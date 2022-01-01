El Burrito Loco New Lenox
832 Reviews
$
318 W. Maple Ave.
New Lenox, IL 60451
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Order Again
Popular Items
C O M B O S
D I N N E R S
FAJITAS DINNER STEAK
$11.99
TAMPIQUENA
$12.99
CARNE ASADA DINNER
$12.99
CARNE ASADA W/SHRIMP DINNER
$14.50
STEAK A LA MEXICANA
$12.99
FAJITA DINNER STEAK/CHICKEN
$17.99
FAJITA DINNER CHICKEN
$11.99
CHICKEN A LA MEXICANA DINNER
$12.99
SHRIMP FAJITAS DINNER
$12.99
MILANESA DINNER
$11.99
CHILE RELLENO DINNER
$10.99
FISH DINNER
$12.99
GIANT BURRITOS
B - STEAK
$9.50
B - CHICKEN
$8.59
B - GROUND BEEF
$8.59
B - PASTOR
$8.59
B - CARNITAS
$8.59
B - CHORIZO
$8.59
B - CHORIZO/EGG
$9.50
B - LENGUA
$9.50
B - BARBACOA
$9.50
B - MILANESA
$9.50
B - CHILE RELLENO
$9.50
B - STEAK FAJITAS
$10.50
B - TAMPIQUENA
$10.50
B - CHICKEN FAJITA
$10.50
B - SHRIMP
$9.50
B - SHRIMP FAJITAS
$10.50
B - VEGGIE
$8.59
BURRITO DINNER
Photo featuring our Burrito Dinner with the "wet" upgrade added on top of it.
B - DINN STEAK
$11.49
B - DINN CHICKEN
$10.58
B - DINN BEEF
$10.58
B - DINN PASTOR
$10.58
B - DINN CARNITAS
$10.58
B - DINN CHORIZO
$10.58
B - DINN CHORIZO/EGG
$11.49
B - DINN LENGUA
$11.49
B - DINN BARBACOA
$11.49
B - DINN MILANESA
$11.49
B - DINN CHILE RELL.
$11.49
B - DINN STEAK FAJITAS
$12.49
B - DINN TAMPIQUENA
$12.49
B - DINN CHIKEN FAJITAS
$12.49
B -DINN SHRIMP
$11.49
B - DINN SHRIMP FAJITAS
$12.49
B - DINN VEGGIE
$10.58
BURRITO BOWL
B- BOWL STEAK
$10.25
B - BOWL CHICKEN
$9.34
B - BOWL GROUND BEEF
$9.34
B - BOWL PASTOR
$9.34
B - BOWL CARNITAS
$9.34
B - BOWL CHORIZO
$9.34
B - BOWL CHORIZO/EGG
$10.25
B - BOWL LENGUA
$10.25
B - BOWL BARBACOA
$10.25
B - BOWL MILANESA
$10.25
B - BOWL CHILE RELLENO
$10.25
B - BOWL STK FAJITAS
$11.25
B - BOWL TAMPIQUENA
$11.25
B - BOWL CKN FAJITAS
$11.25
B - BOWL SHRIMP
$10.25
B - BOWL SHRIMP FAJITAS
$11.25
B - BOWL VEGGIE
$9.34
T A C O S
Big tacos with your choice of meat and ingredients on a corn or flour tortilla.
T - STEAK
$3.49
T - CHICKEN
$3.25
T - GROUND BEEF
$3.25
T - PASTOR
$3.25
T - CHORIZO
$3.25
T - CHORIZO & EGG
$3.49
T - CARNITAS
$3.25
T - BARBACOA
$3.49
T - CHILE RELLENO
$3.49
T - MILANESA
$3.49
T - LENGUA
$3.49
T - FISH
$3.49
T - STEAK FAJITAS
$4.50
T - TAMPIQUENA
$4.50
T - CHICKEN FAJITAS
$4.50
T - SHRIMP
$4.50
T - SHRIMP FAJITAS
$4.50
T - VEGGIE
$3.25
TACO DINNER
Three of your favorite big tacos with a perfect side of beans and rice.
