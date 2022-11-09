Duke's Cafe 220 Gibraltar Rd
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220 Gibraltar Rd
Suite 170
Horsham, PA 19044
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Popular Items
BREAKFAST
AVOCADO BREAKFAST TOAST
MULTI – GRAIN TOAST, AVOCADO, SLICED TOMATO, SPINACH, SLICED EGG + BALSAMIC REDUCTION
BAGEL (TOASTED)
TOASTED BAGEL ENJOY AS IS OR ADD A TOPPING
BELGIAN WAFFLE PLEASE
BUTTERMILK BELGIAN WAFFLE TOPPED W/POWDERED SUGAR - SERVED WITH BUTTER AND WARM SYRUP
BREAKFAST PLATTER SPECIAL
BREAKFAST MEAT, 2 SCRAMBLED EGGS, AMERICAN CHEESE WITH TOAST - INCLUDES SMALL COFFEE
BREAKFAST PLATTER W/HASHBROWNS
BREAKFAST MEAT, 2 SCRAMBLED EGGS, 2 HASHBROWNS + COFFEE
BREAKFAST SANDWICH SPECIAL
BREAKFAST MEAT, 2 SCRAMBLED EGGS, AMERICAN CHEESE + SMALL COFFEE
CAKES PLEASE
LIGHT & FLUFFY PANCAKES SERVED WITH WARM MAPLE SYRUP
CHICKEN & BUTTERMILK WAFFLE
BUTTERMILK BELGIAN WAFFLE TOPPED W/CHICKEN TENDERS & POWDERED SUGAR - SERVED W/BUTTER & WARM SYRUP
CLOUD 9
SWEET CHALLAH BREAD DIPPED IN DUKE'S FRENCH TOAST GOODNESS + BEEF HOT SAUSAGE + FLUFFY CHEESE EGGS + DUSTED W/POWDERED SUGAR + MAPLE SYRUP DRIZZLE
DUKE'S BURRITO
BREAKFAST MEAT, SCRAMBLED EGGS, SAUTEED ONIONS, PEPPERS & MIXED CHEESE W/SIDE OF SALSA & SOUR CREAM
EVERYTHING SALMON BAGEL
**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** TOASTED EVERYTHING BAGEL W/GRILLED SALMON, CREAM CHEESE, RED ONIONS & THINLY SLICED CUCUMBERS W/EVERYTHING AIOLI
FRENCH TOAST PLEASE
THICK CUT TEXAS TOAST DIPPED IN CINNAMON SWEETNESS AND SPRINKLED WITH POWDERED SUGAR.
GRITS (ONE SIZE CUP)
SMOOTH CREAMY SAVORY HOMESTYLE (SOMETIMES LUMPY) GRITS
HASHBROWN HASH
GRILLED HASHBROWN POTATOES WITH SAUTEED ONIONS AND PEPPERS
HASHBROWN SANDWICH
2 GOLDEN HASHBROWNS W/SCRAMBLED EGGS & BEEF HOT SAUSAGE
JAMMI JAM
BEEF HOT SAUSAGE, SCRAMBLED CHEESE EGGS WITH HOT BACON JAM & CRUSHED PEPPER SPREAD ON TOASTED POTATO BREAD - SPICY, SWEET & SAVORY
MARK'S WAY
TURKEY BACON, SCRAMBLED EGGS & CHEESE ON WHEAT TOAST
MUFFIN
OMELET
EGGS, ONIONS, PEPPERS & MIXED CHEESE - SERVED W/TOAST
TAYLOR
TURKEY BACON, 2 SCRAMBLED EGGS, PEPPER JACK CHEESE ON A TOASTED PLAIN BAGEL
THE KAI
**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** NOT YOUR TYPICAL SEAFOOD OMELETTE! SAUTEED SALMON, SHRIMP, SPINACH AND TOMATO TOPPED WITH SWEET LUMP CRAB ON A SALSA BED
TUSCAN
MULTI GRAIN TOAST WITH SCRAMBLED EGGS, PROVOLONE, TOMATO, PESTO SPREAD TOPPED WITH BALSAMIC DRIZZLE
VEGGIE OMELETTE
BUILD YOUR OWN DELICIOUS VEGGIE OMELETTE
WESTERN OMELETTE
HAM, PEPPERS AND MIXED CHEESE OMELETTE TOPPED WITH SALSA
DELI DELIGHTS
AVOCADO CHIPOTLE CHICKEN
ROTISSERIE DELI CHICKEN, AVOCADO, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO, CHIPOTLE AIOLI ON MULTI GRAIN TOAST
