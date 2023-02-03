Restaurant header imageView gallery

100 Witmer Rd (Suite 150)- Duke's Cafe

16 Reviews

$$

100 Witmer Rd Suite 150

Horsham, PA 19044

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

Order Again

Popular Items

THE NASTY (FRIED CHICKEN SANDWICH)
DUKE'S BURRITO
GOURMET GRILLED CHEESE

BREAKFAST

AVOCADO TOAST

AVOCADO TOAST

$7.00

LEBUS MULTI – GRAIN TOAST, AVOCADO SPREAD, TOMATO, SCRAMBLED EGG, EVERYTHING BAGEL SEASONING + BALSAMIC REDUCTION DRIZZLE

BAGEL (TOASTED)

$2.50

TOASTED BAGEL ENJOY AS IS OR ADD A TOPPING

BELGIAN WAFFLE PLEASE

$6.00

BUTTERMILK BELGIAN WAFFLE TOPPED W/POWDERED SUGAR - SERVED WITH BUTTER AND WARM SYRUP

BREAKFAST PLATTER

BREAKFAST PLATTER

$7.00

BREAKFAST MEAT, 2 SCRAMBLED EGGS, AMERICAN CHEESE WITH TOAST - INCLUDES SMALL COFFEE

HASHBROWN PLATTER

HASHBROWN PLATTER

$7.00

BREAKFAST MEAT, 2 SCRAMBLED EGGS, 2 HASHBROWNS + COFFEE

BREAKFAST SANDWICH

BREAKFAST SANDWICH

$7.00

BREAKFAST MEAT, 2 SCRAMBLED EGGS, AMERICAN CHEESE + SMALL COFFEE

CAKES PLEASE

$6.00

LIGHT & FLUFFY PANCAKES SERVED WITH WARM MAPLE SYRUP

CHICKEN & BUTTERMILK WAFFLE

$10.00

BUTTERMILK BELGIAN WAFFLE TOPPED W/CHICKEN TENDERS & POWDERED SUGAR - SERVED W/BUTTER & WARM SYRUP

CLOUD 9

CLOUD 9

$8.95

SWEET CHALLAH BREAD DIPPED IN DUKE'S FRENCH TOAST GOODNESS + BEEF HOT SAUSAGE + FLUFFY CHEESE EGGS + DUSTED W/POWDERED SUGAR + MAPLE SYRUP DRIZZLE

DUKE'S BURRITO

DUKE'S BURRITO

$7.50

BREAKFAST MEAT, SCRAMBLED EGGS, SAUTEED ONIONS, PEPPERS & MIXED CHEESE W/SIDE OF SALSA & SOUR CREAM

FRENCH TOAST PLEASE

FRENCH TOAST PLEASE

$7.00

THICK CUT TEXAS TOAST DIPPED IN CINNAMON SWEETNESS AND SPRINKLED WITH POWDERED SUGAR.

HASHBROWN HASH

$3.00

GRILLED HASHBROWN POTATOES WITH SAUTEED ONIONS AND PEPPERS

JAMMI JAM

JAMMI JAM

$7.50

BEEF HOT SAUSAGE, SCRAMBLED CHEESE EGGS WITH HOT BACON JAM & CRUSHED PEPPER SPREAD ON TOASTED POTATO BREAD - SPICY, SWEET & SAVORY

