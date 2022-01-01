The Greentown Grill
No reviews yet
1549 Route 507
Greentown, PA 18426
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Order Again
BREAKFAST SIDES
BREAKFAST SPECIALS
COUNTRY BENEDICT
STRAWB/BB PANCAKES
3 LITTLE PIGS OML
JERSEY WRAP
APPLE/BB SH. STACK
MEXICAN WRAP
SPECIAL OMELETTE
SHORT BB SPECIAL
APPLE/BB SHORT PAN
PIGGY BFAST WRAP
SH. FRENCH & MEAT
SOUTHWEST OMELETTE
SPO OMELETTE
COUNTRY FRIED STEAK
SHORT PANCAKE/MEAT
EGGS BENNEDICT
ITALIAN WRAP
VEGGIE WRAP
SH. FRENCH SAUS PATT.
CBH & EGGS
STEAK & EGGS
SAUSAGE BFAST WRAP
SHORT BANANA
MCJASON/BAGEL
BFAST WRAP SPECIAL
BB STFD FRENCH
APPLE/WALNUT FT
SHORT STRAWBERRY
STRAWB/BB SH FRENCH
SH CHOC PUMPKIN
COMBO PLATES
EGG PLATTERS
EGGS & TOAST
EGGS, HF & TOAST
EGGS, MEAT & TOAST
EGGS, HF, MEAT & TOAST
CORNED BEEF HASH & EGGS
COUNTRY FRIED STEAK & EGGS
BREADED AND FRIED STEAK TOPPED WITH WHITE PEPPER GRAVY
STEAK & EGGS
(5 oz.) BREAKFAST STEAK, (2) EGGS, HOMEFRIES & TOAST
BREAKFAST WRAP
SCRAMBLED EGGS, CHOICE OF MEAT & CHEESE. SERVED WITH HOMEFRIES.
MCDEB
ONE EGG, MEAT & CHEESE ON A ROLL
MCJASON
TWO EGGS, MEAT & CHEESE ON A ROLL
EGGS NO TOAST
FRENCH TOAST/PANCAKES
OMELETTES
BACON OMELETTE
PLAIN OMELETTE
CHEESE OMELETTE
THREE CHEESE OMELETTE
SWISS, AMERICAN & CHEDDAR
VEGETABLE OMELETTE
TOMATO, BROCCOLI, PEPPER, MUSHROOM & ONION
HAM OMELETTE
MUSHROOM OMELETTE
SAUSAGE OMELETTE
WESTERN OMELETTE
HAM, PEPPER & ONION
MEXICAN OMELETTE
HAM, ONION, JALAPENO, SALSA & CHEDDAR
CORDON BLEU OMELETTE
HAM, MUSHROOM & SWISS
IRISH OMELETTE
CORNED BEEF HASH & CHEESE
SPINACH, TOMATO & FETA OMELETTE
MEATLOVERS OMELETTE
HAM, BACON & SAUSAGE
FARMERS SCRAMBLE
HOMEFRIESM, HAM, BACON, SAUSAGE, TOMATO, ONION, MUSHROOM, PEPPER & CHEESE
APPETIZERS
BONE-IN WINGS
BONELESS WINGS
SAMPLER
CHICKEN STRIPS, ONION RINGS, BROCCOLI BITES & MOZZARELLA STICKS. SERVED WITH BBQ, RANCH & MARINARA
BROCCOLI & CHEDDAR BITES
PIEROGIES
GARBAGE WEDGES
SEASONED STEAK FRIES LOADED WITH CHEESE, BACON, ONION, TOMATO, JALAPENO & SECRET SAUCE
BACON RANCH CHEDDAR WEDGES
SEASONED STEAK FRIES TOPPED WITH BACON, RANCH & CHEDDAR CHEESE
CHEESE QUESADILLA
SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM
CHICKEN QUESADILLA
SERVED WITH SALSA & SOUR CREAM
LOADED POTATO SKINS
HALVED BAKED POTATOES STUFFED WITH BACON, BROCCOLI & CHEESE.
