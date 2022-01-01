Restaurant header imageView gallery

Filoncino Cafe 4569 Amboy Rd

review star

No reviews yet

4569 Amboy Rd

Staten Island, NY 10312

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

Order Again

Popular Items

#50. Soho -FC-MZ-BL
F1=SALT + PEPPER FRIES
#47. Sunset Park - GC-MZ-BR

COFFEE BAR

ICED COFFEE

$3.25+

ICED LATTE

$4.25+

ICED CAPPUCCINO

$4.75+

ICED ESPRESSO

$3.50+

ICED COLD BREW

$4.95+

SPICED COLD BREW

$4.50+

TEA

$2.75+

ICED CAFE MACCHIATO

$3.75+

ICED LATTE MACCHIATO

$4.25+

ICED CHAI LATTE

$4.75+

DIRTY CHAI LATTE

$5.75+

ICED MOCHA LATTE

$4.25+

ICED CHOCOLATE MILK

$3.75+

ICED AMERICANO

$2.95+

HOT COFFEE

$2.50+

HOT LATTE

$3.50+

HOT CAPPUCCINO

$3.50+

HOT CHAI LATTE

$3.25+

HOT DIRTY CHAI LATTE

$4.00+

HOT ESPRESSO

$2.75+

HOT LATTE MACCHIATO

$3.50+

HOT CAFE MACCHIATO

$3.00+

HOT TEA

$1.95+

HOT MOCHA LATTE

$3.75+

HOT CHOCOLATE MILK

$2.75+

HERBAL TEA

$2.75+

HOT AMERICANO

$2.75+

SIGNATURE BEVERAGES

HONEY OAT LATTEE

$6.50

ROYAL CROWN ICED TEA

$6.50

FILONCINO LATTE

$6.50

JOEPACCINO

$6.50

HOUSE PEACH TEA

$6.50

KING KONG SMOOTHIE

$6.50

LG ICED RED EYE

$4.75

THE NUTTY BUZZ

$5.50

VELOCE CAFE

$4.75

ROSE WATER LEMONADE

$5.95

SICILIAN SUNSET

$5.95

MATCHA LATTE

$5.95

LAVENDER LATTE

$6.50

LEMONADE

$3.25+

ORANGE JUICE

$3.50+

POUR OVER

HOUSE BLEND

$2.75+

MEXICAN

$3.75+

BRAZILIAN

$3.75+

JAMACIAN BLUE

$5.75+

KENYA

$4.75+

COLUMBIAN

SOFT DRINKS

APPLE JUICE

$3.50

CLUB SODA

$2.50

COKE

$2.50

DIET COKE

$2.50

GINGER ALE

$2.50

ORANGE JUICE

$4.50+

ROSE WATER

$2.50

SNAPPLE LEMON

$2.75

SNAPPLE DIET LEMON

$2.75

SNAPPLE PEACH

$2.75

SNAPPLE DIET PEACH

$2.75

SPRITE

$2.25

MOLE COLA

$3.65

SAN PELLEGRINO ORANGE

$3.50

SAN PELLEGRINO BLOOD ORANGE

$3.50

SAN PELLEGRINO LEMON

$3.50

MANHATTAN SPECIAL (DIET)

$3.95

MANHATTAN SPECIAL (REGULAR)

$3.95

SAN BENDETTO (LEMON)

$3.50

SAN BENDETTO (PEACH)

