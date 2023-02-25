Gracies Burritos 5756 W Monee-Manhattan Rd
No reviews yet
5756 W Monee-Manhattan Rd
Monee, IL 60449
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Popular Items
MENU
BREAKFAST
STEAK OMELETTE
STEAK,CHEESE
MEXICAN OMELETTE
ONION,TOMATO,JALAPENO
HAM OMELETTE
HAM,CHEESE
MEXICAN SAUSAGE AND EGGS
CHORIZO,CHEESE
BACON AND EGGS
BACON,CHEESE
HAM AND EGGS
SCRAMBLED MIX
HUEVOS RANCHEROS
OVER EASY,RANCHERO SAUCE
MEXICAN STYLE EGGS
ONION,JALAAPENO,TOMATO,SCRAMBLED MIX
SKIRT STEAK & EGGS
STEAK,2 EGGS
CHORIZO OMELETTE
BACON OMELETTE
TACOS
STEAK TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
PASTOR TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
GROUND BEEF TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
BARBACOA TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
CHICKEN TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
CECINA TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
SUADERO TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
TRIPA TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
BREADED STEAK TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
GRILLED CHICKEN TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
LENGUA TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
CHORIZO & EGG TACO
CHICHARRON
CHORIZO
COMBINATION TACO
SHRIMP TACO
FISH TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
STUFFED PEPPER TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
BEAN TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
AVOCADO TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
LETTUCE TACO
TOMATO,CHEESE
GREEN PEPPER & ONION TACO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE
SALADS
STEAK TACO SALAD
LETTUCE,TOMATO,CHEESE,BEANS,SOURCREAM,GUACAMOLE
CHICKEN TACO SALAD
LETTUCE,TOMATO,CHEESE,BEANS,SOURCREAM,GUACAMOLE
GROUND BEEF TACO SALAD
LETTUCE,TOMATO,CHEESE,BEANS,SOURCREAM,GUACAMOLE
PORK TACO SALAD
LETTUCE,TOMATO,CHEESE,BEANS,SOURCREAM,GUACAMOLE
GRILLED CHICKEN TACO SALAD
LETTUCE,TOMATO,CHEESE,BEANS,SOURCREAM,GUACAMOLE
VEGGIE TACO SALAD
LETTUCE,TOMATO,CHEESE,BEANS,SOURCREAM,GUACAMOLE
CHORIZO TACO SALAD
LETTUCE,TOMATO,CHEESE,BEANS,SOURCREAM,GUACAMOLE
FAJITA VEGGIE TACO SALAD
COMBINATION SALAD
BURRITOS
PORK BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
STEAK BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
GROUND BEEF BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
CHICKEN BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
BARBACOA BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
CHORIZO & EGGS BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
HAM & EGGS BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
STEAK & EGGS BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
LENGUA BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
GRILLED CHICKEN BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
CHORIZO & POTATO BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
FAJITA VEGGIE BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
CHILE RELLENO BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
COMBINATION BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
RICE BURRITO
BEAN BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
RICE & BEAN BURRITO
LETTUCE,TOMATO,CHEESE,SOURCREAM
SUADERO BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
TRIPA BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
CHORIZO BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
CECINA BURRITO
SHRIMP BURRITO
GORDITAS
STEAK GORDITA
LETTUCE,CHEESE,TOMATO
CHICKEN GORDITA
LETTUCE,CHEESE,TOMATO
GROUND BEEF GORDITA
LETTUCE,CHEESE,TOMATO
PASTOR GORDITA
LETTUCE,CHEESE,TOMATO
CHICHARRON GORDITA
ONION,CILANTRO
BEAN & CHEESE GORDITA
POBLANO PEPPER & CHEESE GORDITA
CHEESE GORDITA
GRILLED CHICKEN GORDITA
NOPALES & CHEESE GORDITA
GORDITA DINNER
BARBACOA GORDITA
SOPES
STEAK SOPE
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
CHICKEN SOPE
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
GROUND BEEF SOPE
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
PASTOR SOPE
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
Suadero Sope
CHORIZO SOPE
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
TRIPA SOPE
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
BEAN SOPE
