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El Nopal
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1203 Goodnight Boulevard
www.elnopaltx.com
Wills Point, TX 75169
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APPETIZERS
TACOS
BAJA TACOS
TWO TACOS ON A FLOUR TORTILLA WITH CHOICE OF FISH OR SHRIMP WITH A CABBAGE PICO DE GALLO, A SLICE OF AVOCADO SERVED WITH RICE AND BEANS
BIRRIA TACO PLATE
TWO TACOS ON CORN TORTILLAS WITH QUESADILLA CHEESE MELTED WITH BIRRIA STYLE MEAT TOPPED WITH ONIONS AND CILANTRO WITH BIRRIA BROTH ON THE SIDE, SERVED WITH RICE AND BEANS
QUESO TACOS
THREE TACOS ON CORN TORTILLAS WITH QUESADILLA CHEESE MELTED WITH CHOICE OF MEAT TOPPED WITH ONIONS AND CILANTRO SERVED WITH RICE AND BEANS
STREET TACOS
THREE TACOS ON A YELLOW CORN TORTILLA WITH CHOICE OF MEAT WITH ONIONS AND CILANTRO SERVED WITH RICE AND BEANS
TACO TRAY
1/2 TACO TRAY
BIRRIA TACO PLATE (3)
(3) BIRRIA TACO SINGLES
SPECIALTIES
ALAMBRE
CHOICE OF BEEF OR CHICKEN FAJITA MEAT SAUTEED WITH BACON,CHORIZO,BELL PEPPERS,PINEAPPLE,ONIONS SERVED WITH RICE AND BEANS WITH CHOICE OF TORTILLAS
CARNE ASADA
OUR HOUSE MARINATED ASADA MEAT SERVED WITH A CACTUS STYLE PICO,GUACAMOLE, RICE AND CHARRO BEANS WITH CHOICE OF TORTILLAS
BISTECK A NOPAL
MAMAS GORDITAS
TWO CORN GORDITAS STUFFED WITH CHOICE OF MEAT, LETTUCE, TOMATO, AND QUESO FRESCO SERVED WITH RICE AND BEANS
GUISO SALSA VERDE
OUR HOUSE MARINATED LEG AND THIGH CHICKEN GRILLED TO PERFECTION SERVED WITH RICE, BEANS, AND OUR UNIQUE CACTUS STYLE PICO DE GALLO WITH CHOICE OF TORTILLAS
ROSITAS SOPES
TWO CORN SOPES SPREAD WITH BEANS CHOICE OF MEAT, LETTUCE, TOMATO, AND QUESO FRESCO SERVED WITH RICE AND BEANS
GUISO RANCHERO
EL GRANDE
PLATO DE BIRRIA
QUESA BIRRIA
MARISCOS
BROCHETA DE CAMARON
2 SHRIMP BROCHETAS GRILLED TO PERFECTION SERVED WITH RICE,SALAD AND SLICED AVOCADO
CAMARON A LA MEXICANA
SAUTEED SHRIMP ON A MEXICAN STYLE SPICY SAUCE WITH VEGGIES SERVED WITH RICE AND BEANS
CEVICHE
COCTEL DE CAMARON
FRIED FISH CANASTA
3 PIECES OF FRIED FISH SERVED WITH TOAST, FRIES AND A FRESH SIDE SALAD WITH RANCH
MARISCADA
A SHRIMP COCKTAIL AND 1 CEVICHE TOSTADA WITH FRIED FISH(1) AND SHRIMP(2)
PESCADO EMPANIZADO
A BREADED FISH FILET FRIED TO PERFECTION SERVED WITH RICE ,SALAD, BREAD AND SLICED AVOCADO
TOSTADA DE MARISCO
A SMALL CRISPY TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF SHRIMP OR CEVICHE SERVED WITH AVOCADO
FAVORITOS
FLAUTAS
3 CRISPY CHICKEN FLAUTAS TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO,QUESO FRESCO SLICED AVOCADO SERVED WITH RICE AND BEANS
LA SUPER TOSTADA
A LARGE CRISPY TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF MEAT TOPPED WITH LETTUCE, TOMATOES, CHEESE, AND GUACAMOLE FAJITA MEAT $2 UP
