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Granite Falls Brewing Company
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47 Duke St
Granite Falls, NC 28630
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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Popular Items
N/A BEVERAGE
MOCKTAILS
Strawbanana
MERMAID MIST
BLUE RASPBERRY KOOL-AID, LEMONADE, SIERRA MIST, GARNISHED WITH A GUMMY MERMAID TAIL!
Play it Again
SCUBA STEVE
PINEAPPLE JUICE, ORANGE JUICE, AND GRENADINE (POMEGRANATE SYRUP) GARNISHED WITH A GUMMY KILLER SHARK!
SWAMP WATER
APPLE KOOL-AID, PINEAPPLE JUICE, LEMONADE, GARNISHED WITH A GUMMY GIANT BULLFROG!
UNICORN TEARS
BLUE RASPBERRY KOOL-AID, UNICORN SYRUP, LIME JUICE, GARNISHED WITH A GUMMY UNICORN SHAPE!
VIRGIN STRAW DAQUIRI
Add Ons
COASTAL FARE
GRILLED OR BLACKENED MAHI MAHI
GRILLED OR BLACKENED FRESH MAHI MHAI -* PLEASE INDICATE - BLACK BEAN CORN SALSA WITH CHOICE OF TWO SIDES.
MAHI MAHI FISH 'N CHIPS
BEER-BATTERED FRESH MAHI MAHI FILLETS WITH SNAKE RIVER IDAHO FRIES, HOUSEMADE KALE SLAW, TARTAR SAUCE, AND A LEMON WEDGE. * INCLUDES CHEROKEE ISLAND DINNER ROLL AND HONEY BUTTER
DESSERTS22
BEER 'N WINE ICE CREAM
BEER & WINE FLAVORED HOMEMADE ICE CREAM!!
Oreo Cream Cake
3 TIERS OF OREO INFUSED WHITE CAKE LAYERS STACKED WITH WHIPPED OREO FROSTING AND COVERED WITH THE SAME FROSTING! DRIZZLED WITH CHOCOLATE FUDGE AND OREO COOKIE PIECES!
REESE'S PEANUT BUTTER CAKE
3 TEIRS OF DELICIOUSLY MOIST CHOCOLATE CAKE, FILLED WITH A REESE'S PEANUT BUTTER WHIPPED CREAM FROSTING BETWEEN EACH LAYER! THEN, IF THAT WASN'T ENOUGH, THE SAME FROSTING COVERS THE ENTIRE CAKE, ADD MINI REESE PIECES AND A DEVINE CHOCOLATE DRIZZLE. THIS IS TRULY A REESE'S LOVERS DREAM CAKE!!
S'MORES CHEESECAKE
A DELICIOUS TRADITIONAL CHEESECAKE WITH A TWIST! THIS CHEESECAKE IS COVERED WITH A SEMI-SWEET FUDGE COATING AND IS THEN TOPPED WITH GRAHAM CRACKER PIECES, MARSHMALLOWS, AND HERSHEY'S CHOCOLATE PIECES. THE ONLY THING MISSING WITH THIS DELECTABLE TREAT IS THE CAMPFIRE AND GHOST STORIES!!
STRAWBERRY CHOCOLATE WINE
Handcrafted in small batches LOCALLY by Twisted Vine Winery (Lenoir, NC), a decadent combination of strawberries & rich chocolate!
DINNER ENTREES
AMISH HONEY MUSTARD SMOTHERED CHICKEN
CHICKEN BREAST GRILLED WITH AMISH HONEY MUSTARD, SWISS CHEESE, APPLEWOOD SMOKED BACON, AND YOUR CHOICE OF TWO SIDES.
BLACKENED CHICKEN PASTA ALFREDO
BLACKENED GRILLED CHICKEN OVER OUR SIGNATURE PASTA, HOUSEMADE ALFREDO SAUCE, AND A PIECE OF Texas toast.
COWBOY HAMBURGER STEAK
A THICK HAMBURGER STEAK COOKED TO TEMP (MEDIUM TO WELL) WITH YOUR CHOICE OF GRILLED PEPPER AND ONIONS OR MUSHROOM GRAVY. OR LOAD IT UP WITH ALL THREE FOR ONLY $.99 MORE. COMES WITH YOUR CHOICE OF TWO SIDES
GFBark 'n Bites
PB Puppy Froyo
On those hot days, we all deserve a cold refreshing treat! This yogurt based frozen dessert is a great way for your fur babies to beat the heat. Ingredients: Peanut Butter, Yogurt, and of course Love!