SHRIMP COCKTAIL
(5) SERVED WITH COCKTAIL SAUCE
CRAB CAKES
(3) SERVED WITH SPICY CAJUN MAYO
CALAMARI
HANDBREADED & FRIED. SERVED WITH HOUSE MARINARA
DOZEN CLAMS
STEAMED CLAMS. SERVED WITH DRAWN BUTTER
CHICKEN STRIPS
(3) CHICKEN TENDERS & SIDE OF BBQ. SERVED WITH FRIES
MOZZARELLA STICKS (5)
CRISPY FRIES
FRESH CUT FRIES
SWEET POTATO FRIES
ONION RINGS
BURGERS
HAMBURGER
PLAIN. SERVED WITH CHIPS
HAMBUGER DELUXE
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
CHEESEBURGER
PLAIN. SERVED WITH CHIPS
CHEESEBURGER DELUXE
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
BACON CHEESEBURGER
PLAIN. SERVED WITH CHIPS
BACON CHEESEBURGER DELUXE
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
BLACK & BLEU BURGER
BACON & BLEU CHEESE CRUMBLES. SERVED WITH CHIPS
BLACK & BLEU BURGER DELUXE
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
A1 BURGER
BACON, MUSHROOM, SWISS & A1 SAUCE. SERVED WITH CHIPS
A1 BURGER DELUXE
BACON, MUSHROOM, SWISS & A1 SAUCE. LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
RODEO BURGER
BACON, AMERICAN CHEESE, BBQ, TOPPED WITH AN ONION RING. SERVED WITH CHIPS
RODEO BURGER DELUXE
BACON, AMERICAN CHEESE, BBQ, TOPPED WITH AN ONION RING. SERVED WITH FRIES
PITTSBURGER
FRIED EGG, BACON & CHEESE. SERVED WITH CHIPS
PITTSBURGER DELUXE
FRIED EGG, BACON & CHEESE. LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
CHIPOTLE BEAN BURGER
SPICY VEGETARIAN BURGER. SERVED WITH CHIPS
CHIPOTLE BEAN BURGER DELUXE
SPICY VEGETARIAN BURGER. LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
HOT DOG
CHILI DOG
WRAPS
CHEESESTEAK WRAP
SERVED WITH FRIES
CHICKEN CHEESESTEAK WRAP
CHICKEN BACON RANCH WRAP
CRISPY CHICKEN, BACON, LETTUCE & TOMATO. SERVED WITH FRIES
HOT WING WRAP
CRISPY CHICKEN, BUFFALO SAUCE & MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH FRIES
TUNA WRAP
LETTUCE & TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
CHICKEN CAESAR WRAP
CRISPY CHICKEN, ROMAINE, CAESAR & PARMESAN CHEESE. SERVED WITH FRIES
BLT WRAP
TURKEY BLT WRAP
TURKEY, ROMAINE, BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH FRIES
CHICKEN SALAD WRAP
HOT HOAGIES
CHICKEN CHEESESTEAK HOAGIE
CHEESESTEAK HOAGIE
(7oz) STEAK & CHEESE ON A HOAGIE ROLL
HOT WING HOAGIE
CRISPY CHICKEN, BUFFALO SAUCE & MOZZARELLA CHEESE.
CHICKEN PARMESAN HOAGIE
MARINARA & MELTED MOZZARELLA.
EGGPLANT PARMESAN HOAGIE
MARINARA & MELTED MOZZARELLA.
MEATBALL PARMESAN HOAGIE
MARINARA & MELTED MOZZARELLA
CHICKEN BACON RANCH HOAGIE
CRISPY CHICKEN, BACON, RANCH, LETTUCE & TOMATO. SERVED WITH CHIPS
COLD HOAGIES
ITALIAN HOAGIE
HAM, CAPICOLA, SALAMI, PROVALONE, LETTUCE, TOMATO, ONION, ROASTED RED PEPPERS. HOUSE DRESSING. SERVED WITH CHIPS
TURKEY HOAGIE
CHEESE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
TUNA HOAGIE
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
CHICKEN SALAD HOAGIE
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
HAM & CHEESE HOAGIE
CHEESE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
CLUB SANDWICHES
CHEESEBURGER CLUB
COOKED TO ORDER WITH BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH COLESLAW & CHIPS.
PASTRAMI CLUB
BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH COLESLAW & CHIPS.
TURKEY CLUB
BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH CHIPS
HAM CLUB
BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH CHIPS
BLT CLUB
BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH CHIPS
TUNA CLUB
BACON, LETTUCE, TOMATO & MAYO. SERVED WITH CHIPS
GYROS
SALADS
SM HOUSE SALAD
TOMATO, CUCUMBERS & ONION
LG HOUSE SALAD
TOMATO, CUCUMBER & ONION
BUFFALO CHICKEN SALAD
CRIPSY BUFFALO CHICKEN & BLEU CHEESE CRUMBLES ON LARGE GARDEN SALAD.
