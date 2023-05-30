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El Cantarito 1805 Old County Road

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1805 Old County Road

Pocahontas, AR 72455

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Hours

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Directions

our special

SPECIALS

Carne Azada fries

$9.99

Chimichanga

$9.99

LUNCH MENU

LUNCH SPECIALS

L SPEEDDY GONZALEZ

$7.99

LUNCH FAJITAS

$9.99

L TACO SALAD

$7.99

L TACO SALAD FAJITA

$10.25

L BURRITO DE LUX

$9.99

L QUESADILLA FAJITA

$10.99

LUNCH #1

$10.49

LUNCH #2

$10.49

LUNCH #3

$10.49

LUNCH #4

$10.49

LUNCH #5

$10.49

LUNCH #6

$10.49

L CHIMIMICHANGA

$8.89

BURRITO CALIFORNIA

$10.99

QUESADILLA DE LUX

$10.99

LUNCH SEAFOOD

$11.49

L TAQUITOS DORADOS

$9.49

HUEVOS ESTRELLADO

$9.49

LUNCH HUEVOS DIVORCIADOS

$9.49

GIANT CHIMICHANGA

$14.99

NO

NO GUACAMOLE

NO SOUR CREAM

NO PICO DE GALLO

NO RICE

NO BEANS

NO LETTUCE

NO TORTILLA

NO SALSA

NO BEEF

NO CK

NO CHIPS

NO BELL PEPPERS

NO ONIONS

NO TOMATEO

NO SHREDDED CHEESE

NO CHEESE DIP

NO SALAD

MENU

APPETIZERS

EL CANTARITO DIP

$7.99

CHEESE DIP 4 OZ.

$4.49

CHEESE DIP 8 OZ.

$6.25

SPINACH DIP

$7.99

CHUNKY TABLE SIDE GUACAMOLE

$9.99

CHEESY RICE

$5.99

QUESO FUNDIDO

$8.99

CK TORTILLAS SOUP

$9.99

BEAN DIP L

$4.99

BEAN DIP SM

$5.49

LG 16 OZ. CHEESE DIP

$9.99

L 16 OZ. SALSA

$3.99

HOT GT. SAUCE 16 OZ.

$6.99

CHORI QUESO

$6.99

SPECIALS

CHIMICHANGA

$11.99

CARNITAS

$16.99

EL CANTARITO BOWL

$11.49

POLLO CHIPOTLE

$17.99

CHIPOTLE PASTA

$12.99

JALAPENI BURGER

$11.99

TROPICAL BURGER

$11.99

GIANT CHIMICHANGA

$14.99+

CHICKEN BREAST FAJITA

$14.99

TORTAS

TORTAS CUBANA

$14.49

TORTAS EL CANTARITO

$11.99

TORTAS HAWAIIAN

$12.99

CUSTOM TORTAS

$8.99

STREET TACOS

TACO AZADA

$2.69

TACO PASTOR

$2.69

TACO CHORIZO

$1.99

TACO CARNITAS

$2.69

TRIPAS

$2.69

BUCHES

$2.69

BBQ RES

$2.69

BBQ BOREGO

$2.69

TACO DE POLLO

$2.69

TACO SHRIMP

$2.99

TACO DE LENGUA

$2.69

__________________

ORDER NACHOS

NACHOS BEANS

$5.49+

NACHOS GRILLED CK

$8.99+

NACHOS GROUND BEEF

$6.49+

NACHOS GRILLED MIX

$12.49+

NACHOS SHREDED CK

$6.49+

NACHOS GRILL SHRIMP

$10.25+

NACHOS GRILL STEAK

$10.49+

NACHOS GR JALISCO

$12.49+

BURRITOS

BURRITO MOJADO

$13.49

BURRITO EL CANTARITO RANCH

$14.49

BURRITO AZTECA

$14.49

BURRITO FAJITA

$13.99

GR & STUFFED BURRITO

$12.49

BURRITO CALIFORNIA

$10.99

BURRITO DELUX

$10.99

ENCHILADAS

ENCHILADAS VEGETARIANS

$12.99

ENCHILADAS POBLANAS

$13.99

ENCHILADAS MEXICAN FLAG

$13.49

ENCHILADAS EL CANTARITO BANG

$13.49

ENCHILADAS SUPREMAS

$13.99

ENCHILADA RICE & BEANS

$6.49+

QUESADILLAS

QUESADILLA VALLARTA

$10.49

VEGETARIAN QUESADILLA

$12.99

QUESADILLA FAJITA

$12.99

QUESA, GRILLED SPINACH AND MUSHROOM

$12.99

NACHO SALAD

1/2 NACHOS SUPREMOS

$9.25

FULL NACHOS SUPREMOS

$12.49

1/2 NACHOS MACHOS

$9.99

FULL NACHOS MACHOS

$12.99

TACO SALAD

TACO SALAD

$10.49

TACO SALAD FAJITA

$11.49+

EL CANTRITO SALAD

$10.99

A LA CARTE

BURRITO

$5.99+

ENCHILIDAS

$3.59+

TACOS

$2.49+

TACOS SUPREMOS

$2.89+

QUESADILLAS

$6.49+

TAMALE

$4.49

XX

CHILLE RELLENO

$4.99

CHIMI A LA CARTE

$5.99+

SEAFOOD

POKEY SEAFOOD FULL

$16.99

POKEY SEAFOOD HALF

$14.99

CAMARONES DE AJO

$15.99

CAMARONES A LA DIABLA

$15.99

COCTEL DE CAMARON

$14.99

PESCADO CANCUN

$12.99

BAJA SEAFOOD TACOS

$14.99

CHIPOTLE BBQ SALMON

$18.99

EL CANTARITO SEAFOOD

$16.99

PESCADO BLANCO

$14.99

CEVICHE TROPICAL

$8.49

CEVICHE MEXICANA

$8.49

FROM THE GRILL

CHICKEN CHEESE RICE

$8.99+

STEAK CHEESE RICE

$9.99+

SHRIMP CHEESE RICE

$11.49+

ORDER T, CARNE ASADA

$14.99

CHEESE STEAK TACOS

$16.99

CARNE ASADA

$16.49

CARNE ASADA FRIES

$10.99

COSTILLAS DE RES CARBON

$21.99

POCAHONTAS

$10.99+

POLLO RANCHERO

$16.99

ARMANDO SPECIAL

$16.99

GT, SPECIAL

$13.49+

SKINNY CHICKEN

$14.99

BURRITO DELUXE

$10.99

QUESADILLAS FAJITAS CK

$10.99

QUESADILLAS FAJITAS STEAK

$11.99

QUESADILLAS FAJITAS JALISCO

$12.99

QUESADILLAS FAJITAS MIXD

$12.49

POLLO FELIZ

$16.99

POLLO EL CANTARITO

$16.99

GRILLED CK AND CHEESE

$7.99

GRILLED CK/STEAK & CHEESE

$7.99

Mix Che's&Rice

$9.49

10OZ RIBEYE W/ 2 SIDES

RIBEYE W/ 2 SIDES

$19.99

FAJITAS

FAJITAS CHICKEN

$14.99+

FAJITAS STEAK

$15.99+

FAJITAS SHRIMP

$17.89+

FAJITAS JALISCO

$17.89+

FAJITAS RIBEYE

$24.99

MOLCAJETE

$19.99

FAJITAS DEL MAR

$17.99+

FAJITAS MEXICANA

$17.99+

FAJITAS VEGETARIAN

$13.99+

ENSALAD FAJITA

$4.99

FAJITAS PARILLADA MEXICAN

$20.99

FAJITAS Mixd

$15.99+

DESSERT

SOPAPILLAS

$5.49

FRIED ICE CREAM

$5.49

CHIMI CHEESE CAKE

$6.49

FLAN

$4.99

CHOLATE LAVE CAKE

$6.49

SIDES

SIDE SOUR CREAM

$0.99

SIDE GUACAMOLE

$4.25

SIDE RICE

$1.99

SIDE WHITE RICE

$1.99

SIDE BEANS

$1.99

SIDE RICE AND BEANS

$4.99

SIDE GRILLED JALAPEÑO

$1.75

SIDE TORTILLAS

$0.99+

SIDE AVACADO

$2.99

SIDE LETTUCE

$0.99

SIDE PICO DE GALLO

$0.99

SIDE FRESH TOMATEO

$0.89

BLACK BEANS

$2.49

SIDE SHRIMP OF 5

$6.99

SIDE SHRIMP OF 10

$11.99

SIDE HOT GT, SAUCE 4 OZ.

$1.99

SIDE MASHED POTATOES

$3.49

SIDE SPINACH

$4.99

SIDE FRENCH FRIES

$1.99

SIDE SHREDDED CHICKEN

$4.25

SIDE ROASTED CORN

$2.75

NACHOS FAJITAS

1/2NACHOS FAJITA

$9.99

1/2NACHOS FAJITAS SHRIMP

$12.99

FULL CK NACHOS FAJITAS

$12.99

FULL STEAK NACHOS FAJITAS

$14.99

NACHO FAJITAS JALISCO

$15.99

FULL NACHOS SHRIMP FAJITAS

$15.99

NACHO FAJITAS JALISCO half

$12.99

COMBO 2

COMBO 2

$11.49

SPEEDY GONZALEZ

SPEEDY GONZALEZ II

$6.99

TOQUITOS DORADOS III

$11.49

COMBOS 3

COMBO 3

$13.49

DRINKS

SOFT DRINKS

DR PEPPER

$2.75

ICE TEA

$2.75

COFFEE

$1.75

MILK

$2.75

FRESH DRINK, DE SAVORES

$3.99

KIDS DRINKS

$2.10

DIET DR PEPPER

$2.75

LEMONADE

$2.75

COKE

$2.75

DIET COKE

$2.75

SPRITE

$2.75

SWEET TEA

$2.75

UNSWEET TEA

$2.75

WATER

1/2 CUT TEA

$2.75

KIDS DRINK

$1.49

KIDS

KIDS MENU

ADULT ADD

$2.00

KID PIZZA & FRIES

$4.15

KID CHEESEBURGER & FRIES

$6.49

KID NACHO

$5.99+

NUGGETS & FRIES

$6.49

KID ENCHILADA

$5.49

KID BURRITO

$5.49

KID TACO

$5.49

EASTON'S FAVORITE

$6.49

KID QUESDILLA

$5.49+

SOPES

SOPES

$11.49

***TOGO***

***TOGO***

$0.30

DO NOT MAKE

DO NOT MAKE PLEASE

DO NOT MAKE PLEASE!

MENU

APPETIZERS

EL CANTARITO DIP

$6.99

CHEESE DIP 4 OZ.

$4.49

CHEESE DIP 8OZ.