BUFFALO CHICKEN WRAP
SUN-DRIED TOMATO WRAP WITH BUFFALO CHICKEN BREAST, GOURMET SWISS, LETTUCE, TOMATO AND GOURMET HONEY MUSTARD
CAPRESE WRAP
TORTILLA WRAP W/MOZARELLA, TOMATO, SPINACH, RED ONION & BALSAMIC DRIZZLE
CHICKEN CAESAR WRAP
PLAIN TORTILLA WITH CAESAR SPREAD, DICED CHICKEN, ROMAINE AND PARMESAN CHEESE
CORNED BEEF SPECIAL
SLICED CORNED BEEF TOPPED WITH HOUSEMADE SLAW AND RUSSIAN DRESSING ON RYE
DUKE'S CHICKEN SALAD
DUKE'S HOMEMADE CHICKEN SALAD, LETTUCE & TOMATO WITH MAYO ON TOASTED CROISSANT
DUKE'S TUNA SUPREME
DUKE'S HOMEMADE TUNA SALAD WITH LETTUCE & TOMATO ON TOASTED MULTI GRAIN
GARLIC HUMMUS VEGGIE SANDWICH
TOASTED SOURDOUGH TOPPED WITH GARLIC HUMMUS, ZUCCHINI SLICES, ROASTED RED PEPPER, RED ONION & MOZZARELLA
GREEK CHICKEN WRAP
TORTILLA WRAP WITH MARINATED CHICKEN, ROMAINE, CUCUMBER & TZATZIKI SAUCE - AND IF YOU'RE BOLD, TRY OUR DUKE'S SPICY SAUCE TOO!
HABANERO TURKEY MELT
TOASTED SOURDOUGH WITH TURKEY, CHEDDAR, JALAPENO PEPPERS, TOMATO AND HABANERO DRIZZLE
MAPLE TURKEY MELT
FLASH GRILLED MAPLE TURKEY, CHEDDAR CHEESE, BACON AND SPINACH ON TOASTED SOURDOUGH
PHOENIX SANDWICH
TOASTED SOURDOUGH WITH DELI CHICKEN BREAST, MOZZARELLA, PEPPERONI, SPINACH & BANANA PEPPERS
SMOKEY TURKEY HOAGIE
SMOKE PIT TURKEY WITH LETTUCE, TOMATO, ONIONS, HOAGIE DRESSING AND PICKLES
SPICY TUNA WRAP
TORTILLA WRAP W/DUKE'S TUNA, LETTUCE, TOMATO & SPICY RANCH SPREAD
TURKEY & HUMMUS WRAP
OVEN GOLD TURKEY, SWISS, HUMMUS, LETTUCE & TOMATO ON A WHEAT WRAP W/BALSAMIC DRIZZLE
TURKEY APPLE WRAP
TORTILLA WRAP W/TURKEY BREAST, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, APPLE SLICES & GOURMET HONEY MUSTARD
TURKEY BACON SWISS
CRACKED PEPPERCORN TURKEY, SWISS, BACON & TOMATO WITH GOURMET HONEY MUSTARD SPREAD ON SOURDOUGH
TURKEY CLUB (CLASSIC)
CLASSIC TURKEY CLUB WITH OVEN GOLD TURKEY BREAST
TURKEY HOAGIE
OVEN GOLD TURKEY BREAST HOAGIE WITH LETTUCE, TOMATO, ONIONS, HOAGIE DRESSING AND PICKLES
VEGGIE WRAP
SPINACH WRAP LOADED WITH SPINACH, RED ONIONS, TOMATO, AVOCADO SPREAD, PEPPERS & MIXED CHEESE
VEGGIE WRAP W/HUMMUS
SPINACH WRAP LOADED WITH HUMMUS, SPINACH, TOMATOES, AVOCADO, RED ONIONS & PEPPERS W/BALSAMIC DRIZZLE
GRILL GRUB
AVOCADO CHIPOTLE BURGER
GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH A FLASH GRILLED TOMATO, LETTUCE, AVOCADO, PEPPERJACK CHEESE, PICKLES AND CHIPOTLE AIOLI ON TOASTED BRIOCHE BUN
BEEF CHEESESTEAK
GRILLED BEEF STEAK, CHEDDAR, PROVOLONE SAUTEED ONIONS & PEPPERS ON LONG ROLL
BLACK & BLEU BURGER
GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH SAUTEED ONIONS & CRUMBLED BLEU CHEESE ON A TOASTED BRIOCHE BUN
CA-DUDDLE
TOASTED SOURDOUGH, BEEF STEAK, CHEDDAR CHEESE, JALAPENO PEPPERS, TOMATO AND HABANERO DRIZZLE - EXPLOSIVE!
