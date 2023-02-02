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El Patron Tacos & Tequila 957 US 80 E Suite: A

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957 US 80 E Suite: A

Clinton, MS 39056

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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APPETIZERS

FAJITA NACHOS

ALL FAJITA NACHOS ARE COOKED WITH ONIONS. TOMATOES, BELL PEPPERS AND TOPPED WITH CHEESE DIP, SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.

NACHOS EL PATRÓN

$9.99

STEAK AND CHICKEN TOPPED WITH CHESSE DIP, PICO DE GALLO, ,GUACAMOLE AND SOUR CREAM.

EL PATRÓN FRIES

FRENCH FRIES WITH MEAT OF YOUR CHOICE,TOPPED WITH CHEESE DIP, SOUR CREAM ,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.

SHRIMP CEVICHE TOSTADA

$3.99

SHRIMP COOKED WITH LEMON JUICE MIXED WITH PICO DE GALLO, CUCUMBER AND AVOCADO SLICES SERVED ON A FRESH CORN TOSTADA.

DIPS

CHEESE DIP SMALL

$3.99

CHEESE DIP LARGE

$6.99

GUACAMOLE DIP SMALL

$3.99

GUACAMOLE DIP LARGE

$6.99

CHORI DIP SMALL

$4.49

CHORI DIP LARGE

$8.99

GUACAMOLE MEXICANO SMALL

$4.49

GUACAMOLE MEXICANO LARGE

$9.99

STREET TACOS

Corn Tortillas Topped with onions and cilantro. Flour Tortillas topped with lettuce, tomato, and cheese

TACO EL PATRÓN, grilled steak with chorizo

$4.00

Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese

TACO CARNE ASADA,GRILLED STEAK

$3.50

Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese

TACO PASTOR , MARINATED PORK WITH PINEAPPLE

$3.50

Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese

TACO POLLO, GRILLED CHICKEN

$3.50

Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese

TACO CHORIZO

$3.50

Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese

TACO CAMARON, GRILLED SHRIMP

$4.00

Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese

TACO TILAPIA, FISH GRILLED

$4.00

Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese

Taco birria

$4.00

CORN TORTILLAS WITH MELTED CHEESE, TOPPED WITH DELICIOUS BIRRIA, CILANTRO AND ONION SERVED WITH CONSOME.

Taco ground beef

$3.00

TORTAS

ALL TORTAS COME WITH MEAT OF YOUR CHOICE, REFRIED BEANS,TOMATO,ONION,JALAPEÑO, AVOCADO AND MAYONNAISE SERVED WITH FRIES

STEAK,ASADA TORTA

$10.99

All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries

CHORIZO TORTA

$10.99

All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries

MILANESA CHICKEN TORTA

$10.99

All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries

MILANESA BEEF TORTA

$10.99

All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries

MARINATED PORK TORTA

$10.99

All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries

PASTOR TORTA

$10.99

All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries

HAM/JAMON TORTA

$10.99

All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries

BURGERS

BEEF,AMERICAN CHEESE,MELTED CHEESE,HAM,PINEAPPLE TOPPED WITH MAYONNAISE,KETCHUP,MUSTARD,LETTUCE,TOMATO,ONION AND JALAPEÑOS SERVED WITH FRENCH FRIES

HAMBURGER EL PATRÓN

$10.99

Beef,American cheese,Melted cheese,Ham,Pineapple topped with Mayonnaise,Ketchup,Mustard,Lettuce,Tomato,Onion and Jalapeños served with Fries

VEGETARIAN AND SALADS

FAJITA TACO SALAD

$9.99

A FRIED TORTILLA BOWL FILLED WITH YOUR CHOICE OF STEAK,CHICKEN OR SHRIMP COOKED WITH BELL PEPPERS, ONIONS, AND TOMATOES TOPPED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND SHREDDED CHEESE.

TACO SALAD

$8.99

A FRIED TORTILLA BOWL. FILLED WITH YOUR CHOICE OF GROUND BEEF OR CHICKEN TOPPED WITH LETTUCE,TOMATOES,SOUR CREAM, GUACAMOLE AND SHREDDED CHEESE.

