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El Tarasco

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4358 W. 51ST

CHICAGO, IL 60632

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Popular Items

TACO ASADA
BURRITO ASADA
HORCHATA LG

APPETIZERS/ BOTANAS

CEVICHE DE CAMARON LARGE

$19.95

CEVICHE DE CAMARON SMALL

$12.95

CEVICHE DE PESCADO LARGE

$19.95

CEVICHE DE PESCADO SMALL

$12.95

CEVICHE MIXTO LARGE

$19.95

CEVICHE MIXTO SMALL

$12.95

CHAROLA DE LANGOSTINOS

$27.95

GIANT FRESH WATER SHRIMP ORDER ONLY

GUACAMOLE LARGE

$9.95

AVOCADO, ONION, TOMATO, CILANTRO ONION AND LIME

GUAMOLE SMALL

$6.95

AVOCADO, ONION, TOMATO, CILANTRO ONION AND LIME

NACHOS DE ASADA

$8.95

STEAK, SOUR CREAM, CHEESE, JALAPENOS, BEANS, GUACAMOLE AND CHIPS

TACOS DORADOS

$9.95

2 POLLO, 2 RES, 2 PAPA, SOUR CREAM, CHEESE, TOMATO, LETTUCE, GUAC

TOSTADA DE CEVICHE

$4.95

FISH OR SHRIMP CEVICHE

BREAKFAST / DESAYUNOS

2 HUEVOS

$6.95

2 EGGS WITH SIDE OF RICE, BEANS, AND SAUTEED POTATO

CHILAQUILES

$7.95

FRIED TORTILLAS, CHOICE OF SAUCE, CHEESE, SOUR CREAM, SIDE OF RICE, AND BEANS

DESAYUNO TARASCO

$9.95

3 EGGS ON TOP OF TORTILLA W/TOMATO AND ONION SAUCE SIDE OF RICE, BEANS AND SAUTEED DICED POTATO

HUEVOS A LA MEXICANA

$8.95

SCRAMBLED EGGS WITH HAM RICE, SIDE OF BEANS, AND SAUTEED DICED POTATO

HUEVOS CON CHORIZO

$8.95

SCRAMBLED EGGS WITH CHORIZO, AND SIDE OF BEANS, RICE, AND SAUTEED DICED POTATO

HUEVOS CON JAMON

$8.95

SCRAMBLED EGGS WITH HAM RICE, SIDE OF BEANS, AND SAUTEED DICED POTATO

HUEVOS RANCHEROS

$8.95

3 EGGS SUNNY SIDE UP COVERED WITH MILD TOMATO SAUCE, SIDE OF RICE, BEANS AND SAUTEED DICED POTATO

MACHACA

$9.95

SCRAMBLED EGGS WITH STEAK, ONION, AND JALAPENOS SIDE OF RICE, BEANS, AND SAUTEED DICED POTATO

BREAKFAST OMELETTES

ENCHILADO OMELETTE

$9.95

CHICKEN AND CHEESE IN GREEN OR RED SAUCE, SIDE OF RICE AND BEANS

VEGETARIAN OMELETTE

$8.95Out of stock

SPINACH, MUSHROOMS, BROCCOLI, TOMATO, AND CHEESE, SIDE OF RICE AND BEANS

KIDS MENU / NINOS

CALDO DE NINO

$3.95

VEGETABLES AND RICE SOUP

CHEESEBURGER

$7.95

MEAT, BUN, LETTUCE, KETCHUP, TOMATO, MAYO, CHEESE AND FRIES

CHICKEN NUGGETS

$5.95

NUGGETS W/ FRIES

MINI BURRITO

$6.95

STEAK OR CHICKEN, SOUR CREAM, LETTUCE, TOMATO, CHEESE AND BEANS

KID TACO DINNER

$5.95

1 PLAIN STEAK TACO OR CHICKEN WITH RICE AND BEANS

TORTAS

TORTA AGUACATE

$7.95

AVOCADO, BEANS, LETTUCE, TOMATO, SOURCREAM AND CHEESE

TORTA ALPASTOR

$7.95

PORK, BEANS, LETTUCE, TOMATO, SOURCREAM AND CHEESE

TORTA ASADA

$7.95

ASADA, BEANS, LETTUCE, TOMATO, SOURCREAM, CHEESE

TORTA JAMON

$7.95

HAM, BEANS, LETTUCE, TOMATO, SOURCREAM AND CHEESE

TORTA MILANESA DE POLLO

$7.95

BREADED CHICKEN,BEANS, LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, CHEESE AND BEANS

