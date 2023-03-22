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Flow Restaurant and Lounge - Mendocino 45040 Main St, Mendocino

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45040 Main St, Mendocino

Mendocino, CA 95460

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Gift Cards

Popular Items

HUMMUS

Breakfast

BREAKFAST

BREAKFAST BURRITO

$22.00

CLASSIC BREAKFAST

$20.00

FRENCH TOAST

$20.00

GRANOLA

$18.00

SALMON BAGEL

$20.00

WAFFLE

$20.00

OMLELETS

FLORENTINE OMELET

$22.00

DENVER OMELET

$22.00

SALMON OMELET

$22.00

MENDOCINO OMELET

$22.00

CREPES

FLORENTINE CREPE

$22.00

SEAFOOD CREPE

$22.00

SWEET CREPE

$22.00

TOFU SCRAMBLES

TOFU FLORENTINE

$22.00

RANCHERO BOWL

$22.00

TOFU SCRAMBLE BURRITO

$22.00

BENEDICTS

CLASSIC BENE

$27.00

CRAB CAKE BENE

$30.00

SALMON BENE

$28.00

FLORENTINE BENE

$26.00

SIDES

FRIES

$6.00

RICE N BEANS

$6.00

SAUTEED GREENS

$7.00

GARLIC MASH

$6.00

CHIPS N SALSA

$8.00

GARLIC CROSTINIS

$6.00

MIXED VEG

$7.00

BACON

$4.00

EGGS

$6.00

TOAST

$4.00

FRUIT

$4.00

Lunch

LUNCH SALADS

GREEN SALAD SMALL

$10.00

GREEN SALAD LARGE

$16.00

CAESAR SALAD

$16.00

QUINOA SALAD

$16.00

BEET SALAD

$16.00

CHOPPED SALAD

$16.00

LUNCH STARTERS

CHOWDER CUP

$7.00

CHOWDER BOWL

$13.00

SOUP CUP

$6.00

SOUP BOWL

$12.00

CHIPS N GUAC

$15.00

HUMMUS

$15.00

BRUSSEL SPROUTS

$16.00

ARTICHOKE

$18.00

CALAMARI

$16.00

LUNCH ENTREES

KOREAN TACOS

$24.00

STREET TACOS

$22.00

BURGER

$18.00

BLT

$18.00

FALAFEL BURRITO

$18.00

FISH N CHIPS

$25.00

PRAWNS N CHIPS

$28.00

BEYOND BURGER

$18.00

CHIX PESTO PANINI

$18.00

SIDES

FRIES

$6.00

RICE N BEANS

$6.00

SAUTEED GREENS

$7.00

ANTIPASTO

$6.00

GARLIC MASH

$6.00

CHIPS N SALSA

$8.00

GARLIC CROSTINIS

$6.00

MIXED VEG

$7.00

BACON

$4.00

FRUIT

$4.00

Dinner

SALADS DINNER

GREEN SALAD SMALL

$10.00

GREEN SALAD LARGE

$16.00

CAESAR SALAD

$16.00

QUINOA SALAD

$16.00

BEET SALAD

$16.00

CHOPPED SALAD

$18.00

STARTERS DINNER

ARTICHOKE

$18.00

BRUSSEL SPROUTS

$16.00

CALAMARI

$16.00

CHIPS N GUAC

$15.00

CHOWDER BOWL

$13.00

CHOWDER CUP

$7.00

CRAB CAKES (1)

$16.00

HUMMUS

$15.00

OYSTERS FULL

$38.00

OYSTERS HALF

$20.00

OYSTER SINGLE

$4.00

SEAFOOD CREPE

$16.00

SOUP BOWL

$12.00

SOUP CUP

$6.00

CRAB CAKES (2)

