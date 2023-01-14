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El Carrito Restaurant

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2154 Logan Ave

San Diego, CA 92113

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Huevos

SCRAMBLE EGGS, WITH HAM, TOMATOES ONIONS JALAPENOS, SIDE OF HOUSE POATAOES REFRIED CARRITO BEANS. CORN OR FLOWER TORTILLAS HUEVOS REVUELTOS CON JAMON,JITOMATE, CEBOLLA JALAPENOS TORTILLAS DE ARINA O MAIZ
EL MEXICANO

EL MEXICANO

$11.00

SCRAMBEL EGGS WITH HAM, TOMATO,AND JALAPENO, CILANTRO, TOP WITH PARSLEY SERVED WITH POTATOES, REFRIED BEANS OR VEGGIE BEANS , HUEVOS REEVUELTOS,CON JAMON JITOMATE, CEBOLLA, JALAPENOS. CILANTRO. SEVIDOS CON PAPAS Y FRIJOLES, FRITOS O VEGETALIANOS

LOS RANCHEROS

LOS RANCHEROS

$12.50

FRIED TORTILLA WITH EGGS,TOPPED WITH RANCHERO SAUCE AND COTIJA CHEESE, SOUR CREAM. REFRIED BEANS OR VEGGIE BEANS. TORTILLA FRITA CON HUEVOS, BANADOS EN SALSA RANCHERA,QUEZO COTIJA Y CREMA AGRIA

LA GRANJA

$11.00

PORK MACHACA SCRAMBLE WITH EGGS SERVED WITH REFRIED BEANS OR VEGI BEANS AND HOUSE POTATOES. TORTILLAS DE ARINA O MAIZ HUEVOS REVUELTOS CON MACHACA DE CERDO SERVIDOS CON FRIJOLES REFRITOS O VEGETALIANOS PAPAS DE LA CASA TORTILLAS DE ARINA O MAIZ

EL CORONADO

$13.25

JUCY ANGUS CARNE ASADA WITH EGGS OF YOUR CHOICE RICE, HOUSE POTATOES REFRIED BEANS OR VEGGIE BEANS. JUGOSA CARNE ASADA ANGUS CON HUEVOS ALGUSTO, ARROZ, PAPAS DE LA CASA FRIJOLES REFRITOS O VEGETALIANOS

MANANERO BREAK FAST BURRITO

$11.00

BURRITO, BEANS, EGGS, POTATOES, MONTERREY JACK CHEESE,HAM OR BACON. BURRITO, CON FRIJOLES, HUEVOS, PAPAS, MONTERREY JACK QUEZO, JAMON O TOCINO

Top of the line Enchiladas

$13.00

TWO ENCHILADAS. SAUCE OF YOUR CHOICE WITH CHIKEN MACHACA OR CHEESE, TOPPED WITH MONTERREY JACK CHEESE,SOUR CREAM, COTIJA CHEESE, PARSLEY, EGG, HOUSE POTATOES, RICE, REFRIED BEANS OR VEGGIE BEANS. DOS ENCHILADAS CON SALSA DE SU ELECCION, POLLO DECEBRADO O QUEZO.DECORADO CON CREMA MONTERREY JACK QUEZO Y COTIJA PEREJIL, HUEVOS, ARROZ, PAPAS FRIJOLES REFRITOS O VEGETALIANOS

LOS CHORISENOS

$11.00

CHORIZO OR SOYRISO SCRAMBLE WITH EGGS, HOUSE POTATOES AND REFRIED BEANS OR VEGGIE BEANS. CHORIZO O SOYRISO, HUEVOS REVUELTOS PAPA DE LA CASA, FRIJOLES REFRITOS O VEGETALIANOS

TORTAS

MACHACA DE CERDO, REFRIED BEANS GUACAMOLE, CHIPOTLE,SAUCE. MACHACA DE CERDO, FRIJOLES FRITOS, GUACAMOLE, CREMA DE CHIPOTLE.

LA FRONTERA TORTA

$12.25

STAKE AND CHIKEN MONTERREY, JACK AND CHEESE,TOMATOES, LETTUCE, AND GUACAMOLE. CARNE ASADA, POLLO, FRIJOLES FRITOS, QUEZO MONTERREY JACK QUEZO, JITOMATE, LECHUGA, GUACAMOLE,

Pancho Villa

$11.00

PORK CARNITAS, REFRIED BEANS, PICO DE GALLO, AND MONTERRAY JACK CHEDDAR CHEESE, CARNITAS, DE CERDO, FRIJOLES FRITOS, PICO DE GALLO, MONTEREY JACK CHEDDAR CHEESE.

