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Downtown Slice House 1302 Harrison Avenue

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1302 Harrison Avenue

Panama City, FL 32405

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18" BYO
🍕 BYO
CHEESE BREAD

BEER DRAFT

Coppertail Unholy 16oz Draft

$7.50

Lazy Magnolia Southern Pecan 16oz Draft

$7.50

Terrapin Watermelon Gose 16oz Draft

$8.00

Sweetwater 710 Hazy 16oz Draft

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Southern Tier Nice Slice 16oz Draft

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Terrapin Pastime Pale Ale 16oz Draft

$7.00

JDubs Kiwi Wheat 16oz Draft

$8.00

Sierra Nevada Sunny Little Thing 16oz Draft

$7.50

Wiseacre Tiny Bomb 16oz Draft

$7.50

Sierra Nevada Hoptimum 16oz Draft

$8.50

ACE BLOOD ORANGE 16OZ DRAFT

$7.50

Swamphead Midnight Oil 16oz Draft

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Yuengking Hershey Porter 16oz Draft

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Good People Muchacho 16oz Draft

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Parish Canebrake 16oz Draft

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Stella Artois 16oz Draft

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Faubourg Dat Suma 16oz Draft

$7.00

FAIRHOPE AMBER 16OZ DRAFT

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Ace Mango 16oz Draft

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Faubourg Lager 16oz Draft

$6.00

Ghost Train Ohemgee 16oz Draft

$7.00

BEER PKGD

BLUE MOON 16OZ CAN

$4.00

BUDLIGHT 16OZ CAN

$4.00

BUDWEISER 16OZ CAN

$4.00

COORS 16OZ CAN

$4.00

MIC ULTRA 16OZ CAN

$4.00

MILLER 16OZ CAN

$4.00

MODELO 16OZ CAN

$5.00

NARRAGANSETT 16OZ CAN

$4.00

PABST 16OZ CAN

$2.00

YUENGLING 16OZ CAN

$4.00

CORONA 16OZ CAN

$5.00

IDYLL HOUNDS QUARTZ SELTZER 16OZ CAN

$7.50

IDYLL HOUNDS SOWALS FINEST 16OZ CAN

$7.00

SIERRA NEVADA TORPEDO 16OZ CAN

$6.50

SIERRA NEVADA PALE ALE 16OZ CAN

$6.50

CIGAR CITY JAI ALAI 16OZ CAN

$7.00

VON HINKEN 12 OZ CAN

$5.00

TRIM TAB LIMEADE SLUSH 16OZ CAN

$11.00

TRIM TAB DEATH FROM ABOVE 16OZ CAN

$11.00

ANGRY ORCHARD 16OZ CAN

$6.00

ALLAGASH WHITE 16OZ CAN

$8.00

BELLS TWO HEARTED 16OZ CAN

$6.50

LEINENKUGEL SUMMER SHANDY 16OZ CAN

$6.50

COPPERTAIL FLORIDA SPECIAL 16OZ CAN

$7.00

WHITECLAW 16OZ CAN

$6.50

COKE PRODUCTS

B ARMOR BLUE RASP

$4.25

B ARMOR PEACH MANGO

$4.25

B ARMOR PINE-COCO

$4.25

B ARMOR STRAW-BANANA

$4.25

B ARMOR STRAW-GRAPE

$4.25

BARQS ROOT BEER 20OZ BOTTLE

$3.50

COKE 20OZ BOTTLE

$3.50

COKE STARLIGHT 20OZ BOTTLE

$3.50

COKE ZERO 20OZ BOTTLE

