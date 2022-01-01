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The Greentown Grill

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1549 Route 507

Greentown, PA 18426

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Gift Cards

Order Again

BREAKFAST SIDES

TOAST

$1.50

CORNED BEEF HASH

$2.95

BACON

$2.50

SAUSAGE LINKS

$2.50

SAUSAGE PATTIES

$2.50

PORK ROLL

$2.50

SCRAPPLE

$2.50

TOASTED BAGEL

$2.00

CINNAMON BUN

$4.95

OATMEAL & TOAST

$5.95

HAM

$2.50

HOMEFRIES

$2.50+

HASHBROWNS

$2.50

BREAKFAST SPECIALS

COUNTRY BENEDICT

$8.00

STRAWB/BB PANCAKES

$5.95

3 LITTLE PIGS OML

$6.95

JERSEY WRAP

$7.50

APPLE/BB SH. STACK

$4.95

MEXICAN WRAP

$7.50

SPECIAL OMELETTE

$6.95

SHORT BB SPECIAL

$5.50

APPLE/BB SHORT PAN

$4.95

PIGGY BFAST WRAP

$7.50

SH. FRENCH & MEAT

$4.95

SOUTHWEST OMELETTE

$6.95

SPO OMELETTE

$6.95

COUNTRY FRIED STEAK

$7.50

SHORT PANCAKE/MEAT

$5.50

EGGS BENNEDICT

$8.00

ITALIAN WRAP

$7.50

VEGGIE WRAP

$6.95

SH. FRENCH SAUS PATT.

$5.95

CBH & EGGS

$5.50

STEAK & EGGS

$7.50

SAUSAGE BFAST WRAP

$6.50

SHORT BANANA

$5.50

MCJASON/BAGEL

$6.95

BFAST WRAP SPECIAL

$6.95

BB STFD FRENCH

$5.95

APPLE/WALNUT FT

$5.95

SHORT STRAWBERRY

$4.00

STRAWB/BB SH FRENCH

$5.95

SH CHOC PUMPKIN

$4.95

COMBO PLATES

SMALL COMBO PLATE

$7.50

SHORT STACK, EGGS & CHOICE OF BREAKFAST MEAT

LARGE COMBO PLATE

$10.50

SHORT STACK, EGGS, CHOICE OF BREAFAST MEAT, TOAST & HOMEFRIES

EGG PLATTERS

EGGS & TOAST

$2.50

EGGS, HF & TOAST

$3.95

EGGS, MEAT & TOAST

$4.95

EGGS, HF, MEAT & TOAST

$6.00

CORNED BEEF HASH & EGGS

$5.95

COUNTRY FRIED STEAK & EGGS

$7.95

BREADED AND FRIED STEAK TOPPED WITH WHITE PEPPER GRAVY

STEAK & EGGS

$7.95

(5 oz.) BREAKFAST STEAK, (2) EGGS, HOMEFRIES & TOAST

BREAKFAST WRAP

$6.95

SCRAMBLED EGGS, CHOICE OF MEAT & CHEESE. SERVED WITH HOMEFRIES.