CAPRESE BURGER
SEASONED GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH MOZZARELLA CHEESE, TOMATO, SPINACH AND BALSAMIC REDUCTION ON A TOASTED BRIOCHE BUN
CHEESE BURGER
GRILLED SEASONED BEEF BURGER WITH AMERCIAN CHEESE - WITH LETTUCE, TOMATO & PICKLES ON A TOASTED BRIOCHE
CHEESE PLEASE BURGER
GRILLED BEEF BURGER LOADED WITH PEPPER JACK, CHEDDAR AND AMERICAN CHEESE, LETTUCE & TOMATO WITH SPICY MAYO ON A TOASTED BRIOCHE BUN
CHICKEN CHEESESTEAK
SEASONED CHICKEN STEAK WITH SAUTEED ONIONS, PEPPERS, CHEDDAR & PROVOLONE CHEESE ON A LONG ITALIAN ROLL
CHICKEN MOZZARELLA
GRILLED CHICKEN, MOZZARELLA, TOMATO, SPINACH & HONEY DIJON ON A TOASTED PUB ROLL
CHICKEN PESTO CIABATTA
TOASTED CIABATTA WITH PESTO SPREAD TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, PROVOLONE & RED ROASTED PEPPER
CHICKEN TENDERS & FRIES
CRISPY CHICKEN TENDERS FRIED TO PERFECTION SERVED WITH FRIES
DUCHESS (SALMON STEAK)
**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** SEASONED SALMON WITH SAUTEED SPINACH ON ITALIAN ROLL
DUKE
**AVAILABLE ON FRIDAY ONLY** SEASONED GROUND CHICKEN & VEGGIE MIX - TOPPED WITH CHIPOTLE SAUCE - ON ITALIAN ROLL
FRIES (one size)
GOLDEN FRENCH FRIES
GOURMET GRILLED CHEESE
CHEESEY GOODNESS - TOASTED TEXAS TOAST WITH PEPPER JACK & CHEDDAR
GRILLED VEGGIE HOAGIE
OVERSTUFFED GRILLED VEGGIE HOAGIE LOADED WITH SPINACH, TOMATO, RED ONIONS, ROASTED RED PEPPERS, MUSHROOMS & HOAGIE DRESSING ON TOASTED ROLL
HORSHAM SHRIMP HERO
**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** TOASTED LOAF WITH CAJUN GRILLED SHRIMP, CRISPY MIXED CABBAGE & YOUR CHOICE OF SAUCE
HOT HAM & SWISS
GOURMET HAM (GRILLED), SWISS & TOMATO WITH GREY POUPON SPREAD ON TOASTED SOURDOUGH
HOT PASTRAMI
HOT PASTRAMI WITH MELTED SWISS, SLAW AND MUSTARD ON TOASTED RYE
JALAPENO MUSHROOM BURGER
GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH SAUTEED MUSHROOMS, ONIONS & JALAPENO AIOLI ON A TOASTED BRIOCHE BUN
JERK CHICKEN WRAP
TORTILLA WRAP FILLED WITH GRILLED JERK CHICKEN, PEPPER JACK CHEESE, JALAPENO PEPPERS, SAUTEED ONIONS, LETTUCE & TOMATO SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM
KING STEWIE
CUSTOMER INSPIRED - CRISPY CHICKEN ON A BED OF LETTUCE/TOMATO TOPPED WITH CRUMBLED BACON ON A TOASTED ROLL - THEN DRIZZLED WITH YOUR FAVORITE SAUCE
NAKED BURGER SALAD
ROMAINE LETTUCE BED TOPPED WITH GRILLED BEEF BURGER, RED ONIONS, TOMATO, RED ROASTED PEPPERS & CUCUMBERS
PESTO SHRIMP PITA
**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** GRILLED PESTO SHRIMP WITH PROVOLONE CHEESE, SPINACH & RED ONION IN A TOASTED PITA
QUESADILLA
SAUTEED ONIONS, PEPPERS & MIXED CHEESE SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM
REUBEN
GRILLED LEAN CORNED BEEF, GOURMET SWISS, SAUERKRAUT AND RUSSIAN DRESSING SPREAD ON RYE - PERFECTLY TOASTED
SALMON BURGER
