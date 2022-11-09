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Duke's Cafe 220 Gibraltar Rd

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220 Gibraltar Rd

Suite 170

Horsham, PA 19044

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Popular Items

DUKE'S BURRITO
CRISPY CHICKEN SALAD
"CLEAN" SALAD

BREAKFAST

AVOCADO BREAKFAST TOAST

AVOCADO BREAKFAST TOAST

$7.08

MULTI – GRAIN TOAST, AVOCADO, SLICED TOMATO, SPINACH, SLICED EGG + BALSAMIC REDUCTION

BAGEL (TOASTED)

$2.36

TOASTED BAGEL ENJOY AS IS OR ADD A TOPPING

BELGIAN WAFFLE PLEASE

$6.13

BUTTERMILK BELGIAN WAFFLE TOPPED W/POWDERED SUGAR - SERVED WITH BUTTER AND WARM SYRUP

BREAKFAST PLATTER SPECIAL

BREAKFAST PLATTER SPECIAL

$7.08

BREAKFAST MEAT, 2 SCRAMBLED EGGS, AMERICAN CHEESE WITH TOAST - INCLUDES SMALL COFFEE

BREAKFAST PLATTER W/HASHBROWNS

BREAKFAST PLATTER W/HASHBROWNS

$7.08

BREAKFAST MEAT, 2 SCRAMBLED EGGS, 2 HASHBROWNS + COFFEE

BREAKFAST SANDWICH SPECIAL

BREAKFAST SANDWICH SPECIAL

$7.08

BREAKFAST MEAT, 2 SCRAMBLED EGGS, AMERICAN CHEESE + SMALL COFFEE

CAKES PLEASE

$6.13

LIGHT & FLUFFY PANCAKES SERVED WITH WARM MAPLE SYRUP

CHICKEN & BUTTERMILK WAFFLE

CHICKEN & BUTTERMILK WAFFLE

$9.43

BUTTERMILK BELGIAN WAFFLE TOPPED W/CHICKEN TENDERS & POWDERED SUGAR - SERVED W/BUTTER & WARM SYRUP

CLOUD 9

CLOUD 9

$8.95

SWEET CHALLAH BREAD DIPPED IN DUKE'S FRENCH TOAST GOODNESS + BEEF HOT SAUSAGE + FLUFFY CHEESE EGGS + DUSTED W/POWDERED SUGAR + MAPLE SYRUP DRIZZLE

DUKE'S BURRITO

DUKE'S BURRITO

$7.50

BREAKFAST MEAT, SCRAMBLED EGGS, SAUTEED ONIONS, PEPPERS & MIXED CHEESE W/SIDE OF SALSA & SOUR CREAM

EVERYTHING SALMON BAGEL

EVERYTHING SALMON BAGEL

$9.00

**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** TOASTED EVERYTHING BAGEL W/GRILLED SALMON, CREAM CHEESE, RED ONIONS & THINLY SLICED CUCUMBERS W/EVERYTHING AIOLI

FRENCH TOAST PLEASE

FRENCH TOAST PLEASE

$7.00

THICK CUT TEXAS TOAST DIPPED IN CINNAMON SWEETNESS AND SPRINKLED WITH POWDERED SUGAR.

GRITS (ONE SIZE CUP)

$2.50Out of stock

SMOOTH CREAMY SAVORY HOMESTYLE (SOMETIMES LUMPY) GRITS

HASHBROWN HASH

$3.50

GRILLED HASHBROWN POTATOES WITH SAUTEED ONIONS AND PEPPERS

HASHBROWN SANDWICH

HASHBROWN SANDWICH

$6.50

2 GOLDEN HASHBROWNS W/SCRAMBLED EGGS & BEEF HOT SAUSAGE

JAMMI JAM

$7.50

BEEF HOT SAUSAGE, SCRAMBLED CHEESE EGGS WITH HOT BACON JAM & CRUSHED PEPPER SPREAD ON TOASTED POTATO BREAD - SPICY, SWEET & SAVORY