$3.50

SAN BITTER

$2.95

YOGA

$2.25

ROSO WATER BOTTLE

$2.50

SMALL SPARKLING WATER

$3.25

MEDIUM SPARKLING WATER

$4.50

LARGE SPARKLING WATER

$6.50

APPLE CIDER

$3.50

YOOHOO

$3.25

BREAKFAST SANDWICH

#1 CLASSIC OM-YA

$6.25

#2 KING OM-BAC-YA

$7.95

#3 QUEEN OM-HM-YA

$7.95

#4 THE RAIL SG-EG-CH

$7.95

#5 LA NONNA OM-POT-MZ

$7.95

#6 ITALIAN PORC-EGG-CH

$8.95

#7 THE PHILLY EG-PEP-ON-PHIL

$14.95

#8 PRINCE BC-EG-CH-AV

$10.50

#9 BEACH BENCH EGW-SW-BR

$9.75

#10 PICANTE EGW-FNT-AR-HPS

$10.00

BREAKFAST PLATTER

#1 BREAKFAST PLATTER - SUNEG-PORCH

$12.50

#2 BREAKFAST PLATTER - OM- CAP-HM-YA

$14.50

#3 BREAKFAST PLATTER - SUNEG-STK

$16.50

#4 BREAKFAST PLATTER - SCRM-EGW-TOM-CAP

$10.75

#5 BREAKFAST PLATTER - SCRM-CH-AV-T-AR

$14.95

#6 BREAKFAST PLATTER - 3FR EGG-HM-CAP

$16.25

OPEN FACE

#1 OPEN FACE - BUT-JLY

$3.50

#2 OPEN FACE- CC-JLY

$4.50

#3 OPEN FACE- CC-TOM

$4.50

#4 OPEN FACE -NT-BAN

$5.50

#5 OPEN FACE - PB-BAN-HNY

$6.25

#6 OPEN FACE - AVO - TOAST

$6.50

#7 OPEN FACE- AV-T-HCP

$8.25

#8 OPEN FACE- AV-FREG

$8.50

#9 OPEN FACE- LOX-CC-T-O-CAPR

$18.95

#10 OPEN FACE - AV-T-LOX-BEG

$19.50

EUROPEAN BREAKFAST

#1 EUROPEAN BREAKFAST - RC-MZ-JAM-WAL-HNY

$12.00

#2 EUROPEAN BREAKFAST - ASRT TST-RIC-JAM

$9.50

#3 EUROPEAN BREAKFAST - MORT-W/SIDE BREAD

$9.50

#4 EUROPEAN BREAKFAST - PANINI-PRO-CHEFCHZ-FIG

$9.50

#5 EUROPEAN BREAKFAST - BOILEG-POT-AV-MESC

$12.95

#6 EUROPEAN BREAKFAST - EURO#6 BOILEG-TM-AV

$12.50

#7 EUROPEAN BREAKFAST - SCRM-TM-AV-CAP

$12.50

#8 EUROPEAN BREAKFAST - BOILEG-BOILPOT-LOX-AV-CAP-RIC

$24.00

FRITTATA

#1 FRITTATA - BRC-AV

$14.95

#2 FRITTATA - ON-AV

$14.95

#3 FRITTATA - PEP-ON-AV

$14.95

#4 FRITTATA - PT-MZ-AV

$14.95

#5 FRITTATA - CAP-AV

$14.95

#6 FRITTATA - EGW-BR-AV

$14.95

VEGAN BREAKFAST

#1 VEGAN EGGS - VEG-OM-VSAU-VCHD-KETCH

$12.95

#2 VEGAN EGGS - VEG-OM-PV-AV-AR-HPS

$14.50

#3 VEGAN EGGS - VEG-OM-BR

$12.25

#4 VEGAN EGGS - VEGG-OM-BR-VSAUS

$12.25

#5 VEGAN EGGS - VEGG-OML-COP-VCHD

$12.00

#6 VEGAN EGGS - .VEG-OML-TOFURK-KETCH

$12.75

VEGG PLATTER #1 VEG SCRAM- VCH-AV

$11.95

VEGG PLATTER #2-VOML-CAPONATA-VMZ W/SIDE VHOME

$15.95

VEGG PLATTER #3 MEAN GREEN VEGAN MACHINE

$18.75

#1. VEGAN OPEN FACE-VBT-JLY

$2.75

#2. VEGAN OPEN FACE-VCC-JLY

$4.75

#3. VEGAN OPEN FACE- VCC-AV

$6.25

#4. VEGAN OPEN FACE-VRIC-MXB-AGAVE

$7.50

#5. VEGAN OPEN FACE-PB-BAN-VNUT

$8.50

#6. VEGAN OPEN FACE-AV TOAST-V EG SCRM V EG

$11.25

#7. VEGAN OPEN FACE- VCC-T-EVOO-HERBS

$7.50

EGG BOWLS

1. CHEESE BOWL - SCRM EGG-YA BOWL

$9.25

2. BROOKLYN BOWL- SUN EGG-CAPO-YA

$10.25

3. FILONCINO BOWL -SCRM EG-BC-YA-PV

$11.75

4. BROC. RABE BOWL-SCRM EGG-MZ-BR

$11.75

5. STATEN ISLAND BOWL - SUNEG- PORC-PV-PO

$11.95

6. SAUSAGE BOWL - FRD EG-SAU-YA-POT

$12.95

7. KETCHUP BOWL - SUNEG-SAU-POT-YA-KETCHP

$12.95

BREAKFAST SIDES

BRICK OVEN TOAST W/ BUTTER

$1.25

FILONUT BUTTER

$3.75

APPLE SMOKED BACON

$3.75

BREAKFAST SAUSAGE

$3.95

HOME FRIES

$3.95

FRUIT BOWL

$5.95

GF BAGEL

$2.25

EGGPATIZER

$3.50

SPREADS

SLICED TOAST

$1.00

TOASTED MUFFIN W/ BUTTER

$3.50

CHOCOLATE BREAD FRENCH TOAST STICKS \EA

$1.00+

YORGURT

YOGURT

$9.50

PANCAKE/FRENCH TOAST

THE CLASSIC

$10.50

CHOCOLATE CHIP

$12.50

A butter and brown sugar cookie, filled with semi-sweet chocolate chips (Contains Hazelnut Paste).

FRESH MIXED BERRIES

$14.50

BANANA FOSTER

$14.50

AUTUMN

$11.50

PICCOLO STYLE

PE9

$9.75

PE42

$10.25

PE43

$10.95

PE51

$12.75

PE53

$12.75

#1-6 (MORTADELLA)

#1. Bella Luna - MRT-W-OV-HNY

$12.25

#2. Tempo - MRT-SPCYM-ARUG-PEST

$13.75

#3. Rosa - MRT-RC-SPCYM-FE

$14.25

#4. Stella - MRT-Y-POR-L-T-MY

$14.75

#5. Bravo - MRT-PV-SNT-PESTO

$14.95

#6. Rocky - MRT-S-CA-PV-SW-LTM

$18.75

#7-12 (SALAMI)

#7. In Campagna - SL-SW-MST

$11.50

#8. Citta - SL-YA-YA-LT-MY

$12.50

#9. Little Italy - SL-MZ-BL

$12.95

#10. Ciao - SAL-HM-WA-LT-MST

$14.50

#11. Metropolitana - SL-POR-SW-SNT-PEST

$16.95

#12. Italian Sub - SL-H-CAP-SW-PV-LT-VP-MY

$19.75

#13-18 (HAM)

#13. Brooklyn Bridge - HM-SW-T-MY

$13.50

#14. Manhattan Valley - HM-Y-L-T-MY

$13.50

#15. Rockefeller Center - HM-MZ-BL

$13.95

#16. Park Slope - HM-SPCYM

$11.25

#17. Greenwich Village - HM-RC-FE

$15.50

#18. The Farm - HM-RC-HNY-W-C

$15.50

#19-24 (PORCHETTA)

#19. Coliseum - POR-W-AR-SPCYM-MY

$14.25

#20. Valtican - POR-RS-OV

$14.50

#21. Pazzo -POR-MZ-SVP-BL

$16.95

#22. Italia - POR-MZ-FE-BL

$16.95

#23. Pisa - POR-RS-GE-PS

$16.25

#24. Foreigner- POR-MZ-SNT-PESTO

$16.75

#25-30 (HOT SOPPRESATTA)

#25. MILANO - HSP-PV

$12.95

#26. Stomboli - HSP-PV-OV

$14.50

#27. The Joe Special - HSP-RC-OV

$14.95

#28. Papa - HSP-RC-MUSH

$15.25

#29. Micelangelo - HSP-MZ-GRY

$15.75

#30. Acri - HSP-MZ-SVP

$15.75

#31-36 (ITALIAN TUNA)

#31. Classic Tuna - TN-L-T-MY

$13.25

#32. Challa - TN-RC-PP

$15.25

#33. Spicy Tuna - TN-SPCYP-RO-PV--CMY

$14.50

#34. Mondo Blue - TN-BEL-AG-HPS

$15.75

#35. Tuna Bella - TN-BP-SVP

$15.75

#36. Acqua - TN-SPMU-PP

$16.95

#37-42 (TURKEY)

#37. Midtown - TK-MZ-BL

$13.50

#38. West Village - TK-Y-L-T-MY

$13.95

#39. Times Square - TK-MZ-GE

$14.75

#40. Union Square - TRK-FNT-PE-MY

$14.75

#41. Bensonhurst - TK-MZ-SVP

$15.25

#42. Washington - TRK-SW-BC-L-T-MY

$16.75

#43-48 (GRILLED CHICKEN)

#43. Willamsburg - GC-MZ-BL

$14.75

#44. Ellis Island - GC-AV-RO-ARG

$15.75

#45. Smooth Salling - GC-Y-BC-T-MY

$15.75

#46. 44th Street - GC-MZ-SVP

$15.95

#47. Sunset Park - GC-MZ-BR

$15.95

#48. Bay Ridge - GC-PR-MZ-BL

$16.75

#49-54 (FRIED CHICKEN)

#49. Filoncino - FC-MZ

$13.95

#50. Soho -FC-MZ-BL

$14.75

#51. Red Bank - FC-LTM-BAC

$16.50

#52. Fire House - FC-ARG-AV-HPS

$16.25

#53. Wall Street - FC-PR-MZ-CMY

$16.50

#54. East New York - FC-MZ-SVP-BL

$16.75

#55-60 (PROSCUITTO)

#55. VENTO - PR-MZ

$14.50

#56. AMANTEA - PR-MZ-BL

$14.95

#57. REGGIO CALABRIA - PR-MZ-ARG

$15.75

#58. COSENZA - PR-MZ-PE

$15.95

#59. BELLA STORIA - PR-SVP-MZ

$16.50

#60. PARLERMO - PR-MZ-FE-BL

$17.25

#61-66 (SMOKED PROSCUITTO)

#61. NAPLES - SPR-GE-ARG

$14.95

#62. BARI - SPR-SPMU

$14.95

#63. ARRIVEDERCI - SPR-PV-OV-ARG

$16.50

#64. MAMA MIA - SPR-PV-SNT-PST

$17.25

#65. NONNA - SPR-POR-SNT-OV

$17.50

#66. VECCHIO ROME - SPR-HM-FNT-ARG-MY

$17.75

#67-72 (ROAST BEEF)

#67. CONEY ISLAND - RB-YA-T-MY

$13.50

#68. DYKER HEIGHTS - RB-MZ-MY

$13.95

#69. FLATBUSH - RB-MZ-BL

$14.50

#70. LINCOLN TUNNEL - RB-SW-ARG-T-MY

$15.25

#71. PROSPECT PARK - RB-MZ-PE-MY

$15.50

#72. BLEECKER STREET - RB-MZ-SVP

$15.75

#73-78 (HOT CAPICOLLO)

73. MARCO POLLO - CAP-MZ

$14.50

74. CAPRI - CAP-FE-PST

$14.95

75. GIUSEPPE - CAP-FGRY-AR-BL

$16.25

76. AMORE - CAP-POR-PV-OV

$17.25

77. DONATELLO - CAP-PV-SUNT-PST

$17.25

78. PORTIFINO - CAP-MRT-PV-FE-PST

$19.50

#79-84 (STEAK)

#79. BROOKLYN - STK-MZ

$17.25

#80. UPPER MANHATTAN - STK-FE-MZ

$18.95

#81. DIAMOND DISTRICT - STK-Y-W-PV-FO

$18.95

#82. HELLS KITCHEN - STK-PV-FE-HP

$18.95

#83. FIRST CHOICE - STK-MZ-BR

$19.25

#84. STEAKEN BACON - STK-BC-Y-W-PV

$19.95

#85-89 (VEGATARIAN)

#85. FORMAGGIO - BS FE-MZ

$12.25

#86. STREET LAMP - BS MZ-BR

$12.25

#87. LA PIANTA - BS GE

$12.95

#88. LADY BIRD - BS MZ-TM-RC

$13.95

#89. BEST SELLER - FN-AR-ART-L-O-W-OV

$15.95

#90-96 (VEGAN)

#90. RED SUN - BS AV-PE-ART--W-C

$13.95

#91. GRASSHOPPER - BS VFE-VMZ-BRC

$14.25

#92. TOFURKY CLUB - TOF-VPV-L-T-RO-VMY

$14.95

#93. V PARM - BS VFE-VMZ-MAR

$15.50

#94. CLASSIC VEGAN - TOF-VPV-VFE-BL

$15.75

#95. ITALIAN FEAST - VSG-FP-FO

$17.75

#96. MEATBALL PARM - 3VMB-VMZ-MAR

$17.75

#97-106 (FILONCINO SELECT)

#97. OLD FASHION - BS FE-MZ-MAR

$14.95

#98. ITALIAN CUBAN - PORC-ST-Y-W-P-SPCYP-M

$15.75

#99. CHICKEN PARM - FC-MZ-MAR

$16.50

#100. CHICKEN VODKA PARM - FC-MZ-VDK

$16.50

#101. PHILLY CHEESE STEAK - PHILY-Y-W-P-FO-FP

$18.25

#102. BROOKLYN CHEESE STEAK - CHIP-STK-Y-W-P-FO-FP

$21.95

#103. SHRIMP PARM - 4FSHRIMP-MZ-MAR

$19.50

#104. HAPPY BIRD - VFC-VPV-L-T-VMY-HP

$15.50

#105. VEGAN CHICKEN PARM

$19.25

106. HEAVY HIDA - NJSOFTY-RB-BURTA-MY

$17.50

PANINI

GP1. BC-L-T-MY

$10.75

GP2. YA-BC-TM

$12.25

GP3. SL-FN-PV-PP

$13.50

GP4. MZ-T-PST

$11.95

GP5. TN-SW-RO-PP-MY

$14.25

GP6. TOF-SPMU-VPV-WAL-VMYO

$13.25

GP7. POR-FNT-FIG-WAL

$13.50

GP8. HM+RIC+FIG+WAL

$13.50

GP9. GC-BC-Y-W

$14.75

GP10. TK-AV-R-PV-CMY

$14.95

BYO DELI PANINI

BURGER (VEGAN)

B8. 2VB-VPV

$12.25

B9. 2VB-VCH-VPV-PKL-L-T-SPCY-VMY

$12.95

B10. 2VB-VCH-PKL-FO

$13.25

B11. 3VB-AV-T-L-PICKLE-HS

$13.95

B12. 3VB-ON-AVD

$15.25

B13. 3VB-VPV-FO

$15.25

B14 .VFC-PKL-T-L-K

$15.25

BURGER

B1. 2PTY-Y-W

$8.50

B2. 2PTY-Y-W-PKL-FO

$8.95

B3. 2PTY-Y-W-RO-L-T-PK

$9.50

B4. 3PTY-2Y-1W

$13.95

B5. 3PTY-2Y-1W-BC

$13.95

B6. Bottom Bun + Double Patty Open Face Cheeseburger

$16.95

B7. 3PTY-BC-L-RO-T

$14.95

PIZZA (Copy)

