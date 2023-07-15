El Taco Loco 2408 Doctor Martin Luther King Junior Boulevard
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2408 Doctor Martin Luther King Junior Boulevard
New Bern, NC 28562
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TACO SALAD
TORTILLA BOWL FILLED WITH REFRIED BEANS, CHOICE OF PROTEIN, LETTUCE, TOMATO, CHEESE, AND SOUR CREAM
BURRITO
14" FLOUR TORTILLA STUFFED WITH RICE, BEANS, YOUR CHOICE OF PROTEIN, AND CHEESE
TACO
CORN TORILLA TOPPED WITH YOUR CHOICE OF PROTEIN, CILANTRO, AND ONIONS
TORTAS
A MEXICAN SUB, MADE WITH LOCAL MEXICAN BREAD, YOUR CHOICE OF PROTEIN, MAYO, LETTUCE, CHEESE, TOMATO, AND ONION
QUESADILLA
TWO 10" TORTILLAS, CHEESE, AND YOUR CHOICE OF PROTEIN
SOPE
ROUND FRIED CORNMEAL BASE TOPPED WITH BEANS, YOUR CHOICE OF PROTEIN, LETTUCE, CHEESE, AND SOUR CREAM
VEGGIE BURRITO
14" FLOUR TORTILLA STUFFED WITH RICE, BEANS, CILANTRO, ONION, LETTUCE, TOMATO, AND CHEESE
VEGGIE TACO
RICE, BEANS, CILANTRO, ONION, LETTUCE, TOMATO, AND CHEESE
CHILE RELLENO
BREADED PEPPER STUFFED WITH GROUND BEEF AND MIXED VEGGIES COVERED IN SAUCE SERVED WITH RICE AND BEANS
SPECIALTY ITEMS
TORTA CUBANA
HAM, CHORIZO, AND BREADED STEAK WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE, AND MAYO
TORTA MILANESA
BREADED STEAK WITH LETTUCE, TOMATO, ONION, CHEESE, AND MAYO
ASADA FRIES
FRIES TOPPED WITH STEAK, MELTED CHEESE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM, AND AVOCADO
CALIFORNIA BURRITO
STEAK, RICE, BEANS, CHEESE, PICO DE GALLO, AVOCADO, AND FRIES
SUPREME BURRITO
CHOICE OF PROTEIN, RICE, BEANS, CILANTRO, ONION, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO, SOUR CREAM, AND CHEESE
QUESA BIRRIA (ORDER OF 3)
SPECIALLY MARINATED AND SHREDDED BEEF TACO WITH MELTED CHEESE, SERVED WITH A CONSUME FOR DIPPING
QUESA BIRRIA (ORDER OF 4)
SPECIALLY MARINATED AND SHREDDED BEEF TACO WITH MELTED CHEESE, SERVED WITH A CONSUME FOR DIPPING
EMPANADA
DEEP FRIED MASA STUFFED WITH SEASONED MEAT (4)
TACOS DORADOS
ROLLED DEEP FRIED TORTILLAS STUFFED WITH CHOICE OF PROTEIN, TOPPED WITH LETTUCE, SOUR CREAM, AND CHEESE (4)