MARK'S WAY

$7.00

TURKEY BACON, SCRAMBLED EGGS & CHEESE ON WHEAT TOAST

MUFFIN

$2.50
OMELET

OMELET

$7.00

EGGS, ONIONS, PEPPERS & MIXED CHEESE - SERVED W/TOAST

TAYLOR

TAYLOR

$7.00

TURKEY BACON, 2 SCRAMBLED EGGS, PEPPER JACK CHEESE ON A TOASTED PLAIN BAGEL

THE KAI

$28.00

**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** NOT YOUR TYPICAL SEAFOOD OMELETTE! SAUTEED SALMON, SHRIMP, SPINACH AND TOMATO TOPPED WITH SWEET LUMP CRAB ON A SALSA BED

TUSCAN

TUSCAN

$7.00

MULTI GRAIN TOAST WITH SCRAMBLED EGGS, PROVOLONE, TOMATO, PESTO SPREAD TOPPED WITH BALSAMIC DRIZZLE

VEGGIE OMELETTE

$7.00

BUILD YOUR OWN DELICIOUS VEGGIE OMELETTE

WESTERN OMELETTE

$8.50

HAM, PEPPERS AND MIXED CHEESE OMELETTE TOPPED WITH SALSA

DELI DELIGHTS

AVOCADO CHIPOTLE CHICKEN

AVOCADO CHIPOTLE CHICKEN

$8.50

ROTISSERIE DELI CHICKEN, AVOCADO, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, CHIPOTLE AIOLI ON MULTI GRAIN TOAST

BUFFALO CHICKEN WRAP

BUFFALO CHICKEN WRAP

$8.50

SUN-DRIED TOMATO WRAP WITH BUFFALO CHICKEN BREAST, GOURMET SWISS, LETTUCE, TOMATO AND GOURMET HONEY MUSTARD

CAPRESE WRAP

$8.50

TORTILLA WRAP W/MOZARELLA, TOMATO, SPINACH, RED ONION & BALSAMIC DRIZZLE

CHICKEN CAESAR WRAP

$8.50

PLAIN TORTILLA WITH CAESAR SPREAD, DICED CHICKEN, ROMAINE AND PARMESAN CHEESE

CORNED BEEF SPECIAL

CORNED BEEF SPECIAL

$9.25Out of stock

SLICED CORNED BEEF TOPPED WITH HOUSEMADE SLAW AND RUSSIAN DRESSING ON RYE

DUKE'S CHICKEN SALAD

$8.50

DUKE'S HOMEMADE CHICKEN SALAD, LETTUCE & TOMATO WITH MAYO ON TOASTED CROISSANT

DUKE'S TUNA SUPREME

DUKE'S TUNA SUPREME

$7.80Out of stock

DUKE'S HOMEMADE TUNA SALAD WITH LETTUCE & TOMATO ON TOASTED MULTI GRAIN

GARLIC HUMMUS VEGGIE SANDWICH

$8.50

TOASTED SOURDOUGH TOPPED WITH GARLIC HUMMUS, ZUCCHINI SLICES, ROASTED RED PEPPER, RED ONION & MOZZARELLA

GREEK CHICKEN WRAP

$8.95

TORTILLA WRAP WITH MARINATED CHICKEN, ROMAINE, CUCUMBER & TZATZIKI SAUCE - AND IF YOU'RE BOLD, TRY OUR DUKE'S SPICY SAUCE TOO!

HABANERO TURKEY MELT

HABANERO TURKEY MELT

$9.00

TOASTED SOURDOUGH WITH TURKEY, CHEDDAR, JALAPENO PEPPERS, TOMATO AND HABANERO DRIZZLE

MAPLE TURKEY MELT

$8.95

FLASH GRILLED MAPLE TURKEY, CHEDDAR CHEESE, BACON AND SPINACH ON TOASTED SOURDOUGH

PHOENIX SANDWICH

PHOENIX SANDWICH

$8.50

TOASTED SOURDOUGH WITH DELI CHICKEN BREAST, MOZZARELLA, PEPPERONI, SPINACH & BANANA PEPPERS

SMOKEY TURKEY HOAGIE

SMOKEY TURKEY HOAGIE

$8.75

SMOKE PIT TURKEY WITH LETTUCE, TOMATO, ONIONS, HOAGIE DRESSING AND PICKLES

SPICY TUNA WRAP

$7.80Out of stock

TORTILLA WRAP W/DUKE'S TUNA, LETTUCE, TOMATO & SPICY RANCH SPREAD

TURKEY & HUMMUS WRAP

$8.95

OVEN GOLD TURKEY, SWISS, HUMMUS, LETTUCE & TOMATO ON A WHEAT WRAP W/BALSAMIC DRIZZLE

TURKEY APPLE WRAP

$8.50

TORTILLA WRAP W/TURKEY BREAST, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, APPLE SLICES & GOURMET HONEY MUSTARD

