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Hacienda Chivolin Restaurant 5110 W LOOMIS RD

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5110 W LOOMIS RD

GREENFIELD, WI 53129

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Hours

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Directions

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Gift Cards

FOOD MENU

MEXICAN FAVORITES

CARNE ASADA

$18.99

CARNE TAMPIQUEÑA

$19.99

ENCHILADAS DE QUESO

$13.99

BURRITOS DINNER

$13.99

QUESADILLAS DINNER

$13.99

TACO DINNER(3)

$13.99

BURRITOS DINNER DE CAMARÓN

$15.99

ENCHILADAS DINNER

$14.99

TORTA DINNER

$14.99

BISTECK AL GUSTO

$16.99

HOUSE SPECIALTIES

BOTANEROS SHRIMP

$20.00+

BOTANEROS MIXTOS

$28.00

CHICHARRON BOTANERO

$22.00

CHICHARRON NATURAL DE PESCADO

$20.00

SEAFOOD PAELLA

$23.00

TRIO CORITA

$75.00

TRIO CHIVOLIN

$50.00

RULETA NAYARITA

$90.00

ENSALADA DE CAMARON

$18.00

LANGOSTINOS 6PC

$20.00

ENSALADA CON POLLO

$18.00

LANGOSTINOS 12PC

$38.00

CHAROLA CULICHI

$60.00

SHRIMP PLATES

CAMARONES EMPANIZADO

$18.99

CAMARONES A LA MANTEQUILLA

$18.99

CAMARONES A LA DIABLA

$18.99

CAMARONES A LA VERACRUZANA

$19.75

PULPO AL GUSTO OR MP

$28.00

CAMARONES CHIPOTLE MAYO

$18.99

CAMARONES HABANERO MANGO

$18.99

CAMARONES A LA MEXICANA

$18.99

CAMARONES CUCARACHA

$25.00

CAMARONES ZARANDEADOS

$20.00

CAMARONES DESVELADOS

$60.00

CAMARONES AL AJILLO

$18.99

CAMARONES HUICHOL

$18.99

CAMARONES TAMARINDO

$18.99

CAMARONES A LA PLANCHA

$18.99

SIDE EXTRAS

Bacon Strips

$3.50

Sausage Links

$3.50

Chorizo

$3.50

AGUACATE

$4.00

2oz chimichurri

$0.75

SOUR CREAM

$0.75

Toast

$3.00

HASHBROWN

$4.00

TORTILLA DE MAIZ

$3.00

TORTILLA DE HARINA

$3.50

PAN CON AJO

$4.00

FRENCH FRIES

$4.50

20z GUACAMOLE

$1.00

2oz PICO DE GALLO

$1.00

BOLSA DE CHIPS

$3.00

PAKETE DE TOSTADAS

$5.00

4 TOSTADAS CASERAS

$3.00

8 SALADITAS

$2.50

ARROZ

$4.00

FRIJOLES

$4.00

DINNER PLATE EXTRA

$7.99

SWEET POTATOES FRIES

$7.00

2oz CHIPOTLEMAYO

$0.75

2oz SALSA CHIVOLIN

$0.75

SALSA CHIMICHURRI BOTELLA

$8.00

2oz QUESO FRESCO

$1.00

2oz MOZZARELLA

$1.00

2oz QUESO CHEDDAR

$1.00

$ 5 DE PULPO

$5.00

$10 DE PULPO

$10.00

$ 5 DE CHICHARRON BOTANERO

$5.00

COCOS Y COTELES

SHRIMP COCKTAIL

$22.00

COCTEL SPECIAL MENDIGO

$27.00

SUPER COCO

$38.00

Comes with Botanero Shrimp and two cold items of your choice

COCO CACHONDO

$28.00

COCTEL DE CAMARÓN Y PULPO

$25.00

COCTEL COCHILOCO

$25.00

