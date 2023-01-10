Hometown Pizza, Pasta, and Bakery Oroville
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1315 main
oroville, WA 98844
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SMALL PIZZAS
SM CHEESE PIZZA
SM NOLTE SPECIAL
PEPPERONI AND GARLIC
SM HAWAIIAN
CANADIAN BACON AND PINEAPPLE
SM HOT STUFF
PEPPERONI,SAUSAGE,ONIONS AND JALAPENOS
SM BARBEQUE CHICKEN
CHICKEN,BARBECUE SAUCE,ONIONS, PINEAPPLE
SM NEW YORKER
PEPPERONI,MUSHROOMS AND FRESH TOMATOES. PIZZA
SM TACO PIZZA
BEEF,ONIONS,OLIVES,LETTUCE,TOMATO WITH A SIDE OF SALSA AND SOUR CREAM
SM THE WORKS
CANADIAN BACON,PEPPERONI, MUSHROOMS,ONIONS, GREEN PEPPERS AND OLIVES
SM CHICKEN PESTO
PESTO SAUCE, CHICKEN,MUSHROOMS,BAKED TOMATOES,GARLIC,FETA AND MOZZARELLA CHEESE
SM THE SICILLIANO
PEPPERONI,ITALIAN SAUSAGE,MEATBALLS,GARLIC AND FRESH TOMATOES. PIZZA
SM GARDEN CHICKEN
CHICKEN,OLIVES,BROCCOLI,GARLIC,ONIONS,GREEN PEPPERS,MUSHROOMS AND TOMATOES
SM GARLIC CHICKEN
WHITE SAUCE,CHICKEN,GARLIC,ONIONS,MUSHROOMS AND BACON
SM BUFFALO CHICKEN
WHITE SAUCE,CHICKEN,BACON,ONIONS AND FRANKS HOT SAUCE. PIZZA
SM GREEK GARDEN
TOMATO,ONIONS,ARTICHOKES,GREEK OLIVES,GARLIC, FETA AND MOZZARELLA CHEESE
SM CUBANA
CANADIAN BACON, DILL PICKLES, FETA AND MOZZARELLA CHEESE
SM MEATSA
SM GARDEN DELIGHT
SM PESTO VEGGIE
SM 1/2 AND 1/2
SM PEPPERONI
MED PIZZAS
MED CHEESE PIZZA
MED NOLTE SPECIAL
PEPPERONI AND GARLIC
MED HAWAIIAN
CANADIAN BACON AND PINEAPPLE
MED HOT STUFF
PEPPERONI,SAUSAGE,ONIONS AND JALAPENOS
MED BARBEQUE CHICKEN
CHICKEN,BARBECUE SAUCE,ONIONS, PINEAPPLE
MED NEW YORKER
PEPPERONI,MUSHROOMS AND FRESH TOMATOES. PIZZA
MED TACO PIZZA
BEEF,ONIONS,OLIVES, LETTUCE,TOMATO WITH A SIDE OF SALSA AND SOUR CREAM
MED THE WORKS
CANADIAN BACON,PEPPERONI,MUSHROOMS,ONIONS, GREEN PEPPERS AND OLIVES
MED CHICKEN PESTO
PESTO SAUCE,CHICKEN,MUSHROOMS,BAKED TOMATOES,GARLIC,FETA AND MOZZARELLA CHEESE
MED THE SICILLIANO
PEPPERONI,ITALIAN SAUSAGE, MEATBALLS,GARLIC AND FRESH TOMATOES
MED BUFFALO CHICKEN
WHITE SAUCE,CHICKEN,BACON,ONIONS AND FRANKS HOT SAUCE. PIZZA
MED GARDEN CHICKEN
CHICKEN,OLIVES,BROCCOLI,GARLIC,ONIONS,GREEN PEPPERS,MUSHROOMS AND FRESH TOMATOES
MED GARLIC CHICKEN
WHITE SAUCE,CHICKEN,GARLIC,ONIONS,MUSHROOMS AND BACON
MED GREEK GARDEN
TOMATO,ONIONS, ARTICHOKES, GREEK OLIVES,GARLIC, FETA AND MOZZARELLA CHEESE
MED CUBANA
CANADIAN BACON,DILL PICKLES, FETA AND MOZZARELLA CHEESE
