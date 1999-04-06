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Don Pancho Mexican Grill

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2412 Mountain Road

Pasadena, MD 21122

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Popular Items

Chips and Salsa (small)
Chicken fajitas
Fajitia Burrito

Starters

Big Papa Nanchos

Big Papa Nanchos

$10.50

FRESH HOMEMADE CORN TORTILLAS TOPPED WITH HOUSE NACHO CHEESE, LETTUCE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, JALAPENOS AND SOUR CREAM. YOUR CHOICE OF ONE MEAT, CHICKEN, ASADA, GROUNDBEEF, CARNITA

Mexican Villa Sampler

Mexican Villa Sampler

$12.50

MEXICAN CHICKEN QUESADILLA, MEXICAN EGG ROLLS AND STUFFED JALAPENO PEPPERS

Stuffed Jalapeno Poppers

Stuffed Jalapeno Poppers

$8.00

SIX FRESH JALAPENO PEPPERS STUFFED WITH CREAM CHEESE AND WRAPPED WITH BACON. SERVED WITH SIDE OF RANCH DRESSING.

Pupusas Salvadorenas

Pupusas Salvadorenas

$2.00

MADE WITH MASA DOUGH, THE BASE OF TORTILLAS, TAMATES AND PUPUSAS ARE THICK CORN CAKE FILLED WITH PORK, CHICKEN, CHEESE AND BEANS. SERVED WITH CURTIOD (CABBAGE STEW) AND A SIMPLE RED SALSA. SERVED WITH YOUR CHOICE OF BEANS, CHEESE, LOROCO OR AYOTE.

Guacamole Dip

Guacamole Dip

$8.95

FRESH AVACADOS MIXED WITH TOMATOES, ONIONS, FRESH CILANTRO AND LIME SALT SERVED WITH FRESH CORN TORTILLA CHIPS.

Choriz-Queso Dip

Choriz-Queso Dip

$7.50

MELTED MONTERREY CHEESE WITH CHORIZO SERVED WITH FRESH TORTILLA CHIPS.

Coctel De Camaron

Coctel De Camaron

$14.00

EXQUISITE SHRIMP IN A SPECIAL MEXICAN COCKTAIL SAUCE WITH PICO DE GALLO, CILANTRO, LIME JUICE, HOT PEPPERS AND SLICES OF AVACADO SERVED WITH CRACKERS

Corn Bites

Corn Bites

$8.00

MEXICAN CORN BITES TOPPED WITH ROASTED GARLIC, CHIPOTLE AIOLI, HOUSE SPICE BLEND, CILANTRO, SCALLIONS, AND QUESO FRESCO

Empanadas

Empanadas

$6.75

FOUR MEXICAN PASTRIES FILLED WITH YOUR CHOICE OF MEAT CHICKEN OR ASADA

Fried Taquitos

Fried Taquitos

$7.50

FOUR FRIED TAQUITOS STUFFED WITH CHIPOTLE CHICKEN AND SERVED WITH A SIDE OF HONEY HOT SAUCE.

Tostadas De Ceviche

Tostadas De Ceviche

$8.95

FRIED CORN TORTILLAS TOPPED WITH CEVICHE SEAFOOD AND TOPPED WITH AVOCADOS AND CILANTRO

Amigos Eggrolls

Amigos Eggrolls

$6.95

EGG ROLLS STUFFED WITH CHIPOTLE CHICKEN, CORN AND BLACK BEANS SERVED WITH AIOLI SAUCE

Chips and Salsa (small)

Chips and Salsa (small)

$5.50
Chips and Salsa (Large)

Chips and Salsa (Large)

$8.50

Soups & Salads

Aye Papi Taco Salad

Aye Papi Taco Salad

$7.00

12 IN TORTILLA HARD SHELL LOADED WITH MEXICAN RICE, LETTUCE, MEXICAN CHEESE, CORN, BLACK BEANS, SOUR CREAM AND A TOUCH OF HABANERO MANGO DRESSING. ADD MEAT FOR ADDITIONAL COST

Fajitia Salad

Fajitia Salad

$7.50

CHOPPED ROMAINE LETTUCE WITH QUESO FRESCO, PICO DE GALLO, GREENPEPPERS, ONIONS, AVACADO, AND TORTILLA STRIPS TOSSED IN A CHIPOTLE VINIGRETTE. ADD MEAT FOR ADDITIONAL COST.

