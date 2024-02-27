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- Dream Cafe - 314 Main St
Dream Cafe 314 Main St
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314 Main St
Grand Junction, CO 81501
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
MAIN MENU
BREAKFAST
- 2 EGGS ANY STYLE$10.50
DREAM POTATOES, CHOICE OF SMOKED BACON, HONEY HAM, SAUSAGE AND TOAST
- 3 EGGS ANY STYLE$11.50
DREAM POTATOES, CHOICE OF SMOKED BACON, HONEY HAM, SAUSAGE AND TOAST
- COLORADO OMELET$13.50
CHOPPED BACON, SAUSAGE, HAM, CHEDDER AND TOAST
- AVACODO TOAST AND POACHED EGGS$11.00
ARTISAN BREAD TOPPED WITH SMASHED AVOCADO AND RED PEPPER RELISH. TWO POACHED EGGS AND DREAM POTATOS
- STEAK AND EGGS$17.50
FLAT IRON STEAK WITH TWO EGGS ANY STYLE. DREAM POTAOES AND TOAST
- AM BURRITO$13.00
FLOUR TORTILLA WITH EGGS, POTATOES, CHORIZO, BLACK BEANS, JACK AND CHEDDER WITH GREEN CHILI
- AM TACOS$11.50
THREE CORN TORTILLAS WITH SCRAMBLED EGGS, POTATOES, JACK CHEESE AND FRESH PICO DE GALLO, ALSO SERVED WITH GREEN CHILI
- BISCUITS AND GRAVY$10.50
FRESH BISCUIT, PORK SAUSAGE WITH SAUSAGE GRAVY, TWO EGGS, CHEDDER CHEESE AND DREAM POTATOES
- BREAKFAST SANDWHICH$13.50
HAM, BACON, TWO EGGS OVER MEDIUM, MONTEREY JACK CHEESE ON A TOASTED CIABATTA BUM, WITH DREAM POTATOES
- 3 EGG OMELET$12.00
CHOICE OF THREE INGREDIENTS FROM BELOW, DREAM POTAOTS AND TOAST
- 3 EGG SCRAMBLE$12.00
CHOICE OF THREE INGREDIENTS FROM BELOW, DREAM POTAOTS AND TOAST
- FLORENTINE SCRAMBLE$13.50
SPINACH, DICED TOMATOES, MUSHROOMS, SHREDDED PARMESAN, TOAST AND DREAM POTATOES
- HUEVOS RANCHEROS$10.50
THREE EGGS ANY STYLE CORN TORTILLAS WITH JACK CHEESE, GREEN CHILI, GREEN ONIONS AND BLACK BEANS
- DREAM HASH$12.50
CORNED BEEF BRISKET, ONIONS, PEPPERS AND TWO EGGS TOPPED WITH FRESH GREEN ONIONS, SERVED WITH DREAM POTATOES AND TOAST
- BREAKFAST SPECIAL$14.00
SPECIAL OF THE DAY
- POTATO STACK$13.50
2 POTATOES, SAUSAGE GRAVY, 1 EGG ANY STYLE, CHEDDER AND SCALLIONS
BENEDICTS
- DREAM BENE$12.00
SHAVED HAM, POACHED EGGS WITH OUR DREAMY HOLLANDAISE
- SEARED SALMON BENE$16.50
SEARED ATLANTIC SALMON WITH FRESH TOMATOES, POACHED EGGS, HOLLANDAISE SAUCE, CAPERS AND FRESH DILL.
- MEVERICK BENE$14.50
POTATO WHEELS STACKED WITH HAM, POACHED EGGS, HOLLANDAISE, SAUSAGE GRAVY, PEPPERS, ONIONS, SMOKED PAPRIKA HOLLANDAISE, AND SIDE OF BACON
- JALAPENO STEAK BENE$14.50
SIRLOIN STEAK GRILLED WITH FRESH JALAPENOS, CHIPOTLE CREAM CHEESE, POACHED EGGS, HOLLANDAISE SAUSE AND FRESH PICO DE GALLO
- CALIFORNIA BENE$13.50
ROASTED RED PEPPERS, AVOCADO, ASPARAGUSE, AND POACHED EGGS WITH OUR DREAMY HOLLANDAISE.
