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Hometown Pizza, Pasta, and Bakery Oroville

390 Reviews

$$

1315 main

oroville, WA 98844

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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SMALL PIZZAS

SM CHEESE PIZZA

$9.75

SM NOLTE SPECIAL

$11.25

PEPPERONI AND GARLIC

SM HAWAIIAN

$11.25

CANADIAN BACON AND PINEAPPLE

SM HOT STUFF

$13.00

PEPPERONI,SAUSAGE,ONIONS AND JALAPENOS

SM BARBEQUE CHICKEN

$12.00

CHICKEN,BARBECUE SAUCE,ONIONS, PINEAPPLE

SM NEW YORKER

$12.00

PEPPERONI,MUSHROOMS AND FRESH TOMATOES. PIZZA

SM TACO PIZZA

$14.00

BEEF,ONIONS,OLIVES,LETTUCE,TOMATO WITH A SIDE OF SALSA AND SOUR CREAM

SM THE WORKS

$14.00

CANADIAN BACON,PEPPERONI, MUSHROOMS,ONIONS, GREEN PEPPERS AND OLIVES

SM CHICKEN PESTO

$14.00

PESTO SAUCE, CHICKEN,MUSHROOMS,BAKED TOMATOES,GARLIC,FETA AND MOZZARELLA CHEESE

SM THE SICILLIANO

$14.00

PEPPERONI,ITALIAN SAUSAGE,MEATBALLS,GARLIC AND FRESH TOMATOES. PIZZA

SM GARDEN CHICKEN

$14.00

CHICKEN,OLIVES,BROCCOLI,GARLIC,ONIONS,GREEN PEPPERS,MUSHROOMS AND TOMATOES

SM GARLIC CHICKEN

$14.00

WHITE SAUCE,CHICKEN,GARLIC,ONIONS,MUSHROOMS AND BACON

SM BUFFALO CHICKEN

$14.00

WHITE SAUCE,CHICKEN,BACON,ONIONS AND FRANKS HOT SAUCE. PIZZA

SM GREEK GARDEN

$14.00

TOMATO,ONIONS,ARTICHOKES,GREEK OLIVES,GARLIC, FETA AND MOZZARELLA CHEESE

SM CUBANA

$12.00

CANADIAN BACON, DILL PICKLES, FETA AND MOZZARELLA CHEESE

SM MEATSA

$14.00

SM GARDEN DELIGHT

$14.00

SM PESTO VEGGIE

$14.00

SM 1/2 AND 1/2

SM PEPPERONI

$10.50

MED PIZZAS

MED CHEESE PIZZA

$11.95

MED NOLTE SPECIAL

$13.95

PEPPERONI AND GARLIC

MED HAWAIIAN

$13.95

CANADIAN BACON AND PINEAPPLE

MED HOT STUFF

$16.95

PEPPERONI,SAUSAGE,ONIONS AND JALAPENOS

MED BARBEQUE CHICKEN

$14.95

CHICKEN,BARBECUE SAUCE,ONIONS, PINEAPPLE

MED NEW YORKER

$14.95

