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El Tarasco
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4358 W. 51ST
CHICAGO, IL 60632
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Popular Items
APPETIZERS/ BOTANAS
CEVICHE DE CAMARON LARGE
CEVICHE DE CAMARON SMALL
CEVICHE DE PESCADO LARGE
CEVICHE DE PESCADO SMALL
CEVICHE MIXTO LARGE
CEVICHE MIXTO SMALL
CHAROLA DE LANGOSTINOS
GIANT FRESH WATER SHRIMP ORDER ONLY
GUACAMOLE LARGE
AVOCADO, ONION, TOMATO, CILANTRO ONION AND LIME
GUAMOLE SMALL
AVOCADO, ONION, TOMATO, CILANTRO ONION AND LIME
NACHOS DE ASADA
STEAK, SOUR CREAM, CHEESE, JALAPENOS, BEANS, GUACAMOLE AND CHIPS
TACOS DORADOS
2 POLLO, 2 RES, 2 PAPA, SOUR CREAM, CHEESE, TOMATO, LETTUCE, GUAC
TOSTADA DE CEVICHE
FISH OR SHRIMP CEVICHE
BREAKFAST / DESAYUNOS
2 HUEVOS
2 EGGS WITH SIDE OF RICE, BEANS, AND SAUTEED POTATO
CHILAQUILES
FRIED TORTILLAS, CHOICE OF SAUCE, CHEESE, SOUR CREAM, SIDE OF RICE, AND BEANS
DESAYUNO TARASCO
3 EGGS ON TOP OF TORTILLA W/TOMATO AND ONION SAUCE SIDE OF RICE, BEANS AND SAUTEED DICED POTATO
HUEVOS A LA MEXICANA
SCRAMBLED EGGS WITH HAM RICE, SIDE OF BEANS, AND SAUTEED DICED POTATO
HUEVOS CON CHORIZO
SCRAMBLED EGGS WITH CHORIZO, AND SIDE OF BEANS, RICE, AND SAUTEED DICED POTATO
HUEVOS CON JAMON
SCRAMBLED EGGS WITH HAM RICE, SIDE OF BEANS, AND SAUTEED DICED POTATO
HUEVOS RANCHEROS
3 EGGS SUNNY SIDE UP COVERED WITH MILD TOMATO SAUCE, SIDE OF RICE, BEANS AND SAUTEED DICED POTATO
MACHACA
SCRAMBLED EGGS WITH STEAK, ONION, AND JALAPENOS SIDE OF RICE, BEANS, AND SAUTEED DICED POTATO
BREAKFAST OMELETTES
KIDS MENU / NINOS
CALDO DE NINO
VEGETABLES AND RICE SOUP
CHEESEBURGER
MEAT, BUN, LETTUCE, KETCHUP, TOMATO, MAYO, CHEESE AND FRIES
CHICKEN NUGGETS
NUGGETS W/ FRIES
MINI BURRITO
STEAK OR CHICKEN, SOUR CREAM, LETTUCE, TOMATO, CHEESE AND BEANS
KID TACO DINNER
1 PLAIN STEAK TACO OR CHICKEN WITH RICE AND BEANS
TORTAS
TORTA AGUACATE
AVOCADO, BEANS, LETTUCE, TOMATO, SOURCREAM AND CHEESE
TORTA ALPASTOR
PORK, BEANS, LETTUCE, TOMATO, SOURCREAM AND CHEESE
TORTA ASADA
ASADA, BEANS, LETTUCE, TOMATO, SOURCREAM, CHEESE
TORTA JAMON
HAM, BEANS, LETTUCE, TOMATO, SOURCREAM AND CHEESE
TORTA MILANESA DE POLLO
BREADED CHICKEN,BEANS, LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, CHEESE AND BEANS
TORTA MILANESA DE RES
BREADED STEAK,BEANS, LETTUCE, TOMATO, SOURCREAM AND CHEESE
TACOS
BURRITO
BURRITO AL PASTOR
PORK, LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, CHEESE AND BEANS
BURRITO ASADA
