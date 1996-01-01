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Felix's Restaurant & Oyster Bar French Quarter

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739 Iberville Street

New Orleans, LA 70130

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Gift Cards

FOOD (TO Bourbon Kitchen)

STARTERS

ALLIGATOR

$14.99

BBQ SHRIMP APP

$16.99

CRAB CAKE

$19.99

CRAB DIP

$14.99

CRAB FINGERS

$23.99Out of stock

CALAMARI

$12.99Out of stock

CRAWFISH PIES

$12.99

MEAT PIES

$11.99

FRIED PICKLES

$10.99

SEARED TUNA

$13.99Out of stock

SHRIMP COCKTAIL

$12.99

SHRIMP REMOULADE

$12.99

SALADS

SIDE CAESAR

$5.99

LARGE CAESAR

$9.99

SIDE SALAD

$5.99

LARGE GARDEN

$9.99

SEAFOOD SALAD

$20.99

COBB SALAD

$12.99

LETTUCE WEDGE SALAD

$10.99

OYSTERS

HALF DZN RAW

$14.99

DZN RAW

$23.99

HALF DZN BUFFALO

$20.99

DZN BUFFALO

$41.99

HALF DZN ROCKEFELLAR

$19.99Out of stock

DZN ROCKEFELLAR

$33.99Out of stock

HALF DZN BIENVILLE

$19.99

DZN BIENVILLE

$33.99

HALF DZN DU JOUR

$19.99

DZN DU JOUR

$29.99

HALF DZN 1/2 &1/2

$19.99

Doz 1/2 & 1/2

$33.99

DZN CHARGRILLED

$28.99

HALF DZN CHARGRILLED

$18.99

PLATTERS

SHRIMP PLATTER

$22.99

SHRIMP & OYSTER PLATTER

$27.99

FISH PLATTER

$18.99

SHRIMP & FISH PLATTER

$19.99

SOFTSHELL PLATTER

$27.99

SEAFOOD PLATTER

$28.99

SHRIMP, OYSTERS, FISH

OYSTER PLATTER

$31.99

FROM THE GRILL

CATCH OF THE DAY

$25.99

GRILLED GULF SHRIMP

$22.99

GRILLED CHICKEN BREAST

$15.99

GRILLED REDFISH

$24.99

STUFFED REDFISH

$29.49

WAGYU BEEF

HAMBURGER

$14.99

ROAST BEEF PO BOY

$16.99

STEAK DU JOUR

$99.00

WAGYU RIBEYE

$49.99Out of stock

NEW ORLEANS FAVORITES

BAYOU SAMPLER

$15.99

RED BEANS, JAMBALAYA, ETTOUFFE

