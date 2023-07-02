Hacienda Chivolin Restaurant 5110 W LOOMIS RD
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5110 W LOOMIS RD
GREENFIELD, WI 53129
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FOOD MENU
MEXICAN FAVORITES
HOUSE SPECIALTIES
SHRIMP PLATES
CAMARONES EMPANIZADO
$18.99
CAMARONES A LA MANTEQUILLA
$18.99
CAMARONES A LA DIABLA
$18.99
CAMARONES A LA VERACRUZANA
$19.75
PULPO AL GUSTO OR MP
$28.00
CAMARONES CHIPOTLE MAYO
$18.99
CAMARONES HABANERO MANGO
$18.99
CAMARONES A LA MEXICANA
$18.99
CAMARONES CUCARACHA
$25.00
CAMARONES ZARANDEADOS
$20.00
CAMARONES DESVELADOS
$60.00
CAMARONES AL AJILLO
$18.99
CAMARONES HUICHOL
$18.99
CAMARONES TAMARINDO
$18.99
CAMARONES A LA PLANCHA
$18.99
SIDE EXTRAS
Bacon Strips
$3.50
Sausage Links
$3.50
Chorizo
$3.50
AGUACATE
$4.00
2oz chimichurri
$0.75
SOUR CREAM
$0.75
Toast
$3.00
HASHBROWN
$4.00
TORTILLA DE MAIZ
$3.00
TORTILLA DE HARINA
$3.50
PAN CON AJO
$4.00
FRENCH FRIES
$4.50
20z GUACAMOLE
$1.00
2oz PICO DE GALLO
$1.00
BOLSA DE CHIPS
$3.00
PAKETE DE TOSTADAS
$5.00
4 TOSTADAS CASERAS
$3.00
8 SALADITAS
$2.50
ARROZ
$4.00
FRIJOLES
$4.00
DINNER PLATE EXTRA
$7.99
SWEET POTATOES FRIES
$7.00
2oz CHIPOTLEMAYO
$0.75
2oz SALSA CHIVOLIN
$0.75
SALSA CHIMICHURRI BOTELLA
$8.00
2oz QUESO FRESCO
$1.00
2oz MOZZARELLA
$1.00
2oz QUESO CHEDDAR
$1.00
$ 5 DE PULPO
$5.00
$10 DE PULPO
$10.00
$ 5 DE CHICHARRON BOTANERO
$5.00
COCOS Y COTELES
SHRIMP COCKTAIL
$22.00
COCTEL SPECIAL MENDIGO
$27.00
SUPER COCO
$38.00
Comes with Botanero Shrimp and two cold items of your choice
COCO CACHONDO
$28.00
COCTEL DE CAMARÓN Y PULPO
$25.00
COCTEL COCHILOCO
$25.00
AGUACHILES COCHILOCO
$30.00
COCO CHINGON
$43.00
COCTEL DE PULPO & OSTION
$28.00
COCTEL VUELVE A LA VIDA
$27.00
CAMARONES BOTANEROS
FAMILY CHAROLAS
APPETIZERS
BASQUETA CHIVOLIN
$15.99
CEVICHE CAMPECHANO
$23.00
CAMRONES AL VAPOR
$20.00
CEVICHE MIXTO CHICO
$12.99
PAPITAS CON QUESO
$7.99
PAPITAS
$5.99
NACHOS CHIVOLIN
$16.99+
SEGUNDA BASQUETA DE CHIPS & SALSA
$4.00
PAPAS BOTANERAS
$7.99
GUACAMOLE & CHIPS
$8.00
FRIJOLES CON QUESO
$7.99
TORTILLAS DE MAIZ
$3.00
TORTILLAS DE HARINA
$3.50
PAN CON AJO
$4.00
AGUACATE
$4.00
KIDS MENU
CEVICHES & AGUACHILES
AGUACHILES ROJOS O VERDES
$22.00