PEPPERONI,MUSHROOMS AND FRESH TOMATOES. PIZZA

MED TACO PIZZA

$17.95

BEEF,ONIONS,OLIVES, LETTUCE,TOMATO WITH A SIDE OF SALSA AND SOUR CREAM

MED THE WORKS

$17.95

CANADIAN BACON,PEPPERONI,MUSHROOMS,ONIONS, GREEN PEPPERS AND OLIVES

MED CHICKEN PESTO

$17.95

PESTO SAUCE,CHICKEN,MUSHROOMS,BAKED TOMATOES,GARLIC,FETA AND MOZZARELLA CHEESE

MED THE SICILLIANO

$17.95

PEPPERONI,ITALIAN SAUSAGE, MEATBALLS,GARLIC AND FRESH TOMATOES

MED BUFFALO CHICKEN

$17.95

WHITE SAUCE,CHICKEN,BACON,ONIONS AND FRANKS HOT SAUCE. PIZZA

MED GARDEN CHICKEN

$17.95

CHICKEN,OLIVES,BROCCOLI,GARLIC,ONIONS,GREEN PEPPERS,MUSHROOMS AND FRESH TOMATOES

MED GARLIC CHICKEN

$17.95

WHITE SAUCE,CHICKEN,GARLIC,ONIONS,MUSHROOMS AND BACON

MED GREEK GARDEN

$17.95

TOMATO,ONIONS, ARTICHOKES, GREEK OLIVES,GARLIC, FETA AND MOZZARELLA CHEESE

MED CUBANA

$14.95

CANADIAN BACON,DILL PICKLES, FETA AND MOZZARELLA CHEESE

MED MEATSA

$17.95

MED GARDEN DELIGHT

$17.95

MED PESTO VEGGIE

$17.95

MED 1/2 & 1/2

MED PEPPERONI

$12.95

LARGE PIZZAS

LG CHEESE PIZZA

$13.95

LG NOLTE SPECIAL

$16.95

PEPPERONI AND GARLIC

LG HAWAIIAN

$16.95

CANADIAN BACON AND PINEAPPLE

LG HOT STUFF

$19.95

PEPPERONI,SAUSAGE,ONIONS AND JALAPENOS

LG BARBEQUE CHICKEN

$17.95

CHICKEN,BARBECUE SAUCE,ONIONS, PINEAPPLE

LG NEW YORKER

$17.95

PEPPERONI,MUSHROOMS AND FRESH TOMATOES. PIZZA

LG TACO PIZZA

$19.95

BEEF,ONIONS, OLIVES, LETTUCE, TOMATOES WITH A SIDE OF SALSA AND SOUR CREAM

LG THE WORKS

$19.95

CANADIAN BACON,PEPPERONI,MUSHROOMS,ONIONS, GREEN PEPPERS AND OLIVES

LG CHICKEN PESTO

$19.95

PESTO SAUCE,CHICKEN,MUSHROOMS,BAKED TOMATOES,GARLIC,FETA AND MOZZARELLA CHEESE

LG THE SICILLIANO

$19.95

PEPPERONI,ITALIAN SAUSAGE, MEATBALLS,GARLIC AND FRESH TOMATOES

LG GARDEN CHICKEN

$19.95

CHICKEN,OLIVES, BROCCOLI,GARLIC,ONIONS,GREEN PEPPERS,MUSHROOMS AND TOMATOES.