TURKEY BACON SWISS

$8.50

CRACKED PEPPERCORN TURKEY, SWISS, BACON & TOMATO WITH GOURMET HONEY MUSTARD SPREAD ON SOURDOUGH

TURKEY CLUB (CLASSIC)

$8.95

CLASSIC TURKEY CLUB WITH OVEN GOLD TURKEY BREAST

TURKEY HOAGIE

$8.50

OVEN GOLD TURKEY BREAST HOAGIE WITH LETTUCE, TOMATO, ONIONS, HOAGIE DRESSING AND PICKLES

VEGGIE WRAP

VEGGIE WRAP

$8.50

SPINACH WRAP LOADED WITH SPINACH, RED ONIONS, TOMATO, AVOCADO SPREAD, PEPPERS & MIXED CHEESE

VEGGIE WRAP W/HUMMUS

$8.95

SPINACH WRAP LOADED WITH HUMMUS, SPINACH, TOMATOES, AVOCADO, RED ONIONS & PEPPERS W/BALSAMIC DRIZZLE

GRILL GRUB

AVOCADO CHIPOTLE BURGER

AVOCADO CHIPOTLE BURGER

$8.75

GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH A FLASH GRILLED TOMATO, LETTUCE, AVOCADO, PEPPERJACK CHEESE, PICKLES AND CHIPOTLE AIOLI ON TOASTED BRIOCHE BUN

BEEF CHEESESTEAK

BEEF CHEESESTEAK

$9.50

GRILLED BEEF STEAK, CHEDDAR, PROVOLONE SAUTEED ONIONS & PEPPERS ON LONG ROLL

BLACK & BLEU BURGER

BLACK & BLEU BURGER

$8.75

GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH SAUTEED ONIONS & CRUMBLED BLEU CHEESE ON A TOASTED BRIOCHE BUN

CA-DUDDLE

CA-DUDDLE

$9.00

TOASTED SOURDOUGH, BEEF STEAK, CHEDDAR CHEESE, JALAPENO PEPPERS, TOMATO AND HABANERO DRIZZLE - EXPLOSIVE!

CAPRESE BURGER

$8.75

SEASONED GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE, TOMATO, SPINACH AND BALSAMIC REDUCTION ON A TOASTED BRIOCHE BUN

CHEESE BURGER

$8.00

GRILLED SEASONED BEEF BURGER WITH AMERCIAN CHEESE - WITH LETTUCE, TOMATO & PICKLES ON A TOASTED BRIOCHE

CHEESE PLEASE BURGER

CHEESE PLEASE BURGER

$8.75

GRILLED BEEF BURGER LOADED WITH PEPPER JACK, CHEDDAR AND AMERICAN CHEESE, LETTUCE & TOMATO WITH SPICY MAYO ON A TOASTED BRIOCHE BUN

CHICKEN CHEESESTEAK

CHICKEN CHEESESTEAK

$9.50

SEASONED CHICKEN STEAK WITH SAUTEED ONIONS, PEPPERS, CHEDDAR & PROVOLONE CHEESE ON A LONG ITALIAN ROLL

CHICKEN MOZZARELLA

$8.75

GRILLED CHICKEN, MOZZARELLA, TOMATO, SPINACH & HONEY DIJON ON A TOASTED PUB ROLL

CHICKEN PESTO CIABATTA

$9.00

TOASTED CIABATTA WITH PESTO SPREAD TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, PROVOLONE & RED ROASTED PEPPER

CHICKEN TENDERS & FRIES

$9.00

CRISPY CHICKEN TENDERS FRIED TO PERFECTION SERVED WITH FRIES

DUCHESS (SALMON STEAK)

DUCHESS (SALMON STEAK)

$20.00

**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** SEASONED SALMON WITH SAUTEED SPINACH ON ITALIAN ROLL

DUKE

DUKE

$10.00Out of stock

**AVAILABLE ON FRIDAY ONLY** SEASONED GROUND CHICKEN & VEGGIE MIX - TOPPED WITH CHIPOTLE SAUCE - ON ITALIAN ROLL

FRIES (one size)

