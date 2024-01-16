Hole In The Wall Cafe 979 Oak Ridge Turnpike
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979 Oak Ridge Turnpike
Oak Ridge, TN 37830
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
BREAKFAST
EGG PLATES
- THE LONER$7.65
1 EGG COOKED TO ORDER, CHOICE OF 1 MEAT, GRITS OR GRAVY, BISCUIT OR TOAST
- THE COUPLE$8.55
2 EGGS COOKED TO ORDER, CHOICE OF 1 MEAT, CHOICE OF POTATOES, GRITS OR GRAVY, BISCUIT OR TOAST
- THE TRIO$10.50
3 EGGS COOKED TO ORDER, CHOICE OF MEAT, CHOICE OF POTATOES, GRITS OR GRAVY, BISCUIT OR TOAST
- THE EXPLORER$11.50
2 EGGS TO ORDER, CHOICE OF 3 MEATS (BACON, SAUSAGE, SMOKED SAUSAGE, SUGAR HAM) CHOICE OF POTAOTES, GRITS OR GRAVY, BISCUIT OR TOAST
- EGGS OVER CHEESY$8.99
2 SCRAMBLED EGGS W/AMERICAN CHEESE, CHOICE OF 1 MEAT, CHOICE OF POTATOES, GRITS OR GRAVY, BISCUIT OR TOAST
PANCAKES
FRENCH TOAST
- SMALL SCALE FRENCH TOAST$7.95
4 TRIANGLES OF GOLDEN-BROWN TEXAS TOAST GIRLLED TO PERFECTION WITH THE RIGHT AMOUNT OF CINNAMON SUGAR TOPPED WITH POWDERED SUGAR, CHOICE OF 1 MEAT.
- TIP THE SCALE FRENCH TOAST$9.95
6 TIRIANGLES OF GOLDEN-BROWN TEXAS TOAST GIRLLED TO PERFECTION WITH THE RIGHT AMOUNT OF CINNAMON SUGAR TOPPED WITH POWDERED SUGAR, 2 EGGS MADE TO ORDER, CHOICE OF 1 MEAT
WAFFLE PLATE
- THE BELGIAN$7.95
EXCLUSIVE HOUSE RECIPE BELGIAN WAFFLE COOKED GOLDEN BROWN SERVED WITH WARM MAPLE INFUSED SYRUP
- THE BIG BELGIAN$11.95
SAME SAVORY BELGIAN WAFFLE COOKED GOLDEN BROWN WITH 2 EGGS TO ORDER, CHOICE OF 1 MEAT, CHOICE OF POTATO AND SEVED WITH THAT SAME WARM SYRUP
- CHICKEN & WAFFLE$11.25
3 JUMBO HAND BREADED CHICKEN TENDERS ATOP A HOUSE RECIPE GOLDEN BROWN BELGIAN WAFFLE WITH WARM MAPLE INFUSED SYRUP
- KICKIN' CHICKEN & WAFFLE$11.50
3 JUMBO HAND BREADED CHICKEN TENDERS DIPPED IN HOUSE MADE SPICY SYRUP ATOP THE CAFE'S OWN RECIPE FOR A DECADENT GOLDEN BROWN BELGIAN WAFFLE
Cafe Omelettes
- MANHATTAN OMELETTE PROJECT$8.50
TELL US YOUR FAVORITE SECRET INGREDIENTS AND WE WILL BUILD YOUR OMELETTE HOWEVER YOU LIKE IT, INCLUDES AMERICAN CHEESE WITH CHOICE OF TOAST OR BISCUIT
- Y12 PLANTS$8.99
VEGETARIAN OMELETTE WITH CHOICE OF MUSHROOMS, ONIONS, BELL PEPPERS, JALAPENOS, TOMATOES, SPINACH, TOPPED WITH CHEESE. TOAST OR BISCUIT
- OPPENHEIMER OMELETTE$10.50
OUR CINEMA WORTHY OMELETTE INCLUDES HAM, BACON, SAUSAGE, JALAPENOS, ONIONS, BELLE PEPPERS AND TOPPED WITH CHEESE, TOAST OR BISCUIT
AVOCADO TOAST PLATE
BISCUIT & GRAVY PLATE
Eggzelent Sandwich
- BACON EGG CHEESE SANDWICH$6.99
THE CAFE TWIST ON A BREAKFAST SANDWICH. CHOPPED BACON FOLDED INTO 2 EGGS WITH CHEESE TO CREATE A SCRUMPTIOUS COZY POCKET ON TOASTED WHITE BREAD