T - DINN STEAK
$11.99
T - DINN CHICKEN
$11.99
T - DINN BEEF
$11.99
T - DINN PASTOR
$11.99
T - DINN CARNITAS
$11.99
T - DINN CHORIZO
$11.99
T - DINN CHORIZO/EGG
$11.99
T - DINN BARBACOA
$11.99
T - DINN LENGUA
$11.99
T - DINN MILANESA
$11.99
T - DINN CHILE R.
$11.99
T - DINN STEAK FAJITAS
$14.99
T - DINN TAMPIQUENNA
$14.99
T - DINN CHICKEN FAJITAS
$14.99
T - DINN SHRIMP
$14.99
T - DINN SHRIMP FAJITAS
$14.99
T - DINN VEGGIE
$11.99
T - DINNER FISH
$12.99
HOT CARROTS
PICO DE GALLO
RICE & BEANS
SALSAS
CHEESE
CHIMICHANGAS
CHIMICHANGA DINNER
CHIMI - DINNER STEAK
$11.99
CHIMI - DINNER CHICKEN
$11.99
CHIMI - DINNER BEEF
$11.99
CHIMI - DINNER PASTOR
$11.99
CHIMI - DINNER CARNITAS
$11.99
CHIMI - DINNER CHORIZO
$11.99
CHIMI - DINNER CHORIZO/EGG
$11.99
CHIMI - DINNER BARBACOA
$11.99
CHIMI - DINNER LENGUA
$11.99
CHIMI - DINNER CHILE RELL
$11.99
CHIMI - DINNER SHRIMP
$11.99
REG QUESADILLA
QUESADILLA CHEESE
$2.99
QUESADILLA STEAK
$3.99
QUESADILLA CHICKEN
$3.99
QUESADILLA BEEF
$3.99
QUESADILLA PASTOR
$3.99
QUESADILLA CARNITA
$3.99
QUESADILLA CHORIZO
$3.99
QUESADILLA CHORIZO & EGG
$3.99
QUESADILLA BARBACOA
$3.99
QUESADILLA LENGUA
$3.99
QUESADILLA CHILE RELLENO
$3.99
QUESADILLA STEAK FAJITAS
$4.99
QUESADILLA CHICKEN FAJITAS
$4.99
QUESADILLA SHRIMP
$4.99
QUESADILLA SHRIMP FAJITAS
$4.99
QUESADILLA TAMPIQUENA
$4.99
GIANT QUESADILLA
LG QUESADILLA CHEESE
$8.50
LG QUESADILLA STEAK
$9.50
LG QUESADILLA CHICKEN
$9.50
LG QUESADILLA BEEF
$9.50
LG QUESADILLA PASTOR
$9.50
LG QUESADILLA CARNITAS
$9.50
LG QUESADILLA CHORIZO
$9.50
LG QUESADILLA CHORIZO/EGG
$9.50
LG QUESADILLA BARBACOA
$9.50
LG QUESADILLA LENGUA
$9.50
LG QUESADILLA CHILE RELLENO
$9.50
LG QUESADILLA STEAK FAJITAS
$9.99
LG QUESADILLA CHICKEN FAJITAS
$9.99
LG QUESADILLA SHRIMP
$9.99
LG QUESADILLA SHRIMP FAJITAS
$9.99
LG QUESADILLA MILANESA
$9.99
LG QUESADILLA TAMPIQUENA
$9.99
ENCHILADA (SINGLE)
ENCHILADA DINNER
ENCHILADA DINNER CHEESE
$10.99
ENCHILADA DINNER STEAK
$11.99
ENCHILADA DINNER CHICKEN
$11.99
ENCHILADA DINNER GROUND BEEF
$11.99
ENCHILADA DINNER PASTOR
$11.99
ENCHILADA DINNER CARNITAS
$11.99
ENCHILADA DINNER CHORIZO
$11.99
ENCHILADA DINNER BARBACOA
$11.99
ENCHILADA DINNER LENGUA
$11.99
ENCHILADA DINNER BEANS
$10.99
ENCHILADA DINNER POTATOES
$10.99
ENCHILADA DINNER SHRIMP
$11.99
SOPES
SOPE DINNER
SOPE DINNER STEAK
$11.99
SOPE DINNER CHICKEN
$11.99
SOPE DINNER BEEF
$11.99
SOPE DINNER PASTOR
$11.99
SOPE DINNER CARNITAS
