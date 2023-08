PUPUSAS DE CHICHARRON CON FRIJOLES / BEANS AND PORK PUPUSAS

$12.00

THE PERFECT BLEND BEANS , CHEESE AND CHICHARRON , WE DON'T KNOW IF YOU ARE READY BUT TRY THIS / LA MEZCLA PERFECTA DE FRIJOLES, QUESO Y CHICHARRÓN, NO SABEMOS SI ESTÁS LISTO PERO PRUEBA ESTO