- SAUSAGE EGG CHEESE SANDWICH$6.99
THE CAFE TWIST ON A BREAKFAST SANDWICH. CHOPPED SAUSAGE PATTY FOLDED INTO 2 EGGS WITH CHEESE TO CREATE A SCRUMPTIOUS COZY POCKET ON TOASTED WHITE BREAD
- HAM EGG CHEESE SANDWICH$6.99
THE CAFE TWIST ON A BREAKFAST SANDWICH. CHOPPED HAM FOLDED INTO 2 EGGS WITH CHEESE TO CREATE A SCRUMPTIOUS COZY POCKET ON TOASTED WHITE BREAD
BLT
BYOB
B'fast Ala Carte
KIDS BREAKFAST MEAL
- SILVER DOLLAR PANCAKES$5.99
5 SMALL ROUNDED PANCAKES EASY TO MANAGE WITH LITTLE FINGERS. SERVED WITH MAPLE INFUSED SYRYP AN CHOICE OF ONE MEAT
- FRENCH TOAST STICKS$5.99
OUR DELICIOUS HAND MADE FRENCH TOAST CUT PERFECTLY INTO STICKS FOR LITTLE HANDS SERVERD WITH MAPLE INFUSED SYRUP, CHOICE OF ONE MEAT
- THE EGG-CITING CHOICE$5.99
1 EGG COOKED TO ORDER, CHOCIE OF ONE MEAT WITH BISCUIT OR TOAST
Drink Menu
Coffee
Tea
Fountain Drink
Other Drinks
LUNCH MENU
BURGER PLATE
- SMASHBURGER$11.25
2 THREE OUNCE ALL BEEF PATTIES SEASONED AND SMASHED TO PERFECTLY LOCK IN FLAVOR WITH AMERICAN AND COLBY JACK CHEESE TO SEAL THE DEAL. SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, PICKLE, MAYO.
- SMASHMELT$11.59
2 THREE OUNCE ALL BEEF PATTIES SMASHED AND SMOTHERED WITH GRILLED ONIONS AND SWISS CHEESE SERVED ON MARBLE RYE BREAD
- MUSHROOM SWISS BURGER$9.99
1/3 POUND ALL BEEF PATTY GRILLED FOR THAT PERFECT SEAR, SMOTHERED IN MUSHROOM GRAVY AND SWISS CHEESE.
- BACON CHEESEBURGER$10.50
1/3 POUND ALL BEEF PATTY SERVED WITH 2 SLICES OF SMOKED BACON, CHOICE OF CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, MAYO
- HALF POUND BURGER$11.50
1/2 POUND ALL BEEF PATTY SERVED WITH CHOICE OF CHEESE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, PICKLE, MAYO. ADD BACON FOR AN ADDITIONAL CHARGE.
- ATOMIC BURGER$12.50
A LITTLE ON THE SPICY SIDE. HALF POUND BURGER TOPPED WITH GRILLED JALAPENOS, COVERED WITH PEPPER JACK CHEESE TOPPED WITH HOUSE MADE SIRRCHA AOLI, LETTUCE, TOMATO, PICKLE
SANDWICH PLATE
- PHILLY CHEESESTEAK$11.99
PERFECTLY SEASONED SHAVED SIRLOIN GRILLED AND TOPPED WITH BELL PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS AND PROVOLONE CHEESE SERVED ON A TASTY HOAGIE BUN.
- FIERY PHILLY CHEESE STEAK$12.50
PERFECTLY SEASONED SHAVED SIRLOIN GRILLED AND TOPPED WITH PEPPERS, ONIONS, JALAPENOS AND PEPPER JACK CHEESE SERVED ON A TASTY HOAGIE BUN.
- BIG BIRD$10.25
6 OZ CHICKEN BREAST HAND BREADED AND FRIED GOLDEN BROWN SERVED WITH LETTUCE, TOMATO, PICKLE, MAYO ON A SOFT TASTY BUN.
- BIG BIRD CLUB$11.50Out of stock
SAME AS THE BIG BIRD JUST ADD BACON AND YOUR CHOICE OF CHEESE
- FLAMING BIRD$10.75
6 oz CHICKEN BREAST DIPPED IN CHOICE OF HOT OR MILD SAUCE TOPPED WITH BLUE CHEESE OR RANCH DRESSING WITH LETTUCE, TOMATO, PICKLE
