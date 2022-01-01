  • Home
  • /
  • Bemus Point
  • /
  • Ellicottville Brewing Company - Bemus Point - 57 Lakeside Dr.
Restaurant header imageView gallery

Ellicottville Brewing Company - Bemus Point 57 Lakeside Dr.

review star

No reviews yet

57 Lakeside Dr.

Bemus Point, NY 14712

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

Order Again

Popular Items

EBC BREW BURGER
TOMATO-BASIL
EBC FISH FRY

APPETIZER

BAVARIAN SOFT PRETZELS

$13.89

BAVARIAN STYLE, DARK SOFT PRETZELS SERVED WITH OUR SIGNATURE BEER CHEESE

LOADED BREWER TOTS

$16.99

HOUSE SMOKED BBQ PULLED PORK OVER CRISPY TATER TOTS, MONTEREY JACK AND CHEDDAR, SCALLIONS, SOUR CREAM AND BBQ SAUCE

NACHOS DE TAQUERIA

$17.88

A HEAPING TRAY OF CORN TORTILLA, SMOTHERED IN CREAMY ASADERO CHEESE, CORN, POBALNO, RAJAS, PICO DE GALLO, OLIVES, CANDIED FRESNO PEPPERS, CRISPY FRIED PICKLED ONIONS ROJA SALSA BRAISED CHICKEN, CHIPOTLE CREMA, AND A FIRE-ROASTED, POBLANO-JALAPENO BEER CHEESE MADE WITH OUR HAZY STATE OF MIND NEIPA.

PIEROGIES

$16.89

AN EBC FAVORITE: LOCALLY SOURCED POTATO PIEROGIES SAUTEED IN BROWN BUTTER. SERVED WITH SAUTEED RED AND GREEN BELL PEPPERS AND SWEET ONIONS TOPPED WITH CRÈME FRAICHE AND BACON.

EBC CALAMARI

$16.99

BREADED, FRIED GOLDEN AND TOSSED IN OUR SWEET SAUCE OF GINGER, WORCESTERSHIRE, PINEAPPLE JUICE, AND SPECIAL HOUSE INGREDIENTS. SERVED WITH ROASTED GARLIC AND LINE AIOLI.

BASKET OF BREAD

$5.24

BASKET OF FRIES

$5.99

CHIPS AND SALSA

$5.50

SIDE OF FRIES

$3.99

SIDE OF TOTS

$3.99

SIDE OF FRIED PICKLES

$3.99

SIDE OF NAAN

$1.99

SOUP

TOMATO-BASIL

$8.83

Homemade bisque of stewed rustic San Marzano tomato, fresh basil, olive oil and Parmesan.

SALADS

SAFFRON JASMINE RICE, SHREDDED LETTUCE, BLACK BEANS, ROASTED CORN AND POBLANO, JALAPENO, PICO DE GALLO, CHEDDAR & COTIJA CHEESES, WITH FRESH CILANTRO-LIME CREMA.

CYPRUS SALAD

$18.49Out of stock

ARCADIAN GREENS, KALAMATA OLIVES, FRENCH FETA, MARINATED ARTICHOKE HEARTS, CUCUMBERS, HUMMUS, TOASTED CHICKPEAS, PARSLEY OIL DRIZZLED WITH A DRY MUSTARD VINAIGRETTE. SERVED WITH TOASTED NAAN BREAD.

CLASSIC CAESAR

$16.15

ENDLESS VARIATIONS ARE IN VOGUE, BUT THE ORIGINAL CAESAR IS STILL THE FINEST, HEARTS OF ROMAINE LETTUCE, SHAVED PARMESAN, GARLIC CROUTONS, TOSSED IN OUR LEMON AND GARLIC HOMEMADE DRESSING.

GRILLED ROMAINE

$17.71

SPLIT HEARTS OF ROMAINE, BRUSHED WITH GARLIC OIL AND GRILLED. GARLIC AND LEMON DRESSING, CHERRY TOMATO, CRUMBLY BLEU CHEESE AND BACON.

WATERMELON CRUNCH

$16.50Out of stock

SEEDLESS WATERMELON DRIZZLED WITH A LEMON BASLAMIC/FIG REDUCTION, CRUSHED PISTACHIOS, CRUMBLED FETA, & BLUEBERRIES, BABY SEASONAL GREENS.

SUMMER POWER BOWL

$16.96

CHOPPED KALE, CRISP FRIED QUINOA, BALSAMIC GRILLED & CHILLED ASPARAGUS, FRESH SWEET STRAWBERRY HALVES, MANDARIN ORANGES, & PISTACHIOS. TOPPED WITH A CHERRY/MINT VINAIGRETTE.

