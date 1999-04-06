Don Pancho Mexican Grill
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2412 Mountain Road
Pasadena, MD 21122
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Starters
Big Papa Nanchos
FRESH HOMEMADE CORN TORTILLAS TOPPED WITH HOUSE NACHO CHEESE, LETTUCE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, JALAPENOS AND SOUR CREAM. YOUR CHOICE OF ONE MEAT, CHICKEN, ASADA, GROUNDBEEF, CARNITA
Mexican Villa Sampler
MEXICAN CHICKEN QUESADILLA, MEXICAN EGG ROLLS AND STUFFED JALAPENO PEPPERS
Stuffed Jalapeno Poppers
SIX FRESH JALAPENO PEPPERS STUFFED WITH CREAM CHEESE AND WRAPPED WITH BACON. SERVED WITH SIDE OF RANCH DRESSING.
Pupusas Salvadorenas
MADE WITH MASA DOUGH, THE BASE OF TORTILLAS, TAMATES AND PUPUSAS ARE THICK CORN CAKE FILLED WITH PORK, CHICKEN, CHEESE AND BEANS. SERVED WITH CURTIOD (CABBAGE STEW) AND A SIMPLE RED SALSA. SERVED WITH YOUR CHOICE OF BEANS, CHEESE, LOROCO OR AYOTE.
Guacamole Dip
FRESH AVACADOS MIXED WITH TOMATOES, ONIONS, FRESH CILANTRO AND LIME SALT SERVED WITH FRESH CORN TORTILLA CHIPS.
Choriz-Queso Dip
MELTED MONTERREY CHEESE WITH CHORIZO SERVED WITH FRESH TORTILLA CHIPS.
Coctel De Camaron
EXQUISITE SHRIMP IN A SPECIAL MEXICAN COCKTAIL SAUCE WITH PICO DE GALLO, CILANTRO, LIME JUICE, HOT PEPPERS AND SLICES OF AVACADO SERVED WITH CRACKERS
Corn Bites
MEXICAN CORN BITES TOPPED WITH ROASTED GARLIC, CHIPOTLE AIOLI, HOUSE SPICE BLEND, CILANTRO, SCALLIONS, AND QUESO FRESCO
Empanadas
FOUR MEXICAN PASTRIES FILLED WITH YOUR CHOICE OF MEAT CHICKEN OR ASADA
Fried Taquitos
FOUR FRIED TAQUITOS STUFFED WITH CHIPOTLE CHICKEN AND SERVED WITH A SIDE OF HONEY HOT SAUCE.
Tostadas De Ceviche
FRIED CORN TORTILLAS TOPPED WITH CEVICHE SEAFOOD AND TOPPED WITH AVOCADOS AND CILANTRO
Amigos Eggrolls
EGG ROLLS STUFFED WITH CHIPOTLE CHICKEN, CORN AND BLACK BEANS SERVED WITH AIOLI SAUCE
Chips and Salsa (small)
Chips and Salsa (Large)
Soups & Salads
Aye Papi Taco Salad
12 IN TORTILLA HARD SHELL LOADED WITH MEXICAN RICE, LETTUCE, MEXICAN CHEESE, CORN, BLACK BEANS, SOUR CREAM AND A TOUCH OF HABANERO MANGO DRESSING. ADD MEAT FOR ADDITIONAL COST
Fajitia Salad
CHOPPED ROMAINE LETTUCE WITH QUESO FRESCO, PICO DE GALLO, GREENPEPPERS, ONIONS, AVACADO, AND TORTILLA STRIPS TOSSED IN A CHIPOTLE VINIGRETTE. ADD MEAT FOR ADDITIONAL COST.