MARK'S WAY

$7.00

TURKEY BACON, SCRAMBLED EGGS & CHEESE ON WHEAT TOAST

OMELET

OMELET

$7.00

EGGS, ONIONS, PEPPERS & MIXED CHEESE - SERVED W/TOAST

TAYLOR

TAYLOR

$7.00

TURKEY BACON, 2 SCRAMBLED EGGS, PEPPER JACK CHEESE ON A TOASTED PLAIN BAGEL

TUSCAN

TUSCAN

$7.00

MULTI GRAIN TOAST WITH SCRAMBLED EGGS, PROVOLONE, TOMATO, PESTO SPREAD TOPPED WITH BALSAMIC DRIZZLE

VEGGIE OMELETTE

$7.00

BUILD YOUR OWN DELICIOUS VEGGIE OMELETTE

WESTERN OMELETTE

$8.50

HAM, PEPPERS AND MIXED CHEESE OMELETTE TOPPED WITH SALSA

DELI DELIGHTS

AVOCADO CHIPOTLE CHICKEN

AVOCADO CHIPOTLE CHICKEN

$8.50

BUFFALO CHICKEN, AVOCADO SPREAD, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, CHIPOTLE AIOLI ON MULTI GRAIN TOAST

BUFFALO CHICKEN WRAP

BUFFALO CHICKEN WRAP

$8.50

SUN-DRIED TOMATO WRAP WITH BUFFALO CHICKEN BREAST, GOURMET SWISS, LETTUCE, TOMATO AND GOURMET HONEY MUSTARD

CAPRESE WRAP

$8.50

TORTILLA WRAP W/MOZARELLA, TOMATO, SPINACH, RED ONION & BALSAMIC DRIZZLE

CHICKEN CAESAR WRAP

$8.50

PLAIN TORTILLA WITH CAESAR SPREAD, DICED CHICKEN, ROMAINE AND PARMESAN CHEESE

CHICKEN SALAD BLT

$8.75

CHICKEN SALAD, MAYO, LETTUCE & TOMATO WITH BACON ON TOASTED LeBUS CIABATTA BUN

GARLIC HUMMUS VEGGIE SANDWICH

$8.50

TOASTED SOURDOUGH TOPPED WITH GARLIC HUMMUS, ZUCCHINI SLICES, ROASTED RED PEPPER, RED ONION & MOZZARELLA

GREEK CHICKEN WRAP

$9.00

TORTILLA WRAP WITH MARINATED CHICKEN, ROMAINE, CUCUMBER & TZATZIKI SAUCE - AND IF YOU'RE BOLD, TRY OUR DUKE'S SPICY SAUCE TOO!

HABANERO TURKEY MELT

$9.00

TOASTED SOURDOUGH WITH TURKEY, CHEDDAR, JALAPENO PEPPERS, TOMATO AND HABANERO DRIZZLE

MAPLE TURKEY MELT

$8.95

FLASH GRILLED MAPLE TURKEY, CHEDDAR CHEESE, BACON AND SPINACH ON TOASTED SOURDOUGH

PHOENIX SANDWICH

PHOENIX SANDWICH

$8.50

TOASTED SOURDOUGH WITH DELI CHICKEN BREAST, MOZZARELLA, PEPPERONI, SPINACH & BANANA PEPPERS

SMOKEY TURKEY HOAGIE

SMOKEY TURKEY HOAGIE

$8.75Out of stock

SMOKE PIT TURKEY WITH LETTUCE, TOMATO, ONIONS, HOAGIE DRESSING AND PICKLES

TURKEY & HUMMUS WRAP

$8.95

OVEN GOLD TURKEY, SWISS, HUMMUS, LETTUCE & TOMATO ON A WHEAT WRAP W/BALSAMIC DRIZZLE

TURKEY APPLE WRAP

$8.50

TORTILLA WRAP W/TURKEY BREAST, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, APPLE SLICES & GOURMET HONEY MUSTARD

TURKEY BACON SWISS

$8.50

CRACKED PEPPERCORN TURKEY, SWISS, BACON & TOMATO WITH GOURMET HONEY MUSTARD SPREAD ON SOURDOUGH

TURKEY HOAGIE

$8.75

OVEN GOLD TURKEY BREAST HOAGIE WITH LETTUCE, TOMATO, ONIONS, HOAGIE DRESSING AND PICKLES

VEGGIE WRAP W/HUMMUS

VEGGIE WRAP W/HUMMUS

$8.95

SPINACH WRAP LOADED WITH HUMMUS, SPINACH, TOMATOES, AVOCADO, RED ONIONS & PEPPERS W/BALSAMIC DRIZZLE

GRILL GRUB

AVOCADO CHIPOTLE BURGER

AVOCADO CHIPOTLE BURGER

$8.75

GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH A FLASH GRILLED TOMATO, LETTUCE, AVOCADO, PEPPERJACK CHEESE, PICKLES AND CHIPOTLE AIOLI ON TOASTED BRIOCHE BUN

