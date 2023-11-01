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40 E. Pearson
Chicago, IL 60611
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PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
TWO PREMIUM CREEKSTONE FARMS™ BLACK ANGUS BEEF PATTIES, AGED CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, GRILLED ONION AND EPIC SAUCE SERVED ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
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