AGUACHILES COCHILOCO

$30.00

COCO CHINGON

$43.00

COCTEL DE PULPO & OSTION

$28.00

COCTEL VUELVE A LA VIDA

$27.00

CAMARONES BOTANEROS

CAMARONES BOTANEROS

$20.00+

CAMARONES BOTANEROS MIXTOS

$28.00+

FAMILY CHAROLAS

Charola Tres Copas

$130.00

APPETIZERS

BASQUETA CHIVOLIN

$15.99

CEVICHE CAMPECHANO

$23.00

CAMRONES AL VAPOR

$20.00

CEVICHE MIXTO CHICO

$12.99

PAPITAS CON QUESO

$7.99

PAPITAS

$5.99

NACHOS CHIVOLIN

$16.99+

SEGUNDA BASQUETA DE CHIPS & SALSA

$4.00

PAPAS BOTANERAS

$7.99

GUACAMOLE & CHIPS

$8.00

FRIJOLES CON QUESO

$7.99

TORTILLAS DE MAIZ

$3.00

TORTILLAS DE HARINA

$3.50

PAN CON AJO

$4.00

AGUACATE

$4.00

KIDS MENU

TIRITAS DE POLLO

$7.99

NUGGETS DE POLLO

$7.99

MOZZARELLA STICKS

$8.00

2 ENCHILADAS ROJAS

$10.99

TACO Y QUESADILLA

$8.99

ARROZ & FRIJOLES

$7.00

CAMARONES A LA MANTEQUILLA KDS

$10.99

HAMBURGUESA CON QUESO

$7.99

HAMBURGUESA MEXICANA

$13.99

KIDS COMBO

$10.99

CEVICHES & AGUACHILES

AGUACHILES ROJOS O VERDES

$22.00

AGUACHILES MANGO HABANERO

$25.00

AGUACHILES CARIBEÑOS

$25.00

AGUACHILES CALLO DE ACHA

$30.00

CEVICHE DE CAMARÓN

$25.00

CEVICHE MANGO HABANERO

$28.00

CEVICHE DE PULPO Y CAMARÓN

$28.00

CEVICHE POCA MADRE

$30.00

CEVICHE DE PULPO

$30.00

CEVICHE CALLO DE ACHA

$30.00

DORICHEVEZ

$35.00

CAMARONES EMPERRADOS

$23.00

EL MATA CRUDA

$30.00

CEVICHE CARIBEÑO

$28.00

TORRE DE MARISCOS

$28.00

PIÑA LOCA

$35.00

CEVICHE DE PESCAD0

$23.00

MOJARRAS Y FILLETES

BOTANERO & 1 MOJARRA

$30.00

MOJARRA FRITA NATURAL

$16.99

MOJARRA BOTANERA

$18.00

MOJARRA A LA DIABLA

$18.00

MOJARRA AL AJILLO

$18.00

MOJARRA VERACRUZANA

$23.00

MOJARRA ZARANDEADA ESTILO CHIVOLIN

$22.00

MOJARRA JARROCHA

$28.00

MOJARRA EMPAPELADA

$23.00

MOJARRA & AGUACHILES

$30.00

MOJARRA & OCTOPUS

$30.00

ZIZZLING FAJITAS

FAJITAS DE CAMARÓN

$20.00

FAJITAS MAR & TIERRA

$25.00

FAJITAS CAMARÓN & POLLO

$22.00

FAJITAS MORELIA

$20.00

FAJITAS NAYARIT

$28.00

FAJITAS DE POLLO

$19.00

FAJITAS DE RES

$19.00

PARRILLADAS CHIVOLIN

PARRILLADA DE MARISCOS

$28.00+

PARRILLADA MEXICANA

$28.00+

PARRILLADA EJECUTIVA

$28.00+

A LA CARTA

3 TOSTADAS DE CEVICHE

$16.00

3 TOSTADAS DE CAMARÓN

$16.00

3 TOSTADAS DE PULPO

$20.00

3 TOSTADAS DE AGUACHILES

$18.00

2 TOSTADAS DE ASADA

$9.75

2 TOSTADAS DE POLLO

$9.75

1 TOSTADA

$6.00

LARGE QUESADILLA

$8.00

SMALL QUESADILLA

$4.75

1 CHEESE ENCHILADA

$3.25

TORTA

$8.75

BURRITO

$8.75

BURRITO DE CAMARÓN

$10.99

TACOS DE CAMARÓN (3)