GFB Cheddar Dog Biscuits
This delicious treat is a classic with my two pups. Just a simple Cheddar cheese biscuit. Ingredients: Flour, Eggs, Water, Cheddar Cheese, and of course Love!
GFB Sweet Pot Apple Braids
Who doesn't love a good doughnut every now and then? This biscuit is modeled after a Cinnamon Twist but is crispy to help clean teeth while they snack. Ingredients: Sweet Potatoes, Apples, Eggs, Flour, Cinnamon, and of course Love!
GLOBAL CHEESESTEAKS
BOURBON STREET CHEESESTEAK
TOP ROUND W/ CREOLE WHITE PEPPER BBQ SAUCE, SWISS CHEESE, CARAMELIZED PEPPERS, AND ONIONS, ON A HOAGIE. COMES WITH A CHOICE OF FRIES OR CHIPS, OR UPGRADE A SIDE FOR ONLY $.89!
GFB'S PHILLY CHEESESTEAK
SINCE 2014! TOP ROUND, DICED UP W/ OUR KNOTTY GURL BEER CHEESE OR PROVOLONE - YOU CHOOSE - CARAMELIZED PEPPERS & ONIONS, ON AN 8-INCH HOAGIE. ** ADD MUSHROOMS OR A CROCK OF BEER CHEESE FOR $1.25! COMES WITH A CHOICE OF FRIES OR CHIPS, OR UPGRADE A SIDE FOR ONLY $.89!
JAPANESE CHICKEN PHILLY
PANKO-BREADED, TEPPANYAKI-GRILLED CHICKEN PIECES, WITH HOUSEMADE TERRIYAKY STOUT, PEPPER JACK CHEESE, CARAMELIZED PEPPERS & ONIONS, ON A HOAGIE.COMES WITH A CHOICE OF FRIES OR CHIPS, OR UPGRADE A SIDE FOR ONLY $.89!
MEXICAN PHILLY'CHANGA
TOP ROUND, CARAMELIZED RED/GREEN PEPPERS AND ONIONS, ROLLED IN A FLOUR TORTILLA, FLASH FRIED, DRIZZLED W/ KNOTTY GURL BEER CHEESE, SALASA & SRIRACHA SOUR CREAM. COMES WITH A CHOICE OF FRIES OR CHIPS, OR UPGRADE A SIDE FOR ONLY $.89!
KIDS MENU 22
SALADS
GFB COBB SALAD
MIXED GARDEN, DICED GRILLED CHICKEN, CRUMBLED APPLEWOOD SMOKED BACON, HARD BOILED EGG, TOMATO, CUCUMBER, AND BLUE CHEESE
GRILLED CAESAR SALAD
GRILLED ROMAINE HEART, DICED TOMATOES, GRATED PARMESAN, BUTTER GARLIC CROUTONS, AND HOUSEMADE CAESAR DRESSING.
KEY WEST STRAWBERRY SALAD
SPINACH, FRESH STRAWBERRIES, PICKLED RED ONIONS, HOUSEMADE MARGARITA CANDIED PECANS, GRATED PARMESAN WITH STRAWBERRY BALSAMIC VINAIGRETTE.
SIDE SALAD
MIXED GARDEN, DICED TOMATOES, CUCUMBERS, CHEDDAR, AND BUTTER GARLIC CROUTONS.
SAUCES
SHAREABLES
BACON BEER CHEESE FRIES
OUR SNAKE RIVER IDAHO FRIES ARE LOADED WITH BACON AND BEER CHEESE.
BEER BATTERED SHROOMS
FRICKLES (FRIED PICKLES )
BATTERED PICKLE COINS, DEEP FRIED, WITH HOUSEMADE RANCH!
MAPLE DUCK WONTONS
APPLEWOOD SMOKED DUCK BACON, CHARRED SWEET CORN, AND CREAM CHEESE WITH OUR BLACKBERRY-JALAPENO SAUCE.
PORK RINDS
PUB CHIP BASKET
A MOUND OF HOUSE PUB CHIPS WITH BEER CHEESE AND RANCH.
QUESADILLA
CHOOSE - CHICKEN OR BEEF - SHREDDED CHEESE, SALSA, SRIRACHA-LIME SOUR CREAM, BETWEEN TWO FLOUR TORTILLAS, THEN GRILLED FOR A CRISPY SHELL.
TAP-HANDLE CHEESE STIX
WHITE CHEESE IN SWEET PASTRY DOUGH, DEEP-FRIED. SERVED WITH OUR SOULFIRE DIPPING SAUCE
LOADED POT SOUP
SIDE KICKS
3 VEGGIE PLATE
AMISH HONEY MUSTARD POTATO SALAD
BACON MAC 'N BEER CHEESE
Br Btt O-RING SIDE
BROCCOLI & BEER CHEESE
COWBOY PUB CHIPS
KALE CIDER-KISSED SLAW
LOADED FRIES
OFF-THE-COBB MEXICAN STREET CORN
PORTUGUESE SMOKED TOMATO RICE
SNAKE IDAHO RIVER FRENCH FRIES
SUB SIDE SALAD
SPECIALS
Chicken Parm Philly
BBQ CHIX SLIDERS
Chix Wrap Special
A GRILLED CHICKEN BREAST PLACED ONTO FRIED CHEESE CURDS, RED PEPPERS, SPINACH, AND PESTO ALL ON AN "EVERYTHING SEASONED" CIABATA ROLL. SERVED WITH EITHER FRIES OR PUB CHIPS, OR UPGRADE TO ANY OTHER SIDE FOR A SMALL UPCHARGE OF $.89.
GFB Hot Ham 'n Cheese
POT SOUP
Margarita Chicken
Smash Burger
PAS-Tuesday
TAVERN BURGERS
APPALACHIAN SALOON BURGER
HANDCRAFTED BEEF PATTY TOPPED W/ PEPPER JACK CHEESE, APPLEWOOD SMOKED BACON, CARAMELIZED ONIONS, MAYO, AND BOURBON BBQ SAUCE ON A BRIOCHE BUN.
BACON BEER CHEESE BURGER
HANDCRAFTER BEEF PATTY TOPPED WITH KNOTTY GURL BEER CHEESE, APPLEWOOD BACON, LETTUCE, AND TOMATO ON A BRIOCHE BUN.
BISON BURGER
1/2 LB. PATTY! ALL-NATURAL, FARM-RAISED BISON, AMERICAN CHEESE, APPLEWOOD SMOKED BACON, BEER-BATTERED ONION RING, LETTUCE, TOMATO & OUR SOUL FIRE SAUCE ON A BRIOCHE BUN.
GFB'S PB&J ALL DAY BURGER
SINCE 2014! HANDCRAFTED BEEF PATTY TOPPED W/ PEANUT BUTTER, BLACKBERRY-JALAPENO SAUCE, APPLEWOOD SMOKED BACON AND A FRIED EGG ALL ON A BRIOCHE BUN.
HIGHWAY 321 PUB BURGER
HANDCRAFTED BEEF PATTY TOPPED W/ CHOICE OF CHEESE, LETTUCE, TOMATO, MAYO, AND HOUSEMADE PICKLES ON A BRIOCHE BUN. ADD APPLEWOOD SMOKED BACON OR BLUE CHEESE CRUMBLES FOR ONLY $.99.
RED, WHITE & BLUE BURGER
HANDCRAFTED BEEF PATTY TOPPED W/ BIG BUFFALO SAUCE, BLUE CHEESE, APPLEWOOD SMOKED BACON, LETTUCE, AND TOMATO ON A BRIOCHE BUN.
TUCKAWAY TUESDAY
TENDERS AND WINGS
3 TENDERS
3 OF OUR SIGNATURE BREADED CHICKEN TENDERS, FRIED TO A GOLDEN BROWN. TOSS IN A SAUCE FOR ONLY $.89!
6 TENDERS
6 OF OUR SIGNATURE BREADED CHICKEN TENDERS, FRIED TO A GOLDEN BROWN. TOSS IN A SAUCE FOR ONLY $.89!!!
8 TENDERS
8 OF OUR SIGNATURE BREADED CHICKEN TENDERS, FRIED TO A GOLDEN BROWN. TOSS IN A SAUCE FOR ONLY $.89!
TENDER PLATE
HOUSE BEER-BATTERED CHICKEN TENDERS TOSSED IN, OR PAIRED WITH, ANY WING, SERVED WITH OUR SNAKE RIVER IDAHO FRIES.
7 WINGS
7 OF OUR SALT AND PEPPER WINGS, FRIED TO A GOLDEN BROWN. TOSS IN A SAUCE AT NO EXTRA CHARGE, OR EAT THEM PLAIN. COMES WITH 1 DIPPING SAUCE
14 WINGS
14 OF OUR SALT AND PEPPER WINGS, FRIED TO A GOLDEN BROWN. TOSS IN ANY SAUCE, AT NO EXTRA CHARGE. COMES WITH (2) DIPPING SAUCES.
WRAPS & HANDHELDS
GFB'S BLACK BEAN BURGER WRAP
MADE-FROM-SCRATCH BLACK BEAN PATTY DUSTED W/ CAJUN SEASONING, HOUSEMADE SALSA & SRIRACHA-LIME SOUR CREAM, LETTUCE, TOMATO, AND ONIONS IN A FRESH TORTILLA. * OR GET IT BURGER STYLE ON A BRIOCHE BUN. *
GFB'S RACHEL
HANDCUT TURKEY BREAST GRILLED WITH SAUERKRAUT, 1000 ISLAND DRESSING, AND TOPPED WITH SWISS CHEESE ON MARBLE RYE BREAD.
GFB'S REUBEN
SINCE 2014! HOUSE-TREATED CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SWISS CHEESE, AND THOUSAND ISLAND DRESSING ON MARBLE RYE BREAD.
GRILLED, BLACKENED OR BATTERED CHICKEN SANDWICH
HANDCUT CHICKEN BREAST COOKED YOUR WAY, TOSSED IN YOUR CHOICE OF WING SAUCE, LETTUCE, TOMATO, CUCUMBER, AND RANCH DRESSING ON A BRIOCHE BUN. * OR MAKE IT A WRAP*
SOULFIRE BLACKENED CHICKEN WRAP
CHICKEN GRILLED WITH BLACKENING SEASONING, SOUL FIRE SAUCE, SHREDDED CHEESE, APPLEWOOD SMOKED BACON, LETTUCE, AND TOMATO IN A FRESH FLOUR TORTILLA WRAP.
GFB BEERS
*2.00 GFB MONDAY*
7 OZ POUR
BEER SAMPLE BUTTON
BLACKBERRY SELTZER
CASTLE STORMER SCOTTISH ALE
ON THE PALATE THIS DARK BEAUTY IS SMOKE AND TOFFEE, CALM-THE-SEAS SMOOTH. A FITTING TRIBUTE TO THOSE WHO THUNDER DAILY AGAINST THE STATUS QUO, REAPING FORTUNE AND REST IN THEIR TWILIGHT HOURS. SLAINTE! ABV: 9.0% IBU: 29
Free Mug Club Button
GOOBER, THE
HONEY NUT BROWN ALE
HOPPALACHIA IPA
OUR HYBRID EAST-WEST COAST IPA IS BREWED WITH HUGE LATE ADDITIONS OF AMARILLA, CITRA & CENTENNIAL HOPS, THEN DRY-HOPPED WITH CITRA, CENTENNIAL, AMARILLO, AND WARRIOR FOR A BRIGHT TROPICAL FLAVOR. ABV: 6.7% IBU: 87
QUIET WOLF
A HYBRID BETWEEN AN IRISH RED AND AN AMAERICAN AMBER. SUPER MALTY UTILIZING SPECIAL B & MELANODIN MALTS. DARK SUGAR FLAVORS OF TOFFEE & MOLASSES, RAISIN, PRUNES & OTHER DRIED FRUITS. ROUNDED OUT WITH HALLERTAU HOPS FOR BALANCE. ABV: 6.3%
KNOTTY GURL BLONDE ALE
AT OUR 220-SEAT BREWPUB, THIS LIGHT-BODIED, REFRESHING, SESSIONABLE BLONDE ALE IS OUR TOP SELLING ITEM. WE USE 2-ROW MALT AND A TOUCH OF WHEAT, AND CENTENNIAL AND MAGNUM HOPS TO BALANCE THE LIGHT MALTY CHARACTERISTICS. WITH ITS TROPICAL AROMA AND CLEAN, BISCUITY FINISH, KNOTTY GURL IS AN APPROACHABLE BLONDE FOR THOSE COURTING THE FINER BEERS IN LIFE. ABV: 4.0% IBU: 21
Knotty Gurl Orange
BENNICK'S WHEAT ALE
CRAFTED USING 100% RED MALT, DRY-HOPPED WITH MOSAIC, AMARILLO, AND PACIFICA HOPS. ABV: 7.1% IBU: 70 204 CALORIES!
MOTOR MAID
P.B.B.F. IMPERIAL STOUT
ABV: 8.5%
PEACE/LOVE/BEER CHOC. PORTER
A SUBTLE NOSE OF CHOCOLATE AND TOASTED COCONUT, FOLLOWED BY FLAVORS OF CHOCOLATE, MILDLY ROASTED COFFEE, AND BLACK CHERRIES. A LEISURE, SIPPING PORTER. ABV: 5.7%
PINK GUAVA FALLS SOUR ALE
ABV: 5.5%
ROGER THAT WHEAT
SCOTTISH BREAKFAST CASTLE STORMER
OUR CELEBRATED CASTLE STORMER, WEE HEAVY WITH COFFEE ADDED! ABV: 9.0%
SOULFIRE HAZY IPA
OUR UNAPOLOGETICALLY HAZY IPA ASSEMBLES THE BEST IN CITRA, MOSAIX, AND SIMCOE HOPS. ON THE NOSE, THIS JUICY CONTRAPTION IS PINE RESIN, PINEAPPLE, AND PASSIONFRUIT; READY YOUR PALATE FOR THE CRISP BITE OF FRAGRANT TROPICAL NOTES & LACTOSE, CULMINATING IN A STICKY MOUTHFUL AND LINGERING GRAPEFRUIT FINISH. ABV: 6.8% IBU:
GFB CIDERS
DOMESTICS
GUEST CRAFT BEERS
OUR SPECIAL ALE
ABV: 6.5% IBU: 45
GINGER'S REVENGE CRAFT BREWERY - LIME AGAVE GINGER BEER
ABV: 5.0%
LEFT HAND BREWING - PEANUT BUTTER MILK STOUT *NITRO*
ABV: 6.2% IBU: 25
Cacao milk stout
Matt's Brewing Co. S'mores
French Toast Milk Stout
Red Oak
ABV: 5.3%
HIGH WATERMELON
ABV: 4.6%
Left Hand Brewing Pumpkin Spice Latte NITRO
Hop Gummies
White Zombie
FLIGHTS
TASTING SAMPLE
KNOTTY GURL BLONDE
COFFEE CASTLESTORMER
CASTLE STORMER
PEACE LOVE BEER
PINK GUAVA FALLS
Motor Maid
QUIET WOLF
Blackberry Seltzer
French Toast Stout
Gingers Revenge
Red Oak
Hell or High Watermelon
Smores Porter
OUR SPECIAL ALE
Pear Cider
Passion Seeker
Blood Orange
Triple Berry
Cider Donut
STRAWBERRY LEMONADE
PEACH PARTY
COCKTAILS 22
AMARETTO RED SOUR
AMARETTO, CRANBERRY JUICE, SOUR MIX
ASHEVILLE MOSCOW MULE
GINGER'S REVENGE LIME-AGAVE GINGER BEER (ASHEVILLE, N.C.), VODKA AND A LIME. (JUICED OF COURSE)
Bloody Mary
TITO'S VODKA AND GFB'S SIGNATURE BLOODY MARY MIX
BLUE GATORADE
GRAPE VODKA, PEACH SCHNAPPS, BLUE CURAÇAO, SOUR MIX.
DARK 'N STORMY
GINGER'S REVENGE LIME-AGAVE GINGER BEER (ASHEVILLE, N.C.), DARK RUM, LIME. (JUICED OF COURSE)
DEVIL'S OPERA MARGARITA
TEQUILA, TRIPLE SEC, LIME JUICE, SOUR MIX, MUDDLED JALAPEÑOS.
THE GOBLIN KING
BLACK VODKA, RAZZMATAZZ, BLUE CURAÇAO W/ EDIBLE GLITTER
GOLD RUSH
WHISKEY, HONEY, LEMON JUICE
HILLBILLY PUNCH
RUMCHATA, PEACH SCHNAPPS, AMARETTO, CRANBERRY JUICE, SIERRA MIST
HIPPIE JUICE
VODKA, TRIPLE SEC, MALIBU RUM, WATERMELON PUCKER, LEMONADE, SIERRA MIST.
ITALIAN NIGHTS MARGARITA
JOSÉ CUERVO GOLD, AMARETTO, ORANGE JUICE, SOUR MIX, TRIPLE SEC.
LIQUID MARIJUANA
CAPTAIN MORGAN SPICED RUM, MALIBU RUM, MALONE MELON, PINEAPPLE JUICE, BLUE CURAÇAO.
MALEFICENT ICED TEA
VODKA, LIGHT RUM, GIN, TEQUILA, BLUE CURAÇAO, SPLASH OF SOUR MIX & GRENADINE, Sierra Mist, LEMON WEDGE
RAINBOW ROAD
VODKA, GIN, RUM, GRENADINE, ORANGE JUICE, BLUE CURAÇAO.
STRAWBERRY MOJITO
WHITE RUM, MINT SIMPLE SYRUP, MINT LEAVES, STRAWBERRIES, LIME JUICE, SELTZER.
SUMMER RED SANGRIA
RED WINE, BRANDY, ORANGE JUICE, FRESH FRUITS.
THORNEY ROSE
VODKA, PEACH SCHNAPPS, STRAWBERRY, LEMONADE, Sierra Mist
TIE DYE MAI TAI
DARK RUM, PINEAPPLE JUICE, MANGO PUREE, GRENADINE, BLUE CURAÇAO.
TOKYO ICED TEA
RUM, GIN, MELONE MELON, TRIPLE SEC, SOUR MIX, Sierra Mist.
PSYCHO EX-GIRLFRIEND
BLACK VODKA, ORANGE JUICE, MANGO PUREE, GRENADINE W/ RED SUGAR RIM.
BAHAMA MAMA
LIT
TUESDAY COCKTAIL
Trashcan
MARGARITA
Play It Again
House Kentucky Cream
Old Fashioned
SUNDAY SPICY BLOODY MARY SPECIAL
Manhattan
PUMPKIN DREAM
RED WINES 22
THE ATOM CABERNET SAUVIGNON
CALIFORNIA- FULL-BODIED & ULTRA -SMOOTH; YOUR SENSES WILL BE BEGUILED BY CASSIS, BLACKBERRY & BLACK RASPBERRY; ACCENTS OF VANILLA AND BAKING SPICE LEND DEPTH; THIS WINE FINISHES LONG, WITH MODERATE YET BALANCED ACIDITY AND THE MEREST HINT OF BLACK PEPPER.
ROBERT HALL CABERNET SAUVIGNON
CALIFORNIA- (Paso Robles) - MEDIUM-BODIED; AROMAS & FLAVORS OF CHOCOLATE NUTS, SPICED PLUMS, PALM SUGAR & SANDALWOOD, WITH A SILKY, INTRIGUING FINISH REVEALING NOTES OF SPICY CIDER, OLIVE & NUTS, WITH CHEWY, DUSTY TANNINS AND MODERATE OAK FLAVOR.
VINE LEAF RED BLEND
SPAIN - LIGHTER-BODIED; DARK CHERRY, MELON, BLACK PEPPER, LIGHT CINNAMON, A PERFECT BALANCE ON THE PALATE.
TWISTED VINE WINERY FRONT PORCH RASPBERRY ZEN
LENOIR, N.C. - HANDCRAFTED LOCALLY, A MOUTHWATERING BLEND OF ZINFANDEL AND RIPE RASPBERRIES.
Twisted Vine Winery Chocolate Strawberry
SHOOTERS 22
THE PICKLE-BACK
SHOT OF JAMESON IRISH WHISKEY, CHASED BY A SHOT OF HOUSE PICKLE BRINE.
THE JALAPEÑO-BACK
SHOT OF CORRALEJO TEQUILA, CHASED BY A SHOT OF PICKLED JALAPEÑO BRINE
Cinnamon Toast Crunch
RUMCHATA, FIREBALL WHISKEY
IRISH CAR BOMB
Irish cream, NITRO BEAR
JAMESON "GREEN TEA"
JAMESON IRISH WHISKEY, SOUR MIX, PEACH SCHNAPPS, Sierra Mist
MCINTOSH APPLE
APPLE PUCKER, PEACH SCHNAPPS, SPLASH OF CRANBERRY & PINEAPPLE JUICE
LEMON DROP
CITRUS VODKA, LEMONADE W/ SUGAR RIM
breakfast shot
ROOT BEER LOLLIPOP
WHITE WINES 22
CARLETTO ITALIAN VINO BIANCO PROSECCO
ITALY (VENETO) - HANDCRAFTED FROM SELECTED WHITE INDIGENOUS GRAPES GROWN IN THE UNSPOILED ITALIAN COUNTRYSIDE.
TOMMASI PINOT GRIGIO
ITALY ( VENETO) - APPLE, PEAR, MINERALITY, SLIGHT EFFERVESCENCE, LIME ZEST, LIGHT PINEAPPLE. DRY WITH MEDIUM ACIDITY & FINISH
VINE LEAF PINOT GRIGIO
SPAIN - AROMAS OF CITRUS, MELON & PEAR; CRISP FLAVORS & DISTINCTIVE!
TWISTED VINE WINERY BODACIOUS PEACH CHARDONNAY
LENOIR, N.C.- HANDCRAFTED LOCALLY, A LOVELY BLEND OF CHARDONNAY AND RIPE PEACHES.
VINE LEAF CHARDONNAY
SPAIN - SMOOTH, ROUND TEXTURE AND CREAMY APPLE, CITRUS & PEACHE FLAVORS ARE BALANCED BY CRISP ACIDITY.
Borgo Magredo Pinot
Sunday Wine
Bottled Beer
Canned Beer
4 Pack Mix and Match
4 Pack Knotty Girl
4 Pack Irish Heart
4 Pack Castlestormer
4 Pack Hoppalachia
4 Pack Sour Guava
4 Pack Soulfire Hazy IPA
Michelob Ultra Organic Seltzer
White Claw
Knotty Girl Single Can
Hoppalachia IPA Single Can
Castlestormer Scottish Single Can
Pink Guava Sour Single Can
Soulfyre Hazy IPA Single Can
Irish Heart Amber Single Can
Michelob ULTRA
BOTTLE WINES RED
BOTTLE WINES WHITE
BULK SAUCES
1/6 BBL
1/2 BBL
CASE BEER
T-SHIRTS
TIE-DYE HAPPIER/HOPPIER
ALE TRAIL
EYES OFF MY CANS
ADVERTISEMENT TEE
PEACE,LOVE,BEER T SHIRT
SLATE BLUE T SHIRT WITH WHITE BADGE LOGO ON FRONT, AND PEACE, LOVE, AND BEER BADGE ON THE BACK.
Bad Add Cig - Single Color T Shirt
Single color (White) design on back of t shirt, and company logo on front.
Bad Ass Cig - 2 color design
Full color design on back, with full color company logo on front .
Bad Ass Cig - Work Shirt
Short sleeve button down thick material work shirt. Has full color logo on whole back of shirt, with company logo on front.
MUG CLUB
Gift Certificate
KITCHEN ROUND OF BEERS!!!!
TOURS
GFB ECONOMY TOUR
Includes a behind-the-scenes tour given by Owner, a GFB Custom Pint Glass, GFB Sticker, GFB Growler w/ your choice of GFB BEER to fill it with.
ULTIMATE GFBEERHEAD TOUR
Includes a behind-the-scenes tour given by the Owner, a GFB tin tacker, a GFB coffee mug, a GFB Sticker, and a GFB Growler with your choice of ANY BEER OR CIDER WE PRESENTLY HAVE ON TOP. (Guest beer, cider, and GFB Small batch series are while supplies last.)
SMALL (FLAVORED)
Group C
Accessories
Cigar 'n Bourbon Pairing
Single Admission
Event includes 3 cigars paired with 3 different bourbons. Admission includes tasting of bourbons until they are gone!!! So come hang out with us and get to know the GFB family.
Couples Admission
Event includes 3 cigars paired with 3 different bourbons. Admission includes tasting of bourbons until they are gone!!! So come hang out with us and get to know the GFB family.
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|11:00 am - 11:00 pm
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|Wednesday
|11:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 11:00 pm
|Friday
|11:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 11:00 pm
Independently Family Owned, next to Hickory! 220-Seat Restaurant with 38 Taps of Craft Beer Brewed ONSITE, Guest Crafts, Meads, Wines, Cocktails & Pleasure Food in a 119-year-old former Pepsi plant!
47 Duke St, Granite Falls, NC 28630