Traditional Ceaser Salad
CHOPPED ROMAINE LETTUCE TOSSED IN CEASER DRESSING, HOMEMADE CROUTONS, PARMESAN CHEESE. ADD MEAT FOR ADDITIONAL COST
Sopa De Mariscos
MEXICAN SEAFOOD SOUP
Sopa De Res
MEXICAN BEEF SOUP
Sopa De Menudo
MEXICAN SPICY TRIPE SOUP
Caldo De Pollo
MEXICAN CHICKEN SOUP
Burrito
Burrito Locco
14IN FLOUR TORTILLAS STUFFED WITH MEXICAN RICE, BLACK BEANS, ASADA, SHRIMP, GUACAMOLE, FRENCH FRIES, SOUR CREAM, LETTUCE, AND PICO DE GALLO
Texas Burrito
14IN FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CHICKEN, MEXICAN RICE, BLACK BEANS, MEXICAN CHEESE AND PICO DE GALLO AND SMOOTHERED WITH OUR HOMEMADE CHILI AND A DASH OF OUR QUESO FRESCO
Fajitia Burrito
14IN FLOUR TORTILLA STUFFED WITH GREEN PEPPERS, ONIONS, MEXICAN RICE, BLACK BEANS, AND PICO DE GALLO THEN TOPPED WITH SOUR CREAM AND GUACAMOLE. YOUR CHOICE OF MEAT
El Verde Burrito
14IN FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CARNITA, MEXICAN RICE, BLACK BEANS, GUACAMOLE AND PICO DE GALLO. TOPPED WITH GREEN SALSA AND SOUR CREAM.
Don Pancho Biggest Burrito
A BIG BURRITO STUFFED WITH CARNE ASADA, CHICKEN, AND CARNITA WITH MEXICAN RICE, BEANS, PICO DE GALLO TOPPED WITH GUACAMOLE
Chimichangas
TWO FLOUR TORTILLAS FRIED AND FILLED WITH SHREEDED BEEF, CHICKEN OR GROUNDBEEF TOPPED WITH CHEESE, LETTUCE, TOMATOTES, SOUR CREAM AND GUACAMOLE. SERVED WITH MEXICAN RICE AND REFRIED BEANS
Fajitas
The Don Pancho fajita
TENDER SLICED STEAK, CHICKEN AND SHRIMP GRILLED WITH GREEN, YELLOW, AND RED PEPPERS, ONIONS AND TOMATOES. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS
Surf & Turf fajitas
TENDER SLICED ASADA AND SHRIMP GRILLED WITH GREEN, YELLOW AND RED PEPPERS, ONIONS AND TOMATOES. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS
The Jarochas fajitas
SHRIMP, SCALLOPS, GRILLED CHICKEN AND BIG FISH WITH ONIONS, TOMATOES, PINEPPLES, AND RED, GREEN AND YELLOW PEPPERS. SERVED WITH MEXICAN RICE.
Chicken fajitas
TENDER SLICED CHICKEN GRILLED WITH GREEN, YELLOW, AND RED PEPPERS, ONIONS AND TOMATOES. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS
Steak fajitas
TENDER SLICED STEAK GRILLED WITH GREEN, YELLOW, AND RED PEPPERS, ONIONS AND TOMATOES. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS
Tacos
Choripollo Tacos
THREE TACOS WITH CHICKEN MIXED WITH A MEXICAN SAUSAGE ON CORN OR FLOUR TORTILLA . SERVED WITH A SIDE OF GREEN SALSA.
Surf and Turf Tacos
"THREE TACOS WITH CARNE ASADA MIXED WITH SHRIMP ON CORN OR FLOUR TORTILLAS . SERVED WITH A SIDE OF GREEN SALSA."
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Combinations Platters & Dinners
Choripollo Platter
TENDER GRILLED STRIPS OF CHICKEN WITH OUR DELICOUS MEXICAN CHORIZO, COVERED WITH OUR SPECIAL Blended CHEESE, SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM AND RICE AND BEANS
Happy Chicken Pollo Platter
GRILLED CHICKEN WITH ZUCCHINI, SQUASH, MUSHROOMS, ONIONS AND TOMATOES, COVERED WITH MELTED CHEESE SERVED WITH SPANISH RICE, SALAD AND TORTILLAS
El Guapo Chicken Platter
GRILLED CHICKEN BREAST COOKED TO PERFECTION, TOPPED WITH TWO CHILES AND RELLENOS,TOPPING WITH OUR HOMEMADE SALSA. SERVED WITH RICE AD BEANS
El Patron Molcajette Platter
GRILLED RIB EYE, CHICKEN, SHRIMP, MEXICAN SAUSAGE WITH CATCUS AND JALEPENO PEPPERS ON TOP OF MELTED CHEESE AND CHIPOTLE SAUCE. SERVED WITH RICE, bEANS, LETTUCE, GUACAMOLE, SOUR CREAM AND TORTILLAS.