Traditional Ceaser Salad

Traditional Ceaser Salad

$7.50

CHOPPED ROMAINE LETTUCE TOSSED IN CEASER DRESSING, HOMEMADE CROUTONS, PARMESAN CHEESE. ADD MEAT FOR ADDITIONAL COST

Sopa De Mariscos

Sopa De Mariscos

$14.95

MEXICAN SEAFOOD SOUP

Sopa De Res

Sopa De Res

$9.75

MEXICAN BEEF SOUP

Sopa De Menudo

Sopa De Menudo

$9.75

MEXICAN SPICY TRIPE SOUP

Caldo De Pollo

Caldo De Pollo

$8.75

MEXICAN CHICKEN SOUP

Burrito

Burrito Locco

Burrito Locco

$13.00

14IN FLOUR TORTILLAS STUFFED WITH MEXICAN RICE, BLACK BEANS, ASADA, SHRIMP, GUACAMOLE, FRENCH FRIES, SOUR CREAM, LETTUCE, AND PICO DE GALLO

Texas Burrito

Texas Burrito

$10.50

14IN FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CHICKEN, MEXICAN RICE, BLACK BEANS, MEXICAN CHEESE AND PICO DE GALLO AND SMOOTHERED WITH OUR HOMEMADE CHILI AND A DASH OF OUR QUESO FRESCO

Fajitia Burrito

Fajitia Burrito

$10.50

14IN FLOUR TORTILLA STUFFED WITH GREEN PEPPERS, ONIONS, MEXICAN RICE, BLACK BEANS, AND PICO DE GALLO THEN TOPPED WITH SOUR CREAM AND GUACAMOLE. YOUR CHOICE OF MEAT

El Verde Burrito

El Verde Burrito

$11.00

14IN FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CARNITA, MEXICAN RICE, BLACK BEANS, GUACAMOLE AND PICO DE GALLO. TOPPED WITH GREEN SALSA AND SOUR CREAM.

Don Pancho Biggest Burrito

Don Pancho Biggest Burrito

$13.75

A BIG BURRITO STUFFED WITH CARNE ASADA, CHICKEN, AND CARNITA WITH MEXICAN RICE, BEANS, PICO DE GALLO TOPPED WITH GUACAMOLE

Chimichangas

Chimichangas

$10.00

TWO FLOUR TORTILLAS FRIED AND FILLED WITH SHREEDED BEEF, CHICKEN OR GROUNDBEEF TOPPED WITH CHEESE, LETTUCE, TOMATOTES, SOUR CREAM AND GUACAMOLE. SERVED WITH MEXICAN RICE AND REFRIED BEANS

Fajitas

The Don Pancho fajita

The Don Pancho fajita

$16.00

TENDER SLICED STEAK, CHICKEN AND SHRIMP GRILLED WITH GREEN, YELLOW, AND RED PEPPERS, ONIONS AND TOMATOES. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS

Surf & Turf fajitas

Surf & Turf fajitas

$15.00

TENDER SLICED ASADA AND SHRIMP GRILLED WITH GREEN, YELLOW AND RED PEPPERS, ONIONS AND TOMATOES. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS

The Jarochas fajitas

The Jarochas fajitas

$15.00

SHRIMP, SCALLOPS, GRILLED CHICKEN AND BIG FISH WITH ONIONS, TOMATOES, PINEPPLES, AND RED, GREEN AND YELLOW PEPPERS. SERVED WITH MEXICAN RICE.

Chicken fajitas

Chicken fajitas

$13.00

TENDER SLICED CHICKEN GRILLED WITH GREEN, YELLOW, AND RED PEPPERS, ONIONS AND TOMATOES. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS

Steak fajitas

Steak fajitas

$13.00

TENDER SLICED STEAK GRILLED WITH GREEN, YELLOW, AND RED PEPPERS, ONIONS AND TOMATOES. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS

Tacos

Choripollo Tacos

$11.00

THREE TACOS WITH CHICKEN MIXED WITH A MEXICAN SAUSAGE ON CORN OR FLOUR TORTILLA . SERVED WITH A SIDE OF GREEN SALSA.

Surf and Turf Tacos

$12.50

"THREE TACOS WITH CARNE ASADA MIXED WITH SHRIMP ON CORN OR FLOUR TORTILLAS . SERVED WITH A SIDE OF GREEN SALSA."