$11.99
SOPE DINNER CHORIZO
$11.99
SOPE DINNER CHORIZO/EGG
$11.99
SOPE DINNER BARBACOA
$11.99
SOPE DINNER LENGUA
$11.99
SOPE DINNER CHILE RELL
$11.99
SOPE DINNER SHRIMP
$11.99
SOPE DINNER VEGGIE
$11.99
TOSTADA
TOSTADA DINNER
TOSTADA DINNER STEAK
$11.99
TOSTADA DINNER CHICKEN
$11.99
TOSTADA DINNER BEEF
$11.99
TOSTADA DINNER PASTOR
$11.99
TOSTADA DINNER CARNITAS
$11.99
TOSTADA DINNER CHORIZO
$11.99
TOSTADA DINNER CHORIZO/EGG
$11.99
TOSTADA DINNER BARBACOA
$11.99
TOSTADA DINNER LENGUA
$11.99
TOSTADA DINNER SHRIMP
$11.99
TOSTADA DINNER VEGGIE
$11.99
GORDITA
GORDITA DINNER
GORDITA DINNER STEAK
$9.99
GORDITA DINNER CHICKEN
$9.99
GORDITA DINNER BEEF
$9.99
GORDITA DINNER PASTOR
$9.99
GORDITA DINNER CARNITAS
$9.99
GORDITA DINNER CHORIZO
$9.99
GORDITA DINNER CHORIZO/EGG
$9.99
GORDITA DINNER BARBACOA
$9.99
GORDITA DINNER LENGUA
$9.99
GORDITA DINNER CHILE RELLENO
$9.99
GORDITA DINNER SHRIMP
$11.99
GORDITA DINNER BEANS
$9.99
TORTAS
TORTA DINNER
TORTA DINNER STEAK
$10.99
TORTA DINNER CHICKEN
$10.99
TORTA DINNER BEEF
$10.99
TORTA DINNER PASTOR
$10.99
TORTA DINNER MILANESA
$10.99
TORTA DINNER CARNITAS
$10.99
TORTA DINNER CHORIZO
$10.99
TORTA DINNER CHORIZO/EGG
$10.99
TORTA DINNER BARBACOA
$10.99
TORTA DINNER LENGUA
$10.99
TORTA DINNER CHILE RELLENO
$10.99
TORTA DINNER STEAK FAJITAS
$11.99
TORTA DINNER CHICKEN FAJITAS
$11.99
TORTA DINNER SHRIMP
$11.99
TORTA DINNER VEGGIE
$10.99
Attributes and Amenities
Casual
Kid-Friendly
Groups
Wheelchair Accessible
Online Ordering
Solo Dining
Seating
Delivery
Fast Service
Catering
Drive-Thru
High Chairs
Takeout
All hours
|Sunday
|Closed
|Monday
|10:30 am - 12:00 am
|Tuesday
|10:30 am - 12:00 am
|Wednesday
|10:30 am - 12:00 am
|Thursday
|10:30 am - 12:00 am
|Friday
|10:30 am - 12:00 am
|Saturday
|11:00 am - 12:00 am
Restaurant info
Come in and enjoy!
Location
318 W. Maple Ave., New Lenox, IL 60451
Gallery
Similar restaurants in your area
VFW Post 9545 - -323 Old Hickory Road
No Reviews
-323 Old Hickory Road New Lenox, IL 60451
View restaurant
Popular restaurants in New Lenox
More near New Lenox
Lockport
Avg 3.9 (10 restaurants)
Mokena
Avg 4.1 (8 restaurants)
Homer Glen
Avg 4.4 (7 restaurants)
Joliet
Avg 4.5 (30 restaurants)
Crest Hill
Avg 4.3 (4 restaurants)
Frankfort
Avg 4.6 (8 restaurants)
Tinley Park
Avg 4.9 (18 restaurants)
Orland Park
Avg 4.4 (20 restaurants)
Lemont
Avg 4.6 (12 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.