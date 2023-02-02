El Patron Tacos & Tequila 957 US 80 E Suite: A
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957 US 80 E Suite: A
Clinton, MS 39056
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APPETIZERS
FAJITA NACHOS
ALL FAJITA NACHOS ARE COOKED WITH ONIONS. TOMATOES, BELL PEPPERS AND TOPPED WITH CHEESE DIP, SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
NACHOS EL PATRÓN
STEAK AND CHICKEN TOPPED WITH CHESSE DIP, PICO DE GALLO, ,GUACAMOLE AND SOUR CREAM.
EL PATRÓN FRIES
FRENCH FRIES WITH MEAT OF YOUR CHOICE,TOPPED WITH CHEESE DIP, SOUR CREAM ,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
SHRIMP CEVICHE TOSTADA
SHRIMP COOKED WITH LEMON JUICE MIXED WITH PICO DE GALLO, CUCUMBER AND AVOCADO SLICES SERVED ON A FRESH CORN TOSTADA.
DIPS
STREET TACOS
TACO EL PATRÓN, grilled steak with chorizo
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
TACO CARNE ASADA,GRILLED STEAK
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
TACO PASTOR , MARINATED PORK WITH PINEAPPLE
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
TACO POLLO, GRILLED CHICKEN
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
TACO CHORIZO
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
TACO CAMARON, GRILLED SHRIMP
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
TACO TILAPIA, FISH GRILLED
Corn tortillas topped with onions and cilantro.Flour tortillas topped with lettuce tomato and cheese
Taco birria
CORN TORTILLAS WITH MELTED CHEESE, TOPPED WITH DELICIOUS BIRRIA, CILANTRO AND ONION SERVED WITH CONSOME.
Taco ground beef
TORTAS
STEAK,ASADA TORTA
All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries
CHORIZO TORTA
All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries
MILANESA CHICKEN TORTA
All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries
MILANESA BEEF TORTA
All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries
MARINATED PORK TORTA
All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries
PASTOR TORTA
All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries
HAM/JAMON TORTA
All tortas come with refried beans, tomato, onion, jalapeño, avocado and mayonnaise served with fries
BURGERS
VEGETARIAN AND SALADS
FAJITA TACO SALAD
A FRIED TORTILLA BOWL FILLED WITH YOUR CHOICE OF STEAK,CHICKEN OR SHRIMP COOKED WITH BELL PEPPERS, ONIONS, AND TOMATOES TOPPED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND SHREDDED CHEESE.
TACO SALAD
A FRIED TORTILLA BOWL. FILLED WITH YOUR CHOICE OF GROUND BEEF OR CHICKEN TOPPED WITH LETTUCE,TOMATOES,SOUR CREAM, GUACAMOLE AND SHREDDED CHEESE.
VEGGIE QUESADILLA
A FLOUR TORTILLA STUFFED WITH CHEESE, ZUCCHINI,BELL PEPPERS AND MUSHROOMS SERVED WITH RICE. GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
GRILLED CHICKEN SALAD
VEGGIE FAJITAS
ZUCCHINI SQUASH AND MUSHROOMS COOKED WITH TOMATOES,ONIONS AND BELL PEPPERS. SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS, GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE
STEAKS PLATES
STEAK EL PATRON
GRILLED T-BONE STEAK SERVED WHIT GRILLED CACTUS,GRILLED ONIONS,CHILE TOREADO, GUACAMOLE,PICO DE GALLO, RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS.
CARNE ASADA
THIN BEEF STEAK TOPPED WITH GRILLED ONIONS, SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS.GARNISHED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,SOUR CREAM AND GUACAMOLE.
STEAK AND SHRIMP
T-BONE STEAK AND SHRIMP, TOPPED WITH ONIONS, BELL PEPPERS AND TOMATOES. SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS. GARNISHED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,SOUR CREAM AND GUACAMOLE.
STEAK RANCHERO
GRILLED T-BONE STEAK TOPPED WITH OUR OWN SPICY SALSA SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS. GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
CHICKEN PLATES
POLLO EL PATRÓN
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH MUSHROOMS,SPINACH AND CHEESE DIP, SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE,PICO DE GALLO AND TORTILLAS.
CHORIPOLLO
GRILLED CHICKEN BREAST, TOPPED WITH CHORIZO AND CHEESE SAUCE. SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS.GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
CHICKEN AND SHRIMP
GRILLED CHICKEN BREAST AND SHRIMP, TOPPED WITH ONIONS,BELL PEPPERS, AND TOMATOES SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS, GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE,PICO DE GALLO AND TORTILLAS.
