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Granite Falls Brewing Company

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47 Duke St

Granite Falls, NC 28630

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

Lil' Burger
MEXICAN PHILLY'CHANGA
14 WINGS

N/A BEVERAGE

*Red Bull 8.4 OZ NO REFILL

$3.09

CHEERWINE

$3.09

Coffee

$1.99

DIET MOUNTAIN DEW

$3.09

Diet Pepsi

$3.09

DR. PEPPER

$3.09

GINGER ALE

$3.09

Kids Drink

$1.00

LEMONADE

$3.09

MOUNTAIN DEW

$3.09

MUG ROOT BEER

$3.09

PEPSI

$3.09

SIERRA MIST

$3.09

SWEET TEA

$3.09

UNSWEET TEA

$3.09

Water

MOCKTAILS

Strawbanana

$4.00

MERMAID MIST

$4.00

BLUE RASPBERRY KOOL-AID, LEMONADE, SIERRA MIST, GARNISHED WITH A GUMMY MERMAID TAIL!

Play it Again

$4.00

SCUBA STEVE

$4.00

PINEAPPLE JUICE, ORANGE JUICE, AND GRENADINE (POMEGRANATE SYRUP) GARNISHED WITH A GUMMY KILLER SHARK!

SWAMP WATER

$4.00

APPLE KOOL-AID, PINEAPPLE JUICE, LEMONADE, GARNISHED WITH A GUMMY GIANT BULLFROG!

UNICORN TEARS

$4.00

BLUE RASPBERRY KOOL-AID, UNICORN SYRUP, LIME JUICE, GARNISHED WITH A GUMMY UNICORN SHAPE!

VIRGIN STRAW DAQUIRI

$4.00

Add Ons

Side Grilled Chicken

$3.25

COASTAL FARE

GRILLED OR BLACKENED MAHI MAHI

$18.00

GRILLED OR BLACKENED FRESH MAHI MHAI -* PLEASE INDICATE - BLACK BEAN CORN SALSA WITH CHOICE OF TWO SIDES.

MAHI MAHI FISH 'N CHIPS

$18.00

BEER-BATTERED FRESH MAHI MAHI FILLETS WITH SNAKE RIVER IDAHO FRIES, HOUSEMADE KALE SLAW, TARTAR SAUCE, AND A LEMON WEDGE. * INCLUDES CHEROKEE ISLAND DINNER ROLL AND HONEY BUTTER

DESSERTS22

BEER 'N WINE ICE CREAM

$2.99Out of stock

BEER & WINE FLAVORED HOMEMADE ICE CREAM!!

Oreo Cream Cake

$7.50Out of stock

3 TIERS OF OREO INFUSED WHITE CAKE LAYERS STACKED WITH WHIPPED OREO FROSTING AND COVERED WITH THE SAME FROSTING! DRIZZLED WITH CHOCOLATE FUDGE AND OREO COOKIE PIECES!

REESE'S PEANUT BUTTER CAKE

$7.50Out of stock

3 TEIRS OF DELICIOUSLY MOIST CHOCOLATE CAKE, FILLED WITH A REESE'S PEANUT BUTTER WHIPPED CREAM FROSTING BETWEEN EACH LAYER! THEN, IF THAT WASN'T ENOUGH, THE SAME FROSTING COVERS THE ENTIRE CAKE, ADD MINI REESE PIECES AND A DEVINE CHOCOLATE DRIZZLE. THIS IS TRULY A REESE'S LOVERS DREAM CAKE!!

S'MORES CHEESECAKE

$7.50Out of stock

A DELICIOUS TRADITIONAL CHEESECAKE WITH A TWIST! THIS CHEESECAKE IS COVERED WITH A SEMI-SWEET FUDGE COATING AND IS THEN TOPPED WITH GRAHAM CRACKER PIECES, MARSHMALLOWS, AND HERSHEY'S CHOCOLATE PIECES. THE ONLY THING MISSING WITH THIS DELECTABLE TREAT IS THE CAMPFIRE AND GHOST STORIES!!

STRAWBERRY CHOCOLATE WINE

$8.00

Handcrafted in small batches LOCALLY by Twisted Vine Winery (Lenoir, NC), a decadent combination of strawberries & rich chocolate!

DINNER ENTREES

AMISH HONEY MUSTARD SMOTHERED CHICKEN

$15.00

CHICKEN BREAST GRILLED WITH AMISH HONEY MUSTARD, SWISS CHEESE, APPLEWOOD SMOKED BACON, AND YOUR CHOICE OF TWO SIDES.

BLACKENED CHICKEN PASTA ALFREDO

$15.00

BLACKENED GRILLED CHICKEN OVER OUR SIGNATURE PASTA, HOUSEMADE ALFREDO SAUCE, AND A PIECE OF Texas toast.