$2.50

GOLDEN FRENCH FRIES

GOURMET GRILLED CHEESE

GOURMET GRILLED CHEESE

$6.00

CHEESEY GOODNESS - TOASTED TEXAS TOAST WITH PEPPER JACK & CHEDDAR

GRILLED VEGGIE HOAGIE

GRILLED VEGGIE HOAGIE

$8.95

OVERSTUFFED GRILLED VEGGIE HOAGIE LOADED WITH SPINACH, TOMATO, RED ONIONS, ROASTED RED PEPPERS, MUSHROOMS & HOAGIE DRESSING ON TOASTED ROLL

HORSHAM SHRIMP HERO

$9.00

**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** TOASTED LOAF WITH CAJUN GRILLED SHRIMP, CRISPY MIXED CABBAGE & YOUR CHOICE OF SAUCE

HOT HAM & SWISS

HOT HAM & SWISS

$8.00

GOURMET HAM (GRILLED), SWISS & TOMATO WITH GREY POUPON SPREAD ON TOASTED SOURDOUGH

HOT PASTRAMI

$10.25

HOT PASTRAMI WITH MELTED SWISS, SLAW AND MUSTARD ON TOASTED RYE

JALAPENO MUSHROOM BURGER

$8.75

GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH SAUTEED MUSHROOMS, ONIONS & JALAPENO AIOLI ON A TOASTED BRIOCHE BUN

JERK CHICKEN WRAP

JERK CHICKEN WRAP

$8.80

TORTILLA WRAP FILLED WITH GRILLED JERK CHICKEN, PEPPER JACK CHEESE, JALAPENO PEPPERS, SAUTEED ONIONS, LETTUCE & TOMATO SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM

KING STEWIE

$9.00

CUSTOMER INSPIRED - CRISPY CHICKEN ON A BED OF LETTUCE/TOMATO TOPPED WITH CRUMBLED BACON ON A TOASTED ROLL - THEN DRIZZLED WITH YOUR FAVORITE SAUCE

NAKED BURGER SALAD

NAKED BURGER SALAD

$8.75

ROMAINE LETTUCE BED TOPPED WITH GRILLED BEEF BURGER, RED ONIONS, TOMATO, RED ROASTED PEPPERS & CUCUMBERS

PESTO SHRIMP PITA

PESTO SHRIMP PITA

$10.00

**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** GRILLED PESTO SHRIMP WITH PROVOLONE CHEESE, SPINACH & RED ONION IN A TOASTED PITA

QUESADILLA

QUESADILLA

$8.00

SAUTEED ONIONS, PEPPERS & MIXED CHEESE SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM

REUBEN

$9.25Out of stock

GRILLED LEAN CORNED BEEF, GOURMET SWISS, SAUERKRAUT AND RUSSIAN DRESSING SPREAD ON RYE - PERFECTLY TOASTED

SALMON BURGER

SALMON BURGER

$12.00

**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** SEASONED SALMON TOPPED WITH SPICY AIOLI, SAUTEED ONIONS & LETTUCE ON A TOASTED BRIOCHE BUN

SALMON SHRIMP & GRITS

SALMON SHRIMP & GRITS

$22.00

**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** SAUTEED WILD CAUGHT SALMON & GULF SHRIMP OVER SAVORY GRITS

SHRIMP & GRITS

$14.00

**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** SAVORY GRITS TOPPED WITH GRILLED SHRIMP

SHRIMP QUESADILLA

SHRIMP QUESADILLA

$11.00

**AVAILABLE THURSDAY ONLY** PERFECTLY SEASONED GRILLED SHRIMP, SAUTEED ONIONS, PEPPERS AND MIXED CHEESE - SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM

SPICY CHICKEN DELUXE

$8.50

GRILLED SPICY CHICKEN BREAST TOPPED WITH BBQ SAUCE, PEPPER JACK, LETTUCE & TOMATO ON A TOASTED PUB ROLL

STIR FRY

STIR FRY

$7.50

SAUTEED ONIONS, PEPPERS, BROCCOLI, CAULIFLOWER & CARROTS ON A SPINACH BED

SWEET CHILI SHRIMP WRAP

$11.00

**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** TORTILLA WRAP W/GRILLED SHRIMP, SPINACH, TOMATO, SHREDDED CARROTS & SWEET CHILI SAUCE

SWISS K.I.S.S. BURGER

$8.75

GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH SWISS, LETTUCE, TOMATO & ONIONS WITH SPICY MAYO ON TOASTED BRIOCHE BUN

THE NASTY (FRIED CHICKEN SANDWICH)

$9.00

CRISPY CHICKEN & PICKLES ON TOASTED BRIOCHE BUN - DON'T FORGET TO PICK A SAUCE!