PZ1 SLICE PIZZA

$3.95

PZ3 VEGAN SLICE

$4.50

PZ4 TRAY OF PIZZA

$28.95

PZ5 TRAY OF VEGAN PIZZA

$28.95

PASTA

PASTA W/ BUTTER

$7.75

PASTA W/ GARLIC SAUCE

$8.95

PASTA W/ RICOTTA

$12.25

PASTA W/ MARINARA

$12.25

PASTA W/ GREEN PEAS AND ONIONS

$12.25

PASTA W/ VODKA SAUCE

$13.95

PASTA W/ ALFREDO

$15.25

PASTA W/ BROCCOLI RABE AND SAUSAGE

$15.25

PASTA W/ VODKA SAUCE WITH CHICKEN CUTLET

$17.25

PASTA W/ CAPONATA PUTTANESCA

$17.25

PASTA W/ VEGAN MEATBALLS MARINARA

$17.25

KIDS PASTA W/ BUTTER

$4.00

PLATTERS

P1 Eggplant Stack

$13.25

P2 Vegan Stack

$13.25

P3 Roso

$13.50

P4 Naked Burger

$10.50

P5 Nonnas Chicken

$16.25

P6 California

$16.25

P7 Roast Beef Platter

$16.25

P8 Turkey Platter

$17.25

P9 Burrata Bed

$18.25

P10 Tuna Patter

$18.25

P11 Grilled Chicken Platter

$19.25

P12 Naked Burger

$19.25

P13 Steak Platter

$20.25

P14 Avocado Platter

$13.25

SALADS

S1 SOUTH ITALY

$8.75+

S2 CALABRIA GRILLED CHICKEN

$9.95+

S3 CEASAR

$11.50+

S4 LEMON CHICKEN

$13.25+

S5 FILONCINO

$12.25+

S6 AVOCADO CHICKEN CUTLET

$12.95+

S7 GRILLED SHRIMP

$12.50+

S8 JUNK DRAW

$13.95+

S9 Mediterranean

$12.95+

S10 STEAK

$15.95+

S11 Chicken Cutlet

$15.75+

S12 Shrimp Cabo

$15.50+

S13 Refreshing

$8.25+

WRAPS

W1 BLT- BS BC-PV-L-T-MY

$12.25

W2 Caeser GC-L-CRT-CES

$12.50

W3 Puerto-TN-SPMX-RO-T-MY

$12.95

W4 Kentucky-TRK-SW-L-T-PP-MY

$14.50

W5 Maho Beach-FC-PR-L-T-LMP

$14.50

W6 Classic Chicken-FC-YA-BC-L-T-MY

$15.25

W7 Maine Harbor-3 GS-L-ART-BC-AVD

$15.95

W8 Aruba-3VMB-SPMX-RO-AV-T-AVD

$15.95

W9 Bahama Beach-GC-MZ-L-AV-ART-MY

$15.50

W10 Florida Keys-GC-BC-AV-L-T-MY

$16.50

W11 Tofurky-TOF- VPV-AV-LT-RO-VMY

$16.50

W12 Bacon Philly-PHILLY-Y-W-FO-FP-BC

$17.25

FRIES

F1=SALT + PEPPER FRIES

$6.95

F2=CHIPOTLE FRIES

$8.95

F3=PARMESAN FRIES

$10.50

F4=LEMON PESTO PARM FRIES

$11.50

SHARING PLATES

SP1. TRI-COLOR PASTA SALAD

$6.50

SP2. POTATO SALAD

$6.50

SP3. CHICKEN TENDERS

$7.25

SP4. VEGAN CHICKEN TENDERS

$5.25

SP5. BUFFALO WINGS

$8.50

SP6. CROQUETTE PLATTER

$9.50

SP7. ITALIAN GUACAMOLE

$9.50

SP8. MINI RICE BALL PLATTER

$9.50

SP9. MINI VODKA RICEBALLS

$13.25

SP10. PARTY RICEBALLS

$13.25

SP11 JUMBO GRILLED SHRIMP

$15.25

SP11. JUMBO SHRIMP (FRIED)