$3.50

DIET COKE 20OZ BOTTLE

$3.50

FANTA GRAPE 20OZ BOTTLE

$3.50

FANTA ORANGE 20OZ BOTTLE

$3.50

FANTA PINEAPPLE 20OZ BOTTLE

$3.50

FL 2% CHOCOLATE MILK

$4.00

FL 2% MILK

$4.00

FOUNTAIN DRINK

$3.00

GOLD PEAK SWEET TEA

$3.50

GOLD PEAK UNSWEET TEA

$3.50

HONEST TEA GREEN TEA

$4.00

MELLO YELLO 20OZ BOTTLE

$3.50

MM FRUIT PUNCH 20OZ BOTTLE

$3.50

MM LEMONADE 20OZ BOTTLE

$3.50

MM PINK LEMON 20OZ BOTTLE

$3.50

MONSTER ENERGY

$4.25

MONSTER ENERGY 0

$4.25

MONSTER JAVA

$4.25

PIBB XTRA 20OZ BOTTLE

$3.50

SEAGRAMS GINGERALE 20OZ BOTTLE

$3.50

SMARTWATER

$3.50

SPRITE 20OZ BOTTLE

$3.50

VIT WTR ACAI BLUEBERRY POMEGRANATE

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VIT WTR DRAGONFRUIT

$5.00

VIT WTR KIWI STRAWBERRY

$5.00

VIT WTR ORANGE

$5.00

VIT WTR TROPICAL CITRUS

$5.00

WINE DRAFT

DONATI SISTERS FOREVER 6OZ DRAFT

$7.50

HEY MAMA ROSE 6OZ DRAFT

$6.00

J DUSI MODEL M 6OZ DRAFT

$7.00

J DUSI PINOT GRIGIO 6OZ DRAFT

$7.00

WINE BOTTLES

Dibacco Eferos Cerasoulo d Abruzzo Bottle

$34.00

Marchese di Cordano Pecorino Bottle

$30.00

Dibacco Laterno Bottle

$39.00

Dibacco Pumpee Bottle

$36.00

Silver Creek Sauvignon Blanc Bottle

$21.00

Silver Creek Chardonnay Bottle

$21.00

Silver Creek Merlot Bottle

$21.00

Silver Creek Cabernet Sauvignon Bottle

$21.00

SNACKABLES

BUFFALO BREAD

$9.00

CHEESE BREAD

$7.00

FRENCH BREAD PIZZA

$7.00

GARLIC BREAD

$5.00

MAC N CHEESE

$5.00

NASHVILLE HOT BREAD

$7.00

POPPER BREAD

$9.00

STUFFED PEPPADEWS

$8.00

TOAST WITH THE GHOST

$9.00

WINGS

6CT WINGS

$12.00

12CT WINGS

$24.00

18CT WINGS

$36.00

24CT WINGS

$48.00

SALADS

BYO SALAD

$4.00

BEEFEATER

$12.00

CAESAR

$6.00

CAPRESE

$8.00

CHEF SALAD

$10.50

COUSIN VINNY

$11.00

DOWNTOWN TRAIN

$9.50

GREEK GODDESS

$11.50

HOUSE SALAD

$8.00

PANCHITO PISTOLES

$9.50

SPINACH SALAD

$9.50

SUMMER DAZE

$8.00

PIZZA BY THE SLICE

🍕 BYO

$3.50

🍕 ALL CHOKED UP

$5.50

🍕 BELL SUPREME

$6.25

🍕 BLT

$6.00

🍕 BOOM SHAKALAKA

$6.00

🍕 CAL NAUGHTON JR

$6.00

🍕 CAPRIZZA

$6.25

🍕 CASTAWAY

$7.25

🍕 CBR

$5.75

🍕 CHEESUS

$4.00

🍕 CHICKEN LITTLE

$6.00

🍕 CLASSIC

$5.00

🍕 COW & CHICKEN

$6.75

🍕 DAZED & CONFUSED

$6.50

🍕 DIRTY HARRY

$5.75

🍕 EAST NASTY

$5.25

🍕 EDUCATED SAVAGE

$6.75

🍕 EL DIABLO

$5.75

🍕 ELIZABETHAN THYMES

$6.00

🍕 FIRE & SMOKE

$5.50

🍕 FUN GUY

$6.25

🍕 G POP

$7.25

🍕 GALILEO

$7.00

🍕 GHOST RIDER

$7.00

🍕 GOING HAM

$4.75

🍕 GOOD BURGER

$7.50

🍕 GOOD FELLAS

$6.00

🍕 GOOD OL CHEESE

$3.50

🍕 GREAT WHITE

$5.75

🍕 HARBOURMASTER

$5.75

🍕 HAWAII 5-0

$6.25

🍕 HAWAIIAN PUNCH

$8.25

🍕 HOT & READY

$4.50