CHICKEN CAESAR SALAD
GRILLED CHICKEN, PARMESAN & CROUTONS ON BED OF ROMAINE
CHEF SALAD
HAM, TURKEY, SWISS, AMERICAN & EGG ON LARGE HOUSE SALAD
FILET MIGNON SALAD
FILET MIGNON & BLEU CHEESE CRUMBLES ON LARGE HOUSE SALAD
STRAWBERRY FIELDS SALAD
STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, CRAISINS & WALNUTS. (RASPBERRY VINAIGRETTE RECOMMENDED)
GRILLED CHICKEN SALAD
GRILLED CHICKEN, TOMATO, ONION, OLIVES & HARDBOILED EGG
CAESAR SALAD
DELI SANDWICHES
TUNA SANDWICH
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH FRIES
CHICKEN SALAD SANDWICH
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
TURKEY SANDWICH
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
HAM SANDWICH
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
COLD PASTRAMI SANDWICH
LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED WITH CHIPS
HOT PASTRAMI SANDWICH
PASTRAMI & CHEESE. SERVED WITH CHIPS
TURKEY RUEBEN
TURKEY, SWISS, SAUERKRAUT & RUSSIAN DRESSING ON GRILLED RYE. SERVED WITH CHIPS
TURKEY RACHAEL
TURKEY, SWISS, COLESLAW, RUSSIAN DRESSING ON GRILLED RYE. SERVED WITH CHIPS
PASTRAMI RUEBEN
PASTRAMI, SWISS, SAUERKRAUT & RUSSIAN ON GRILLED RYE. SERVED WITH CHIPS
PASTRAMI RACHAEL
PASTRAMI, SWISS, COLESLAW & RUSSIAN DRESSING ON GRILLED RYE.
BLT SANDWICH
WITH MAYO. SERVED WITH CHIPS
CHICKEN CUTLET SANDWICH
LETTUCE, TOMATO & ONION ON A BUN. SERVED WITH CHIPS
PATTY MELT
FRIED ONION & SWISS ON GRILLED RYE
GRILLED CHICKEN MELT
GRILLED CHICKEN, ROASTED RED PEPPERS, MOZZARELLA & BALSAMIC ON A ROLL
GRILLED CHEESE
GRILLED CHEESE & HAM
GRILLED CHEESE & BACON
KIDS MENU
SILVER DOLLAR PANCAKES
(4) SILVER DOLLAR PANCAKES
ONE EGG & TOAST
KIDS GRILLED CHEESE
SERVED WITH FRIES
KIDS HOT DOG & FRIES
SERVED WITH FRIES
KIDS CHEESEBURGER & FRIES
COOKED WELL DONE. SERVED WITH FRIES
KIDS CHICKEN STRIPS
(2) CHICKEN TENDERS & SIDE OF BBQ. SERVED WITH FRIES
KIDS PASTA & MEATBALLS
CHOICE OF PASTA & 1 MEATBALL
LUNCH SPECIALS
FRENCH DIP
OF RUEBEN
SHRIMP CAESAR WRAP
SOUTHWEST CHSSTK HOAGIE
FISH & CHIPS
BUFF. CHKN BLT WRAP
ITALIAN CHKN SANDWICH
OF ROAST BEEF
CRISPY FISH BLT WRAP
ROAST BEEF W/ CHEDD
CBR QUESADILLA
BUFFALO CHKN CHSSTK
RUEBEN BURGER
GYRO WRAP
SPINACH SALAD
CRISPY FISH BLT/ROLL
PHILLY QUESADILLA
CRISPY FISH BLT
BUFF CHKN WRAP
CRISPY CHKN CLUB
SHRIMP CAESAR WRAP
GR. CHICKEN SALAD
ROAST BEEF MELT
SPINACH SALAD
BUFFALO CHKN HOAGIE
A1 BAC MUSH SWISS B
FISH & CHIPS
CHICKEN CAESAR SALAD
JERSEY BURGER DELUXE
TURKEY BLT WRAP
HOT HAM & CHEESE
CALI CHEESESTEAK
LOADED CHEESESTEAK
BACON JALAPENO BURG
MEATBALL PARM HOAGIE
CBR WRAP
HOT HAM/SWISS
SAUSAGE PARM HOAGIE
PATRAMI RUEBEN PUMPERNICKEL
MONTE CRISTO
CHKN PARM HOAGIE
PAST RUEB WRAP
CRISPY CHKN SPECIAL
GR CHKN WRAP SPECIAL
SHRIMP & CHIPS
CHKN SAL SPECIAL
TURKEY BLT SPECIAL
CHILI CHSBURG/FF
BUFF CHKN SALAD
CHSBURG PLATTER
LUNCH SHRIMP BASK.
