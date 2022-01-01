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El Burrito Loco New Lenox

832 Reviews

$

318 W. Maple Ave.

New Lenox, IL 60451

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Popular Items

T - STEAK
T - GROUND BEEF
T - PASTOR

C O M B O S

TWO ITEM COMBO

$8.99

D I N N E R S

FAJITAS DINNER STEAK

FAJITAS DINNER STEAK

$11.99
TAMPIQUENA

TAMPIQUENA

$12.99
CARNE ASADA DINNER

CARNE ASADA DINNER

$12.99
CARNE ASADA W/SHRIMP DINNER

CARNE ASADA W/SHRIMP DINNER

$14.50
STEAK A LA MEXICANA

STEAK A LA MEXICANA

$12.99

FAJITA DINNER STEAK/CHICKEN

$17.99
FAJITA DINNER CHICKEN

FAJITA DINNER CHICKEN

$11.99

CHICKEN A LA MEXICANA DINNER

$12.99

SHRIMP FAJITAS DINNER

$12.99

MILANESA DINNER

$11.99

CHILE RELLENO DINNER

$10.99

FISH DINNER

$12.99

GIANT BURRITOS

B - STEAK

$9.50

B - CHICKEN

$8.59

B - GROUND BEEF

$8.59

B - PASTOR

$8.59

B - CARNITAS

$8.59

B - CHORIZO

$8.59

B - CHORIZO/EGG

$9.50

B - LENGUA

$9.50

B - BARBACOA

$9.50

B - MILANESA

$9.50

B - CHILE RELLENO

$9.50

B - STEAK FAJITAS

$10.50

B - TAMPIQUENA

$10.50

B - CHICKEN FAJITA

$10.50

B - SHRIMP

$9.50

B - SHRIMP FAJITAS

$10.50

B - VEGGIE

$8.59

BURRITO DINNER

Photo featuring our Burrito Dinner with the "wet" upgrade added on top of it.

B - DINN STEAK

$11.49

B - DINN CHICKEN

$10.58

B - DINN BEEF

$10.58

B - DINN PASTOR

$10.58

B - DINN CARNITAS

$10.58

B - DINN CHORIZO

$10.58

B - DINN CHORIZO/EGG

$11.49

B - DINN LENGUA

$11.49

B - DINN BARBACOA

$11.49

B - DINN MILANESA

$11.49

B - DINN CHILE RELL.

$11.49

B - DINN STEAK FAJITAS

$12.49

B - DINN TAMPIQUENA

$12.49

B - DINN CHIKEN FAJITAS

$12.49

B -DINN SHRIMP

$11.49

B - DINN SHRIMP FAJITAS

$12.49

B - DINN VEGGIE

$10.58

BURRITO BOWL

B- BOWL STEAK

$10.25

B - BOWL CHICKEN

$9.34

B - BOWL GROUND BEEF

$9.34

B - BOWL PASTOR

$9.34

B - BOWL CARNITAS

$9.34

B - BOWL CHORIZO

$9.34

B - BOWL CHORIZO/EGG

$10.25

B - BOWL LENGUA

$10.25

B - BOWL BARBACOA

$10.25

B - BOWL MILANESA

$10.25

B - BOWL CHILE RELLENO

$10.25

B - BOWL STK FAJITAS

$11.25

B - BOWL TAMPIQUENA

$11.25

B - BOWL CKN FAJITAS

$11.25

B - BOWL SHRIMP

$10.25

B - BOWL SHRIMP FAJITAS

$11.25

B - BOWL VEGGIE

$9.34

T A C O S

Big tacos with your choice of meat and ingredients on a corn or flour tortilla.

T - STEAK

$3.49

T - CHICKEN

$3.25

T - GROUND BEEF

$3.25

T - PASTOR

$3.25

T - CHORIZO

$3.25

T - CHORIZO & EGG

$3.49

T - CARNITAS

$3.25

T - BARBACOA

$3.49

T - CHILE RELLENO

$3.49

T - MILANESA

$3.49

T - LENGUA

$3.49

T - FISH

$3.49

T - STEAK FAJITAS

$4.50

T - TAMPIQUENA

$4.50

T - CHICKEN FAJITAS

$4.50

T - SHRIMP

$4.50

T - SHRIMP FAJITAS

$4.50

T - VEGGIE

$3.25

TACO DINNER

Three of your favorite big tacos with a perfect side of beans and rice.