$32.00

ENTREES D

FISH N CHIPS

$25.00

COMBO AND CHIPS

$27.00

PRAWNS N CHIPS

$28.00

KOREAN TACOS

$22.00

STREET TACOS

$22.00

CIOPPINO

$28.00

ZUCCHINI NOODLES

$22.00

RISOTTO

$26.00

BLT

$18.00

BURGER

$18.00

BEYOND BURGER

$18.00

CATCH OF THE DAY

$35.00

STUFFED CHICKEN

$28.00

TRI TIP ENTREE

$36.00

FALAFEL BURRITO

$18.00

SIDES

FRIES

$6.00

RICE N BEANS

$6.00

SAUTEED GREENS

$7.00

ANTIPASTO

$6.00

GARLIC MASH

$6.00

CHIPS N SALSA

$8.00

GARLIC CROSTINIS

$6.00

MIXED VEG

$7.00

BACON

$4.00

FRUIT

$400.00

SPECIALS

OYSTERS ROCKERFELLA (4)

$16.00

GOAT CHEESE

$16.00

TENDERLOIN

$28.00

RAMEN

$24.00

Liquor

Vodka

DRAKES WELL

$8.00

TITOS

$9.00

CHOPIN

$12.00

GREY GOOSE

$12.00

HANGAR CITRON

$12.00

HANGAR MANDRIN

$12.00

HANGAR ONE

$12.00

KETTLE ONE

$10.00

DBL Drakes WELL

$14.00

DBL CHOPIN

$22.00

DBL GREY GOOSE

$22.00

DBL HANGAR ONE

$22.00

DBL HANGAR MANDRIN

$22.00

DBL HANGAR CITRON

$22.00

DBL KETTLE ONE

$18.00

DBL TITOS

$19.00

Gin

WELL GIN

$8.00

AVIATION

$11.00

BEEFEATER

$9.00

BOMBAY SAPHIRE

$9.00

EMPRESS

$10.00

HENDRIX

$11.00

RH LIME

$10.00

RH GINGER

$10.00

TANQUERAY

$10.00

DBL WELL GIN

$14.00

DBL AVIATION

$20.00

DBL BEEFEATER

$16.00

DBL BOMBAY SAPHIRE

$16.00

DBL EMPRESS

$18.00

DBL HENDRIX

$20.00

DBL RH LIME

$18.00

DBL RH GINGER

$18.00

DBL TANQUERAY

$18.00

Rum

WELL RUM

$8.00

BUMBU

$12.00

CAPTAIN MORGAN

$9.00

GOSLINGS DARK

$8.50

MOUNT GAY ECLIPSE

$10.00

SAILOR JERRY

$9.00

DBL WELL RUM

$14.00

DBL BUMBU

$22.00

DBL CAPTAIN MORGAN

$16.00

DBL GOSLINGS DARK

$15.00

DBL MOUNT GAY ECLIPSE

$18.00

DBL SAILOR JERRY

$16.00

Tequila

WELL TEQUILA

$8.00

AMARAS MEZCAL

$12.00

CASAMIGOS ANEJO

$13.00

CASAMIGOS BLANCO

$13.00

CASAMIGOS REPASADO

$14.00

CLASE AZUL

$27.00

CORRALEJO REPASADO

$11.00

HERRADURA REP

$13.00

HORNITOS

$9.00

PATRON SILVER

$11.00

DBL WELL TEQUILA

$14.00

DBL AMARAS MEZCAL

$22.00

DBL CASAMIGOS ANEJO

$24.00

DBL CASAMIGOS BLANCO

$24.00

DBL CASAMIGOS REPASADO

$26.00

DBL CORRALEJO REPASADO

$20.00

DBL CLASE AZUL

$50.00

DBL HERRADURA REP

$24.00

DBL HORNITOS

$16.00

DBL PATRON SILVER

$20.00

Whiskey

WELL WHISKEY

$9.00

BASIL HAYDEN

$14.00

BULLEIT BOURBON

$10.00

BULLEIT RYE

$10.00

CROWN ROYAL

$10.00

JACK DANIELS

$10.00

JAMESON

$10.00

KNOB CREEK

$12.00

KNOB CREEK RYE

$12.00

MAKERS MARK

$12.00

SLOE & LOW RYE

$10.00

WOODFORD RESERVE

$14.00

DBL WELL WHISKEY

$16.00

DBL BASIL HAYDEN

$26.00

DBL BULLEIT BOURBON

$18.00

DBL BULLEIT RYE