**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** SEASONED SALMON TOPPED WITH SPICY AIOLI, SAUTEED ONIONS & LETTUCE ON A TOASTED BRIOCHE BUN
SALMON SHRIMP & GRITS
**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** SAUTEED WILD CAUGHT SALMON & GULF SHRIMP OVER SAVORY GRITS
SHRIMP & GRITS
**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** SAVORY GRITS TOPPED WITH GRILLED SHRIMP
SHRIMP QUESADILLA
**AVAILABLE THURSDAY ONLY** PERFECTLY SEASONED GRILLED SHRIMP, SAUTEED ONIONS, PEPPERS AND MIXED CHEESE - SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM
SPICY CHICKEN DELUXE
GRILLED SPICY CHICKEN BREAST TOPPED WITH BBQ SAUCE, PEPPER JACK, LETTUCE & TOMATO ON A TOASTED PUB ROLL
STIR FRY
SAUTEED ONIONS, PEPPERS, BROCCOLI, CAULIFLOWER & CARROTS ON A SPINACH BED
SWEET CHILI SHRIMP WRAP
**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** TORTILLA WRAP W/GRILLED SHRIMP, SPINACH, TOMATO, SHREDDED CARROTS & SWEET CHILI SAUCE
SWISS K.I.S.S. BURGER
GRILLED BEEF BURGER TOPPED WITH SWISS, LETTUCE, TOMATO & ONIONS WITH SPICY MAYO ON TOASTED BRIOCHE BUN
THE NASTY (FRIED CHICKEN SANDWICH)
CRISPY CHICKEN & PICKLES ON TOASTED BRIOCHE BUN - DON'T FORGET TO PICK A SAUCE!
TRUFFLE FRIES
GOLDEN FRENCH FRIES TOPPED WITH GRATED PARMESAN CHEESE AND TRUFFLE OIL...DELIGHTFUL!!!
VEGGIE BURGER
TOASTED BRIOCHE BUN TOPPED W/ROASTED RED PEPPERS, RED ONION, MUSHROOMS, SPINACH, MOZZARELLA & BALSAMIC DRIZZLE
VEGGIE QUESADILLA
GRILLED TORTILLA FILLED WITH BROCOLLI, SAUTEED ONIONS, SAUTEED PEPPERS, SALSA & MIXED CHEESE - SERVED WITH SOUR CREAM
SALADS
"CLEAN" SALAD
EAT CLEAN WITH A HEALTHY SALAD - TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, PEPPERS, BROCOLLI, CAULIFLOWER & CHICKPEA SALAD ON A ROMAINE BED
APPLE WALNUT SALAD
ROMAINE BED WITH DICED CHICKEN BREAST, CRUMBLED BLEU CHEESE, CRAISINS, WALNUTS AND DICED SEASONAL APPLES
BUFFALO CHICKEN SALAD
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH BUFFALO SAUCE ON A ROMAINE BED WITH TOMATO, CUCUMBER & BLEU CHEESE
CHEF'S SALAD
ROMAINE, DELI TURKEY, HAM, SWISS, EGG, BACON, TOMATO, RED ONION, CUCUMBER
CHICKEN SALAD
ROMAINE BED TOPPED W/CHICKEN SALAD, BOILED EGG, TOMATO & SHREDDED CARROTS
COBB SALAD
ROMAINE BED TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, AVOCADO, BACON, HARD BOILED EGG, RED ONION, TOMATO & MIXED CHEESE
COURTNEY SALAD
SPINACH BED WITH SLICED CHICKEN BREAST, RED ONION, CRUMBLED BLEU CHEESE & HARD BOILED EGG
CRISPY CHICKEN SALAD
ROMAINE BED TOPPED WITH TOMATO, SHREDDED CARROTS, CUCUMBERS, MIXED CHEESE AND CRISPY CHICKEN
DIABLO SHRIMP SALAD
**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** DIABLO SEASONED SHRIMP, TOMATO, CUCUMBER AND RED ONIONS ON A ROMAINE BED
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
ROMAINE, GRILLED CHICKEN, PARMESAN, GARLIC CROUTONS
MEDITERRANEAN SALAD