COWBOY HAMBURGER STEAK

$15.00

A THICK HAMBURGER STEAK COOKED TO TEMP (MEDIUM TO WELL) WITH YOUR CHOICE OF GRILLED PEPPER AND ONIONS OR MUSHROOM GRAVY. OR LOAD IT UP WITH ALL THREE FOR ONLY $.99 MORE. COMES WITH YOUR CHOICE OF TWO SIDES

GFBark 'n Bites

PB Puppy Froyo

$5.75Out of stock

On those hot days, we all deserve a cold refreshing treat! This yogurt based frozen dessert is a great way for your fur babies to beat the heat. Ingredients: Peanut Butter, Yogurt, and of course Love!

GFB Cheddar Dog Biscuits

$4.75Out of stock

This delicious treat is a classic with my two pups. Just a simple Cheddar cheese biscuit. Ingredients: Flour, Eggs, Water, Cheddar Cheese, and of course Love!

GFB Sweet Pot Apple Braids

$5.75Out of stock

Who doesn't love a good doughnut every now and then? This biscuit is modeled after a Cinnamon Twist but is crispy to help clean teeth while they snack. Ingredients: Sweet Potatoes, Apples, Eggs, Flour, Cinnamon, and of course Love!

GLOBAL CHEESESTEAKS

BOURBON STREET CHEESESTEAK

$12.25

TOP ROUND W/ CREOLE WHITE PEPPER BBQ SAUCE, SWISS CHEESE, CARAMELIZED PEPPERS, AND ONIONS, ON A HOAGIE. COMES WITH A CHOICE OF FRIES OR CHIPS, OR UPGRADE A SIDE FOR ONLY $.89!

GFB'S PHILLY CHEESESTEAK

$12.00

SINCE 2014! TOP ROUND, DICED UP W/ OUR KNOTTY GURL BEER CHEESE OR PROVOLONE - YOU CHOOSE - CARAMELIZED PEPPERS & ONIONS, ON AN 8-INCH HOAGIE. ** ADD MUSHROOMS OR A CROCK OF BEER CHEESE FOR $1.25! COMES WITH A CHOICE OF FRIES OR CHIPS, OR UPGRADE A SIDE FOR ONLY $.89!

JAPANESE CHICKEN PHILLY

$12.50

PANKO-BREADED, TEPPANYAKI-GRILLED CHICKEN PIECES, WITH HOUSEMADE TERRIYAKY STOUT, PEPPER JACK CHEESE, CARAMELIZED PEPPERS & ONIONS, ON A HOAGIE.COMES WITH A CHOICE OF FRIES OR CHIPS, OR UPGRADE A SIDE FOR ONLY $.89!

MEXICAN PHILLY'CHANGA

$12.50

TOP ROUND, CARAMELIZED RED/GREEN PEPPERS AND ONIONS, ROLLED IN A FLOUR TORTILLA, FLASH FRIED, DRIZZLED W/ KNOTTY GURL BEER CHEESE, SALASA & SRIRACHA SOUR CREAM. COMES WITH A CHOICE OF FRIES OR CHIPS, OR UPGRADE A SIDE FOR ONLY $.89!

KIDS MENU 22

Butter Pasta

$7.00

Pasta Noodles tossed in butter.

Kid GRILLED CHEESE

$7.00

KID PB and J

$7.00

KID QUESADILLA

$7.00

KID TENDER

$7.00

Lil' Burger

$7.00

MARINARA PASTA

$7.00

PENNE PASTA THAT IS COVERED WITH OUR MARINARA

SALADS

GFB COBB SALAD

$12.00

MIXED GARDEN, DICED GRILLED CHICKEN, CRUMBLED APPLEWOOD SMOKED BACON, HARD BOILED EGG, TOMATO, CUCUMBER, AND BLUE CHEESE

GRILLED CAESAR SALAD

$11.00

GRILLED ROMAINE HEART, DICED TOMATOES, GRATED PARMESAN, BUTTER GARLIC CROUTONS, AND HOUSEMADE CAESAR DRESSING.

KEY WEST STRAWBERRY SALAD

$13.00Out of stock

SPINACH, FRESH STRAWBERRIES, PICKLED RED ONIONS, HOUSEMADE MARGARITA CANDIED PECANS, GRATED PARMESAN WITH STRAWBERRY BALSAMIC VINAIGRETTE.

SIDE SALAD

$7.00

MIXED GARDEN, DICED TOMATOES, CUCUMBERS, CHEDDAR, AND BUTTER GARLIC CROUTONS.

