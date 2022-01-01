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Filoncino Cafe 4569 Amboy Rd
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4569 Amboy Rd
Staten Island, NY 10312
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COFFEE BAR
ICED COFFEE
$3.25+
ICED LATTE
$4.25+
ICED CAPPUCCINO
$4.75+
ICED ESPRESSO
$3.50+
ICED COLD BREW
$4.95+
SPICED COLD BREW
$4.50+
TEA
$2.75+
ICED CAFE MACCHIATO
$3.75+
ICED LATTE MACCHIATO
$4.25+
ICED CHAI LATTE
$4.75+
DIRTY CHAI LATTE
$5.75+
ICED MOCHA LATTE
$4.25+
ICED CHOCOLATE MILK
$3.75+
ICED AMERICANO
$2.95+
HOT COFFEE
$2.50+
HOT LATTE
$3.50+
HOT CAPPUCCINO
$3.50+
HOT CHAI LATTE
$3.25+
HOT DIRTY CHAI LATTE
$4.00+
HOT ESPRESSO
$2.75+
HOT LATTE MACCHIATO
$3.50+
HOT CAFE MACCHIATO
$3.00+
HOT TEA
$1.95+
HOT MOCHA LATTE
$3.75+
HOT CHOCOLATE MILK
$2.75+
HERBAL TEA
$2.75+
HOT AMERICANO
$2.75+
SIGNATURE BEVERAGES
SOFT DRINKS
APPLE JUICE
$3.50
CLUB SODA
$2.50
COKE
$2.50
DIET COKE
$2.50
GINGER ALE
$2.50
ORANGE JUICE
$4.50+
ROSE WATER
$2.50
SNAPPLE LEMON
$2.75
SNAPPLE DIET LEMON
$2.75
SNAPPLE PEACH
$2.75
SNAPPLE DIET PEACH
$2.75
SPRITE
$2.25
MOLE COLA
$3.65
SAN PELLEGRINO ORANGE
$3.50
SAN PELLEGRINO BLOOD ORANGE
$3.50
SAN PELLEGRINO LEMON
$3.50
MANHATTAN SPECIAL (DIET)
$3.95
MANHATTAN SPECIAL (REGULAR)
$3.95
SAN BENDETTO (LEMON)
$3.50
SAN BENDETTO (PEACH)
$3.50
SAN BITTER
$2.95
YOGA
$2.25
ROSO WATER BOTTLE
$2.50
SMALL SPARKLING WATER
$3.25
MEDIUM SPARKLING WATER
$4.50
LARGE SPARKLING WATER
$6.50
APPLE CIDER
$3.50
YOOHOO
$3.25
BREAKFAST SANDWICH
BREAKFAST PLATTER
OPEN FACE
EUROPEAN BREAKFAST
#1 EUROPEAN BREAKFAST - RC-MZ-JAM-WAL-HNY
$12.00
#2 EUROPEAN BREAKFAST - ASRT TST-RIC-JAM
$9.50
#3 EUROPEAN BREAKFAST - MORT-W/SIDE BREAD
$9.50
#4 EUROPEAN BREAKFAST - PANINI-PRO-CHEFCHZ-FIG
$9.50
#5 EUROPEAN BREAKFAST - BOILEG-POT-AV-MESC
$12.95
#6 EUROPEAN BREAKFAST - EURO#6 BOILEG-TM-AV
$12.50
#7 EUROPEAN BREAKFAST - SCRM-TM-AV-CAP
$12.50
#8 EUROPEAN BREAKFAST - BOILEG-BOILPOT-LOX-AV-CAP-RIC
$24.00
FRITTATA
VEGAN BREAKFAST
#1 VEGAN EGGS - VEG-OM-VSAU-VCHD-KETCH
$12.95
#2 VEGAN EGGS - VEG-OM-PV-AV-AR-HPS
$14.50
#3 VEGAN EGGS - VEG-OM-BR
$12.25
#4 VEGAN EGGS - VEGG-OM-BR-VSAUS
$12.25
#5 VEGAN EGGS - VEGG-OML-COP-VCHD
$12.00
#6 VEGAN EGGS - .VEG-OML-TOFURK-KETCH
$12.75
VEGG PLATTER #1 VEG SCRAM- VCH-AV
$11.95
VEGG PLATTER #2-VOML-CAPONATA-VMZ W/SIDE VHOME
$15.95
VEGG PLATTER #3 MEAN GREEN VEGAN MACHINE
$18.75
#1. VEGAN OPEN FACE-VBT-JLY
$2.75
#2. VEGAN OPEN FACE-VCC-JLY
$4.75
#3. VEGAN OPEN FACE- VCC-AV
$6.25
#4. VEGAN OPEN FACE-VRIC-MXB-AGAVE
$7.50
#5. VEGAN OPEN FACE-PB-BAN-VNUT
$8.50
#6. VEGAN OPEN FACE-AV TOAST-V EG SCRM V EG
$11.25
#7. VEGAN OPEN FACE- VCC-T-EVOO-HERBS
$7.50
EGG BOWLS
BREAKFAST SIDES
YORGURT
PANCAKE/FRENCH TOAST
PICCOLO STYLE
#1-6 (MORTADELLA)
#7-12 (SALAMI)