$18.00

DBL CROWN ROYAL

$18.00

DBL JACK DANIELS

$18.00

DBL JAMESON

$18.00

DBL KNOB CREEK

$22.00

DBL KNOB CREEK RYE

$22.00

DBL MAKERS MARK

$22.00

DBL SLOE & LOW RYE

$18.00

DBL WOODFORD RESERVE

$26.00

Scotch/Brandy

WELL SCOTCH

$9.00

COURVOISIER

$16.00

GLENLIVET

$15.00

HENNESSEY

$15.00

KORBEL

$11.00

LAGAVULIN

$16.00

MONKEY SHOULDER

$12.00

OBAN

$15.00

TALISKER

$14.00

DBL WELL SCOTCH

$16.00

DBL COURVOISIER

$30.00

DBL GLENLIVET

$28.00

DBL HENNESSEY

$28.00

DBL KORBEL

$20.00

DBL LAGAVULIN

$30.00

DBL MONKEY SHOULDER

$22.00

DBL OBAN

$28.00

DBL TALISKER

$26.00

Liqueurs/Cordials

APEROL

$9.00

BAILEY'S

$9.00

CAMPARI

$9.00

COINTREAU

$11.00

DISARONNO

$11.00

FERNET BRANCA

$13.00

FRANGELICO

$9.00

GODIVA CHOCOLATE

$13.00

GRAND MARNIER

$13.00

JAGERMEISTER

$9.00

KAHLUA

$9.00

RUMPLE MINZE

$9.00

ST. GEORGE PEAR

$10.00

ST. GEORGE RAZ

$10.00

DBL APEROL

$16.00

DBL BAILEY'S

$16.00

DBL CAMPARI

$16.00

DBL COINTREAU

$20.00

DBL DISARONNO

$20.00

DBL FERNET BRANCA

$24.00

DBL FRANGELICO

$16.00

DBL GRAND MARNIER

$24.00

DBL GODIVA CHOCOLATE

$24.00

DBL JAGERMEISTER

$16.00

DBL KAHLUA

$16.00

DBL RUMPLE MINZE

$16.00

DBL ST. GEORGE RAZ

$18.00

DBL ST. GEORGE PEAR

$18.00

Beer

Draft Beer

BLUE STAR

$7.00

BOURBON BARREL STOUT

$9.00

BADA BING

$7.00

EEL RIVER AMBER

$7.00

GREAT WHITE

$7.00

HUMBOLT CIDER

$7.00

PLINY

$9.00

SCRIMSHAW

$7.00

CLAUSTHALER

$5.00

Racer 5

$7.00

Wine

Red Wine GLS

FLETCHER LOUIS

$8.00

GOLDENEYE PINOT

$17.00

HARPE RANCH PINOT

$14.00

MCNAB CABERNET

$16.00

MCNAB MERLOT

$11.00

TRUE GRIT SYRAH

$12.00

VALRAVN ZIN

$12.00

WOODENHEAD PINOT

$17.00

Red Wine BTL

FLETCHER LOUIS BTL

$38.00

GOLDENEYE PINOT BTL

$56.00

HARPE RANCH PINOT BTL

$50.00

MCNAB CABERNET BTL

$58.00

MCNAB MERLOT BTL

$34.00

TRUE GRIT SYRAH BTL

$50.00

VALRAVN ZIN BTL

$42.00

WOODENHEAD PINOT BTL

$56.00

White Wine GLS

BEE HUNTER CHARD

$15.00

HONIG SAV BLANC

$12.00

NAVARRO PINOT GRIS

$14.00

REED HOLLAND REISLING

$15.00

SARACINA CHARD

$14.00

SCHMITGES RIESLING

$15.00

White Wine BTL

BEE HUNTER CHARD BTL

$54.00

HONIG SAV BLANC BTL

$38.00

NAVARRO PINOT GRIS BTL

$50.00

REED HOLLAND REISLING BTL

$54.00

SARACINA CHARD BTL

$50.00

SCHMITGES RIESLING BTL

$54.00

Rose GLS

MINUS TIDE ROSE

$14.00

CHANCE CREEK ROSE

$13.00

Rose BTL

MINUS TIDE ROSE BTL

$50.00

CHANCE CREEK ROSE BTL

$46.00

Champagne GLS

MIONETTO PROSECCO

$12.00

ROEDERER BRUT

$14.00

Champagne BTL

MIONETTO PROSECCO BTL

$42.00

ROEDERER BRUT BTL