BEEF CHEESESTEAK

BEEF CHEESESTEAK

$9.50

GRILLED BEEF STEAK, CHEDDAR, PROVOLONE SAUTEED ONIONS & PEPPERS ON LONG ROLL

BLACK & BLEU BURGER

BLACK & BLEU BURGER

$8.75

GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH SAUTEED ONIONS & CRUMBLED BLEU CHEESE ON A TOASTED BRIOCHE BUN

BURGER

$8.00

GRILLED SEASONED BEEF BURGER WITH AMERCIAN CHEESE - TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO & PICKLES ON A TOASTED BRIOCHE

CA-DUDDLE

CA-DUDDLE

$9.00

TOASTED SOURDOUGH, BEEF STEAK, CHEDDAR CHEESE, JALAPENO PEPPERS, TOMATO AND HABANERO DRIZZLE - EXPLOSIVE!

CAPRESE BURGER

$8.75

SEASONED GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE, TOMATO, SPINACH AND BALSAMIC REDUCTION ON A TOASTED BRIOCHE BUN

CHEESE PLEASE BURGER

CHEESE PLEASE BURGER

$8.75

GRILLED BEEF BURGER LOADED WITH CHEDDAR AND AMERICAN, LETTUCE & TOMATO WITH SPICY MAYO ON A TOASTED BRIOCHE BUN

CHICKEN CHEESESTEAK

CHICKEN CHEESESTEAK

$9.50

SEASONED CHICKEN STEAK WITH SAUTEED ONIONS, PEPPERS, CHEDDAR & PROVOLONE CHEESE ON A LONG ITALIAN ROLL

CHICKEN MOZZARELLA

$8.75

GRILLED CHICKEN, MOZZARELLA, TOMATO, SPINACH & HONEY DIJON ON A TOASTED PUB ROLL

CHICKEN PESTO CIABATTA

$9.00

TOASTED CIABATTA WITH PESTO SPREAD TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, PROVOLONE & RED ROASTED PEPPER

CHICKEN TENDERS & FRIES

$9.00

CRISPY CHICKEN TENDERS FRIED TO PERFECTION SERVED WITH FRIES

FRIES (one size)

$2.50

GOLDEN FRENCH FRIES

FRISCO TURKEY MELT

FRISCO TURKEY MELT

$8.50

FLASH GRILLED DELI TURKEY, BACON, CHEDDAR & TOMATO WITH RUSSIAN SPREAD ON TOASTED SOURDOUGH

GOURMET GRILLED CHEESE

GOURMET GRILLED CHEESE

$6.00

CHEESEY GOODNESS - TOASTED TEXAS TOAST WITH PEPPER JACK & CHEDDAR

GRILLED VEGGIE HOAGIE

GRILLED VEGGIE HOAGIE

$8.95

OVERSTUFFED GRILLED VEGGIE HOAGIE LOADED WITH SPINACH, TOMATO, RED ONIONS, ROASTED RED PEPPERS, MUSHROOMS & HOAGIE DRESSING ON TOASTED ROLL

HOT HAM & SWISS

HOT HAM & SWISS

$8.00

GOURMET HAM (GRILLED), SWISS & TOMATO WITH GREY POUPON SPREAD ON TOASTED SOURDOUGH

HOT PHOENIX

HOT PHOENIX

$8.75

GRILLED SPICY CHICKEN BREAST, MOZZARELLA, SPINACH, TOMATO, PEPPERONI & BANANA PEPPERS ON TOASTED SOURDOUGH

JALAPENO MUSHROOM BURGER

$8.75

GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH SAUTEED MUSHROOMS, ONIONS & JALAPENO AIOLI ON A TOASTED BRIOCHE BUN