AGUACHILES MANGO HABANERO
$25.00
AGUACHILES CARIBEÑOS
$25.00
AGUACHILES CALLO DE ACHA
$30.00
CEVICHE DE CAMARÓN
$25.00
CEVICHE MANGO HABANERO
$28.00
CEVICHE DE PULPO Y CAMARÓN
$28.00
CEVICHE POCA MADRE
$30.00
CEVICHE DE PULPO
$30.00
CEVICHE CALLO DE ACHA
$30.00
DORICHEVEZ
$35.00
CAMARONES EMPERRADOS
$23.00
EL MATA CRUDA
$30.00
CEVICHE CARIBEÑO
$28.00
TORRE DE MARISCOS
$28.00
PIÑA LOCA
$35.00
CEVICHE DE PESCAD0
$23.00
MOJARRAS Y FILLETES
ZIZZLING FAJITAS
PARRILLADAS CHIVOLIN
A LA CARTA
3 TOSTADAS DE CEVICHE
$16.00
3 TOSTADAS DE CAMARÓN
$16.00
3 TOSTADAS DE PULPO
$20.00
3 TOSTADAS DE AGUACHILES
$18.00
2 TOSTADAS DE ASADA
$9.75
2 TOSTADAS DE POLLO
$9.75
1 TOSTADA
$6.00
LARGE QUESADILLA
$8.00
SMALL QUESADILLA
$4.75
1 CHEESE ENCHILADA
$3.25
TORTA
$8.75
BURRITO
$8.75
BURRITO DE CAMARÓN
$10.99
TACOS DE CAMARÓN (3)
$13.50
TACOS DE PESCADO (3)
$13.50
TACOS DE CAMARÓN & PULPO (3)
$15.00
SINGLE TACO
$2.75
SOUPS / CALDOS
FISH FILLET
OYSTERS & GREEN MUSSLES
FAMILY TRAYS
CEVICHE DE CAMARÓN O CEVICHE MIXTO
$120.00
CEVICHE MANGO HABANERO
$120.00
IMPERIAL
$160.00
AGUACHILES
$120.00
LA RUMOROSA
$150.00
NAVEGANTE
$220.00
3 COPAS
$135.00
MARINERA
$95.00
TAMPICO
$180.00
BERRADA
$130.00
LEVANTA MOMIAS
$60.00
MICHOACANA
$160.00
BUCHANERA
$180.00
PAELLA DE MARISCOS
$120.00
DIAMANTE
$265.00
MATAPASIONES
$160.00
DRINKS/BEBIDAS
SODAS/JUGOS
AGUAS FRESCAS
MICHELADAS
PREMIUM TEQUILA SHOTS
MIX DRINKS GLASS
TEQUILA EN LAS ROCAS
$15.00
MALIBU PINAPPLE
$12.00
BACARDI SUPERIOR
$12.00
BACARDI LIMON
$12.00
TEQUILA SUNRISE
$12.00
CROWN APPLE
$14.00
HENNESY
$14.00
PINA COLADA RUM
$12.00
PINA COLADA VIRGEN
$9.50
MANGONADA VIRGEN
$9.50
BLACK LABEL
$14.00
RED LABEL
$15.00
BLUE LABEL
$25.00
SKY VODKA
$12.00
GREY GOOSE
$12.00
BUCHANAN' S 12 MIX
$12.00
BUCHANASN'S 15 MIX
$15.00
BUCHANAN 'S 18 MIX
$15.00
BUCHANAN'S '21 MIX
$18.00
BUCHANAN'S MASTER MIX
$18.00
JACK DANIEL'S MIX
$15.00
CUBA LIBRE PRESIDENTE
$10.00
TEQUI-CHELADA
$18.00
MARGARITA BOTTLE
$16.00
MOJITO
$12.00
WHISKEYS SHOTS
HAPPY HOUR DRINKS 3-6PM
TEQUILA SHOTS SILVER
TEQUILA SHOTS REPOSADOS
CAFE
TEQUILAS ANEJOS
BEER/CERVEZAS
IMPORTED BEER
All hours
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Restaurant info
Come in and enjoy!
Location
5110 W LOOMIS RD, GREENFIELD, WI 53129
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