TRUFFLE FRIES

TRUFFLE FRIES

$4.00

GOLDEN FRENCH FRIES TOPPED WITH GRATED PARMESAN CHEESE AND TRUFFLE OIL...DELIGHTFUL!!!

VEGGIE BURGER

$8.95

TOASTED BRIOCHE BUN TOPPED W/ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, MUSHROOMS, SPINACH, MOZZARELLA & BALSAMIC DRIZZLE

VEGGIE QUESADILLA

$8.95

GRILLED TORTILLA FILLED WITH BROCOLLI, SAUTEED ONIONS, SAUTEED PEPPERS, SALSA & MIXED CHEESE - SERVED WITH SOUR CREAM

SALADS

"CLEAN" SALAD

"CLEAN" SALAD

$8.95

EAT CLEAN WITH A HEALTHY SALAD - TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, PEPPERS, BROCOLLI, CAULIFLOWER & CHICKPEA SALAD ON A ROMAINE BED

APPLE WALNUT SALAD

APPLE WALNUT SALAD

$8.00

ROMAINE BED WITH DICED CHICKEN BREAST, CRUMBLED BLEU CHEESE, CRAISINS, WALNUTS AND DICED SEASONAL APPLES

BUFFALO CHICKEN SALAD

$8.00

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH BUFFALO SAUCE ON A ROMAINE BED WITH TOMATO, CUCUMBER & BLEU CHEESE

CHEF'S SALAD

$8.80

ROMAINE, DELI TURKEY, HAM, SWISS, EGG, BACON, TOMATO, RED ONION, CUCUMBER

CHICKEN SALAD

$8.00

ROMAINE BED TOPPED W/CHICKEN SALAD, BOILED EGG, TOMATO & SHREDDED CARROTS

COBB SALAD

$8.25

ROMAINE BED TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, AVOCADO, BACON, HARD BOILED EGG, RED ONION, TOMATO & MIXED CHEESE

COURTNEY SALAD

COURTNEY SALAD

$8.00

SPINACH BED WITH SLICED CHICKEN BREAST, RED ONION, CRUMBLED BLEU CHEESE & HARD BOILED EGG

CRISPY CHICKEN SALAD

CRISPY CHICKEN SALAD

$8.50

ROMAINE BED TOPPED WITH TOMATO, SHREDDED CARROTS, CUCUMBERS, MIXED CHEESE AND CRISPY CHICKEN

DIABLO SHRIMP SALAD

DIABLO SHRIMP SALAD

$12.00

**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** DIABLO SEASONED SHRIMP, TOMATO, CUCUMBER AND RED ONIONS ON A ROMAINE BED

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

$8.00

ROMAINE, GRILLED CHICKEN, PARMESAN, GARLIC CROUTONS

MEDITERRANEAN SALAD

$8.00

ROMAINE BED TOPPED WITH TOMATO, CUCUMBERS, RED ONIONS, HOUSEMADE CHICKPEA SALAD AND FETA

PESTO SALAD

$8.95

SPINACH BED TOPPED WITH TOMATO, CUCUMBER, WALNUTS and PESTO DRIZZLE

PHOENIX SALAD

PHOENIX SALAD

$8.95

SPINACH BED WITH GRILLED SPICY CHICKEN BREAST, PEPPERONI, MOZZARELLA, BANANA PEPPERS, SPINACH, TOMATO & BALSAMIC DRIZZLE

SALMON & SHRIMP SALAD

$18.00

**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY ** GRILLED SALMON & SHRIMP ON ROMAINE BED, TOMATO, RED ONIONS, CUCUMBERS & FETA

SALMON CAESAR SALAD

$15.00

**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** GRILLED SALMON WITH SHAVED PARMESAN CHEESE ON A ROMAINE BED WITH GARLIC CROUTONS

SALMON SALAD

$15.00

**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** GRILLED SALMON, FETA CHEESE, TOMATO, RED ONION, CUCUMBER ON ROMAINE BED