TORTA MILANESA DE RES

$7.95

BREADED STEAK,BEANS, LETTUCE, TOMATO, SOURCREAM AND CHEESE

TACOS

TACO AL PASTOR

$3.95

SEASONED PORK

TACO ASADA

$3.95

STEAK

TACO BARBACOA

$3.95

STEAMED BEEF

TACO CARNITAS EN SALSA VERDE

$3.95

FRIED PORK

TACO CECINA

$3.95

MARINATED STEAK

TACO CHORIZO

$3.95

MEXICAN SAUSAGE

TACO LENGUA

$4.95

BEEF TONGUE

TACO POLLO

$3.95

CHICKEN

TACO TRIPAS

$3.95

TRIPE

BURRITO

BURRITO AL PASTOR

$8.95

PORK, LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, CHEESE AND BEANS

BURRITO ASADA

$8.95

STEAK, LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, CHEESE AND BEANS

BURRITO LENGUA

$10.95

BEEF TONGUE, LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, CHEESE AND BEANS

BURRITO POLLO

$8.95

CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, CHEESE, AND BEANS

BURRITO VEGETARIANO

$6.95

LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM, CHEESE, BEANS AND RICE

QUESADILLA

QUESADILLA AL PASTOR

$7.95

PORK, CHEESE, LARGE CORN TORTILLA, SIDE OF LETTUCE, TOMATO, AND SOUR CREAM

QUESADILLA ASADA

$7.95

POBLANO PEPPER, CHEESE, LARGE CORN TORTILLA, SIDE OF SOUR CREAM, LETTUCE AND TOMATO

QUESADILLA FLOR DE CALABAZA

$7.95

SQUASH BLOSSOM, CHEESE, LARGE CORN TORTILLA, SIDE OF LETTUCE, TOMATO, AND SOUR CREAM

QUESADILLA HONGOS

$7.95

MUSHROOM, CHEESE, LARGE CORN TORTILLA, SIDE OF LETTUCE, TOMATO AND SOUR CREAM

QUESADILLA POLLO

$7.95

CHICKEN, CHEESE, LARGE CORN TORTILLA, SIDE OF LETTUCE, TOMATO AND SOUR CREAM

QUESADILLA RAJAS

$7.95

POBLANO PEPPER, CHEESE, LARGE CORN TORTILLA, SIDE OF SOUR CREAM, LETTUCE AND TOMATO

QUESADILLA QUESO

$6.95

POBLANO PEPPER, CHEESE, LARGE CORN TORTILLA, SIDE OF SOUR CREAM, LETTUCE AND TOMATO

SOPE

SOPE AL PASTOR

$6.95

PORK, BEANS, TOPPED W/LETTUCE, SOUR CREAM, CHEESE AND TOMATO

SOPE ASADA

$6.95

STEAK, BEANS, TOPPED W/LETTUCE, SOUR CREAM, TOMATO AND CHEESE

SOPE CHORIZO

$6.95

