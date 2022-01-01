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Ellicottville Brewing Company - Bemus Point 57 Lakeside Dr.
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57 Lakeside Dr.
Bemus Point, NY 14712
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Popular Items
APPETIZER
BAVARIAN SOFT PRETZELS
BAVARIAN STYLE, DARK SOFT PRETZELS SERVED WITH OUR SIGNATURE BEER CHEESE
LOADED BREWER TOTS
HOUSE SMOKED BBQ PULLED PORK OVER CRISPY TATER TOTS, MONTEREY JACK AND CHEDDAR, SCALLIONS, SOUR CREAM AND BBQ SAUCE
NACHOS DE TAQUERIA
A HEAPING TRAY OF CORN TORTILLA, SMOTHERED IN CREAMY ASADERO CHEESE, CORN, POBALNO, RAJAS, PICO DE GALLO, OLIVES, CANDIED FRESNO PEPPERS, CRISPY FRIED PICKLED ONIONS ROJA SALSA BRAISED CHICKEN, CHIPOTLE CREMA, AND A FIRE-ROASTED, POBLANO-JALAPENO BEER CHEESE MADE WITH OUR HAZY STATE OF MIND NEIPA.
PIEROGIES
AN EBC FAVORITE: LOCALLY SOURCED POTATO PIEROGIES SAUTEED IN BROWN BUTTER. SERVED WITH SAUTEED RED AND GREEN BELL PEPPERS AND SWEET ONIONS TOPPED WITH CRÈME FRAICHE AND BACON.
EBC CALAMARI
BREADED, FRIED GOLDEN AND TOSSED IN OUR SWEET SAUCE OF GINGER, WORCESTERSHIRE, PINEAPPLE JUICE, AND SPECIAL HOUSE INGREDIENTS. SERVED WITH ROASTED GARLIC AND LINE AIOLI.
BASKET OF BREAD
BASKET OF FRIES
CHIPS AND SALSA
SIDE OF FRIES
SIDE OF TOTS
SIDE OF FRIED PICKLES
SIDE OF NAAN
SOUP
SALADS
CYPRUS SALAD
ARCADIAN GREENS, KALAMATA OLIVES, FRENCH FETA, MARINATED ARTICHOKE HEARTS, CUCUMBERS, HUMMUS, TOASTED CHICKPEAS, PARSLEY OIL DRIZZLED WITH A DRY MUSTARD VINAIGRETTE. SERVED WITH TOASTED NAAN BREAD.
CLASSIC CAESAR
ENDLESS VARIATIONS ARE IN VOGUE, BUT THE ORIGINAL CAESAR IS STILL THE FINEST, HEARTS OF ROMAINE LETTUCE, SHAVED PARMESAN, GARLIC CROUTONS, TOSSED IN OUR LEMON AND GARLIC HOMEMADE DRESSING.
GRILLED ROMAINE
SPLIT HEARTS OF ROMAINE, BRUSHED WITH GARLIC OIL AND GRILLED. GARLIC AND LEMON DRESSING, CHERRY TOMATO, CRUMBLY BLEU CHEESE AND BACON.
WATERMELON CRUNCH
SEEDLESS WATERMELON DRIZZLED WITH A LEMON BASLAMIC/FIG REDUCTION, CRUSHED PISTACHIOS, CRUMBLED FETA, & BLUEBERRIES, BABY SEASONAL GREENS.
SUMMER POWER BOWL
CHOPPED KALE, CRISP FRIED QUINOA, BALSAMIC GRILLED & CHILLED ASPARAGUS, FRESH SWEET STRAWBERRY HALVES, MANDARIN ORANGES, & PISTACHIOS. TOPPED WITH A CHERRY/MINT VINAIGRETTE.
HOUSE SALAD
SIDE CAESAR
BACON BRUSSELS SPROUT SALAD
Acadian mixed greens with roasted Brussel sprouts, cranberries, walnuts, crumbly bleu cheese topped with smoked Applewood bacon. Served with a balsamic of Modena vinaigrette.
