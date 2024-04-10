- Home
- /
- Barrington
- /
- Epic Burger - Barrington
Epic Burger Barrington
No reviews yet
500 North Hough Street
Barrington, IL 60010
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
SANDWICHES
- EPIC FISH$9.99
LIMITED TIME- IPA BEER BATTERED COD SERVED WITH LETTUCE, PICKLES & TARTAR SAUCE
- BUILD YOUR OWN BURGER$8.99
THE ORIGINAL BUILD YOUR OWN EPIC BURGER MADE WITH YOUR CHOICE OF PATTY, CHEESE, AND TOPPINGS.
- CLASSIC EPIC BURGER$8.99
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
- DOUBLE EPIC$12.99
TWO PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTIES, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
- TRIPLE EPIC$16.99
THREE PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTIES, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
- COWBOY BURGER$9.99
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTY, BACON, AGED CHEDDAR CHEESE, GRILLED ONION, PICKLE, BBQ SAUCE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
- FARMHOUSE BURGER$11.99
PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF, CAGE FREE EGG, BACON, PEPPER JACK CHEESE , LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
- BEYOND BURGER$10.99
PLANT BASED BEYOND MEAT™ PATTY, AVOCADO, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, ONION, VEGAN MAYO, SERVED ON A TOASTED WHEAT BUN.
- EPIC TURKEY$8.99
LEAN GROUND TURKEY, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED WHEAT BUN.
- EPIC CHICKEN$8.99