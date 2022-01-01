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American
Seafood

Friendly Confines Altamonte

436 Reviews

$$

451 E Altamonte Dr

ALTAMONTE SPRINGS, FL 32701

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Popular Items

(6) CLAWS
S-LOADED FRIES
POTATO SKINS

PRE-GAME

BREADSTIX 6

$8.99

BROCCOLI CHEDDAR BITES

$9.99

BUFFALO DIP

$9.99

BUFFALO MAC & CHEESE

$8.99

BUFFALO SHRIMP

$9.99

CAJUN TOTS

$4.99+

CHEESE FRIES

$7.99

CHEESE STIX

$8.99

CHILI CHEESE FRIES

$14.99+

CLAW MELT

$9.99+

CORN DOG NUGGETS

$8.99

FRIED PICKLES

$8.99

GUAC AND CHIPS

$6.99

IRISH NACHO

$14.99+

JALAPENO CAPS

$7.99

JALAPENO POPPERS

$9.99

LOADED FRIES

$14.99+

LOADED TOTS

$6.99

NACHOS

$14.99+

ONION RINGS

$8.99+

POTATO SKINS

$10.99

PRETZEL STICKS (4)

$9.99

QUESADILLA

$11.99

QUESO DIP & CHIPS

$7.99

SALSA DIP & CHIPS

$3.99

SPINACH DIP

$7.99Out of stock

STRAIGHT FRIES

$3.99+

STUFFED MUSHROOM

$8.99Out of stock

SWEET FRIES

$7.99+

TAILGATOR

$27.99

TAVERN MELT

$15.99+

TORTILLA CHIP (REFILL)

TRIPLE PLAY

$10.99

VEGGIE PLATTER (30/30)

$7.99Out of stock

WAFFLE FRIES

$6.99

WISCONSIN CHEESE CURDS

$9.99

ZUCCHINI STRAWS

$8.99

SOUP

CHILI

$6.99+

FRENCH ONION

$6.99+

SOUP OF DAY

$6.99+

SALADS

BUFFALO SALAD

$13.99

CAESAR SALAD

$5.99+

CHEF SALAD

$7.99+

COBB NO bacon no chic

$8.99

COBB NO CHICKEN

$11.99

COBB SALAD

$14.99

GARDEN SALAD

$5.99+

GREEK SALAD

$6.99+

MAHI CAESER SALAD

$18.99

SM GREEK CHICKEN

$6.99

SMALL COBB

$6.99

WINGS & CLAWS

(12) CLAWS

$17.99

(12) WINGS

$19.99

(20) CLAWS

$26.99

(6) CLAWS

$9.99

(6) WINGS

$10.99

12 WINGS (ALL DRUMS)

$22.39

12 WINGS (ALL FLATS)

$22.39

6 WINGS (ALL DRUMS)

$12.19

6 WINGS (ALL FLATS)

$12.19

HALF n HALF

SAUCE ON SIDE

BURGERS

BLACK AND BLUE BURGER

$14.99

BOCA VEG BURGER

$12.99

CHEESEBURGER

$12.99

MUSHROOM SWISS BURGER

$13.99

PATTY MELT

$13.99

PEPPERJACK BACON BURGER

$13.99

PIZZA BURGER

$12.99

THE HANGOVER BURGER

$14.99

TURKEY BURGER

$12.99

WESTERN BURGER

$14.99

ADD 8OZ BURGER

$6.99

HAMBURGER

$12.49

ENTREES

APPLEWOOD CHICKEN DINNER

$14.99

BBQ CHEDDAR CHICKEN DINNER

$14.99

CAJUN ALFREDO PASTA

$15.99

CLAW PLATTER

$14.99

COUNTRY FRIED STEAK DINNER

$15.99

MAHI MAHI DINNER

$17.99

OPEN FACED BEEF DINNER

$15.99

SAUSAGE & PEPPERS MARINARA

$14.99Out of stock

SHRIMP & GRITS

$13.99Out of stock

SMOTHERED DINNER

$14.99

SANDWICH

APPLE CHICKEN SUB

$13.99

BIG BEEF COMBO

$17.99

B.L.T.