HOUSE SALAD

$5.49+

SIDE CAESAR

$6.49

BACON BRUSSELS SPROUT SALAD

$17.71

Acadian mixed greens with roasted Brussel sprouts, cranberries, walnuts, crumbly bleu cheese topped with smoked Applewood bacon. Served with a balsamic of Modena vinaigrette.

SANDWICHES & BURGERS

SOUTHERN FRIED CHICKEN SANDWICH

$18.55

JUICY TENDER BREAST OF CHICKEN, LIGHTLY BREADED, SEASONED AND FRIED GOLDEN. SERVED ON A TOASTED BROICHE ROLL WITH A CREAMY SOUTHERN SAUCE AND TANGY PICKLE. MAKE IT REAL NASHVILLE HOT, ASK YOUR SERVER

BEEF ON WECK

$18.55

A WESTERN NEW YORK CLASSIC. TENDER ROAST BEEF, SHAVED THIN, DIPPED IN AU JUS ON A TOASTED SALT AND CARAWAY ENCRUSTED COSTANZO ROLL.

EBC BREW BURGER

$18.55

CHARBROILED BLACK ANGUS BURGER, SEASONED AND GRILLED TO YOUR LIKING, WITH YOUR CHOICE OF AGED CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, AMERICAN OR CRUMBLY BLEU CHEESE, SERVED ON A BRIOCHE BUN, LETTUCE, ONION, AND TOMATO

FOUNTAIN CHEESE BURGER

$22.80

DECADENT BACON DOUBLE CHEESEBURGER STACKED HIGH WITH FRIES SMOTHERED WITH EBC BEER CHEESE. SERVED WITH DEEP FRIED GOLDEN PICKLE CHIPS. NOT SERVED WITH FRIES OR QUINOA

BBQ PULLED PORK SANDWICH

$18.55

EBC'S OWN 10 HOUR APPLEWOOD SMOKED BBQ PULLED PORK, STACKED HIGH WITH SHREDDED CABBAGE AND SWEET AND TANGY BARBEQUE.

GRILLED CHEESE & TOMATO BISQUE

$18.55

Bowl of rustic tomato basil and parmesan bisque with an original Wisconsin creamy gran queso grilled cheese sourdough sandwich made with slices of good bacon and tomato.

PORTER CHEDDAR MUSHROOM BURGER

$18.55

8 oz. Fresh Angus burger, seasoned with Borsari Original, grilled to your liking and topped with melted aged English porter cheddar and sauteed baby Portabella mushrooms and crispy onion straws.

GRILLED CHICKEN CAPRESE

$17.99

GRILLED CHICKEN BREAST, FRESH BASIL PESTO, TOMATO, BUFFALO MOZZARELLA, CHIFFONADE BASIL, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND SAVORY BALSAMIC ALL SANDWICHED BETWEEN NAAN BREAD.

ENTRÉES AND COMFORTS

CLASSIC GOUDA MAC

$20.78

NESTLED IN A HOT CAST IRON SKILLET WITH SIZZLING PULLED PORK, LAYERED WITH A CREAMY GOUDA QUESO MAC AND CHEESE, TOPPED WITH CRISPY PRETZEL AND PARMESAN CRUST AND FRESH SLICED JALAPENO.

LEMON ASPARAGUS ORZO

$20.99Out of stock

CREAMY RICOTTA, LEMON ZEST, AND FRESH HERBS COMBINE FOR A LUSH CREAM SAUCE TOSSED WITH AL DENTE ORZO PASTA, AND ASPARAGUS.

SOUTHERN FRIED CHICKEN GOUDA MAC

$23.37

CLASSIC GOUDA MAC PAIRED WITH OUR SOUTHERN FRIED CHICKEN. ADD THE NASHVILLE HOT SAUCE FOR THE REAL DEAL.

EBC FISH FRY

$21.99

#1 SUPERIOR GRADE WHITE HADDOCK BREADED IN EBC PALE ALE BEER BATTER WITH JAPANESE BREADCRUMBS, DEEP FRIED GOLDEN BROWN. SERVED WITH SEASONED FRIES, COLESLAW AND LEMON.

BEEF BURGANDY

$24.45

Traditional French style slow cooked, red wine and aromatic vegetable braised beef with fresh green herbs and buttery biscuits.

STEAK & FRITES

$22.00

8 oz. NY strip steak seasoned with sea salt and fresh her rub. Topped with a Sriracha smoked maple compound butter and served with crispy potato fries.

TASTE OF FALL MUSHROOM ROTINI PASTA

$19.17

Velvety spiced pumpkin/squash creme, flashed green, and a mélange of mushrooms tossed with rotini pasta. Finished with crispy fried prosciutto strips and sage.

