- Home
- /
- Pocahontas
- /
- El Cantarito - 1805 Old County Road
El Cantarito 1805 Old County Road
No reviews yet
1805 Old County Road
Pocahontas, AR 72455
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
our special
LUNCH MENU
LUNCH SPECIALS
L SPEEDDY GONZALEZ
$7.99
LUNCH FAJITAS
$9.99
L TACO SALAD
$7.99
L TACO SALAD FAJITA
$10.25
L BURRITO DE LUX
$9.99
L QUESADILLA FAJITA
$10.99
LUNCH #1
$10.49
LUNCH #2
$10.49
LUNCH #3
$10.49
LUNCH #4
$10.49
LUNCH #5
$10.49
LUNCH #6
$10.49
L CHIMIMICHANGA
$8.89
BURRITO CALIFORNIA
$10.99
QUESADILLA DE LUX
$10.99
LUNCH SEAFOOD
$11.49
L TAQUITOS DORADOS
$9.49
HUEVOS ESTRELLADO
$9.49
LUNCH HUEVOS DIVORCIADOS
$9.49
GIANT CHIMICHANGA
$14.99
NO
MENU
APPETIZERS
SPECIALS
STREET TACOS
ORDER NACHOS
BURRITOS
ENCHILADAS
QUESADILLAS
NACHO SALAD
A LA CARTE
SEAFOOD
FROM THE GRILL
CHICKEN CHEESE RICE
$8.99+
STEAK CHEESE RICE
$9.99+
SHRIMP CHEESE RICE
$11.49+
ORDER T, CARNE ASADA
$14.99
CHEESE STEAK TACOS
$16.99
CARNE ASADA
$16.49
CARNE ASADA FRIES
$10.99
COSTILLAS DE RES CARBON
$21.99
POCAHONTAS
$10.99+
POLLO RANCHERO
$16.99
ARMANDO SPECIAL
$16.99
GT, SPECIAL
$13.49+
SKINNY CHICKEN
$14.99
BURRITO DELUXE
$10.99
QUESADILLAS FAJITAS CK
$10.99
QUESADILLAS FAJITAS STEAK
$11.99
QUESADILLAS FAJITAS JALISCO
$12.99
QUESADILLAS FAJITAS MIXD
$12.49
POLLO FELIZ
$16.99
POLLO EL CANTARITO
$16.99
GRILLED CK AND CHEESE
$7.99
GRILLED CK/STEAK & CHEESE
$7.99
Mix Che's&Rice
$9.49
10OZ RIBEYE W/ 2 SIDES
FAJITAS
SIDES
SIDE SOUR CREAM
$0.99
SIDE GUACAMOLE
$4.25
SIDE RICE
$1.99
SIDE WHITE RICE
$1.99
SIDE BEANS
$1.99
SIDE RICE AND BEANS
$4.99
SIDE GRILLED JALAPEÑO
$1.75
SIDE TORTILLAS
$0.99+
SIDE AVACADO
$2.99
SIDE LETTUCE
$0.99
SIDE PICO DE GALLO
$0.99
SIDE FRESH TOMATEO
$0.89
BLACK BEANS
$2.49
SIDE SHRIMP OF 5
$6.99
SIDE SHRIMP OF 10
$11.99
SIDE HOT GT, SAUCE 4 OZ.
$1.99
SIDE MASHED POTATOES
$3.49
SIDE SPINACH
$4.99
SIDE FRENCH FRIES
$1.99
SIDE SHREDDED CHICKEN
$4.25
SIDE ROASTED CORN
$2.75
NACHOS FAJITAS
COMBO 2
SPEEDY GONZALEZ
COMBOS 3
SOPES
***TOGO***
DO NOT MAKE
DO NOT MAKE PLEASE
MENU
APPETIZERS
SALAD
NACHOS
MEXICAN SUBS/TORTAS
QUESADILLAS
BURRITOS
ENCHILADAS
FAJITAS
COMBO 2
COMBO 3
SPECIALS
RIBEYE
SEAFOOD
FROM THE GRILL
POLLO
All hours
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Restaurant info
Come in and enjoy!
Location
1805 Old County Road, Pocahontas, AR 72455
Gallery
Photos coming soon!
Similar restaurants in your area
Main Street Pizza - 205 West Main Street
No Reviews
207 West Main Street Walnut Ridge, AR 72476
View restaurant
Baked and Glazed Inc. - 11131 Highway 49 N Ste 1
No Reviews
11131 Highway 49 N Ste 1 Brookland, AR 72417
View restaurant
More near Pocahontas
Batesville
Avg 4.4 (8 restaurants)
Millington
No reviews yet
Memphis
Avg 4.3 (141 restaurants)
Arlington
No reviews yet
Cordova
No reviews yet
Southaven
Avg 2.8 (9 restaurants)
Germantown
Avg 4.5 (11 restaurants)
Cape Girardeau
Avg 4.4 (13 restaurants)
Union City
No reviews yet
© 2023 Toast, Inc.