T - DINN STEAK

$11.99

T - DINN CHICKEN

$11.99

T - DINN BEEF

$11.99

T - DINN PASTOR

$11.99

T - DINN CARNITAS

$11.99

T - DINN CHORIZO

$11.99

T - DINN CHORIZO/EGG

$11.99

T - DINN BARBACOA

$11.99

T - DINN LENGUA

$11.99

T - DINN MILANESA

$11.99

T - DINN CHILE R.

$11.99

T - DINN STEAK FAJITAS

$14.99

T - DINN TAMPIQUENNA

$14.99

T - DINN CHICKEN FAJITAS

$14.99

T - DINN SHRIMP

$14.99

T - DINN SHRIMP FAJITAS

$14.99

T - DINN VEGGIE

$11.99

T - DINNER FISH

$12.99

SOUR CREAM

SOUR CREAM

$0.75

8 oz. SOUR CREAM

$1.99

16 oz. SOUR CREAM

$3.99

32 oz. SOUR CREAM

$8.99

GUACAMOLE

GUACAMOLE

$1.99

8 oz. GUACAMOLE

$5.99

16 oz. GUACAMOLE

$8.99

32 oz. GUACAMOLE

$17.99

AVOCADO

$1.99

HOT CARROTS

HOT CARROTS

$0.99

8 oz. HOT CARROTS

$2.50

16 oz. HOT CARROTS

$4.99

32 oz. HOT CARROTS

$9.99

3 oz. JALAPENO CHOPPED.

$0.50

JALAPENO GRILLED

$0.50

PICO DE GALLO

PICO DE GALLO 3oz.

$0.75

8 oz. PICO DE GALLO

$2.50

16 oz. PICO DE GALLO

$4.99

32 oz. PICO DE GALLO

$9.99

RICE & BEANS

RICE

$3.25

LARGE RICE

$6.99

BEANS

$3.25

LARGE BEANS

$6.99

RICE & BEANS

$3.25

LARGE RICE & BEANS

$6.99

8 oz. R I C E

$1.75

8 oz. BEANS

$1.75

SALSAS

3 oz. SALSA

$0.75

8 oz. SALSA

$2.50

16 oz. SALSA

$4.99

32 oz. SALSA

$9.99

8 oz. HOT SAUCE

$2.50

16 oz. HOT SAUCE

$4.97

32 oz. HOT SAUCE

$9.99

8 oz. MILD SAUCE

$2.50

16 oz. MILD SAUCE

$4.99

32 oz. MILD SAUCE

$9.99

3 oz. TOMATO SAUCE

$0.75

8 oz. TOMATO SAUCE

$2.50

16 oz. TOMATO SAUCE

$4.99

CHEESE

3 oz. NACHO CHEESE

$0.75

8 oz. NACHO CHEESE

$1.99

3 oz. MOZZ. CHEESE

$0.75

8 oz. MOZZ. CHEESE

$1.99

3 oz. CHEDDAR CHEESE

$0.75

8 oz. CHEDDAR CHEESE

$1.99

3 oz. COTIJA CHEESE

$0.75

8 oz. COTIJA CHEESE

$1.99

CHIPS

CHIPS SIDE

$1.99

SMALL CHIPS

$0.99

CHIPS/SALSA (8oz)

$3.25

CHIPS/SALSA (16oz)