SOPE CHORIZO CON PAPAS

$6.95

CHORIZO, BEANS, TOPPED W/LETTUCE, SOUR CREAM, TOMATO, AND CHEESE

SOPE POLLO

$6.95

CHICKEN, BEANS, TOPPED W/LETTUCE, SOUR CREAM, CHEESE, AND TOMATO

SOPE QUESO C/ FRIJOLES

$5.95

BEANS AND CHEESE TOPPED W/LETTUCE, SOUR CREAM, CHEESE AND TOMATO

GORDITAS

GORDITA AL PASTOR

$5.95

PORK AND BEANS

GORDITA ASADA

$5.95

STEAK AND BEANS

GORDITA BARBACOA

$5.95

STEAMED BEEF AND BEANS

GORDITA CARNITAS EN SALSA VERDE

$5.95

FRIED PORK IN GREEN HOT SAUCE AND BEANS

GORDITA CHICHARRON S/ROJA

$5.95

PORK SKIN RED HOT SAUCE AND BEANS

GORDITA CHICHARRON S/VERDE

$5.95

PORK SKIN GREEN HOT SAUCE AND BEANS

GORDITA CHORIZO

$5.95

GORDITA CHORIZO C/ PAPA

$5.95

STEAMED BEEF AND BEANS

GORDITA GUISADO DE RES

$5.95

MEX BEEF STEW AND BEANS

GORDITA LENGUA

$7.95

BEEF TONGUE AND BEANS

GORDITA LOMO DE PUERCO EN ADOBO

$5.95

PORK LOIN TIPS IN RED SAUCE, AND BEANS

GORDITA NOPALITOS

$4.95

CACTUS AND BEANS

GORDITA POLLO

$5.95

CHICKEN AND BEANS

GORDITA QUESO C/ FRIJOLES

$4.95

CHEESE AND BEANS

GORDITA RAJAS C/QUESO

$4.95

POBLANO PEPPER, CHEESE, AND BEANS

MOLCAJETEADAS

MOLCAJETE ESPECIAL DE LA CASA

$29.95

SKIRT STEAK, GRILLED CHICKEN, CACTUS, GRILLED JALAPENOS AND ONIONS, AVOCADO SERVED W/ SIDE OF RICE BEANS AND SALAD

MOLCAJETE ESPECIAL SOLO ARRACHERA

$39.95

SKIRT STEAK ONLY, CACTUS, GRILLED JALAPENOS AND ONION, AVOCADO SERVED W/ SIDE OF RICE, BEANS, AND SALAD.

MOLCA MICH RES

$18.95

STEAK OR CHICKEN SIMMERED IN GUAJILLO SAUCE W/WHOLE BEANS, AND CACTUS, TIPPED WITH CHEESE

MOLCA MICH POLLO

$16.95

PARILLADAS

PARILLADA TARASCA

$69.95

SKIRT STEAK, RIB EYE, CHICKEN BREAST, BEEF RIBS, MEX. SAUSAGE, AND PORK CHOPS SERVED W/ SIDE OF RICE, BEANS, AND SALAD. (SERVES 4 TO 5)

PARILLADA MIXTA

$79.95

GRILLED SHRIMP, BREADED SHRIMP, FISH FILLET, SKIRT STEAK, BEEF RIBS, CHICKEN BREAST AND MEX. SAUSAGE SERVED W/SIDE OF RICE, BEANS AND SALAD (SERVES 4 TO 5 )