LG GARLIC CHICKEN

$19.95

WHITE SAUCE, CHICKEN,GARLIC,ONIONS,MUSHROOMS AND BACON

LG BUFFALO CHICKEN

$19.95

WHITE SAUCE, CHICKEN, BACON, ONIONS AND FRANKS HOT SAUCE

LG GREEK GARDEN

$19.95

TOMATO, ONIONS,ARTICHOKES, GREEK OLIVES,GARLIC,FETA AND MOZZARELLA CHEESE

LG CUBANA

$17.95

CANADIAN BACON,DILL PICKLES, FETA AND MOZZARELLA CHEESE

LG MEATSA

$19.95

PEPPERONI, SAUSAGE, BEEF AND CANADIAN BACON

LG GARDEN DELIGHT

$19.95

LG PESTO VEGGIE

$19.95

LG 1/2 & 1/2

LG PEPPERONI

$15.95

PASTA

CHICKEN AND TREES

$8.45+

GRILLED CHICKEN BREASTS AND STEAMED BROCCOLI

GARLIC BUTTER AND CHEESE PASTA

$8.45+

SPAGHETTI NOODLES, OLIVE OIL, GARLIC, BUTTER, SUNDRIED TOMATOES AND PARMESAN CHEESE

SPAGHETTI MARINARA

$8.45+

SPAGHETTI WITH OUR CLASSIC MARINARA SAUCE

SPAGHETTI BOLOGNESE

$9.45+

SPAGHETTI WITH OUR CLASSIC MEAT SAUCE

SPAGHETTI AND MEATBALLS

$9.45+

SPAGHETTI WITH OUR CLASSIC MARINARA SAUCE AND MEATBALLS

LASAGNA

$8.45+

A LAYERED BLEND OF PASTA, CHEESE, AND BOLOGNESE SAUCE

TOMATO AND BASIL

$9.45+

SPAGHETTI TOSSED IN A RICH TOMATO AND PESTO SAUCE

FETTUCCINI ALFREDO

$9.45+

FETTUCCINI NOODLES IN OUR OWN CREAM SAUCE

MUSHROOM FETTUCCINI WITH BACON

$10.95+

SAUTEED MUSHROOMS AND BACON TOSSED WITH FETTUCCINI NOODLES IN OUR OWN CREAM SAUCE

CHICKEN PARMESAN

$10.95+

BREADED CHICKEN BREAST TOPPED WITH MELTED MOZZARELLA CHEESE AND SERVED OVER A BED OF SPAGHETTI NOODLES TOPPED WITH MARINARA SAUCE

CHICKEN FETTUCCINI

$10.95+

CHICKEN SAUTEED WITH MUSHROOMS AND GARLIC AND TOSSED WITH FETTUCCINI NOODLES IN OUR OWN CREAM SAUCE

CHICKEN AND CHEESE PASTA

$10.95+

CHICKEN SAUTEED AND TOSSED WITH BOWTIE PASTA IN A RICH CREAMY CHEDDAR CHEESE SAUCE

CAJUN CHICKEN PASTA

$10.95+

CHICKEN SAUTEED AND TOSSED WITH BOWTIE PASTA IN A CREAMY CHIPOTLE SAUCE. HOT!!!

CHICKEN MARSALA

$10.95+

SAUTEED CHICKEN BREASTS IN A CREAMY MUSHROOM AND MARSALA WINE SAUCE

BEEF STROGANOFF

$12.95+

TENDER CUTS OF BEEF WITH SAUTEED MUSHROOMS IN A RICH SAUCE SERVED OVER A BED OF FETTUCCINI NOODLES

PESTO VEGGIE PASTA

$9.95+

MUSHROOMS,SPINACH,GARLIC,AND TOMATOES SAUTEED IN A PESTO SAUCE AND SERVED OVER A BED SPAGHETTI NOODLES

WRAPS

BLT WRAP

$10.95

BACON,LETTUCE,TOMATO,RANCH DRESSING AND SALSA

TURKEY BACON WRAP

$10.95

TURKEY,BACON,OLIVES,LETTUCE,TOMATOES,SALSA AND MOZZARELLA CHEESE

CHICKEN WRAP

$10.95

CHICKEN,OLIVES,TOMATOES, MOZZARELLA CHEESE,LETTUCE,RANCH DRESSING AND SALSA

CHICKEN CAESAR BACON WRAP

$10.95

LETTUCE,CHICKEN,BACON,CAESAR DRESSING AND PARMESAN CHEESE

TACO WRAP

$10.95

BEEF,BLACK OLIVES,ONIONS,BLACK BEANS,SALSA,LETTUCE,TOMATOES,AND MOZZARELLA CHEESE

VEGGIE WRAP

$10.95

TOMATOES,OLIVES,AVOCADO,MUSHROOMS,SUNFLOWER SEEDS,SALSA, LETTUCE AND MOZZARELLA CHEESE

BUFFALO WRAP

$10.95

CHICKEN,LETTUCE,TOMATOES, BACON, BLUE CHEESE, RANCH DRESSING, FRANKS HOT SAUCE, AND MOZZARELLA CHEESE.