$13.50

TACOS DE PESCADO (3)

$13.50

TACOS DE CAMARÓN & PULPO (3)

$15.00

SINGLE TACO

$2.75

SOUPS / CALDOS

CALDO DE PESCADO

$22.00

CALDO DE CAMARÓN

$20.00

CALDO DE 7 MARES

$25.00

CALDO DE CAMARÓN Y TILAPIA

$25.00

AGREGA PULPO

$5.00

AGREGA MOJARRA

$7.00

FISH FILLET

FILETE ESTILO VERACRUZANA

$23.00

FILETE JAROCHO

$30.00

FILETE EMPAPELADO

$23.00

FILETE DE PESCADO A TU GUSTO

$18.99

OYSTERS & GREEN MUSSLES

OSTIONES PREPARADOS

OSTIONES NATURALES

MEJILLONES A TU GUSTO

$24.00

FAMILY TRAYS

CEVICHE DE CAMARÓN O CEVICHE MIXTO

$120.00

CEVICHE MANGO HABANERO

$120.00

IMPERIAL

$160.00

AGUACHILES

$120.00

LA RUMOROSA

$150.00

NAVEGANTE

$220.00

3 COPAS

$135.00

MARINERA

$95.00

TAMPICO

$180.00

BERRADA

$130.00

LEVANTA MOMIAS

$60.00

MICHOACANA

$160.00

BUCHANERA

$180.00

PAELLA DE MARISCOS

$120.00

DIAMANTE

$265.00

MATAPASIONES

$160.00

Postres

Tree leches cakes

$5.50

Cheesecake

$5.50

Strawberry cheescake

$5.50

DRINKS/BEBIDAS

SODAS/JUGOS

JARRITOS

$3.75

COCA MEXICANA

$3.75

DIET COKE

$2.50

SQUIRT LATA

$2.50

TOPO CHICO

$3.75

SANGRIA SENORIAL

$3.75

SIDRAL

$3.75

TOP SODA

$3.00

BOTTLE WATER

$3.00

16 OZ ORANGE JUICE

$4.50

32 OZORANGE JUICE

$5.50

JUMEX JUICE

$3.50

COCONUT WATER GOYA

$3.50

16 OZ CRANBERRY JUICE

$4.50

32oz CRANBERRY JUICE

$5.50

AGUAS FRESCAS

AGUA SMALL

$3.50

AGUA LARGE

$5.50

MICHELADAS

MICHELADA REGULAR

$10.00

LA BICHOTA

$14.00

ARREMANGADA

$14.00

LA TUMBABURRO

$16.00

LA FIERRA

$16.00

LA BOTIJONA

$20.00

PREMIUM TEQUILA SHOTS

DON JULIO 1942

$25.00

DON JULIO 70

$10.00

HERRADURA CRISTALINO

$10.00

DON JULIO PRIMAVERA

$20.00

CENTENARIO DE LA RESERVA

$30.00

BLUE LABEL

$25.00

MIX DRINKS GLASS

TEQUILA EN LAS ROCAS

$15.00

MALIBU PINAPPLE

$12.00

BACARDI SUPERIOR

$12.00

BACARDI LIMON

$12.00

TEQUILA SUNRISE

$12.00

CROWN APPLE

$14.00

HENNESY

$14.00

PINA COLADA RUM

$12.00

PINA COLADA VIRGEN

$9.50

MANGONADA VIRGEN

$9.50

BLACK LABEL

$14.00

RED LABEL

$15.00

BLUE LABEL

$25.00

SKY VODKA

$12.00

GREY GOOSE

$12.00

BUCHANAN' S 12 MIX

$12.00

BUCHANASN'S 15 MIX

$15.00

BUCHANAN 'S 18 MIX

$15.00

BUCHANAN'S '21 MIX