Pick your tacos

$2.50

Choose any tacos

Combinations Platters & Dinners

Choripollo Platter

Choripollo Platter

$14.00

TENDER GRILLED STRIPS OF CHICKEN WITH OUR DELICOUS MEXICAN CHORIZO, COVERED WITH OUR SPECIAL Blended CHEESE, SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM AND RICE AND BEANS

Happy Chicken Pollo Platter

Happy Chicken Pollo Platter

$14.00

GRILLED CHICKEN WITH ZUCCHINI, SQUASH, MUSHROOMS, ONIONS AND TOMATOES, COVERED WITH MELTED CHEESE SERVED WITH SPANISH RICE, SALAD AND TORTILLAS

El Guapo Chicken Platter

El Guapo Chicken Platter

$13.00

GRILLED CHICKEN BREAST COOKED TO PERFECTION, TOPPED WITH TWO CHILES AND RELLENOS,TOPPING WITH OUR HOMEMADE SALSA. SERVED WITH RICE AD BEANS

El Patron Molcajette Platter

El Patron Molcajette Platter

$18.00

GRILLED RIB EYE, CHICKEN, SHRIMP, MEXICAN SAUSAGE WITH CATCUS AND JALEPENO PEPPERS ON TOP OF MELTED CHEESE AND CHIPOTLE SAUCE. SERVED WITH RICE, bEANS, LETTUCE, GUACAMOLE, SOUR CREAM AND TORTILLAS.

Camarones Ala Diabla Platter

Camarones Ala Diabla Platter

$16.00

DELICOUSLY MARINATED SHRIMP GRILLED WITH ONIONS AND A VERY HOT SPICY SAUCE. SERVED WITH MEXICAN WHITE RICE, LETTUCE, TOMATOES, AND SOUR CREAM

Camarones Al Mojo De Ajo Platter

Camarones Al Mojo De Ajo Platter

$15.00

DELICOUSLY MARINATED SHRIMP GRILLED WITH GARLIC. SERVED WITH MEXICAN WHITE RICE, LETTUCE, TOMATOES AND SOUR CREAM

El Chapo Platter

El Chapo Platter

$15.00

TENDER GRILLED RIB-EYE STEAK, GRILLED CHICKEN BREAST, PORKCHOP AND CHORIZO. SERVED WITH MEXICAN RICE, REFRIED BEANS, QUESO FRESCO, GUACAMOLE SALAD, PICO DE GALLO, AND TORTILLAS.

El Mexicano Platter

El Mexicano Platter

$16.00

TENDER GRILLED RIB-EYE STEAK, GRILLED CHICKEN BREAST, SIX SHRIMP, AND CACTUS COVERED WITH MOLE ROJO. SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS, GUACAMOLE SALAD, AND PICO DE GALLO.

Cancun Platter

Cancun Platter

$16.00

COMBINATIONS OF GRILLED NEW YORK STRIP, CHORIZO, SHRIMP, TILAPIA FILLET, NOPALES, JALAPENO TOREADO, PICO DE GALLO, AND GUACAMOLE. SERVED WITH MEXICAN RICE, BEANS AND TORTILLAS

Chuletas Jalisco Platter

Chuletas Jalisco Platter

$14.00

TWO 6 OZ CENTER CUT PORK CHOPS GRILLED TO PERFECTION. SERVED OVER BED OF CARAMELIZED ONIONS, NOPALES, AND JALAPENOS. SERVED WITH MEXICAN RICE, BEANS AND CORN OR FLOUR TORTILLAS

Chiles Rellenos Mexicanos Platter

Chiles Rellenos Mexicanos Platter

$13.00

THREE POBLANO PEPPERS STUFFED WITH CHICKEN, GROUND BEEF, AND CHEESE. TOPPED WITH OUR HOUSE SALSA. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS

Carne Asada Platter

Carne Asada Platter

$11.00

14 OZ OF STEAK COOKED TO PERFECTION. SERVED WITH MEXICAN RICE, BEANS, QUESO FRESCO, AND TOSSED JALAPENO WITH CORN OR FLOUR TORTILLAS

Carne Ala Mexicana

Carne Ala Mexicana

$12.00

14 OZ STEAK COOKED TO PERFECTION WITH MEXICAN SPICES, TOMATOES, JALAPENOS, ONIONS, AND CACTUS. SERVED WITH QUESO FRESCO, RICE AND BEANS WITH CORN OR FLOUR TORTILLAS.

