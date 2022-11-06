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Glorious Coffees and Teas 9751 Lincoln way plaza

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9751 Lincoln way plaza

Cedar lake, IN 46303

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CHILLERS

CH WHITE CHOCOLATE CARAMEL COOKIE

CH COOKIES N CREME

CH COCO LOCO

CH MINT CHOCOLATE BOMB

CH MADGASCAR VANILLA CARAMEL

CH CHOCOLATE CARAMEL TURTLE

CH MOCHA VOLTAGE

CH MOCHA COCONUT

CH COTTON CANDY

CH CREME KIT-KAT

CH ENGLISH TOFFEE

CH GINGERBREAD

CH LOCAL FAVORITE

CH MALTED MOCHA

CH MINT KIT-KAT

CH MOCHA CARAMEL VOLTAGE

CH PEPERMINT MOCHA

CH CARAMEL BLAST

CH PISTACHIO CREME

CH BIRTHDAY CAKE

CH RASPBERRY DAZZLE

CH RED VELVET COOKIE

CH SLEIGH RIDE

CH SNICKERDOODLE

CH STRAWBERRY SHORTCAKE

CH SUGAR COOKIE

CH ULTIMATE CHOCOLATE

CH ULTIMATE COOKIE

CH VANILLA VOLTAGE

CH VERY VANILLA

CH WHITE CHCOCOLATE CHERRY COOKIE

CH WHITE CHOCOLATE ALMOND COOKIE

CH WHITE CHOCOLATE CARAMEL VOLTAGE

CH WHITE CHOCOLATE COOKIE

CH BANANA ANA

COD

ORIGIN

FLAVOR

DECAF

ORIGIN/REFILL

FLAVOR/REFILL

DECAF/REFILL

HOT DRINKS

HT LATTE

HT ITALIAN CAPPUCINO

HT WHITE CHOC MOCHA

HT CAFE MOCHA

HT AMERICANO

HT ESPRESSO

HT CARAMEL TURTLE MOCHA

HT MADGASCAR VANILLA LATTE

HT MACCHIATO

COFFEE WITH A SHOT

HT CAFE AU LAIT

HT CAFE BREVE

HT CARAMEL APPLE NUT LATTE

HT CHAI LATTE

HT CREME BRULEE LATTE

HT FLAT WHITE

HT HOT CHOCOLATE

HT IRISH CREME LATTE

HT LOCAL FAVORITE

HT MATCHA LATTE

HT MOCHA CARAMEL LATTE

HT PEPERMINT MOCHA

HT PISTACHIO CREME

HT PUMPKIN SPICE LATTE

HT RED VELVET COOKIE

HT RED VELVET LATTE

HT SLEIGH RIDE MOCHA

HT STEAMER

HT SUGAR COOKIE

HT TEA

HT VANILLA CARAMEL LATTE

HT WHITE CHOC CARAM LATTE

HT WHITE CHOC ALMOND LATTE

HT WHITE HOT CHOCOLATE

HT LONDON FOG

HT MOCHA COCONUT

HT SNICKERDOODLE

HT GINGERBREAD

OVER ICE

ICE/WATER

ICED AMERICANO

ICED CAFE BREVE

ICED CAPPUCCINO

ICED CHAI TEA LATTE

ICED COFFEE

ICED COLD BREW

ICED LATTE

ICED MOCHA

ICED PUMPKIN SPICE LATTE

ICED TEA

ICED TEA LEMONADE

ICED WHITE CHOCOLATE MOCHA

ICED LEMONADE

ICED MATCHA TEA LATTE

ICED VANILLA CARAMEL LATTE

ICED PEPERMINT MOCHA

ICED PUMPKIN SPICE LATTE

ICED MACCHIATO

ICED SNICKERDOODLE LATTE

ICED GINGERBREAD LATTE

ICED SLEIGH RIDE

