100 Witmer Rd (Suite 150)- Duke's Cafe
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100 Witmer Rd Suite 150
Horsham, PA 19044
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BREAKFAST
AVOCADO TOAST
LEBUS MULTI – GRAIN TOAST, AVOCADO SPREAD, TOMATO, SCRAMBLED EGG, EVERYTHING BAGEL SEASONING + BALSAMIC REDUCTION DRIZZLE
BAGEL (TOASTED)
TOASTED BAGEL ENJOY AS IS OR ADD A TOPPING
BELGIAN WAFFLE PLEASE
BUTTERMILK BELGIAN WAFFLE TOPPED W/POWDERED SUGAR - SERVED WITH BUTTER AND WARM SYRUP
BREAKFAST PLATTER
BREAKFAST MEAT, 2 SCRAMBLED EGGS, AMERICAN CHEESE WITH TOAST - INCLUDES SMALL COFFEE
HASHBROWN PLATTER
BREAKFAST MEAT, 2 SCRAMBLED EGGS, 2 HASHBROWNS + COFFEE
BREAKFAST SANDWICH
BREAKFAST MEAT, 2 SCRAMBLED EGGS, AMERICAN CHEESE + SMALL COFFEE
CAKES PLEASE
LIGHT & FLUFFY PANCAKES SERVED WITH WARM MAPLE SYRUP
CHICKEN & BUTTERMILK WAFFLE
BUTTERMILK BELGIAN WAFFLE TOPPED W/CHICKEN TENDERS & POWDERED SUGAR - SERVED W/BUTTER & WARM SYRUP
CLOUD 9
SWEET CHALLAH BREAD DIPPED IN DUKE'S FRENCH TOAST GOODNESS + BEEF HOT SAUSAGE + FLUFFY CHEESE EGGS + DUSTED W/POWDERED SUGAR + MAPLE SYRUP DRIZZLE
DUKE'S BURRITO
BREAKFAST MEAT, SCRAMBLED EGGS, SAUTEED ONIONS, PEPPERS & MIXED CHEESE W/SIDE OF SALSA & SOUR CREAM
FRENCH TOAST PLEASE
THICK CUT TEXAS TOAST DIPPED IN CINNAMON SWEETNESS AND SPRINKLED WITH POWDERED SUGAR.
HASHBROWN HASH
GRILLED HASHBROWN POTATOES WITH SAUTEED ONIONS AND PEPPERS
JAMMI JAM
BEEF HOT SAUSAGE, SCRAMBLED CHEESE EGGS WITH HOT BACON JAM & CRUSHED PEPPER SPREAD ON TOASTED POTATO BREAD - SPICY, SWEET & SAVORY
MARK'S WAY
TURKEY BACON, SCRAMBLED EGGS & CHEESE ON WHEAT TOAST
OMELET
EGGS, ONIONS, PEPPERS & MIXED CHEESE - SERVED W/TOAST
TAYLOR
TURKEY BACON, 2 SCRAMBLED EGGS, PEPPER JACK CHEESE ON A TOASTED PLAIN BAGEL
TUSCAN
MULTI GRAIN TOAST WITH SCRAMBLED EGGS, PROVOLONE, TOMATO, PESTO SPREAD TOPPED WITH BALSAMIC DRIZZLE
VEGGIE OMELETTE
BUILD YOUR OWN DELICIOUS VEGGIE OMELETTE
WESTERN OMELETTE
HAM, PEPPERS AND MIXED CHEESE OMELETTE TOPPED WITH SALSA
DELI DELIGHTS
AVOCADO CHIPOTLE CHICKEN
BUFFALO CHICKEN, AVOCADO SPREAD, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, CHIPOTLE AIOLI ON MULTI GRAIN TOAST
BUFFALO CHICKEN WRAP
SUN-DRIED TOMATO WRAP WITH BUFFALO CHICKEN BREAST, GOURMET SWISS, LETTUCE, TOMATO AND GOURMET HONEY MUSTARD
CAPRESE WRAP
TORTILLA WRAP W/MOZARELLA, TOMATO, SPINACH, RED ONION & BALSAMIC DRIZZLE
CHICKEN CAESAR WRAP
PLAIN TORTILLA WITH CAESAR SPREAD, DICED CHICKEN, ROMAINE AND PARMESAN CHEESE
CHICKEN SALAD BLT
CHICKEN SALAD, MAYO, LETTUCE & TOMATO WITH BACON ON TOASTED LeBUS CIABATTA BUN
GARLIC HUMMUS VEGGIE SANDWICH
TOASTED SOURDOUGH TOPPED WITH GARLIC HUMMUS, ZUCCHINI SLICES, ROASTED RED PEPPER, RED ONION & MOZZARELLA
GREEK CHICKEN WRAP
TORTILLA WRAP WITH MARINATED CHICKEN, ROMAINE, CUCUMBER & TZATZIKI SAUCE - AND IF YOU'RE BOLD, TRY OUR DUKE'S SPICY SAUCE TOO!