PAST RACHAEL
CHICKEN CEASAR WRAP
CHKN BAC RANCH SPECIAL
CHKN STRIPS/FF
TUNA MELT
2 CHILI DOG/FF
STRAWB FIELDS SALAD
QUESADILLA SPECIAL
PASTRAMI/SWISS HR
BUFF CHICKEN CUTLET
OPENFACE TURK RACHAEL
TUNA WRAP SPECIAL
ZESTY CHICKEN SANDWICH
CHKN MELT WRAP
BLACK ANGUS BEEF
MEATLOAF
TOPPED WITH GRAVY, SERVED WITH 2 SIDES
SMOTHERED CHOP STEAK
1LB. BLACK ANGUS PATTY SMOTHERED IN ONIONS, MUSHROOMS & GRAVY. SERVED WITH 2 SIDES.
LIVER & ONIONS
CALVES LIVER WITH FRIED ONION & BACON. SERVED WITH 2 SIDES
NEW YORK STRIP STEAK
11OZ. GRILLED TO YOUR LIKING. SERVED WITH 2 SIDES
RIBEYE STEAK
12OZ GRILLED TO YOUR LIKING. SERVED WITH 2 SIDES
PRIME RIB
10 OZ. ROASTED THEN GRILLED. SERVED WITH 2 SIDES
FILET MIGNON
8oz. GRILLED TO YOUR LIKING. SERVED WITH 2 SIDES
PASTA & POULTRY
CHICKEN SCAMPI
FRESH BUTTER & GARLIC SAUCE. SERVED WITH CHOICE OF PASTA
CHICKEN FLORENTINE
LEMON BUTTER SAUCE WITH WILTED SPINACH. SERVED WITH CHOICE OF PASTA
CHICKEN PARMESAN
HANDBREADED CUTLET TOPPED WITH MARINARA AND MELTED MOZZARELLA. SERVED WITH CHOICE OF PASTA
EGGPLANT PARMESAN
HANDBREADED EGGPLANT TOPPED WITH MARINARA & MELTED MOZZARELLA. SERVED WITH CHOICE OF PASTA
MEATBALL PARMESAN
TOPPED WITH MARINARA & MELTED MOZZARELLA. SERVED WITH CHOICE OF PASTA
FETTUCCINE ALFREDO
CREAMY PARMESAN/ROMANO SAUCE OVER PASTA
BAKED CHEESE RAVIOLI
BAKED WITH MARINARA AND MELTED MOZZARELLA
SPINACH & ARTICHOKE RAVIOLI
PINK CREAM SAUCE WITH SPINACH & TOMATO
CHICKEN PICCATA
LEMON BUTTER WINE SAUCE WITH CAPERS. SERVED WITH PASTA
HONEY DIPPED CHICKEN
(4) PIECE FRIED CHICKEN. SERVED WITH 2 SIDES
PENNE ALA VODKA
CHICKEN STRIPS
CHICKEN STRIPS
SEAFOOD
FISHERMAN COMBO
BEER BATTERED COD, SHRIMP & FRIES. SERVED WITH COCKTAIL & TARTAR
SHRIMP BASKET
SERVED WITH FRIES & COCKTAIL SAUCE
SHRIMP & CHICKEN BASKET
FRIED SHRIMP & CHICKEN STRIPS WITH FRIES. SERVED WITH BBQ & COCKTAIL SAUCE
SHRIMP SCAMPI
FRESH BUTTER GARLIC SAUCE OVER PASTA
SCALLOP SCAMPI
FRESH LEMON BUTTER SAUCE OVER PASTA
SEAFOOD MARINARA
SHRIMP & SCALLOPS IN OUR HOUSE MARINARA. SERVED WITH PASTA
SHRIMP FRA DIAVLO
JUMBO SHRIMP IN OUR SPICY HOUSE MARINARA. SERVED WITH PASTA
LINGUINI RED CLAM SAUCE
BUTTER GARLIC WINE SAUCE WITH CLAMS. SERVED WITH PASTA
LINGUINI WHITE CLAM SAUCE
LOBSTER RAVIOLI
SERVED IN A TOMATO INFUSED ALFREDO SAUCE
MAHI MAHI
CHARBROILED FILET TOPPED WITH MANGO SALSA. SERVED WITH 2 SIDES
LOBSTER TAIL
8oz. LOBSTER TAIL WITH DRAWN BUTTER. SERVED WITH 2 SIDES
CRAB LEGS
1lb. SNOW CRAB LEGS WITH DRAWN BUTTER. SERVED WITH 2 SIDES
SURF & TURF
DINNER SPECIALS
PRIME RIB SPECIAL
CHKN FLORN. & BROC
SALMON/SPIN PICCATA
SEAFOOD SCAMPI SPECL.