VEGGIE QUESADILLA

$9.99

A FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CHEESE, ZUCCHINI,BELL PEPPERS AND MUSHROOMS SERVED WITH RICE. GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.

GRILLED CHICKEN SALAD

$9.99

VEGGIE FAJITAS

$11.99

ZUCCHINI SQUASH AND MUSHROOMS COOKED WITH TOMATOES,ONIONS AND BELL PEPPERS. SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS, GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE

STEAKS PLATES

STEAK EL PATRON

$15.99

GRILLED T-BONE STEAK SERVED WHIT GRILLED CACTUS,GRILLED ONIONS,CHILE TOREADO, GUACAMOLE,PICO DE GALLO, RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS.

CARNE ASADA

$12.99

THIN BEEF STEAK TOPPED WITH GRILLED ONIONS, SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS.GARNISHED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,SOUR CREAM AND GUACAMOLE.

STEAK AND SHRIMP

$16.99

T-BONE STEAK AND SHRIMP, TOPPED WITH ONIONS, BELL PEPPERS AND TOMATOES. SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS. GARNISHED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,SOUR CREAM AND GUACAMOLE.

STEAK RANCHERO

$13.99

GRILLED T-BONE STEAK TOPPED WITH OUR OWN SPICY SALSA SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS. GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.

CHICKEN PLATES

POLLO EL PATRÓN

$12.99

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH MUSHROOMS,SPINACH AND CHEESE DIP, SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE,PICO DE GALLO AND TORTILLAS.

CHORIPOLLO

$13.99

GRILLED CHICKEN BREAST, TOPPED WITH CHORIZO AND CHEESE SAUCE. SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS.GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.

CHICKEN AND SHRIMP

$14.99

GRILLED CHICKEN BREAST AND SHRIMP, TOPPED WITH ONIONS,BELL PEPPERS, AND TOMATOES SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS, GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE,PICO DE GALLO AND TORTILLAS.

POLLO RANCHERO

$11.99

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH OUR OWN SPICY SALSA SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS. GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.

MILANESA

$12.99

CHICKEN BREAST BREADED DEEP FRIED. SERVED WITH RICE,LETTUCE,TOMATOES,AVOCADO SLICES,SOUR CREAM AND TORTILLAS.

SEAFOOD PLATES

CAMARONES ALA DIABLA

$12.99

GRILLED SHRIMP TOPPED WITH SPICY SAUCE. SERVED WITH RICE AND TORTILLAS GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.

MOJARRA FRITA

$14.99

DEEP FRIED TILAPIA SERVED WITH RICE AND FRIES GARNISHED WITH LETTUCE, TOMATOES,AND AVOCADO.

TILAPIA FILLET

$11.99

GRILLED TILAPIA SERVED WITH RICE,LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.

SHRIMP COCKTAIL

$13.99

SHRIMP WITH CHOPPED TOMATOES,ONIONS,CILANTRO AND SLICED AVOCADO SERVED WITH OUR SPECIAL SAUCE,WITH SALTINE CRACKERS.

SHRIMP QUESADILLA

$11.99

A FLOUR TORTILLA FILLED WITH GRILLED SHRIMP,CHEESE,BELL PEPPERS,TOMATOES AND ONIONS SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS GARNISHED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,GUACAMOLE AND SOUR CREAM.

BIRRIA PLATES

Marinated tender beef which is slow cooked in Authentic Mexican salsa, herbs and species

BIRRIA TACOS

$12.99

3 CORN TORTILLAS WITH MELTED CHEESE, TOPPED WITH DELICIOUS BIRRIA, CILANTRO AND ONION SERVED WITH CONSOME.

QUESABIRRIA

$13.99

LARGE FLOUR TORTILLA WITH MELTED CHEESE, BIRRIA, CILANTRO AND ONION. SERVED WITH CONSOME.

BIRRIA BURRITO

$12.99

LARGE FLOUR TORTILLA FILLED WITH BIRRIA, MOZZARELLA CHEESE, RICE,REFRIED BEANS,CILANTRO AND ONION SERVED WITH CONSOME.