HOMEMADE SHEPHERD'S PIE

$22.03

Buttered puff-pastry with mashed potatoes, sauteed veal, onions and cheddar. Baked to a golden brown, drizzled with a delicious brown demi and served with sauteed vegetables.

PERSIA SALMON

$28.84

SOUTH OF THE BORDER

BLACKENED FISH TACO

$18.78

OUR SIGNATURE BLACKENED WHITE FISH, FLOUR TORTILLA, COTIJA CHEESE, CILANTRO, LIME, PICO DE GALLO, SHREDDED ROMAINE LETTUCE, DRIZZLED WITH CHIPOTLE AIOLI.

QUESADILLA CHICKEN

$18.31

SAUTEED RED & GREEN BELL PEPPERS, TOMATO, SWEET ONION, CHIPOTLE PESTO, CILANTRO, CHIHUAHUA, OAXACA, & MANCHEGO CHEESES, SANDWHICHED BETWEEN A CHEDDAR JALPENO TORTILLA. SERVED WITH JALAPENO & LIME. SIDES OF SOUR CREAM & SALSA

QUESADILLA PLAIN

$18.31

SAUTEED RED & GREEN BELL PEPPERS, TOMATO, SWEET ONION, CHIPOTLE PESTO, CILANTRO, CHIHUAHUA, OAXACA, & MANCHEGO CHEESES, SANDWHICHED BETWEEN A CHEDDAR JALPENO TORTILLA. SERVED WITH JALAPENO & LIME. SIDES OF SOUR CREAM & SALSA

QUESADILLA PORK

$18.31

SAUTEED RED & GREEN BELL PEPPERS, TOMATO, SWEET ONION, CHIPOTLE PESTO, CILANTRO, CHIHUAHUA, OAXACA, & MANCHEGO CHEESES, SANDWHICHED BETWEEN A CHEDDAR JALPENO TORTILLA. SERVED WITH JALAPENO & LIME. SIDES OF SOUR CREAM & SALSA

SOUTHWEST RICE BOWL

$18.31

SAFFRON JASMINE RICE, SHREDDED LETTUCE, BLACK BEANS, ROASTED CORN AND POBLANO, JALAPENO, PICO DE GALLO, CHEDDAR & COTIJA CHEESES, WITH FRESH CILANTRO-LIME CREMA AND GUACAMOLE.

DIEGO STREET TACO

$18.78

DESSERTS

CHOCOLATE CHIP SKILLET

$8.39

YOUR FAVORITE CLASSIC COOKIE- GIANT, SOFT AND GOOEY- SERVED A' LA MODE WITH A FRENCH VANILLA BEAN ICE CREAM IN A CAST IRON SKILLET

BROWN BUTTER BOURBON CAKE

$7.29Out of stock

THIS TENDER CAKE IS SURE TO BE THE PERFECT FINISH TO YOUR DINING EXPERIENCE. A WARM "MELT IN YOUR MOUTH CAKE" FINISHED WITH NUTELLA, VANILLA BEEN ICE CREAM, AND SEASONAL FRESH FRUIT.