MCDEB

$3.95

ONE EGG, MEAT & CHEESE ON A ROLL

MCJASON

$4.95

TWO EGGS, MEAT & CHEESE ON A ROLL

EGGS NO TOAST

$1.50

FRENCH TOAST/PANCAKES

PANCAKES

$3.50+

FRENCH TOAST

$3.50+

STUFFED FRENCH TOAST

$5.95

SHORT STACK STUFFED WITH WARM CREAM CHEESE & STRAWBERRY OR BANANA TOPPING

OMELETTES

BACON OMELETTE

$6.95

PLAIN OMELETTE

$4.95

CHEESE OMELETTE

$5.95

THREE CHEESE OMELETTE

$6.95

SWISS, AMERICAN & CHEDDAR

VEGETABLE OMELETTE

$6.95

TOMATO, BROCCOLI, PEPPER, MUSHROOM & ONION

HAM OMELETTE

$6.95

MUSHROOM OMELETTE

$6.95

SAUSAGE OMELETTE

$6.95

WESTERN OMELETTE

$6.95

HAM, PEPPER & ONION

MEXICAN OMELETTE

$6.95

HAM, ONION, JALAPENO, SALSA & CHEDDAR

CORDON BLEU OMELETTE

$6.95

HAM, MUSHROOM & SWISS

IRISH OMELETTE

$6.95

CORNED BEEF HASH & CHEESE

SPINACH, TOMATO & FETA OMELETTE

$6.95

MEATLOVERS OMELETTE

$6.95

HAM, BACON & SAUSAGE

FARMERS SCRAMBLE

$7.95

HOMEFRIESM, HAM, BACON, SAUSAGE, TOMATO, ONION, MUSHROOM, PEPPER & CHEESE

SOUP

SOUP OF THE DAY

$2.95+

SEAFOOD SOUP

$4.95+

APPETIZERS

BONE-IN WINGS

$6.95+

BONELESS WINGS

$7.95

SAMPLER

$9.95

CHICKEN STRIPS, ONION RINGS, BROCCOLI BITES & MOZZARELLA STICKS. SERVED WITH BBQ, RANCH & MARINARA

BROCCOLI & CHEDDAR BITES

$5.95

PIEROGIES

$5.50

GARBAGE WEDGES

$6.95

SEASONED STEAK FRIES LOADED WITH CHEESE, BACON, ONION, TOMATO, JALAPENO & SECRET SAUCE

BACON RANCH CHEDDAR WEDGES

$5.95

SEASONED STEAK FRIES TOPPED WITH BACON, RANCH & CHEDDAR CHEESE

CHEESE QUESADILLA

$5.95

SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM

CHICKEN QUESADILLA

$6.95

SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM

LOADED POTATO SKINS

$7.95

HALVED BAKED POTATOES STUFFED WITH BACON, BROCCOLI & CHEESE.

SHRIMP COCKTAIL

$9.95

(5) SERVED WITH COCKTAIL SAUCE

CRAB CAKES

$9.95

(3) SERVED WITH SPICY CAJUN MAYO

CALAMARI

$10.95

HANDBREADED & FRIED. SERVED WITH HOUSE MARINARA

DOZEN CLAMS

$10.95

STEAMED CLAMS. SERVED WITH DRAWN BUTTER

CHICKEN STRIPS

$8.95

(3) CHICKEN TENDERS & SIDE OF BBQ. SERVED WITH FRIES

MOZZARELLA STICKS (5)

$5.50

CRISPY FRIES

$2.50

FRESH CUT FRIES

$2.50

SWEET POTATO FRIES

$2.50

ONION RINGS

$3.95

BURGERS

HAMBURGER

$6.50

PLAIN. SERVED WITH CHIPS

HAMBUGER DELUXE

$8.50

LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES

CHEESEBURGER

$6.95

PLAIN. SERVED WITH CHIPS

CHEESEBURGER DELUXE

$8.95

LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES

BACON CHEESEBURGER

$7.95

PLAIN. SERVED WITH CHIPS

BACON CHEESEBURGER DELUXE

$9.95

LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES

BLACK & BLEU BURGER

$7.95

BACON & BLEU CHEESE CRUMBLES. SERVED WITH CHIPS

BLACK & BLEU BURGER DELUXE

$9.95

LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES

A1 BURGER

$7.95

BACON, MUSHROOM, SWISS & A1 SAUCE. SERVED WITH CHIPS

A1 BURGER DELUXE

$9.95

BACON, MUSHROOM, SWISS & A1 SAUCE. LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES

RODEO BURGER

$7.95

BACON, AMERICAN CHEESE, BBQ, TOPPED WITH AN ONION RING. SERVED WITH CHIPS

RODEO BURGER DELUXE

$9.95

BACON, AMERICAN CHEESE, BBQ, TOPPED WITH AN ONION RING. SERVED WITH FRIES

PITTSBURGER

$7.95

FRIED EGG, BACON & CHEESE. SERVED WITH CHIPS

PITTSBURGER DELUXE

$9.95

FRIED EGG, BACON & CHEESE. LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES

CHIPOTLE BEAN BURGER

$6.50

SPICY VEGETARIAN BURGER. SERVED WITH CHIPS

CHIPOTLE BEAN BURGER DELUXE

$9.95

SPICY VEGETARIAN BURGER. LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES

HOT DOG

$2.50

CHILI DOG

$4.95

WRAPS

CHEESESTEAK WRAP

$7.95

SERVED WITH FRIES

CHICKEN CHEESESTEAK WRAP

$7.95

CHICKEN BACON RANCH WRAP

$7.95

CRISPY CHICKEN, BACON, LETTUCE & TOMATO. SERVED WITH FRIES

HOT WING WRAP

$7.95

CRISPY CHICKEN, BUFFALO SAUCE & MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH FRIES