SAUCES

Amish Honey Mustard

$0.89

Big Buff

$0.89

Blackberry Jal

$0.89

BLEU CHEESE

$0.89

Bourbon BBQ

$0.89

Creole White Pepper BBQ

$0.89

CROCK O BEER CHEESE

$3.99

Devils Opera

$0.89Out of stock

Dry Rub

$0.89

HH Black Garlic

$0.89

RANCH

$0.89

SMALL BEER CHEESE

$0.99

SOULFIRE

$0.79

Teriyaki Stout

$0.89

Tiger Sauce

$0.89

WING SAUCE

$0.89

SHAREABLES

BACON BEER CHEESE FRIES

$9.00

OUR SNAKE RIVER IDAHO FRIES ARE LOADED WITH BACON AND BEER CHEESE.

BEER BATTERED SHROOMS

$9.00

FRICKLES (FRIED PICKLES )

$9.00

BATTERED PICKLE COINS, DEEP FRIED, WITH HOUSEMADE RANCH!

MAPLE DUCK WONTONS

$10.25

APPLEWOOD SMOKED DUCK BACON, CHARRED SWEET CORN, AND CREAM CHEESE WITH OUR BLACKBERRY-JALAPENO SAUCE.

PORK RINDS

$4.59

PUB CHIP BASKET

$8.00

A MOUND OF HOUSE PUB CHIPS WITH BEER CHEESE AND RANCH.

QUESADILLA

$10.00

CHOOSE - CHICKEN OR BEEF - SHREDDED CHEESE, SALSA, SRIRACHA-LIME SOUR CREAM, BETWEEN TWO FLOUR TORTILLAS, THEN GRILLED FOR A CRISPY SHELL.

TAP-HANDLE CHEESE STIX

$9.50

WHITE CHEESE IN SWEET PASTRY DOUGH, DEEP-FRIED. SERVED WITH OUR SOULFIRE DIPPING SAUCE

LOADED POT SOUP

$7.00

SIDE KICKS

3 VEGGIE PLATE

$11.50

AMISH HONEY MUSTARD POTATO SALAD

$3.99

BACON MAC 'N BEER CHEESE

$3.99

Br Btt O-RING SIDE

$3.99

BROCCOLI & BEER CHEESE

$3.99

COWBOY PUB CHIPS

$3.99

KALE CIDER-KISSED SLAW

$3.99

LOADED FRIES

$3.99

OFF-THE-COBB MEXICAN STREET CORN

$3.99

PORTUGUESE SMOKED TOMATO RICE

$3.99

SNAKE IDAHO RIVER FRENCH FRIES

$3.99

SUB SIDE SALAD

$3.99

SPECIALS

Chicken Parm Philly

$11.00

BBQ CHIX SLIDERS

$12.00

Chix Wrap Special

$10.99

A GRILLED CHICKEN BREAST PLACED ONTO FRIED CHEESE CURDS, RED PEPPERS, SPINACH, AND PESTO ALL ON AN "EVERYTHING SEASONED" CIABATA ROLL. SERVED WITH EITHER FRIES OR PUB CHIPS, OR UPGRADE TO ANY OTHER SIDE FOR A SMALL UPCHARGE OF $.89.

GFB Hot Ham 'n Cheese

$12.25

POT SOUP

$7.00

Margarita Chicken

$15.00

Smash Burger

$12.25

PAS-Tuesday

PASTA MARINARA

PASTA MARINARA

$10.00
PASTA MEAT SAUCE

PASTA MEAT SAUCE

$12.00
EXTRA GARLIC TOAST

EXTRA GARLIC TOAST

$2.00

DONT MAKE

ADD CHEESE TO PASTA

$1.50

TAVERN BURGERS

APPALACHIAN SALOON BURGER

$11.50

HANDCRAFTED BEEF PATTY TOPPED W/ PEPPER JACK CHEESE, APPLEWOOD SMOKED BACON, CARAMELIZED ONIONS, MAYO, AND BOURBON BBQ SAUCE ON A BRIOCHE BUN.

BACON BEER CHEESE BURGER

$11.50

HANDCRAFTER BEEF PATTY TOPPED WITH KNOTTY GURL BEER CHEESE, APPLEWOOD BACON, LETTUCE, AND TOMATO ON A BRIOCHE BUN.

BISON BURGER

$15.00

1/2 LB. PATTY! ALL-NATURAL, FARM-RAISED BISON, AMERICAN CHEESE, APPLEWOOD SMOKED BACON, BEER-BATTERED ONION RING, LETTUCE, TOMATO & OUR SOUL FIRE SAUCE ON A BRIOCHE BUN.