Surf & Turf Platter

Surf & Turf Platter

$16.00

T-BONE STEAK COOKED TO PERFECTION WITH SHRIMP, ONIONS, AND PEPPERS. SERVED ON SIZZLING PLATE WITH RICE, BEANS, GUACAMOLE SALAD, AND SOUR CREAM

Carnitas Michoacanas Platter

Carnitas Michoacanas Platter

$14.00

A VERY TRADITIONAL TASTY SAUTEED PORK DISH. SERVED WITH MEXICAN RICE, REFRIED BEANS, RAW ONIONS, JALAPENOS, LETTUCE, TOMATOES, SLICES OF AVACADO AND THREE TORTILLAS.

Caliente Mango Salmon Platter

Caliente Mango Salmon Platter

$17.00

8 OZ FILLET OF SALMON AND SHRIMP TOPPED WITH MANGO SALSA, MANGO, SWEET AND SOUR MANGO DAUCE DRESSING. SERVED WITH MEXICAN RICE AND SALAD

El Jefe Bowl Platter

El Jefe Bowl Platter

$14.00

A BIG BOWL LAYERED WITH MEXICAN RICE, BLACK BEANS, ICEBERG LETTUCE. TOPPED WITH PICO DE GALLO, GUACAMOLE, AND THREE MEXICAN CHEESES COMES WITH CHICKEN, CARNITAS, AND CARNE ASADA.

Flautas Platter

Flautas Platter

$12.00

FIVE FLOUR TORTILLAS STUFFED WITH PULLED SEASONED CHICKEN, TOPPED WITH LETTUS, PICO DE GALLO, QUESO FRESCO, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS

Flautas Especiales Platter

Flautas Especiales Platter

$12.00

TWO FLAUTAS ONE WITH CHICKEN, ONE WITH SHREDDED BEEF, SERVED OVER BED OF MEXICAN RICE AND COVERED WITH LETTUCE, GUACAMOLE, SOUR CREAM AND TOMATOES

Birria Selection

The Famous Birria Quesadilla

The Famous Birria Quesadilla

$14.00

12in tortilla stuffed with homemade Birria and Monterey cheese with cilantro and onions. served with a side of consome and salsa.

The Best Queso- Birra Tacos

The Best Queso- Birra Tacos

$13.00

THREE TACOS WITH A BRISK SLOW COOKED BEEF WITH CHEESE ON CORN TORTILLAS. TOPPED WITH CILANTRO, ONIONS, AND WITH A LIME. SERVED WITH SIDE OF CONSOME.

The Best Birra Tacos

The Best Birra Tacos

$11.00

THREE TACOS WITH A BRISK SLOW COOKED BEEF ON CORN TORTILLAS TOPPED WITH FRESH CILANTRO, ONIONS AND A LIME. SERVED WITH CONSOME

Queso- Birra Pizza

Queso- Birra Pizza

$16.00

TWO 12 INCH FLOUR TORTILLA PIZZA STYLE WITH SLOW COOKED BEEF, TOPPED WITH CILANTRO, ONIONS, LIME AND CONSOME.

Tacos Dorados De Birria

Tacos Dorados De Birria

$11.95

SIX FRIED TACOS OF BIRRIA TOPPED WITH LETTUCE, PICO DE GALLO AND QUESO FRESCA. SERVED WITH SIDE OF CONSOME.

Birria Platter

Birria Platter

$13.00

1/2 POUND OF SLOW COOKED BRISK BEEF TO PERFECTIONS WITH MEXICAN SPICES. SERVED WITH MEXICAN RICE, REFRIED BEANS, AND A SIDE OF CONSOME

Mulitas De Birria

Mulitas De Birria

$11.00

IS A FOUR MULITAS ON CORN TORTILLAS STUFFED WITH SLOW COOKED BIRRIA, GUACAMOLE, CILANTRO, AND ONIONS. SERVED WITH A SIDE OF CONSOME

Birria Loaded Burrito

Birria Loaded Burrito

$13.00

12 INCH FLOUR TORTILLA STUFFED WITH SLOWCOOKED BIRRIA WITH MEXICAN RICE, BEANS, GUACAMOLE, ONIONS, AND CILANTRO.SERVED WITH A SIDE OF CONSOME

Torta De Birria

Torta De Birria

$11.00

IS A MEXICAN BREAD SUB STUFFED WITH FRIED BEANS, SLOW COOKED BIRRIA, ONIONS, CILANTRO, GUACAMOLE, SALSA, AND MONTEREY CHEESE

Torta De Queso-Birria

Torta De Queso-Birria

$12.50

MEXICAN BREAD SUB FILLED WITH FAMOUSLY BRISK SLOW COOKED BEEF WITH ONIONS, CILANTRO, RED SALSA, AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH FRIES.