- GRILLED BIRD$9.99
6 OZ CHICKEN BREAST GRILLED UP TENDER AND JUICY TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, PICKLE, MAYO.
- GRILLED CAJUN BIRD$10.50
CHICKEN BREAST GRILLED UP TENDER AND JUICY WITH ADDED CAJUN SPICE TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, PICKLE, MAYO
- JACKED UP BIRD$11.25
CAJUN SEASONED GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH GRILLED JALAPENOS, PEPPER JACK CHEESE, SPICY AOILI, LETTUCE, TOMATO, PICKLE
- TURKEY CLUB$9.99
¼ POUND OF SLICED TURKEY BREAST, SWISS AND AMERICAN CHEESE, BACON, LETTUCE, TOMATO, PICKLE, MAYO SERVED ON A MULTI GRAIN BREAD
- SUPER CLUB$10.99
HAM, TURKEY BREAST, SWISS AND AMERICAN CHEESE, BACON, LETTUCE, TOMATO, ONION, PICKLE, MAYO SERVED ON A MULTI GRAIN BREAD
- CUBAN$11.25Out of stock
HAM, ROAST PORK, SWISS CHEESE, MUSTARD, PICKLE SERVED ON A SAVORY TOASTED BUN
- BBQ PORK SANDWICH$9.99
SHREDDED BBQ PORK TOPPED WITH SAVORY BBQ SAUCE, SERVED ON A SOFT KEISER BUN
- RUEBEN$10.25
HAND CUT CORNED BEEF WITH FRESH GRILLED SAURKRAUT TOPPED WITH SWISS CHEESE SERVED ON RYE BREAD WITH A SIDE OF THOUSAND ISLAND
- TURKEY REUBEN$10.00
SLICED TURKEY BREAST WITH FRESH GRILLED SAURKRAUT TOPPED WITH SWISS CHEESE SERVED ON RYE BREAD WITH A SIDE OF THOUSAND ISLAND
- BLT$7.99
JUST AS IT’S INITIALS IMPLY. BACON, LETTUCE, TOMATO SERVED ON TOASTED WHITE BREAD
BASKETS
SALAD
- GRILLED CHICKEN SALAD$9.99
GRILLED CHICKEN BREAST TENDERS ATOP FRESH GREENS, TOPPED WITH CHEESE, BACON, CARROTS, BROCCOLI AND CAULIFLOWER FLORETS, CUCUMBER, CHOICE OF DRESSING
- GRILLED CAJUN CHICKEN SALAD$10.59
GRILLED CAJUN CHICKEN BREAST TENDERS ATOP FRESH GREENS TOPPED WITH CHEESE, BACON, CARROTS, BROCCOLI AND CAULIFLOWER FLORETS, CUCUMBER, CHOICE OF DRESSING
- FRIED CHICKEN FINGER SALAD$9.99
OUR HAND BREADED AND FRIED CHICKEN BREAST TENDERS ATOP FRESH GREENS, TOPPED WITH CHEESE, BACON, CARROTS, BROCCOLI AND CAULIFLOWER FLORETS, CUCUMBER, CHOICE OF DRESSING
- SPICY FRIED CHICKEN FINGER SALAD$10.59
OUR HAND BREADED AND FRIED CHICKEN BREAST TENDERS ATOP FRESH GREENS, TOPPED WITH CHEESE, BACON, CARROTS, BROCCOLI, CAULIFLOWER FLORETS DIPPED IN YOUR CHOICE OF SAUCE, HOT, MILD OR BBQ, CHOICE OF DRESSING
- CHEF SALAD$9.99
DELI HAM AND TURKEY ATOP FRESH GREENS PAIRED TOPPED WITH CHEESE, BACON, CARROTS, BROCCOLI AND CAULIFLOWER FLORETS, CUCUMBER, CHOICE OF DRESSING
Served Daily Lunch
- POT ROAST$9.99
NOT YOUR MAMMA’S POT ROAST. SLOW COOKED BEEF POT ROAST WITH SAVORY GRAVY, CHOICE OF 2 SPECIAL SIDES, CHOICE OF BREAD
- COUNTRY FRIED STEAK$9.99
TWO 4 OZ HAND BREADED BEEF STEAKS SMOTHERED IN BROWN GRAY, CHOICE OF SIDES, ROLL OR MUFFIN
- VEGETABLE PLATE ( 3 )$6.29
CHOICE OF 3 VEGETABLES WITH ROLL OR MUFFIN
- VEGETABLE PLATE ( 4 )$7.79
CHOICE OF 4 VEGETABLES WITH ROLL OR MUFFIN
Lunch Ala Carte
|Sunday
|Closed
|Monday
|7:00 am - 2:00 pm
|Tuesday
|7:00 am - 2:00 pm
|Wednesday
|7:00 am - 2:00 pm
|Thursday
|7:00 am - 2:00 pm
|Friday
|7:00 am - 2:00 pm
|Saturday
|7:00 am - 12:00 pm
Family owned restaurant serving breakfast and lunch with daily specials !
979 Oak Ridge Turnpike, Oak Ridge, TN 37830