$6.50

SHRIMP CEVICHE

8 oz. SHRIMP CEVICHE

$6.99

16 oz. SHRIMP CEVICHE

$13.99

32 oz. SHRIMP CEVICHE

$27.99

CHIMICHANGAS

CHIMI - STEAK

$9.25

CHIMI - CHICKEN

$9.25

CHIMI - BEEF

$9.25

CHIMI - PASTOR

$9.25

CHIMI - CARNITAS

$9.25

CHIMI - CHORIZO

$9.25

CHIMI -CHORIZO/EGG

$9.25

CHIMI - BARBACOA

$9.25

CHIMI - LENGUA

$9.25

CHIMI - CHILE RELL

$9.25

CHIMI - SHRIMP

$9.25

CHIMICHANGA DINNER

CHIMI - DINNER STEAK

$11.99

CHIMI - DINNER CHICKEN

$11.99

CHIMI - DINNER BEEF

$11.99

CHIMI - DINNER PASTOR

$11.99

CHIMI - DINNER CARNITAS

$11.99

CHIMI - DINNER CHORIZO

$11.99

CHIMI - DINNER CHORIZO/EGG

$11.99

CHIMI - DINNER BARBACOA

$11.99

CHIMI - DINNER LENGUA

$11.99

CHIMI - DINNER CHILE RELL

$11.99

CHIMI - DINNER SHRIMP

$11.99

REG QUESADILLA

QUESADILLA CHEESE

$2.99
QUESADILLA STEAK

QUESADILLA STEAK

$3.99

QUESADILLA CHICKEN

$3.99

QUESADILLA BEEF

$3.99

QUESADILLA PASTOR

$3.99

QUESADILLA CARNITA

$3.99

QUESADILLA CHORIZO

$3.99

QUESADILLA CHORIZO & EGG

$3.99

QUESADILLA BARBACOA

$3.99

QUESADILLA LENGUA

$3.99

QUESADILLA CHILE RELLENO

$3.99

QUESADILLA STEAK FAJITAS

$4.99

QUESADILLA CHICKEN FAJITAS

$4.99

QUESADILLA SHRIMP

$4.99

QUESADILLA SHRIMP FAJITAS

$4.99

QUESADILLA TAMPIQUENA

$4.99

GIANT QUESADILLA

LG QUESADILLA CHEESE

$8.50

LG QUESADILLA STEAK

$9.50

LG QUESADILLA CHICKEN

$9.50

LG QUESADILLA BEEF

$9.50

LG QUESADILLA PASTOR

$9.50

LG QUESADILLA CARNITAS

$9.50

LG QUESADILLA CHORIZO

$9.50

LG QUESADILLA CHORIZO/EGG

$9.50

LG QUESADILLA BARBACOA

$9.50

LG QUESADILLA LENGUA

$9.50

LG QUESADILLA CHILE RELLENO

$9.50

LG QUESADILLA STEAK FAJITAS

$9.99
LG QUESADILLA CHICKEN FAJITAS

LG QUESADILLA CHICKEN FAJITAS

$9.99

LG QUESADILLA SHRIMP

$9.99

LG QUESADILLA SHRIMP FAJITAS

$9.99

LG QUESADILLA MILANESA

$9.99

LG QUESADILLA TAMPIQUENA

$9.99

ENCHILADA (SINGLE)