$18.00

BUCHANAN'S MASTER MIX

$18.00

JACK DANIEL'S MIX

$15.00

CUBA LIBRE PRESIDENTE

$10.00

TEQUI-CHELADA

$18.00

MARGARITA BOTTLE

$16.00

MOJITO

$12.00

WHISKEYS SHOTS

CROWN ROYAL

$10.00

CROWN APPLE

$10.00

JACK FIRE

$12.00

JACK APPLE

$10.00

JACK HONEY

$10.00

BLACK LABEL

$10.00

RED LABEL

$12.00

BUCHANAN’S 12

$10.00

BUCHANAN’S 15

$12.00

BUCHANAN’S MASTER

$15.00

BUCHANAN’S 18

$15.00

BUCHANAN’S 21

$18.00

HAPPY HOUR DRINKS 3-6PM

HOUSE LIME MARGARITAS

$5.00

HOUSE MANGO

$7.50

HOUSE STRAWBERRY

$7.50

HOUSE PEACH

$7.50

HOUSE RASPBERRY

$7.50

TEQUILA SHOTS SILVER

PATRÓN

$8.00

CAZADORES

$8.00

HERRADURA

$8.00

CENTENARIO

$8.00

DON JULIO BLANCO

$8.00

CORRALEJO

$8.00

CASA DEL SOL

$8.00

CASA AMIGOS

$8.00

TEQUILA SHOTS REPOSADOS

PATRON REPOSADO

$9.00

DON JULIO REPOSADO

$9.00

HERRADURA REPOSADO

$9.00

CENTENARIO REPOSADO

$9.00

CAZADOREZ REPOSADO

$9.00

DON RAMON REPOSADO

$9.00

LA LEY REPOSADO

$9.00

JOSE CUERVO

$9.00

ADICTIVO REPOSADO

$9.00

CASA AMIGOS REPOSADO

$9.00

1800 REPOSADO

$9.00

HORNITOS REPOSADO

$9.00

CAFE

CAFE

$2.00

TEQUILAS ANEJOS

PATRON ANEJO

$10.00

DON JULIO ANEJO

$10.00

HORNITOS ANEJO

$10.00

CENTENARIO ANEJO

$10.00

HERRADURA ANEJO

$10.00

CAZADORES ANEJO

$10.00

DOBLE ADICTIVO ANEJO

$15.00

DON RAMON ANEJO

$10.00

1800 ANEJO

$10.00

JOSE CUERVO ANEJO

$10.00

CASA AMIGOS ANEJO

$10.00

BEER/CERVEZAS

IMPORTED BEER

CORONA EXTRA

$5.50

CORONA FAMILIAR

$5.50

CORONA PREMIER

$5.50

CORONA LIGHT

$5.50

MODELO SPECIAL

$5.50

MODELO

$5.50

NEGRA MODELO

$5.50

BOHEMIA

$5.50

SOL

$5.50

XX LARGER

$5.50

MICHELOB ULTRA

$5.50

TECATE

$5.50

ESTRELLA JALISCO

$5.50

HEINECKEN 00

$5.50

HEINECKEN

$5.50

VICTORIA

$5.50

PACIFICO

$5.50

STELLA ARTOIS

$5.50

PERONI

$5.50

DOMESTIC BEER

BUDLIGHT

$4.50

BUDWISER

$4.50

WHITE CLAW

$4.50

HARD ZELTZER

$4.50

MILLER LITE

$4.50

HIGH LIFE

$4.50

BLUE MOON

$4.50

SPOTTED COW

$4.50

PABS BLUE RIBBON

$4.50

COORS LITE

$4.50
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

5110 W LOOMIS RD, GREENFIELD, WI 53129

Directions

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