TUNA WRAP

$7.95

LETTUCE & TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES

CHICKEN CAESAR WRAP

$7.95

CRISPY CHICKEN, ROMAINE, CAESAR & PARMESAN CHEESE. SERVED WITH FRIES

BLT WRAP

$7.95

TURKEY BLT WRAP

$7.95

TURKEY, ROMAINE, BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH FRIES

CHICKEN SALAD WRAP

$7.95

HOT HOAGIES

CHICKEN CHEESESTEAK HOAGIE

$7.95

CHEESESTEAK HOAGIE

$7.95

(7oz) STEAK & CHEESE ON A HOAGIE ROLL

HOT WING HOAGIE

$7.95

CRISPY CHICKEN, BUFFALO SAUCE & MOZZARELLA CHEESE.

CHICKEN PARMESAN HOAGIE

$7.95

MARINARA & MELTED MOZZARELLA.

EGGPLANT PARMESAN HOAGIE

$7.95

MARINARA & MELTED MOZZARELLA.

MEATBALL PARMESAN HOAGIE

$7.95

MARINARA & MELTED MOZZARELLA

CHICKEN BACON RANCH HOAGIE

$7.95

CRISPY CHICKEN, BACON, RANCH, LETTUCE & TOMATO. SERVED WITH CHIPS

COLD HOAGIES

ITALIAN HOAGIE

$7.95

HAM, CAPICOLA, SALAMI, PROVALONE, LETTUCE, TOMATO, ONION, ROASTED RED PEPPERS. HOUSE DRESSING. SERVED WITH CHIPS

TURKEY HOAGIE

$7.95

CHEESE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS

TUNA HOAGIE

$7.95

LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS

CHICKEN SALAD HOAGIE

$7.95

LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS

HAM & CHEESE HOAGIE

$7.95

CHEESE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS

CLUB SANDWICHES

CHEESEBURGER CLUB

$6.95

COOKED TO ORDER WITH BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH COLESLAW & CHIPS.

PASTRAMI CLUB

$6.95

BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH COLESLAW & CHIPS.

TURKEY CLUB

$6.95

BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH CHIPS

HAM CLUB

$6.95

BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH CHIPS

BLT CLUB

$6.95

BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH CHIPS

TUNA CLUB

$6.95

BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH CHIPS

GYROS

LAMB GYRO

$7.95

LETTUCE, TOMATO, ONION & TZATZIKI SAUCE ON A PITA. SERVED WITH FRIES

CHICKEN GYRO

$8.95

LETTUCE, TOMATO, ONION & TZATZIKI ON A PITA. SERVED WITH FRIES

SALADS

SM HOUSE SALAD

$2.95

TOMATO, CUCUMBERS & ONION

LG HOUSE SALAD

$4.95

TOMATO, CUCUMBER & ONION

BUFFALO CHICKEN SALAD

$8.95

CRIPSY BUFFALO CHICKEN & BLEU CHEESE CRUMBLES ON LARGE GARDEN SALAD.

CHICKEN CAESAR SALAD

$8.95

GRILLED CHICKEN, PARMESAN & CROUTONS ON BED OF ROMAINE

CHEF SALAD

$8.95

HAM, TURKEY, SWISS, AMERICAN & EGG ON LARGE HOUSE SALAD

FILET MIGNON SALAD

$9.95

FILET MIGNON & BLEU CHEESE CRUMBLES ON LARGE HOUSE SALAD

STRAWBERRY FIELDS SALAD

$8.95

STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, CRAISINS & WALNUTS. (RASPBERRY VINAIGRETTE RECOMMENDED)