- AVOCADO TOAST STEAK BENE$14.50
OUR AVOCADO TOAST SERVED WITH GRILLLED STEAK, TWO POACHED EGGS, DREAMY HOLLANDASIE. SERVED WITH FRESH RED PEPPER RELISH
- BAKED AVOCADO BENE$15.00
TWO HALF AVOCADOS FILLED WITH OUR POACHED EGGS AND BAKED WITH MONTEREY JACK CHEESE AND TOPPED WITH OUR OWN HOUSE MADE PICO DE GALLO. SERVED WITH FRESH FRUIT AND ENGLISH MUFFIN
LITE AM FARE
- TOFU SCRAMBLE$13.00
RED PEPPERS, ONION. MUSHROOMS, ASPARAGUS, AND FRESH HERBS, DREAM POTATOES AND CHOICE OF TOAST
- DREAM OATMEAL$9.00
OGANIC OATS PREPARED FRESH WITH CHOICE OF FRUIT (APPLES, RAISENS, BLUEBERRIES, STRAWBERRIES, OR BANANA) AND BROWN SUGAR, SERVED WITH YOUR CHOICE OF TOAST
- WHITEWATER BREAKFAST WRAP$13.00
EGG WHITE SCRAMBLE, RED PEPPERS, ASAPARAGUS, JACK CHEESE, AVACADO, BLACK BEANS, IN A SPINACH TORTILLA, WITH DREAM POTATOES AND APPLES
- YOGURT PARFAIT$13.50
HOUSE MADE GRANOLA WITH GREEK YOGURT, SEASONAL FRUIT, DRIZZLED WITH ORGANIC NECTAR.
- VEGGIE QUICHE$10.50
ASK YOUR SERVER FOR TODAYS VARIETY. SERVED WITH GREENS OR FRESH FRUIT.
- MEAT QUICHE$10.50
ASK YOUR SERVER FOR TODAYS VARIETY. SERVED WITH GREENS OR FRESH FRUIT.
SWEET DREAM
- BLUEBERRY MUFFIN PANCAKES$13.00
FRESH BERRIES IN OUR BUTTERMILK PANCAKES WITH PECANS, CINNAMON BUTTER AND CREAM CHEESE ICING.
- PINEAPPLE UPSIDE DOWN PANCAKES$13.00
PINEAPPLE WITH HOMEMADE VANILLA CRÈME ANGALAISE, CARAMEL AND CINNAMON BUTTER.
- BUTTERMILK PANCAKES$10.00
SURE WE HAVE THEM. LIGHT TENDER AND TASTY.
- BANANA BREAD FRENCH TOAST$13.00
BANANA BREAD WITH PECANS, CAMRAMEL, APPLES AND CINNAMON BUTTER. TWO EGGS, DREAM POTAOTES AND YOUR CHOICE OF BACON, HAM, OR SAUSAGE.
- CHOCOLATE HAZELNUT FRENCH TOAST$12.00
TWO PIECES OF THICK CUT FRENCH TOAST WITH A CHOCOLATE HAZELNUT CREAM CHEESE SPREAD, CHOCOLATE SAUCE, BANANAS, STRAWBERREIS AND POWDERED SUGAR.
- CINNAMON ROLL FRENCH TOAST$14.00
OUR CINNAMON ROLLS SLICED AND GRILLLED WITH CINNAMON BUTTER, TWO EGGS ANY STYLE, YOUR CHOICE OF BACON, SAUSAGE, OR HAM AND OUR DREAM POTATOES.
- FRESH CINNAMON ROLL$8.00
ITS HUGE AND MADE DAILY, TOPPED WITH CINNAMON BUTTER, CARAMEL SAUCE AND ICING.
- BANANA STRAWBERRY CREPE$11.00
STUFFED WITH STRAWBERRY CREAM CHEESE AND TOPPED WITH SLICED STRAWBERRYS, BANANAS AND STRAWBERRY SAUCE.
- CHOCOLATE CHIP PANCAKE$13.00
CHOCOLATE CHIPS IN OUR BUTTERMILK PANCAKES
- 4 PACK OF CINNAMON ROLLS$20.00
4 PK OF CINN ROLL
SANDWICHES & FAVORITES
- BACON CHEDDER BURGER$14.50
USDA CHOICE GROUND BEEF ON A TOASTED BUN WITH SMOKED BACON AND CHEDDER CHEESE.
- REUBEN SANDWICHES$15.50
CORNED BEEF AND SWISS SERVED ON MARBLE RYE BREAD WITH SAUERKRAUT AND THOUSAND ISLAND DRESSING.
- CLUB DREAM$14.00
TURKEY, HONEY HAM AND SMOKED BACON ON TOASTED WHOLE GRAIN BREAD WITH LETTUCE, TOMATO AND CRANBERRY MAYO
- GREEN CHILI CHICKEN SANDWICH$14.50
CHICKEN BREAST ON CIABATTA WITH JACK CHEESE, ROASTED GREEN CHILIES, AVOCADO AND CHIPOTLE AIOLI
- MAC' N CHEESE$16.50
CAVATAPPI PASTA, THREE CHEESES, ASPARAGUS AND GRILLLED CHICKEN TOPPED WITH GREEN ONIONS AND PARMESAN CHEESE.