BIRRIA FRIES

$11.99

FRENCH FRIES WITH BIRRIA TOPPED WITH MELTED CHEESE, SOUR CREAM ,GUACAMOLE,ONION AND CILANTRO SERVED WITH CONSOME.

BIRRIA NACHOS

$11.99

BIRRIA TOPPED WITH MELTED CHEESE ,GUACAMOLE, SOUR CREAM,ONION AND CILANTRO SERVED WITH CONSOME.

BIRRIA EN PLATO

$12.99

HOUSE FAVORITES

FAJITAS CHICKEN

ALL FAJITAS ARE COOKED WITH TOMATOES,ONIONS,BELL PEPPERS,SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE

FAJITAS STEAK

ALL FAJITAS ARE COOKED WITH TOMATOES,ONIONS,BELL PEPPERS,SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE

FAJITAS SHRIMPS

ALL FAJITAS ARE COOKED WITH TOMATOES,ONIONS,BELL PEPPERS,SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE

FAJITAS MIX

ALL FAJITAS ARE COOKED WITH TOMATOES,ONIONS,BELL PEPPERS,SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE

MOLCAJETE

$16.99

GRILLED STEAK,CHICKEN,SHRIMP AND CHORIZO WITH, CACTUS,QUESO FRESCO, AND GRILLED ONIONS ON ROASTED SAUCE SERVED ON HOT STONE BOWL, RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS GARNISHED WITH LETTUCE, SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND GUACAMOLE.

CHIMICHANGA

STEAK OR CHICKEN CHIMICHANGA ON A FLOUR TORTILLA DEEP FRIED TO A GOLDEN CRISP TOPPED WITH CHEESE DIP SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS GARNISHED WITH LETTUCE, PICO DE GALLO,GUACAMOLE AND SOUR CREAM.

FAJITA CHIMICHANGA

CHOOSE YOUR FAVORITE GRILLED MEAT,COOKED WITH ONIONS, BELL PEPPERS AND TOMATOES, ON A FLOUR TORTILLA DEEP FRIED GOLDEN TOPPED WITH CHEESE DIP GARNISHED WITH GUACAMOLE,SOUR CREAM,LETTUCE,PICO DE GALLO, RICE AND REFRIED BEANS ON THE SIDE.

BURRITO EL PATRÓN

A BIG FLOUR TORTILLA FILLED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, COOKED WITH TOMATOES ,BELL PEPPERS AND ONIONS,TOPPED WITH CHEESE SAUCE, SERVED WITH GUACAMOLE,SOUR CREAM,LETTUCE,PICO DE GALLO,RICE AND REFRIED BEANS ON THE SIDE.

BURRITO LOCO

LARGE FLOUR TORTILLA FILLED WITH YOUR CHOICE OF MEAT.RICE,REFRIED BEANS,MOZZARELLA CHEESE AND LETTUCE GARNISHED WITH GUACAMOLE AND SOUR CREAM

FAJITA QUESADILLA

A FLOUR TORTILLA FILLED WITH STEAK,CHICKEN OR MIX.BELL PEPPERS,TOMATOES AND ONIONS SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS GARNISHED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,GUACAMOLE AND SOUR CREAM.

QUESADILLA SUPREMA

A FLOUR TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOPPED WITH CHEESE SAUCE, SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS, GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.

ALAMBRES

$11.99

STEAK,BACON AND CHORIZO. COOKED WITH ONIONS AND BELL PEPPERS, TOPPED WITH MELTED CHEESE, SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS.

HAPPY PLATE

GRILLED CHICKEN OR STEAK COOKED WITH BELL PEPPERS,TOMATOES AND ONIONS. SERVED ON A BED OF RICE, TOPPED WITH CHEESE SAUCE.

ENCHILADAS EL PATRÓN

$10.99

FOUR CORN ENCHILADAS STUFFED WITH GRILLED CHICKEN, TOPPED WITH CHEESE DIP, GREEN OR RED SAUCE AND SOUR CREAM SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS.

