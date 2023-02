Atlantic Seafood Restaurant

合家欢Family Fun

$448.95

大拼盤(海蜇熛蹄、麻辣仙掌、叉燒);海皇羹;紅燒三乳鴿;薑蔥三龍蝦;雀巢三寶;炸子雞或貴妃雞(全隻);清蒸海上鮮;脆皮豆腐拼京都骨;瑤柱扒豆苗;千燒伊麵;太極炒飯 Jelly Fish w. Pork Shank, Boneless Duck Web with Spicy Sauce, and B.B.Q. Pork; Supreme Seafood Combination Soup w. Egg White; Roasted Squab (3); Trio of Lobsters w. Ginger & Scallion; Seafood Trio in Nest; House Fried Chicken or House Imperial Chicken (whole); Steamed Fish; Crispy Bean Curd w. Peking Spareribs Dried Scallop w. Pea Pod Stem; Braised E-Foo Noodle; Fried Rice w. Dried Scallop & Egg White in X.O Sauce