Chavo Del 8

$11.00

HAM, MONTERREY JACK CHEDDER CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, GUACAMOLE, ONIONS JAMON QUESO MONTERREY JACK CHEDDER,LECHUGA, JITOMATE, GUACAMOLE CEBOLLA.

La Charra

$11.00

ANGUS STEAK, CHEESE, LETTUCE, TOMATOE,ONION, CHIPOTLE, GUACAMOLE. CARNE ASADA ANGUS , QUESO MOTERREY JACK CHEDDER JITOMATE, CEBOLLA, CREMA DE CHIPOTLE, GUACAMOLE

La Palenque

$11.00

SHREDDED CHIKEN, OR GRILLD CHIKEN, MONTERREY, JACK CHEDDER CHESES, LETTUCE, JITOMATE, ONION, CHIPOTLE, GUACAMOLE. POLLO DESHEBRADO, O ASADO, QUESO MONTERREY, CHEDDER,, LECHUGA, JITOMATE, CEBOLLA, CREMA CHIPOTLE. GUACAMOLE.

Torta Logan

$11.00

PORKE MACHACA, REFRIED BEANS, GUACAMOLE, CHIPOTLE. MACHACA DE CERDO, FRIJOLES FRITOS, GUACAMOLE SALSA CHIPOTLE.

Torta Borracha

$13.00

TORTA AHOGADA, WITH CARNITAS, REFRIED BEANS, PICKELD ONIONS, AND OUR SAVORY 5,SAUCE OF YOUR CHOICE CHIPOTLE, POBLANO, GUAJILLO TOMATILLO, AVOCADO,. TORTA AHOGADA,CON CARNITAS, FRIJOLES FRITOS, CEBOLLA MORADA 5 SALSAS DE SU GUSTO,: CHIPOTLE,POBLANO, GUAJILLO ,TOMATILLOO, AGUACATE.

Tostadas

Maha's Viche

$11.00

TOSTADA-RAW SHRIMP, LIME,CEVICHE, JICAMA, CUCUMBER, TOMATOES, SERRANO PEPERS, ONION CILANTRO. CEVICHE DE CAMARON CRUDO, JICAMA, PEPINO, JITOMATE, CHILE SERRANO CEBOLLA CILANTRO CEVICHE DE CAMARON, JICAMA, PEPINO, JITOMATE, CHILE CERRANO CEBOLLA

Barrio Tostadas

$9.25

2 TOSTADAS, CHOICE OF PROTEIN, REFRIED BEANS, LETTUCE, SOUR CREAM TOMATOS, COTIJA CHEESE, PICKLED ONION, SHREDDED BEEF, SHEREDDED CHIKEN, GRILL CHIKEN, CARNE ASADA, CHORISO, CARNITAS OR PORK MACHACA. 2TOSTADAS, ELECCION DE PROTEINA, FRIJOLES FRITOS, LECHUGA, CREMA, QUUESO COTIJA, CEBOLLA MORADA. CARNE DESHEBRADA, POLLO DESHEBRADO, POLLO ASADO,CARNE ASADA, CARNITAS, CHORISO SOY RISO, MACHACA DE CERDO,.

ENCHILADAS

SERVED POBANO, CHIPOTLE, GUAJILLO, SALSA,LETTUCE, SOUR CREAM, MONTERREY JACKCHEDDER CHEESE, COTIJA CHEESE, PURPLE ONION, CHOICE OF PROTEIN: SHREDDED BEEF, SHREDDED CHIKEN GRILL CHIKEN CARNE ASADA, CARNITAS PORK MACHACA, CHORISO. CON SALSA CHIPOTLE, POBLANO, GUAJILLO, LECHUGA, CREMA MONERREY JACKCHEDDER QUEZO, COTIJA, CEBOLLA MORADA. ELECION DE PROTEINA: CARNE ASAD, POLLO ASADO POLLO DESHEBRADO, CARNE DESHEBRADA,CARNITAS, MACHAC DE CERDO,

Las 3 Tumbadas

$10.75

Three enchiladas with different sauces - Carrito (Poblano), Frida (Chipotle), Logan (Guajillo). Topped with Cheese, sour cream, your choice of protein. Includes rice & beans.