RIBEYE/SEAFOOD CAKE
CHKN/SPINACH PICCATA
GRLD SALMON
SEAFOOD MAR. SPECIAL
STUFFED FLOUNDER
B/C RIBEYE SPECIAL
STUFFED SALMON
HONEY DIPPED CHICKEN
(4) PIECE FRIED CHICKEN. SERVED WITH 2 SIDES
CHICKEN MARSALA
SHRIMP SCAMPI
CHKN ALFREDO SPECIAL
RIBEYE ONION/MUSH
LOBS. RAV. SPECIAL
SALMON/SPINACH SCAMPI
NY SPECIAL F.O/BC
RIBEYE/FRIED ONION
SHRIMP/CHKN ALF SPECIAL
FRA DIAVLO SPECIAL
NY/SHRIMP SPECIAL
CHKN MARSALA
CHKN BROCC SCAMPI
CHKN FLORENTINE
NY/SCALLOPS
SCAMPI SPECIAL
CHICKEN PARMESAN
CLAM FRA DIAVLO
CHKN/SHRMP/BROCC SCAMPI
SHRIMP FLORENTINE
CHS RAVIOLI MB PARM
CLAM FRA DIAVLO
RIBEYE/SHRIMP
TOM/BASIL SHRIMP ALF.
CHKN FLORENTINE
CHICKEN FRANCAISE
LINGUINI CARBONARA
CHKN TERIYAKI
CHKN/SHRIMP PICCATA SPEC.
LIVER & ONION
CLAM SPECIAL
MAHI SPECIAL
CLAM FRA DIAVLO
SEAFOOD FRA DIAV SPECIAL
OF ROAST BEEF
CHICKEN MIMOSA
BLK & BLEU RIBEYE
SALMON SCAMPI
FLOUNDER FRAN SPECIAL
CHKN YOLANDA
LASAGNA
BLACK& BL NY STRIP
PENNE TOM/BAS ALFREDO
SEAFOOD ALF SPECIAL
RIBEYE
SPIN/ART RAVIOLI
NY/MUSHROOM
BAKED ZITI/MTBALLS
CHKN/BROCC ALFREDO
CHS RAV/MEATBALLS
BROCC&SCALLOP SCAMPI
NY/CRAB CAKE
NY/CRAB CAKE
PRIME RIB
SALMON PICC/SPINACH
CHKN/SHRIMP BROCC ALFREDO
FISHERMAN COMBO
FILET/MUSH SPECIAL
CHICKEN SCAMPI SPECIAL
CHKN PICCATA/SPINACH
SIRLOIN SPECIAL
SCALLOP/SPINACH SCAMPI
FRA DIAVLO SPECIAL
FRA DIAVLO SPECIAL
FRA DIAVLO SPECIAL
RIBEYE& FR ONION
1/2 CHKN 1/2 RIBS
PASTA&MBALLS
SURF/TURF SPECIAL
SHRIMP/BROCCOLI SCAMPI
SPINACH RAV SPECIAL
DOZEN CLAMS
CHICKEN ALA PRINCE
SAUSAGE PARM
1/2 BBQ CHICKEN
KING CUT RIBEYE
GARBAGE TOTS
COWBOY NY
PORK MARSALA
NY LOBSTER
PORK SPECIAL
DINNER SIDES
GARLIC MASHED POTATOES
MASHED W/ GRAVY
STEAK FRIES
ONION RINGS
FRESH CUT FRIES
BAKED BEANS
BROCCOLI
COLESLAW
APPLESAUCE
BAKED POTATO
CORN
RICE
SIDE MARINARA
SIDE PASTA
SIDE OF MEATBALLS(3)
CRISPY FRIES
SWEET POTATO FRIES
SIDE OF GRAVY
SIDE OF CHEESE SAUCE
MEATS
BBQ SIDES
|Sunday
|7:00 am - 9:00 pm
|Monday
|7:00 am - 9:00 pm
|Tuesday
|7:00 am - 9:00 pm
|Wednesday
|7:00 am - 9:00 pm
|Thursday
|7:00 am - 9:00 pm
|Friday
|7:00 am - 9:00 pm
|Saturday
|7:00 am - 9:00 pm
Great food; friendly atmosphere!
1549 Route 507, Greentown, PA 18426