$11.99

BUFFALO CHICKEN PUB SUB

$13.99

CHICAGO BEEF SANDWICH

$14.99

CHICAGO DOGS

$11.99

CHICKEN TENDER SANDWICH

$11.99

CHICKEN PHILLY

$12.99

CHILI CHZ DOGS

$11.99Out of stock

CLUB CALI

$12.99

CORN REUBEN

$14.99

DOUBLE MEAT

$5.00

FRENCH DIP

$14.99

GRILLED CHEESE

$9.99

GYRO (CHICKEN)

$11.99

GYRO (LAMB)

$11.99Out of stock

MAHI PHILLY

$15.99Out of stock

MAHI REUBEN

$16.99

MAHI SANDWICH

$16.99

PHILLY CHEESE

$13.99

STACKED CLUB

$13.99

TURKEY PHILLY

$12.99

TURKEY REUBEN

$14.99

WRAPS

APPLEWOOD WRAP

$13.99

BUFFALO WRAP

$13.99

CALI WRAP

$13.99

CHICKEN CAESAR WRAP

$13.99

CLUB WRAP

$13.99

MAHI WRAP

$16.99

STK & CHZ WRAP

$13.99

CHICK PHILLY WRAP

$13.99

1-SIDE CHOICE

(1) BREADSTICK

$0.99

ALLERGY SEE SERVER

S-BROCCOLI

$2.49

S-CHIPS

$2.49

S-COLESLAW

$2.49

S-MASHED POTATOES & GRAVY

$2.49

S-PASTA SALAD

$2.49Out of stock

S-POTATO SALAD

$2.49

S-RICE

$2.49Out of stock

S-SQUASH

$2.49

S-STRAIGHT FRIES

$2.49

S-SWEET FRIES

$2.49

S-TATER TOTS

$2.49

Small Waffle Fries

$3.99

ALLERGY SEE SERVER

S-CAESAR SALAD

$3.99

S-CHEESE FRIES

$3.99

S-CHEESY BROCCOLI

$3.99

S-GARDEN SALAD

$3.99

S-LOADED FRIES

$3.99

S-LOADED MASHED POTATO

$3.99

S-MAC & CHEESE

$3.99

S-ONION RINGS

$3.99

DESSERTS

1 SCOOP ICE CREAM

$2.25

2 SCOOP ICE CREAM

$3.25

2oz CARAMEL

$0.99

2oz CHOCOLATE SYRUP

$0.99

APPLE BITES

$8.99+

BROWNIE PIE

$8.99+

CHURRO SUNDAE

$7.99Out of stock

FUNNEL FRIES

$6.99

ICE CREAM SAND

$1.00

ICE CREAM SAND ( FREE KIDS)

