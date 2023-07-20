Food

GREENS

EDAMAME

$6.00

STEAMED SOYBEAN

EDAMAME GARLIC

$7.00

STEAMED SOYBEAN,GARLIC BUTTER

EDAMAME SPICY

$7.00

STEAMED SOYBEAN,CAJUN SEASONING

EDAMAME SPICY GARLIC

$8.00

STEAMED SOYBEAN,CAJUN SEASONING,GARLIC BUTTER

EDOKO SALAD

$7.00

MIXED GREENS,CHERRY TOMATOES,EDAMAME,CARROT,GINGER DRESSING

MUSHROOM SALAD

$9.00

ROASTED MUSHROOM,MIXED GREENS,PICKLED ONION,CANDIED WALNUT,BALSAMIC-SOY REDUCTION

RAMEN SALAD

$6.00

MUSHROOM,RAMEN,CARROT,SCALLIONS,SOY-GINGER VINAIGRETTE

SALMON AVOCADO SALAD

$12.00

FRESH SALMON,AVOCADO,IKURA,TOBIKO,SNOWCRAB,MIXED GREENS,SPICY MAYO,GINGER DRESSING

SEAWEED SALAD

$6.00

SQUID SALAD

$7.00

TOMATO SALAD

$8.00

MARINATED TOMATOES,MIXED GREENS,AVOCADO,FETA,HERB OIL,BRIOCHE

COLD DISHES

GYU TATAKI

$17.00

SEARED BEEF TENDERLION,ASIAN PEAR,RED ONION,YUZUKOSHO PONZU

HAMACHI CARPACCIO

$17.00

YELLOWTAIL,SERRANO PEPPER,CILANTRO,MUSTARD PONZU

HAMACHI PIRIKARA

$18.00

YELLOWTAIL,ORANGE SUPREME,THAI CHILLI,YUZU,LEMON SALT,SIRACHA

HOTATE WITH RED PLUM

$17.00

JAPANESE SEA SCALLOP,PLUM,LEMON SALT,YUZU SAUCE

MAGURO CARPACCIO

$17.00

TUNA,ROASTED MUSHROOM,BELL PEPPER,TRUFFLE OIL,PARMIGIANO REGGIANO,PONZU

MAGURO TARTARE

$18.00

BIG EYE TUNA,GREEN ONION,TRUFFLE OIL, LEMON SALT,JAPANESE SWEET POTATO CHIP

SAKANA TARTARE

$17.00

SALMON,YELLOWTAIL,AVOCADO,TOMATO,CAVIAR,WASABI MAYO,JAPANESE SWEET POTATO CHIPS

SALMON WITH GRAPEFRUIT

$17.00

SALMON,SHRIMP,PAPRIKA,CILANTRO,GRAPEFRUIT,LEMON SALT,YUZU SAUCE

TUNA MANGO FIRE CRACKER

$17.00

SPICY SEASONED TUNA,SPICY CRAB,WONTON SKIN CRISPS,MANGO SALSA,EEL SAUCE

TUNA TATAKI

$17.00

MAGURO WITH GOAT CHEESE

$17.00

SALMON CARPACCIO

$15.00

HOT DISHES

BEEF TERIYAKI DINNER

$18.00

CHICKEN TERIYAKI DINNER

$15.00

DUCK BREAST WITH CARROTS

$20.00

PAN SEARED DUCK BREAST,BROWN SUGAR CARROTS,POMME PUREE,RED WINE SAUCE,SUN-DRIED CHERRY,SWEET POTATO CRISPS

GREEN TEA CHICKEN

$16.00

GIRLLED CHICKEN,SAUTEED MUSHROOM,CANDIED WALNUTS,BASAMIC-SOY REDUCTION

GRILLED SALMON

$17.00

HERB CRUSTED SALMON

$19.00

HERB CRUSTED SALMON,ASPARAGUS,CAULIFLOWER PUREE

HOT ROCK

$17.00