ROMAINE BED TOPPED WITH TOMATO, CUCUMBERS, RED ONIONS, HOUSEMADE CHICKPEA SALAD AND FETA
PESTO SALAD
SPINACH BED TOPPED WITH TOMATO, CUCUMBER, WALNUTS and PESTO DRIZZLE
PHOENIX SALAD
SPINACH BED WITH GRILLED SPICY CHICKEN BREAST, PEPPERONI, MOZZARELLA, BANANA PEPPERS, SPINACH, TOMATO & BALSAMIC DRIZZLE
SALMON & SHRIMP SALAD
**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY ** GRILLED SALMON & SHRIMP ON ROMAINE BED, TOMATO, RED ONIONS, CUCUMBERS & FETA
SALMON CAESAR SALAD
**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** GRILLED SALMON WITH SHAVED PARMESAN CHEESE ON A ROMAINE BED WITH GARLIC CROUTONS
SALMON SALAD
**AVAILABLE ON THURSDAY & FRIDAY ONLY** GRILLED SALMON, FETA CHEESE, TOMATO, RED ONION, CUCUMBER ON ROMAINE BED
SPINACH STRAWBERRY SALAD
SPINACH BED TOPPED WITH STRAWBERRIES, RED ONION AND FETA
SUMMER COBB SALAD
SPINACH BED TOPPED W/DICED CHICKEN, BOILED EGG, TOMATO, RED ONION, AVOCADO
To Mo Sp SALAD
SPINACH BED TOPPED WITH TOMATO, MOZZARELLA, RED ONION and CUCUMBER
TURKEY & BACON SALAD
ROMAINE BED TOPPED WITH OVEN ROASTED TURKEY BREAST, MIXED CHEESE, CRUMBLED BACON & TOMATO
VEGGIE HUMMUS SALAD
SPINACH BED TOPPED W/HUMMUS, TOMATO, AVOCADO, RED ONION & PEPPERS W/BALSAMIC DRIZZLE
SANDWICHES / SOUP
AVOCADO CHICKEN
GRILLED SLICED CHICKEN, SWISS, AVOCADO, BACON, LETTUCE, TOMATO, BACON AIOLI ON PUB ROLL
AVOCADO CRANBERRY SANDWICH
OVEN GOLD TURKEY BREAST, SWISS, AVOCADO, SPINACH, CRANBERRY & HONEY MUSTARD SPREAD ON MULTI-GRAIN TOAST
CALIFORNIA TURKEY
TURKEY, CHEDDAR, BACON, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO, RANCH DRESSING ON SOURDOUGH
DOUBLE B.L.T.
DOUBLE BACON, DOUBLE LETTUCE, DOUBLE TOMATO WITH MAYO ON TOASTED WHOLE GRAIN
DUKE'S CHICKEN SALAD
DUKE'S HOMEMADE CHICKEN SALAD, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO WITH MAYO ON MULTI GRAIN
PESTO CAPRESE WRAP
TOMATO BASIL WRAP WITH MOZZARELLA, BASIL PESTO, SPINACH, TOMATO AND BALSAMIC REDUCTION
VEGGIE AVOCADO WRAP
AVOCADO, RED PEPPERS, CUCUMBER, RED ONION, FETA, LETTUCE, TOMATO, BALSAMIC REDUCTION ON SPINACH WRAP
VEGGIE ME
MULTI GRAIN TOAST WITH SWISS, AVOCADO, ROASTED RED PEPPERS, CUCUMBER, RED ONION, LETTUCE & TOMATO
DUKE'S PITA CHIPS
BEVERAGES
16oz COLD BREW COFFEE (GRANDE)
STEEPED BOLD, UNIQUELY SMOOTH, REFRESHING AND DELICIOUS
24oz COLD BREW COFFEE (VERDI)
STEEPED BOLD, UNIQUELY SMOOTH, REFRESHING AND DELICIOUS
APPLE JUICE
ASPIRE HEALTHY ENERGY DRINK 12oz
CANADA DRY (GINGER ALE)
CHERRY PEPSI
COFFEE / TEA
COKE
CRANBERRY JUICE (OCEAN SPRAY)
DEER PARK WATER 16OZ
DIET COKE
DIET PEPSI
EXTRA GINGER LEMONADE
Ginger and lemon have antioxidants to boost immunity and digestive health. Ginger is a natural antibacterial and antiviral that helps fight infections. Lemon is a good source of vitamin C and other nutrients. ENJOY the flavor and health benefits!