ICE CREAM SUNDAE

$5.99+

LOADED FUNNEL FRIES

$8.99

KIDS

K-CHEESEBURGER SLIDERS

$7.95

K-CHIX QUESADILLA

$7.95

K-CLAWS

$7.95

K-CORN DOGS

$7.95

K-FREE ICE SAND

K-GRILLED CHEESE

$7.95

K-HAMBURGER SLIDERS

$7.95

K-HOT DOG

$6.95

K-MAC & CHEESE

$7.95

K-PASTA RED

$7.95

K-PASTA WHITE

$7.95

K-PIZZA

$7.95

K-QUESADILLA

$7.95

K-WINGS

$7.95

EXTRAS, SAUCES & DRESSINGS

1000 ISLAND

$0.79

BALSAMIC

$0.79

BLEU CHEESE

$0.79

CAESAR

$0.79

CAJUN RANCH

$0.79

FRENCH

$0.79

GARLIC AIOLI

$0.79

GREEK FETA

$0.79

HONEY MUSTARD

$0.79

HORSEY SAUCE

$0.79

ITALIAN

$0.79

JALAPENO RANCH

$0.79

OIL & VINEGAR

$0.79

RANCH

$0.79

TZATZIKI

$0.79

S-BBQ

$0.99

S-BBQ GARLIC

$0.99

S-BROWN SUGAR

$0.99

S-CAJUN

$0.99

S-CAJUN BBQ

$0.99

S-CAJUN GARLIC

$0.99

S-CAJUN PARM

$0.99

S-CARIBBEAN GARLIC

$0.99

S-CARIBBEAN JERK

$0.99

S-CAROLINA GOLD

$0.99

S-CAROLINA GOLD BBQ GARLIC

$0.99

S-CAROLINA GOLD CAJUN GARLIC

$0.99

S-DEADLY CONFINES BBQ

$0.50

S-DEATH

$0.99

S-EXTRA HOT

$0.99

S-GARLIC

$0.99

S-GARLIC PARM

$0.99

S-HABANERO MANGO

$0.99

S-HABANERO PEPPER

$0.99

S-HONEY

$0.99

S-HONEY BBQ

$0.99

S-HONEY BBQ

$0.99

S-HONEY GARLIC

$0.99

S-HONEY MUSTARD

$0.99

S-HORSEY SAUCE

$0.75

S-HOT

$0.99

S-HOT BBQ

$0.99

S-HOT BBQ GARLIC

$0.99

S-HOT GARLIC

$0.99

S-HOT HONEY GARLIC

$0.99

S-HOT LEMON PEPPER

$0.99

S-HOT PARM

$0.99

S-HOT PARM GARLIC

$0.99

S-HOT TERIYAKI GARLIC

$0.99

S-ITALIAN HERB

$0.99

S-LEMON PEPPER

$0.99

S-LEMON PEPPER GARLIC

$0.99

S-LEMON PEPPER PARM

$0.99

S-MEDIUM

$0.99

S-MEDIUM BBQ

$0.99

S-MEDIUM GARLIC

$0.99

S-MEDIUM LEMON PEPPER

$0.99

S-MEDIUM PARM

$0.99

S-MEDIUM PARM GARLIC

$0.99

S-MEDIUM TERIYAKI GARLIC

$0.99

S-MILD

$0.99

S-MILD BBQ

$0.99

S-MILD GARLIC

$0.99

S-MILD LEMON PEPPER

$0.99

S-MILD PARM

$0.99

S-MILD PARM GARLIC

$0.99

S-MILD TERIYAKI GARLIC

$0.99

S-PARMESEAN

$0.99

S-SPICY CAJUN

$0.99

S-SPICY CAJUN GARLIC

$0.99

S-SWEET THAI CHILI

$0.99

S-TERIYAKI

$0.99

S-TERIYAKI GARLIC

$0.99

S-TERIYAKI PARM GARLIC

$0.99

S-TZATZIKI

$0.99

S-XTRA HOT GARLIC

$0.99

S-XTRA HOT PARM GARLIC

$0.99

S-XTRA HOT TERIYAKI GARLIC

$0.99

DRY RUB SANTA FE

$0.99

THAI PEANUT

$0.99

S-KICKIN KOREAN BBQ

$0.99

$ ADD 3oz. QUESO

$1.50

$ ADD CUP QUESO

$3.99

$ ADD CUP SALSA

$3.00

S- 2oz Guacamole

$0.75

S- 4oz Guacamole

$1.29

S-SALSA

$0.75

S-SOUR CREAM

$0.75

S-JALAPENOS

$0.99

$ ADD HONEY

$1.29

$ ADD BLEU CHEESE CRUMBLES

$0.99

$ 1 BREADSTICK

$0.99

$ ADD BROCCOLI

$1.99

$ ADD CHEESE

$0.99

$ ADD CHICKEN

$3.99

$ ADD CHILI

$1.49

$ ADD GRILLED 4 SKEWER

$4.00

$ ADD GRILLED 6 SKEWER

$6.00