GRILLED CHICKEN SALAD

$8.95

GRILLED CHICKEN, TOMATO, ONION, OLIVES & HARDBOILED EGG

CAESAR SALAD

$5.95

DELI SANDWICHES

TUNA SANDWICH

$6.50

LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES

CHICKEN SALAD SANDWICH

$6.50

LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS

TURKEY SANDWICH

$6.50

LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS

HAM SANDWICH

$6.50

LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS

COLD PASTRAMI SANDWICH

$6.50

LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS

HOT PASTRAMI SANDWICH

$6.50

PASTRAMI & CHEESE. SERVED WITH CHIPS

TURKEY RUEBEN

$7.95

TURKEY, SWISS, SAUERKRAUT & RUSSIAN DRESSING ON GRILLED RYE. SERVED WITH CHIPS

TURKEY RACHAEL

$7.95

TURKEY, SWISS, COLESLAW, RUSSIAN DRESSING ON GRILLED RYE. SERVED WITH CHIPS

PASTRAMI RUEBEN

$7.95

PASTRAMI, SWISS, SAUERKRAUT & RUSSIAN ON GRILLED RYE. SERVED WITH CHIPS

PASTRAMI RACHAEL

$7.95

PASTRAMI, SWISS, COLESLAW & RUSSIAN DRESSING ON GRILLED RYE.

BLT SANDWICH

$5.95

WITH MAYO. SERVED WITH CHIPS

CHICKEN CUTLET SANDWICH

$6.95

LETTUCE, TOMATO & ONION ON A BUN. SERVED WITH CHIPS

PATTY MELT

$7.95

FRIED ONION & SWISS ON GRILLED RYE

GRILLED CHICKEN MELT

$7.95

GRILLED CHICKEN, ROASTED RED PEPPERS, MOZZARELLA & BALSAMIC ON A ROLL

GRILLED CHEESE

$3.50

GRILLED CHEESE & HAM

$4.95

GRILLED CHEESE & BACON

$4.95

KIDS MENU

SILVER DOLLAR PANCAKES

$5.95

(4) SILVER DOLLAR PANCAKES

ONE EGG & TOAST

$2.95

KIDS GRILLED CHEESE

$5.95

SERVED WITH FRIES

KIDS HOT DOG & FRIES

$5.95

SERVED WITH FRIES

KIDS CHEESEBURGER & FRIES

$7.50

COOKED WELL DONE. SERVED WITH FRIES

KIDS CHICKEN STRIPS

$6.50

(2) CHICKEN TENDERS & SIDE OF BBQ. SERVED WITH FRIES

KIDS PASTA & MEATBALLS

$7.95

CHOICE OF PASTA & 1 MEATBALL

LUNCH SPECIALS

FRENCH DIP

$9.95

OF RUEBEN

$7.95

SHRIMP CAESAR WRAP

$8.95

SOUTHWEST CHSSTK HOAGIE

$7.95

FISH & CHIPS

$8.95

BUFF. CHKN BLT WRAP

$6.95

ITALIAN CHKN SANDWICH

$7.50

OF ROAST BEEF

$8.95

CRISPY FISH BLT WRAP

$7.95

ROAST BEEF W/ CHEDD

$7.50

CBR QUESADILLA

$7.50

BUFFALO CHKN CHSSTK

$7.95

RUEBEN BURGER

$8.95

GYRO WRAP

$7.95

SPINACH SALAD

$12.95+

CRISPY FISH BLT/ROLL

$8.95

PHILLY QUESADILLA

$7.95

CRISPY FISH BLT

$6.95

BUFF CHKN WRAP

$6.95

CRISPY CHKN CLUB

$6.95

SHRIMP CAESAR WRAP

$8.95

GR. CHICKEN SALAD

$8.50

ROAST BEEF MELT

$7.95

SPINACH SALAD

$8.95+

BUFFALO CHKN HOAGIE

$7.95

A1 BAC MUSH SWISS B

$8.50

FISH & CHIPS

$7.95

CHICKEN CAESAR SALAD

$8.50

JERSEY BURGER DELUXE

$8.95

TURKEY BLT WRAP

$6.50

HOT HAM & CHEESE

$6.95

CALI CHEESESTEAK

$7.50

LOADED CHEESESTEAK

$7.50

BACON JALAPENO BURG

$8.95

MEATBALL PARM HOAGIE

$6.95

CBR WRAP

$6.50

HOT HAM/SWISS

$7.95

SAUSAGE PARM HOAGIE

$7.95

PATRAMI RUEBEN PUMPERNICKEL

$7.50

MONTE CRISTO

$8.00

CHKN PARM HOAGIE

$7.00

PAST RUEB WRAP

$7.50

CRISPY CHKN SPECIAL

$6.95

GR CHKN WRAP SPECIAL

$6.95

SHRIMP & CHIPS

$10.50

CHKN SAL SPECIAL

$6.50

TURKEY BLT SPECIAL

$7.50

CHILI CHSBURG/FF

$8.95

BUFF CHKN SALAD

$7.95

CHSBURG PLATTER

$7.95

LUNCH SHRIMP BASK.