JERK CHICKEN WRAP

JERK CHICKEN WRAP

$8.80

TORTILLA WRAP FILLED WITH GRILLED JERK CHICKEN, PEPPER JACK CHEESE, JALAPENO PEPPERS, SAUTEED ONIONS, LETTUCE & TOMATO SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM

KING STEWIE

$9.00

CUSTOMER INSPIRED - CRISPY CHICKEN ON A BED OF LETTUCE/TOMATO TOPPED WITH CRUMBLED BACON ON A TOASTED ROLL - THEN DRIZZLED WITH YOUR FAVORITE SAUCE

NAKED BURGER SALAD

NAKED BURGER SALAD

$8.75

ROMAINE LETTUCE BED TOPPED WITH GRILLED BEEF BURGER, RED ONIONS, TOMATO, RED ROASTED PEPPERS & CUCUMBERS

QUESADILLA

QUESADILLA

$8.00

SAUTEED ONIONS, PEPPERS & MIXED CHEESE SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM

SPICY CHICKEN DELUXE

$8.50

GRILLED SPICY CHICKEN BREAST TOPPED WITH BBQ SAUCE, PEPPER JACK, LETTUCE & TOMATO ON A TOASTED PUB ROLL

STIR FRY

$7.50

SAUTEED ONIONS, PEPPERS, BROCCOLI, CAULIFLOWER & CARROTS ON A SPINACH BED

THE NASTY (FRIED CHICKEN SANDWICH)

THE NASTY (FRIED CHICKEN SANDWICH)

$9.00

CRISPY CHICKEN, SLAW, CRISPY BACON & PICKLES ON TOASTED BRIOCHE BUN - DON'T FORGET TO PICK A NASTY SAUCE!

TRUFFLE FRIES

$4.00

VEGGIE BURGER

$8.95

TOASTED BRIOCHE BUN TOPPED W/ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, MUSHROOMS, SPINACH, MOZZARELLA & BALSAMIC DRIZZLE

VEGGIE QUESADILLA

$8.95

GRILLED TORTILLA FILLED WITH BROCOLLI, SAUTEED ONIONS, SAUTEED PEPPERS, SALSA & MIXED CHEESE - SERVED WITH SOUR CREAM

SALADS

"CLEAN" SALAD

"CLEAN" SALAD

$8.95

EAT CLEAN WITH A HEALTHY SALAD - TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, PEPPERS, BROCOLLI, CAULIFLOWER & CHICKPEA SALAD ON A ROMAINE BED

APPLE WALNUT SALAD

APPLE WALNUT SALAD

$8.00

ROMAINE BED WITH DICED CHICKEN BREAST, CRUMBLED BLEU CHEESE, CRAISINS, WALNUTS AND DICED SEASONAL APPLES

BUFFALO CHICKEN SALAD

$8.00

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH BUFFALO SAUCE ON A ROMAINE BED WITH TOMATO, CUCUMBER & BLEU CHEESE

CHEF'S SALAD

$8.80

ROMAINE, DELI TURKEY, HAM, SWISS, EGG, BACON, TOMATO, RED ONION, CUCUMBER

CHICKEN "SALAD" SALAD

$8.00

ROMAINE BED TOPPED W/CHICKEN SALAD, BOILED EGG, TOMATO & SHREDDED CARROTS

COBB SALAD

$8.25

ROMAINE BED TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, AVOCADO, BACON, HARD BOILED EGG, RED ONION, TOMATO & MIXED CHEESE

CRISPY CHICKEN SALAD

CRISPY CHICKEN SALAD

$8.50

ROMAINE BED TOPPED WITH TOMATO, SHREDDED CARROTS, CUCUMBERS, MIXED CHEESE AND CRISPY CHICKEN

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

$8.00

ROMAINE, GRILLED CHICKEN, PARMESAN, GARLIC CROUTONS

MEDITERRANEAN SALAD

$8.00

ROMAINE BED TOPPED WITH TOMATO, CUCUMBERS, RED ONIONS, HOUSEMADE CHICKPEA SALAD AND FETA

PESTO SALAD

$8.95

SPINACH BED TOPPED TOMATO, CUCUMBER, WALNUTS AND PESTO DRIZZLE

TURKEY & BACON SALAD

TURKEY & BACON SALAD

$9.00

ROMAINE BED TOPPED WITH OVEN ROASTED TURKEY BREAST, MIXED CHEESE, CRUMBLED BACON & TOMATO

VEGGIE HUMMUS SALAD

$8.95

SPINACH BED TOPPED W/HUMMUS, TOMATO, AVOCADO, RED ONION & PEPPERS W/BALSAMIC DRIZZLE

CUSTOMER FAVS

AVOCADO CHICKEN

AVOCADO CHICKEN

$8.80

GRILLED SLICED CHICKEN, SWISS, AVOCADO, BACON, LETTUCE, TOMATO, BACON AIOLI ON PUB ROLL

CALIFORNIA TURKEY

CALIFORNIA TURKEY

$8.50

TURKEY, CHEDDAR, BACON, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO, RANCH DRESSING ON SOURDOUGH

CHICKEN DELUXE

CHICKEN DELUXE

$8.50

GRILLED SLICED CHICKEN, BACON, LETTUCE, TOMATO, SPREAD ON PUB ROLL

DOUBLE B.L.T.

DOUBLE B.L.T.

$8.00

DOUBLE BACON, DOUBLE LETTUCE, DOUBLE TOMATO WITH MAYO ON WHITE TOAST

DUKE'S CHICKEN SALAD

DUKE'S CHICKEN SALAD

$8.00

DUKE'S HOMEMADE CHICKEN SALAD, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO WITH MAYO ON MULTI GRAIN

PESTO CAPRESE WRAP

PESTO CAPRESE WRAP

$8.50

TOMATO BASIL WRAP WITH MOZZARELLA, BASIL PESTO, SPINACH, TOMATO AND BALSAMIC REDUCTION

VEGGIE AVOCADO

VEGGIE AVOCADO

$8.50

AVOCADO, RED PEPPERS, CUCUMBER, RED ONION, FETA, LETTUCE, TOMATO, BALSAMIC REDUCTION ON SPINACH WRAP

VEGGIE ME

VEGGIE ME

$8.50

MULTI GRAIN TOAST WITH SWISS, AVOCADO, ROASTED RED PEPPERS, CUCUMBER, RED ONION, LETTUCE & TOMATO

DUKE'S PITA CHIPS

SEASONED PITA CHIPS

$3.00

HOMEMADE SEASONED PITA CHIPS SERVED OVEN HOT

SPICY PITA CHIPS

SPICY PITA CHIPS

$3.00

HOMEMADE SEASONED SPICY PITA CHIPS SERVED OVEN HOT

SWEET PITA CHIPS

$3.00

HOMEMADE SWEET SEASONED PITA CHIPS SERVED OVEN HOT

BEVERAGES

A&W ROOT BEER

A&W ROOT BEER

$2.25

APPLE JUICE (TROPICANA)

$2.25
CANADA DRY (GINGER ALE)

CANADA DRY (GINGER ALE)

$2.25

COFFEE (12OZ)

$1.50
COKE

COKE

$2.25Out of stock

CRANBERRY JUICE (OCEAN SPRAY)

$2.25
DEER PARK WATER 16OZ

DEER PARK WATER 16OZ

$1.25

DIET COKE

$2.25

DIET PEPSI

$2.25

GINGER LEMONADE

$4.00Out of stock

Ginger and lemon have antioxidants to boost immunity and digestive health. Ginger is a natural antibacterial and antiviral that helps fight infections. Lemon is a good source of vitamin C and other nutrients. ENJOY the flavor and health benefits!