$ ADD PORTABELLA MUSHROOMS

$0.99

$ ADD SAUSAGE

$0.99

PLATTER CARROTS

$1.99

PLATTER CELERY

$1.99

PLATTER CELERY & CARROTS

$3.99

S-CARROTS

$0.99

S-CELERY

$0.99

$ ADD BACON

$0.99

S-GRAVY

$0.75

$PICKLE CHIPS

$0.75

$G PEPS

$0.99

$ 3oz MARINARA

$0.99

12 PIECE CARROTS

$1.99Out of stock

12 PIECE CELERY

$1.99

QUESADILLAS

QUESADILLA - BEEF

$11.99

QUESADILLA - CHEESE

$9.99

QUESADILLA - CHICKEN

$11.99

N/A BEVERAGES

ARNOLD PALMER

$2.99

COFFEE

$2.29

COKE

$2.99

Coke ZERO

$2.99

CRANBERRY JUICE

$3.25

DASANI

$1.99

DECAF

$2.29

DIET COKE

$2.99

EMP-RED BULL

$4.50

EMP-SF RED BULL

$4.50

FREE KIDS MILK 8oz NO REFILL

FREE KIDS SODA

FRUIT PUNCH

$2.99

GINGER ALE

$2.99

HOT TEA

$2.29

ICED TEA

$2.79

Kids Soda (no meal)

$1.49

LEMONADE

$2.99

MILK 12oz

$3.25

MR. PIBB

$2.99

N/C WATER

ORANGE JUICE

$3.25

PINEAPPLE JUICE

$3.25

RED BULL

$4.00

Bottle Water

$1.87

SF RED BULL

$4.00

SODA POP

$2.99

SODA WATER

$1.75

SPRITE

$2.99

SWEET TEA

$2.79

TO-GO SODA

$2.75

TONIC

$2.79

To Go Cup Water

$0.93

BASKET WEDNESDAY

CAJUN CATFISH BASKET

$8.95

CLAW BASKET

$7.95

CORNDOG NUGGY BASKET

$8.95

SHRIMP BASKET

$9.95

VEGGIE COMBO BASKET

$10.95

WING BASKET

$14.95

S-BLEU CHEESE

$0.75

S-CARROTS

$0.75

S-CELERY

$0.75

S-JALAPENO RANCH

$0.75

S-RANCH

$0.75

RETAIL

EMPLOYEE GIRLS SHIRT

$14.00+

EMPLOYEE LONG SLEEVE

$15.00+

EMPLOYEE MENS SHIRT

$10.00+

GIRLS V-NECK

$15.00+

LONG SLEEVE

$15.00+

T-SHIRT

$14.95+

JERSEY

PRE-GAME.

BASES LOADED

$7.99+

BREADSTIX

$8.99

6 Parmesan Breadsticks Served with Creamy Alfredo Dipping Sauce.

BUFFALO DIP

$9.99

Our Own Homemade Buffalo Chicken Dip Served With Fresh Tortilla Chips

CHEESE STIX

$9.99

Parmesan Dusted, Lightly Fried Mozzarella Cheese Sticks Served With Marinara.

FRIED PICKLES

$9.99

Lightly Breaded And Fried Pickle Chips Served With Jalapeno Ranch and Ranch Dressing.

IRISH NACHO

$12.99+

Kettle Chips Topped With Queso Cheese, Seasoned Beef, Lettuce, Tomato, Onions and Jalapeno's. Personal Size Good For One, Full Size Good For 2-3 People.

LOADED FRIES

$12.99+

Waffle Fries Topped With Applewood Bacon and Shredded Cheddar Jack Cheese. Served With Ranch. Personal Size is Good For One. Full Size is Good For 2-3 People.

LOADED TOTS

$8.99

NACHOS

$12.99+

ONION RINGS

$9.99

A Basket of Beer Battered Onion Rings Served With Cajun Ranch Dipping Sauce.

POTATO SKINS

$10.99

QUESO DIP

$6.99

SALSA DIP

$4.99

SPINACH DIP

$7.99

SWEET FRIES

$7.99

TAILGATOR

$27.99

TATER TOTS

$6.99

TORTILLA CHIP (REFILL)

TRIPLE PLAY

$10.99

VEGGIE PLATTER

$8.99

STRAIGHT FRIES

$6.99

LOYALTY TOAST

SOUP.