SOUPS

CALDO 7 MARES

$23.95

SOUP W/FISH, SHRIMP, OYSTERS, CRAB AND OCTOPUS SIDE OF ONION AND CILANTRO

CALDO DE CAMARON

$16.95

SHRIMP SOUP

CALDO DE PESCADO

$15.95

FISH SOUP

CALDO DE POLLO

$8.95

CHICKEN SOUP W/VEGETABLES

CALDO DE RES

$9.95

BEEF STEW SOUP W/VEGETABLES

CARNE EN SU JUGO

$17.95

STEAK SOUP, BACON,BEANS, ONION, CILANTRO, AVOCADO AND RADISH SIDE OF TORTILLAS

CARNE EN SU JUGO 1/2 GAL

$29.95

STEAK SOUP, BACON,BEANS, ONION, CILANTRO, AVOCADO AND RADISH SIDE OF TORTILLAS

CARNE EN SU JUGO GAL

$49.95

STEAK SOUP, BACON,BEANS, ONION, CILANTRO, AVOCADO AND RADISH SIDE OF TORTILLAS

COCKTAILS

COCTEL DE CAMARON LG

$18.95

SHRIMP COCKTAIL IN TOMATO SAUCE WITH/TOMATO ONION, CILANTRO AND AVOCADO

COCTEL DE CAMARON MED

$14.95

SHRIMP COCKTAIL IN TOMATO SAUCE WITH/TOMATO ONION, CILANTRO AND AVOCADO

COCTEL CAMARON Y PULPO LG

$19.95

SHRIMP, OYSTER, AND OCTUPUS COCKTAIL IN TOMATO SAUCE W/ TOMATO, ONION, CILANTRO, AND AVOCADO

SEAFOOD DINNERS

CAMARONES A LA DIABLA

$17.95

SHRIMP SAUTEED IN SPICY SAUCE W/ SIDE OF WHITE RICE, FRIES AND SALAD

CAMARONES A LA PLANCHA

$17.95

JUMBO GRILLED SHRIMP SERVED W/WHITE RICE, SALAD, AND FRIES

CAMARONES A MOJO DE AJO

$17.95

SHRIMP SAUTEED IN GARLIC SAUCE, W/SIDE OF WHITE RICE, FRIES AND GARDEN SALAD

CAMARONES EMPANIZADOS

$17.95

JUMBO BREADED SHRIMP SERVED W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES

FILETE A LA PLANCHA

$16.95

BREADED FISH FILLET SERVED W/ WHITE RICE, FRIES, AND SALAD

HUACHINANGO A LA DIABLA

$23.95

RED SNAPPER IN RED HOT SAUCE SERVED W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES

HUACHINANGO AL MOJO DE AJO

$23.95

RED SNAPPER IN GARLIC SAUCE SERVED W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES

HUACHINANGO FRITO

$22.95

FRIED RED SNAPPER SERVED W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES

LANGOSTINOS A LA PLANCHA

$21.95

GIANT FRESH WATER SHRIMP W/ WHITE RICE, SALAD AND FRIES

MAR Y TIERRA LOMO

$21.95

BEEF TENDERLOIN, FISH AND GRILLED SHRIMP W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES

MAR Y TIERRA C/ ARRACHERA

$29.95

SKIRT STEAK, FISH, AND GRILLED SHRIMP W/ WHITE RICE, SALAD AND FRIES

MOJARRA A LA DIABLA

$15.95

FRIED TILAPIA IN SPICE SAUCE SERVED W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES

MOJARRA AL MOJO DE AJO

$15.95

FRIED TILAPIA IN GARLIC SAUCE SERVED W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES

MOJARRA FRITA

$13.95

FRIED TILAPIA,SERVED W/WHITE RICE, SALAD AND FRIES

VEGETARIAN

COMBINACION VEGETARIANA

$12.95

AVOCADO TOSTADA, CHEESE QUESADILLA, AND STUFFED POBLANO PEPPER SERVED W/ RICE BEANS AND SALAD ON THE SIDE.

FAJITAS DE POLLO DE SOYA

$14.95Out of stock

CHICKEN SOY FAJITAS SERVED W/RICE, BEANS, SALAD AND TORTILLAS

QUESADILLA DE POLLO DE SOYA

$6.95Out of stock

CHICKEN SOY QUESADILLA SERVED ON CORN TORTILLA, W/LETTUCE, TOMATO AND SOUR CREAM.