🍕 HOT MARIA

$6.00

🍕 HOUSE

$6.50

🍕 JERK

$6.50

🍕 JULIUS

$6.00

🍕 KEEP IT SALTY

$5.50

🍕 LA FIESTA

$7.50

🍕 LEBLANC

$5.75

🍕 LEMOON SQUEEZY

$6.75

🍕 LETS GOUDA TWIST

$5.00

🍕 MAC DADDY

$7.00

🍕 MARTIAL LAW

$8.50

🍕 MEDITERRANEAN

$6.25

🍕 MICHELANGELO

$6.25

🍕 MR PICKLES

$5.25

🍕 NOT SO SHABBY

$7.75

🍕 OKEY DOKEY ARTICHOKEY

$7.75

🍕 PHILLICIOUS

$6.00

🍕 PINEAPPLE EXPRESS

$5.75

🍕 PLAYIN HOOKIE

$6.50

🍕 POMPEII

$5.75

🍕 POPEYE

$5.50

🍕 QUINN ESSENTIALS

$6.50

🍕 RING OF FIRE

$6.75

🍕 ROAD TRIPPIN

$4.50

🍕 SACREBLEU

$6.75

🍕 SAMURAI JACK

$6.25

🍕 SAUSAGE DOWN

$5.25

🍕 SHAKE N BAKE

$6.50

🍕 SHREDDER

$6.00

🍕 SLEEP WITH THE FISHES

$6.00

🍕 SPIN DOCTOR

$5.75

🍕 STALLONE

$6.00

🍕 STUPID GOOD

$7.75

🍕 TALLBOY

$5.75

🍕 THAIPOCALYPSE

$6.75

🍕 THYME LORD

$6.50

🍕 TITO'S LUAU

$6.50

🍕 TOMATO TOMATO

$6.50

🍕 TONY

$4.25

🍕 TRUFFLE SHUFFLE

$7.50

🍕 UP IN SMOKE

$5.75

🍕 VEGGIN OUT

$6.00

🍕 WARRIOR

$6.00

🍕 ZACK ATTACK

$7.50

18" PIES

18" BYO

$18.50

18" BYO HALF & HALF PIE

$18.50

18" SPECIALTY HALF & HALF

$16.00

18" ALL CHOKED UP

$26.00

18" BELL SUPREME

$28.00

18" BLT

$27.00

18" BOOM SHAKALAKA

$28.00

18" CAL NAUGHTON JR

$27.50

18" CAPRIZZA

$25.00

18" CASTAWAY

$31.00

18" CBR

$25.50

18" CHEESUS

$20.50

18" CHICKEN LITTLE

$28.00

18" CLASSIC

$22.00

18" COW & CHICKEN

$29.50

18" DAZED & CONFUSED

$31.00

18" EAST NASTY

$24.25

18" EDUCATED SAVAGE

$29.50

18" EL DIABLO

$26.00

18" ELIZABETHAN THYMES

$27.50

18" FIRE & SMOKE

$26.50

18" FUN GUY

$29.50

18" GALILEO

$32.00

18" GHOST RIDER

$30.50

18" GOING HAM

$23.00

18" GOOD BURGER

$33.00

18" GOOD FELLAS

$27.50

18" GOOD OL CHEESE

$18.50

18" GPOP

$32.00

18" GREAT WHITE

$27.00

18" HARBOURMASTER

$27.00

18" HAWAII 5-0

$28.50

18" HAWAIIAN PUNCH

$35.00

18" HOT & READY

$22.50

18" HOT MARIA

$29.00

18" HOUSE

$29.50

18" JERK

$27.50

18" JULIUS

$27.50

18" KEEP IT SALTY

$26.00

18" LA FIESTA

$33.50

18" LEBLANC

$27.00

18" LEMOON SQUEEZY

$28.00

18" LETS GOUDA TWIST

$23.50

18" MAC DADDY

$29.75

18" MARTIAL LAW

$36.50

18" MEDITERRANEAN

$29.00

18" MICHELANGELO

$28.50

18" MR PICKLES

$24.00

18" NOT SO SHABBY

$34.00

18" OKEY DOKEY ARTICHOKEY

$34.00

18" PHILLICIOUS

$28.00

18" PINEAPPLE EXPRESS

$27.50

18" PLAYIN HOOKIE

$29.50

18" POMPEII

$27.00

18" POPEYE

$24.00

18" QUINN ESSENTIALS

$29.00

18" RING OF FIRE

$29.50

18" ROAD TRIPPIN

$22.50

18" SACREBLEU

$29.50

18" SAMURAI JACK

$28.50

18" SAUSAGE DOWN

$25.00

18" SHAKE N BAKE

$29.50

18" SHREDDER

$28.00

18" SLEEP WITH THE FISHES

$28.00

18" SPIN DOCTOR

$27.50

18" STALLONE