GINGER LEMONADE
Ginger and lemon have antioxidants to boost immunity and digestive health. Ginger is a natural antibacterial and antiviral that helps fight infections. Lemon is a good source of vitamin C and other nutrients. ENJOY the flavor and health benefits!
GINGER SHOT (4oz)
Boost your immune system with nature's super herb.
STRAWBERRY LEMONADE
Ginger and lemon have antioxidants to boost immunity and digestive health. Ginger is a natural antibacterial and antiviral that helps fight infections. Lemon is a good source of vitamin C and other nutrients. ENJOY the flavor and health benefits!
GOURMET COFFEE (PIERSON GEOFFREYS) - 8OZ
PIERSON GEOFFREYS GOURMET COFFEE *FEATURED BLENDS*
HOT CHOCOLATE
MD ENERGY ORANGE BREEZE 16oz
MIXED BERRY GREEN TEA
OUR HOUSEMADE GREEN TEA INFUSED WITH A MIXED BERRY BLEND. PURE DELICIOUSNESS!
MONSTER
MOUNTAIN DEW
MUG ROOT BEER
NANTUCKET
OJ (TROPICANA)
PEPSI
PERRIER
PURE LEAF (SWEET TEA)
PURE LEAF (EXTRA SWEET)
PURE LEAF (LEMON)
PURE LEAF (RASPBERRY)
PURE LEAF (UNSWEETENED TEA)
S. PELLEGRINO
SCHWEPPES GINGER ALE
SIERRA MIST
SMART WATER
SNAPPLE (MULTIPLE FLAVORS)
SPARKLING ICE (MULTIPLE FLAVORS)
STRAWBERRY GINGER LEMONADE
Homemade & good for your body. Ginger and lemon have antioxidants to boost immunity and digestive health. Ginger is a natural antibacterial and antiviral that helps fight infections. Lemons and strawberries are a good source of vitamin C and other nutrients. ENJOY the flavor and health benefits!
SUNKIST ORANGE
TAHITIAN TREAT
TWISTER
SNACKS
BAKED
BBQ
BUTTERNUT CRUNCH COOKIES
CHEDDAR & SOUR CREAM
CHEESE CURLS
CHICKPEA SALAD
CHOC CHIP COOKIES
CHOCOLATE COVERED PRETZELS
COOKIE (VANILLA)
COOKIES (Duplex)
COOKIES (LEMON)
COOKIES (PEANUT BUTTER)
EXTRA THIN PRETZELS
FRUIT CUP
HONEY BBQ
JALAPENO
KETTLE COOKED
LORNEDOONE
MESQUITE BBQ
OATMEAL
OREO COOKIES
PEANUT BUTTER PRETZELS
PLAIN CHIPS
POPCORN
RIPPLE PLAIN
SALT & PEPPER CHIPS
SOUR CREAM & ONION
SOURDOUGH PRETZELS (Bite Size)
SOURDOUGH PRETZELS (Pub Style)
|Sunday
|Closed
|Monday
|8:00 am - 2:00 pm
|Tuesday
|8:00 am - 2:00 pm
|Wednesday
|8:00 am - 2:00 pm
|Thursday
|8:00 am - 2:00 pm
|Friday
|8:00 am - 2:00 pm
|Saturday
|Closed
Uniquely memorable environment that fuses food and music - where you come to truly unwind.
220 Gibraltar Rd, Suite 170, Horsham, PA 19044