$9.95

PAST RACHAEL

$7.50

CHICKEN CEASAR WRAP

$7.50

CHKN BAC RANCH SPECIAL

$7.95

CHKN STRIPS/FF

$8.00

TUNA MELT

$6.50

2 CHILI DOG/FF

$7.95

STRAWB FIELDS SALAD

$8.95

QUESADILLA SPECIAL

$7.50

PASTRAMI/SWISS HR

$6.95

BUFF CHICKEN CUTLET

$6.50

OPENFACE TURK RACHAEL

$7.95

TUNA WRAP SPECIAL

$7.50

ZESTY CHICKEN SANDWICH

$6.95

CHKN MELT WRAP

$6.95

BLACK ANGUS BEEF

MEATLOAF

$12.00

TOPPED WITH GRAVY, SERVED WITH 2 SIDES

SMOTHERED CHOP STEAK

$13.00

1LB. BLACK ANGUS PATTY SMOTHERED IN ONIONS, MUSHROOMS & GRAVY. SERVED WITH 2 SIDES.

LIVER & ONIONS

$13.00

CALVES LIVER WITH FRIED ONION & BACON. SERVED WITH 2 SIDES

NEW YORK STRIP STEAK

$18.00

11OZ. GRILLED TO YOUR LIKING. SERVED WITH 2 SIDES

RIBEYE STEAK

$19.00

12OZ GRILLED TO YOUR LIKING. SERVED WITH 2 SIDES

PRIME RIB

$21.00

10 OZ. ROASTED THEN GRILLED. SERVED WITH 2 SIDES

FILET MIGNON

$23.00

8oz. GRILLED TO YOUR LIKING. SERVED WITH 2 SIDES

PASTA & POULTRY

CHICKEN SCAMPI

$15.00

FRESH BUTTER & GARLIC SAUCE. SERVED WITH CHOICE OF PASTA

CHICKEN FLORENTINE

$15.00

LEMON BUTTER SAUCE WITH WILTED SPINACH. SERVED WITH CHOICE OF PASTA

CHICKEN PARMESAN

$15.00

HANDBREADED CUTLET TOPPED WITH MARINARA AND MELTED MOZZARELLA. SERVED WITH CHOICE OF PASTA

EGGPLANT PARMESAN

$12.00

HANDBREADED EGGPLANT TOPPED WITH MARINARA & MELTED MOZZARELLA. SERVED WITH CHOICE OF PASTA

MEATBALL PARMESAN

$13.00

TOPPED WITH MARINARA & MELTED MOZZARELLA. SERVED WITH CHOICE OF PASTA

FETTUCCINE ALFREDO

$12.00+

CREAMY PARMESAN/ROMANO SAUCE OVER PASTA

BAKED CHEESE RAVIOLI

$12.00

BAKED WITH MARINARA AND MELTED MOZZARELLA

SPINACH & ARTICHOKE RAVIOLI

$14.00

PINK CREAM SAUCE WITH SPINACH & TOMATO

CHICKEN PICCATA

$13.00

LEMON BUTTER WINE SAUCE WITH CAPERS. SERVED WITH PASTA

HONEY DIPPED CHICKEN

$12.00

(4) PIECE FRIED CHICKEN. SERVED WITH 2 SIDES

PENNE ALA VODKA

$14.00+

CHICKEN STRIPS

$8.95

CHICKEN STRIPS

$8.95

SEAFOOD

FISHERMAN COMBO

$14.00

BEER BATTERED COD, SHRIMP & FRIES. SERVED WITH COCKTAIL & TARTAR

SHRIMP BASKET

$14.00

SERVED WITH FRIES & COCKTAIL SAUCE

SHRIMP & CHICKEN BASKET

$14.00

FRIED SHRIMP & CHICKEN STRIPS WITH FRIES. SERVED WITH BBQ & COCKTAIL SAUCE

SHRIMP SCAMPI

$17.00

FRESH BUTTER GARLIC SAUCE OVER PASTA

SCALLOP SCAMPI

$17.00

FRESH LEMON BUTTER SAUCE OVER PASTA

SEAFOOD MARINARA

$21.00

SHRIMP & SCALLOPS IN OUR HOUSE MARINARA. SERVED WITH PASTA

SHRIMP FRA DIAVLO

$17.00

JUMBO SHRIMP IN OUR SPICY HOUSE MARINARA. SERVED WITH PASTA

LINGUINI RED CLAM SAUCE

$16.00

BUTTER GARLIC WINE SAUCE WITH CLAMS. SERVED WITH PASTA

LINGUINI WHITE CLAM SAUCE

$16.00

LOBSTER RAVIOLI

$20.00

SERVED IN A TOMATO INFUSED ALFREDO SAUCE

MAHI MAHI

$20.00

CHARBROILED FILET TOPPED WITH MANGO SALSA. SERVED WITH 2 SIDES

LOBSTER TAIL

$30.00

8oz. LOBSTER TAIL WITH DRAWN BUTTER. SERVED WITH 2 SIDES

CRAB LEGS

$26.00

1lb. SNOW CRAB LEGS WITH DRAWN BUTTER. SERVED WITH 2 SIDES

SURF & TURF

SURF & TURF

$28.00

DINNER SPECIALS

PRIME RIB SPECIAL

$14.95

CHKN FLORN. & BROC

$15.00

SALMON/SPIN PICCATA

$21.00

SEAFOOD SCAMPI SPECL.

$25.00

RIBEYE/SEAFOOD CAKE

$26.00

CHKN/SPINACH PICCATA

$13.00

GRLD SALMON

$22.00

SEAFOOD MAR. SPECIAL

$23.00

STUFFED FLOUNDER

$24.00

B/C RIBEYE SPECIAL

$21.00

STUFFED SALMON

$24.00

HONEY DIPPED CHICKEN

$12.00

(4) PIECE FRIED CHICKEN. SERVED WITH 2 SIDES

CHICKEN MARSALA

$14.00

SHRIMP SCAMPI

$18.00

CHKN ALFREDO SPECIAL

$16.00

RIBEYE ONION/MUSH

$21.00

LOBS. RAV. SPECIAL

$22.00

SALMON/SPINACH SCAMPI

$20.00

NY SPECIAL F.O/BC

$20.00

RIBEYE/FRIED ONION

$22.00

SHRIMP/CHKN ALF SPECIAL

$20.00

FRA DIAVLO SPECIAL

$23.00

NY/SHRIMP SPECIAL

$25.00

CHKN MARSALA

$14.00

CHKN BROCC SCAMPI

$16.00

CHKN FLORENTINE

$14.00

NY/SCALLOPS

$21.00

SCAMPI SPECIAL

$22.00

CHICKEN PARMESAN

$14.00

CLAM FRA DIAVLO

$16.00

CHKN/SHRMP/BROCC SCAMPI

$19.00

SHRIMP FLORENTINE

$17.00

CHS RAVIOLI MB PARM

$15.00

CLAM FRA DIAVLO

$19.00

RIBEYE/SHRIMP

$28.00

TOM/BASIL SHRIMP ALF.

$17.00

CHKN FLORENTINE

$16.00

CHICKEN FRANCAISE

$15.00

LINGUINI CARBONARA

$13.00

CHKN TERIYAKI

$16.00

CHKN/SHRIMP PICCATA SPEC.