TACO DE POLLO DE SOYA

$2.45Out of stock

CHICKEN SOY TACO

TORTA DE POLLO DE SOYA

$6.95Out of stock

CHICKEN SOY MEXICAN SANDWICH W/BEANS, LETTUCE, TOMATO, SOUR CREAM AND CHEESE

PLATILLOS

ALAMBRE

$18.95

MEXICAN SAUSAGE, STEAK, BACON, ONION, GRILLED JALAPENOS, ONION AND CILANTRO TOPPED W/MELTED CHEESE

BISTEC DE CHIPOTLE

$16.95

STEAK IN CHIPOTLE SAUCE

BISTEC EN ARBOL

$16.95

STEAK IN HOT ARBOL SAUCE

BISTEC SUIZO

$15.95

GRILLED STEAK W/POBLANO PEPPERS AND TOPPED W/MELTED CHEESE

BURRITO DINNER

$11.95

CHOICE OF MEAT, LETTUCE, TOMATO, BEANS, SOUR CREAM CHEESE SIDE OF RICE AND BEANS

CARNE ASADA

$24.95

SKIRT STEAK W/SIDE OF RICE, BEANS, SALAD , GRILLED ONION, AND JALAPENOS

CARNE ASADA TAMPIQUENA

$25.95

SKIRT STEAK W/SIDE OF RICE, BEANS, SALAD , GRILLED ONION, AND JALAPENOS, CHEESE ENCHILADA

CARNE BRAVA

$18.95

STEAK W/ONION, TOMATO AND CRUSHED PEPPER W/CILANTRO AVOCADO RADISHES AND WHOLE BEANS

CHILE RELLENO

$15.95

CHEESE STUFFED POBLANO PEPPERS COVERED IN MILD TOMATO SAUCE

ENCHILADADAS DE MOLE

$14.95

MOLE SAUCE ENCHILADAS W/CHOICE OF MEAT SIDE OF RICE, BEANS, SALAD TOPPED WITH SOUR CREAM CHEESE AND GUACAMOLE

ENCHILADAS ROJAS

$14.95

GUAJILLO SAUCE ENCHILADAS W/CHOICE OF MEAT SIDE OF RICE BEANS, SALAD TOPPED W/SOUR CREAM, CHEESE AND GUACAMOLE

ENCHILADAS VERDES

$14.95

GREEN HOT SAUCE ENCHILADAS W/ CHOICE OF MEAT SIDE OF RICE, BEANS, SALAD TOPPED W/SOUR CREAM , CHEESE, AND GUACAMOLE

ENSALADA DE POLLO

$11.95

GRILLED CHICKEN SALAD

FAJITAS DE POLLO

$16.95

GRILLED CHICKEN FAJITAS W/BELL PEPPERS, ONION, AND TOMATO

FAJITAS DE RES

$16.95

GRILLED STEAK W/ BELL PEPPERS, ONION AND TOMATO

FAJITAS TARASCAS

$19.95

SHRIMP, CHICKEN AND STEAK FAJITAS W/BELL PEPPERS, ONION, AND TOMATO

FLAUTAS

$15.95

5 FRIED TACOS W/CHOICE OF MEAT TOPPED W/SOURCREAM, AND GUACAMOLE

MOLE DINNER

$14.95

HOMEMADE MOLE MICHOACAN STYLE W/ CHICKEN

PECHUGA A LA PARILLA

$17.95

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH BANANA PEPPERS AND GRILLED ONIONS

POLLO CHIPOTLE

$16.95

GRILLED CHICKEN IN CHIPOTLE SAUCE

POLLO EN ARBOL

$16.95

GRILLED CHICKEN IN HOT ARBOL SAUCE

POLLO SUIZO

$15.95

GRILLED CHICKEN, GRILLED ONIONS AND POBLANO PEPPERS TOPPED WITH CHEESE

TACO DINNER

$12.95

3 TACOS (CHOICE OF MEAT) TOPPED W/CHOICE OF TOPPINGS

TORTA DINNER

$10.45

MEXICAN SANDWICH CHOICE OF MEAT

SIDES

AGUACATE

$2.45

SIDE OF AVOCADO

ARROZ

$3.99

RICE ORDER

ARROZ 1\2 GAL

$14.99

1/2 GALLON

ARROZ 32OZ

$7.99

32OZ RICE

Arroz Gal

$29.99

ARROZ/FRIJOL

$2.95

HALF RICE/HALF BEANS

CAPIROTADA

$1.99Out of stock

CEBOLLITAS

$1.99

GRILLED ONIONS

CHILES ASADOS

$1.99

GRILLED JALAPENOS

CHIPS

$2.95

ORDER OF CHIPS

CHIPS/SALSA

$4.95

ORDER OF CHIPS AND SALSA

CREMA

$1.99

SOUR CREAM

ENSALADA SM

$2.95

FRIJOL

$3.99

REFRIED BEANS

FRIJOL 32OZ

$7.99

32OZ BEANS

LIME ENTERO

$0.95

LIME WHOLE

NOPAL ASADO

$1.49

GRILLED CACTUS

NOPALITOS GUISADOS

$4.99

PAPAS FRITAS

$3.45

DICED BREAKFAST POTATO

PAPAS SAZONADAS FRITAS

$4.45

DICED BREAKFAST POTATO

QUESO

$1.35

SIDE ORDER OF CHEESE

TORTILLA ORDER (4)