$28.00

18" STUPID GOOD

$33.00

18" TALLBOY

$26.50

18" THAIPOCALYPSE

$30.00

18" THYME LORD

$28.00

18" TITOS LUAU

$29.50

18" TOMATO TOMATO

$28.50

18" TONY

$21.00

18" TRUFFLE SHUFFLE

$30.00

18" UP IN SMOKE

$27.00

18" VEGGIN OUT

$28.50

18" WARRIOR

$28.00

18" ZACK ATTACK

$32.50

18" DIRTY HARRY

$26.50

GF PIES

BYO 10" GF

$7.00

GF ALL CHOKED UP

$10.50

GF BELL SUPREME

$11.75

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHEDDAR, TACO SEASONED GROUND BEEF, TOMAOTES, ROMAINE, & SOUR CREAM

GF BLT

$11.00

OIL & GARILC, MOZZARELLA, APPLE CIDER BACON, ROMAINE, TOMATOES, & SRIRACHA DRIZZLE

GF BOOM SHAKALAKA

$11.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, JALAPENOS, PEPPADEWS, PINEAPPLE, RED ONIONS, & BOOM BOOM DRIZZLE

GF CAL NAUGHTON JR.

$11.25

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, BBQ CHICKEN, RED ONIONS, RICOTTA, & FRESH CILANTRO

GF CAPRIZZA

$10.75

OIL & GARLIC, FRESH MOZZARELLA, TOMATOES, & FRESH BASIL

GF CASTAWAY

$13.00

GF CBR

$10.25

GF CHEE-SUS

$8.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, & RICOTTA

GF CHICKEN LITTLE

$11.25

GF CLASSIC

$9.75

RED SAUCE, FRESH MOZZARELLA, & FRESH BASIL

GF COW & CHICKEN

$12.25

GF DAZED & CONFUSED

$13.25

GF DIRTY HARRY

$10.75

GF EAST NASTY

$11.50

OIL & GARLIC, PEPPERJACK, NASHVILLE HOT CHICKEN, COLESLAW, & PICKLES

GF EDUCATED SAVAGE

$12.25

GF EL DIABLO

$10.75

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, BUFFALO CHICKEN, JALAPENOS, YELLOW ONIONS, & RANCH DRIZZLE

GF ELIZABETHAN THYMES

$11.25

GF FIRE & SMOKE

$10.75

GF FUN GUY

$12.25

GF GALILEO

$13.00

GF GHOST RIDER

$12.50

GF GOING HAM

$9.25

RED SAUCE, MOZZARELLA, CHEDDAR, & SMOKED PIT HAM

GF GOOD BURGER

$13.75

OIL & GARLIC, MOZARELLA, CHEDDAR, GROUND BEEF, ROMAINE, TOMATOES, YELLOW ONIONS, KETCHUP DRIZZLE, YELLOW MUSTARD DRIZZLE, & PICKLES

GF GOOD FELLAS

$11.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, SMOKED PIT HAM, BANANA PEPPERS, YELLOW ONIONS, & CRUSHED RED PEPPERS

GF GOOD OL' CHEESE

$7.00

RED SAUCE & MOZZARELLA

GF GPOP

$12.25

GF GREAT WHITE

$11.25

GF HARBOURMASTER

$12.00

GF HAWAII 5-0

$11.50

GF HAWAIIAN PUNCH

$15.00

GF HOT & READY

$9.25

GF HOT MARIA

$10.50

GF HOUSE

$12.50

GF JERK

$11.50

GF JULIUS

$11.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, FRESH ROMAINE, FRESH TOMATOES, PARMESAN, & CAESAR DRESSING DRIZZLE

GF KEEP IT SALTY

$10.50

GF LA FIESTA

$14.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHICKEN, GREEN PEPPERS, JALAPENOS, TOMATOES, YELLOW ONIONS, FRESH ROMAINE, SOUR CREAM, & VALENTINA HOT SAUCE DRIZZLE