BEEF TENDERLOIN ON JAPANESE RIVER ROCK,SLICED MUSHROOM,PONZU SAUCE

MISO SEA BASS

$22.00

PAN SERAED SEA BASS,BROWN BUTTER ASPARAGUS,MISO GLAZE

MISO SOUP

$3.00

SEA BASS WITH SHRIMP

$23.00

PAN SEARED SEA BASS AND PANKO BREADED SHRIMP IN GARLIC JUS

SNAPPER WITH MUSHROOM RISOTTO

$19.00

PAN SEARED SNAPPER,MUSHROOM RISOTTO,SCALLIONS,BEURRE BLANC

STEAK AND MUSHROOM

$22.00

FILET MIGNON,SHIITAKE MUSHROOM,POMME PUREE,BEURRE ROUGE,POTATO CRISPS

YAKINIKU STRIP STEAK

$20.00

GRILLED STRIP LOIN,GARLIC ROASTED BRUSSELS SPROUTS,POMME PUREE,YAKINIKU SAUCE,SCALLIONS

TEMPURA

CALAMARI STEAK TEMPURA

$7.00

GYOZA BEEF

$10.00

JAPANESE FRIED DUMPLING

GYOZA PORK

$10.00

JAPANESE PUMPKIN TEMPURA

$5.00

RED SNAPPER TEMPURA

$9.00

SHRIMP TEMPURA

$7.00

VEGETABLE MIX TEMPURA

$6.00

SUSHI

AMAEBI SUSHI

$7.50

NORTHERN SWEET SHRIMP SERVED WITH FRIED SHRIMP HEAD

BINCHO SUSHI

$3.50

ALBACORE

BLUEFIN SUSHI

$5.00

EBI SUSHI

$3.50

BLACK TIGER SHRIMP

GYU SUSHI

$4.00

SERAED BEEF

HAMACHI SUSHI

$4.00

YELLOWTAIL

HIRAME SUSHI

$4.00

FLOUNDER

HOTATE SUSHI

$4.00

IKURA SUSHI

$4.00

SAKE-MARINATED SALMON ROE

KAMPACHI SUSHI

$4.50

KARAHOTATE SUSHI

$4.00

SPICY SCALLOP

MADAI SUSHI

$4.00

JAPANESE RED SNAPPER

MAGURO SUSHI

$4.50

TUNA LOIN

MASAGO SUSHI

$3.00

SCALLOP

MONGO IKA SUSHI

$3.00

CUTTLEFISH

SABA SUSHI

$3.00

NORWEGIAN MACKEREL

SAKE SUSHI

$4.00

FRESH SCOTTISH SALMON

SAKE TORO SUSHI

$4.00Out of stock

SALMON BELLY

SMOKED SALMON SUSHI

$4.50

SUZUKI SUSHI

$3.50

STRIPED BASS

TAKO SUSHI

$3.50

OCTOPUS

TAMAGO SUSHI

$4.50

TOBIKO SUSHI

$3.50

FLYING FISH ROE

TORO SUSHI

$7.50Out of stock

TUNA BELLY

UNAGI SUSHI

$4.00

FRESH WATER EEL

UNI SUSHI

$10.00

SEA URCHIN

ZUWAIGANI SUSHI

$4.00

SNOW CRAB

KINMEDAI SUSHI

$4.50

SASHIMI

AMAEBI SASHIMI

$28.00

NORTHERN SWEET SHRIMP SERVED WITH FRIED SHRIMP HEAD

BINCHO SASHIMI

$15.00

ALBACORE

BLUEFIN SASHIMI

$25.00

EBI SASHIMI

$15.00

BLACK TIGER SHRIMP

HAMACHI SASHIMI

$18.00

YELLOWTAIL

HIRAME SASHIMI

$18.00

FLOUNDER

HOTATE SASHIMI

$16.00

IKURA SASHIMI

$16.00

SAKE-MARINATED SALMON ROE

KAMPACHI SASHIMI

$18.00

KARAHOTATE SASHIMI

$16.00

SPICY SCALLOP

MADAI SASHIMI

$18.00

JAPANESE RED SNAPPER

MAGURO SASHIMI

$19.00

TUNA LOIN

MASAGO SASHIMI

$12.00

SCALLOP

MONGO IKA SASHIMI

$14.00

CUTTLEFISH

SABA SASHIMI

$14.00

NORWEGIAN MACKEREL

SAKE SASHIMI

$18.00

FRESH SCOTTISH SALMON

SAKE TORO SASHIMI

$18.00Out of stock

SALMON BELLY

SUZUKI SASHIMI

$16.00

STRIPED BASS

TAKO SASHIMI

$16.00

OCTOPUS

TAMAGO SASHIMI

$16.00

TOBIKO SASHIMI

$13.00

FLYING FISH ROE

TORO SASHIMI

$35.00Out of stock

TUNA BELLY

UNAGI SASHIMI

$18.00

FRESH WATER EEL

UNI SASHIMI

$36.00

SEA URCHIN

ZUWAIGANI SASHIMI

$22.00

SNOW CRAB

SMOKED SALMON SASHIMI

$20.00

KINMEDAI SASHIMI

$20.00

CHEF'S SELECTION

FIVE PIECES SUSHI

$18.00

SEVEN PIECES SUSHI

$23.00

NOODLE

UDON CARBONARA

$18.00

BACON,SHRIMP,EDAMAME,SAKE-CREAM SAUCE,PARMIGIANO REGGIANO

YAKISOBA BEEF

$15.00

PAN FRIED NOODLES,CARROT,ONION,SCALLIONS,MUSHROOM,CABBEGE,BEAN SPROUT, BEEF

YAKISOBA CHICKEN

$14.00

PAN FRIED NOODLES,CARROT,ONION,SCALLIONS,MUSHROOM,CABBEGE,BEAN SPROUT, CHICKEN

YAKISOBA COMBINATION

$17.00

PAN FRIED NOODLES,CARROT,ONION,SCALLIONS,MUSHROOM,CABBEGE,BEAN SPROUT, CHICKEN,BEEF AND SHRIMP

YAKISOBA NO MEAT

$12.00

PAN FRIED NOODLES,CARROT,ONION,SCALLIONS,MUSHROOM,CABBEGE,BEAN SPROUT

YAKISOBA SHRIMP

$17.00

PAN FRIED NOODLES,CARROT,ONION,SCALLIONS,MUSHROOM,CABBEGE,BEAN SPROUT, SHRIMP

RICE

CHA-HAN BEEF

$15.00

FRIED RIVE,EGG,ONIONS,SCALLIONS,CARROTS,BEEF

CHA-HAN CHICKEN

$14.00

FRIED RICE,EGG,ONIONS,SCALLIONS,CARROTS,CHICKEN

CHA-HAN COMBINATION

$17.00

FRIED RIVE,EGG,ONIONS,SCALLIONS,CARROTS,CHICKEN,BEEF AND SHRIMP

CHA-HAN NO MEAT

$12.00

FRIED RIVE,EGG,ONIONS,SCALLIONS,CARROTS

CHA-HAN SHRIMP

$17.00

FRIED RIVE,EGG,ONIONS,SCALLIONS,CARROTS,SHRIMP

MAKI

ANACONDA ROLL

$18.00

YELLOWTAIL AND CILANTRO TOPPED ALBACORE TUNA AND JALAPENO,SPICY PONZU

CALIFORNIA ROLL

$8.00

CRABMEAT,AVOCADO,CUCUMBER

CALIFORNIA ROLL WITH SNOW CRAB

$18.00

SNOW CRAB,AVOCADO,CUCUMBER

CRUNCH TUNA ROLL

$18.00

FRIED ROLL WITH CRABMEAT,CREAM CHEESE INSIDE AND TOPPED WITH SPICY CUBED TUNA,SPICY MAYO,EEL SAUCE

DALLAS ROLL

$18.00

SHRIMP TEMPURA,CRABMEAT,CUCUMBER TOPPED WITH SNOW CRAB AND AVOCADO,EEL SAUCE

EDOKO FIRE ROLL

$18.00

SHRIMP TEMPURA,CRABMEAT TOPPED WITH SPICY TUNA,CRUNCH