WELLNESS SHOT (1oz)

$1.89

Boost your immune system with nature's super herbs. Made with FRESH Ginger, lemon & honey.

GOURMET COFFEE (PIERSON GEOFFREYS) - 8OZ

$3.25Out of stock

PIERSON GEOFFREYS GOURMET COFFEE *FEATURED BLENDS*

HOT CHOCOLATE

$1.25

MIXED BERRY GREEN TEA

$4.00Out of stock

OUR HOUSEMADE GREEN TEA INFUSED WITH A MIXED BERRY BLEND. PURE DELICIOUSNESS!

MONSTER

MONSTER

$3.50Out of stock

MOUNTAIN DEW

$2.25

MUG ROOT BEER

$2.25
NANTUCKET

NANTUCKET

$2.75
PEPSI

PEPSI

$2.25

PERRIER

$3.00
PURE LEAF (SWEET TEA)

PURE LEAF (SWEET TEA)

$2.75

PURE LEAF (EXTRA SWEET)

$2.75

PURE LEAF (RASPBERRY)

$2.75

PURE LEAF (UNSWEETENED TEA)

$2.75

Ginger and lemon have antioxidants to boost immunity and digestive health. Ginger is a natural antibacterial and antiviral that helps fight infections. Lemon is a good source of vitamin C and other nutrients. ENJOY the flavor and health benefits!

RED BULL 16 OZ

$5.75
RED BULL 8 OZ

RED BULL 8 OZ

$3.25
S. PELLEGRINO

S. PELLEGRINO

$3.00
SMART WATER

SMART WATER

$2.75Out of stock
SNAPPLE (MULTIPLE FLAVORS)

SNAPPLE (MULTIPLE FLAVORS)

$2.00
SPARKLING ICE (MULTIPLE FLAVORS)

SPARKLING ICE (MULTIPLE FLAVORS)

$2.50

SPRITE

$2.25

STRAWBERRY GINGER LEMONADE

$4.50Out of stock

Ginger and lemon have antioxidants to boost immunity and digestive health. Ginger is a natural antibacterial and antiviral that helps fight infections. Lemons and strawberries are a good source of vitamin C and other nutrients. ENJOY the flavor and health benefits!

SUNKIST ORANGE

$2.25
TAHITIAN TREAT

TAHITIAN TREAT

$2.25Out of stock
TROPICANA OJ

TROPICANA OJ

$2.25
VITAMIN WATER (MULTIPLE FLAVORS)

VITAMIN WATER (MULTIPLE FLAVORS)

$2.75
WELCH'S GRAPE

WELCH'S GRAPE

$2.25

WELCH'S ORANGE

$2.50

SNACKS

BAKED - BBQ OR SOUR CREAM

BAKED - BBQ OR SOUR CREAM

$2.50
BBQ

BBQ

$2.50
CHEDDAR & SOUR CREAM

CHEDDAR & SOUR CREAM

$2.50

CHEDDAR HORSERADISH KETTLE COOKED

$2.50

CHICKPEA SALAD

$4.00
CHOCOLATE COVERED PRETZELS

CHOCOLATE COVERED PRETZELS

$2.00Out of stock
COOKIES (PEANUT BUTTER)

COOKIES (PEANUT BUTTER)

$1.00
CRACKED PEPPER & SEA SALT

CRACKED PEPPER & SEA SALT

$2.50Out of stock
EXTRA THIN PRETZELS

EXTRA THIN PRETZELS

$2.50
HONEY BBQ

HONEY BBQ

$2.50Out of stock
HONEY ROASTED PEANUTS (2 FOR)

HONEY ROASTED PEANUTS (2 FOR)