SANDWICHES & BURGERS
SOUTHERN FRIED CHICKEN SANDWICH
JUICY TENDER BREAST OF CHICKEN, LIGHTLY BREADED, SEASONED AND FRIED GOLDEN. SERVED ON A TOASTED BROICHE ROLL WITH A CREAMY SOUTHERN SAUCE AND TANGY PICKLE. MAKE IT REAL NASHVILLE HOT, ASK YOUR SERVER
BEEF ON WECK
A WESTERN NEW YORK CLASSIC. TENDER ROAST BEEF, SHAVED THIN, DIPPED IN AU JUS ON A TOASTED SALT AND CARAWAY ENCRUSTED COSTANZO ROLL.
EBC BREW BURGER
CHARBROILED BLACK ANGUS BURGER, SEASONED AND GRILLED TO YOUR LIKING, WITH YOUR CHOICE OF AGED CHEDDAR, SWISS, PROVOLONE, AMERICAN OR CRUMBLY BLEU CHEESE, SERVED ON A BRIOCHE BUN, LETTUCE, ONION, AND TOMATO
FOUNTAIN CHEESE BURGER
DECADENT BACON DOUBLE CHEESEBURGER STACKED HIGH WITH FRIES SMOTHERED WITH EBC BEER CHEESE. SERVED WITH DEEP FRIED GOLDEN PICKLE CHIPS. NOT SERVED WITH FRIES OR QUINOA
BBQ PULLED PORK SANDWICH
EBC'S OWN 10 HOUR APPLEWOOD SMOKED BBQ PULLED PORK, STACKED HIGH WITH SHREDDED CABBAGE AND SWEET AND TANGY BARBEQUE.
GRILLED CHEESE & TOMATO BISQUE
Bowl of rustic tomato basil and parmesan bisque with an original Wisconsin creamy gran queso grilled cheese sourdough sandwich made with slices of good bacon and tomato.
PORTER CHEDDAR MUSHROOM BURGER
8 oz. Fresh Angus burger, seasoned with Borsari Original, grilled to your liking and topped with melted aged English porter cheddar and sauteed baby Portabella mushrooms and crispy onion straws.
GRILLED CHICKEN CAPRESE
GRILLED CHICKEN BREAST, FRESH BASIL PESTO, TOMATO, BUFFALO MOZZARELLA, CHIFFONADE BASIL, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL AND SAVORY BALSAMIC ALL SANDWICHED BETWEEN NAAN BREAD.
ENTRÉES AND COMFORTS
CLASSIC GOUDA MAC
NESTLED IN A HOT CAST IRON SKILLET WITH SIZZLING PULLED PORK, LAYERED WITH A CREAMY GOUDA QUESO MAC AND CHEESE, TOPPED WITH CRISPY PRETZEL AND PARMESAN CRUST AND FRESH SLICED JALAPENO.
LEMON ASPARAGUS ORZO
CREAMY RICOTTA, LEMON ZEST, AND FRESH HERBS COMBINE FOR A LUSH CREAM SAUCE TOSSED WITH AL DENTE ORZO PASTA, AND ASPARAGUS.
SOUTHERN FRIED CHICKEN GOUDA MAC
CLASSIC GOUDA MAC PAIRED WITH OUR SOUTHERN FRIED CHICKEN. ADD THE NASHVILLE HOT SAUCE FOR THE REAL DEAL.
EBC FISH FRY
#1 SUPERIOR GRADE WHITE HADDOCK BREADED IN EBC PALE ALE BEER BATTER WITH JAPANESE BREADCRUMBS, DEEP FRIED GOLDEN BROWN. SERVED WITH SEASONED FRIES, COLESLAW AND LEMON.
BEEF BURGANDY
Traditional French style slow cooked, red wine and aromatic vegetable braised beef with fresh green herbs and buttery biscuits.
STEAK & FRITES
8 oz. NY strip steak seasoned with sea salt and fresh her rub. Topped with a Sriracha smoked maple compound butter and served with crispy potato fries.
TASTE OF FALL MUSHROOM ROTINI PASTA
Velvety spiced pumpkin/squash creme, flashed green, and a mélange of mushrooms tossed with rotini pasta. Finished with crispy fried prosciutto strips and sage.
HOMEMADE SHEPHERD'S PIE
Buttered puff-pastry with mashed potatoes, sauteed veal, onions and cheddar. Baked to a golden brown, drizzled with a delicious brown demi and served with sauteed vegetables.
PERSIA SALMON
SOUTH OF THE BORDER
BLACKENED FISH TACO
OUR SIGNATURE BLACKENED WHITE FISH, FLOUR TORTILLA, COTIJA CHEESE, CILANTRO, LIME, PICO DE GALLO, SHREDDED ROMAINE LETTUCE, DRIZZLED WITH CHIPOTLE AIOLI.