ENCHILADAS MEXICANAS

$9.99

THREE ENCHILADAS,ONE CHICKEN, ONE BEEF AND ONE CHEESE. TOPPED ONE WITH GREEN SAUCE,ONE WITH CHEESE DIP AND ONE WITH RED SAUCE SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS.

ENCHILADAS SUPREME

$9.99

ONE CHICKEN ENCHILADA,ONE BEEF ENCHILADA,ONE CHEESE ENCHILADA,ONE BEAN ENCHILADA, TOPPED WITH ENCHILADA SAUCE,LETTUCE,SOUR CREAM AND TOMATOES SERVED WITH RICE.

KIDS MENU

KIDS CHEESEBURGER

$5.99

served with french fries

KIDS CHICKEN FINGERS

$4.99

served with french fries

KIDS TACO

$4.99

served with rice and refried beans

KIDS QUESADILLA

$4.99

served with rice and refried beans

KIDS CHICKEN NUGGETS

$4.99

served with french fries

DESSERTS

CHURROS

$4.99

FLAN

$3.50

TRES LECHES CAKE

$4.99

Sopapilla

$3.99

SIDES

RICE

$1.99

REFRIED BEANS

$1.99

TORTILLAS(3) CORN OR FLOUR

$1.49

FRENCH FRIES

$2.99

SOUR CREAM

$0.75

PICO DE GALLO

$0.99

JALAPEÑOS

$0.75

SALSA RANCHERA

$3.99

Rice and Beans

$3.99

A LA CARTE ORDER

Enchilada ground beef a la carte

$2.19

Enchilada shredded chicken a la carte

$2.19

Enchilada cheese a la carte

$2.19

Enchilada beans a la carte

$2.19

Quesadilla Cheese a la carte

$2.99

Quesadilla Fajita a la carte

NA Drinks

Water

COCA COLA

$2.99

DIET COKE

$2.99

DR PEPPER

$2.99

SPRITE

$2.99

MINUTE MAID LEMONADE

$2.99

SWEET TEA

$2.99

HI-C FRUIT PUNCH

$2.99

MEXICAN COKE GLASS

$3.50

JARRITOS

$3.50

SIDRAL

$3.50

TOPO CHICO

$3.50

Milk

$2.99

ORANGE JUICE

$2.99

APPLE JUICE

$2.99

CRANBERRY JUICE

$2.99

HORCHATA

$3.99

JAMAICA

$3.99

COFFEE

$1.99

Lunch Specials

LUNCH TACO SALAD

$7.99

A FRIED TORTILLA BOWL. FILLED WITH YOUR CHOICE OF GROUND BEEF OR CHICKEN TOPPED WITH LETTUCE,TOMATOES,SOUR CREAM, GUACAMOLE AND SHREDDED CHEESE.

LUNCH HAPPY PLATE

$8.99

GRILLED CHICKEN COOKED WITH BELL PEPPERS,TOMATOES AND ONIONS. SERVED ON A BED OF RICE, TOPPED WITH CHEESE SAUCE.

LUNCH ALAMBRE

$8.99

STEAK,BACON AND CHORIZO. COOKED WITH ONIONS AND BELL PEPPERS, TOPPED WITH MELTED CHEESE AND TORTILLAS.

HUEVOS RANCHEROS

$7.99

FRIED EGGS,TOPPED WITH RANCHERO SAUCE SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS.

HUEVOS A LA MEXICANA

$7.99

SCRAMBLED EGGS.WITH CHOPPED ONIONS,JALAPEÑO AND TOMATOES SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS.

HUEVOS CON CHORIZO

$7.99

SCRAMBLED EGGS WITH SPICY MEXICAN SAUSAGE. SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS.

FLAUTAS

$7.99

SHREDDED CHICKEN ROLLED IN TWO CORN TORTILLAS AND DEEP FRIED,TOPPED WITH SHREDDED CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE AND GUACAMOLE SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS.

All hours
Sunday11:00 am - 3:59 am
Monday11:00 am - 3:59 am
Tuesday11:00 am - 3:59 am
Wednesday11:00 am - 3:59 am
Thursday11:00 am - 3:59 am
Friday11:00 am - 3:59 am
Saturday11:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

957 US 80 E Suite: A, Clinton, MS 39056

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