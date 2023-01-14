El Carrito Restaurant
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2154 Logan Ave
San Diego, CA 92113
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Huevos
EL MEXICANO
SCRAMBEL EGGS WITH HAM, TOMATO,AND JALAPENO, CILANTRO, TOP WITH PARSLEY SERVED WITH POTATOES, REFRIED BEANS OR VEGGIE BEANS , HUEVOS REEVUELTOS,CON JAMON JITOMATE, CEBOLLA, JALAPENOS. CILANTRO. SEVIDOS CON PAPAS Y FRIJOLES, FRITOS O VEGETALIANOS
LOS RANCHEROS
FRIED TORTILLA WITH EGGS,TOPPED WITH RANCHERO SAUCE AND COTIJA CHEESE, SOUR CREAM. REFRIED BEANS OR VEGGIE BEANS. TORTILLA FRITA CON HUEVOS, BANADOS EN SALSA RANCHERA,QUEZO COTIJA Y CREMA AGRIA
LA GRANJA
PORK MACHACA SCRAMBLE WITH EGGS SERVED WITH REFRIED BEANS OR VEGI BEANS AND HOUSE POTATOES. TORTILLAS DE ARINA O MAIZ HUEVOS REVUELTOS CON MACHACA DE CERDO SERVIDOS CON FRIJOLES REFRITOS O VEGETALIANOS PAPAS DE LA CASA TORTILLAS DE ARINA O MAIZ
EL CORONADO
JUCY ANGUS CARNE ASADA WITH EGGS OF YOUR CHOICE RICE, HOUSE POTATOES REFRIED BEANS OR VEGGIE BEANS. JUGOSA CARNE ASADA ANGUS CON HUEVOS ALGUSTO, ARROZ, PAPAS DE LA CASA FRIJOLES REFRITOS O VEGETALIANOS
MANANERO BREAK FAST BURRITO
BURRITO, BEANS, EGGS, POTATOES, MONTERREY JACK CHEESE,HAM OR BACON. BURRITO, CON FRIJOLES, HUEVOS, PAPAS, MONTERREY JACK QUEZO, JAMON O TOCINO
Top of the line Enchiladas
TWO ENCHILADAS. SAUCE OF YOUR CHOICE WITH CHIKEN MACHACA OR CHEESE, TOPPED WITH MONTERREY JACK CHEESE,SOUR CREAM, COTIJA CHEESE, PARSLEY, EGG, HOUSE POTATOES, RICE, REFRIED BEANS OR VEGGIE BEANS. DOS ENCHILADAS CON SALSA DE SU ELECCION, POLLO DECEBRADO O QUEZO.DECORADO CON CREMA MONTERREY JACK QUEZO Y COTIJA PEREJIL, HUEVOS, ARROZ, PAPAS FRIJOLES REFRITOS O VEGETALIANOS
LOS CHORISENOS
CHORIZO OR SOYRISO SCRAMBLE WITH EGGS, HOUSE POTATOES AND REFRIED BEANS OR VEGGIE BEANS. CHORIZO O SOYRISO, HUEVOS REVUELTOS PAPA DE LA CASA, FRIJOLES REFRITOS O VEGETALIANOS
TORTAS
LA FRONTERA TORTA
STAKE AND CHIKEN MONTERREY, JACK AND CHEESE,TOMATOES, LETTUCE, AND GUACAMOLE. CARNE ASADA, POLLO, FRIJOLES FRITOS, QUEZO MONTERREY JACK QUEZO, JITOMATE, LECHUGA, GUACAMOLE,
Pancho Villa
PORK CARNITAS, REFRIED BEANS, PICO DE GALLO, AND MONTERRAY JACK CHEDDAR CHEESE, CARNITAS, DE CERDO, FRIJOLES FRITOS, PICO DE GALLO, MONTEREY JACK CHEDDAR CHEESE.
Chavo Del 8
HAM, MONTERREY JACK CHEDDER CHEESE, LETTUCE, TOMATOES, GUACAMOLE, ONIONS JAMON QUESO MONTERREY JACK CHEDDER,LECHUGA, JITOMATE, GUACAMOLE CEBOLLA.
La Charra
ANGUS STEAK, CHEESE, LETTUCE, TOMATOE,ONION, CHIPOTLE, GUACAMOLE. CARNE ASADA ANGUS , QUESO MOTERREY JACK CHEDDER JITOMATE, CEBOLLA, CREMA DE CHIPOTLE, GUACAMOLE
La Palenque
SHREDDED CHIKEN, OR GRILLD CHIKEN, MONTERREY, JACK CHEDDER CHESES, LETTUCE, JITOMATE, ONION, CHIPOTLE, GUACAMOLE. POLLO DESHEBRADO, O ASADO, QUESO MONTERREY, CHEDDER,, LECHUGA, JITOMATE, CEBOLLA, CREMA CHIPOTLE. GUACAMOLE.
Torta Logan
PORKE MACHACA, REFRIED BEANS, GUACAMOLE, CHIPOTLE. MACHACA DE CERDO, FRIJOLES FRITOS, GUACAMOLE SALSA CHIPOTLE.
Torta Borracha
TORTA AHOGADA, WITH CARNITAS, REFRIED BEANS, PICKELD ONIONS, AND OUR SAVORY 5,SAUCE OF YOUR CHOICE CHIPOTLE, POBLANO, GUAJILLO TOMATILLO, AVOCADO,. TORTA AHOGADA,CON CARNITAS, FRIJOLES FRITOS, CEBOLLA MORADA 5 SALSAS DE SU GUSTO,: CHIPOTLE,POBLANO, GUAJILLO ,TOMATILLOO, AGUACATE.
Tostadas
Maha's Viche
TOSTADA-RAW SHRIMP, LIME,CEVICHE, JICAMA, CUCUMBER, TOMATOES, SERRANO PEPERS, ONION CILANTRO. CEVICHE DE CAMARON CRUDO, JICAMA, PEPINO, JITOMATE, CHILE SERRANO CEBOLLA CILANTRO CEVICHE DE CAMARON, JICAMA, PEPINO, JITOMATE, CHILE CERRANO CEBOLLA
Barrio Tostadas
2 TOSTADAS, CHOICE OF PROTEIN, REFRIED BEANS, LETTUCE, SOUR CREAM TOMATOS, COTIJA CHEESE, PICKLED ONION, SHREDDED BEEF, SHEREDDED CHIKEN, GRILL CHIKEN, CARNE ASADA, CHORISO, CARNITAS OR PORK MACHACA. 2TOSTADAS, ELECCION DE PROTEINA, FRIJOLES FRITOS, LECHUGA, CREMA, QUUESO COTIJA, CEBOLLA MORADA. CARNE DESHEBRADA, POLLO DESHEBRADO, POLLO ASADO,CARNE ASADA, CARNITAS, CHORISO SOY RISO, MACHACA DE CERDO,.
ENCHILADAS
Burritos
EL GALLO
CHIKEN REFRIED BEANS, RICE, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CHIPOTLE SAUCE. POLLO, FRIJOLES FRITOS, ARROZ, PICO DE GALLO, GUACAMOLE, CREMA DE CHIPOTLE.
EL PUERQUITO BURRITO
PORK CARNITAS. REFRIED BEANS, RICE, PICO DE GALLO, AND GUACAMOLE. CARNITAS,DE CERDO, FRIJOLES FRITOS, ARROZ, PICO DE GALLO Y GUACAMOLE.
EL CHINGON
PORK MACHACA, MIX WITH EGGS REFRIED BEANS, RIICE GUACAMOLE, MONTERREY JACKCEDDER CHEESE,. MACHACA DE CERDO, REVUELTO CON HUEVO, ARROZ FRIJOLES FRITO,GUACAMOLE, QUESO MONTERREY JACKCHEDDER ,
El Jefe
ANGUS ASADA, REFRIED BEANS, RICE PICO DE GALLO, MONTERREY JACKCHEDDER CHEESE, GUACAMOLE. CARNE ASADA ANGUS, FRIJOLES FRITOS, ARROZ, PICO DE GALLO, QESO MONTERREY CHEDDER, GUACAMOLE.
El Marinero
FISH OR SHRIMP, RICE, PICO DE GALLO, GREEN OR PURPLE CABBAGE CHIPOTLE SAUCE. PESCADO O CAMARON, ARROZ, PICO DE GALLO REPOLLO VERDE O MORADO, CREMA DE CHIPOTLE.
SANTANA
SHRIMP, AND CARNE ASADA, CHIPOTLE SAUCE, RICE, REFRIED BEANS, PICO DE GALLO, COTIJA CHEESE. CAMARON, Y CARNE ASADA, CREMA DE CHIPOTLE, ARROZ, FRIOLES FRITOS, PICO DE GALLOMY COTIJA QUESO.
EL BORRACHO
CARNITAS BURRITOS, DRENCHED IN ANY OF OUR FIVE SAUCES , CARNITA, BEANS, PICKELD ONIONS TOPPED WITH SOUR CREAM COTIJA CHEESE, PARSLEY. TORTA AHOGADA, CARNITAS, FRIJOLES FRITOS, CEBOLLA MORADA,CON CUALQUIERA DE NUSTRAS 5 DELICIOSAS SALSAS, ADORNADA CON CREMA, COTIJA Y PEREJIL
BURRITO BEAN AND CHEESE
REFRIED BEANS AND CHEESE BURRITO FRIJOLES Y QUESO BURRITO
Tacos
CHILAQUILES
DIVORCIADOS
2 FRIED EGGS, MONTERREY JACK CHEESE, GREEN POBLANO SAUCE AND RED GUAJILLO SAUCE SOUR CREAM, CORN, COTIJA CHEESE,ONION PARSLEY. 2HUEVOS QUESO MONTERREY JACK SALSA VERDE POBLANO SALSA ROJA GUAJILLO, CREMA, ELOTE, QUESO COTIJA, CEBOLLA PEREJIL ACOMPANADOS DE PAPAS DE LA CASA Y FRIJOLES FRITOS CARRITO
EL CARRITO
GREEN POBLANO SAUCE FIRE TOASTED CORN, BELLPPER,MONERREY JACK CHEESE SOUR CREAM , SIDE OF HOUSE POTATOES, REFRIED CARRITO BEANS, PARSLEY. SALSA VERDE POBLANA, MAIZ TOSATADO, PIMIENTO MORRON, QUEZO MONTERREY JACK, CREMA PEREJIL ACOMPANNADO DE PAPAS DE LA CASA, I FRIJOLES FRITOS CARRITO.
EL AZTECA
GREEN TOMATILLO SAUCE MONTERREY JACK CHEESE, SOUR CREAM, PARSLEY SIDE OF HOUSE POTATOES, REFRIED CARRITO BEANS. SALSA VERDE DE TOMATILLO ,QUESO MONTERREY JACK, CREMA, ACOMPANADOS, DE PAPAS DE LA CASA Y FRIJOLES FRITOS CARRITO ADORNADOS CON PEREJIL
LOGAN
GUAJILLO RED SAUCE, COTIJA CHEESE, SOUR CREAM, PARSLEY SIDE OF HOUSE POTATOES, REFRIED CARRITO BEANS. SALSA ROJA GUAJILLO, CON QUEZO COTIJA, CREMA, CEBOLLA MORADA, PEREJIL. ACOMPANADOS DE PAPAS DE LA CASA Y FRIJOLES FRITOS CARRITO.
CHICANOS
CREAMY AVOCADO SAUCE,MONTERREY JACK CHEESE, SOUR CREAM PARSLEY. SIDE OF HOUSE POTATOES, REFRIED CARRITO BEANS. CREMOSA SALSA DE AGUACATE, QUESO MONTERREY JACK, CREMA REREJIL, PAPAS DE LACASA FRIJOLES FRITOS CARRITO.
FRIDA
CREAMY CHIPOTLE SAUCE,MONTERREY JACK CHEESE, SOUR CREAM, PARSLEY SIDE OF HOUSE POTATOES AND REFRIED CARRITO BEANS. CREMOSA SALSA DE CHIPOTLE, QUESO MONTERREY, CREMA PEREJIL PAPAS DE LA CASA, FRIJOLES FRITOS DEL CARRITO.
CHILA SOPEZ
2 OF YOUR CHOICE OF OUR 6 CHILAQUILES SERVED ON TOP OF OUR HOUSE MADE SOPES WITH MONTERREY JACK CHEESE BEANS. SIDE OF HOUSE POTATOS AND REFRIED CARRITO BEANS. SELECION DE NUESTROS 6 CHILAQUILES SERVIDO SOBRE SOPES ECHOS AMANO CONFRIJOLES CREMA, QUESO MONTERREY JACK, PEREJIL, CON PAPAS DE LA CASA Y FRIJOLES FRITO CARRITO
CHILAQUILLERS BOWL
ANY OF HOUR 5 CHILAQUILES,MONTERREY JACK CHEESE, POTATOES REFRIED CARRITO BEANS, PARSLEY. UNA DE NUESTRAS 5 OPCIONES DE CHILAQUILES,QUESO MONTERREY JACK CON PAPAS Y FRIJOLES FRITOS CARRITO, CREMA , PEREJIL.
Omelette
LOS GABACHOS PANCAKES
Molletes
Sopes
Kid's Menu
Los Gabachitos
1 PANCAKE. 1 EGG, 1 SAUSAGE, OR BACON, TOPPED FRESH STRAWBERRY, BUTER SIDE, OF SYRUP. 1 PANCAKE, 1HUEVO, 1SALCHICHA O TOSINO CON FRESAS FRESCAS MATEQUILLA, ALDO JARABE
LA CHILINDRINA
FLOUR TORTILLA MONTERREY JACK CHEESE, TORTILLA DE ARINA QUESO MONTERREY JACK
El Burrillo
FLOWER TORTILLA MINI BURRITO REFRIED BEANS,MONTERREY JACK CHEESE. TORTILLA DE ARINA MINI BURRITO FRIJOLES FRITOS QUESO MONTERREY JACK
A La Carte
single ceviche tostada
single barrio tostada
cup of beans
cup of rice
small bowl beans
small bowl rice
chip bowl
BOWL WITH TORTILLA CHIPS PLATO DE TORTILLA CHIPS
tortillas
side of guac
L bowl beans
large bowl rice
Side of sour cream
Sides
SINGLE SOPE
Pancake
Small bowl of potatoes
Salsa side(CHLQ)
Side of eggs
Pan tostado
|Sunday
|8:00 am - 4:00 pm
|Monday
|8:00 am - 4:00 pm
|Tuesday
|8:00 am - 4:00 pm
|Wednesday
|8:00 am - 4:00 pm
|Thursday
|8:00 am - 4:00 pm
|Friday
|8:00 am - 4:00 pm
|Saturday
|8:00 am - 4:00 pm
Come in and enjoy! AUTHENTIC MEXICAN CUSINE
2154 Logan Ave, San Diego, CA 92113