Camarones Ala Diabla Platter
DELICOUSLY MARINATED SHRIMP GRILLED WITH ONIONS AND A VERY HOT SPICY SAUCE. SERVED WITH MEXICAN WHITE RICE, LETTUCE, TOMATOES, AND SOUR CREAM
Camarones Al Mojo De Ajo Platter
DELICOUSLY MARINATED SHRIMP GRILLED WITH GARLIC. SERVED WITH MEXICAN WHITE RICE, LETTUCE, TOMATOES AND SOUR CREAM
El Chapo Platter
TENDER GRILLED RIB-EYE STEAK, GRILLED CHICKEN BREAST, PORKCHOP AND CHORIZO. SERVED WITH MEXICAN RICE, REFRIED BEANS, QUESO FRESCO, GUACAMOLE SALAD, PICO DE GALLO, AND TORTILLAS.
El Mexicano Platter
TENDER GRILLED RIB-EYE STEAK, GRILLED CHICKEN BREAST, SIX SHRIMP, AND CACTUS COVERED WITH MOLE ROJO. SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS, GUACAMOLE SALAD, AND PICO DE GALLO.
Cancun Platter
COMBINATIONS OF GRILLED NEW YORK STRIP, CHORIZO, SHRIMP, TILAPIA FILLET, NOPALES, JALAPENO TOREADO, PICO DE GALLO, AND GUACAMOLE. SERVED WITH MEXICAN RICE, BEANS AND TORTILLAS
Chuletas Jalisco Platter
TWO 6 OZ CENTER CUT PORK CHOPS GRILLED TO PERFECTION. SERVED OVER BED OF CARAMELIZED ONIONS, NOPALES, AND JALAPENOS. SERVED WITH MEXICAN RICE, BEANS AND CORN OR FLOUR TORTILLAS
Chiles Rellenos Mexicanos Platter
THREE POBLANO PEPPERS STUFFED WITH CHICKEN, GROUND BEEF, AND CHEESE. TOPPED WITH OUR HOUSE SALSA. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS
Carne Asada Platter
14 OZ OF STEAK COOKED TO PERFECTION. SERVED WITH MEXICAN RICE, BEANS, QUESO FRESCO, AND TOSSED JALAPENO WITH CORN OR FLOUR TORTILLAS
Carne Ala Mexicana
14 OZ STEAK COOKED TO PERFECTION WITH MEXICAN SPICES, TOMATOES, JALAPENOS, ONIONS, AND CACTUS. SERVED WITH QUESO FRESCO, RICE AND BEANS WITH CORN OR FLOUR TORTILLAS.
Surf & Turf Platter
T-BONE STEAK COOKED TO PERFECTION WITH SHRIMP, ONIONS, AND PEPPERS. SERVED ON SIZZLING PLATE WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE SALAD, AND SOUR CREAM
Carnitas Michoacanas Platter
A VERY TRADITIONAL TASTY SAUTEED PORK DISH. SERVED WITH MEXICAN RICE, REFRIED BEANS, RAW ONIONS, JALAPENOS, LETTUCE, TOMATOES, SLICES OF AVACADO AND THREE TORTILLAS.
Caliente Mango Salmon Platter
8 OZ FILLET OF SALMON AND SHRIMP TOPPED WITH MANGO SALSA, MANGO, SWEET AND SOUR MANGO DAUCE DRESSING. SERVED WITH MEXICAN RICE AND SALAD
El Jefe Bowl Platter
A BIG BOWL LAYERED WITH MEXICAN RICE, BLACK BEANS, ICEBERG LETTUCE. TOPPED WITH PICO DE GALLO, GUACAMOLE, AND THREE MEXICAN CHEESES COMES WITH CHICKEN, CARNITAS, AND CARNE ASADA.
Flautas Platter
FIVE FLOUR TORTILLAS STUFFED WITH PULLED SEASONED CHICKEN, TOPPED WITH LETTUS, PICO DE GALLO, QUESO FRESCO, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS
Flautas Especiales Platter
TWO FLAUTAS ONE WITH CHICKEN, ONE WITH SHREDDED BEEF, SERVED OVER BED OF MEXICAN RICE AND COVERED WITH LETTUCE, GUACAMOLE, SOUR CREAM AND TOMATOES
Birria Selection
The Famous Birria Quesadilla
12in tortilla stuffed with homemade Birria and Monterey cheese with cilantro and onions. served with a side of consome and salsa.
The Best Queso- Birra Tacos
THREE TACOS WITH A BRISK SLOW COOKED BEEF WITH CHEESE ON CORN TORTILLAS. TOPPED WITH CILANTRO, ONIONS, AND WITH A LIME. SERVED WITH SIDE OF CONSOME.