$1.00Out of stock

HONEY SRIRACHA KETTLE COOKED

$2.50Out of stock
JALAPENO

JALAPENO

$2.50Out of stock

KETCHUP CHIPS

$2.50

KETTLE COOKED

$2.50

LIGHTLY SALTED

$2.50Out of stock

LORNADOONE

$1.00
MESQUITE BBQ

MESQUITE BBQ

$2.50

PARTY MIX

$2.50
PLAIN CHIPS

PLAIN CHIPS

$2.50
PLAIN PEANUTS (2 FOR)

PLAIN PEANUTS (2 FOR)

$1.00Out of stock

POPCORN

$2.50
RED HOT

RED HOT

$2.50
RIPPLE PLAIN

RIPPLE PLAIN

$2.50

SALT & PEPPER CHIPS

$2.50
SALT & VINEGAR

SALT & VINEGAR

$2.50

SALT & VINEGAR KETTLE COOKED

$2.50

SKITTLES

$2.00Out of stock
SOUR CREAM & ONION

SOUR CREAM & ONION

$2.50
SOURDOUGH PRETZELS (Bite Size)

SOURDOUGH PRETZELS (Bite Size)

$2.25
SOURDOUGH PRETZELS (Pub Style)

SOURDOUGH PRETZELS (Pub Style)

$2.25

SWEEET CORN POPCORN

$2.50Out of stock

SIDES

BACON (SIDE)

$2.50

BEEF SAUSAGE (SIDE)

$2.75

BOILED EGG

$1.50

CHICKEN TENDERS (SIDE)

$4.00

CHICKPEA SALAD

$4.50

CHOPPED STEAK (SIDE)

$5.50

EXTRA DRESSING

$0.50

GRILLED CHICKEN (SIDE)

$4.00

PEPPERONI (SIDE)

$2.00

PORK SAUSAGE (SIDE)

$2.50

TOAST (SIDE)

$1.50

TURKEY BACON (SIDE)

$3.25

TURKEY SAUSAGE (SIDE)

$2.50
Attributes and Amenities
check markDelivery
check markGift Cards
check markCatering
check markOnline Ordering
check markTakeout
All hours

Call for Open Hours

Restaurant info

An environment that fuses good food and music.

Website

Location

100 Witmer Rd Suite 150, Horsham, PA 19044

Directions

Gallery
Duke's Cafe image
Duke's Cafe image

Similar restaurants in your area

Duke's Cafe 220 Gibraltar Rd
orange starNo Reviews
220 Gibraltar Rd Horsham, PA 19044
View restaurantnext
Simply Fruits
orange starNo Reviews
2618 Easton Road, STE 1B Willow Grove, PA 19090
View restaurantnext
Main Street Pizzeria & Grille
orange starNo Reviews
400 Blair Mill Road Horsham, PA 19044
View restaurantnext
Tonelli's Pizza Pub
orange starNo Reviews
278 Easton rd Horsham, PA 19044
View restaurantnext
Magerk's Pub Horsham
orange starNo Reviews
307 Horsham Rd Horsham, PA 19044
View restaurantnext
Masala Zone
orange star4.7 • 1,598
316 Horsham Rd Horsham, PA 19044
View restaurantnext

Popular restaurants in Horsham

Masala Zone
orange star4.7 • 1,598
316 Horsham Rd Horsham, PA 19044
View restaurantnext
Lancers Diner - Horsham
orange star4.2 • 204
858 Easton Rd Horsham, PA 19044
View restaurantnext
Search popular restaurants
Map
More near Horsham
Warminster
review star
Avg 4.2 (8 restaurants)
Warrington
review star
Avg 4.6 (6 restaurants)
Ambler
review star
Avg 4.4 (20 restaurants)
Glenside
review star
Avg 4.7 (8 restaurants)
Jenkintown
review star
Avg 4.3 (12 restaurants)
Southampton
review star
Avg 4.3 (4 restaurants)
North Wales
review star
Avg 3.8 (5 restaurants)
Chalfont
review star
Avg 4.7 (4 restaurants)
Lansdale
review star
Avg 4.2 (11 restaurants)
© 2023 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston