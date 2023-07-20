Edoko Sushi & Robata 5490 TX 121 Frisco, TX 75034
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5490 TX 121
Frisco, TX 75034
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Food
GREENS
EDAMAME
STEAMED SOYBEAN
EDAMAME GARLIC
STEAMED SOYBEAN,GARLIC BUTTER
EDAMAME SPICY
STEAMED SOYBEAN,CAJUN SEASONING
EDAMAME SPICY GARLIC
STEAMED SOYBEAN,CAJUN SEASONING,GARLIC BUTTER
EDOKO SALAD
MIXED GREENS,CHERRY TOMATOES,EDAMAME,CARROT,GINGER DRESSING
MUSHROOM SALAD
ROASTED MUSHROOM,MIXED GREENS,PICKLED ONION,CANDIED WALNUT,BALSAMIC-SOY REDUCTION
RAMEN SALAD
MUSHROOM,RAMEN,CARROT,SCALLIONS,SOY-GINGER VINAIGRETTE
SALMON AVOCADO SALAD
FRESH SALMON,AVOCADO,IKURA,TOBIKO,SNOWCRAB,MIXED GREENS,SPICY MAYO,GINGER DRESSING
SEAWEED SALAD
SQUID SALAD
TOMATO SALAD
MARINATED TOMATOES,MIXED GREENS,AVOCADO,FETA,HERB OIL,BRIOCHE
COLD DISHES
GYU TATAKI
SEARED BEEF TENDERLION,ASIAN PEAR,RED ONION,YUZUKOSHO PONZU
HAMACHI CARPACCIO
YELLOWTAIL,SERRANO PEPPER,CILANTRO,MUSTARD PONZU
HAMACHI PIRIKARA
YELLOWTAIL,ORANGE SUPREME,THAI CHILLI,YUZU,LEMON SALT,SIRACHA
HOTATE WITH RED PLUM
JAPANESE SEA SCALLOP,PLUM,LEMON SALT,YUZU SAUCE
MAGURO CARPACCIO
TUNA,ROASTED MUSHROOM,BELL PEPPER,TRUFFLE OIL,PARMIGIANO REGGIANO,PONZU
MAGURO TARTARE
BIG EYE TUNA,GREEN ONION,TRUFFLE OIL, LEMON SALT,JAPANESE SWEET POTATO CHIP
SAKANA TARTARE
SALMON,YELLOWTAIL,AVOCADO,TOMATO,CAVIAR,WASABI MAYO,JAPANESE SWEET POTATO CHIPS
SALMON WITH GRAPEFRUIT
SALMON,SHRIMP,PAPRIKA,CILANTRO,GRAPEFRUIT,LEMON SALT,YUZU SAUCE
TUNA MANGO FIRE CRACKER
SPICY SEASONED TUNA,SPICY CRAB,WONTON SKIN CRISPS,MANGO SALSA,EEL SAUCE
TUNA TATAKI
MAGURO WITH GOAT CHEESE
SALMON CARPACCIO
HOT DISHES
BEEF TERIYAKI DINNER
CHICKEN TERIYAKI DINNER
DUCK BREAST WITH CARROTS
PAN SEARED DUCK BREAST,BROWN SUGAR CARROTS,POMME PUREE,RED WINE SAUCE,SUN-DRIED CHERRY,SWEET POTATO CRISPS
GREEN TEA CHICKEN
GIRLLED CHICKEN,SAUTEED MUSHROOM,CANDIED WALNUTS,BASAMIC-SOY REDUCTION
GRILLED SALMON
HERB CRUSTED SALMON
HERB CRUSTED SALMON,ASPARAGUS,CAULIFLOWER PUREE
HOT ROCK
BEEF TENDERLOIN ON JAPANESE RIVER ROCK,SLICED MUSHROOM,PONZU SAUCE
MISO SEA BASS
PAN SERAED SEA BASS,BROWN BUTTER ASPARAGUS,MISO GLAZE
MISO SOUP
SEA BASS WITH SHRIMP
PAN SEARED SEA BASS AND PANKO BREADED SHRIMP IN GARLIC JUS
SNAPPER WITH MUSHROOM RISOTTO
PAN SEARED SNAPPER,MUSHROOM RISOTTO,SCALLIONS,BEURRE BLANC
STEAK AND MUSHROOM
FILET MIGNON,SHIITAKE MUSHROOM,POMME PUREE,BEURRE ROUGE,POTATO CRISPS
YAKINIKU STRIP STEAK
GRILLED STRIP LOIN,GARLIC ROASTED BRUSSELS SPROUTS,POMME PUREE,YAKINIKU SAUCE,SCALLIONS
TEMPURA
SUSHI
AMAEBI SUSHI
NORTHERN SWEET SHRIMP SERVED WITH FRIED SHRIMP HEAD
BINCHO SUSHI
ALBACORE
BLUEFIN SUSHI
EBI SUSHI
BLACK TIGER SHRIMP
GYU SUSHI
SERAED BEEF
HAMACHI SUSHI
YELLOWTAIL
HIRAME SUSHI
FLOUNDER
HOTATE SUSHI
IKURA SUSHI
SAKE-MARINATED SALMON ROE
KAMPACHI SUSHI
KARAHOTATE SUSHI
SPICY SCALLOP
MADAI SUSHI
JAPANESE RED SNAPPER
MAGURO SUSHI
TUNA LOIN
MASAGO SUSHI
SCALLOP
MONGO IKA SUSHI
CUTTLEFISH
SABA SUSHI
NORWEGIAN MACKEREL
SAKE SUSHI
FRESH SCOTTISH SALMON
SAKE TORO SUSHI
SALMON BELLY
SMOKED SALMON SUSHI
SUZUKI SUSHI
STRIPED BASS
TAKO SUSHI
OCTOPUS
TAMAGO SUSHI
TOBIKO SUSHI
FLYING FISH ROE
TORO SUSHI
TUNA BELLY
UNAGI SUSHI
FRESH WATER EEL
UNI SUSHI
SEA URCHIN
ZUWAIGANI SUSHI
SNOW CRAB
KINMEDAI SUSHI
SASHIMI
AMAEBI SASHIMI
NORTHERN SWEET SHRIMP SERVED WITH FRIED SHRIMP HEAD
BINCHO SASHIMI
ALBACORE
BLUEFIN SASHIMI
EBI SASHIMI
BLACK TIGER SHRIMP
HAMACHI SASHIMI
YELLOWTAIL
HIRAME SASHIMI
FLOUNDER
HOTATE SASHIMI
IKURA SASHIMI
SAKE-MARINATED SALMON ROE
KAMPACHI SASHIMI
KARAHOTATE SASHIMI
SPICY SCALLOP
MADAI SASHIMI
JAPANESE RED SNAPPER
MAGURO SASHIMI
TUNA LOIN
MASAGO SASHIMI
SCALLOP
MONGO IKA SASHIMI
CUTTLEFISH
SABA SASHIMI
NORWEGIAN MACKEREL
SAKE SASHIMI
FRESH SCOTTISH SALMON
SAKE TORO SASHIMI
SALMON BELLY
SUZUKI SASHIMI
STRIPED BASS
TAKO SASHIMI
OCTOPUS
TAMAGO SASHIMI
TOBIKO SASHIMI
FLYING FISH ROE
TORO SASHIMI
TUNA BELLY
UNAGI SASHIMI
FRESH WATER EEL
UNI SASHIMI
SEA URCHIN
ZUWAIGANI SASHIMI
SNOW CRAB
SMOKED SALMON SASHIMI
KINMEDAI SASHIMI
CHEF'S SELECTION
NOODLE
UDON CARBONARA
BACON,SHRIMP,EDAMAME,SAKE-CREAM SAUCE,PARMIGIANO REGGIANO
YAKISOBA BEEF
PAN FRIED NOODLES,CARROT,ONION,SCALLIONS,MUSHROOM,CABBEGE,BEAN SPROUT, BEEF
YAKISOBA CHICKEN
PAN FRIED NOODLES,CARROT,ONION,SCALLIONS,MUSHROOM,CABBEGE,BEAN SPROUT, CHICKEN
YAKISOBA COMBINATION
PAN FRIED NOODLES,CARROT,ONION,SCALLIONS,MUSHROOM,CABBEGE,BEAN SPROUT, CHICKEN,BEEF AND SHRIMP
YAKISOBA NO MEAT
PAN FRIED NOODLES,CARROT,ONION,SCALLIONS,MUSHROOM,CABBEGE,BEAN SPROUT
YAKISOBA SHRIMP
PAN FRIED NOODLES,CARROT,ONION,SCALLIONS,MUSHROOM,CABBEGE,BEAN SPROUT, SHRIMP
RICE
CHA-HAN BEEF
FRIED RIVE,EGG,ONIONS,SCALLIONS,CARROTS,BEEF
CHA-HAN CHICKEN
FRIED RICE,EGG,ONIONS,SCALLIONS,CARROTS,CHICKEN
CHA-HAN COMBINATION
FRIED RIVE,EGG,ONIONS,SCALLIONS,CARROTS,CHICKEN,BEEF AND SHRIMP
CHA-HAN NO MEAT
FRIED RIVE,EGG,ONIONS,SCALLIONS,CARROTS
CHA-HAN SHRIMP
FRIED RIVE,EGG,ONIONS,SCALLIONS,CARROTS,SHRIMP
MAKI
ANACONDA ROLL
YELLOWTAIL AND CILANTRO TOPPED ALBACORE TUNA AND JALAPENO,SPICY PONZU
CALIFORNIA ROLL
CRABMEAT,AVOCADO,CUCUMBER
CALIFORNIA ROLL WITH SNOW CRAB
SNOW CRAB,AVOCADO,CUCUMBER
CRUNCH TUNA ROLL
FRIED ROLL WITH CRABMEAT,CREAM CHEESE INSIDE AND TOPPED WITH SPICY CUBED TUNA,SPICY MAYO,EEL SAUCE
DALLAS ROLL
SHRIMP TEMPURA,CRABMEAT,CUCUMBER TOPPED WITH SNOW CRAB AND AVOCADO,EEL SAUCE
EDOKO FIRE ROLL
SHRIMP TEMPURA,CRABMEAT TOPPED WITH SPICY TUNA,CRUNCH