CHILI

$6.99+

FRENCH ONION

$6.99+

SOUP OF DAY

$6.99+

EXTRAS, SAUCES & DRESSINGS.

1000 ISLAND

$0.75

BALSAMIC

$0.75

BLEU CHEESE

$0.75

CAESAR

$0.75

FRENCH

$0.75

GREEK FETA

$0.75

HONEY MUSTARD

$0.75

ITALIAN

$0.75

JALAPENO RANCH

$0.75

OIL & VINEGAR

$0.75

RANCH

$0.75

S-HONEY

$0.99

S-HONEY GARLIC

$0.99

S-ITALIAN HERB

$0.99

S-BROWN SUGAR

$0.99

S-BBQ

$0.99

S-BBQ GARLIC

$0.99

S-CAROLINA GOLD

$0.99

S-TERIYAKI

$0.99

S-TERIYAKI GARLIC

$0.99

S-TERIYAKI PARM GARLIC

$0.99

S- GARLIC PARM

$0.99

S-GARLIC

$0.99

S-SWEET THAI CHILI

$0.99

S-PARMESEAN

$0.99

S-LEMON PEPPER GARLIC

$0.99

S-HONEY MUSTARD

$0.99

S-LEMON PEPPER

$0.99

S-LEMON PEPPER PARM

$0.99

S-CARIBBEAN GARLIC

$0.99

S-CARIBBEAN JERK

$0.99

S-MILD

$0.99

S-MILD BBQ

$0.99

S-MILD GARLIC

$0.99

S-MILD LEMON PEPPER

$0.99

S-MILD PARM

$0.99

S-MILD PARM GARLIC

$0.99

S-MILD TERIYAKI GARLIC

$0.99

S-CAJUN

$0.99

S-CAJUN BBQ

$0.99

S-CAJUN GARLIC

$0.99

S-CAJUN PARM

$0.99

S-MEDIUM

$0.99

S-MEDIUM BBQ

$0.99

S-MEDIUM GARLIC

$0.99

S-MEDIUM LEMON PEPPER

$0.99

S-MEDIUM PARM

$0.99

S-MEDIUM PARM GARLIC

$0.99

S-MEDIUM TERIYAKI GARLIC

$0.99

S-SPICY CAJUN

$0.99

S-SPICY CAJUN GARLIC

$0.99

S-HABANERO MANGO

$0.99

S-HABANERO PEPPER

$0.99

S-HOT

$0.99

S-HOT BBQ

$0.99

S-HOT BBQ GARLIC

$0.99

S-HOT GARLIC

$0.99

S-HOT HONEY GARLIC

$0.99

S-HOT LEMON PEPPER

$0.99

S-HOT PARM

$0.99

S-HOT PARM GARLIC

$0.99

S-HOT TERIYAKI GARLIC

$0.99

S-EXTRA HOT

$0.99

S-XTRA HOT GARLIC

$0.99

S-XTRA HOT PARM GARLIC

$0.99

S-XTRA HOT TERIYAKI GARLIC

$0.99

S-DEATH

$0.99

S-HONEY BBQ

$0.99

$ ADD 3oz. QUESO

$1.50

$ ADD BLEU CHEESE CRUMBLES

$0.99

$ ADD BROCCOLI

$1.99

$ ADD CHEESE

$0.99

$ ADD CHICKEN

$3.99

$ ADD CHILI

$1.49

$ ADD GRILLED SHRIMP SKEWER

$4.00

$ ADD HONEY

$1.29

$ ADD PORTABELLA MUSHROOMS

$0.99

$ ADD RIBS

$5.99

$ ADD SAUSAGE

$0.99

$ ADD STEAK

$4.00

$ ADD WINGS

$3.99

$ADD TUNA

$5.00

PLATTER CARROTS

$3.99

PLATTER CELERY

$3.99

PLATTER CELERY & CARROTS

$3.99

S - 4oz Guacamole

$1.29

S -JALOPENOS

$0.99

S- 2oz Guacamole

$0.75

S-CARROTS

$0.75

S-CELERY

$0.75

S-SOUR CREAM

$0.75

S-SALSA

$0.75

SALADS.