- SALMON BLT SANDWICH$16.50
GRILLED SALMON AND SMOKED BACON WITH SLICED TOMATOES, PESTO, AIOLI, AND CRISP GREENS ON SOURDOUGH.
- GRILLED CHEESE SANDWICH$9.50
GRILLED CHEESE
- BLT SANDWICH$11.00
SMOKED BACON, LETTUCE AND TOMATO ON TOASTED SOURDOUGH
- MALIBU CHICKEN SANDWICH$15.00
CHICKEN BREAST ON CIABATTA WITH JACK CHEESE, AVOCADO,BACON,TOMATOES, AND CHIPOTLE AIOLI
- FISH N CHIPS$14.00
NORTH ATLANTIC COD DEEP FRIED IN LIGHT TEMPURA BATTER WITH FRESH JALAPAPENO AND LIME AIOLI
- FISH TACOS$15.00
NORTH ATLANTIC COD IN CORN TORTILLAS WITH CABBAGE, MIXED CHEESE, PICO DE GALLO, LIME AIOLI, SERVED WITH BLACK BEANS TOPPED WITH MELTED CHEESE
- SAVORY CREPE$13.00
CHICKEN, RED BELL PEPPERS AND JACK CHEESE TOPPED WITH AVOCADO, GREEN ONIONS AND GARLIC CREAM SAUCE.
SALAD
LIL DREAMERS
- BACON & EGGS$7.00
2 SCRAMBLED EGGS, BACON, AND WHEAT TOAST
- SHORT STACK$7.00
2 SMALL BUTTERMILK PANCAKES
- FRENCH TOAST$7.00
KIDS SIZE WITH CINNAMON BUTTER
- CHICKEN STRIPS AND FRUIT$7.00
CHICKEN STRIPS WITH FRUIT
- GRILLED CHEESE SANDWICH AND FRUIT$7.00
GRILLED CHEESE AND FRUIT
- MAC & CHEESE$7.00
MAC & CHEESE
- KIDS OATMEAL$7.00
SIDES
- SMOKED BACON$4.00
SD BACON
- TURKEY BACON$4.00
SD TURKEY BACON
- SAUSAGE PATTY$4.00
SD SAUSAGE
- HAM$4.00
SD HAM
- DICED STEAK$5.00
SD DICED STEAK
- FRENCH TOAST$5.00
SD FRENCH TOAST
- SINGLE FANCY PANCAKE$7.00
SD FANCY PANCAKE
- ENGLISH MUFFIN$2.00
SD ENGLISH MUFFIN
- CUP OF GREEN CHILLI$3.00
SD GREEN CHILLI
- TOAST$2.00
SD TOAST
- FLOUR TORTILLA$1.00
SD FLOUR TORITLLA
- CORN TORTILLA$1.00
SD CORN TORITLLA
- CHORIZO$4.00
SD CHORIZO
- CUP OF FRUIT$4.00
SD FRUIT
- OATMEAL$4.00
SD OATMEAL
- 1 EGG$2.00
1 EGG
- 2 EGGS$4.00
2 EGGS
- 3 EGGS$6.00
3 EGGS
- SD AVOCADO$2.50
SD AVOCADO
- HALF AVOCADO$3.50
SD HALF AVOCADO
- SIDE SALAD$3.50
SD SALAD
- SD POTATOES$2.00
SD POTATOES
- YOGURT$3.50
SD YOGURT
- CINN FRCH TST$7.00
SD CINN FRCH TST
- BANN FRCH TST$7.00
SD BANN FRCH TST
- CX BREAST$6.00
SD CX BREAST
- SD SALMON$8.00
SD SALMON
- SD FLAT IRON$12.50
SD FLAT IRON
- SD AVO TOAST$5.50
SD AVO TOAST
- SD HASH$6.50
SD HASH
- EXTRA CHEESE$1.00
EXTRA CHEESE
- SD BLK BEAN$2.00
SD BLK BEAN
- SD TOMATO$1.00
SD TOMATO
- SD NUTELLA$1.00
SD NUTTELLA
- SD P. BUTTER$0.50
SD P. BUTTER
- SD SWEET FRIES$3.50
SD SWEET FRIES
- SD FRIES$2.75
SD FRIES
- SALSA VERDE$2.00
SALSA
- SD PICO$1.50
SD PICO
- SD HOLLANDAISE$2.00
SD HOLLANDAISE
- SD GRAVY$1.50
SD GRAVY
- SD SOUR CREAM$2.00
SD SOUR CREAM
- SD GRANOLA$4.00
SD GRANOLA