ICED POPPIN' LEMONADE

$3.75+

NITRO COLD BREW

REFRESHERS

STRAWBERRY ACAI REFRESHER

DRAGONFRUIT MANGO REFRESHER

VANILLA BLUE SKY REFRESHER

VERY BERRY

LEMONADE BKUESKY

RED BULL INFUSED REFRESHER

$5.25+

FRUIT TEA

BYO FRUIT TEA

$4.95

MANGO PINEAPPLE

$4.95

STRAWBERRY RASPBERRY

$4.95

HONEY DEW LITCHI

$4.95

DRAGON FRUIT & BLUE CORAL

$4.95

WATERMELON KIWI

$4.95

MILK TEA

TARO

$4.95

VANILLA

$4.95

CHOCOLATE

$4.95

HONEY DEW

$4.95

MATCHA

$4.95

BYO MILK TEA

$4.95

Chai

$4.95

London fog

$4.95

BAGELS

BLUBERRY BAGEL

$1.75

PLAIN BAGEL

$1.75

CINNAMON RAISIN BAGEL

$1.75

EVERYTHING BAGEL

$1.75

MULTIGRAIN BAGEL

$1.75

CROISSANTS

PLAIN CROISSANT

$2.45

BREADS

BANANA BREAD

$2.95

RED VELVET BREAD

$2.95

MARBLE BREAD

$2.95

LEMON BREAD

$2.95

POUND CAKE

$2.95

CHOCOLATE BREAD

$2.95

SEASONAL BREAD

$2.95

MUFFINS

BANANA NUT MUFFIN

$2.40

BLUBERRY BUTTERMILK MUFFIN

$2.40

CHOCOLATE MUFFIN

$2.40

CINNAMON ROLLS

CINNAMON ROLL

$3.75

CREAM CHEESE SPREAD

PLAIN CREAM CHEESE

$0.75

LIGHT CREAM CHEESE

$0.75

STRAWBERRY CREAM CHEESE

$0.75

ONION CHIVE CREAM CHEESE

$0.75

VEGGIE CREAM CHEESE

$0.75

DANISHES

CHEESE DANISH

$2.65

CHERRY DANISH

$2.65

APPLE DANISH

$2.65

CINNAMON ALMOND DANISH

$2.65

OPEN PRICE ITEM

CUSTOM ITEM

CAKE POP

BIRTHDAY CAKE POP

$1.59

CHOCOLATE CAKE POPS

$1.59

COOKIE

COOKIE

$1.25

BROWNIE

FUDGE BROWNIE

$1.75

SALTED CARAMEL BROWNIE

$1.75

CHOCOLATE CHUNK BROWNIES

$1.75

COFFEE CAKE

COFFEE CAKE

$2.45

UNCOFFEE

BANANA BERRY SPLIT

CHOCOLATE AVALANCHE

CHOCOLATE CARAMEL AVALANCHE

COOKIE CRUMBLE

STRAWBERRY CHILLER

STRAWBERRY SMOOTHIE

BANANA CHILLER

BANANA SMOOTHIE

RASPBERRY CHILLER

RASPBERRY SMOOTHIE

MANGO CHILLER

MANGO SMOOTHIE

STRAWBERRY VANILLA AVALANCHE

VANILLA CARAMEL AVALANCHE

VANILLA AVALANCHE

COTTON CANDY AVALANCHE

BIRTHDAY CAKE AVALANCHE

WHOLE BEAN

1LB DECAF

$14.99

1LB DECAF ESPRESSO

$14.99

1LB COLOMBIAN

$14.99

1LB ETHIOPIAN

$14.99

1LB COSTA RICA

$14.99

1LB FRENSH ROAST

$14.99

1LB ESPRESSO

$14.99

1LB SUMATRA

$14.99

1/2 LB DECAF

$7.99

1/2 LB DECAF ESPRESSO

$7.99

1/2 LB COLOMBIAN

$7.99

1/2 LB ETHIOPIAN

$7.99

1/2 LB COSTA RICA

$7.99

1/2 LB FRENSH ROAST

$7.99

1/2 LB ESPRESSO

$7.99

1/2 LB SUMATRA

$7.99

SANDWICHES

TURKEY SAUSAGE EGG N CHEESE MUFFIN

$2.95

TURKEY SAUSAGE EGG N CHEESE CROISSANT

$2.95