STEAK, LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, CHEESE AND BEANS
BURRITO LENGUA
BEEF TONGUE, LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, CHEESE AND BEANS
BURRITO POLLO
CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, CHEESE, AND BEANS
BURRITO VEGETARIANO
LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, CHEESE, BEANS AND RICE
QUESADILLA
QUESADILLA AL PASTOR
PORK, CHEESE, LARGE CORN TORTILLA, SIDE OF LETTUCE, TOMATO, AND SOUR CREAM
QUESADILLA ASADA
POBLANO PEPPER, CHEESE, LARGE CORN TORTILLA, SIDE OF SOUR CREAM, LETTUCE AND TOMATO
QUESADILLA FLOR DE CALABAZA
SQUASH BLOSSOM, CHEESE, LARGE CORN TORTILLA, SIDE OF LETTUCE, TOMATO, AND SOUR CREAM
QUESADILLA HONGOS
MUSHROOM, CHEESE, LARGE CORN TORTILLA, SIDE OF LETTUCE, TOMATO AND SOUR CREAM
QUESADILLA POLLO
CHICKEN, CHEESE, LARGE CORN TORTILLA, SIDE OF LETTUCE, TOMATO AND SOUR CREAM
QUESADILLA RAJAS
POBLANO PEPPER, CHEESE, LARGE CORN TORTILLA, SIDE OF SOUR CREAM, LETTUCE AND TOMATO
QUESADILLA QUESO
POBLANO PEPPER, CHEESE, LARGE CORN TORTILLA, SIDE OF SOUR CREAM, LETTUCE AND TOMATO
SOPE
SOPE AL PASTOR
PORK, BEANS, TOPPED W/LETTUCE, SOUR CREAM, CHEESE AND TOMATO
SOPE ASADA
STEAK, BEANS, TOPPED W/LETTUCE, SOUR CREAM, TOMATO AND CHEESE
SOPE CHORIZO
SOPE CHORIZO CON PAPAS
CHORIZO, BEANS, TOPPED W/LETTUCE, SOUR CREAM, TOMATO, AND CHEESE
SOPE POLLO
CHICKEN, BEANS, TOPPED W/LETTUCE, SOUR CREAM, CHEESE, AND TOMATO
SOPE QUESO C/ FRIJOLES
BEANS AND CHEESE TOPPED W/LETTUCE, SOUR CREAM, CHEESE AND TOMATO
GORDITAS
GORDITA AL PASTOR
PORK AND BEANS
GORDITA ASADA
STEAK AND BEANS
GORDITA BARBACOA
STEAMED BEEF AND BEANS
GORDITA CARNITAS EN SALSA VERDE
FRIED PORK IN GREEN HOT SAUCE AND BEANS
GORDITA CHICHARRON S/ROJA
PORK SKIN RED HOT SAUCE AND BEANS
GORDITA CHICHARRON S/VERDE
PORK SKIN GREEN HOT SAUCE AND BEANS
GORDITA CHORIZO
GORDITA CHORIZO C/ PAPA
STEAMED BEEF AND BEANS
GORDITA GUISADO DE RES
MEX BEEF STEW AND BEANS
GORDITA LENGUA
BEEF TONGUE AND BEANS
GORDITA LOMO DE PUERCO EN ADOBO
PORK LOIN TIPS IN RED SAUCE, AND BEANS
GORDITA NOPALITOS
CACTUS AND BEANS
GORDITA POLLO
CHICKEN AND BEANS
GORDITA QUESO C/ FRIJOLES
CHEESE AND BEANS
GORDITA RAJAS C/QUESO
POBLANO PEPPER, CHEESE, AND BEANS
MOLCAJETEADAS
MOLCAJETE ESPECIAL DE LA CASA
SKIRT STEAK, GRILLED CHICKEN, CACTUS, GRILLED JALAPENOS AND ONIONS, AVOCADO SERVED W/ SIDE OF RICE BEANS AND SALAD
MOLCAJETE ESPECIAL SOLO ARRACHERA
SKIRT STEAK ONLY, CACTUS, GRILLED JALAPENOS AND ONION, AVOCADO SERVED W/ SIDE OF RICE, BEANS, AND SALAD.