HABANERO TURKEY MELT
TOASTED SOURDOUGH WITH TURKEY, CHEDDAR, JALAPENO PEPPERS, TOMATO AND HABANERO DRIZZLE
MAPLE TURKEY MELT
FLASH GRILLED MAPLE TURKEY, CHEDDAR CHEESE, BACON AND SPINACH ON TOASTED SOURDOUGH
PHOENIX SANDWICH
TOASTED SOURDOUGH WITH DELI CHICKEN BREAST, MOZZARELLA, PEPPERONI, SPINACH & BANANA PEPPERS
SMOKEY TURKEY HOAGIE
SMOKE PIT TURKEY WITH LETTUCE, TOMATO, ONIONS, HOAGIE DRESSING AND PICKLES
TURKEY & HUMMUS WRAP
OVEN GOLD TURKEY, SWISS, HUMMUS, LETTUCE & TOMATO ON A WHEAT WRAP W/BALSAMIC DRIZZLE
TURKEY APPLE WRAP
TORTILLA WRAP W/TURKEY BREAST, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, APPLE SLICES & GOURMET HONEY MUSTARD
TURKEY BACON SWISS
CRACKED PEPPERCORN TURKEY, SWISS, BACON & TOMATO WITH GOURMET HONEY MUSTARD SPREAD ON SOURDOUGH
TURKEY HOAGIE
OVEN GOLD TURKEY BREAST HOAGIE WITH LETTUCE, TOMATO, ONIONS, HOAGIE DRESSING AND PICKLES
VEGGIE WRAP W/HUMMUS
SPINACH WRAP LOADED WITH HUMMUS, SPINACH, TOMATOES, AVOCADO, RED ONIONS & PEPPERS W/BALSAMIC DRIZZLE
GRILL GRUB
AVOCADO CHIPOTLE BURGER
GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH A FLASH GRILLED TOMATO, LETTUCE, AVOCADO, PEPPERJACK CHEESE, PICKLES AND CHIPOTLE AIOLI ON TOASTED BRIOCHE BUN
BEEF CHEESESTEAK
GRILLED BEEF STEAK, CHEDDAR, PROVOLONE SAUTEED ONIONS & PEPPERS ON LONG ROLL
BLACK & BLEU BURGER
GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH SAUTEED ONIONS & CRUMBLED BLEU CHEESE ON A TOASTED BRIOCHE BUN
BURGER
GRILLED SEASONED BEEF BURGER WITH AMERCIAN CHEESE - TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO & PICKLES ON A TOASTED BRIOCHE
CA-DUDDLE
TOASTED SOURDOUGH, BEEF STEAK, CHEDDAR CHEESE, JALAPENO PEPPERS, TOMATO AND HABANERO DRIZZLE - EXPLOSIVE!
CAPRESE BURGER
SEASONED GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE, TOMATO, SPINACH AND BALSAMIC REDUCTION ON A TOASTED BRIOCHE BUN
CHEESE PLEASE BURGER
GRILLED BEEF BURGER LOADED WITH CHEDDAR AND AMERICAN, LETTUCE & TOMATO WITH SPICY MAYO ON A TOASTED BRIOCHE BUN
CHICKEN CHEESESTEAK
SEASONED CHICKEN STEAK WITH SAUTEED ONIONS, PEPPERS, CHEDDAR & PROVOLONE CHEESE ON A LONG ITALIAN ROLL
CHICKEN MOZZARELLA
GRILLED CHICKEN, MOZZARELLA, TOMATO, SPINACH & HONEY DIJON ON A TOASTED PUB ROLL
CHICKEN PESTO CIABATTA
TOASTED CIABATTA WITH PESTO SPREAD TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, PROVOLONE & RED ROASTED PEPPER
CHICKEN TENDERS & FRIES
CRISPY CHICKEN TENDERS FRIED TO PERFECTION SERVED WITH FRIES
FRIES (one size)
GOLDEN FRENCH FRIES
FRISCO TURKEY MELT
FLASH GRILLED DELI TURKEY, BACON, CHEDDAR & TOMATO WITH RUSSIAN SPREAD ON TOASTED SOURDOUGH
GOURMET GRILLED CHEESE
CHEESEY GOODNESS - TOASTED TEXAS TOAST WITH PEPPER JACK & CHEDDAR
GRILLED VEGGIE HOAGIE
OVERSTUFFED GRILLED VEGGIE HOAGIE LOADED WITH SPINACH, TOMATO, RED ONIONS, ROASTED RED PEPPERS, MUSHROOMS & HOAGIE DRESSING ON TOASTED ROLL
HOT HAM & SWISS
GOURMET HAM (GRILLED), SWISS & TOMATO WITH GREY POUPON SPREAD ON TOASTED SOURDOUGH
HOT PHOENIX
GRILLED SPICY CHICKEN BREAST, MOZZARELLA, SPINACH, TOMATO, PEPPERONI & BANANA PEPPERS ON TOASTED SOURDOUGH
JALAPENO MUSHROOM BURGER
GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH SAUTEED MUSHROOMS, ONIONS & JALAPENO AIOLI ON A TOASTED BRIOCHE BUN
JERK CHICKEN WRAP
TORTILLA WRAP FILLED WITH GRILLED JERK CHICKEN, PEPPER JACK CHEESE, JALAPENO PEPPERS, SAUTEED ONIONS, LETTUCE & TOMATO SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM
KING STEWIE
CUSTOMER INSPIRED - CRISPY CHICKEN ON A BED OF LETTUCE/TOMATO TOPPED WITH CRUMBLED BACON ON A TOASTED ROLL - THEN DRIZZLED WITH YOUR FAVORITE SAUCE
NAKED BURGER SALAD
ROMAINE LETTUCE BED TOPPED WITH GRILLED BEEF BURGER, RED ONIONS, TOMATO, RED ROASTED PEPPERS & CUCUMBERS
QUESADILLA
SAUTEED ONIONS, PEPPERS & MIXED CHEESE SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM
SPICY CHICKEN DELUXE
GRILLED SPICY CHICKEN BREAST TOPPED WITH BBQ SAUCE, PEPPER JACK, LETTUCE & TOMATO ON A TOASTED PUB ROLL
STIR FRY
SAUTEED ONIONS, PEPPERS, BROCCOLI, CAULIFLOWER & CARROTS ON A SPINACH BED
THE NASTY (FRIED CHICKEN SANDWICH)
CRISPY CHICKEN, SLAW, CRISPY BACON & PICKLES ON TOASTED BRIOCHE BUN - DON'T FORGET TO PICK A NASTY SAUCE!
TRUFFLE FRIES
VEGGIE BURGER
TOASTED BRIOCHE BUN TOPPED W/ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, MUSHROOMS, SPINACH, MOZZARELLA & BALSAMIC DRIZZLE
VEGGIE QUESADILLA
GRILLED TORTILLA FILLED WITH BROCOLLI, SAUTEED ONIONS, SAUTEED PEPPERS, SALSA & MIXED CHEESE - SERVED WITH SOUR CREAM
SALADS
"CLEAN" SALAD
EAT CLEAN WITH A HEALTHY SALAD - TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, PEPPERS, BROCOLLI, CAULIFLOWER & CHICKPEA SALAD ON A ROMAINE BED
APPLE WALNUT SALAD
ROMAINE BED WITH DICED CHICKEN BREAST, CRUMBLED BLEU CHEESE, CRAISINS, WALNUTS AND DICED SEASONAL APPLES
BUFFALO CHICKEN SALAD
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH BUFFALO SAUCE ON A ROMAINE BED WITH TOMATO, CUCUMBER & BLEU CHEESE
CHEF'S SALAD
ROMAINE, DELI TURKEY, HAM, SWISS, EGG, BACON, TOMATO, RED ONION, CUCUMBER
CHICKEN "SALAD" SALAD
ROMAINE BED TOPPED W/CHICKEN SALAD, BOILED EGG, TOMATO & SHREDDED CARROTS
COBB SALAD
ROMAINE BED TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, AVOCADO, BACON, HARD BOILED EGG, RED ONION, TOMATO & MIXED CHEESE
CRISPY CHICKEN SALAD
ROMAINE BED TOPPED WITH TOMATO, SHREDDED CARROTS, CUCUMBERS, MIXED CHEESE AND CRISPY CHICKEN
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
ROMAINE, GRILLED CHICKEN, PARMESAN, GARLIC CROUTONS
MEDITERRANEAN SALAD
ROMAINE BED TOPPED WITH TOMATO, CUCUMBERS, RED ONIONS, HOUSEMADE CHICKPEA SALAD AND FETA
PESTO SALAD
SPINACH BED TOPPED TOMATO, CUCUMBER, WALNUTS AND PESTO DRIZZLE
TURKEY & BACON SALAD
ROMAINE BED TOPPED WITH OVEN ROASTED TURKEY BREAST, MIXED CHEESE, CRUMBLED BACON & TOMATO
VEGGIE HUMMUS SALAD
SPINACH BED TOPPED W/HUMMUS, TOMATO, AVOCADO, RED ONION & PEPPERS W/BALSAMIC DRIZZLE
CUSTOMER FAVS
AVOCADO CHICKEN
GRILLED SLICED CHICKEN, SWISS, AVOCADO, BACON, LETTUCE, TOMATO, BACON AIOLI ON PUB ROLL
CALIFORNIA TURKEY
TURKEY, CHEDDAR, BACON, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO, RANCH DRESSING ON SOURDOUGH
CHICKEN DELUXE
GRILLED SLICED CHICKEN, BACON, LETTUCE, TOMATO, SPREAD ON PUB ROLL
DOUBLE B.L.T.
