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El Nopal

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1203 Goodnight Boulevard

www.elnopaltx.com

Wills Point, TX 75169

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ENCHILADAS
QUESO TEXICANO
FLAUTAS

APPETIZERS

GUACAMOLE

$5.00+

QUESO FUNDIDO

$10.00

MELTED WHITE CHEESE TOPPED WITH CHORIZO MEAT SERVED WITH CHOICE OF CORN OR FLOUR TORTILLAS

QUESO TEXICANO

$5.00+

SUPER GUAC!

$10.00

A FRESH MASHED UP AVOCADO WITH FRESH LIME JUICE, ONIONS, CILANTRO, TOMATOES, AND JALAPEÑOS

LOADED QUESO

$10.00

TACOS

BAJA TACOS

$15.00

TWO TACOS ON A FLOUR TORTILLA WITH CHOICE OF FISH OR SHRIMP WITH A CABBAGE PICO DE GALLO, A SLICE OF AVOCADO SERVED WITH RICE AND BEANS

BIRRIA TACO PLATE

$13.00

TWO TACOS ON CORN TORTILLAS WITH QUESADILLA CHEESE MELTED WITH BIRRIA STYLE MEAT TOPPED WITH ONIONS AND CILANTRO WITH BIRRIA BROTH ON THE SIDE, SERVED WITH RICE AND BEANS

QUESO TACOS

$13.00

THREE TACOS ON CORN TORTILLAS WITH QUESADILLA CHEESE MELTED WITH CHOICE OF MEAT TOPPED WITH ONIONS AND CILANTRO SERVED WITH RICE AND BEANS

STREET TACOS

$12.00

THREE TACOS ON A YELLOW CORN TORTILLA WITH CHOICE OF MEAT WITH ONIONS AND CILANTRO SERVED WITH RICE AND BEANS

TACO TRAY

$50.00

1/2 TACO TRAY

$25.00

BIRRIA TACO PLATE (3)

$16.00

(3) BIRRIA TACO SINGLES

$12.00

SPECIALTIES

ALAMBRE

$15.00

CHOICE OF BEEF OR CHICKEN FAJITA MEAT SAUTEED WITH BACON,CHORIZO,BELL PEPPERS,PINEAPPLE,ONIONS SERVED WITH RICE AND BEANS WITH CHOICE OF TORTILLAS

CARNE ASADA

$15.00

OUR HOUSE MARINATED ASADA MEAT SERVED WITH A CACTUS STYLE PICO,GUACAMOLE, RICE AND CHARRO BEANS WITH CHOICE OF TORTILLAS

BISTECK A NOPAL

$15.00

MAMAS GORDITAS

$13.00

TWO CORN GORDITAS STUFFED WITH CHOICE OF MEAT, LETTUCE, TOMATO, AND QUESO FRESCO SERVED WITH RICE AND BEANS

GUISO SALSA VERDE

$15.00

OUR HOUSE MARINATED LEG AND THIGH CHICKEN GRILLED TO PERFECTION SERVED WITH RICE, BEANS, AND OUR UNIQUE CACTUS STYLE PICO DE GALLO WITH CHOICE OF TORTILLAS

ROSITAS SOPES

$13.00

TWO CORN SOPES SPREAD WITH BEANS CHOICE OF MEAT, LETTUCE, TOMATO, AND QUESO FRESCO SERVED WITH RICE AND BEANS

GUISO RANCHERO

$15.00

EL GRANDE

$18.00

PLATO DE BIRRIA

$15.00

QUESA BIRRIA

$14.00

MARISCOS

BROCHETA DE CAMARON

$15.00

2 SHRIMP BROCHETAS GRILLED TO PERFECTION SERVED WITH RICE,SALAD AND SLICED AVOCADO

CAMARON A LA MEXICANA

$15.00

SAUTEED SHRIMP ON A MEXICAN STYLE SPICY SAUCE WITH VEGGIES SERVED WITH RICE AND BEANS

CEVICHE

$12.00

COCTEL DE CAMARON

$12.00

FRIED FISH CANASTA

$14.00

3 PIECES OF FRIED FISH SERVED WITH TOAST, FRIES AND A FRESH SIDE SALAD WITH RANCH

MARISCADA

$25.00

A SHRIMP COCKTAIL AND 1 CEVICHE TOSTADA WITH FRIED FISH(1) AND SHRIMP(2)

PESCADO EMPANIZADO

$15.00

A BREADED FISH FILET FRIED TO PERFECTION SERVED WITH RICE ,SALAD, BREAD AND SLICED AVOCADO

TOSTADA DE MARISCO

$7.00

A SMALL CRISPY TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF SHRIMP OR CEVICHE SERVED WITH AVOCADO

FAVORITOS

FLAUTAS

$11.00

3 CRISPY CHICKEN FLAUTAS TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO,QUESO FRESCO SLICED AVOCADO SERVED WITH RICE AND BEANS