Quesadillas

Sur and Turf Quesadilla

Sur and Turf Quesadilla

$13.50

TENDER CARNE ASADA AND SHRIMP ON FLOUR TORTILLAS WITH CHEESE, GUACAMOLE, LETTUCE, PICO DE GALLO AND SOUR CREAM. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS

Carne Asada Quesadilla

Carne Asada Quesadilla

$11.00

FLOUR TORTILLA STUFFED WITH GRILLED STEAK AND CHEESE. SERVED WITH MEXICAN RICE AND GUACAMOLE SALAD

Fajita Quesadilla

Fajita Quesadilla

$12.00

TENDER STEAK AND CHICKEN GRILLED WITH RED, YELLOW, AND GREEN PEPPERS, ONIONS AND TOMATOES. SERVED WITH MEXICAN RICE, LETTUCE, TOMATOES, SOUR CREAM, SHREDDED CHEESE, AND GUACAMOLE.

Chicken Pollo Quesadilla

Chicken Pollo Quesadilla

$11.00

FLOUR TORTILLA STUFFED WITH GRILLED CHICKEN AND CHEESE. SERVED WITH MEXICAN RICE AND GUACAMOLE

The Maryland Quesadilla

The Maryland Quesadilla

$15.00

FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CHEESE, GRILLED SHRIMP, AND CRAB. SERVICED WITH RICE, LETTUCE, SOURCREAM, PICO DE GALLO, AND SHREDDED CHEESE.

La Patrona Quesadilla

La Patrona Quesadilla

$15.00

STEAK, CHICKEN, AND SHRIMP GRILLED WITH RED, YELLOW, AND GREEN PEPPERS, ONIONS, AND TOMATOES, SOUR CREAM, SHREDDED CHEESE AND GUACAMOLE

Vegetarian Quesdilla

Vegetarian Quesdilla

$10.00

FLOUR TORTILLA STUFFED WITH PEPPERS, ONIONS, CORN, BLACK BEANS, AND PICO DE GALLO. SERVED WITH MEXICAN RICE.

Enchiladas

Enchiladas Verdes

Enchiladas Verdes

$13.00

FOUR CHICKEN ENCHILADAS TOPPED WITH QUESO FRESCO AND GREEN SALSA. SERVED WITH MEXICAN RICE AND REFRIED BEANS

Enchiladas Michoacanas

Enchiladas Michoacanas

$13.00

TWO CHICKEN AND TWO BEEF ENCHILADAS TOPPED WITH ENCHILADA STYLE SAUCE, QUESO FRESCO AND SOUR CREAM. SERVED WITH MEXICAN RICE AND REFRIED BEANS

Enchiladas Tricolor

Enchiladas Tricolor

$13.00

THREE SOFT CORN TORTILLAS ROLLED AND STUFFED WITH ONE GROUND BEEF, ONE WITH SEASONED CHICKEN, AND ONE WITH QUESO FRESCO. TOPPED WITH MEXICAN SAUCE AND MONTEREY CHEESE MELTED TO PERFECTION. SERVED WITH MEXICAN RICE AND BEANS.

Enchiladas Vallarta

Enchiladas Vallarta

$14.00

FOUR SOFT CORN TORTILLAS ROLLED AND STUFFED WITH SHRIMP AND CRAB MEAT. TOPPED WITH CILANTRO LIME CREAM SAUCE. SERVED WITH MEXICAN RICE AND SALAD

The Traditional Enchilada De Mole

The Traditional Enchilada De Mole

$13.00

FOUR ENCHILADAS WITH YOUR CHOICE OF CHICKEN, GROUND BEEF OR CARNITA. TOPPED WITH MEXICAN MOLE AND QUESO FRESCO. SERVED WITH MEXICAN RICE AND REFRIED BEANS

Enchiladas Zuizas

Enchiladas Zuizas

$12.00

TENDER STEAK AND CHICKEN GRILLED WITH RED, YELLOW, AND GREEN PEPPERS, ONIONS, AND TOMATOES. SERVED WITH MEXICAN RICE, LETTUCE, TOTMATOES, SOUR CREAM, SHREDDED CHEESE AND GUACAMOLE.