The Best Birra Tacos
THREE TACOS WITH A BRISK SLOW COOKED BEEF ON CORN TORTILLAS TOPPED WITH FRESH CILANTRO, ONIONS AND A LIME. SERVED WITH CONSOME
Queso- Birra Pizza
TWO 12 INCH FLOUR TORTILLA PIZZA STYLE WITH SLOW COOKED BEEF, TOPPED WITH CILANTRO, ONIONS, LIME AND CONSOME.
Tacos Dorados De Birria
SIX FRIED TACOS OF BIRRIA TOPPED WITH LETTUCE, PICO DE GALLO AND QUESO FRESCA. SERVED WITH SIDE OF CONSOME.
Birria Platter
1/2 POUND OF SLOW COOKED BRISK BEEF TO PERFECTIONS WITH MEXICAN SPICES. SERVED WITH MEXICAN RICE, REFRIED BEANS, AND A SIDE OF CONSOME
Mulitas De Birria
IS A FOUR MULITAS ON CORN TORTILLAS STUFFED WITH SLOW COOKED BIRRIA, GUACAMOLE, CILANTRO, AND ONIONS. SERVED WITH A SIDE OF CONSOME
Birria Loaded Burrito
12 INCH FLOUR TORTILLA STUFFED WITH SLOWCOOKED BIRRIA WITH MEXICAN RICE, BEANS, GUACAMOLE, ONIONS, AND CILANTRO.SERVED WITH A SIDE OF CONSOME
Torta De Birria
IS A MEXICAN BREAD SUB STUFFED WITH FRIED BEANS, SLOW COOKED BIRRIA, ONIONS, CILANTRO, GUACAMOLE, SALSA, AND MONTEREY CHEESE
Torta De Queso-Birria
MEXICAN BREAD SUB FILLED WITH FAMOUSLY BRISK SLOW COOKED BEEF WITH ONIONS, CILANTRO, RED SALSA, AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH FRIES.
Quesadillas
Sur and Turf Quesadilla
TENDER CARNE ASADA AND SHRIMP ON FLOUR TORTILLAS WITH CHEESE, GUACAMOLE, LETTUCE, PICO DE GALLO AND SOUR CREAM. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS
Carne Asada Quesadilla
FLOUR TORTILLA STUFFED WITH GRILLED STEAK AND CHEESE. SERVED WITH MEXICAN RICE AND GUACAMOLE SALAD
Fajita Quesadilla
TENDER STEAK AND CHICKEN GRILLED WITH RED, YELLOW, AND GREEN PEPPERS, ONIONS AND TOMATOES. SERVED WITH MEXICAN RICE, LETTUCE, TOMATOES, SOUR CREAM, SHREDDED CHEESE, AND GUACAMOLE.
Chicken Pollo Quesadilla
FLOUR TORTILLA STUFFED WITH GRILLED CHICKEN AND CHEESE. SERVED WITH MEXICAN RICE AND GUACAMOLE
The Maryland Quesadilla
FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CHEESE, GRILLED SHRIMP, AND CRAB. SERVICED WITH RICE, LETTUCE, SOURCREAM, PICO DE GALLO, AND SHREDDED CHEESE.
La Patrona Quesadilla
STEAK, CHICKEN, AND SHRIMP GRILLED WITH RED, YELLOW, AND GREEN PEPPERS, ONIONS, AND TOMATOES, SOUR CREAM, SHREDDED CHEESE AND GUACAMOLE
Vegetarian Quesdilla
FLOUR TORTILLA STUFFED WITH PEPPERS, ONIONS, CORN, BLACK BEANS, AND PICO DE GALLO. SERVED WITH MEXICAN RICE.
Enchiladas
Enchiladas Verdes
FOUR CHICKEN ENCHILADAS TOPPED WITH QUESO FRESCO AND GREEN SALSA. SERVED WITH MEXICAN RICE AND REFRIED BEANS
Enchiladas Michoacanas
TWO CHICKEN AND TWO BEEF ENCHILADAS TOPPED WITH ENCHILADA STYLE SAUCE, QUESO FRESCO AND SOUR CREAM. SERVED WITH MEXICAN RICE AND REFRIED BEANS
Enchiladas Tricolor
THREE SOFT CORN TORTILLAS ROLLED AND STUFFED WITH ONE GROUND BEEF, ONE WITH SEASONED CHICKEN, AND ONE WITH QUESO FRESCO. TOPPED WITH MEXICAN SAUCE AND MONTEREY CHEESE MELTED TO PERFECTION. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS.