BUFFALO SALAD

$12.99

CAESAR SALAD

$12.99

CHEF SALAD

$8.99+

COBB SALAD

$13.99

GARDEN SALAD

$5.99+

GREEK SALAD

$6.99+

WINGS & CLAWS.

(6) WINGS

$12.99

(12) WINGS

$23.99

(6) CLAWS

$9.99

(12) CLAWS

$16.99

(20) CLAWS

$25.99

BURGERS.

BOCA VEG BURGER

$12.99

BURGER

$11.99

CHEESEBURGER

$11.99

PATTY MELT

$12.99

TURKEY BURGER

$12.99

ENTREES.

APPLEWOOD CHICKEN DINNER

$14.99

CAJUN ALFREDO PASTA

$15.99

CLAW PLATTER

$14.99

SMOTHER CHICKEN

$14.99

SANDWICH.

APPLE CHICKEN SUB

$13.99

B.L.T.

$11.99

BUFFALO CHICKEN PUB SUB

$13.99

CHICAGO BEEF SANDWICH

$13.99

CHICAGO DOGS

$11.99

CHICKEN PHILLY

$13.99

CLUB CALI

$13.99

CLUB STACKED

$13.99

CORN REUBEN

$14.99

FRENCH DIP

$13.99

GYRO

$12.99

MAHI SANDWICH

$16.99

PHILLY CHEESE

$13.99

TURKEY PHILLY

$13.99

TURKEY REUBEN

$13.99

WRAPS.

WRAP APPLEWOOD

$13.99

WRAP BUFFALO

$13.99

WRAP CALI

$13.99

WRAP CHICKEN CAESAR

$13.99

WRAP CLUB

$13.99

WRAP MAHI

$15.99

WRAP PHILLY

$13.99

WRAP CHICKEN PHILLY

$13.99

SIDES.

S-BROCCOLI

$3.29

S-CHIPS

$3.29

S-COLESLAW

$3.29

S-MASHED POTATOES & GRAVY

$3.29

S-POTATO SALAD

$3.29

S-SWEET FRIES

$4.99

S-TATER TOTS

$3.29

S-SEASONAL VEGGIES

$3.29

S-WAFFLE FRIES

$3.29

(1) BREADSTICK

$3.29

S-ONION RING

$3.29

S-CAESAR SALAD

$4.99

S-GARDEN SALAD

$4.99

S-LOADED MASHED POTATO

$4.99

S-MAC & CHEESE

$4.99

S-ONION RINGS

$4.99

S-LOADED FRIES

$4.99

S-CHEESE FRIES

$4.99

DESSERTS.

1 SCOOP ICE CREAM

$2.00

APPLE BITES

$8.99

BROWNIE PIE

$8.99

FUNNEL FRIES

$8.99

2oz CARAMEL

$0.99

2oz CHOCOLATE SYRUP

$0.99

DRESSINGS.

1000 ISLAND

$0.75

BALSAMIC

$0.75

BLEU CHEESE

$0.75

CAESAR

$0.75

FRENCH

$0.75

GREEK FETA

$0.75

HONEY MUSTARD

$0.75

ITALIAN

$0.75

JALAPENO RANCH

$0.75

OIL & VINEGAR

$0.75

RANCH

$0.75

SAUCES.