MOLCA MICH RES
STEAK OR CHICKEN SIMMERED IN GUAJILLO SAUCE W/WHOLE BEANS, AND CACTUS, TIPPED WITH CHEESE
MOLCA MICH POLLO
PARILLADAS
PARILLADA TARASCA
SKIRT STEAK, RIB EYE, CHICKEN BREAST, BEEF RIBS, MEX. SAUSAGE, AND PORK CHOPS SERVED W/ SIDE OF RICE, BEANS, AND SALAD. (SERVES 4 TO 5)
PARILLADA MIXTA
GRILLED SHRIMP, BREADED SHRIMP, FISH FILLET, SKIRT STEAK, BEEF RIBS, CHICKEN BREAST AND MEX. SAUSAGE SERVED W/SIDE OF RICE, BEANS AND SALAD (SERVES 4 TO 5 )
SOUPS
CALDO 7 MARES
SOUP W/FISH, SHRIMP, OYSTERS, CRAB AND OCTOPUS SIDE OF ONION AND CILANTRO
CALDO DE CAMARON
SHRIMP SOUP
CALDO DE PESCADO
FISH SOUP
CALDO DE POLLO
CHICKEN SOUP W/VEGETABLES
CALDO DE RES
BEEF STEW SOUP W/VEGETABLES
CARNE EN SU JUGO
STEAK SOUP, BACON,BEANS, ONION, CILANTRO, AVOCADO AND RADISH SIDE OF TORTILLAS
CARNE EN SU JUGO 1/2 GAL
STEAK SOUP, BACON,BEANS, ONION, CILANTRO, AVOCADO AND RADISH SIDE OF TORTILLAS
CARNE EN SU JUGO GAL
STEAK SOUP, BACON,BEANS, ONION, CILANTRO, AVOCADO AND RADISH SIDE OF TORTILLAS
COCKTAILS
COCTEL DE CAMARON LG
SHRIMP COCKTAIL IN TOMATO SAUCE WITH/TOMATO ONION, CILANTRO AND AVOCADO
COCTEL DE CAMARON MED
SHRIMP COCKTAIL IN TOMATO SAUCE WITH/TOMATO ONION, CILANTRO AND AVOCADO
COCTEL CAMARON Y PULPO LG
SHRIMP, OYSTER, AND OCTUPUS COCKTAIL IN TOMATO SAUCE W/ TOMATO, ONION, CILANTRO, AND AVOCADO
SEAFOOD DINNERS
CAMARONES A LA DIABLA
SHRIMP SAUTEED IN SPICY SAUCE W/ SIDE OF WHITE RICE, FRIES AND SALAD
CAMARONES A LA PLANCHA
JUMBO GRILLED SHRIMP SERVED W/WHITE RICE, SALAD, AND FRIES
CAMARONES A MOJO DE AJO
SHRIMP SAUTEED IN GARLIC SAUCE, W/SIDE OF WHITE RICE, FRIES AND GARDEN SALAD
CAMARONES EMPANIZADOS
JUMBO BREADED SHRIMP SERVED W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES
FILETE A LA PLANCHA
BREADED FISH FILLET SERVED W/ WHITE RICE, FRIES, AND SALAD
HUACHINANGO A LA DIABLA
RED SNAPPER IN RED HOT SAUCE SERVED W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES
HUACHINANGO AL MOJO DE AJO
RED SNAPPER IN GARLIC SAUCE SERVED W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES
HUACHINANGO FRITO
FRIED RED SNAPPER SERVED W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES
LANGOSTINOS A LA PLANCHA
GIANT FRESH WATER SHRIMP W/ WHITE RICE, SALAD AND FRIES
MAR Y TIERRA LOMO
BEEF TENDERLOIN, FISH AND GRILLED SHRIMP W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES
MAR Y TIERRA C/ ARRACHERA
SKIRT STEAK, FISH, AND GRILLED SHRIMP W/ WHITE RICE, SALAD AND FRIES
MOJARRA A LA DIABLA
FRIED TILAPIA IN SPICE SAUCE SERVED W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES
MOJARRA AL MOJO DE AJO
FRIED TILAPIA IN GARLIC SAUCE SERVED W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES
MOJARRA FRITA
FRIED TILAPIA,SERVED W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES
VEGETARIAN
COMBINACION VEGETARIANA
AVOCADO TOSTADA, CHEESE QUESADILLA, AND STUFFED POBLANO PEPPER SERVED W/ RICE BEANS AND SALAD ON THE SIDE.