DOUBLE BACON, DOUBLE LETTUCE, DOUBLE TOMATO WITH MAYO ON WHITE TOAST
DUKE'S CHICKEN SALAD
DUKE'S HOMEMADE CHICKEN SALAD, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO WITH MAYO ON MULTI GRAIN
PESTO CAPRESE WRAP
TOMATO BASIL WRAP WITH MOZZARELLA, BASIL PESTO, SPINACH, TOMATO AND BALSAMIC REDUCTION
VEGGIE AVOCADO
AVOCADO, RED PEPPERS, CUCUMBER, RED ONION, FETA, LETTUCE, TOMATO, BALSAMIC REDUCTION ON SPINACH WRAP
VEGGIE ME
MULTI GRAIN TOAST WITH SWISS, AVOCADO, ROASTED RED PEPPERS, CUCUMBER, RED ONION, LETTUCE & TOMATO
DUKE'S PITA CHIPS
BEVERAGES
A&W ROOT BEER
APPLE JUICE (TROPICANA)
CANADA DRY (GINGER ALE)
COFFEE (12OZ)
COKE
CRANBERRY JUICE (OCEAN SPRAY)
DEER PARK WATER 16OZ
DIET COKE
DIET PEPSI
GINGER LEMONADE
Ginger and lemon have antioxidants to boost immunity and digestive health. Ginger is a natural antibacterial and antiviral that helps fight infections. Lemon is a good source of vitamin C and other nutrients. ENJOY the flavor and health benefits!
WELLNESS SHOT (1oz)
Boost your immune system with nature's super herbs. Made with FRESH Ginger, lemon & honey.
GOURMET COFFEE (PIERSON GEOFFREYS) - 8OZ
PIERSON GEOFFREYS GOURMET COFFEE *FEATURED BLENDS*
HOT CHOCOLATE
MIXED BERRY GREEN TEA
OUR HOUSEMADE GREEN TEA INFUSED WITH A MIXED BERRY BLEND. PURE DELICIOUSNESS!
MONSTER
MOUNTAIN DEW
MUG ROOT BEER
NANTUCKET
PEPSI
PERRIER
PURE LEAF (SWEET TEA)
PURE LEAF (EXTRA SWEET)
PURE LEAF (RASPBERRY)
PURE LEAF (UNSWEETENED TEA)
Ginger and lemon have antioxidants to boost immunity and digestive health. Ginger is a natural antibacterial and antiviral that helps fight infections. Lemon is a good source of vitamin C and other nutrients. ENJOY the flavor and health benefits!
RED BULL 16 OZ
RED BULL 8 OZ
S. PELLEGRINO
SMART WATER
SNAPPLE (MULTIPLE FLAVORS)
SPARKLING ICE (MULTIPLE FLAVORS)
SPRITE
STRAWBERRY GINGER LEMONADE
Ginger and lemon have antioxidants to boost immunity and digestive health. Ginger is a natural antibacterial and antiviral that helps fight infections. Lemons and strawberries are a good source of vitamin C and other nutrients. ENJOY the flavor and health benefits!
SUNKIST ORANGE
TAHITIAN TREAT
TROPICANA OJ
VITAMIN WATER (MULTIPLE FLAVORS)
WELCH'S GRAPE
WELCH'S ORANGE
SNACKS
BAKED - BBQ OR SOUR CREAM
BBQ
CHEDDAR & SOUR CREAM
CHEDDAR HORSERADISH KETTLE COOKED
CHICKPEA SALAD
CHOCOLATE COVERED PRETZELS
COOKIES (PEANUT BUTTER)
CRACKED PEPPER & SEA SALT
EXTRA THIN PRETZELS
HONEY BBQ
HONEY ROASTED PEANUTS (2 FOR)
HONEY SRIRACHA KETTLE COOKED
JALAPENO
KETCHUP CHIPS
KETTLE COOKED
LIGHTLY SALTED
LORNADOONE
MESQUITE BBQ
PARTY MIX
PLAIN CHIPS
PLAIN PEANUTS (2 FOR)
POPCORN
RED HOT
RIPPLE PLAIN
SALT & PEPPER CHIPS
SALT & VINEGAR
SALT & VINEGAR KETTLE COOKED
SKITTLES
SOUR CREAM & ONION
SOURDOUGH PRETZELS (Bite Size)
SOURDOUGH PRETZELS (Pub Style)
SWEEET CORN POPCORN
Call for Open Hours
An environment that fuses good food and music.
100 Witmer Rd Suite 150, Horsham, PA 19044