CALZONES

HAWAIIAN CALZONE

$12.95

CANADIAN BACON AND PINAPPLE

HOT STUFF CALZONE

$12.95

PEPPERONI,SAUSAGE,ONIONS AND JALAPENOS

TACO CALZONE

$12.95

BEEF,ONIONS,OLIVES,LETTUCE,TOMATO,WITH A SIDE OF SOUR CREAM AND SALSA

VEGETARIAN CALZONE

$12.95

OLIVES,MUSHROOMS,BROCCOLI,GREEN PEPPERS,ONIONS,TOMATOES AND GARLIC

COMBO CALZONE

$12.95

PEPPERONI,SAUSAGE,GREEN PEPPERS,ONIONS AND MUSHROOMS

GARLIC CHICKEN CALZONE

$12.95

WHITE SAUCE,CHICKEN,ONIONS,MUISHROOMS, GARLIC AND BACON

BARBECUE CHICKEN CALZONE

$12.95

CHICKEN,BARBECUE SAUCE,ONIONS, PINEAPPLE

GREEK GARDEN CALZONE

$12.95

TOMATO,ONIONS,GREEK OLIVES,ARTICHOKES,GARLIC,FETA AND MOZZARELLA CHEESE.

BUILD-YOUR-OWN CALZONE

$12.95

BREAKFAST SANDWICHES

Breakfast Sandwich English Muffin

$5.95

Breakfast Sandwich Croissant

$6.25

SALADS

DINNER SALAD

$4.95

LETTUCE,OLIVES, TOMATOES AND MOZZARELLA CHEESE.

SM PASTA GREEK CHICKEN SALAD

$10.95

BOWTIE PASTA, GRILLED CHICKEN BREASTS,FETA CHEESE, GREEK OLIVES, TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS AND CUCUMBERS. TOSSED IN OLIVE OIL AND RED WINE VINEGAR

SM CHICKEN PASTA SALAD

$10.95

LETTUCE TOSSED WITH GRILLED CHICKEN, ARTICHOKES, GREEK OLIVES, CUCUMBERS, TOMATOES AND BOWTIE PASTA. TOSSED IN OLIVE OIL AND RED WINE VINEGAR

SM CHICKEN CAESAR SALAD

$10.95

ROMAIN LETTUCE, GRILLED CHICKEN BREASTS, CROUTONS AND PARMESAN CHEESE TOSSED IN OUR OWN CAESAR DRESSING

SM CAESAR SALAD

$9.25

ROMAIN LETTUCE, CROUTONS AND PARMESAN CHEESE TOSSED IN OUR OWN CAESAR DRESSING

SM COBB SALAD

$10.95

LETTUCE, GRILLED CHICKEN BREASTS, BACON, HARD BOILED EGG, AVACADO, OLIVES, TOMATOES, BLUE CHEESE CRUMBLES. SERVED WITH YOUR CHOICE OF DRESSING

SM CHEF SALAD

$10.95

LETTUCE WITH TURKEY, HAM, EGG, OLIVES, MUSHROOMS, GREEN PEPPER, CUCUMBER, CHEDDAR AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF DRESSING

SM SOUTHWEST SALAD

$10.95

LETTUCE, BARBECUE CHICKEN, BLACK BEANS, OLIVES, TOMATOES, BLUE CHEESE CRUMBLES, TORTILLA CHIPS AND MOZZARELLA CHEESE.

SM TACO SALAD

$10.95

YOUR CHOICE OF CHICKEN OR BEEF, BLACK BEANS, OLIVES, TOMATOES, TORTILLA CHIPS AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH A SIDE OF SALSA AND SOUR CREAM

SM SPINACH SALAD

$9.25

SPINACH, BACON, EGG, AND MUSHROOMS. TOSSED IN OLIVE OIL AND RED WINE VINEGAR

LG PASTA GREEK CHICKEN SALAD

$12.25

BOWTIE PASTA, GRILLED CHICKEN BREASTS,FETA CHEESE, GREEK OLIVES, TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS AND CUCUMBERS. TOSSED IN OLIVE OIL AND RED WINE VINEGAR