$6.25

SPINACH DIP

$6.99

BEAN DIP

$4.99

CHORI QUESO

$6.99

CHUNKY TABLE SIDE GUACAMOLE

$9.99

CHEESY RICE

$5.99

QUESO FUNDIDO

$7.99

GUACAMOLE

SIDE AVOCADO

SALAD

TACO SALAD

$9.99

TACO SALAD FAJITA

$11.49

EL CANTARITO SALAD

$10.99

TOSSED SALAD

$4.49

GUACA SALAD

$4.75

FLAG SALAD

$4.25

GT SALAD

$3.99

NACHOS

NACHO SUPREMOS

$9.25+

NACHO MACHOS

$9.99+

NACHO BEANS

$5.49+

NACHO GROUND BEEF

$6.49+

NACHO SHREDDED CK

$6.49+

NACHO GRILLED CK

$8.99+

NACHO GRILLED STEAK

$8.99+

NACHO SHRIMP

$10.25+

NACHO FAJITA CK

$9.99+

NACHO FAJITA STEAK

$10.99+

NACHO FAJITA MIXD

$10.99+

NACHO FAJITA SHRIMP

$12.99+

MEXICAN SUBS/TORTAS

TORTA CUBANA

$14.49

TORTA HAWAIIAN

$12.99

TORTA EL CANTARITO

$11.99

CUSTOM TORTAS

$9.25

AUTHENTIC STREET TACOS

$2.99

SOPES

$11.49

QUESADILLAS

QUESADILLA VALLARTA

$12.49

VEGETARIAN QUESADILLA

$12.49

QUESADILLA FAJITA

$12.49

QUESADILLA CHICKEN, SPINACH & MUSHROOMS

$12.99

BURRITOS

BURRITO MOJADO

$10.99

GIANT BURRITO CANTARITO

$12.49

BURRITO AZTECA

$11.99

BURRITO FAJITA

$9.99

GRILLED STUFFED BURRITO

$9.99

BURRITO CALIFORNIA

$8.99

BURRITO DELUX

$10.99

ENCHILADAS

ENCHILADAS VEGETARIAN

$12.99

ENCHILADS POBLANAS

$13.99

ENCHILADAS MEXICAN FLAG

$13.49

ENHCILADAS EL CANTARITO BANG

$13.49

ENCHILADAS SUPREMAS

$13.99

FAJITAS

FAJITAS CHICKEN

$14.99+

FAJITAS STEAK

$15.99+

FAJITAS SHRIMP

$17.89+

FAJITAS JALISCO

$17.25+

RIBEYE FAJITAS

$24.99

MOLCAJETE

$19.49

FAJITAS DEL MAR

$17.99+

FAJITAS MEXICAN

$17.99+

VEGETARIAN FAJITAS

$13.99+

FAJITA SALAD

$6.99

PARILLADA MEXICAN

$17.89+

MOLCAJETE DE LENGUA

$22.99

COMBO 2

COMBO 2

$11.49

COMBO 3

COMBO 3

$13.49

SPECIALS

GIANT CHIMICHANGA

$14.99

CHIMICHANGA

$11.99

CARNITAS

$14.99

EL CANTARITO BOWL

$11.49

CHIPOTLE PASTA

$15.99

CK TORTILLA SOUP

$9.99

JALAPEÑO BURGER

$11.99

TROPICAL BURGAR

$11.99

TAQUITOS DORADOS

$10.99

RIBEYE

RIBEYE

$19.99

SEAFOOD

POKEY SEAFOOD

$11.49+

CAMARONES AL MOJO DE AJO

$14.99

CAMARONES A LA DIABLA

$14.99

COCTEL DE CAMARONE

$14.99

PESCADO CANCUN

$17.99

BAJA SEAFOOD TACOS

$13.99

CEVICHE TROPICAL

$6.49

CEVICHE MEXICAN

$5.49

CHIPOTLE BBQ SALMON

$15.99

EL CANTRITO SEAFOOD

$16.99

PESCADO BLANCO

$16.99

FROM THE GRILL

CHICKEN CHES & RICE

$8.99+

STEAK CHEES & RICE

$8.99+

STEAK CK CHE & RICE

$8.99+

SHRIMP CHEE & RICE

$10.49+

TACOS DE CARNE ASADA

$14.99

CHEESE STEAK TACOS

$16.99

CARNE ASADA FRIES

$10.99

CARNE ASADA

$16.49

SPECIAL CHICKEN

$10.99+

GT, SPECIAL

$13.49+

POLLO

POLLO RANCHERO

$14.99

POLLO EL CANTARITO

$15.99

ARMANDO SPECIAL

$15.99

SKINNY CHICKEN

$14.99

POLLO CHIPOTLE

$17.99

CHICKEN BREAST FAJITA

$14.99

HAPPY CHICKEN

$16.99

KIDS MENU

ADULT

$1.00

Mac & Cheese Fries

$6.49

Nuggets And Fries

$6.49

Pizza And Fries

$6.49

Cheese Burger And Fries

$6.49

Hamburger And Fries

$6.25

Kid Nachos

Kids Burrito

Kid Taco

Kid Quesadilla

Easton's Favorite

$6.49
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

1805 Old County Road, Pocahontas, AR 72455

Directions

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