Burritos

CHIKEN, REFRIED BEANS, RICE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CHIPOTLE SAUCE. POLLO FRIJOLES FRITOS, ARROZ, PICODE GALLO, GUACAMOLE, SALSA CHIPOTLE.

EL GALLO

$10.00

CHIKEN REFRIED BEANS, RICE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CHIPOTLE SAUCE. POLLO, FRIJOLES FRITOS, ARROZ, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CREMA DE CHIPOTLE.

EL PUERQUITO BURRITO

$10.00

PORK CARNITAS. REFRIED BEANS, RICE, PICO DE GALLO, AND GUACAMOLE. CARNITAS,DE CERDO, FRIJOLES FRITOS, ARROZ, PICO DE GALLO Y GUACAMOLE.

EL CHINGON

$11.25

PORK MACHACA, MIX WITH EGGS REFRIED BEANS, RIICE GUACAMOLE, MONTERREY JACKCEDDER CHEESE,. MACHACA DE CERDO, REVUELTO CON HUEVO, ARROZ FRIJOLES FRITO,GUACAMOLE, QUESO MONTERREY JACKCHEDDER ,

El Jefe

$10.25

ANGUS ASADA, REFRIED BEANS, RICE PICO DE GALLO, MONTERREY JACKCHEDDER CHEESE, GUACAMOLE. CARNE ASADA ANGUS, FRIJOLES FRITOS, ARROZ, PICO DE GALLO, QESO MONTERREY CHEDDER, GUACAMOLE.

El Marinero

$11.50

FISH OR SHRIMP, RICE, PICO DE GALLO, GREEN OR PURPLE CABBAGE CHIPOTLE SAUCE. PESCADO O CAMARON, ARROZ, PICO DE GALLO REPOLLO VERDE O MORADO, CREMA DE CHIPOTLE.

SANTANA

$12.50

SHRIMP, AND CARNE ASADA, CHIPOTLE SAUCE, RICE, REFRIED BEANS, PICO DE GALLO, COTIJA CHEESE. CAMARON, Y CARNE ASADA, CREMA DE CHIPOTLE, ARROZ, FRIOLES FRITOS, PICO DE GALLOMY COTIJA QUESO.

EL BORRACHO

$12.75

CARNITAS BURRITOS, DRENCHED IN ANY OF OUR FIVE SAUCES , CARNITA, BEANS, PICKELD ONIONS TOPPED WITH SOUR CREAM COTIJA CHEESE, PARSLEY. TORTA AHOGADA, CARNITAS, FRIJOLES FRITOS, CEBOLLA MORADA,CON CUALQUIERA DE NUSTRAS 5 DELICIOSAS SALSAS, ADORNADA CON CREMA, COTIJA Y PEREJIL

BURRITO BEAN AND CHEESE

$7.00

REFRIED BEANS AND CHEESE BURRITO FRIJOLES Y QUESO BURRITO

Tacos

TACOS, HAND MADE TORTILLA, CHOICE OF PROTEIN AUNGUS STEAK, PORK MACHACA, GRILLED CHIKEN, SHREDDED CHIKEN, CARNITAS , CHORISO-SOYRISO WITH GUACAMOLE ONION, CILANTRO. SHRIMP, FISH, CABBAGE, PICO, CHIPOTLE, COTIJA. TORTILLAS ECHAS A MANO SU ELECION DE PROTEINA: CARNE ASADA, POLLO ASADO, POLLO DESHEBRADO, CARNITAS, MACHACA DE CERDO, BACON, CHORISO Y SOYA CHORISO, CON GUACAMOLE, CEBOLLA Y CILANTRO. PESCADO Y CAMARON CON REPOLLO, CHIPOTLE, PICO Y COTIJA

SABROSONES

$3.25

TACOS COME WITH CILANTRO ONION AND GUACAMOLE SHRIMP -FISH COME WITH CABBAGE PICO CHIPOTLE COTIJA CHEESE TACOS BIENEN CON CILANTRO CEBOLLA GUCAMOLE CAMARON Y PESCADO CON REPOLLO PICO CHIPOTLE QUESO COTIJA

3 taco special

$12.00

CHILAQUILES

CHILAQUILES TWO FRIED EGGS TOPPED WITH RED GUAJILLO SAUCE -POBLANO SAUCE, MONTERREY JACK CHEESE, SOUR CREAM COTIJA, CORN, PURPLE ONION PARSLEY-SIDES POTATOES REFRIED CARRITO BEANS CHILAQUILES, MONTERREY JACK CHEESE CON DOS HUEVOS FRITOS, BANADOS CON SALSA ROJA GUAJILLO Y VERDE POBLANO, DECORADOS CON CREMA ELOTE, CEBOLLA Y QUEZO COTIJACON PAPAS DE LA CASA Y FRIJOLES FRITOS CARRITO

DIVORCIADOS

$13.75

2 FRIED EGGS, MONTERREY JACK CHEESE, GREEN POBLANO SAUCE AND RED GUAJILLO SAUCE SOUR CREAM, CORN, COTIJA CHEESE,ONION PARSLEY. 2HUEVOS QUESO MONTERREY JACK SALSA VERDE POBLANO SALSA ROJA GUAJILLO, CREMA, ELOTE, QUESO COTIJA, CEBOLLA PEREJIL ACOMPANADOS DE PAPAS DE LA CASA Y FRIJOLES FRITOS CARRITO

EL CARRITO

$11.75

GREEN POBLANO SAUCE FIRE TOASTED CORN, BELLPPER,MONERREY JACK CHEESE SOUR CREAM , SIDE OF HOUSE POTATOES, REFRIED CARRITO BEANS, PARSLEY. SALSA VERDE POBLANA, MAIZ TOSATADO, PIMIENTO MORRON, QUEZO MONTERREY JACK, CREMA PEREJIL ACOMPANNADO DE PAPAS DE LA CASA, I FRIJOLES FRITOS CARRITO.

EL AZTECA

$11.75

GREEN TOMATILLO SAUCE MONTERREY JACK CHEESE, SOUR CREAM, PARSLEY SIDE OF HOUSE POTATOES, REFRIED CARRITO BEANS. SALSA VERDE DE TOMATILLO ,QUESO MONTERREY JACK, CREMA, ACOMPANADOS, DE PAPAS DE LA CASA Y FRIJOLES FRITOS CARRITO ADORNADOS CON PEREJIL

LOGAN

$11.75

GUAJILLO RED SAUCE, COTIJA CHEESE, SOUR CREAM, PARSLEY SIDE OF HOUSE POTATOES, REFRIED CARRITO BEANS. SALSA ROJA GUAJILLO, CON QUEZO COTIJA, CREMA, CEBOLLA MORADA, PEREJIL. ACOMPANADOS DE PAPAS DE LA CASA Y FRIJOLES FRITOS CARRITO.

CHICANOS

$11.75

CREAMY AVOCADO SAUCE,MONTERREY JACK CHEESE, SOUR CREAM PARSLEY. SIDE OF HOUSE POTATOES, REFRIED CARRITO BEANS. CREMOSA SALSA DE AGUACATE, QUESO MONTERREY JACK, CREMA REREJIL, PAPAS DE LACASA FRIJOLES FRITOS CARRITO.

FRIDA

$11.75

CREAMY CHIPOTLE SAUCE,MONTERREY JACK CHEESE, SOUR CREAM, PARSLEY SIDE OF HOUSE POTATOES AND REFRIED CARRITO BEANS. CREMOSA SALSA DE CHIPOTLE, QUESO MONTERREY, CREMA PEREJIL PAPAS DE LA CASA, FRIJOLES FRITOS DEL CARRITO.

CHILA SOPEZ

$12.75

2 OF YOUR CHOICE OF OUR 6 CHILAQUILES SERVED ON TOP OF OUR HOUSE MADE SOPES WITH MONTERREY JACK CHEESE BEANS. SIDE OF HOUSE POTATOS AND REFRIED CARRITO BEANS. SELECION DE NUESTROS 6 CHILAQUILES SERVIDO SOBRE SOPES ECHOS AMANO CONFRIJOLES CREMA, QUESO MONTERREY JACK, PEREJIL, CON PAPAS DE LA CASA Y FRIJOLES FRITO CARRITO

CHILAQUILLERS BOWL

$11.75

ANY OF HOUR 5 CHILAQUILES,MONTERREY JACK CHEESE, POTATOES REFRIED CARRITO BEANS, PARSLEY. UNA DE NUESTRAS 5 OPCIONES DE CHILAQUILES,QUESO MONTERREY JACK CON PAPAS Y FRIJOLES FRITOS CARRITO, CREMA , PEREJIL.