LA SUPER TOSTADA

$10.00

A LARGE CRISPY TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF MEAT TOPPED WITH LETTUCE, TOMATOES, CHEESE, AND GUACAMOLE FAJITA MEAT $2 UP

LAS FAVORITAS

$12.00

2 CHEESE ENCHILADAS TOPPED WITH A CHILE ROJO SWEET MEXICAN STYLE SAUCE, AND QUESO FRESCO SERVED WITH RICE AND BEANS

LAS MEXICANAS

$12.00

2 CHEESE ENCHILADAS TOPPED WITH RED MEXICAN STYLE SAUCE, VEGGIES, AND QUESO FRESCO SERVED WITH RICE AND BEANS

LAS VERDES

$12.00

2 CHICKEN ENCHILADAS TOPPED WITH SALSA VERDE SERVED WITH RICE AND BEANS

TAMALES

$10.00

3 TRADITIONAL TAMALES SERVED WITH SALSA VERDE ON THE SIDE SERVED WITH RICE AND BEANS - OR- 2 OAXACA STYLE TAMALES SERVED WITH RICE AND BEANS

SPICY PECHUGA

$13.00

TEXICANOS

CHIMI

$12.00

LARGE DEEP FRIED BURRITO STUFFED WITH CHOICE OF MEAT SERVED WITH RICE, BEANS, AND QUESO ON SIDE FAJITA MEAT $2 UP

ENCHILADAS

$10.00

2 ENCHILADAS WITH CHOICE OF CHICKEN, BEEF, OR CHEESE WITH CHOICE OF CHILI,QUESO OR SOUR CREAM SALSA

NACHOS

$11.00

HOME COOKED STYLE CHIPS WITH BEANS, CHOICE OF MEAT, BLENDED CHEESE, SERVED WITH GUACAMOLE, SOUR CREAM, AND PICO FAJITA MEAT $2 UP

QUESADILLAS

$11.00

FLOUR TORTILLA FILLED WITH CHEESE, YOUR CHOICE OF MEAT, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM FAJITA MEAT $2 UP

TACO PLATO

$9.00

YOUR CHOICE OF TWO CRISPY OR SOFT TACOS WITH YOUR CHOICE OF BEEF OR CHICKEN SERVED WITH RICE AND BEANS FAJITA MEAT $2 UP

BURRITO PLATE

$14.00

BURRITO CHOICES

FAJITAS

FAJITA PLATTER

$17.00

CHOICE OF BEEF, CHICKEN OR COMBO MEAT SERVED WITH RICE AND BEANS PICO GUACAMOLE AND SOUR CREAM WITH CHOICE OF FLOUR OR CORN TORTILLAS

MOLCAJETE MEXICANO

$35.00

MOLCAJETE FILLED WITH BEEF, CHICKEN, SAUSAGE, CHORIZO, SHRIMP, BELL PEPPERS, CEBOLLITAS, NOPALITOS, CHILE TOREADO SERVED WITH PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM, RICE AND BEANS WITH CHOICE OF TORTILLAS

PARRILLADA GRANDE

$25.00

SKILLET WITH BEEF, CHICKEN, SAUSAGE, SHRIMP, ONIONS, AND BELL PEPPERS SERVED WITH PICO DE GALLO, GUACAMOLE, SOUR CREAM SERVED WITH RICE AND BEANS.

TABLITA SKILLET

$30.00

SHRIMP FAJITA SKILLET

$19.00

FAJ FAM PACK

$75.00

KIDS

KIDS CHEESEBURGER

$7.00

KIDS CHICKEN NUGGETS

$7.00

KIDS CHICKEN STRIP

$7.00

KIDS ENCHILADA

$7.00

1 ENCHILADA WITH CHOICE OF CHICKEN, BEEF OR CHEESE WITH CHOICE OF CHILI, QUESO OR SOUR CREAM SALSA

KIDS QUESADILLA

$7.00

SMALL QUESADILLA FILLED WITH CHEESE SERVED WITH RICE AND BEANS ADD MEAT $1 UP

KIDS TACO

$7.00

CRISPY OR SOFT TACO WITH BEEF OR CHICKEN TOPPED WITH LETTUCE,TOMATO, AND CHEESE SERVED WITH RICE AND BEANS

KIDS BURRITO PLATE

$7.00

AMERICAN

CHEESEBURGER

$10.00

CHICKEN STRIPS

$12.00

CKN FRD STK

$12.00

BOWLS

CAMARON AVOCADO BOWL

$13.00

FAJITA BOWL

$12.00

FIESTA BOWL

$12.00

HOUSE SALAD

$3.00

A LA CARTE

S/ST TACO

$3.00

S/QUESO TACO

$3.00

S/BIRRIA TACO

$4.00

S/BAJA TACO

$4.00

S/SOPE

$4.00

S/GORDITA

$4.00

S/CKN FLAUTA

$3.00

S/ E VERDE

$3.00

S/ E MEXICANA

$3.00

S/ E FAVORITA

$3.00

S/REG TACO

$3.00

S/ENCHILADA

$3.00

S/CHIMI

$7.00

S/TAMALE

$3.00

S/BN TOSTADA

$4.00

S/GUAC TOSTADA

$4.00

POSTRES

5 SOPAPILLAS

$10.00

CHEESECAKE

$6.00Out of stock

CHURROS

$5.00

FLAN

$5.00Out of stock

SOPAPILLA

$2.00

TRES LECHES CAKE

$3.99Out of stock

FREE CHURRO (1)

