE (26OZ JAR)

$9.99

SPINELLIS PASTA SAUCE ROASTED GARLIC FRA DIABLO 26OZ JAR

SPINELLI'S MARINARA SAUCE (26OZ JAR))

$9.99

SPINELLIS MARINARA 26 OZ JAR

TANGERINE SPREAD (DALMATIA 8OZ)

$7.99

TANGERINE SPREAD DALMATIA 8OZ JAR

TOMA RASHI (POINT REYES CHEESE)

$11.99

TOMATOES CAN 1LB (CENTO WHOLE PLUM TOMATOES)

$4.99

TOMATOES CAN 1LB (CENTO WHOLE PLUM TOMATOES)

TOMATOES CAN 1LB (SCALAFANI HAND PICKED PLUMB)

$4.99

SCALAFANI HAND PICKED PLUM TOMATOES 1LB CAN

TRUFFLE HIVE (BEEHIVE CHEESE)

$8.99

TUNA IN OLIVE OIL CAN (CENTO 5OZ)

$5.99

TUNA IN OLIVE OIL CAN (CENTO 5OZ)

WHITE TRUFFLE OIL (SAVOR IMPORTS)

$8.99

WHITE TRUFFLE OIL SAVOR IMPORTS 8.5 OZ BOTTLE

WILDFLOWER CHEDDAR (CARR VALLEY)

$9.99

EMPLOYEE PURCHASE RETAIL

EMPLOYEES RECEIVE 20% DISCOUNT ON ALL RETAIL ITEMS.

T SHIRT RETAIL EMPLOYEE PURCHASE

$20.00

BASEBALL HAT EMPLOYEE PURCHASE RETAIL

$20.00

GRAB N GO RETAIL

ANY FOOD MADE IN HOUSE FOR RETAIL GRAB AND GO BROWNIES COOKIES RICE KRISPIE TREATS

ANTIPASTO SALAD TO GO

$5.00

ANTIPASTA SALAD TO GO PRE PACK

BANANNA BREAD

$3.00

BANANNA BREAD

BROWNIE

$3.00

HOUSE MADE BROWNIE

CAESAR SALAD

$8.00

CEREAL BAR

$3.00

HOUSE MADE CEREAL BAR MOJO'S

CHICKEN PESTO PASTA SALAD

$5.00

CHICKPEA SALAD TO GO PRE PACK

CHICKEN SALAD TO GO

$5.00

CHICKEN SALAD TO GO PRE PACK

CHICKPEA SALAD TO GO

$4.00

CHICKPEA SALAD TO GO PREPACK

COBB SALAD

$11.00

COOKIE

$3.00

HOUSE MADE COOKIE CHOCOLATE CHIP MOJO

FRENCH BREAD PIZZA (MEAT) DINNER TO GO

$13.99

FRENCH BREAD PIZZA (MEAT) DINNER TO GO PRE PACK

FRENCH BREAD PIZZA (VEGGIE) DINNER TO GO

$13.99

FRENCH BREAD PIZZA DINNER TO GO PRE PACK VEGGIE OR MEAT

FRESH FRUIT

$4.50

FRESH FRUIT

GARDEN SALAD

$10.00

GREEK SALAD

$10.00

MEATBALLS & POLENTA DINNER TO GO

$13.99

MEATBALLS & POLENTA DINNER TO GO PRE PACK MEAT BALLS POLENTA POMODORO SAUCE MOZZ CHEESE

PARFAIT (FRUIT/GRANOLA)

$4.50

PARFAIT (FRUIT)

ROASTED BUTTERNUT SQUASH DINNER TO GO

$13.99

ROASTED BUTTERNUT SQUASH DINNER TO GO PREPACK BROWN RICE KALE

ROASTED CHICKEN DINNER TO GO

$13.99

ROASTED CHICKEN DINNER TO GO PRE PACK ROTISSERIE CHICKEN MASHED POTATOES FRIED BRUSSEL SPROUTS

ROASTED SALMON DINNER TO GO

$13.99

ROASTED SALMON DINNER TO GO PRE PACK CILANTRO LIME RICE KALE

SOUTHWEST SALAD

$11.00

SUPERFOOD SALAD

$11.00

TIRAMISU TO GO

$6.00

TIRAMISU

TURKEY PESTO WRAP

$10.99

COUS COUS SALAD

$5.00

HATS/SUNGLASSES

BASEBALL HATS BEANIES BUCKET HATS

BURRATA HAT

$25.00

MILK LOGO HAT

$25.00

MILK LOGO HAT RED BLUE GREY BLACK TRUCKER STYLE

MILK MARKET MOUNTAIN LOGO HAT

$25.00

MILK MARKET LOGO BASEBALL HAT MM LOGO RED ROYAL BLUE BLACK GREY TRUCKER STYLE

MM SUNGLASSES

$9.99

RETAIL SNACKS (CHIPS, CANDY ETC)

Dry Package Retail Snacks Chips Candy

BC OATMEAL ALMOND

$4.50

BC OATMEAL BERRY

$4.50

BC OATMEAL ORANGE CRAN

$4.50

CORN NUTS

$2.99

CORN NUTS BAG MITICA BUY IN BILK AND BAG

DEEP RIVER CHIPS BLACK TRUFFLE

$3.00

Deep River Chips Black Truffle 2oz

DEEP RIVER CHIPS JALAPENO

$3.00

DEEP RIVER CHIPS JALAPENO 2.0 OZ

DEEP RIVER CHIPS SOUR CREAM/ONION

$3.00

DEEP RIVER CHIPS SOUR CREAM/ONION 2 0Z

DENVER CHIP CO. (ORIGINAL)