ENCHILADA CHEESE

$2.99

ENCHILADA STEAK

$3.75

ENCHILADA CHICKEN

$3.75

ENCHILADA BEEF

$3.75

ENCHILADA PASTOR

$3.75

ENCHILADA CARNITAS

$3.75

ENCHILADA CHORIZO

$3.75

ENCHILADA BARBACOA

$3.75

ENCHILADA LENGUA

$3.75

ENCHILADA BEANS

$2.99

ENCHILADA POTATOES

$3.75

ENCHILADA SHRIMP

$3.75

ENCHILADA DINNER

ENCHILADA DINNER CHEESE

ENCHILADA DINNER CHEESE

$10.99

ENCHILADA DINNER STEAK

$11.99

ENCHILADA DINNER CHICKEN

$11.99

ENCHILADA DINNER GROUND BEEF

$11.99

ENCHILADA DINNER PASTOR

$11.99

ENCHILADA DINNER CARNITAS

$11.99

ENCHILADA DINNER CHORIZO

$11.99

ENCHILADA DINNER BARBACOA

$11.99

ENCHILADA DINNER LENGUA

$11.99

ENCHILADA DINNER BEANS

$10.99

ENCHILADA DINNER POTATOES

$10.99

ENCHILADA DINNER SHRIMP

$11.99

SOPES

SOPE STEAK

$4.50

SOPE CHICKEN

$4.50

SOPE BEEF

$4.50

SOPE PASTOR

$4.50

SOPE CARNITAS

$4.50

SOPE CHORIZO

$4.50

SOPE CHORIZO/EGG

$4.50

SOPE BARBACOA

$4.50

SOPE LENGUA

$4.50

SOPE CHILE RELL

$4.50

SOPE SHRIMP

$4.99

SOPE VEGGIE

$4.50

SOPE DINNER

SOPE DINNER STEAK

$11.99

SOPE DINNER CHICKEN

$11.99

SOPE DINNER BEEF

$11.99

SOPE DINNER PASTOR

$11.99

SOPE DINNER CARNITAS

$11.99

SOPE DINNER CHORIZO

$11.99

SOPE DINNER CHORIZO/EGG

$11.99

SOPE DINNER BARBACOA

$11.99

SOPE DINNER LENGUA

$11.99

SOPE DINNER CHILE RELL

$11.99

SOPE DINNER SHRIMP

$11.99

SOPE DINNER VEGGIE

$11.99

TOSTADA

TOSTADA STEAK

$4.50

TOSTADA CHICKEN

$4.50

TOSTADA BEEF

$4.50

TOSTADA PASTOR

$4.50

TOSTADA CARNITAS

$4.50

TOSTADA CHORIZO

$4.50

TOSTADA CHOR./EGG

$4.50

TOSTADA BARBACOA

$4.50

TOSTADA LENGUA

$4.50

TOSTADA SHRIMP

$4.99

TOSTADA VEGGIE

$4.50

TOSTADA CEVICHE

$4.99

TOSTADA DINNER

TOSTADA DINNER STEAK

$11.99

TOSTADA DINNER CHICKEN

$11.99

TOSTADA DINNER BEEF

$11.99

TOSTADA DINNER PASTOR

$11.99

TOSTADA DINNER CARNITAS

$11.99

TOSTADA DINNER CHORIZO

$11.99

TOSTADA DINNER CHORIZO/EGG

$11.99

TOSTADA DINNER BARBACOA

$11.99

TOSTADA DINNER LENGUA

$11.99

TOSTADA DINNER SHRIMP

$11.99

TOSTADA DINNER VEGGIE

$11.99

GORDITA

GORDITA STEAK

$3.99

GORDITA CHICKEN

$3.99

GORDITA BEEF

$3.99

GORDITA PASTOR

$3.99

GORDITA CARNITAS

$3.99

GORDITA CHORIZO

$3.99

GORDITA CHORIZO/EGG

$3.99

GORDITA BARBACOA

$3.99

GORDITA LENGUA

$3.99

GORDITA CHILE R.