Out of stock

B -Day Sopapilla

STRAWBERRY TRES LECHES

$5.00Out of stock

STRAWBERRY TRES LECHES WHOLE CAKE

$50.00

BEVERAGES

COFFEE

$3.00

DIET PEPSI

$3.00

DR PEPPER

$3.00

HALF AND HALF TEA

$3.00

JARRITO FRUIT PUNCH

$3.00

JARRITO LIME

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$3.00Out of stock

LEMONADE

$3.00

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PEPSI

$3.00

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$3.00

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$3.00

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$3.00

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TO GO SOFT DRINK

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$6.00

UNSWEET GALLON

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VIRGIN PINA COLADA

$7.00

VIRGIN STRAWBERRY DAQUIRI

$7.00

VIRGIN MANGORITA

$7.00

MEXICAN COKE

$3.50

SMOOTHIE

$2.00

HORCHATA 22oz

$5.00

HORCHATA 16 OZ TOGO

$3.00

AGUA DE MELON 22 Oz

$5.00

AGUA DE MANGO 22 oz

$5.00Out of stock

APPLE JUICE

$3.00

ORANGE JUICE

$3.00

BLOODY MMIX

$3.00

ARNILD PALMER

$3.00

VEGGIE SIDES

S/BELL PEPPER

$1.00

S/CILANTRO

$0.50

S/FRESH JAP

$1.00

S/GRILLED ONIONS

$2.00

S/GUAC

$2.00

S/JALAPENO

$1.00

S/LETTUCE

$1.00

FJ SET UP

$5.00

S/NOPAL ENTERO

$3.00

S/ONIONS

$1.00

S/PICO

$2.00

FAJ SETUP PLT

$8.00

S/SLICED AVOCADO

$3.00

S/TOMATO

$1.00

S/TOREADO

$1.00

Med/Pico

$4.00

MED PICO

$4.00

LG PICO

$5.00

S\LIMES

$0.50

MEAT SIDES

S/BF FAJ

$6.00

S/CKN

$3.00

S/CKN FJ

$6.00

S/G BEEF

$3.00

S/SAUSAGE

$5.00

S/SHRIMP(4)

$5.00

S/SHREDDED CHICKEN

$3.00

S/BIRRIA MEAT

$6.00

S\NUGGET

$0.75

S/KDS CKN STRIP

$1.00

S/CARNE ASADA

$10.00

SIDES

BEANS

$3.00

RICE

$3.00

FRIES

$4.00

CHARROS BEANS

$3.00

S/YELLOW CHZ

$2.00

S/WHITE CHZ

$2.00

S/QUESO FRESCO

$2.00

S/SOUR CREAM

$2.00

S/BREAD

$2.00

CHIPS & TORTILLAS

SMALL CHIPS & SALSA

$3.00

MED CHIPS & SALSA

$5.00

LG CHIPS & SALSA

$6.00

FLOUR TORTILLA (3)

$1.00

CORN TORTILLA (3)

$1.00

MIXED TORTILLA (4)

$1.00

$UP SIZE CHIPS & SALSA

$2.00

$UP LG CHIPS & SALSA

$3.00

SIDE SAUCES

S/CHILI

$2.00

S/QUESO

$3.00

S/SOUR CREAM SAUCE

$2.00

S/SALSA VERDE

$2.00

S/GRAVY

$1.00

S/RED TACO SAUCE

$2.00

BIRRIA SAUCE/CONSOME

$1.00

CANDY

BAG PASTRIES

$4.00

BOX PASTRIES

$6.00

CANDY

$3.50

WEEKLY SPECIALS

TUES TACO SPCL

$8.00

WED ENCHILADA SPCL

$8.00

THUR BOWL SPCL

$10.00

LUNCH SPECIALS

LUNCH ENCHILADA PLATE

$9.00

LUNCH TACO PLATE

$9.00

LUNCH FIESTA BOWL

$10.00

TAMALE LUNCH PLT

$10.00

FLAUTAS

$11.00

FAJITA BOWL

$11.00

ALVARO SERRANO/DOBLE DE JUAN GABRIEL

RESERVATION TABLE 4

$40.00

RESERVATION TABLE 6

$60.00

RESERVATION TABLE 12

$120.00

GUEST 1

$10.00

Karaoke

$200.00
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
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1203 Goodnight Boulevard, www.elnopaltx.com, Wills Point, TX 75169

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