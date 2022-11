Five Bucks Drinkery Flagship!

PATRON MARG

$13.24

Margarita Little Ingredients: Procedure: 1. Place a 16oz glass on the bar mat and fill with ice 2. Using a jigger pour .5oz of well Tequila, .5oz Triple Sec, and .5oz Lime juice 3. Add Sweet & Sour mix. 4. Shake 5. Garnish with 1 Lime wedge Amount Ingredient 1.5oz Well Tequila .25oz Triple Sec .25oz Lime Juice Sweet & Sour Glassware: 16oz glass Garnish: 1 Lime Wedge Margarita Big Ingredients: Procedure: 1. Place a 32oz cup on the bar mat and fill with ice. 2. Using a jigger pour 2.50oz of well Tequila, .5oz triple sec, and .5oz lime juice 3. Add Sweet & Sour mix. 4. Shake 5. Garnish with 1 Lime wedge Amount Ingredient 2.50oz Well Tequila .5oz Triple Sec .5oz Lime Juice Sweet & Sour Glassware: 32oz cup Garnish: 1 Lime Wedge