Street Food

Los Guarches

Los Guarches

$8.00

A CORN MASA DOUGH FRIED TOPPED WITH REFRIED BEANS, GREEN OR RED SALSA, CILANTRO, ONIONS, SOUR CREAM AND QUESO FRESCO WITH YOUR CHOICE OF MEAT CHICKEN, ASADA, CHORIZO, AL PASTOR, TRIPA, CARNITA

Torta Cubana

Torta Cubana

$10.00

MEXICAN BREAD SUB FILLED WITH LETTUCE, TOMATOES, JALAPENOS, AVACADO, QUESO OAXACA, CARNITAS, BEEF MILANEZA, SALCHICHA, HAM, CHICKEN MILANEZA, EGGS, AND AMERICAN CHEESE. SERVED WITH FRIES.

Sopes Mexicanos

Sopes Mexicanos

$10.00

4 PIECES OF CORN MASA DOUGH FRIED TOPPED WITH REFRIED BEANS, LETTUCE, QUESO FRESCO, GREEN SALSA WITH YOUR CHOICE OF MEAT.

Gorditas Mexicanas

Gorditas Mexicanas

$10.00

3 PIECES OF MASA DOUGH FRIED WITH YOUR CHOICE OF MEAT. TOPPED WITH SOURCREAM AND QUESO FRESCO.

Torta Hawaiians

Torta Hawaiians

$10.00

MEXICAN BREAD SUB FILLED WITH HAM, PINAPPLE, ROAST PORK, LETTUCE, TOMATOES, JALAPENO, AVACADOS, QUESO OAXACA, AND REFRIED BEANS. SERVED WITH FRIES

Torta Mexicanas

Torta Mexicanas

$10.00

MEXICAN BREAD SUB FILLED WITH LETTUCE, TOMATOES, REFRIED BEANS, JALAPENOS, AVACADO, AND QUESO OAXACA. SERVED WITH FRIES AND YOUR CHOICE OF MEAT

Mojarra Frita

Mojarra Frita

$11.50

A WHOLE TILAPIA FISH FRIED WITH MEXICAN SPICES. SERVED WITH MEXICAN RICE AND A SALAD.

Tlayudas Oaxacaquenas

Tlayudas Oaxacaquenas

$7.75

14 INCH CORN TORTILLA OPEN FACED, TOPPED WITH REFRIED BEANS, LETTUCE, MEXICAN OAXACA CHEESE, AVACADOS, JALAPENOS, TOMATOES, RADISHES. ADD MEAT FOR ADDITIONAL COST

Kids Menu

Chicken Tenders and fries

$9.00

Kids Cheese Quesadilla

$8.00

Cheeseburger and fries

$9.00

Dessert

Chocolate Flan

$8.00

A MEXICAN CUSTARD WITH A LAYER OF CHOCOLATE CAKE

Flan

$7.00

A MEXICAN CUSTARD

Fried Icecream

$6.00

VANILLA ICECREAM COVERED WITH CORNFLAKES, TOPPED WITH CHOCOLATE, STRAWBERRY, CINNAMON, WHIPPED CREAM AND A CHERRY

Tre Leche Cake

$5.00

DELICIOUSLY MOIST MEXICAN CAKE

Cheesecake

$5.00

PLAIN CHEESECAKE TOPPED WITH STRAWBERRIES

CHURROS

$5.00

FRIED TWISTED DOUGH TOPPED WITH CINNAMON, CARAMEL AND WHIPPED CREAM

Create Your Own Combo Dinner

Create Your Own Combo

$14.00

Sides

Fries

$5.00

Rice

$3.00

Refried beans

$3.00
All hours
Sunday11:00 am - 10:00 pm
Monday11:00 am - 10:00 pm
Tuesday11:00 am - 10:00 pm
Wednesday11:00 am - 10:00 pm
Thursday11:00 am - 10:00 pm
Friday11:00 am - 10:00 pm
Saturday11:00 am - 10:00 pm
Restaurant info

2nd Phone #: 443-305-2357 Mexican Restaurant

Location

2412 Mountain Road, Pasadena, MD 21122

Directions

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