GFB'S PB&J ALL DAY BURGER

$12.50

SINCE 2014! HANDCRAFTED BEEF PATTY TOPPED W/ PEANUT BUTTER, BLACKBERRY-JALAPENO SAUCE, APPLEWOOD SMOKED BACON AND A FRIED EGG ALL ON A BRIOCHE BUN.

HIGHWAY 321 PUB BURGER

$11.25

HANDCRAFTED BEEF PATTY TOPPED W/ CHOICE OF CHEESE, LETTUCE, TOMATO, MAYO, AND HOUSEMADE PICKLES ON A BRIOCHE BUN. ADD APPLEWOOD SMOKED BACON OR BLUE CHEESE CRUMBLES FOR ONLY $.99.

RED, WHITE & BLUE BURGER

$12.00

HANDCRAFTED BEEF PATTY TOPPED W/ BIG BUFFALO SAUCE, BLUE CHEESE, APPLEWOOD SMOKED BACON, LETTUCE, AND TOMATO ON A BRIOCHE BUN.

TUCKAWAY TUESDAY

$13.50

TENDERS AND WINGS

3 TENDERS

$7.99

3 OF OUR SIGNATURE BREADED CHICKEN TENDERS, FRIED TO A GOLDEN BROWN. TOSS IN A SAUCE FOR ONLY $.89!

6 TENDERS

$10.95

6 OF OUR SIGNATURE BREADED CHICKEN TENDERS, FRIED TO A GOLDEN BROWN. TOSS IN A SAUCE FOR ONLY $.89!!!

8 TENDERS

$13.95

8 OF OUR SIGNATURE BREADED CHICKEN TENDERS, FRIED TO A GOLDEN BROWN. TOSS IN A SAUCE FOR ONLY $.89!

TENDER PLATE

$15.00

HOUSE BEER-BATTERED CHICKEN TENDERS TOSSED IN, OR PAIRED WITH, ANY WING, SERVED WITH OUR SNAKE RIVER IDAHO FRIES.

7 WINGS

$10.99

7 OF OUR SALT AND PEPPER WINGS, FRIED TO A GOLDEN BROWN. TOSS IN A SAUCE AT NO EXTRA CHARGE, OR EAT THEM PLAIN. COMES WITH 1 DIPPING SAUCE

14 WINGS

$15.99

14 OF OUR SALT AND PEPPER WINGS, FRIED TO A GOLDEN BROWN. TOSS IN ANY SAUCE, AT NO EXTRA CHARGE. COMES WITH (2) DIPPING SAUCES.

WRAPS & HANDHELDS

GFB'S BLACK BEAN BURGER WRAP

$12.75

MADE-FROM-SCRATCH BLACK BEAN PATTY DUSTED W/ CAJUN SEASONING, HOUSEMADE SALSA & SRIRACHA-LIME SOUR CREAM, LETTUCE, TOMATO, AND ONIONS IN A FRESH TORTILLA. * OR GET IT BURGER STYLE ON A BRIOCHE BUN. *

GFB'S RACHEL

$12.00

HANDCUT TURKEY BREAST GRILLED WITH SAUERKRAUT, 1000 ISLAND DRESSING, AND TOPPED WITH SWISS CHEESE ON MARBLE RYE BREAD.

GFB'S REUBEN

$12.00

SINCE 2014! HOUSE-TREATED CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SWISS CHEESE, AND THOUSAND ISLAND DRESSING ON MARBLE RYE BREAD.

GRILLED, BLACKENED OR BATTERED CHICKEN SANDWICH

$12.00

HANDCUT CHICKEN BREAST COOKED YOUR WAY, TOSSED IN YOUR CHOICE OF WING SAUCE, LETTUCE, TOMATO, CUCUMBER, AND RANCH DRESSING ON A BRIOCHE BUN. * OR MAKE IT A WRAP*

SOULFIRE BLACKENED CHICKEN WRAP

$12.00

CHICKEN GRILLED WITH BLACKENING SEASONING, SOUL FIRE SAUCE, SHREDDED CHEESE, APPLEWOOD SMOKED BACON, LETTUCE, AND TOMATO IN A FRESH FLOUR TORTILLA WRAP.

GFB BEERS

*2.00 GFB MONDAY*

$2.00

7 OZ POUR

$3.75

BEER SAMPLE BUTTON

BLACKBERRY SELTZER

$5.25

CASTLE STORMER SCOTTISH ALE

$5.25

ON THE PALATE THIS DARK BEAUTY IS SMOKE AND TOFFEE, CALM-THE-SEAS SMOOTH. A FITTING TRIBUTE TO THOSE WHO THUNDER DAILY AGAINST THE STATUS QUO, REAPING FORTUNE AND REST IN THEIR TWILIGHT HOURS. SLAINTE! ABV: 9.0% IBU: 29

Free Mug Club Button

GOOBER, THE

$5.25

HONEY NUT BROWN ALE

$5.25Out of stock

HOPPALACHIA IPA

$5.25

OUR HYBRID EAST-WEST COAST IPA IS BREWED WITH HUGE LATE ADDITIONS OF AMARILLA, CITRA & CENTENNIAL HOPS, THEN DRY-HOPPED WITH CITRA, CENTENNIAL, AMARILLO, AND WARRIOR FOR A BRIGHT TROPICAL FLAVOR. ABV: 6.7% IBU: 87

QUIET WOLF

$5.25

A HYBRID BETWEEN AN IRISH RED AND AN AMAERICAN AMBER. SUPER MALTY UTILIZING SPECIAL B & MELANODIN MALTS. DARK SUGAR FLAVORS OF TOFFEE & MOLASSES, RAISIN, PRUNES & OTHER DRIED FRUITS. ROUNDED OUT WITH HALLERTAU HOPS FOR BALANCE. ABV: 6.3%

KNOTTY GURL BLONDE ALE

$5.25

AT OUR 220-SEAT BREWPUB, THIS LIGHT-BODIED, REFRESHING, SESSIONABLE BLONDE ALE IS OUR TOP SELLING ITEM. WE USE 2-ROW MALT AND A TOUCH OF WHEAT, AND CENTENNIAL AND MAGNUM HOPS TO BALANCE THE LIGHT MALTY CHARACTERISTICS. WITH ITS TROPICAL AROMA AND CLEAN, BISCUITY FINISH, KNOTTY GURL IS AN APPROACHABLE BLONDE FOR THOSE COURTING THE FINER BEERS IN LIFE. ABV: 4.0% IBU: 21

Knotty Gurl Orange

$5.25Out of stock

BENNICK'S WHEAT ALE

$5.25

CRAFTED USING 100% RED MALT, DRY-HOPPED WITH MOSAIC, AMARILLO, AND PACIFICA HOPS. ABV: 7.1% IBU: 70 204 CALORIES!

MOTOR MAID

$5.25

P.B.B.F. IMPERIAL STOUT

$5.25Out of stock

ABV: 8.5%

PEACE/LOVE/BEER CHOC. PORTER

$5.25

A SUBTLE NOSE OF CHOCOLATE AND TOASTED COCONUT, FOLLOWED BY FLAVORS OF CHOCOLATE, MILDLY ROASTED COFFEE, AND BLACK CHERRIES. A LEISURE, SIPPING PORTER. ABV: 5.7%

PINK GUAVA FALLS SOUR ALE

$5.25Out of stock

ABV: 5.5%

ROGER THAT WHEAT

$5.25Out of stock

SCOTTISH BREAKFAST CASTLE STORMER

$5.25

OUR CELEBRATED CASTLE STORMER, WEE HEAVY WITH COFFEE ADDED! ABV: 9.0%

SOULFIRE HAZY IPA

$5.25Out of stock

OUR UNAPOLOGETICALLY HAZY IPA ASSEMBLES THE BEST IN CITRA, MOSAIX, AND SIMCOE HOPS. ON THE NOSE, THIS JUICY CONTRAPTION IS PINE RESIN, PINEAPPLE, AND PASSIONFRUIT; READY YOUR PALATE FOR THE CRISP BITE OF FRAGRANT TROPICAL NOTES & LACTOSE, CULMINATING IN A STICKY MOUTHFUL AND LINGERING GRAPEFRUIT FINISH. ABV: 6.8% IBU:

GFB CIDERS

AMC Southern Apple

$7.00Out of stock

PASSION SEEKER

$7.00

Blood Orange

$7.00

Blake's PEACH PARTY

$7.00Out of stock

Blakes Triple Berry Jam

$7.00Out of stock

SUNDAY CIDER

$6.00

STRAWBERRY LEMONADE

$7.00

Cider Donut

$7.00Out of stock

Blake's Grizzly Pear

$7.00

DOMESTICS

MICHELOB ULTRA

$4.00

ABV: 4.2%

BUD LIGHT

$3.50

ABV: 4.2%

BLUE MOON

$4.00Out of stock

ABV: 5.4%

MILLER LITE

$4.00

ABV: 4.2%

PABST BLUE RIBBON

$3.50

ABV: 4.6%

GUEST CRAFT BEERS

OUR SPECIAL ALE

$6.25

ABV: 6.5% IBU: 45

GINGER'S REVENGE CRAFT BREWERY - LIME AGAVE GINGER BEER

$6.75

ABV: 5.0%

LEFT HAND BREWING - PEANUT BUTTER MILK STOUT *NITRO*

$6.50Out of stock

ABV: 6.2% IBU: 25

Cacao milk stout

$6.25Out of stock

Matt's Brewing Co. S'mores

$6.25

French Toast Milk Stout

$6.50

Red Oak

$6.25Out of stock

ABV: 5.3%

HIGH WATERMELON

$6.25Out of stock

ABV: 4.6%

Left Hand Brewing Pumpkin Spice Latte NITRO

$6.50Out of stock

Hop Gummies

$6.00

White Zombie

$6.00

FLIGHTS

GFB 6-FLIGHT

$12.00

MADE ONSITE 5 OZ. POURS

GFB 12-FLIGHT

$20.00

6-FLIGHT GUEST BEER

$13.00

Cider Flight

$13.00

TASTING SAMPLE

KNOTTY GURL BLONDE

COFFEE CASTLESTORMER

CASTLE STORMER

PEACE LOVE BEER

PINK GUAVA FALLS

Motor Maid

QUIET WOLF

Blackberry Seltzer

French Toast Stout

Gingers Revenge

Red Oak

Hell or High Watermelon

Smores Porter

OUR SPECIAL ALE

Pear Cider

Passion Seeker

Blood Orange

Triple Berry

Cider Donut

STRAWBERRY LEMONADE

PEACH PARTY

COCKTAILS 22

AMARETTO RED SOUR

$8.00

AMARETTO, CRANBERRY JUICE, SOUR MIX

ASHEVILLE MOSCOW MULE

$8.00

GINGER'S REVENGE LIME-AGAVE GINGER BEER (ASHEVILLE, N.C.), VODKA AND A LIME. (JUICED OF COURSE)

Bloody Mary

$7.50

TITO'S VODKA AND GFB'S SIGNATURE BLOODY MARY MIX

BLUE GATORADE

$8.00

GRAPE VODKA, PEACH SCHNAPPS, BLUE CURAÇAO, SOUR MIX.

DARK 'N STORMY

$9.00

GINGER'S REVENGE LIME-AGAVE GINGER BEER (ASHEVILLE, N.C.), DARK RUM, LIME. (JUICED OF COURSE)

DEVIL'S OPERA MARGARITA

$8.00

TEQUILA, TRIPLE SEC, LIME JUICE, SOUR MIX, MUDDLED JALAPEÑOS.

THE GOBLIN KING

$9.50

BLACK VODKA, RAZZMATAZZ, BLUE CURAÇAO W/ EDIBLE GLITTER

GOLD RUSH

$8.00

WHISKEY, HONEY, LEMON JUICE

HILLBILLY PUNCH

$8.00

RUMCHATA, PEACH SCHNAPPS, AMARETTO, CRANBERRY JUICE, SIERRA MIST

HIPPIE JUICE

$9.50

VODKA, TRIPLE SEC, MALIBU RUM, WATERMELON PUCKER, LEMONADE, SIERRA MIST.

ITALIAN NIGHTS MARGARITA

$9.00

JOSÉ CUERVO GOLD, AMARETTO, ORANGE JUICE, SOUR MIX, TRIPLE SEC.

LIQUID MARIJUANA

$8.50

CAPTAIN MORGAN SPICED RUM, MALIBU RUM, MALONE MELON, PINEAPPLE JUICE, BLUE CURAÇAO.

MALEFICENT ICED TEA

$10.00

VODKA, LIGHT RUM, GIN, TEQUILA, BLUE CURAÇAO, SPLASH OF SOUR MIX & GRENADINE, Sierra Mist, LEMON WEDGE

RAINBOW ROAD

$9.50

VODKA, GIN, RUM, GRENADINE, ORANGE JUICE, BLUE CURAÇAO.

STRAWBERRY MOJITO

$9.00

WHITE RUM, MINT SIMPLE SYRUP, MINT LEAVES, STRAWBERRIES, LIME JUICE, SELTZER.

SUMMER RED SANGRIA

$9.00

RED WINE, BRANDY, ORANGE JUICE, FRESH FRUITS.

THORNEY ROSE

$8.00

VODKA, PEACH SCHNAPPS, STRAWBERRY, LEMONADE, Sierra Mist

TIE DYE MAI TAI

$9.00

DARK RUM, PINEAPPLE JUICE, MANGO PUREE, GRENADINE, BLUE CURAÇAO.

TOKYO ICED TEA

$9.00

RUM, GIN, MELONE MELON, TRIPLE SEC, SOUR MIX, Sierra Mist.

PSYCHO EX-GIRLFRIEND

$10.00

BLACK VODKA, ORANGE JUICE, MANGO PUREE, GRENADINE W/ RED SUGAR RIM.

BAHAMA MAMA

$9.00

LIT

$9.00

TUESDAY COCKTAIL

$6.00

Trashcan

$14.00

MARGARITA

$8.00

Play It Again

$9.00

House Kentucky Cream

$7.50

Old Fashioned

$9.00

SUNDAY SPICY BLOODY MARY SPECIAL

$7.50

Manhattan

$9.00

PUMPKIN DREAM

$8.50

RED WINES 22

THE ATOM CABERNET SAUVIGNON

$7.50+

CALIFORNIA- FULL-BODIED & ULTRA -SMOOTH; YOUR SENSES WILL BE BEGUILED BY CASSIS, BLACKBERRY & BLACK RASPBERRY; ACCENTS OF VANILLA AND BAKING SPICE LEND DEPTH; THIS WINE FINISHES LONG, WITH MODERATE YET BALANCED ACIDITY AND THE MEREST HINT OF BLACK PEPPER.

ROBERT HALL CABERNET SAUVIGNON

$8.00+

CALIFORNIA- (Paso Robles) - MEDIUM-BODIED; AROMAS & FLAVORS OF CHOCOLATE NUTS, SPICED PLUMS, PALM SUGAR & SANDALWOOD, WITH A SILKY, INTRIGUING FINISH REVEALING NOTES OF SPICY CIDER, OLIVE & NUTS, WITH CHEWY, DUSTY TANNINS AND MODERATE OAK FLAVOR.

VINE LEAF RED BLEND

$6.25+

SPAIN - LIGHTER-BODIED; DARK CHERRY, MELON, BLACK PEPPER, LIGHT CINNAMON, A PERFECT BALANCE ON THE PALATE.

TWISTED VINE WINERY FRONT PORCH RASPBERRY ZEN

$7.50+

LENOIR, N.C. - HANDCRAFTED LOCALLY, A MOUTHWATERING BLEND OF ZINFANDEL AND RIPE RASPBERRIES.

Twisted Vine Winery Chocolate Strawberry

$7.50+

SHOOTERS 22

THE PICKLE-BACK

$8.00

SHOT OF JAMESON IRISH WHISKEY, CHASED BY A SHOT OF HOUSE PICKLE BRINE.

THE JALAPEÑO-BACK

$8.50

SHOT OF CORRALEJO TEQUILA, CHASED BY A SHOT OF PICKLED JALAPEÑO BRINE

Cinnamon Toast Crunch

$6.50

RUMCHATA, FIREBALL WHISKEY

IRISH CAR BOMB

$6.50

Irish cream, NITRO BEAR

JAMESON "GREEN TEA"

$6.50

JAMESON IRISH WHISKEY, SOUR MIX, PEACH SCHNAPPS, Sierra Mist

MCINTOSH APPLE

$7.00

APPLE PUCKER, PEACH SCHNAPPS, SPLASH OF CRANBERRY & PINEAPPLE JUICE

LEMON DROP

$6.50

CITRUS VODKA, LEMONADE W/ SUGAR RIM

breakfast shot

$6.50

ROOT BEER LOLLIPOP

$6.00

WHITE WINES 22

CARLETTO ITALIAN VINO BIANCO PROSECCO

$7.25Out of stock

ITALY (VENETO) - HANDCRAFTED FROM SELECTED WHITE INDIGENOUS GRAPES GROWN IN THE UNSPOILED ITALIAN COUNTRYSIDE.

TOMMASI PINOT GRIGIO

$7.50+

ITALY ( VENETO) - APPLE, PEAR, MINERALITY, SLIGHT EFFERVESCENCE, LIME ZEST, LIGHT PINEAPPLE. DRY WITH MEDIUM ACIDITY & FINISH

VINE LEAF PINOT GRIGIO

$6.25+

SPAIN - AROMAS OF CITRUS, MELON & PEAR; CRISP FLAVORS & DISTINCTIVE!

TWISTED VINE WINERY BODACIOUS PEACH CHARDONNAY

$7.50+

LENOIR, N.C.- HANDCRAFTED LOCALLY, A LOVELY BLEND OF CHARDONNAY AND RIPE PEACHES.

VINE LEAF CHARDONNAY

$6.25+

SPAIN - SMOOTH, ROUND TEXTURE AND CREAMY APPLE, CITRUS & PEACHE FLAVORS ARE BALANCED BY CRISP ACIDITY.

Borgo Magredo Pinot

$7.50+

Sunday Wine

Prosecco

$3.62

Tommasi Pinot Grigio

$3.75

Vine Leaf

$3.12

Bodacious

$3.75

Chardonnay

$3.12

The Atom

$3.75

Robery Hall

$4.00

Red Blend

$3.12

Front Porch Zen

$3.75

Bottled Beer

Bud Light Lime

$3.50

Canned Beer

4 Pack Mix and Match

$9.99

4 Pack Knotty Girl

$9.99

4 Pack Irish Heart

$9.99

4 Pack Castlestormer

$9.99

4 Pack Hoppalachia

$9.99

4 Pack Sour Guava

$9.99

4 Pack Soulfire Hazy IPA

$9.99

Michelob Ultra Organic Seltzer

$4.00

White Claw

$4.00

Knotty Girl Single Can

$4.00

Hoppalachia IPA Single Can

$4.00

Castlestormer Scottish Single Can

$4.00

Pink Guava Sour Single Can

$4.00

Soulfyre Hazy IPA Single Can

$4.00

Irish Heart Amber Single Can

$4.00

Michelob ULTRA

$3.50Out of stock

GROWLERS

GLASS GROWLER

GLASS GROWLER

$10.50
GFB BEER FILL

GFB BEER FILL

$21.00
GUEST BEER FILL

GUEST BEER FILL

$25.00
CIDER FILL

CIDER FILL

$25.00

BOTTLE WINES RED

VINE LEAF - RED BLEND

$17.00

TWISTED VINE WINERY - FRONT PORCH ZEN

$22.00

THE ATOM CABERNET SAUVIGNON

ROBERT HALL CABERNET SAUVIGNON

BOTTLE WINES WHITE

VINE LEAF- PINOT GRIGIO

$17.00

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LAKE LIFE TRAIL LIFE

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Short sleeve button down thick material work shirt. Has full color logo on whole back of shirt, with company logo on front.

STICKERS

GFB PEACE LOVE BEER STICKER

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MISC.

TINTACKER

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16 OZ GFB PINT GLASS

$6.00Out of stock

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MUG CLUB

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KITCHEN ROUND OF BEERS!!!!

1 ROUND K Beer

$5.00

1 GFB BEER FOR EACH KITCHEN STAFF AT NIGHTS END

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2 GFB BEERS FOR EACH KITCHEN STAFF MEMBER AT NIGHTS END.

A HIGH FIVE FROM A PATRON!!!!!

JUST A SIMPLE HIGH FIVE FOR THE KITCHEN CREW. THEY WORK HARD!

TOURS

GFB ECONOMY TOUR

$30.00

Includes a behind-the-scenes tour given by Owner, a GFB Custom Pint Glass, GFB Sticker, GFB Growler w/ your choice of GFB BEER to fill it with.

ULTIMATE GFBEERHEAD TOUR

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Includes a behind-the-scenes tour given by the Owner, a GFB tin tacker, a GFB coffee mug, a GFB Sticker, and a GFB Growler with your choice of ANY BEER OR CIDER WE PRESENTLY HAVE ON TOP. (Guest beer, cider, and GFB Small batch series are while supplies last.)

SMALL (FLAVORED)

The British Whiff refers to a small cigar, open at both ends, and about 3.5 inches long.

RUM-D2

$3.00

CHOCOLATE-D4

$3.00

CHERRY-D6

$3.00

Group C

C-1 Maduro/Corona

$4.00

C-3 Maduro/Robusto

$4.00

C-5 Corojo/Corona

$4.00

C-7 Robusto/Corojo

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C-9 Connecticut/Corona

$4.00

Group B

B-2 Maduro

$7.00

B-4 Maduro

$7.00

B-6 Corojo

$7.00

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$7.00

B-10 Connecticut

$7.00

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A-3 Maduro

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Sungrown

$9.00

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$9.00

Accessories

Cigar Safe

$35.00

Keep them safe, with a Cigar Safe!

Cigar Cutter

$25.00

A stylish stainless steel cigar cutter. The perfect accessory for the avid cigar enthusiast!!

Cigar Punch

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GROUP A

MADURO

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HABANO ROSADO

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Cigar 'n Bourbon Pairing

Single Admission

Single Admission

$60.00

Event includes 3 cigars paired with 3 different bourbons. Admission includes tasting of bourbons until they are gone!!! So come hang out with us and get to know the GFB family.

Couples Admission

Couples Admission

$110.00

Event includes 3 cigars paired with 3 different bourbons. Admission includes tasting of bourbons until they are gone!!! So come hang out with us and get to know the GFB family.

All hours
Sunday11:00 am - 11:00 pm
Monday11:00 am - 11:00 pm
Tuesday11:00 am - 11:00 pm
Wednesday11:00 am - 11:00 pm
Thursday11:00 am - 11:00 pm
Friday11:00 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

Independently Family Owned, next to Hickory! 220-Seat Restaurant with 38 Taps of Craft Beer Brewed ONSITE, Guest Crafts, Meads, Wines, Cocktails & Pleasure Food in a 119-year-old former Pepsi plant!

Location

47 Duke St, Granite Falls, NC 28630

Directions

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