$1.99

4 TORTILLAS OF CHOICE

VASO DE MOLE 16 OZ

$5.99

MOLE SAUCE

VASO DE MOLE 32OZ

$9.99

MOLE SAUCE

VASO DE SALSA 12OZ

$3.95

RED OR GREEN SALSA

VASO DE SALSA 16OZ

$4.95

RED OR GREEN SALSA

VASO DE SALSA 32OZ

$8.95

RED OR GREEN SALSA

1/2 Gal Salsa

$16.99

Gal Salsa

$29.99

BEVERAGES

ABUELITA CHOCOLATE

$3.99Out of stock

AGUA MINERAL PREPARADA

$3.45

ATOLE DE GALLETA

$3.99Out of stock

CAFE DE OLLA MD

$3.45

CAFE DE OLLA SM

$2.45

COFFEE TO GO

$2.45

COKE BOTTLE

$2.95

HORCHATA LG

$4.95

HORCHATA MED

$2.65

JAMAICA LG

$4.95

JAMAICA MED

$2.65

JARRITOS

$2.95

LEMONADE MD

$1.95

LEMONADE LG

$3.95

LICUADO LG

$6.95

LICUADO MED

$3.95

SODA LG

$2.45

SODA MED

$1.45

SQUIRT

$1.95

TAMARINDO LG

$4.95

Topochico

$2.95

Tamarindo Md

$2.65

Tamarindo Lg

$4.95

JUGOS NATURALES

JUGO DE NARANJA LG

$6.95

ORANGE JUICE

JUGO DE NARANJA MED

$4.95

ORANGE JUICE

JUGO DE ZANAHORIA LG

$6.95

CARROT JUICE

JUGO DE ZANAHORIA MED

$4.95

CARROT JUICE

JUGO MIXTO LG

$6.95

MIXED ORANGE AND CARROT JUICE 32OZ

JUGO MIXTO MED

$4.95

MIX CARROT AND ORANGE JUICE 16OZ

JUGO VERDE LG

$6.95

JUGO VERDE MED

$4.95

SPINACH, CACTUS , CELERY, PINEAPPLE AND ORANGE JUICE.

TO GO COCKTAILS

TO GO MARGARITA

$9.95

TO GO CAZUELA

$11.95

TO GO PINA COLADA

$9.95

TO GO MICHELADAS

$8.95

TO GO SANGRIA

$9.95

TO GO CANTARITO

$10.95

TO GO MOJITO

$9.95

TO GO MANGO MICHELADA

$9.95

COCKTAIL MIXES TO GO

MICHELADA MIX (24oz)

$9.95

Approx. 5 to 6 micheladas. Rim glass with salt or tajin, add 4 to 5 ounces of michelada mix and pour your favorite 12oz beer.

MAGARITA MIX (24oz)

$14.95

Ready to serve margaritas. Approx. 4 margaritas (12oz). (With Liquor) Rim glass with salt or tajin, fill with ice cubes and pour the margarita.

MANGO MICHELADA MIX (24oz)

$10.95

Approx. 5 to 6 micheladas. Rim glass with salt or tajin, add 4 to 5 ounces of michelada mix and pour your favorite 12oz beer.

PIÑA COLADA MIX (24oz)

$12.95

Approx. 8 small pina coladas (8oz). (With Liquor) For each cup of ice cubes, pour about 3 ounces of Pina colada into a blender. Blend until smooth.

All hours
Sunday8:00 am - 12:00 am
Monday8:00 am - 12:00 am
Tuesday8:00 am - 12:00 am
Wednesday8:00 am - 12:00 am
Thursday8:00 am - 12:00 am
Friday8:00 am - 12:00 am
Saturday8:00 am - 12:00 am
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Location

4358 W. 51ST, CHICAGO, IL 60632

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