- SD EXTRA PATTY$4.50
SD EX PATTY
- SD CHOC CHIPS$2.00
SD CHOC CHIPS
- Single Pancake$5.00
NA DRINKS
DRINKS
- COFFEE$3.50
COFFEE
- SPECIAL COFFEE$4.00
SPECIAL COFFEE
- HOT TEA$3.50
HOT TEA
- ICE TEA$3.25
ICE TEA
- HOT CHOCOLATE$3.50
HOT CHOCOLATE
- PEPSI$3.25
PEPSI
- DIET PEPSI$3.25
DIET PEPSI
- DR PEPPER$3.25
DR PEPPER
- STARRY$3.25
STARRY
- LEMONADE$3.25
LEMONADE
- MILK$3.25
MILK
- SM MILK$2.75
SM MILK
- CHOCOLATE MILK$3.50
CHOC MILK
- SMALL CHOCOLATE MILK$3.00
SM CHOC MILK
- FLAVORD TEA$3.95
FLAVORD TEA
- KIDS DRINK$2.50
KIDS DRINK
- CLUB SODA$0.50
CLUB SODA
- LG OJ$3.75
LG OJ
- SM ORANGE JUICE$2.75
SM OJ
- LG CRAN JUICE$3.75
LG CRAN JUICE
- SM CRAN JUICE$2.75
SM CRAN JUICE
- LG APPLE JUICE$3.75
LG APPLE JUICE
- SM APPLE JUICE$2.75
SM APPLE JUICE
- LG GRAPEFRUIT JUICE$3.75
LG GRAPEFRUIT JUICE
- SM GRAPEFRUIT JUICE$2.75
SM GRAPEDRUIT JUICE
- LG TOMATO JUICE$3.75
LG TOMATO JUICE
- SM TOMATO JUICE$2.75
SM TOMATO JUICE
- VIRGIN MARY$5.50
VIRGIN MARY
BAR DRINKS
MIMOSA & MARYS
- DREAM MIMOSA$7.00
CHAMPAGNE /OJ
- GRAPEFRUIT MIMOSA$7.00
CHAMPAGNE/GRAPEFRUIT
- PEACH MIMOSA$7.00
CHAMPAGNE/PEACH SYRUP/OJ
- POMEGRANATE MIMOSA$7.00
CHAMPAGNE/POMEGRANATE JUICE/OJ
- RASPBERRY MIMOSA$7.00
CHAMPAGNE/RASPBERRY SYRUP/OJ
- STRAWBERRY MIMOSA$7.00
CHAMPAGNE/STRAWBERRY SYRUP/OJ
- MANGO MIMOSA$7.00
CHAMPAGNE/MANGO SYRUP/OJ
- SPECIAL MIMOSA$7.00
CHAMPAGNE/SPECIAL
- BLOODY MARIA$9.00
TEQUILA/BM MIX/JALAPENO/SALT
- BLOODY MARY$9.00
VODKA/BM MIX/CELERY/LEMON/LIME/SALT
- SPICY MARY$9.00
VODKA/BM MIX/CELERY/LEMON/LIME/SALT/ TABASCO
- DIRTY MARY$9.00
VODKA/BM MIX/OLIVE JUICE/OLIVES/SALT
- DILL MARY$9.00
VODKA/DILL/ CELERY/SALT
HOT DRINKS
- IRISH COFFEE$8.00
IRISH WHISKEY/COFFEE/SUGAR/WHIP CREAM
- IRISH CREAM COFFEE$8.00
IRISH CREAM/COFFEE/WHIP CREAM
- ITALIAN COFFEE$8.00
AMARETTO LIQUEUR/COFFEE/WHIP CREAM
- MEXICAN COFFEE$8.00
TEQUILA/COFFEE LIQUEUR/COFFEE/ WHIP CREAM
- DREAM HOT CHOCOLATE$8.00
IRISH WHISKEY/COFFEE LIQUEUR/HOT CHOCOLATE/WHIP CREAM/DRIZZEL OF CREAM DE MENTHE
WINE
MIXED DRINKS
BEER
|Sunday
|7:00 am - 2:00 pm, 4:00 pm - 3:59 am
|Monday
|7:00 am - 2:00 pm, 4:00 pm - 3:59 am
|Tuesday
|7:00 am - 2:00 pm, 4:00 pm - 3:59 am
|Wednesday
|7:00 am - 2:00 pm, 4:00 pm - 3:59 am
|Thursday
|7:00 am - 2:00 pm, 4:00 pm - 3:59 am
|Friday
|7:00 am - 2:00 pm, 4:00 pm - 3:59 am
|Saturday
|7:00 am - 2:00 pm, 4:00 pm - 3:59 am
Come in and enjoy! and take out and enjoy.
314 Main St, Grand Junction, CO 81501
Photos coming soon!