$18.00

LIVER & ONION

$12.00

CLAM SPECIAL

$9.95

MAHI SPECIAL

$19.00

CLAM FRA DIAVLO

$17.00

SEAFOOD FRA DIAV SPECIAL

$23.00

OF ROAST BEEF

$13.00

CHICKEN MIMOSA

$15.00

BLK & BLEU RIBEYE

$22.00

SALMON SCAMPI

$20.00

FLOUNDER FRAN SPECIAL

$22.00

CHKN YOLANDA

$16.00

LASAGNA

$14.00

BLACK& BL NY STRIP

$18.00

PENNE TOM/BAS ALFREDO

$17.00

SEAFOOD ALF SPECIAL

$22.00

RIBEYE

$18.00

SPIN/ART RAVIOLI

$13.00

NY/MUSHROOM

$19.00

BAKED ZITI/MTBALLS

$15.00

CHKN/BROCC ALFREDO

$16.00

CHS RAV/MEATBALLS

$14.00

BROCC&SCALLOP SCAMPI

$18.00

NY/CRAB CAKE

$35.00

NY/CRAB CAKE

$35.00

PRIME RIB

$20.00

SALMON PICC/SPINACH

$18.00

CHKN/SHRIMP BROCC ALFREDO

$17.00

FISHERMAN COMBO

$13.00

FILET/MUSH SPECIAL

$23.00

CHICKEN SCAMPI SPECIAL

$17.00

CHKN PICCATA/SPINACH

$13.00

SIRLOIN SPECIAL

$19.00

SCALLOP/SPINACH SCAMPI

$18.00

FRA DIAVLO SPECIAL

$22.00

FRA DIAVLO SPECIAL

$22.00

FRA DIAVLO SPECIAL

$22.00

RIBEYE& FR ONION

$19.00

1/2 CHKN 1/2 RIBS

$20.00

PASTA&MBALLS

$12.00

SURF/TURF SPECIAL

$26.00

SHRIMP/BROCCOLI SCAMPI

$17.00

SPINACH RAV SPECIAL

$15.00

DOZEN CLAMS

$8.00

CHICKEN ALA PRINCE

$16.00

SAUSAGE PARM

$13.00

1/2 BBQ CHICKEN

$13.00

KING CUT RIBEYE

$24.00

GARBAGE TOTS

$7.95

COWBOY NY

$19.00

PORK MARSALA

$15.00

NY LOBSTER

$35.00

PORK SPECIAL

$15.00

DINNER SIDES

GARLIC MASHED POTATOES

$2.50

MASHED W/ GRAVY

$2.95

STEAK FRIES

$2.95

ONION RINGS

$3.95

FRESH CUT FRIES

$2.50

BAKED BEANS

$1.95

BROCCOLI

$1.95

COLESLAW

$1.95

APPLESAUCE

$1.95

BAKED POTATO

$2.95

CORN

$1.95

RICE

$2.50

SIDE MARINARA

$0.75

SIDE PASTA

$3.95+

SIDE OF MEATBALLS(3)

$5.95

CRISPY FRIES

$2.50

SWEET POTATO FRIES

$2.50

SIDE OF GRAVY

$1.00

SIDE OF CHEESE SAUCE

$1.00

COLD DRINKS

FOUNTAIN DRINK

$2.00

ICED TEA

$2.00

SELTZER

$1.00

JUICE

$2.00+

CHOICE OF APPLE, ORANGE, CRANBERRY OR TOMATO JUICE

WHITE MILK

$1.50

CHOCOLATE MILK

$1.95

2 LT. SODA

$2.50

20oz. SODA

$1.95

BOTTLED WATER

$1.00

HOT DRINKS

COFFEE

$1.75

HOT TEA

$1.75

HOT CHOCOLATE

$1.75

CAKE/PIE

RED VELVET

$4.95

MOIST & DELICIOUS 2 LAYER CAKE

CARROT CAKE

$4.95

DECORATED WITH TOASTED COCONUT & CREAM CHEESE ICING

GERMAN CHOCOLATE CAKE

$4.95

RICH CHOCOLATE CAKE TOPPED WITH COCONUT/WALNUT ICING

RICE PUDDING

$2.50

HOMEMADE PIE

$4.50

ASSORTED FRUIT PIES; MADE ON PREMISIES

CHEESECAKE

$4.95

MEATS

RIBS

$25.00+

BBQ PULLED PORK

$10.00+

HALF CHICKEN

$9.00

BBQ BRISKET

$10.00+

1/2 RACK RIBS & 1/2 BBQ CHICKEN

$20.00

HOT DOG

$2.00

(3) CHICKEN STRIPS & FRIES

$9.00

BBQ SIDES

FRESH CUT FRIES

$3.95

SWEET POTATO FRIES

$3.95

BAKED BEANS

$2.95

COLESLAW

$2.95

POTATO SALAD

$2.95

MACARONI SALAD

$2.95

MACARONI & CHEESE

$2.95

SWEET CORN

$2.00

MOZZARELLA STICKS

$5.50

FRIED VEGETABLES

$6.95

CORN BREAD

$2.00

ONION RINGS

$4.95

JUMBO PICKLE

$2.00

FIREWOOD

1 BAG FIREWOOD

$8.00

3/$20 FIREWOOD

$20.00
All hours
Sunday7:00 am - 9:00 pm
Monday7:00 am - 9:00 pm
Tuesday7:00 am - 9:00 pm
Wednesday7:00 am - 9:00 pm
Thursday7:00 am - 9:00 pm
Friday7:00 am - 9:00 pm
Saturday7:00 am - 9:00 pm
Restaurant info

Great food; friendly atmosphere!

Location

1549 Route 507, Greentown, PA 18426

Directions

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