$3.00

DENVER CHIP CO. (ORIGINAL)

DENVER CHIP CO. (SWEET/ SPICY)

$3.00

DENVER CHIP CO. (SWEET/ SPICY)

GREENS GONE WILD (BLUEBERRY COCONUT)

$3.99

GREENS GONE WILD BLUEBERRY COCONUT PROTEIN BAR VEGAN

GREENS GONE WILD (PEANUTBUTTER)

$3.99

GREENS GONE WILD PEANUTBUTTER PROTEIN BAR 2.29

KIND CHOC/ SEA SALT

$1.75

KIND CRAN/ALMOND

$1.75

KIND POM/BLUEBERRY

$1.75

M & M

$1.75

M & M 1.7 0Z

M&M PEANUT

$1.75

M & M Peanut

M&M Peanut Butter (SHARE SIZE)

$2.50

M&M Peanut Butter SHARE SIZE

NATURE VALLEY GRANOLA BAR Fruit & Nut

$1.75

Nature Valley Granola Bar Fruit/Nut

NATURE VALLEY GRANOLA BAR Peanut Butter

$1.75

Nature Valley Granola Bar Peanut Butter

NATURE VALLEY GRANOLA BAR Protein

$1.75

Nature Valley Granola Bar Protein

POWER UP NUTS ANTIOXIDANT

$1.25

POWER UP NUTS HIGH ENERYGY

$1.25

POWER UP NUTS OMEGA

$1.25

PROTEIN BALL-CHILL

$2.99

PROTEIN BALL-ENERGIZE

$2.99

PROTEIN BALL-POWERED

$2.99

PROTEIN BALL-REFRESHED

$2.99

REESES

$1.75

REESES 1.5 OZ

SKITTLES

$1.75

SKITTLES

SNICKERS

$1.75

SNICKERS BAR 1.8 OZ

TWIX

$1.75

TWIX 2OZ

ZAPPS CHIPS SALT & VINEGAR

$3.00

Zapps Chips Salt & Vinegar 1.5oz

ZAPPS CHIPS JALEPENO

$3.00

ZAPPS CHIPS JALEPENO

ZAPPS CHIPS VOODOO HEAT

$3.00

Zapps Voodoo Heat 1.5oz

T-SHIRTS/BAGS

T SHIRTS , HOODIES, LONGSLEEVE T MENS WOMENS YOUTH

BASEBALL GLOVE T-SHIRT (BLUE)

$24.99

BASEBALL GLOVE T SHIRT BLUE /TEAL NICK DESIGN

BASEBALL GLOVE T-SHIRT (RED)

$24.99

BASEBALL GLOVE T RED NICKS DESIGN

BASEBALL T-SHIRT (GREY)

$24.99

BASEBALL T-SHIRT (GREY) ROCKIES/MOUNTAINS DESIGN ON BACK GREY NICK DESIGN

INCLUSIVE T-SHIRT

$24.99

PRIDE T BE INCLUSIVE BLACK

DENVER ARC T-SHIRT (LILLAC)

$24.99

LILLAC T SHIRT DENVERARC /MILK MARKET T NEXT LEVEL

DENVER DODGERS T-SHIRT (RED)

$24.99

DENVER /DODGERS LOGO T RED

FORK BE WITH YOU T-SHIRT (GREY)

$24.99

GREY NEXT LEVEL FORK BE WITH YOU LOGO BONANNO CONCEPT

MILK MARKET MOUNTAIN LOGO T-SHIRT (GREY/PINK)

$24.99

MILK MARKET MOUNTAN LOGO T PURPLE

MIZUNA T-SHIRT (BEE)

$24.99

MIZUNA T SHIRT BEE LOGO BLACK

MM MOUNTAIN SCENE T-SHIRT

$24.99

MM LOGO T MOUNTAIN RANGE COLORADO FLAG BLUE

MM PRIDE T-SHIRT

$24.99

MM LOGO T RAINBOW PRIDE DESIGN BLACK

ROCKS T-SHIRT (GREY)

$24.99

ROCKS T GREY NICKS DESIGN

ROCKS T-SHIRT (PURPLE)

$24.99

ROCKS T PURPLE NICKS DESIGN

SUGAR SKULL/VESPER T-SHIRT (BLACK)

$24.99

SUGAR SKULL T-SHIRT VESPER LOUNGE LOGO BLACK

TOTE BAG (MM LOGO)

$2.99

EMBRACE DIVERSITY T (BEER )

$24.99

LET'S RIDE T

$24.99

SUNDAY FUNDAY T SHIRT

$24.99

KNOW FARMS T SHIRT

$24.99

PRO ROE T SHIRT

$24.99

CANVAS LOGO TOTE

$9.99

CANVAS LOGO TOTE BAG

Attributes and Amenities
check markUpscale
check markIntimate
check markFormal
check markWheelchair Accessible
check markTable Service
check markOnline Ordering
check markTV
check markSeating
check markBike Parking
check markReservations
check markDelivery
check markCryptocurrency
check markOutdoor Seating
All hours
Sunday7:00 am - 12:00 am
Monday7:00 am - 10:00 pm
Tuesday7:00 am - 10:00 pm
Wednesday7:00 am - 10:00 pm
Thursday7:00 am - 10:00 pm
Friday7:00 am - 12:00 am
Saturday7:00 am - 12:00 am
Restaurant info

A unique concierge service allows diners to place an order online and pick it up at a dedicated counter. The service spans all venues—you can order from various concepts in one order and pickup with ease.

Website

Location

1800 Wazee Street, Suite 100, Denver, CO 80202

Directions

Gallery
Denver Milk Market image
Denver Milk Market image
Denver Milk Market image

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