SPINACH STRAWBERRY SALAD

$8.95

SPINACH BED TOPPED WITH STRAWBERRIES, RED ONION AND FETA

SUMMER COBB SALAD

$8.95

SPINACH BED TOPPED W/DICED CHICKEN, BOILED EGG, TOMATO, RED ONION, AVOCADO

To Mo Sp SALAD

To Mo Sp SALAD

$8.00

SPINACH BED TOPPED WITH TOMATO, MOZZARELLA, RED ONION and CUCUMBER

TURKEY & BACON SALAD

TURKEY & BACON SALAD

$9.00

ROMAINE BED TOPPED WITH OVEN ROASTED TURKEY BREAST, MIXED CHEESE, CRUMBLED BACON & TOMATO

VEGGIE HUMMUS SALAD

$8.95

SPINACH BED TOPPED W/HUMMUS, TOMATO, AVOCADO, RED ONION & PEPPERS W/BALSAMIC DRIZZLE

SANDWICHES / SOUP

AVOCADO CHICKEN

AVOCADO CHICKEN

$8.80

GRILLED SLICED CHICKEN, SWISS, AVOCADO, BACON, LETTUCE, TOMATO, BACON AIOLI ON PUB ROLL

AVOCADO CRANBERRY SANDWICH

AVOCADO CRANBERRY SANDWICH

$8.50

OVEN GOLD TURKEY BREAST, SWISS, AVOCADO, SPINACH, CRANBERRY & HONEY MUSTARD SPREAD ON MULTI-GRAIN TOAST

CALIFORNIA TURKEY

CALIFORNIA TURKEY

$8.50

TURKEY, CHEDDAR, BACON, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO, RANCH DRESSING ON SOURDOUGH

DOUBLE B.L.T.

DOUBLE B.L.T.

$8.00

DOUBLE BACON, DOUBLE LETTUCE, DOUBLE TOMATO WITH MAYO ON TOASTED WHOLE GRAIN

DUKE'S CHICKEN SALAD

DUKE'S CHICKEN SALAD

$8.00

DUKE'S HOMEMADE CHICKEN SALAD, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO WITH MAYO ON MULTI GRAIN

PESTO CAPRESE WRAP

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$8.50

TOMATO BASIL WRAP WITH MOZZARELLA, BASIL PESTO, SPINACH, TOMATO AND BALSAMIC REDUCTION

VEGGIE AVOCADO WRAP

VEGGIE AVOCADO WRAP

$8.50

AVOCADO, RED PEPPERS, CUCUMBER, RED ONION, FETA, LETTUCE, TOMATO, BALSAMIC REDUCTION ON SPINACH WRAP

VEGGIE ME

VEGGIE ME

$8.50

MULTI GRAIN TOAST WITH SWISS, AVOCADO, ROASTED RED PEPPERS, CUCUMBER, RED ONION, LETTUCE & TOMATO

DUKE'S PITA CHIPS

SEASONED PITA CHIPS

$3.00

HOMEMADE SEASONED PITA CHIPS SERVED OVEN HOT

SPICY PITA CHIPS

$3.00

HOMEMADE SEASONED SPICY PITA CHIPS SERVED OVEN HOT

SWEET PITA CHIPS

$3.00

HOMEMADE SWEET SEASONED PITA CHIPS SERVED OVEN HOT

BEVERAGES

16oz COLD BREW COFFEE (GRANDE)

$4.00

STEEPED BOLD, UNIQUELY SMOOTH, REFRESHING AND DELICIOUS

24oz COLD BREW COFFEE (VERDI)

$6.00

STEEPED BOLD, UNIQUELY SMOOTH, REFRESHING AND DELICIOUS

APPLE JUICE

$2.75

ASPIRE HEALTHY ENERGY DRINK 12oz

$3.50
CANADA DRY (GINGER ALE)

CANADA DRY (GINGER ALE)

$2.25Out of stock

CHERRY PEPSI

$2.25

COFFEE / TEA

$1.50
COKE

COKE

$2.25Out of stock

CRANBERRY JUICE (OCEAN SPRAY)

$2.25Out of stock
DEER PARK WATER 16OZ

DEER PARK WATER 16OZ

$1.25

DIET COKE

$2.25Out of stock

DIET PEPSI

$2.25

EXTRA GINGER LEMONADE

$4.50Out of stock

Ginger and lemon have antioxidants to boost immunity and digestive health. Ginger is a natural antibacterial and antiviral that helps fight infections. Lemon is a good source of vitamin C and other nutrients. ENJOY the flavor and health benefits!