FAJITAS DE POLLO DE SOYA
CHICKEN SOY FAJITAS SERVED W/RICE, BEANS, SALAD AND TORTILLAS
QUESADILLA DE POLLO DE SOYA
CHICKEN SOY QUESADILLA SERVED ON CORN TORTILLA, W/LETTUCE, TOMATO AND SOUR CREAM.
TACO DE POLLO DE SOYA
CHICKEN SOY TACO
TORTA DE POLLO DE SOYA
CHICKEN SOY MEXICAN SANDWICH W/BEANS, LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM AND CHEESE
PLATILLOS
ALAMBRE
MEXICAN SAUSAGE, STEAK, BACON, ONION, GRILLED JALAPENOS, ONION AND CILANTRO TOPPED W/MELTED CHEESE
BISTEC DE CHIPOTLE
STEAK IN CHIPOTLE SAUCE
BISTEC EN ARBOL
STEAK IN HOT ARBOL SAUCE
BISTEC SUIZO
GRILLED STEAK W/POBLANO PEPPERS AND TOPPED W/MELTED CHEESE
BURRITO DINNER
CHOICE OF MEAT, LETTUCE, TOMATO, BEANS, SOUR CREAM CHEESE SIDE OF RICE AND BEANS
CARNE ASADA
SKIRT STEAK W/SIDE OF RICE, BEANS, SALAD , GRILLED ONION, AND JALAPENOS
CARNE ASADA TAMPIQUENA
SKIRT STEAK W/SIDE OF RICE, BEANS, SALAD , GRILLED ONION, AND JALAPENOS, CHEESE ENCHILADA
CARNE BRAVA
STEAK W/ONION, TOMATO AND CRUSHED PEPPER W/CILANTRO AVOCADO RADISHES AND WHOLE BEANS
CHILE RELLENO
CHEESE STUFFED POBLANO PEPPERS COVERED IN MILD TOMATO SAUCE
ENCHILADADAS DE MOLE
MOLE SAUCE ENCHILADAS W/CHOICE OF MEAT SIDE OF RICE, BEANS, SALAD TOPPED WITH SOUR CREAM CHEESE AND GUACAMOLE
ENCHILADAS ROJAS
GUAJILLO SAUCE ENCHILADAS W/CHOICE OF MEAT SIDE OF RICE BEANS, SALAD TOPPED W/SOUR CREAM, CHEESE AND GUACAMOLE
ENCHILADAS VERDES
GREEN HOT SAUCE ENCHILADAS W/ CHOICE OF MEAT SIDE OF RICE, BEANS, SALAD TOPPED W/SOUR CREAM , CHEESE, AND GUACAMOLE
ENSALADA DE POLLO
GRILLED CHICKEN SALAD
FAJITAS DE POLLO
GRILLED CHICKEN FAJITAS W/BELL PEPPERS, ONION, AND TOMATO
FAJITAS DE RES
GRILLED STEAK W/ BELL PEPPERS, ONION AND TOMATO
FAJITAS TARASCAS
SHRIMP, CHICKEN AND STEAK FAJITAS W/BELL PEPPERS, ONION, AND TOMATO
FLAUTAS
5 FRIED TACOS W/CHOICE OF MEAT TOPPED W/SOURCREAM, AND GUACAMOLE
MOLE DINNER
HOMEMADE MOLE MICHOACAN STYLE W/ CHICKEN
PECHUGA A LA PARILLA
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH BANANA PEPPERS AND GRILLED ONIONS
POLLO CHIPOTLE
GRILLED CHICKEN IN CHIPOTLE SAUCE
POLLO EN ARBOL
GRILLED CHICKEN IN HOT ARBOL SAUCE
POLLO SUIZO
GRILLED CHICKEN, GRILLED ONIONS AND POBLANO PEPPERS TOPPED WITH CHEESE
TACO DINNER
3 TACOS (CHOICE OF MEAT) TOPPED W/CHOICE OF TOPPINGS
TORTA DINNER
MEXICAN SANDWICH CHOICE OF MEAT
SIDES
AGUACATE
SIDE OF AVOCADO