POLLO RANCHERO
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH OUR OWN SPICY SALSA SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS. GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
MILANESA
CHICKEN BREAST BREADED DEEP FRIED. SERVED WITH RICE,LETTUCE,TOMATOES,AVOCADO SLICES,SOUR CREAM AND TORTILLAS.
SEAFOOD PLATES
CAMARONES ALA DIABLA
GRILLED SHRIMP TOPPED WITH SPICY SAUCE. SERVED WITH RICE AND TORTILLAS GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
MOJARRA FRITA
DEEP FRIED TILAPIA SERVED WITH RICE AND FRIES GARNISHED WITH LETTUCE, TOMATOES,AND AVOCADO.
TILAPIA FILLET
GRILLED TILAPIA SERVED WITH RICE,LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
SHRIMP COCKTAIL
SHRIMP WITH CHOPPED TOMATOES,ONIONS,CILANTRO AND SLICED AVOCADO SERVED WITH OUR SPECIAL SAUCE,WITH SALTINE CRACKERS.
SHRIMP QUESADILLA
A FLOUR TORTILLA FILLED WITH GRILLED SHRIMP,CHEESE,BELL PEPPERS,TOMATOES AND ONIONS SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS GARNISHED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,GUACAMOLE AND SOUR CREAM.
BIRRIA PLATES
BIRRIA TACOS
3 CORN TORTILLAS WITH MELTED CHEESE, TOPPED WITH DELICIOUS BIRRIA, CILANTRO AND ONION SERVED WITH CONSOME.
QUESABIRRIA
LARGE FLOUR TORTILLA WITH MELTED CHEESE, BIRRIA, CILANTRO AND ONION. SERVED WITH CONSOME.
BIRRIA BURRITO
LARGE FLOUR TORTILLA FILLED WITH BIRRIA, MOZZARELLA CHEESE, RICE,REFRIED BEANS,CILANTRO AND ONION SERVED WITH CONSOME.
BIRRIA FRIES
FRENCH FRIES WITH BIRRIA TOPPED WITH MELTED CHEESE, SOUR CREAM ,GUACAMOLE,ONION AND CILANTRO SERVED WITH CONSOME.
BIRRIA NACHOS
BIRRIA TOPPED WITH MELTED CHEESE ,GUACAMOLE, SOUR CREAM,ONION AND CILANTRO SERVED WITH CONSOME.
BIRRIA EN PLATO
HOUSE FAVORITES
FAJITAS CHICKEN
ALL FAJITAS ARE COOKED WITH TOMATOES,ONIONS,BELL PEPPERS,SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE
FAJITAS STEAK
ALL FAJITAS ARE COOKED WITH TOMATOES,ONIONS,BELL PEPPERS,SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE
FAJITAS SHRIMPS
ALL FAJITAS ARE COOKED WITH TOMATOES,ONIONS,BELL PEPPERS,SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE
FAJITAS MIX
ALL FAJITAS ARE COOKED WITH TOMATOES,ONIONS,BELL PEPPERS,SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS,GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM PICO DE GALLO AND GUACAMOLE
MOLCAJETE
GRILLED STEAK,CHICKEN,SHRIMP AND CHORIZO WITH, CACTUS,QUESO FRESCO, AND GRILLED ONIONS ON ROASTED SAUCE SERVED ON HOT STONE BOWL, RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS GARNISHED WITH LETTUCE, SOUR CREAM,PICO DE GALLO AND GUACAMOLE.
CHIMICHANGA
STEAK OR CHICKEN CHIMICHANGA ON A FLOUR TORTILLA DEEP FRIED TO A GOLDEN CRISP TOPPED WITH CHEESE DIP SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS GARNISHED WITH LETTUCE, PICO DE GALLO,GUACAMOLE AND SOUR CREAM.
FAJITA CHIMICHANGA
CHOOSE YOUR FAVORITE GRILLED MEAT,COOKED WITH ONIONS, BELL PEPPERS AND TOMATOES, ON A FLOUR TORTILLA DEEP FRIED GOLDEN TOPPED WITH CHEESE DIP GARNISHED WITH GUACAMOLE,SOUR CREAM,LETTUCE,PICO DE GALLO, RICE AND REFRIED BEANS ON THE SIDE.