Enchiladas Vallarta
FOUR SOFT CORN TORTILLAS ROLLED AND STUFFED WITH SHRIMP AND CRAB MEAT. TOPPED WITH CILANTRO LIME CREAM SAUCE. SERVED WITH MEXICAN RICE AND SALAD
The Traditional Enchilada De Mole
FOUR ENCHILADAS WITH YOUR CHOICE OF CHICKEN, GROUND BEEF OR CARNITA. TOPPED WITH MEXICAN MOLE AND QUESO FRESCO. SERVED WITH MEXICAN RICE AND REFRIED BEANS
Enchiladas Zuizas
TENDER STEAK AND CHICKEN GRILLED WITH RED, YELLOW, AND GREEN PEPPERS, ONIONS, AND TOMATOES. SERVED WITH MEXICAN RICE, LETTUCE, TOTMATOES, SOUR CREAM, SHREDDED CHEESE AND GUACAMOLE.
Street Food
Los Guarches
A CORN MASA DOUGH FRIED TOPPED WITH REFRIED BEANS, GREEN OR RED SALSA, CILANTRO, ONIONS, SOUR CREAM AND QUESO FRESCO WITH YOUR CHOICE OF MEAT CHICKEN, ASADA, CHORIZO, AL PASTOR, TRIPA, CARNITA
Torta Cubana
MEXICAN BREAD SUB FILLED WITH LETTUCE, TOMATOES, JALAPENOS, AVACADO, QUESO OAXACA, CARNITAS, BEEF MILANEZA, SALCHICHA, HAM, CHICKEN MILANEZA, EGGS, AND AMERICAN CHEESE. SERVED WITH FRIES.
Sopes Mexicanos
4 PIECES OF CORN MASA DOUGH FRIED TOPPED WITH REFRIED BEANS, LETTUCE, QUESO FRESCO, GREEN SALSA WITH YOUR CHOICE OF MEAT.
Gorditas Mexicanas
3 PIECES OF MASA DOUGH FRIED WITH YOUR CHOICE OF MEAT. TOPPED WITH SOURCREAM AND QUESO FRESCO.
Torta Hawaiians
MEXICAN BREAD SUB FILLED WITH HAM, PINAPPLE, ROAST PORK, LETTUCE, TOMATOES, JALAPENO, AVACADOS, QUESO OAXACA, AND REFRIED BEANS. SERVED WITH FRIES
Torta Mexicanas
MEXICAN BREAD SUB FILLED WITH LETTUCE, TOMATOES, REFRIED BEANS, JALAPENOS, AVACADO, AND QUESO OAXACA. SERVED WITH FRIES AND YOUR CHOICE OF MEAT
Mojarra Frita
A WHOLE TILAPIA FISH FRIED WITH MEXICAN SPICES. SERVED WITH MEXICAN RICE AND A SALAD.
Tlayudas Oaxacaquenas
14 INCH CORN TORTILLA OPEN FACED, TOPPED WITH REFRIED BEANS, LETTUCE, MEXICAN OAXACA CHEESE, AVACADOS, JALAPENOS, TOMATOES, RADISHES. ADD MEAT FOR ADDITIONAL COST
Dessert
Chocolate Flan
A MEXICAN CUSTARD WITH A LAYER OF CHOCOLATE CAKE
Flan
A MEXICAN CUSTARD
Fried Icecream
VANILLA ICECREAM COVERED WITH CORNFLAKES, TOPPED WITH CHOCOLATE, STRAWBERRY, CINNAMON, WHIPPED CREAM AND A CHERRY
Tre Leche Cake
DELICIOUSLY MOIST MEXICAN CAKE
Cheesecake
PLAIN CHEESECAKE TOPPED WITH STRAWBERRIES
CHURROS
FRIED TWISTED DOUGH TOPPED WITH CINNAMON, CARAMEL AND WHIPPED CREAM
Create Your Own Combo Dinner
|Sunday
|11:00 am - 10:00 pm
|Monday
|11:00 am - 10:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 10:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 10:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 10:00 pm
|Friday
|11:00 am - 10:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 10:00 pm
2nd Phone #: 443-305-2357 Mexican Restaurant
2412 Mountain Road, Pasadena, MD 21122