#13-18 (HAM)
#19-24 (PORCHETTA)
#25-30 (HOT SOPPRESATTA)
#31-36 (ITALIAN TUNA)
#37-42 (TURKEY)
#43-48 (GRILLED CHICKEN)
#49-54 (FRIED CHICKEN)
#55-60 (PROSCUITTO)
#61-66 (SMOKED PROSCUITTO)
#67-72 (ROAST BEEF)
#73-78 (HOT CAPICOLLO)
#79-84 (STEAK)
#85-89 (VEGATARIAN)
#90-96 (VEGAN)
#97-106 (FILONCINO SELECT)
#97. OLD FASHION - BS FE-MZ-MAR
$14.95
#98. ITALIAN CUBAN - PORC-ST-Y-W-P-SPCYP-M
$15.75
#99. CHICKEN PARM - FC-MZ-MAR
$16.50
#100. CHICKEN VODKA PARM - FC-MZ-VDK
$16.50
#101. PHILLY CHEESE STEAK - PHILY-Y-W-P-FO-FP
$18.25
#102. BROOKLYN CHEESE STEAK - CHIP-STK-Y-W-P-FO-FP
$21.95
#103. SHRIMP PARM - 4FSHRIMP-MZ-MAR
$19.50
#104. HAPPY BIRD - VFC-VPV-L-T-VMY-HP
$15.50
#105. VEGAN CHICKEN PARM
$19.25
106. HEAVY HIDA - NJSOFTY-RB-BURTA-MY
$17.50
BURGER (VEGAN)
BURGER
PASTA
PASTA W/ BUTTER
$7.75
PASTA W/ GARLIC SAUCE
$8.95
PASTA W/ RICOTTA
$12.25
PASTA W/ MARINARA
$12.25
PASTA W/ GREEN PEAS AND ONIONS
$12.25
PASTA W/ VODKA SAUCE
$13.95
PASTA W/ ALFREDO
$15.25
PASTA W/ BROCCOLI RABE AND SAUSAGE
$15.25
PASTA W/ VODKA SAUCE WITH CHICKEN CUTLET
$17.25
PASTA W/ CAPONATA PUTTANESCA
$17.25
PASTA W/ VEGAN MEATBALLS MARINARA
$17.25
KIDS PASTA W/ BUTTER
$4.00
PLATTERS
P1 Eggplant Stack
$13.25
P2 Vegan Stack
$13.25
P3 Roso
$13.50
P4 Naked Burger
$10.50
P5 Nonnas Chicken
$16.25
P6 California
$16.25
P7 Roast Beef Platter
$16.25
P8 Turkey Platter
$17.25
P9 Burrata Bed
$18.25
P10 Tuna Patter
$18.25
P11 Grilled Chicken Platter
$19.25
P12 Naked Burger
$19.25
P13 Steak Platter
$20.25
P14 Avocado Platter
$13.25
SALADS
WRAPS
W1 BLT- BS BC-PV-L-T-MY
$12.25
W2 Caeser GC-L-CRT-CES
$12.50
W3 Puerto-TN-SPMX-RO-T-MY
$12.95
W4 Kentucky-TRK-SW-L-T-PP-MY
$14.50
W5 Maho Beach-FC-PR-L-T-LMP
$14.50
W6 Classic Chicken-FC-YA-BC-L-T-MY
$15.25
W7 Maine Harbor-3 GS-L-ART-BC-AVD
$15.95
W8 Aruba-3VMB-SPMX-RO-AV-T-AVD
$15.95
W9 Bahama Beach-GC-MZ-L-AV-ART-MY
$15.50
W10 Florida Keys-GC-BC-AV-L-T-MY
$16.50
W11 Tofurky-TOF- VPV-AV-LT-RO-VMY
$16.50
W12 Bacon Philly-PHILLY-Y-W-FO-FP-BC
$17.25
FRIES
SHARING PLATES
SP1. TRI-COLOR PASTA SALAD
$6.50
SP2. POTATO SALAD
$6.50
SP3. CHICKEN TENDERS
$7.25
SP4. VEGAN CHICKEN TENDERS
$5.25
SP5. BUFFALO WINGS
$8.50
SP6. CROQUETTE PLATTER
$9.50
SP7. ITALIAN GUACAMOLE
$9.50
SP8. MINI RICE BALL PLATTER
$9.50
SP9. MINI VODKA RICEBALLS
$13.25
SP10. PARTY RICEBALLS
$13.25
SP11 JUMBO GRILLED SHRIMP
$15.25
SP11. JUMBO SHRIMP (FRIED)
$15.25
SP12. EGGPLANT PARM STACK (TRADITIONAL)
$16.25
SP12. EGGPLANT PARMESAN STACK (VEGAN)
$16.25
All hours
|Sunday
|Closed
|Monday
|5:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|5:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|5:00 am - 3:59 am
|Thursday
|5:00 am - 3:59 am
|Friday
|5:00 am - 3:59 am
|Saturday
|5:00 am - 3:59 am
Restaurant info
Come in and enjoy!
Location
4569 Amboy Rd, Staten Island, NY 10312
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