BURRITO EL PATRÓN
A BIG FLOUR TORTILLA FILLED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, COOKED WITH TOMATOES ,BELL PEPPERS AND ONIONS,TOPPED WITH CHEESE SAUCE, SERVED WITH GUACAMOLE,SOUR CREAM,LETTUCE,PICO DE GALLO,RICE AND REFRIED BEANS ON THE SIDE.
BURRITO LOCO
LARGE FLOUR TORTILLA FILLED WITH YOUR CHOICE OF MEAT.RICE,REFRIED BEANS,MOZZARELLA CHEESE AND LETTUCE GARNISHED WITH GUACAMOLE AND SOUR CREAM
FAJITA QUESADILLA
A FLOUR TORTILLA FILLED WITH STEAK,CHICKEN OR MIX.BELL PEPPERS,TOMATOES AND ONIONS SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS GARNISHED WITH LETTUCE,PICO DE GALLO,GUACAMOLE AND SOUR CREAM.
QUESADILLA SUPREMA
A FLOUR TORTILLA WITH YOUR CHOICE OF MEAT, TOPPED WITH CHEESE SAUCE, SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS, GARNISHED WITH LETTUCE,SOUR CREAM,GUACAMOLE AND PICO DE GALLO.
ALAMBRES
STEAK,BACON AND CHORIZO. COOKED WITH ONIONS AND BELL PEPPERS, TOPPED WITH MELTED CHEESE, SERVED WITH RICE,REFRIED BEANS AND TORTILLAS.
HAPPY PLATE
GRILLED CHICKEN OR STEAK COOKED WITH BELL PEPPERS,TOMATOES AND ONIONS. SERVED ON A BED OF RICE, TOPPED WITH CHEESE SAUCE.
ENCHILADAS EL PATRÓN
FOUR CORN ENCHILADAS STUFFED WITH GRILLED CHICKEN, TOPPED WITH CHEESE DIP, GREEN OR RED SAUCE AND SOUR CREAM SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS.
ENCHILADAS MEXICANAS
THREE ENCHILADAS,ONE CHICKEN, ONE BEEF AND ONE CHEESE. TOPPED ONE WITH GREEN SAUCE,ONE WITH CHEESE DIP AND ONE WITH RED SAUCE SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS.
ENCHILADAS SUPREME
ONE CHICKEN ENCHILADA,ONE BEEF ENCHILADA,ONE CHEESE ENCHILADA,ONE BEAN ENCHILADA, TOPPED WITH ENCHILADA SAUCE,LETTUCE,SOUR CREAM AND TOMATOES SERVED WITH RICE.
KIDS MENU
SIDES
A LA CARTE ORDER
Lunch Specials
LUNCH TACO SALAD
A FRIED TORTILLA BOWL. FILLED WITH YOUR CHOICE OF GROUND BEEF OR CHICKEN TOPPED WITH LETTUCE,TOMATOES,SOUR CREAM, GUACAMOLE AND SHREDDED CHEESE.
LUNCH HAPPY PLATE
GRILLED CHICKEN COOKED WITH BELL PEPPERS,TOMATOES AND ONIONS. SERVED ON A BED OF RICE, TOPPED WITH CHEESE SAUCE.
LUNCH ALAMBRE
STEAK,BACON AND CHORIZO. COOKED WITH ONIONS AND BELL PEPPERS, TOPPED WITH MELTED CHEESE AND TORTILLAS.
HUEVOS RANCHEROS
FRIED EGGS,TOPPED WITH RANCHERO SAUCE SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS.
HUEVOS A LA MEXICANA
SCRAMBLED EGGS.WITH CHOPPED ONIONS,JALAPEÑO AND TOMATOES SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS.
HUEVOS CON CHORIZO
SCRAMBLED EGGS WITH SPICY MEXICAN SAUSAGE. SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND TORTILLAS.
FLAUTAS
SHREDDED CHICKEN ROLLED IN TWO CORN TORTILLAS AND DEEP FRIED,TOPPED WITH SHREDDED CHEESE, SOUR CREAM, LETTUCE AND GUACAMOLE SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS.
|Sunday
|11:00 am - 3:59 am
|Monday
|11:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|11:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|11:00 am - 3:59 am
|Thursday
|11:00 am - 3:59 am
|Friday
|11:00 am - 3:59 am
|Saturday
|11:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
957 US 80 E Suite: A, Clinton, MS 39056