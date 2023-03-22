Flow Restaurant and Lounge - Mendocino 45040 Main St, Mendocino
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45040 Main St, Mendocino
Mendocino, CA 95460
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Popular Items
Breakfast
BREAKFAST
SIDES
Lunch
LUNCH SALADS
LUNCH STARTERS
LUNCH ENTREES
SIDES
Dinner
SALADS DINNER
STARTERS DINNER
ENTREES D
SIDES
Liquor
Vodka
Gin
Rum
Tequila
WELL TEQUILA
$8.00
AMARAS MEZCAL
$12.00
CASAMIGOS ANEJO
$13.00
CASAMIGOS BLANCO
$13.00
CASAMIGOS REPASADO
$14.00
CLASE AZUL
$27.00
CORRALEJO REPASADO
$11.00
HERRADURA REP
$13.00
HORNITOS
$9.00
PATRON SILVER
$11.00
DBL WELL TEQUILA
$14.00
DBL AMARAS MEZCAL
$22.00
DBL CASAMIGOS ANEJO
$24.00
DBL CASAMIGOS BLANCO
$24.00
DBL CASAMIGOS REPASADO
$26.00
DBL CORRALEJO REPASADO
$20.00
DBL CLASE AZUL
$50.00
DBL HERRADURA REP
$24.00
DBL HORNITOS
$16.00
DBL PATRON SILVER
$20.00
Whiskey
WELL WHISKEY
$9.00
BASIL HAYDEN
$14.00
BULLEIT BOURBON
$10.00
BULLEIT RYE
$10.00
CROWN ROYAL
$10.00
JACK DANIELS
$10.00
JAMESON
$10.00
KNOB CREEK
$12.00
KNOB CREEK RYE
$12.00
MAKERS MARK
$12.00
SLOE & LOW RYE
$10.00
WOODFORD RESERVE
$14.00
DBL WELL WHISKEY
$16.00
DBL BASIL HAYDEN
$26.00
DBL BULLEIT BOURBON
$18.00
DBL BULLEIT RYE
$18.00
DBL CROWN ROYAL
$18.00
DBL JACK DANIELS
$18.00
DBL JAMESON
$18.00
DBL KNOB CREEK
$22.00
DBL KNOB CREEK RYE
$22.00
DBL MAKERS MARK
$22.00
DBL SLOE & LOW RYE
$18.00
DBL WOODFORD RESERVE
$26.00
Scotch/Brandy
WELL SCOTCH
$9.00
COURVOISIER
$16.00
GLENLIVET
$15.00
HENNESSEY
$15.00
KORBEL
$11.00
LAGAVULIN
$16.00
MONKEY SHOULDER
$12.00
OBAN
$15.00
TALISKER
$14.00
DBL WELL SCOTCH
$16.00
DBL COURVOISIER
$30.00
DBL GLENLIVET
$28.00
DBL HENNESSEY
$28.00
DBL KORBEL
$20.00
DBL LAGAVULIN
$30.00
DBL MONKEY SHOULDER
$22.00
DBL OBAN
$28.00
DBL TALISKER
$26.00
Liqueurs/Cordials
APEROL
$9.00
BAILEY'S
$9.00
CAMPARI
$9.00
COINTREAU
$11.00
DISARONNO
$11.00
FERNET BRANCA
$13.00
FRANGELICO
$9.00
GODIVA CHOCOLATE
$13.00
GRAND MARNIER
$13.00
JAGERMEISTER
$9.00
KAHLUA
$9.00
RUMPLE MINZE
$9.00
ST. GEORGE PEAR
$10.00
ST. GEORGE RAZ
$10.00
DBL APEROL
$16.00
DBL BAILEY'S
$16.00
DBL CAMPARI
$16.00
DBL COINTREAU
$20.00
DBL DISARONNO
$20.00
DBL FERNET BRANCA
$24.00
DBL FRANGELICO
$16.00
DBL GRAND MARNIER
$24.00
DBL GODIVA CHOCOLATE
$24.00
DBL JAGERMEISTER
$16.00
DBL KAHLUA
$16.00
DBL RUMPLE MINZE
$16.00
DBL ST. GEORGE RAZ
$18.00
DBL ST. GEORGE PEAR
$18.00
Wine
Red Wine GLS
Red Wine BTL
White Wine GLS
White Wine BTL
Champagne GLS
Champagne BTL
Drinks
COCKTAILS
Appletini
$11.00
Bloody Mary
$14.00
Cosmopolitan
$11.00
Daiquiri
$11.00
ESSPRESSO MARTINI
$15.00
Gimlet
$10.50
Greyhound
$9.00
Hot Toddy
$10.50
IRISH COFFEE
$11.00
Lemon Drop
$11.00
Long Island Iced Tea
$15.00
Madras
$10.00
Mai Tai
$14.00
Manhattan
$11.00
Margarita
$10.00
Martini
$11.00
NEGRONI
$12.00
Mojito
$11.00
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$10.00
Mudslide
$12.00
Old Fashioned
$11.00
Rob Roy
$11.00
Screwdriver
$9.50
Sea Breeze
$10.00
Sidecar
$10.00
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Tom Collins
$9.50
TOP SHELF MARGARITA
$10.50
CADILLAC MARGARITA
$11.50
Whiskey Sour
$10.00
White Russian
$12.00
TOP SHELF LONG ISLAND
$20.00
N/A BEVERAGE
COLA
$4.50
CHERRY COLA
$4.50
Shirley Temple
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GINGER BEER
$4.50
ROOTBEER
$4.50
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APPLE JUICE SMALL
$5.00
APPLE JUICE LARGE
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PINEAPPLE SMALL
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PINEAPPLE LARGE
$8.00
ORANGE JUICE SMALL
$6.00
ORANGE JUICE LARGE
$9.00
GRAPEFRUIT SMALL
$6.00
GRAPEFRUIT LARGE
$9.00
LEMONAID
$5.00
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$4.00
ARNOLD PALMER
$4.50
MILK
$4.00
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$4.00
ROSE MINT LEMONDROP
$8.00
MENDO SUNRISE
$8.00
Navarro Spritzer
$8.00
VIRGIN BLOODY MARY
$8.00
HOT BEVERAGE
SPEACIALTY COCKTAIL
All hours
|Sunday
|9:00 am - 3:59 am
|Monday
|9:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|9:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|9:00 am - 3:59 am
|Thursday
|9:00 am - 3:59 am
|Friday
|9:00 am - 3:59 am
|Saturday
|9:00 am - 3:59 am
Restaurant info
Seafood, Steak, Vegan and Gluten free food. Best food in Mendocino!
Location
45040 Main St, Mendocino, Mendocino, CA 95460
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