LG CHICKEN PASTA SALAD

$12.25

LETTUCE TOSSED WITH GRILLED CHICKEN, ARTICHOKES, GREEK OLIVES, CUCUMBERS, TOMATOES AND BOWTIE PASTA. TOSSED IN OLIVE OIL AND RED WINE VINEGAR

LG CHICKEN CAESAR SALAD

$12.25

ROMAIN LETTUCE, GRILLED CHICKEN BREASTS, CROUTONS AND PARMESAN CHEESE TOSSED IN OUR OWN CAESAR DRESSING

LG CAESAR SALAD

$11.25

ROMAIN LETTUCE, CROUTONS AND PARMESAN CHEESE TOSSED IN OUR OWN CAESAR DRESSING

LG COBB SALAD

$12.25

LETTUCE, GRILLED CHICKEN BREASTS, BACON, HARD BOILED EGG, AVACADO, OLIVES, TOMATOES, BLUE CHEESE CRUMBLES. SERVED WITH YOUR CHOICE OF DRESSING

LG CHEF SALAD

$12.25

LETTUCE WITH TURKEY, HAM, EGG, OLIVES, MUSHROOMS, GREEN PEPPER, CUCUMBER, CHEDDAR AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE OF DRESSING

LG SOUTHWEST SALAD

$12.25

LETTUCE, BARBECUE CHICKEN, BLACK BEANS, OLIVES, TOMATOES, BLUE CHEESE CRUMBLES, TORTILLA CHIPS AND MOZZARELLA CHEESE.

LG TACO SALAD

$12.25

YOUR CHOICE OF CHICKEN OR BEEF, BLACK BEANS, OLIVES, TOMATOES, TORTILLA CHIPS AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH A SIDE OF SALSA AND SOUR CREAM

LG SPINACH SALAD

$11.25

SPINACH, BACON, EGG, AND MUSHROOMS. TOSSED IN OLIVE OIL AND RED WINE VINEGAR

SOUP

BOWL OF SOUP

$5.25

ASK ABOUT THE SOUP OF THE DAY

CUP OF SOUP

$4.95

ASK ABOUT THE SOUP OF THE DAY

APPETIZERS

CHICKEN WINGS (EA)

$1.45

LG DEEP FRIED PICKLES (8)

$9.95

CRISPY PICKLE SPEARS

SM DEEP FRIED PICKLES (4)

$5.95

CRISPY PICKLE SPEARS

LG MOZZARELLA CHEESE STICKS (8)

$9.95

DEEP FRIED MOZZARELLA CHEESE

SM MOZZARELLA CHEESE STICKS (4)

$5.95

DEEP FRIED MOZZARELLA CHEESE

FRIED CALAMARA

$11.95

FRIED SQUID

LG JALAPENO POPPERS (8)

$9.95

JALAPENO PEPPERS FILLED WITH CREAM CHEESE. DEEP FRIED

SM JALAPENO POPPERS (4)

$5.95

JALAPENO PEPPERS FILLED WITH CREAM CHEESE. DEEP FRIED

LG CINNAMON STICKS (6)

$3.00

BREAD STICKS COVERED IN CINNAMON SUGAR

SM CINNAMON STICKS (3)

$2.00

BREAD STICKS COVERED IN CINNAMON SUGAR

LG BREAD STICKS (6)

$3.00

BREAD STICKS BRUSHED WITH BUTTER AND PARMESAN CHEESE

SM BREAD STICKS (3)

$2.00

BREAD STICKS BRUSHED WITH BUTTER AND PARMESAN CHEESE

CHICKEN STRIPS WITH FRENCH FRIES

$10.95

3 CHICKEN STRIPS AND FRENCH FRIES

SWEET POTATO FRIES

$3.95

FRENCH FRIES

$2.95

ONION RINGS

$3.95

TATER TOTS

$2.95

BURGERS

HAMBURGER

$9.95

LETTUCE,TOMATOE,ONION AND PICKLES

CHEESE BURGER

$10.95

LETTUCE,TOMATOE,ONION,PICKLE AND YOUR CHOICE OF CHEESE.

MUSHROOM BURGER

$11.95

LETTUCE,TOMATOE,ONION,PICKLE ,GRILLED MUSHROOMS AND YOUR CHOICE OF CHEESE

BACON BURGER

$11.95

LETTUCE,TOMATOE,ONION,PICKLE, BACON AND YOUR CHOICE OF CHEESE.

MONSTER BURGER

$14.95

LETTUCE,TOMATOE,ONION,PICKLE,WITH TWO PATTIES AND YOUR CHOICE OF CHEESE

ROYAL HOMETOWN BURGER

$13.95

LETTUCE,TOMATOE,ONION, PICKLE TOPPED WITH A FRIED EGG AND BACON

AVOCADO BACON BURGER

$13.95

LETTUCE,TOMATOE,ONION,PICKLE,AVACODO,BACON AND YOUR CHOICE OF CHEESE

FAIR BURGER

$10.95

GRILLED ONIONS AND CHEDDAR CHEESE

JALAPENO BURGER

$12.95

SAUTEED MUSHROOM, SAUTEED ONIONS, JALAPENO AND YOUR CHOICE OF CHEESE

BLEU CHEESE BURGER

$12.95

CRUMBLED BLEU CHEESE, BACON, LETTUCE,TOMATOES,ONIONS ,PICKLES WITH A ZESTY CHIPOTLE SAUCE

BBQ CHICKEN BURGER

$12.95

LETTUCE,ONION,TOMATOE,PICKLES,BBQ CHICKEN BREAST AND YOUR CHOICE OF CHEESE.

RAGIN CAJUN CHICKEN BURGER

$12.95

LETTUCE,ONION,TOMATOE,PICKLES,SAUTEED CHICKEN BREAST IN FRANKS SAUCE, BACON AND PEPPERJACK CHEESE

BURGER DIP

$10.95

BURGER WITH YOUR CHOICE OF CHEESE SERVED WITH A SIDE OF AU JUS

DILL BURGER

$10.95

LETTUCE,TOMATOE,ONIONS AND 2 DEEP FRIED PICKLES AND YOUR CHOICE OF CHEESE

RANCH CHICKEN BURGER

$12.95

SUBS

TURKEY CHEDDAR BACON MELT

$5.50+

TURKEY,BACON, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE AND TOMATO.SERVED HOT.

BLT

$5.50+

BACON, LETTUCE AND TOMATO

GRILLED CHICKEN

$4.50+

GRILLED CHICKEN BREAST, LETTUCE,TOMATO AND YOUR CHOICE OF CHEESE. SERVED ON A TOASTED BUN.

SPICY CHICKEN

$4.50+

GRILLED CHICKEN BREAST , PEPPERONCINI, LETTUCE TOMATO AND PEPPERJACK CHEESE. SERVED HOT

PARMESAN CHICKEN SUB

$4.50+

GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH MARINARA SAUCE AND MELTED MOZZARELLA CHEESE.

CLASSIC GRINDER

$4.50+

TOASTED SUB COVERED IN MARINARA SAUCE AND YOUR CHOICE OF MEAT, MOZZARELLA CHEESE. SERVED HOT

THE DAGWOOD

$4.50+

TURKEY,CUCUMBER,AVOCADO,CHEDDAR CHEESE,LETTUCE AND TOMATO

PASTRAMI REUBEN

$4.50+

PASTRAMI,SAUERKRAUT, SWISS CHEESE AND THOUSAND ISLAND DRESSING

CHICKEN PHILLY

$4.50+

GRILLED CHICKEN BREAST, SAUTEED GREEN PEPPERS AND ONIONS WITH SWISS CHEESE.

FRENCH DIP

$4.50+

ROAST BEEF TOPPED WITH MELTED MOZZARELLA CHEESE AND SERVED WITH A SIDE OF AU JUS

PHILLY

$4.50+

GRILLED ROAST BEEF,SAUTEED GREEN PEPPERS AND ONIONS AND CHEDDAR CHEESE.SERVED ON A TOASTED BUN

ITALIAN DELIGHT

$4.50+

SALAMI,PEPPERONI, HAM, AND MOZZARELLA CHEESE. HOT OR COLD

Turkey Sub

$4.50+

Roast Beef Sub

$4.50+

Ham Sub

$4.50+

KID'S MENU

KID'S MAC BITES

$6.95

mini corn dogs

$6.95

chicken nuggets

$6.95

grilled cheese

$6.95

3" pizza sub, cheese or pepperoni or cb

$6.95

SLICES OF PIZZA 11-3 ONLY

SLICE PEPPERONI

$2.95

SLICE CANADIAN BACON

$2.95

BEER

WIDMERE BROTHERS HEFEWEIZEN

$4.50

STELLA ARTOIS

$4.50

PIKE KILT LIFTER

$4.50

SPACE DUST

$4.50

IPA

BLACK BUTTER PORTER

$4.50

MIKES

$4.50

ASK FOR FLAVORS

ANGRY ORCHARD

$4.50

GLUTEN FREE

FAT TIRE

$4.50

BUD

$4.50

BUD LIGHT

$4.50

COORS LIGHT

$4.50

RAINER BEER

$2.00

BLUE MOON 1 PINT 6OZ

$8.00

DEAD GUY

$4.50

IRISH DEATH

$8.00

WASHINGTON CIDER

$15.00

YOUR CHOICE OF APPLE OR CHERRY

Inversion. Ipa

$4.50

Blue Moon 12 oz

$4.50

WINE

MERLOT

$6.00

CHIANTA

$6.00

CABERNET SAUVIGNON

$6.00

CHARDONNAY

$6.00

GEWURZTRAMINER

$6.00

PINOT GRIGIO

$6.00

REISLING

$6.00

MOSCATO

$6.00

WHITE ZINFENDEL

$6.00

PINOT GRIGIO

$6.00

N/A BEVERAGES

LG FOUNTAIN POP

$2.00

MED FOUNTAIN POP

$1.65

SM FOUNTAIN POP

$1.25

16OZ COFFEE

$1.95

12OZ COFFEE

$1.65

16OZ HOT TEA

$1.95

12OZ HOT TEA

$1.65

BOTTLE POP

$1.95

BOTTLED WATER

$1.75

STARBUCKS FRAP

$2.89

JUICE

$1.95

HENRY WEINHARDS

$2.00

SPARK ICE

$1.95

COLD BREW

$3.95

HOG WASH

$1.25

GATORADE

$1.95

MILK

$2.25

LG ICED TEA

$2.00

MED ICED TEA

$1.65

HOT CHOCOLATE

$1.95

ROOT BEER FLOAT

$4.95

ORANGE CREME FLOAT

$4.95

CHOCOLATE MILK

$2.25

RED BULL

$2.95

BULL BLASTER

$5.00

KOMBUCHA

$3.95

Kirkland Cold Brew

$1.95

DRESSINGS

RANCH

$5.95+

BLUE CHEESE

$5.95+

THOUSAND ISLAND

$5.95+

ITALIAN

$5.95+

CEASAR

$5.95+

HONEYMUSTARD

$5.95+

FRENCH

$5.95+

BBQ SAUCE

$5.95+

FRANKS HOT SAUCE

$5.95+

GARLIC PARMESAN

$5.95+

MARINARA

$5.95+

TARTER

$5.95+
Attributes and Amenities
check markSeating
check markReservations
check markDelivery
check markWheelchair Accessible
check markTable Service
check markOnline Ordering
check markTakeout
All hours
Sunday11:00 am - 12:00 am
Monday10:30 am - 11:00 pm
Tuesday10:30 am - 11:00 pm
Wednesday10:30 am - 11:00 pm
Thursday10:30 am - 11:00 pm
Friday10:30 am - 11:00 pm
Saturday11:00 am - 12:00 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

1315 main, oroville, WA 98844

Directions

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