ARROZ
RICE ORDER
ARROZ 1\2 GAL
1/2 GALLON
ARROZ 32OZ
32OZ RICE
Arroz Gal
ARROZ/FRIJOL
HALF RICE/HALF BEANS
CAPIROTADA
CEBOLLITAS
GRILLED ONIONS
CHILES ASADOS
GRILLED JALAPENOS
CHIPS
ORDER OF CHIPS
CHIPS/SALSA
ORDER OF CHIPS AND SALSA
CREMA
SOUR CREAM
ENSALADA SM
FRIJOL
REFRIED BEANS
FRIJOL 32OZ
32OZ BEANS
LIME ENTERO
LIME WHOLE
NOPAL ASADO
GRILLED CACTUS
NOPALITOS GUISADOS
PAPAS FRITAS
DICED BREAKFAST POTATO
PAPAS SAZONADAS FRITAS
DICED BREAKFAST POTATO
QUESO
SIDE ORDER OF CHEESE
TORTILLA ORDER (4)
4 TORTILLAS OF CHOICE
VASO DE MOLE 16 OZ
MOLE SAUCE
VASO DE MOLE 32OZ
MOLE SAUCE
VASO DE SALSA 12OZ
RED OR GREEN SALSA
VASO DE SALSA 16OZ
RED OR GREEN SALSA
VASO DE SALSA 32OZ
RED OR GREEN SALSA
1/2 Gal Salsa
Gal Salsa
BEVERAGES
ABUELITA CHOCOLATE
AGUA MINERAL PREPARADA
ATOLE DE GALLETA
CAFE DE OLLA MD
CAFE DE OLLA SM
COFFEE TO GO
COKE BOTTLE
HORCHATA LG
HORCHATA MED
JAMAICA LG
JAMAICA MED
JARRITOS
LEMONADE MD
LEMONADE LG
LICUADO LG
LICUADO MED
SODA LG
SODA MED
SQUIRT
TAMARINDO LG
Topochico
Tamarindo Md
Tamarindo Lg
JUGOS NATURALES
JUGO DE NARANJA LG
ORANGE JUICE
JUGO DE NARANJA MED
ORANGE JUICE
JUGO DE ZANAHORIA LG
CARROT JUICE
JUGO DE ZANAHORIA MED
CARROT JUICE
JUGO MIXTO LG
MIXED ORANGE AND CARROT JUICE 32OZ
JUGO MIXTO MED
MIX CARROT AND ORANGE JUICE 16OZ
JUGO VERDE LG
JUGO VERDE MED
SPINACH, CACTUS , CELERY, PINEAPPLE AND ORANGE JUICE.
TO GO COCKTAILS
COCKTAIL MIXES TO GO
MICHELADA MIX (24oz)
Approx. 5 to 6 micheladas. Rim glass with salt or tajin, add 4 to 5 ounces of michelada mix and pour your favorite 12oz beer.
MAGARITA MIX (24oz)
Ready to serve margaritas. Approx. 4 margaritas (12oz). (With Liquor) Rim glass with salt or tajin, fill with ice cubes and pour the margarita.
MANGO MICHELADA MIX (24oz)
Approx. 5 to 6 micheladas. Rim glass with salt or tajin, add 4 to 5 ounces of michelada mix and pour your favorite 12oz beer.
PIÑA COLADA MIX (24oz)
Approx. 8 small pina coladas (8oz). (With Liquor) For each cup of ice cubes, pour about 3 ounces of Pina colada into a blender. Blend until smooth.
|Sunday
|8:00 am - 12:00 am
|Monday
|8:00 am - 12:00 am
|Tuesday
|8:00 am - 12:00 am
|Wednesday
|8:00 am - 12:00 am
|Thursday
|8:00 am - 12:00 am
|Friday
|8:00 am - 12:00 am
|Saturday
|8:00 am - 12:00 am
Come in and enjoy!
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