BOWL ETTOUFFE

$19.99

CUP ETTOUFFE

$8.99

BOWL JAMBALAYA

$16.99

CUP JAMBALAYA

$5.99

BOWL OYSTER ARTICHOKE

$10.99

CUP OYSTER ARTICHOKE

$7.99

BOWL RED BEANS

$12.99

CUP RED BEANS

$5.49

BOWL GUMBO

$10.99

CUP GUMBO

$7.99

SHRIMP & GRITS

$20.99

SOUP TRIO

$8.99

GUMBO, TURTLE, OYSTER ARTICHOKE

BOWL TURTLE

$10.99

CUP TURTLE

$7.99

BBQ SHRIMP ENTREE

$18.99

PO-BOY / SANDWICH

BBQ SHRIMP PO BOY

$16.99

CRAWFISH POBOY

$15.99

FELIX SPECIAL

$21.99

SHRIMP AND OYSTER

FISH TACOS

$15.99

FRIED FISH PO-BOY

$14.99

GATOR PO BOY

$17.99

GRILLED CHICKEN SANDWICH

$13.99

1/2 PO BOY

$15.99

OYSTER PO BOY

$30.99

SHRIMP PO BOY

$16.99

SHRIMP TACOS

$15.99

S/S CRAB PO BOY

$17.99

ROAST BEEF PO BOY

$18.99

PASTA

PASTA ALFREDO

$17.99

JAMBALAYA PASTA

$17.99

VEGGIE ALFREDO

$17.99

BOILED SEAFOOD

CRAWFISH

$9.99

ADD ONS

ADD ON GRILLED CHICKEN

$8.99

ADD ON SHRIMP

$8.99

GRILLED OR FRIED MOD

ADD ON FRIED OYSTERS

$9.99

ADD ON SOFTSHELL

$12.99

ADD CRABMEAT

$8.99

ADD ON CRAWFISH TAILS

$8.99

ADD ON FRIED CATFISH

$7.99

ADD ON GRILLED CATFISH

$7.99

ADD ON SIDE SAUSAGE

$4.99Out of stock

SIDES

CHEESY GRITS

$4.49

COLESLAW

$3.49

FRIES

$4.49

HUSHPUPPIES

$4.99

ONION RINGS

$6.99

SAUTEED VEGETABLES

$4.49

SWEET FRIES

$4.49

CHAR BREAD

$0.99

TOAST

CORN

$3.49

POTATOES

$3.49

RICE (WHITE)

$4.00

DESSERTS

NEW ORLEANS BREAD PUDDING

$7.99

NEW YORK STYLE CHEESECAKE

$7.99

CREOLE PECAN PIE

$7.99

KEY LIME PIE

$7.99

SPECIALS

DAILY SPECIAL 1

$99.00

DAILY SPECIAL 2

$99.00

DAILY SPECIAL 3

$99.00

DAILY SPECIAL 4

$99.00

KIDS MENU

KIDS CHICKEN TENDERS

$6.95

KIDS FRIED FISH

$6.95

KIDS FRIED SHRIMP

$7.95

KIDS GRILLED CHEESE

$5.95

KIDS HAMBURGER

$6.95

KIDS NOODLES ALFREDO

$5.95Out of stock

FOOD (TO Iberville Kitchen)