LAS FAVORITAS
2 CHEESE ENCHILADAS TOPPED WITH A CHILE ROJO SWEET MEXICAN STYLE SAUCE, AND QUESO FRESCO SERVED WITH RICE AND BEANS
LAS MEXICANAS
2 CHEESE ENCHILADAS TOPPED WITH RED MEXICAN STYLE SAUCE, VEGGIES, AND QUESO FRESCO SERVED WITH RICE AND BEANS
LAS VERDES
2 CHICKEN ENCHILADAS TOPPED WITH SALSA VERDE SERVED WITH RICE AND BEANS
TAMALES
3 TRADITIONAL TAMALES SERVED WITH SALSA VERDE ON THE SIDE SERVED WITH RICE AND BEANS - OR- 2 OAXACA STYLE TAMALES SERVED WITH RICE AND BEANS
SPICY PECHUGA
TEXICANOS
CHIMI
LARGE DEEP FRIED BURRITO STUFFED WITH CHOICE OF MEAT SERVED WITH RICE, BEANS, AND QUESO ON SIDE FAJITA MEAT $2 UP
ENCHILADAS
2 ENCHILADAS WITH CHOICE OF CHICKEN, BEEF, OR CHEESE WITH CHOICE OF CHILI,QUESO OR SOUR CREAM SALSA
NACHOS
HOME COOKED STYLE CHIPS WITH BEANS, CHOICE OF MEAT, BLENDED CHEESE, SERVED WITH GUACAMOLE, SOUR CREAM, AND PICO FAJITA MEAT $2 UP
QUESADILLAS
FLOUR TORTILLA FILLED WITH CHEESE, YOUR CHOICE OF MEAT, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM FAJITA MEAT $2 UP
TACO PLATO
YOUR CHOICE OF TWO CRISPY OR SOFT TACOS WITH YOUR CHOICE OF BEEF OR CHICKEN SERVED WITH RICE AND BEANS FAJITA MEAT $2 UP
BURRITO PLATE
BURRITO CHOICES
FAJITAS
FAJITA PLATTER
CHOICE OF BEEF, CHICKEN OR COMBO MEAT SERVED WITH RICE AND BEANS PICO GUACAMOLE AND SOUR CREAM WITH CHOICE OF FLOUR OR CORN TORTILLAS
MOLCAJETE MEXICANO
MOLCAJETE FILLED WITH BEEF, CHICKEN, SAUSAGE, CHORIZO, SHRIMP, BELL PEPPERS, CEBOLLITAS, NOPALITOS, CHILE TOREADO SERVED WITH PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM, RICE AND BEANS WITH CHOICE OF TORTILLAS
PARRILLADA GRANDE
SKILLET WITH BEEF, CHICKEN, SAUSAGE, SHRIMP, ONIONS, AND BELL PEPPERS SERVED WITH PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM SERVED WITH RICE AND BEANS.
TABLITA SKILLET
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FAJ FAM PACK
KIDS
KIDS CHEESEBURGER
KIDS CHICKEN NUGGETS
KIDS CHICKEN STRIP
KIDS ENCHILADA
1 ENCHILADA WITH CHOICE OF CHICKEN, BEEF OR CHEESE WITH CHOICE OF CHILI, QUESO OR SOUR CREAM SALSA
KIDS QUESADILLA
SMALL QUESADILLA FILLED WITH CHEESE SERVED WITH RICE AND BEANS ADD MEAT $1 UP
KIDS TACO
CRISPY OR SOFT TACO WITH BEEF OR CHICKEN TOPPED WITH LETTUCE,TOMATO, AND CHEESE SERVED WITH RICE AND BEANS
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HORCHATA 22oz
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ALVARO SERRANO/DOBLE DE JUAN GABRIEL
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
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|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
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1203 Goodnight Boulevard, www.elnopaltx.com, Wills Point, TX 75169