KIDS MENU

KIDS CHEESEBURGER

$9.99

KIDS HAMBURGER

$8.99

KIDS GRILLED CHEESE

$8.99

KIDS CHICKEN FINGERS

$8.99

KIDS PEPPERONI PIZZA

$9.99

KIDS CHEESE PIZZA

$8.99

KIDS QUESADILLA CHICKEN

$9.99

KIDS QUESADILLA CHEESE

$8.99

KIDS MAC AND CHEESE

$7.99

KIDS BUTTER PASTA

$6.99

$ ADD ON

ADD QUINOA

$3.99

ADD SALSA

$0.50

ADD SOUR CREAM

$0.50

EXTRA AU JUS

$0.50

EXTRA BBQ

$0.50

EXTRA CHEESE SAUCE 2oz

$1.56

EXTRA DRESSING

$0.50

EXTRA HORSERADISH

$0.25

GRILLED CHICKEN

$4.00

SCOOP ICE CREAM

$2.50

SIDE OF BLUE CHEESE

$0.50

SIDE OF PASTA

$2.99

SIDE OF RANCH

$0.50

SIDE OF NASHVILLE HOT

SIDE OF RICE

$2.99

SIDE OF VEGGIE

$3.99

SIDE OF WATERMELON

$2.99

SIDE OF AIOLI

$0.50

SIDE OF COCKTAIL SAUCES

$0.50

SIDE OF HONEY MUSTARD

$0.50

SIDE OF MAYO

$0.50

SIDE OF TARTAR

SWEET POTATO FRIES

$7.00

SPECIALS

BRISKET SANDWICH

$19.00

BACKYARD BBQ PLATE

$30.00Out of stock

BRISKET BURGER

$21.00

LOADED BRISKET FRIES

$18.00

T-SHIRTS

BEMUS TEE

$24.99

I'D TAP THAT TEE

$19.99

OLIVE LOGO TEE

$19.99

RED, WHITE, BLUEBERRY

$21.99

ROYAL LOGO TEE

$19.99

COTTON CANDY SWIRL TEE

$19.99

LOGO HATS/BUNDLES

CAP/TEE BUNDLE

$29.99

CHARCOAL/RED TRUCKER

$19.99

KAHKI CAP

$19.99

NAVY/WHITE TRUCKER

$19.99

ROYAL/WHITE TRUCKER

$19.99

VINTAGE BLUE CAP

$19.99

TURQUOIS/WHITE TRUCKER

$19.99

GREEN/BLACK TRUCKER

$19.99

GREENSTONE CAPS

$19.99

PINK GLITTER TRUCKER

$19.99

LOGO HOOD GREY/OLIVE LOGO

SMALL

$39.99Out of stock

MEDIUM

$39.99

LARGE

$39.99Out of stock

XL

$39.99Out of stock

2XL

$39.99Out of stock

LOGO LONG SLEEVES

GRAPHITE/BLACK LOGO

$21.99

BLUE SWIRL TIE DYE HOOD L/S

$34.99

SUNPROOF L/S

$29.99

NAVY HEATHER L/S HOOD

$35.99

MERCHANDISE

COOZIE

$4.60

IT'S A KEEPER

$2.99

KEY CHAIN

$3.99

LOGO PINT GLASS

$6.99

STICKER FULL

$2.99

STICKER MINI

$1.99

TIN TACKER

$9.99Out of stock

EMPTY DRINK TANK

$68.00

TO GO BEER

2 SELTZER PACKS

$26.99

BLACK CHERRY SELTZER 6 PACK

$8.99

BLACK MAGIC

BLOOD ORANGE

BLUEBERRY WHEAT

EL GORDO

FOGGY

GRAPEFRUIT SELTZER 6 PACK

$8.99

PINEAPPLE UPSIDE DOWN

RASPBERRY BERET

ROOTBEER

SELTZER VARIETY PACK

$16.99

STAWBERRY KOLSCH

VOYAGER VARIETY PACK

$16.99

WEED WACKER

TAILGATE TIME

THE HERD

FALL FESTIVAL

1/2 KEG

$172.00

IMP 1/2 KEG

$205.00

1/6 KEG

$70.00

IMP 1/6 KEG

$80.00
All hours
Sunday11:00 am - 2:59 am
Monday11:00 am - 2:59 am
Tuesday11:00 am - 2:59 am
Wednesday11:00 am - 2:59 am
Thursday11:00 am - 2:59 am
Friday11:00 am - 2:59 am
Saturday11:00 am - 2:59 am
Restaurant info

Brewed to Entertain!

Location

57 Lakeside Dr., Bemus Point, NY 14712

Directions

Gallery
Consumer pic
Banner pic
Main pic

Similar restaurants in your area

Lake Life Cafe - 22 Main Street
orange star4.6 • 88
22 Main Street Bemus Point, NY 14712
View restaurantnext
Southern Tier Distilling Co. - Lakewood
orange starNo Reviews
2051A Stoneman Circle PO Box 166 Lakewood, NY 14750
View restaurantnext
Southern Tier Lakewood
orange starNo Reviews
2072 Stoneman Circle Lakewood, NY 14750
View restaurantnext
LUMI Cafe - 1 Pratt Avenue
orange starNo Reviews
1 Pratt Avenue CHAUTAUQUA, NY 14722
View restaurantnext
Andriaccio's Restaurant
orange star4.2 • 873
4837 West Lake Road Mayville, NY 14757
View restaurantnext
Davidson’s family restaurant
orange star3.9 • 157
398 East Fairmount Avenue Lakewood, NY 14750
View restaurantnext

Popular restaurants in Bemus Point

Lake Life Cafe - 22 Main Street
orange star4.6 • 88
22 Main Street Bemus Point, NY 14712
View restaurantnext
Search popular restaurants
Map
More near Bemus Point
Lakewood
review star
Avg 4.3 (5 restaurants)
Mayville
review star
Avg 4.4 (4 restaurants)
Jamestown
review star
Avg 4.2 (5 restaurants)
Frewsburg
review star
Avg 4.9 (3 restaurants)
Fredonia
review star
Avg 4.9 (4 restaurants)
Warren
review star
Avg 4.6 (6 restaurants)
Erie
review star
Avg 4.5 (60 restaurants)
Angola
review star
Avg 5 (4 restaurants)
Ellicottville
review star
Avg 4.1 (7 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston