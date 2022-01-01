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Splitsville and Howl at the Moon with Top Golf Swing Suites
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220 Patriot Place Way
Foxborough, MA 02035
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Splitsville Luxury Lanes™ | Howl at the Moon | Topgolf Swing Suites is a rare combination of upscale and nostalgic feel. With 12 luxury lanes, 3 Topgolf Swing Suite bays and ample indoor and outdoor seating, Splitsville Luxury Lanes™ | Howl at the Moon | Topgolf Swing Suites is an energetic yet comfortable atmosphere that can handle parties from 8 to 800. Howl at the Moon provides a high-energy live entertainment experience every Friday and Saturday. Howl at the Moon’s unique live music show is centered around a party with dance hits performed on pianos, guitars, drums and more to create a non-stop atmosphere.
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