$50.00

SHARFFENBERGER BRUT BTL

$42.00

SCHARFFENBERGER ROSE BTL

$42.00

Drinks

COCKTAILS

Appletini

$11.00

Bloody Mary

$14.00

Cosmopolitan

$11.00

Daiquiri

$11.00

ESSPRESSO MARTINI

$15.00

Gimlet

$10.50

Greyhound

$9.00

Hot Toddy

$10.50

IRISH COFFEE

$11.00

Lemon Drop

$11.00

Long Island Iced Tea

$15.00

Madras

$10.00

Mai Tai

$14.00

Manhattan

$11.00

Margarita

$10.00

Martini

$11.00

NEGRONI

$12.00

Mojito

$11.00

Moscow Mule

$10.00

Mudslide

$12.00

Old Fashioned

$11.00

Rob Roy

$11.00

Screwdriver

$9.50

Sea Breeze

$10.00

Sidecar

$10.00

Tequila Sunrise

$10.00

Tom Collins

$9.50

TOP SHELF MARGARITA

$10.50

CADILLAC MARGARITA

$11.50

Whiskey Sour

$10.00

White Russian

$12.00

TOP SHELF LONG ISLAND

$20.00

N/A BEVERAGE

COLA

$4.50

CHERRY COLA

$4.50

Shirley Temple

$4.50

GINGER BEER

$4.50

ROOTBEER

$4.50

VANILLA SODA

$6.00

ROSE SODA

$6.00

APPLE JUICE SMALL

$5.00

APPLE JUICE LARGE

$8.00

PINEAPPLE SMALL

$5.00

PINEAPPLE LARGE

$8.00

ORANGE JUICE SMALL

$6.00

ORANGE JUICE LARGE

$9.00

GRAPEFRUIT SMALL

$6.00

GRAPEFRUIT LARGE

$9.00

LEMONAID

$5.00

ICED TEA

$4.00

ARNOLD PALMER

$4.50

MILK

$4.00

OAT MILK

$4.00

ROSE MINT LEMONDROP

$8.00

MENDO SUNRISE

$8.00

Navarro Spritzer

$8.00

VIRGIN BLOODY MARY

$8.00

HOT BEVERAGE

HOT TEA

$4.00

COFFEE

$4.00

AMERICANO

$5.00

ESSPRESSO

$4.00

CAPPUCINO

$6.00

LATTE

$6.00

MOCHA LATTE

$6.50

LAVENDER LATTE

$6.50

VANILLA LATTE

$6.50

HOT CHOCOLATE

$5.00

SPEACIALTY COCKTAIL

CHAMPAGNE ROSE COCTAIL

$14.00

GRASS IS GREENER

$14.00

Mimosa

$14.00

SMOKE ON THE WATER

$14.00

GODIVA PENUT CUP

$13.00

WINTER OLD FASHION

$14.00

Dark 'N Stormy

$12.00

C'EST BON

$17.00

HOT BUTTERSCOTCH RUM

$13.00

SWEET TOOTH

$14.00

KIDS

KIDS MAIN

KIDS granola

$10.00

KIDS BURGER

$10.00

KIDS FISH N CHIPS

$12.00

KIDS QUESADILLA

$10.00

KIDS GRILLED CHEESE

$10.00

KIDS STARTERS

KIDS FRIES

$6.00

KIDS FRUIT BOWL

$6.00

KIDS MIX VEG

$6.00

KIDS SALAD

$6.00

DESSERT

CHOCOLATE TART

$11.00

WAFFLE SUNDAY

$11.00

BERRY CRISP

$10.00

AFFOGATO

$10.00

BEIGNETS

$10.00

COMP BEIGNETS

All hours
Sunday9:00 am - 3:59 am
Monday9:00 am - 3:59 am
Tuesday9:00 am - 3:59 am
Wednesday9:00 am - 3:59 am
Thursday9:00 am - 3:59 am
Friday9:00 am - 3:59 am
Saturday9:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Seafood, Steak, Vegan and Gluten free food. Best food in Mendocino!

Location

45040 Main St, Mendocino, Mendocino, CA 95460

Directions

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