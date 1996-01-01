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Felix's Restaurant & Oyster Bar French Quarter
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739 Iberville Street
New Orleans, LA 70130
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
FOOD (TO Bourbon Kitchen)
STARTERS
SALADS
OYSTERS
HALF DZN RAW
$14.99
DZN RAW
$23.99
HALF DZN BUFFALO
$20.99
DZN BUFFALO
$41.99
HALF DZN ROCKEFELLAR
$19.99Out of stock
DZN ROCKEFELLAR
$33.99Out of stock
HALF DZN BIENVILLE
$19.99
DZN BIENVILLE
$33.99
HALF DZN DU JOUR
$19.99
DZN DU JOUR
$29.99
HALF DZN 1/2 &1/2
$19.99
Doz 1/2 & 1/2
$33.99
DZN CHARGRILLED
$28.99
HALF DZN CHARGRILLED
$18.99
PLATTERS
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$15.99
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$19.99
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$8.99
BOWL JAMBALAYA
$16.99
CUP JAMBALAYA
$5.99
BOWL OYSTER ARTICHOKE
$10.99
CUP OYSTER ARTICHOKE
$7.99
BOWL RED BEANS
$12.99
CUP RED BEANS
$5.49
BOWL GUMBO
$10.99
CUP GUMBO
$7.99
SHRIMP & GRITS
$20.99
SOUP TRIO
$8.99
GUMBO, TURTLE, OYSTER ARTICHOKE
BOWL TURTLE
$10.99
CUP TURTLE
$7.99
BBQ SHRIMP ENTREE
$18.99
PO-BOY / SANDWICH
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ADD ONS
SIDES
DESSERTS
KIDS MENU
FOOD (TO Iberville Kitchen)
STARTERS
SALADS
OYSTERS
PLATTERS
FROM THE GRILL
WAGYU BEEF
NEW ORLEANS FAVORITES
BAYOU SAMPLER
$15.99
RED BEANS, JAMBALAYA, ETTOUFFE
BOWL ETTOUFFE
$19.99
CUP ETTOUFFE
$8.99
BOWL JAMBALAYA
$16.99
CUP JAMBALAYA
$5.99
BOWL OYSTER ARTICHOKE
$10.99
CUP OYSTER ARTICHOKE
$7.99
BOWL RED BEANS
$12.99
CUP RED BEANS
$5.49
BOWL GUMBO
$10.99
CUP GUMBO
$7.99
SHRIMP & GRITS
$20.99
SOUP TRIO
$8.99
GUMBO, TURTLE, OYSTER ARTICHOKE
BOWL TURTLE
$10.99
CUP TURTLE
$7.99
BBQ SHRIMP ENTREE
$18.99
PO-BOY / SANDWICH
BOILED SEAFOOD
ADD ONS
SIDES
DESSERTS
KIDS MENU
DRINKS
BTL / CAN BEER
COCKTAILS
Felix's Delux Bloody Mary
$14.00
Area 3 Oyster Shooter
$9.00
Iberville Hurricane
$14.00
Mississippi Honeybee
$12.50
Zulu Margarita
$14.00
Royal Zulu Margarita
$19.00
The Treme
$14.00
New Oreans Fizz
$12.50
Watermelon- Basil Grey Goose Spritz
$14.00Out of stock
White Peach-Rosemary Grey Goose Spritz
$14.00
Strawberry-Lemongrass Grey Goose Spritz
$14.00
Love on the Bayou
$13.00
Cucumber Collins
$13.00
Coconut Paloma
$12.50
Felix's Pimms Cup
$13.00
Strawberry Limeade
$14.00
Louisiana Lemonade
$13.50
Gold Rush
$14.00
Sazerac Cocktail
$13.00
Old Fashioned
$14.00
Negroni
$13.00
Moscow Mule
$12.00
Long Island Ice Tea
$14.00
Bloody Mary
$12.00
Mimosa
$10.00
Frozen Drink
$10.00
WINE
PROPHECY PINOT NOIR
$10.00
JOSH PINOT NOIR
$13.00
JOSH CABERNET
$10.00
LOUIS MARTINI CABERNET
$14.00
EDNA VALLEY MERLOT
$10.00
RODNEY STRONG MERLOT
$13.00
Open Wine
BTL PROPHECY PINOT NOIR
$29.00
BTL JOSH PINOT NOIR
$49.00
BTL JOSH CABERNET
$29.00
BTL LOUIS MARTINI CABERNET
$50.00
BTL EDNA VALLEY MERLOT
$29.00
BTL RODNEY STRONG MERLOT
$49.00
MEZZACORONA PINOT GRIGIO
$10.00
J VINEYARDS PINOT GRIGIO
$13.00
FRANSCISCAN SAUVIGNON BLANC
$10.00
WHITEHAVEN SAUVIGNON BLANC
$13.00
WILLIAM HILL CHARDONNAY
$10.00
J VINEYARDS CHARDONNAY
$13.00
BTL MEZZACORONA PINOT GRIGIO
$29.00
BTL J VINEYARDS PINOT GRIGIO
$49.00
BTL FRANSCISCAN SAUVIGNON BLANC
$29.00
BTL WHITEHAVEN SAUVIGNON BLANC
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BTL WILLIAM HILL CHARDONNAY
$29.00
BTL J VINEYARDS CHARDONNAY
$49.00
GLS LA MARCA PROSECCO
$10.00
GLS LA MARCA ROSE PROSECCO
$10.00
DOMAINE D CHANDON BRUT
$55.00
ROEDERER CHAMPAGNNE
$75.00
BTL DOMAINE D CHANDON BRUT
$55.00
BTL ROEDERER CHAMPAGNNE
$75.00
BTL LA MARCA PROCESSCO
$48.00
BTL LA MARCA ROSE PROSECCO
$48.00
N/A BEVERAGES
COKE
$4.00
DIET COKE
$4.00
SPRITE
$4.00
ROOT BEER
$4.00
DR.PEPPER
$4.00
GINGER ALE
$4.00
LEMONADE
$4.00
VIRGIN DAIQUIRI
$6.00
TEA
$3.00
SWEET TEA
$3.00
BOTTLE WATER
$3.00
RED BULL
$5.00
SUGAR FREE RED BULL
$5.00
BOTTLE ROOT BEER
$4.00
COFFEE
$3.00
MILK
$4.00
N/C WATER
ORANGE JUICE
$5.00
CRANBERRY JUICE
$5.00
GRAPEFRUIT JUICE
$5.00
PINEAPPLE JUICE
$5.00
TOMATO JUICE
$5.00
SHIRLEY TEMPLE
$4.50
SODA
$3.00
TONIC
$4.00