S-HONEY

$0.99

S-HONEY GARLIC

$0.99

S-ITALIAN HERB

$0.99

S-BROWN SUGAR

$0.99

S-BBQ

$0.99

S-BBQ GARLIC

$0.99

S-CAROLINA GOLD

$0.99

S-TERIYAKI

$0.99

S-TERIYAKI GARLIC

$0.99

S-TERIYAKI PARM GARLIC

$0.99

S- GARLIC PARM

$0.99

S-GARLIC

$0.99

S-SWEET THAI CHILI

$0.99

S-PARMESEAN

$0.99

S-LEMON PEPPER GARLIC

$0.99

S-HONEY MUSTARD

$0.99

S-LEMON PEPPER

$0.99

S-LEMON PEPPER PARM

$0.99

S-CARIBBEAN GARLIC

$0.99

S-CARIBBEAN JERK

$0.99

S-MILD

$0.99

S-MILD BBQ

$0.99

S-MILD GARLIC

$0.99

S-MILD LEMON PEPPER

$0.99

S-MILD PARM

$0.99

S-MILD PARM GARLIC

$0.99

S-MILD TERIYAKI GARLIC

$0.99

S-CAJUN

$0.99

S-CAJUN BBQ

$0.99

S-CAJUN GARLIC

$0.99

S-CAJUN PARM

$0.99

S-MEDIUM

$0.99

S-MEDIUM BBQ

$0.99

S-MEDIUM GARLIC

$0.99

S-MEDIUM LEMON PEPPER

$0.99

S-MEDIUM PARM

$0.99

S-MEDIUM PARM GARLIC

$0.99

S-MEDIUM TERIYAKI GARLIC

$0.99

S-SPICY CAJUN

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S-HABANERO MANGO

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S-HOT PARM

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S-HOT PARM GARLIC

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S-HOT TERIYAKI GARLIC

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S-EXTRA HOT

$0.99

S-XTRA HOT GARLIC

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S-XTRA HOT PARM GARLIC

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S-XTRA HOT TERIYAKI GARLIC

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S-DEATH

$0.99

S-HONEY BBQ

$0.99

EXTRAS.

$ ADD 3oz. QUESO

$1.50

$ ADD BLEU CHEESE CRUMBLES

$0.99

$ ADD BROCCOLI

$1.99

$ ADD CHEESE

$0.99

$ ADD CHICKEN

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$ ADD CHILI

$1.49

$ ADD GRILLED SHRIMP SKEWER

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$ ADD HONEY

$1.29

$ ADD PORTABELLA MUSHROOMS

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$ ADD RIBS

$5.99

$ ADD SAUSAGE

$0.99

$ ADD STEAK

$4.00

$ ADD WINGS

$3.99

$ADD TUNA

$5.00

PLATTER CARROTS

$3.99

PLATTER CELERY

$3.99

PLATTER CELERY & CARROTS

$3.99

S - 4oz Guacamole

$1.29

S -JALOPENOS

$0.99

S- 2oz Guacamole

$0.75

S-CARROTS

$0.75

S-CELERY

$0.75

S-SOUR CREAM

$0.75

S-SALSA

$0.75

DRINKS (Bottled Drinks).

20 OZ COCA COLA

$3.00

20 OZ DIET COKE

$3.00

20 OZ SPRITE

$3.00

20 OZ BARQ'S ROOT BEER

$3.00

DASANI

$2.49

POKER DRINK SPECIALS

POKER MILLER PITCHER

$7.00

POKER COORS PITCHER

$7.00

POKER YUENG PITCHER

$8.00

TRIVIA 2-4-1 PINNACLE SHOTS

$6.00
Attributes and Amenities
check markFamily-Friendly
check markSports
check markKid-Friendly
check markSeating
check markLoyalty and Reward Programs
check markDelivery
check markWheelchair Accessible
check markGift Cards
check markDrive-Thru
check markOnline Ordering
check markTakeout
All hours
Sunday9:00 am - 3:00 am
Monday9:00 am - 3:00 am
Tuesday9:00 am - 3:00 am
Wednesday9:00 am - 3:00 am
Thursday9:00 am - 3:00 am
Friday9:00 am - 3:00 am
Saturday9:00 am - 3:00 am
Restaurant info

We are family owned and operated since 2000. Friendly Confines is the ultimate sports restaurant! Serving up delicious affordable food and ice cold drinks daily! We show every game on over 60 TVs and host nightly entertainment making us your favorite neighborhood hang out!

Website

Location

451 E Altamonte Dr, ALTAMONTE SPRINGS, FL 32701

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