MED MEATSA
MED GARDEN DELIGHT
MED PESTO VEGGIE
MED 1/2 & 1/2
MED PEPPERONI
LARGE PIZZAS
LG CHEESE PIZZA
LG NOLTE SPECIAL
PEPPERONI AND GARLIC
LG HAWAIIAN
CANADIAN BACON AND PINEAPPLE
LG HOT STUFF
PEPPERONI,SAUSAGE,ONIONS AND JALAPENOS
LG BARBEQUE CHICKEN
CHICKEN,BARBECUE SAUCE,ONIONS, PINEAPPLE
LG NEW YORKER
PEPPERONI,MUSHROOMS AND FRESH TOMATOES. PIZZA
LG TACO PIZZA
BEEF,ONIONS, OLIVES, LETTUCE, TOMATOES WITH A SIDE OF SALSA AND SOUR CREAM
LG THE WORKS
CANADIAN BACON,PEPPERONI,MUSHROOMS,ONIONS, GREEN PEPPERS AND OLIVES
LG CHICKEN PESTO
PESTO SAUCE,CHICKEN,MUSHROOMS,BAKED TOMATOES,GARLIC,FETA AND MOZZARELLA CHEESE
LG THE SICILLIANO
PEPPERONI,ITALIAN SAUSAGE, MEATBALLS,GARLIC AND FRESH TOMATOES
LG GARDEN CHICKEN
CHICKEN,OLIVES, BROCCOLI,GARLIC,ONIONS,GREEN PEPPERS,MUSHROOMS AND TOMATOES.
LG GARLIC CHICKEN
WHITE SAUCE, CHICKEN,GARLIC,ONIONS,MUSHROOMS AND BACON
LG BUFFALO CHICKEN
WHITE SAUCE, CHICKEN, BACON, ONIONS AND FRANKS HOT SAUCE
LG GREEK GARDEN
TOMATO, ONIONS,ARTICHOKES, GREEK OLIVES,GARLIC,FETA AND MOZZARELLA CHEESE
LG CUBANA
CANADIAN BACON,DILL PICKLES, FETA AND MOZZARELLA CHEESE
LG MEATSA
PEPPERONI, SAUSAGE, BEEF AND CANADIAN BACON
LG GARDEN DELIGHT
LG PESTO VEGGIE
LG 1/2 & 1/2
LG PEPPERONI
PASTA
CHICKEN AND TREES
GRILLED CHICKEN BREASTS AND STEAMED BROCCOLI
GARLIC BUTTER AND CHEESE PASTA
SPAGHETTI NOODLES, OLIVE OIL, GARLIC, BUTTER, SUNDRIED TOMATOES AND PARMESAN CHEESE
SPAGHETTI MARINARA
SPAGHETTI WITH OUR CLASSIC MARINARA SAUCE
SPAGHETTI BOLOGNESE
SPAGHETTI WITH OUR CLASSIC MEAT SAUCE
SPAGHETTI AND MEATBALLS
SPAGHETTI WITH OUR CLASSIC MARINARA SAUCE AND MEATBALLS
LASAGNA
A LAYERED BLEND OF PASTA, CHEESE, AND BOLOGNESE SAUCE
TOMATO AND BASIL
SPAGHETTI TOSSED IN A RICH TOMATO AND PESTO SAUCE
FETTUCCINI ALFREDO
FETTUCCINI NOODLES IN OUR OWN CREAM SAUCE
MUSHROOM FETTUCCINI WITH BACON
SAUTEED MUSHROOMS AND BACON TOSSED WITH FETTUCCINI NOODLES IN OUR OWN CREAM SAUCE
CHICKEN PARMESAN
BREADED CHICKEN BREAST TOPPED WITH MELTED MOZZARELLA CHEESE AND SERVED OVER A BED OF SPAGHETTI NOODLES TOPPED WITH MARINARA SAUCE
CHICKEN FETTUCCINI
CHICKEN SAUTEED WITH MUSHROOMS AND GARLIC AND TOSSED WITH FETTUCCINI NOODLES IN OUR OWN CREAM SAUCE
CHICKEN AND CHEESE PASTA
CHICKEN SAUTEED AND TOSSED WITH BOWTIE PASTA IN A RICH CREAMY CHEDDAR CHEESE SAUCE
CAJUN CHICKEN PASTA
CHICKEN SAUTEED AND TOSSED WITH BOWTIE PASTA IN A CREAMY CHIPOTLE SAUCE. HOT!!!