$3.99

GORDITA SHRIMP

$4.99

GORDITA BEANS

$3.50

GORDITA DINNER

GORDITA DINNER STEAK

$9.99

GORDITA DINNER CHICKEN

$9.99

GORDITA DINNER BEEF

$9.99

GORDITA DINNER PASTOR

$9.99

GORDITA DINNER CARNITAS

$9.99

GORDITA DINNER CHORIZO

$9.99

GORDITA DINNER CHORIZO/EGG

$9.99

GORDITA DINNER BARBACOA

$9.99

GORDITA DINNER LENGUA

$9.99

GORDITA DINNER CHILE RELLENO

$9.99

GORDITA DINNER SHRIMP

$11.99

GORDITA DINNER BEANS

$9.99

TORTAS

TORTA STEAK

$8.75

TORTA CHICKEN

$8.25

TORTA BEEF

$8.25

TORTA PASTOR

$8.25

TORTA MILANESA

$8.75

TORTA CARNITAS

$8.25

TORTA CHORIZO

$8.25

TORTA CHORIZO/EGG

$8.75

TORTA BARBACOA

$8.75

TORTA LENGUA

$8.75

TORTA CHILE RELL

$8.75

TORTA SHRIMP

$9.25

TORTA VEGGIE

$8.25

TORTA TAMPIQUENA

$9.25

TORTA DINNER

TORTA DINNER STEAK

$10.99

TORTA DINNER CHICKEN

$10.99

TORTA DINNER BEEF

$10.99

TORTA DINNER PASTOR

$10.99

TORTA DINNER MILANESA

$10.99

TORTA DINNER CARNITAS

$10.99

TORTA DINNER CHORIZO

$10.99

TORTA DINNER CHORIZO/EGG

$10.99

TORTA DINNER BARBACOA

$10.99

TORTA DINNER LENGUA

$10.99

TORTA DINNER CHILE RELLENO

$10.99

TORTA DINNER STEAK FAJITAS

$11.99

TORTA DINNER CHICKEN FAJITAS

$11.99

TORTA DINNER SHRIMP

$11.99

TORTA DINNER VEGGIE

$10.99

FLAUTAS

FLAUTA SINGLE

$1.99
FLAUTAS (SIDE ORDER)

FLAUTAS (SIDE ORDER)

$8.99

THREE FLAUTA COMBO

$9.99

FLAUTAS DINNER

$11.99

AMERICAN ITEMS

FRIES

$3.50

CHEESEFRIES

$4.50

HAMBURGER - ONLY

$6.25

HAMBURGER/FRIES

$7.50

CHEESEBURGER-ONLY

$6.75

CHEESEBURGER/FRIES

$7.99

POPPERS CREAM

$5.50

POPPERS CHEDDAR

$5.50

POPPERS MIX

$5.50

4PC CHICKEN TENDER/FRIES

$7.99

6PC CHICKEN TENDER/FRIES

$10.99

STEAK CHEESEFRIES

$6.99

DESSERTS

CHURRO PLAIN

$1.75

CHURRO CREAM

$1.99

CHEESECAKE BURRITO

$2.99

FLAN

$3.25

CHEESECAKE SLICE

$3.25

SOUPS

CHICKEN SOUP

$10.99

BEEF SOUP

$11.99

POZOLE

$10.99

A LA CARTE

NACHOS LOCOS

$8.99

BB NACHOS LOCOS

$7.99

REGULAR NACHOS

$4.99

CHILE RELLENO (SIDE)

$7.99

TAMAL (PORK)

$3.25

MEXICAN POTATOES

$5.50

ELOTE

$3.99

DRINKS

SMALL DRINK

$1.99

LARGE DRINK

$3.25

JARRITOS

$2.50

COKE BOTTLE

$2.50

PEPSI BOTTLE

$2.50

SIDRAL

$2.50

SANGRIA

$2.50

MANZANITA SOL

$2.50

WATER BOTTLE

$1.50

CAN OF POP

$1.25

ICE WATER

$0.25

SALADS

CHICKEN SALAD

$8.99

CRISPY CHICKEN SALAD

$8.99

SHRIMP SALAD

$9.99

GARDEN SALAD

$8.25

TACO SALAD

$8.99

BREAKFAST

Chilaquiles With Egg

$8.99

Huevo Rancheros

$8.99

Huevos A La Mexicana

$8.99

Chorizo And Egg Breakfast

$9.99

Chillaquiles With Steak

$11.99

Steak And Egg Breakfast

$11.99

Chilaquiles With Meat & Egg

$12.99

KIDS MEALS

KID-TACO

$7.99

KID-ENCHILADA

$7.99

KID-QUESADILLA

$7.99

KID-HAMBURGER & FRIES

$7.99

KID-CHEESEBURGER & FRIES

$8.99

KID-CHICKEN TENDER & FRIES

$8.99
Attributes and Amenities
check markCasual
check markKid-Friendly
check markGroups
check markWheelchair Accessible
check markOnline Ordering
check markSolo Dining
check markSeating
check markDelivery
check markFast Service
check markCatering
check markDrive-Thru
check markHigh Chairs
check markTakeout
All hours
SundayClosed
Monday10:30 am - 12:00 am
Tuesday10:30 am - 12:00 am
Wednesday10:30 am - 12:00 am
Thursday10:30 am - 12:00 am
Friday10:30 am - 12:00 am
Saturday11:00 am - 12:00 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

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Location

318 W. Maple Ave., New Lenox, IL 60451

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