GINGER LEMONADE

$4.00Out of stock

Ginger and lemon have antioxidants to boost immunity and digestive health. Ginger is a natural antibacterial and antiviral that helps fight infections. Lemon is a good source of vitamin C and other nutrients. ENJOY the flavor and health benefits!

GINGER SHOT (4oz)

$4.00

Boost your immune system with nature's super herb.

STRAWBERRY LEMONADE

$4.50Out of stock

Ginger and lemon have antioxidants to boost immunity and digestive health. Ginger is a natural antibacterial and antiviral that helps fight infections. Lemon is a good source of vitamin C and other nutrients. ENJOY the flavor and health benefits!

GOURMET COFFEE (PIERSON GEOFFREYS) - 8OZ

$3.25Out of stock

PIERSON GEOFFREYS GOURMET COFFEE *FEATURED BLENDS*

HOT CHOCOLATE

$1.25

MD ENERGY ORANGE BREEZE 16oz

$4.00

MIXED BERRY GREEN TEA

$5.00Out of stock

OUR HOUSEMADE GREEN TEA INFUSED WITH A MIXED BERRY BLEND. PURE DELICIOUSNESS!

MONSTER

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MOUNTAIN DEW

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MUG ROOT BEER

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PURE LEAF (SWEET TEA)

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S. PELLEGRINO

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SNAPPLE (MULTIPLE FLAVORS)

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SPARKLING ICE (MULTIPLE FLAVORS)

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$2.50Out of stock

STRAWBERRY GINGER LEMONADE

$4.50Out of stock

Homemade & good for your body. Ginger and lemon have antioxidants to boost immunity and digestive health. Ginger is a natural antibacterial and antiviral that helps fight infections. Lemons and strawberries are a good source of vitamin C and other nutrients. ENJOY the flavor and health benefits!

SUNKIST ORANGE

$2.25Out of stock
TAHITIAN TREAT

TAHITIAN TREAT

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TWISTER

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BAKED

BAKED

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BBQ

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BUTTERNUT CRUNCH COOKIES

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CHEDDAR & SOUR CREAM

CHEDDAR & SOUR CREAM

$2.50Out of stock

CHEESE CURLS

$2.30

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CHOC CHIP COOKIES

CHOC CHIP COOKIES

$2.25
CHOCOLATE COVERED PRETZELS

CHOCOLATE COVERED PRETZELS

$2.00Out of stock

COOKIE (VANILLA)

$1.50
COOKIES (Duplex)

COOKIES (Duplex)

$1.50
COOKIES (LEMON)

COOKIES (LEMON)

$1.50
COOKIES (PEANUT BUTTER)

COOKIES (PEANUT BUTTER)

$1.50
EXTRA THIN PRETZELS

EXTRA THIN PRETZELS

$2.50

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HONEY BBQ

HONEY BBQ

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JALAPENO

JALAPENO

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MESQUITE BBQ

MESQUITE BBQ

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OATMEAL

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OREO COOKIES

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PEANUT BUTTER PRETZELS

PEANUT BUTTER PRETZELS

$2.30
PLAIN CHIPS

PLAIN CHIPS

$2.30

POPCORN

$2.30
RIPPLE PLAIN

RIPPLE PLAIN

$2.50Out of stock

SALT & PEPPER CHIPS

$2.50
SOUR CREAM & ONION

SOUR CREAM & ONION

$2.30
SOURDOUGH PRETZELS (Bite Size)

SOURDOUGH PRETZELS (Bite Size)

$2.00Out of stock
SOURDOUGH PRETZELS (Pub Style)

SOURDOUGH PRETZELS (Pub Style)

$2.30
All hours
SundayClosed
Monday8:00 am - 2:00 pm
Tuesday8:00 am - 2:00 pm
Wednesday8:00 am - 2:00 pm
Thursday8:00 am - 2:00 pm
Friday8:00 am - 2:00 pm
SaturdayClosed
Restaurant info

Uniquely memorable environment that fuses food and music - where you come to truly unwind.

Location

220 Gibraltar Rd, Suite 170, Horsham, PA 19044

Directions

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