Omelette

Build Your Own Omelette

$12.50

LOS GABACHOS PANCAKES

2 PANCAKES 2 EGGS 2 SAUSAGES, TOPPED WITH FRESH STRAWBERRIES BUTTER SIDE OF SYRUP. 2PANCAKES, 2 HUEVOS, 2 SALCHICHAS , FRESAS FRESCAS MATEQUILLA Y JARABE.

Gabachos

$10.99

Molletes

TELERA BREAD WITH REFRIED BEANS MONTERREY JACK CHEESE, SIDE OF PICO DE GALLO PARSLEY. PAN TELERA, CON FRIJOLES FRITOS,QUESO MONTERREY JACK ALADO PICO DE GALLO Y PEREJIL

Mollets

$5.99

Sopes

2 SOPES CHOISE OF PROTEIN,REFRIED BEANS,LETTUCE, SOUR CREAM,COTIJA CHEESE, PICKLED ONIONS, PROTEIN: SHREDDED BEEF, SHREDDED CHIKEN, GRILLED CHIKEN, CARNE ASADA, CHORISO SOYRISO,CARNITAS, PORK MACHACA. 2SOPES ELECION DE PROTEINA, FRIJOL LECHUGA, CREMA, QUESO COTIJA, CEBOLLA MORADA, PROTEINAS: DESHEBRADA CARNE POLLO DESHEBRADO, POLLO ASADO, CARNE ASADA, CHORISZO,SOYRISO, CARNITAS, MACHACA DE CERDO.

Los Gorrudos

$9.50

Single sope

$5.50

Kid's Menu

Los Gabachitos

$8.25

1 PANCAKE. 1 EGG, 1 SAUSAGE, OR BACON, TOPPED FRESH STRAWBERRY, BUTER SIDE, OF SYRUP. 1 PANCAKE, 1HUEVO, 1SALCHICHA O TOSINO CON FRESAS FRESCAS MATEQUILLA, ALDO JARABE

LA CHILINDRINA

$4.50

FLOUR TORTILLA MONTERREY JACK CHEESE, TORTILLA DE ARINA QUESO MONTERREY JACK

El Burrillo

$3.75

FLOWER TORTILLA MINI BURRITO REFRIED BEANS,MONTERREY JACK CHEESE. TORTILLA DE ARINA MINI BURRITO FRIJOLES FRITOS QUESO MONTERREY JACK

A La Carte

single ceviche tostada

$5.50

single barrio tostada

$5.00

cup of beans

$2.50

cup of rice

$2.50

small bowl beans

$7.50

small bowl rice

$7.50

chip bowl

$4.50

BOWL WITH TORTILLA CHIPS PLATO DE TORTILLA CHIPS

tortillas

$3.00

side of guac

$3.50

L bowl beans

$10.00

large bowl rice

$10.00

Side of sour cream

$2.00

Sides

SINGLE SOPE

$2.00

Pancake

$4.00

Small bowl of potatoes

$4.00

Salsa side(CHLQ)

$1.50

Side of eggs

$3.50

Pan tostado

$2.00

Menudo

Large menudo

$11.50

Small menudo

$9.50

BEBIDAS - DRINKS

Bottled Sodas

$3.25

Can Sodas

$2.50

AGUAS FRESCA

$3.50

ORANGE JUICE

$3.00

APPLE JUICE

$3.00

CHOCOLATE MILK

$3.00

CAFE DE OLLA

$3.50

CARRITO MUG-JARRO

$9.00

MINERAL WATER

$3.25

Water bottle

$2.00
All hours
Sunday8:00 am - 4:00 pm
Monday8:00 am - 4:00 pm
Tuesday8:00 am - 4:00 pm
Wednesday8:00 am - 4:00 pm
Thursday8:00 am - 4:00 pm
Friday8:00 am - 4:00 pm
Saturday8:00 am - 4:00 pm
Restaurant info

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2154 Logan Ave, San Diego, CA 92113

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