STARTERS

ALLIGATOR

$14.99

BBQ SHRIMP APP

$16.99

CRAB CAKE

$19.99

CRAB DIP

$14.99

CRAB FINGERS

$19.99

CALAMARI

$11.99

CRAWFISH PIES

$12.99

MEAT PIES

$11.99

FRIED PICKLES

$10.99

SEARED TUNA

$13.99Out of stock

SHRIMP COCKTAIL

$12.99

SHRIMP REMOULADE

$12.99

SALADS

SIDE CAESAR

$5.99

LARGE CAESAR

$9.99

SIDE SALAD

$5.99

LARGE GARDEN

$9.99

SEAFOOD SALAD

$20.99

SEARED TUNA SALAD

$18.99

COBB SALAD

$12.99

LETTUCE WEDGE SALAD

$10.99

OYSTERS

HALF DZN RAW

$14.99

DZN RAW

$23.99

HALF DZN BUFFALO

$20.99

DZN BUFFALO

$41.99

HALF DZN ROCKEFELLAR

$19.99

DZN ROCKEFELLAR

$33.99

HALF DZN BIENVILLE

$19.99

DZN BIENVILLE

$33.99

HALF DZN DU JOUR

$19.99

DZN DU JOUR

$28.99

HALF DZN 1/2 &1/2

$19.99

Doz 1/2 & 1/2

$33.99

HALF DZN CHARGRILLED

$18.99

DZN CHARGRILLED

$29.99

PLATTERS

SHRIMP PLATTER

$22.99

SHRIMP & OYSTER PLATTER

$27.99

FISH PLATTER

$18.99

SHRIMP & FISH PLATTER

$19.99

SOFTSHELL PLATTER

$27.99

SEAFOOD PLATTER

$28.99

SHRIMP, OYSTERS, FISH

OYSTER PLATTER

$31.99

FROM THE GRILL

CATCH OF THE DAY

$25.99

GRILLED GULF SHRIMP

$22.99

GRILLED CHICKEN BREAST

$15.99

GRILLED REDFISH

$24.99

STUFFED REDFISH

$29.49

WAGYU BEEF

HAMBURGER

$14.99

ROAST BEEF PO BOY

$16.99

STEAK DU JOUR

$99.00Out of stock

WAGYU RIBEYE

$49.99Out of stock

NEW ORLEANS FAVORITES

BAYOU SAMPLER

$15.99

RED BEANS, JAMBALAYA, ETTOUFFE

BOWL ETTOUFFE

$19.99

CUP ETTOUFFE

$8.99

BOWL JAMBALAYA

$16.99

CUP JAMBALAYA

$5.99

BOWL OYSTER ARTICHOKE

$10.99

CUP OYSTER ARTICHOKE

$7.99

BOWL RED BEANS

$12.99

CUP RED BEANS

$5.49

BOWL GUMBO

$10.99

CUP GUMBO

$7.99

SHRIMP & GRITS

$20.99

SOUP TRIO

$8.99

GUMBO, TURTLE, OYSTER ARTICHOKE

BOWL TURTLE

$10.99

CUP TURTLE

$7.99

BBQ SHRIMP ENTREE

$18.99

PO-BOY / SANDWICH

BBQ SHRIMP PO BOY

$16.99

CRAWFISH POBOY

$99.00

FELIX SPECIAL

$23.99

SHRIMP AND OYSTER

FISH TACOS

$15.99

FRIED FISH PO-BOY

$14.99

GATOR PO BOY

$17.99

GRILLED CHICKEN SANDWICH

$13.99

1/2 PO BOY

$15.99

OYSTER PO BOY

$30.99

SHRIMP PO BOY

$16.99

SHRIMP TACOS

$15.99

S/S CRAB PO BOY

$17.99

ROAST BEEF PO BOY

$18.99

PASTA

PASTA ALFREDO

$17.99

JAMBALAYA PASTA

$17.99

VEGGIE ALFREDO

$17.99

BOILED SEAFOOD

CRAWFISH

$9.99

ADD ONS

ADD ON GRILLED CHICKEN

$8.99

ADD ON SHRIMP

$8.99

GRILLED OR FRIED MOD

ADD ON FRIED OYSTERS

$9.99

ADD ON SOFTSHELL

$12.99

ADD CRABMEAT

$8.99

ADD ON CRAWFISH TAILS

$8.99

ADD ON SCAMPI SAUCE

$3.99Out of stock

ADD ON FRIED CATFISH

$7.99

ADD ON GRILLED CATFISH

$7.99

ADD ON SIDE SAUSAGE

$4.99

SIDES

CHEESY GRITS

$4.49

COLESLAW

$3.49

FRIES

$4.49

HUSHPUPPIES

$4.99

ONION RINGS

$6.99

SAUTEED VEGETABLES

$4.49

SWEET FRIES

$4.49

CHAR BREAD

$0.99

TOAST

CORN

$3.49

POTATOES

$3.49

RICE (WHITE)

$4.00

DESSERTS

NEW ORLEANS BREAD PUDDING

$7.99

NEW YORK STYLE CHEESECAKE

$7.99

CREOLE PECAN PIE

$7.99

KEY LIME PIE

$7.99

SPECIALS

DAILY SPECIAL 1

$99.00

DAILY SPECIAL 2

$99.00

DAILY SPECIAL 3

$99.00

DAILY SPECIAL 4

$99.00

KIDS MENU

KIDS CHICKEN TENDERS

$6.95

KIDS FRIED FISH

$6.95

KIDS FRIED SHRIMP

$7.95

KIDS GRILLED CHEESE

$5.95

KIDS HAMBURGER

$6.95

KIDS NOODLES ALFREDO

$5.95

DRINKS

BTL / CAN BEER

ANGRY ORCHARD

$5.25

BUD LIGHT

$4.50

BUDWEISER

$4.50

COORS LIGHT

$4.50

CORONA

$5.75

HEINEKEN

$5.75

HEINEKEN 00

$5.50

MICHALOB ULTRA

$4.50

MILLER LIGHT

$4.50

STELLA ARTOIS

$5.25

TERRAPIN

$5.75

HIGH NOON

$5.75

COCKTAILS

Felix's Delux Bloody Mary

$14.00

Area 3 Oyster Shooter

$9.00

Iberville Hurricane

$14.00

Mississippi Honeybee

$12.50

Zulu Margarita

$14.00

Royal Zulu Margarita

$19.00

The Treme

$14.00

New Oreans Fizz

$12.50

Watermelon- Basil Grey Goose Spritz

$14.00Out of stock

White Peach-Rosemary Grey Goose Spritz

$14.00

Strawberry-Lemongrass Grey Goose Spritz

$14.00

Love on the Bayou

$13.00

Cucumber Collins

$13.00

Coconut Paloma

$12.50

Felix's Pimms Cup

$13.00

Strawberry Limeade

$14.00

Louisiana Lemonade

$13.50

Gold Rush

$14.00

Sazerac Cocktail

$13.00

Old Fashioned

$14.00

Negroni

$13.00

Moscow Mule

$12.00

Long Island Ice Tea

$14.00

Bloody Mary

$12.00

Mimosa

$10.00

Frozen Drink

$10.00

WINE

PROPHECY PINOT NOIR

$10.00

JOSH PINOT NOIR

$13.00

JOSH CABERNET

$10.00

LOUIS MARTINI CABERNET

$14.00

EDNA VALLEY MERLOT

$10.00

RODNEY STRONG MERLOT

$13.00

Open Wine

BTL PROPHECY PINOT NOIR

$29.00

BTL JOSH PINOT NOIR

$49.00

BTL JOSH CABERNET

$29.00

BTL LOUIS MARTINI CABERNET

$50.00

BTL EDNA VALLEY MERLOT

$29.00

BTL RODNEY STRONG MERLOT

$49.00

MEZZACORONA PINOT GRIGIO

$10.00

J VINEYARDS PINOT GRIGIO

$13.00

FRANSCISCAN SAUVIGNON BLANC

$10.00

WHITEHAVEN SAUVIGNON BLANC

$13.00

WILLIAM HILL CHARDONNAY

$10.00

J VINEYARDS CHARDONNAY

$13.00

BTL MEZZACORONA PINOT GRIGIO

$29.00

BTL J VINEYARDS PINOT GRIGIO

$49.00

BTL FRANSCISCAN SAUVIGNON BLANC

$29.00

BTL WHITEHAVEN SAUVIGNON BLANC

$49.00

BTL WILLIAM HILL CHARDONNAY

$29.00

BTL J VINEYARDS CHARDONNAY

$49.00

GLS LA MARCA PROSECCO

$10.00

GLS LA MARCA ROSE PROSECCO

$10.00

DOMAINE D CHANDON BRUT

$55.00

ROEDERER CHAMPAGNNE

$75.00

BTL DOMAINE D CHANDON BRUT

$55.00

BTL ROEDERER CHAMPAGNNE

$75.00

BTL LA MARCA PROCESSCO

$48.00

BTL LA MARCA ROSE PROSECCO

$48.00

N/A BEVERAGES

COKE

$4.00

DIET COKE

$4.00

SPRITE

$4.00

ROOT BEER

$4.00

DR.PEPPER

$4.00

GINGER ALE

$4.00

LEMONADE

$4.00

VIRGIN DAIQUIRI

$6.00

TEA

$3.00

SWEET TEA

$3.00

BOTTLE WATER

$3.00

RED BULL

$5.00

SUGAR FREE RED BULL

$5.00

BOTTLE ROOT BEER

$4.00

COFFEE

$3.00

MILK

$4.00

N/C WATER

ORANGE JUICE

$5.00

CRANBERRY JUICE

$5.00

GRAPEFRUIT JUICE

$5.00

PINEAPPLE JUICE

$5.00

TOMATO JUICE

$5.00

SHIRLEY TEMPLE

$4.50

SODA

$3.00

TONIC

$4.00

VODKA

Well Vodka

$8.00

Absolut

$9.00Out of stock

Absolut Citron

$9.00

Absolut Peppar

$9.00

Absolut Vanilla

$9.00

Cathead Honeysuckle

$9.00

Cathead

$8.00

FireFly Sweet Tea

$9.00

Grey Goose

$12.00

Grey Goose Strawberry & Lemongrass

$12.00

Grey Goose Flavored

$12.00

Ketel One

$12.00

New Amsterdam Pink

$9.0