CHICKEN MARSALA
SAUTEED CHICKEN BREASTS IN A CREAMY MUSHROOM AND MARSALA WINE SAUCE
BEEF STROGANOFF
TENDER CUTS OF BEEF WITH SAUTEED MUSHROOMS IN A RICH SAUCE SERVED OVER A BED OF FETTUCCINI NOODLES
PESTO VEGGIE PASTA
MUSHROOMS,SPINACH,GARLIC,AND TOMATOES SAUTEED IN A PESTO SAUCE AND SERVED OVER A BED SPAGHETTI NOODLES
WRAPS
BLT WRAP
BACON,LETTUCE,TOMATO,RANCH DRESSING AND SALSA
TURKEY BACON WRAP
TURKEY,BACON,OLIVES,LETTUCE,TOMATOES,SALSA AND MOZZARELLA CHEESE
CHICKEN WRAP
CHICKEN,OLIVES,TOMATOES, MOZZARELLA CHEESE,LETTUCE,RANCH DRESSING AND SALSA
CHICKEN CAESAR BACON WRAP
LETTUCE,CHICKEN,BACON,CAESAR DRESSING AND PARMESAN CHEESE
TACO WRAP
BEEF,BLACK OLIVES,ONIONS,BLACK BEANS,SALSA,LETTUCE,TOMATOES,AND MOZZARELLA CHEESE
VEGGIE WRAP
TOMATOES,OLIVES,AVOCADO,MUSHROOMS,SUNFLOWER SEEDS,SALSA, LETTUCE AND MOZZARELLA CHEESE
BUFFALO WRAP
CHICKEN,LETTUCE,TOMATOES, BACON, BLUE CHEESE, RANCH DRESSING, FRANKS HOT SAUCE, AND MOZZARELLA CHEESE.
CALZONES
HAWAIIAN CALZONE
CANADIAN BACON AND PINAPPLE
HOT STUFF CALZONE
PEPPERONI,SAUSAGE,ONIONS AND JALAPENOS
TACO CALZONE
BEEF,ONIONS,OLIVES,LETTUCE,TOMATO,WITH A SIDE OF SOUR CREAM AND SALSA
VEGETARIAN CALZONE
OLIVES,MUSHROOMS,BROCCOLI,GREEN PEPPERS,ONIONS,TOMATOES AND GARLIC
COMBO CALZONE
PEPPERONI,SAUSAGE,GREEN PEPPERS,ONIONS AND MUSHROOMS
GARLIC CHICKEN CALZONE
WHITE SAUCE,CHICKEN,ONIONS,MUISHROOMS, GARLIC AND BACON
BARBECUE CHICKEN CALZONE
CHICKEN,BARBECUE SAUCE,ONIONS, PINEAPPLE
GREEK GARDEN CALZONE
TOMATO,ONIONS,GREEK OLIVES,ARTICHOKES,GARLIC,FETA AND MOZZARELLA CHEESE.
BUILD-YOUR-OWN CALZONE
BREAKFAST SANDWICHES
SALADS
DINNER SALAD
LETTUCE,OLIVES, TOMATOES AND MOZZARELLA CHEESE.
SM PASTA GREEK CHICKEN SALAD
BOWTIE PASTA, GRILLED CHICKEN BREASTS,FETA CHEESE, GREEK OLIVES, TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS AND CUCUMBERS. TOSSED IN OLIVE OIL AND RED WINE VINEGAR
SM CHICKEN PASTA SALAD
LETTUCE TOSSED WITH GRILLED CHICKEN, ARTICHOKES, GREEK OLIVES, CUCUMBERS, TOMATOES AND BOWTIE PASTA. TOSSED IN OLIVE OIL AND RED WINE VINEGAR
SM CHICKEN CAESAR SALAD
ROMAIN LETTUCE, GRILLED CHICKEN BREASTS, CROUTONS AND PARMESAN CHEESE TOSSED IN OUR OWN CAESAR DRESSING
SM CAESAR SALAD
ROMAIN LETTUCE, CROUTONS AND PARMESAN CHEESE TOSSED IN OUR OWN CAESAR DRESSING
SM COBB SALAD
LETTUCE, GRILLED CHICKEN BREASTS, BACON, HARD BOILED EGG, AVACADO, OLIVES, TOMATOES, BLUE CHEESE CRUMBLES. SERVED WITH YOUR CHOICE OF DRESSING
SM CHEF SALAD
LETTUCE WITH TURKEY, HAM, EGG, OLIVES, MUSHROOMS, GREEN PEPPER, CUCUMBER, CHEDDAR AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF DRESSING
SM SOUTHWEST SALAD
LETTUCE, BARBECUE CHICKEN, BLACK BEANS, OLIVES, TOMATOES, BLUE CHEESE CRUMBLES, TORTILLA CHIPS AND MOZZARELLA CHEESE.
SM TACO SALAD
YOUR CHOICE OF CHICKEN OR BEEF, BLACK BEANS, OLIVES, TOMATOES, TORTILLA CHIPS AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH A SIDE OF SALSA AND SOUR CREAM
SM SPINACH SALAD
SPINACH, BACON, EGG, AND MUSHROOMS. TOSSED IN OLIVE OIL AND RED WINE VINEGAR
LG PASTA GREEK CHICKEN SALAD
BOWTIE PASTA, GRILLED CHICKEN BREASTS,FETA CHEESE, GREEK OLIVES, TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS AND CUCUMBERS. TOSSED IN OLIVE OIL AND RED WINE VINEGAR
LG CHICKEN PASTA SALAD
LETTUCE TOSSED WITH GRILLED CHICKEN, ARTICHOKES, GREEK OLIVES, CUCUMBERS, TOMATOES AND BOWTIE PASTA. TOSSED IN OLIVE OIL AND RED WINE VINEGAR
LG CHICKEN CAESAR SALAD
ROMAIN LETTUCE, GRILLED CHICKEN BREASTS, CROUTONS AND PARMESAN CHEESE TOSSED IN OUR OWN CAESAR DRESSING
LG CAESAR SALAD
ROMAIN LETTUCE, CROUTONS AND PARMESAN CHEESE TOSSED IN OUR OWN CAESAR DRESSING
LG COBB SALAD
LETTUCE, GRILLED CHICKEN BREASTS, BACON, HARD BOILED EGG, AVACADO, OLIVES, TOMATOES, BLUE CHEESE CRUMBLES. SERVED WITH YOUR CHOICE OF DRESSING
LG CHEF SALAD
LETTUCE WITH TURKEY, HAM, EGG, OLIVES, MUSHROOMS, GREEN PEPPER, CUCUMBER, CHEDDAR AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF DRESSING
LG SOUTHWEST SALAD
LETTUCE, BARBECUE CHICKEN, BLACK BEANS, OLIVES, TOMATOES, BLUE CHEESE CRUMBLES, TORTILLA CHIPS AND MOZZARELLA CHEESE.
LG TACO SALAD
YOUR CHOICE OF CHICKEN OR BEEF, BLACK BEANS, OLIVES, TOMATOES, TORTILLA CHIPS AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH A SIDE OF SALSA AND SOUR CREAM
LG SPINACH SALAD
SPINACH, BACON, EGG, AND MUSHROOMS. TOSSED IN OLIVE OIL AND RED WINE VINEGAR
APPETIZERS
CHICKEN WINGS (EA)
LG DEEP FRIED PICKLES (8)
CRISPY PICKLE SPEARS
SM DEEP FRIED PICKLES (4)
CRISPY PICKLE SPEARS
LG MOZZARELLA CHEESE STICKS (8)
DEEP FRIED MOZZARELLA CHEESE
SM MOZZARELLA CHEESE STICKS (4)
DEEP FRIED MOZZARELLA CHEESE
FRIED CALAMARA
FRIED SQUID
LG JALAPENO POPPERS (8)
JALAPENO PEPPERS FILLED WITH CREAM CHEESE. DEEP FRIED
SM JALAPENO POPPERS (4)
JALAPENO PEPPERS FILLED WITH CREAM CHEESE. DEEP FRIED
LG CINNAMON STICKS (6)
BREAD STICKS COVERED IN CINNAMON SUGAR
SM CINNAMON STICKS (3)
BREAD STICKS COVERED IN CINNAMON SUGAR
LG BREAD STICKS (6)
BREAD STICKS BRUSHED WITH BUTTER AND PARMESAN CHEESE
SM BREAD STICKS (3)
BREAD STICKS BRUSHED WITH BUTTER AND PARMESAN CHEESE
CHICKEN STRIPS WITH FRENCH FRIES
3 CHICKEN STRIPS AND FRENCH FRIES
SWEET POTATO FRIES
FRENCH FRIES
ONION RINGS
TATER TOTS
BURGERS
HAMBURGER
LETTUCE,TOMATOE,ONION AND PICKLES
CHEESE BURGER
LETTUCE,TOMATOE,ONION,PICKLE AND YOUR CHOICE OF CHEESE.
MUSHROOM BURGER
LETTUCE,TOMATOE,ONION,PICKLE ,GRILLED MUSHROOMS AND YOUR CHOICE OF CHEESE
BACON BURGER
LETTUCE,TOMATOE,ONION,PICKLE, BACON AND YOUR CHOICE OF CHEESE.
MONSTER BURGER
LETTUCE,TOMATOE,ONION,PICKLE,WITH TWO PATTIES AND YOUR CHOICE OF CHEESE
ROYAL HOMETOWN BURGER
LETTUCE,TOMATOE,ONION, PICKLE TOPPED WITH A FRIED EGG AND BACON
AVOCADO BACON BURGER
LETTUCE,TOMATOE,ONION,PICKLE,AVACODO,BACON AND YOUR CHOICE OF CHEESE
FAIR BURGER
GRILLED ONIONS AND CHEDDAR CHEESE
JALAPENO BURGER
SAUTEED MUSHROOM, SAUTEED ONIONS, JALAPENO AND YOUR CHOICE OF CHEESE
BLEU CHEESE BURGER
CRUMBLED BLEU CHEESE, BACON, LETTUCE,TOMATOES,ONIONS ,PICKLES WITH A ZESTY CHIPOTLE SAUCE
BBQ CHICKEN BURGER
LETTUCE,ONION,TOMATOE,PICKLES,BBQ CHICKEN BREAST AND YOUR CHOICE OF CHEESE.
RAGIN CAJUN CHICKEN BURGER
LETTUCE,ONION,TOMATOE,PICKLES,SAUTEED CHICKEN BREAST IN FRANKS SAUCE, BACON AND PEPPERJACK CHEESE
BURGER DIP
BURGER WITH YOUR CHOICE OF CHEESE SERVED WITH A SIDE OF AU JUS
DILL BURGER
LETTUCE,TOMATOE,ONIONS AND 2 DEEP FRIED PICKLES AND YOUR CHOICE OF CHEESE
RANCH CHICKEN BURGER
SUBS
TURKEY CHEDDAR BACON MELT
TURKEY,BACON, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE AND TOMATO.SERVED HOT.
BLT
BACON, LETTUCE AND TOMATO
GRILLED CHICKEN
GRILLED CHICKEN BREAST, LETTUCE,TOMATO AND YOUR CHOICE OF CHEESE. SERVED ON A TOASTED BUN.
SPICY CHICKEN
GRILLED CHICKEN BREAST , PEPPERONCINI, LETTUCE TOMATO AND PEPPERJACK CHEESE. SERVED HOT
PARMESAN CHICKEN SUB
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH MARINARA SAUCE AND MELTED MOZZARELLA CHEESE.
CLASSIC GRINDER
TOASTED SUB COVERED IN MARINARA SAUCE AND YOUR CHOICE OF MEAT, MOZZARELLA CHEESE. SERVED HOT
THE DAGWOOD
TURKEY,CUCUMBER,AVOCADO,CHEDDAR CHEESE,LETTUCE AND TOMATO
PASTRAMI REUBEN
PASTRAMI,SAUERKRAUT, SWISS CHEESE AND THOUSAND ISLAND DRESSING
CHICKEN PHILLY
GRILLED CHICKEN BREAST, SAUTEED GREEN PEPPERS AND ONIONS WITH SWISS CHEESE.
FRENCH DIP
ROAST BEEF TOPPED WITH MELTED MOZZARELLA CHEESE AND SERVED WITH A SIDE OF AU JUS
PHILLY
GRILLED ROAST BEEF,SAUTEED GREEN PEPPERS AND ONIONS AND CHEDDAR CHEESE.SERVED ON A TOASTED BUN
ITALIAN DELIGHT
SALAMI,PEPPERONI, HAM, AND MOZZARELLA CHEESE. HOT OR COLD
Turkey Sub
Roast Beef Sub
Ham Sub
KID'S MENU
SLICES OF PIZZA 11-3 ONLY
BEER
WIDMERE BROTHERS HEFEWEIZEN
STELLA ARTOIS
PIKE KILT LIFTER
SPACE DUST
IPA
BLACK BUTTER PORTER
MIKES
ASK FOR FLAVORS
ANGRY ORCHARD
GLUTEN FREE
FAT TIRE
BUD
BUD LIGHT
COORS LIGHT
RAINER BEER
BLUE MOON 1 PINT 6OZ
DEAD GUY
IRISH DEATH
WASHINGTON CIDER
YOUR CHOICE OF APPLE OR CHERRY
Inversion. Ipa
Blue Moon 12 oz
WINE
N/A BEVERAGES
LG FOUNTAIN POP
MED FOUNTAIN POP
SM FOUNTAIN POP
16OZ COFFEE
12OZ COFFEE
16OZ HOT TEA
12OZ HOT TEA
BOTTLE POP
BOTTLED WATER
STARBUCKS FRAP
JUICE
HENRY WEINHARDS
SPARK ICE
COLD BREW
HOG WASH
GATORADE
MILK
LG ICED TEA
MED ICED TEA
HOT CHOCOLATE
ROOT BEER FLOAT
ORANGE CREME FLOAT
CHOCOLATE MILK
RED BULL
BULL BLASTER
KOMBUCHA
Kirkland Cold Brew
|Sunday
|11:00 am - 12:00 am
|Monday
|10:30 am - 11:00 pm
|Tuesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Wednesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Thursday
|10:30 am - 11:00 pm
|Friday
|10:30 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 12:00 am
Come in and enjoy!
1315 main, oroville, WA 98844
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