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
AVOCADO SOPE
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
CHORIZO & POTATO SOPE
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
SOPE DINNER
TWO SOPES ,RICE,BEANS
TOSTADAS
STEAK TOSTADA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
GROUND BEEF TOSTADA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
CHICKEN TOSTADA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
PASTOR TOSTADA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
CHORIZO TOSTADA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
BEAN TOSTADA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
AVOCADO TOSTADA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
TOSTADA DINNER
TWO TOSTADAS,RICE,BEANS
TORTAS
STEAK TORTA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
CHICKEN TORTA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
PASTOR TORTA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
BREADED STEAK TORTA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
BREADED CHICKEN TORTA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
CHORIZO TORTA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
HAM TORTA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
GROUND BEEF TORTA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
EGG TORTA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
BEAN TORTA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
AVOCADO TORTA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
HAWAIIAN TORTA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
SABROSA TORTA
BEANS,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,GUACAMOLE,SOURCREAM
COMBINATION TORTA
BARBACOA TORTA
CHORIZO & EGG TORTA
LENGUA TORTA
HUARACHE
SEAFOOD
DINNERS
CARNE ASADA DINNER
STEAK FAJITAS DINNER
GREEN PEPPER,TOMATO,ONION
CHICKEN FAJITA DINNER
GREEN PEPPER,TOMATO,ONION
COMBINATION FAJITAS DINNER
CHOICE OF TWO METAS
STEAK POBLANO DINNER
POBLANO PEPPER,ONION,CHEESE
CHICKEN POBLANO DINNER
POBLANO PEPPER,ONION,CHEESE
ENCHILADAS DINNER
ONION,CHEESE,SOURCREAM,RED OR GREEN SAUCES
FLAUTAS DINNER
CHOICE OF STEAK OR CHICKEN,LETTUCE,TOMATO,CHEESE,SOURCREAM,GUACAMOLE
BISTEK A LA MEXICANA DINNER
ONION,TOMATO,JALAPEÑO
BREADED CHICKEN DINNER
BREADED STEAK DINNER
CHILAQUILES
ONION,CHEESE,SOURCREAM,RED OR GREEN SAUCE
LENGUA A LA MEXICANA DINNER
ONION,TOMATO,JALAPEÑO
CECINA DINNER
RICE,WHOLE PINTO BEANS
BARBACOA DINNER
ONION,CILANTRO,BEANS
CHILE RELLENO DINNER
TAMPIQUEÑA DINNER
CHEESE ENCHILADA,ONION
TAMALE DINNER
3 PORK TAMALES
TRIO FAJITAS DINNER
STEAK,CHICKEN,SHRIMP
QUESADILLAS
QUESADILLA DINNER
SOURCREAM,LETTUCE,ONION,RICE,BEANS
AVOCADO QUESADILLA DINNER
SOURCREAM,LETTUCE,ONION,RICE,BEANS
LARGE QUESADILLA
LETTUCE,TOMATO
LARGE STEAK QUESADILLA
LETTUCE,TOMATO
LARGE CHICKEN QUESADILLA
LETTUCE,TOMATO
LARGE PASTOR QUESADILLA
LETTUCE,TOMATO
LARGE SUADERO QUESADILLA
LETTUCE,TOMATO
LARGE CHORIZO QUESADILLA
LETTUCE,TOMATO
LARGE GROUND BEEF QUESADILLA
LETTUCE,TOMATO
LARGE SHRIMP QUESADILLA
LETTUCE,TOMATO
SMALL QUESADILLA
SMALL QUESADILLA W/ MEAT
LARGE LENGUA QUESADILLA
STEAK QUESADILLA DINNER
CHICKEN QUESADILLA DINNER
PASTOR QUESADILLA DINNER
CHORIZO QUESADILLA DINNER
BEEF QUESADILLA DINNER
SPECIALTY BURRITOS
STEAK FAJITA BURRITO
ONION,TOMATO,GREEN PEPPER,CHEESE,BEANS
CHICKEN FAJITA BURRITO
ONION,TOMATO,GREEN PEPPER,CHEESE,BEANS
FIRE STEAK BURRITO
JALAPEÑO,PINTO BEANS,CHEESE,CHILE DE ARBOL
FIRE GRILLED CHICKEN BURRITO
JALAPEÑO,PINTO BEANS,CHEESE,CHILE DE ARBOL
HAWAIIAN BURRITO
BREADED CHICKEN,CHORIZO,PINEAPPLE,CHORIZO
BURRITO GRANDE
LETTUCE,TOMATO,CHEESE,BEANS,SOURCREAM
BIG LENGUA BURRITO
LETTUCE,TOMATO,BEANS,CHEESE,SOURCREAM
COUNTRY STYLE BURRITO
COMBINATION COUNTRY STYLE BURRITO
TACO DINNERS
SIDES
GRILLED ONIONS
GRILLED JALAPEÑOS
5 JALAPEÑOS
6 OZ PICO DE GALLO
CHIPS AND SALSA
GUACAMOLE 8 OZ
1 GRILLED JALAPEÑO
1 OZ SAUCE
2 0Z GUACAMOLE
2 OZ SOUR CREAM
6 OZ RED SAUCE
6 OZ GREEN SAUCE
6 OZ RANCHERO SAUCE
16 OZ GUACAMOLE
2 BAGS CHIPS (4 OZ )
16 0Z SAUCE
32 OZ GUACAMOLE
4 BAGS CHIPS (4 OZ)
32 OZ CARROTS
32 OZ PICO DE GALLO
BREAD
CHIPS
4 OZ BAG
BAG OF CHIPS 12 OZ
DOZEN TAMALES
PORK W/ GREEN SAUCE
FRENCH FRIES
LARGE BEANS
LARGE RICE
1 EGG
SIDE OF AVOCADO
SIDE OF BACON
SIDE OF MAYO
SIDE OF CARROTS
SIDE OF FRESH JALAPEÑOS 2 OZ
SIDE OF LETTUCE
SIDE OF LIMES
2 OZ NACHO PEPPERS
SIDE SCRAMBLED EGGS W/ AMERICAN CHEESE
SIDE OF SLICED TOMATO
SIDE OF TORTILLAS
CORN (8) FLOUR (4)