GF LEBLANC

$11.25

GF LEMOON SQUEEZY

$11.75

GF LETS GOUDA TWIST

$9.50

GF MAC DADDY

$13.50

OIL & GARLIC, ELBOW NOODLES, BEER CHEESE, CHEDDAR, SWISS, PARMESAN, APPLE CIDER, & GREEN ONION

GF MARTIAL LAW

$15.75

GF MEDITERRANEAN

$12.25

GF MICHELANGELO

$11.75

GF MR PICKLES

$13.00

GF NOT SO SHABBY

$14.25

GF OKEY DOKEY ARTICHOKEY

$13.50

GF PHILLICIOUS

$11.50

GF PINEAPPLE EXPRESS

$11.25

RED SAUCE, SPINACH, MOZZARELLA, GARLIC, GREEN PEPPERS, & PINEAPPLE

GF PLAYIN HOOKIE

$12.00

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, SWISS, APPLE CIDER BACON, & SHAVED RIB EYE

GF POMPEII

$11.25

GF POPEYE

$11.00

OIL & GARLIC, SPINACH, FRESH MOZZARELLA, & CHEDDAR

GF SAMURAI JACK

$11.75

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHEDDAR, PEPPERJACK, APPLE CIDER BACON, JALAPENOS, & RANCH DRIZZLE

GF QUINN ESSENTIALS

$12.00

GF RING OF FIRE

$11.75

GF ROAD TRIPPIN'

$9.00

RED SAUCE, MOZZARELLA, BLACK OLIVES, & WHITE MUSHROOMS

GF SACREBLEU!

$12.50

OIL & GARLIC, MOZZARELLA, CHEDDAR, BUFFALO CHICKEN, APPE CIDER BACON, RED ONIONS, & BLUE CHEESE DRESSING

GF SAUSAGE DOWN

$10.25

GF SHAKE N BAKE

$11.00

GF SHREDDER

$11.25

GF SLEEP WITH THE FISHES

$11.25

OIL & GARLIC, GHOST PEPPER SAUCE, MOZZARELLA, ANCHOVIES, PEPPADEWS, & PINEAPPLE

GF SPIN DOCTOR

$11.25

GF STALLONE

$11.50

GF STUPID GOOD

$13.75

GF TALLBOY

$10.50

RED SAUCE, MOZZARELLA, PEPPERONI, APPLE CIDER BACON, & RICOTTA

GF THAIPOCALYPSE

$12.50

GF THYME LORD

$11.25

GF TITO'S LUAU

$12.00

RED SAUCE, MOZZARELLA, APPLE CIDER BACON, SMOKED PIT HAM, JALAPENOS, & PINEAPPLE

GF TOMATO TOMATO

$12.00

GF TONY

$8.25

RED SAUCE, MOZZARELLA, & PEPPERONI

GF TRUFFLE SHUFFLE

$12.75

GF UP IN SMOKE

$11.25

GF VEGGIN OUT

$12.00

GF WARRIOR

$12.50

GF ZACK ATTACK

$13.50

SAUCES/DRESSINGS

BALSAMIC GLAZE

$1.50

BALSAMIC VIN

$0.75

BLUE CHEESE DRESSING

$0.75

BOOM SAUCE

$0.75

BUFFALO SAUCE

$0.75

CAESAR DRESSING

$0.75

GARLIC BUTTER

$0.75

GARLIC PARM SAUCE

$0.75

JERK SAUCE

$0.75

MANGO HAB SAUCE

$0.75

PESTO

$1.00

RANCH DRESSING

$0.75

RED SAUCE

$0.75

SRIRACHA MAYO

$0.75

SWEET THAI SAUCE

$0.75

THOUSAND ISLAND DRESSING

$0.75

TRUFFLE OIL

$1.50
All hours
Sunday11:00 am - 11:00 pm
Monday11:00 am - 11:00 pm
Tuesday11:00 am - 11:00 pm
Wednesday11:00 am - 11:00 pm
Thursday11:00 am - 11:00 pm
Friday11:00 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 11:00 pm
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Location

1302 Harrison Avenue, Panama City, FL 32405

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