$15.25

SP12. EGGPLANT PARM STACK (TRADITIONAL)

$16.25

SP12. EGGPLANT PARMESAN STACK (VEGAN)

$16.25

EXTRAS

RICE BALLS (JUST CHEESE AND RICE)

$2.00

POTATO CROQUETTE (JUST CHEESE AND POTATO)

$2.00

SPREADS/SAUCE

CHIP MAYO

$1.00

BALSAMIC GLAZE

$0.35

CEASER

$1.00

MARINARA SAUCE

$1.00

VODKA SAUCE

$1.00

LEMON PESTO

$1.00

AVOCADO DRESS

$1.00

MAYO

VEGAN MAYO

LEMON OIL

$1.00

HOT PEPPER SPREAD

$0.75

HOT SAUCE

$0.75

KETCHUP

OLIVE OIL

RED VINEGAR

WHITE VINEGAR

VEGAN MAYO

MUSTARD

All hours
SundayClosed
Monday5:00 am - 3:59 am
Tuesday5:00 am - 3:59 am
Wednesday5:00 am - 3:59 am
Thursday5:00 am - 3:59 am
Friday5:00 am - 3:59 am
Saturday5:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

4569 Amboy Rd, Staten Island, NY 10312

Directions

Gallery
Consumer pic
Banner pic
Main pic

Similar restaurants in your area

Nature's Grill Cafe
orange starNo Reviews
4115 Hylan Boulevard Staten Island, NY 10308
View restaurantnext
Banhmigos
orange starNo Reviews
4018 Hylan Blvd Staten Island, NY 10308
View restaurantnext
Big Deez Standard Burger - Ghost Kitchen - Inside Nature Grill Cafe
orange starNo Reviews
4115 Hylan Boulevard Staten Island, NY 10308
View restaurantnext
Anthony's Paninoteca
orange starNo Reviews
3994 Amboy Road Staten Island, NY 10308
View restaurantnext
Arirang Hibachi Steakhouse - Staten Island
orange starNo Reviews
23A Nelson Avenue Staten Island, NY 10308
View restaurantnext
Egger's Ice Cream Parlor - Richmond's Town
orange star4.4 • 345
441 Clarke Ave Staten Island, NY 10306
View restaurantnext

Popular restaurants in Staten Island

Mike's Unicorn Diner
orange star4.3 • 3,316
2944 victory blvd Staten Island, NY 10304
View restaurantnext
Mike's Place Hylan
orange star4.5 • 2,278
4677 Hylan Blvd Staten Island, NY 10312
View restaurantnext
Holy Schnitzel - Staten Island
orange star4.5 • 1,934
438 Nome Ave Staten Island, NY 10314
View restaurantnext
DiLeo's Pizzeria
orange star4.8 • 1,303
2491 Victory Blvd Staten Island, NY 10314
View restaurantnext
Mike's Dakota Diner
orange star4.4 • 1,009
921 Richmond Avenue Staten Island, NY 10314
View restaurantnext
Bruno's Bakery & Restaurant - HYLAN BLVD
orange star4.4 • 951
1650 Hylan Blvd Staten Island, NY 10305
View restaurantnext
Search popular restaurants
Map
More near Staten Island
Elizabeth
review star
Avg 4.3 (11 restaurants)
Rahway
review star
Avg 4.8 (7 restaurants)
Iselin
review star
Avg 3.8 (6 restaurants)
Clark
review star
Avg 4.6 (7 restaurants)
Cranford
review star
Avg 4.4 (13 restaurants)
Newark
review star
Avg 4.2 (40 restaurants)
Union
review star
Avg 4.6 (14 restaurants)
Jersey City
review star
Avg 4.4 (87 restaurants)
Garwood
review star
Avg 4.7 (5 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston