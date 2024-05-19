El Gaucho Trattoria
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14700 Tamiami Trail North
Naples, FL 34110
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MENU
APPETIZERS
- OLIVE BREAD$9.00
- GARLIC KNOTS$9.00
- GRILLED OPTOPUS$45.00
- FRIED CALAMARI$18.00
- FRIED SHIRMP$20.00
- ARANCINI RICE BALLS MUSHROOM$17.00
- ARANCINI RICE BALLS CHEESE$15.00
- ANTIPASTI FOR 2$22.00
- MUSSELS WITH WHITE WINE$17.00
- MUSSELS A LA MARINARA$17.00
- SHRIMP SUN DRIED$19.00
- MANICOTTI$18.00
- BURRATA DEL GAUCHO$20.00
- BRUSCHETTAS$14.00
- BRUSCHETTA DI LA MAMA$16.00
- GARLIC SHIRMP$16.00
- CARPACCIO DI LOMO$19.00
- PROVOLETA$15.00
- PROVOLETA EL GAUCHO WITH SHIRMP$19.00
- PROVOLETA DEL GAUCHO$17.00
- PROVOLETA DI MORRONES$18.00
SALADS AND SOUP
PIZZA
- PLAIN MOZZARELLA PIZZA$15.00
- BLANCA 4 CHEESES PIZZA$18.00
- MARGARETHA PIZZA$19.00
- PEPPERONI PIZZA$16.00
- HAWAIIAN PIZZA$17.00
- DI MORRONES / WITH SMOKE PEPPERS PIZZA$19.00
- DEL GAUCHO WITH PROSCIUTTO DI PARMA PIZZA$22.00
- MUSHROOM PIZZA$17.00
- SPINACH PIZZA$18.00
- FUGAZETTA WITH GLAZED ONIONS PIZZA$18.00
- CALABRESE PIZZA$18.00
- EGGPLANT PIZZA$18.00
- PALMITO PALM HEART PIZZA
MILANESAS ENTREES
PASTA ENTREES
- CLAM VONGOLE$27.00
- FRUTTI DI MARI$32.00
- SHRIMP SCAMPI$32.00
- PASTA A LO MACHO
- PASTA DEL GAUCHO
- FRUTTI DI MARI$32.00
- AL PESTO GENOVES (NUTS)
- PASTA POMODORO
- ALFREDO
- GAMBERETTO SHRIMP$36.00
- PUTANESCA
- PENNE A LA PRIMAVERA
- PENNE A LA VODKA
- CARBONARA
- FRANCAISE
- PARMESANA
- PICATTA
- SCALOPINNI MUSHROOM PORCINI
- MARSALA
- RISOTTO MUSHROOM PORCINI
- RISOTTO SPARRAGUS$32.00
- RISOTTO SEAFOOD$38.00
- SHRIMP SUN DRIED TOMATO PESTO$36.00
- STUFADO DI CARNE$36.00
- ALL'AMATRACIANA WITH PANCETTA$27.00
- PASTA WITH MEATBALLS$22.00
- PASTA A LA BOLOGNESE$24.00
- PASTA
- RAVIOLIS
- POTATO GNOQUIS
- FILET MIGNON$52.00