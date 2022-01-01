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Friendly Confines Altamonte
436 Reviews
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451 E Altamonte Dr
ALTAMONTE SPRINGS, FL 32701
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PRE-GAME
BREADSTIX 6
BROCCOLI CHEDDAR BITES
BUFFALO DIP
BUFFALO MAC & CHEESE
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BREADSTIX
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LOADED TOTS
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ONION RINGS
A Basket of Beer Battered Onion Rings Served With Cajun Ranch Dipping Sauce.
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We are family owned and operated since 2000. Friendly Confines is the ultimate sports restaurant! Serving up delicious affordable food and ice cold drinks daily! We show every game on over 60 TVs and host nightly entertainment making us your favorite neighborhood hang out!
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