QUESADILLA CHICKEN
SAUTEED RED & GREEN BELL PEPPERS, TOMATO, SWEET ONION, CHIPOTLE PESTO, CILANTRO, CHIHUAHUA, OAXACA, & MANCHEGO CHEESES, SANDWHICHED BETWEEN A CHEDDAR JALPENO TORTILLA. SERVED WITH JALAPENO & LIME. SIDES OF SOUR CREAM & SALSA
QUESADILLA PLAIN
SAUTEED RED & GREEN BELL PEPPERS, TOMATO, SWEET ONION, CHIPOTLE PESTO, CILANTRO, CHIHUAHUA, OAXACA, & MANCHEGO CHEESES, SANDWHICHED BETWEEN A CHEDDAR JALPENO TORTILLA. SERVED WITH JALAPENO & LIME. SIDES OF SOUR CREAM & SALSA
QUESADILLA PORK
SAUTEED RED & GREEN BELL PEPPERS, TOMATO, SWEET ONION, CHIPOTLE PESTO, CILANTRO, CHIHUAHUA, OAXACA, & MANCHEGO CHEESES, SANDWHICHED BETWEEN A CHEDDAR JALPENO TORTILLA. SERVED WITH JALAPENO & LIME. SIDES OF SOUR CREAM & SALSA
SOUTHWEST RICE BOWL
SAFFRON JASMINE RICE, SHREDDED LETTUCE, BLACK BEANS, ROASTED CORN AND POBLANO, JALAPENO, PICO DE GALLO, CHEDDAR & COTIJA CHEESES, WITH FRESH CILANTRO-LIME CREMA AND GUACAMOLE.
DIEGO STREET TACO
DESSERTS
CHOCOLATE CHIP SKILLET
YOUR FAVORITE CLASSIC COOKIE- GIANT, SOFT AND GOOEY- SERVED A' LA MODE WITH A FRENCH VANILLA BEAN ICE CREAM IN A CAST IRON SKILLET
BROWN BUTTER BOURBON CAKE
THIS TENDER CAKE IS SURE TO BE THE PERFECT FINISH TO YOUR DINING EXPERIENCE. A WARM "MELT IN YOUR MOUTH CAKE" FINISHED WITH NUTELLA, VANILLA BEEN ICE CREAM, AND SEASONAL FRESH FRUIT.
KIDS MENU
$ ADD ON
ADD QUINOA
ADD SALSA
ADD SOUR CREAM
EXTRA AU JUS
EXTRA BBQ
EXTRA CHEESE SAUCE 2oz
EXTRA DRESSING
EXTRA HORSERADISH
GRILLED CHICKEN
SCOOP ICE CREAM
SIDE OF BLUE CHEESE
SIDE OF PASTA
SIDE OF RANCH
SIDE OF NASHVILLE HOT
SIDE OF RICE
SIDE OF VEGGIE
SIDE OF WATERMELON
SIDE OF AIOLI
SIDE OF COCKTAIL SAUCES
SIDE OF HONEY MUSTARD
SIDE OF MAYO
SIDE OF TARTAR
SWEET POTATO FRIES
SPECIALS
T-SHIRTS
LOGO HATS/BUNDLES
LOGO HOOD GREY/OLIVE LOGO
LOGO LONG SLEEVES
MERCHANDISE
TO GO BEER
2 SELTZER PACKS
BLACK CHERRY SELTZER 6 PACK
BLACK MAGIC
BLOOD ORANGE
BLUEBERRY WHEAT
EL GORDO
FOGGY
GRAPEFRUIT SELTZER 6 PACK
PINEAPPLE UPSIDE DOWN
RASPBERRY BERET
ROOTBEER
SELTZER VARIETY PACK
STAWBERRY KOLSCH
VOYAGER VARIETY PACK
WEED WACKER
TAILGATE TIME
THE HERD
FALL FESTIVAL
1/2 KEG
IMP 1/2 KEG
1/6 KEG
IMP 1/6 KEG
|Sunday
|11:00 am - 2:59 am
|Monday
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|Wednesday
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|Thursday
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Brewed to Entertain!
57 Lakeside Dr., Bemus Point, NY 14712