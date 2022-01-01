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Bars & Lounges

Splitsville and Howl at the Moon with Top Golf Swing Suites

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220 Patriot Place Way

Foxborough, MA 02035

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Gift Cards

Order Again

Liquor

FIREFLY SKINNY TEA

$9.50

GREY GOOSE

$11.00

KETEL ONE

$11.00

PINNACLE TROPICAL PUNCH

$9.50

THREE OLIVES

$9.50

THREE OLIVES BLUEBERRY

$9.50

THREE OLIVES CHERRY

$9.50

THREE OLIVES CITRUS

$9.50

THREE OLIVES ESPRESSO

$9.50

THREE OLIVES GRAPE

$9.50

THREE OLIVES ORANGE

$9.50

THREE OLIVES RASPBERRY

$9.50

THREE OLIVES VANILLA

$9.50

TITOS

$10.00

BOMBAY DRY

$8.50

BOMBAY SAPPHIRE

$11.00

HENDRICKS

$12.00

BACARDI DRAGON BERRY

$9.00

BACARDI LIMON

$9.00

BACARDI PINEAPPLE

$9.00

BACARDI RAZZ

$9.00

BACARDI SUPERIOR

$9.00

CAPTAIN MORGAN

$9.00

DON Q COCO

$9.00

WELL 151

$10.00

WELL DARK RUM

$8.50

WELL LIGHT RUM

$8.50

CASAMIGOS BLANCO

$13.00

CUERVO GOLD ESPECIAL

$9.50

CUERVO SILVER ESPECIAL

$9.50

DON JULIO BLANCO

$12.00

MILAGRO REPOSADO

$15.00Out of stock

MILAGRO SILVER

$13.00

PATRON SILVER

$13.00

BULLEIT

$10.00Out of stock

CROWN ROYAL

$12.00

FIREBALL

$9.00

JACK DANIELS

$9.50

JAMESON

$10.00

KNOB CREEK STRAIGHT 9YR

$14.00

MAKERS MARK

$11.00

OLD CAMP PEACH

$7.50

SKREWBALL

$9.00

WOODFORD

$15.00Out of stock

DEWARS HONEY

$7.50

DEWARS WHITE LABEL

$9.00

DEWARS 18

$18.00

MACALLAN 12

$12.00Out of stock

JOHNNIE RED

$10.00

JOHNNIE BLACK

$12.00

JOHNNIE BLUE

$36.00

BAILEYS

$7.50

CAMPARI

$7.50

CHAMBORD

$7.50

COINTREAU

$8.00

DISARRONNO

$9.00

DR MCGILLICUDDY MENTHOLMINT

$8.00

FRANGELICO

$7.50

GRAND MARNIER

$10.00

JAGER

$9.00

KAHLUA

$9.00

LICOR 43

$7.50

MIDNIGHT MOONSHINE PEACH

$8.00

MIDORI

$7.50

PAMA

$9.00

SOUTHERN COMFORT

$7.50

ST. GERMAINE

$9.00

CHOCOLAT

$9.00

Drinks

AMARETTO SOUR

$9.00

BAHAMA MAMA

$9.00

BAYBREEZE

$9.00

BLACK RUSSIAN

$9.00

BLOODY MARY

$11.00

BLUE HAWAIIAN

$9.00

CAPE CODDER

$9.00

DARK & STORMY

$10.00

FUZZY NAVEL

$9.00

GIBSON

$9.00

GIMLET

$9.00

GRATEFUL DEAD

$11.00

GREYHOUND

$9.00

HAIRY NAVEL

$9.00

HURRICANE

$10.00

IRISH COFFE

$11.00

LONG BEACH TE

$10.00

LONG ISLAND TEA

$11.00

TOP SHELF LIT

$15.00

LYNCHBURG LEMONADE

$9.00

MADRAS

$9.00

MAI TAI

$9.00

MARGARITA ROCKS

$10.00

GOLD MARGARITA

$10.00

MUDSLIDE/ROCKS

$9.00

NUTTY IRISHMAN

$9.00

OLD FASHIONED

$10.00

RUM RUNNER ROCKS

$9.00

SALTY DOG

$9.00

SCREWDRIVER

$9.00

SEBREEZE

$9.00

SEX ON THE BEACH DRINK

$9.00

SOCO LIME

$9.00

TEQUILA SUNRISE

$10.00

TOASTED ALMOND

$9.00

TOM COLLINS

$9.00

VODKA COLLINS

$9.00

VODKA GIMLET

$9.00

VIRGIN MARY

$6.00

WHISKEY SOUR

$10.00

WHITE RUSSIAN

$10.00

WINE SPRITZER

$10.00

Shots

ALABAMA SLAMMER

$9.00

B-52 SHOT

$9.00

BABY GUINNESS

$9.50

BLONDE SLUT SHOT

$9.00

BLOW JOB SHOT

$9.00

BUTTERY NIPLE SHOT

$9.00

CINN TOAST CRUNCH SHOT

$9.00

CHERRY BOMB SHOT

$11.00

CHOC CAKE SHOT

$9.00

CREAMSIZLE SHOT

$9.00

ELECT LEMONADE SHOT

$9.00

GIRL SCOUT COOKIE

$9.00

GRAPE CRUSH SHOT

$9.00

GREEN TEA SHOT

$10.00

HAIRY NAVEL SHOT

$9.00

IRISH CAR BOMB

$12.00

JAGER BOMB

$11.00

JOHNNY VEGAS SHOT

$11.00

JOLLY RANCHER SHOT

$9.00

KAMIKAZE SHOT

$9.00

KEY LIME PIE SHOT

$9.00

LEMON DROP SHOT

$9.00

LQD COCAINE SHOT

$9.00

MCGUILLICUDDY

$9.00

MELONBALL SHOT

$9.00

MIND ERASER

$9.00

NUTS & BERRIES

$10.00

OATMEAL COOKIE SHOT

$9.00

PURPLE HOOTER SHOT

$9.00

RED DEATH SHOT

$9.00

RED SNAPPER SHOT

$9.00

RED HEADED SLUT

$9.00

ROYAL FLUSH SHOT

$10.00

ROCK LOBSTER SHOT

$9.00

PINEAPPLE UPSIDEDOWN

$9.00

SCOOBY SNACK SHOT

$9.00

SCREAMING ORGASM

$10.00

SEX ON BEACH SHOT

$9.00

SEXUAL ALLIGATOR

$10.00

SLIPPERY NIPPLE

$9.00

SURFER ON ACID

$9.00

3 WISE MEN SHOT

$11.00

VEGAS BPMB

$11.00

WASHINGTON SAPPLE

$9.00

WOO WOO SHOT

$9.00

ZIPPERHEAD SHOT

$9.00

Specialty Cocktails

SNICKERDOODLE MARTINI

$14.00

ESPRESSO MARTINI

$14.00

SANGRIA RED

$12.00

VANILLA CRANBERRY MIMOSA

$12.00

BERRY MINT MOJITO

$12.00

POMEGRANATE MARGARTIA

$12.00

STRAWBERRY HENDRICKS MULE

$13.00

BOSTON ICED COFFEE

$13.00

JOHN DALY

$12.00

POISON APPLE

$14.00

PEANUT BUTTER MUDSLIDE

$13.00

BLUEBERRY LEMONADE BUCKET

$18.00

PINA COLADA BUCKET

$18.00

KOOL AID BUCKET

$18.00

FRUIT ROLL UP BUCKET

$18.00

MOSCOW MULE BUCKET

$18.00

MARGARITA BUCKET

$18.00

HURRICANE BUCKET

$18.00

FROZEN MARGARITA

$13.00

FROZE SPECIAL

$13.00

Beer

PT-BLUE MOON

$8.50

PT-BUD LIGHT

$6.50

PT-DOWNEAST ORIGINAL CIDER

$8.50

PT-GUINNESS

$9.00

PT-WORMTOWN BE HOPPY

$8.50

PT-WORMTOWN MASS WHOLE

$8.50

PT-LORD HOBO BOOMSAUCE

$10.00

PT-WACHUSETT BLUEBERRY

$8.50

PT-MAINE BEER COMPANY LUNCH

$10.00

PT_GREY LADY

$8.50

PT-SAM OCTOBER

$8.50

PT- SHIPYARD PUMPKIN

$8.50

BUD LIGHT

$5.50

BUDWEISER

$5.50

COORS LIGHT

$5.50

CORONA

$6.50

CORONA LIGHT

$6.50

CUTWATER LIT

$9.00

CUTWATER MAI TAI

$9.00

DELS SHANDY

$7.00

HEINEKEN

$6.50

HEINEKEN ZERO

$6.50

HIGH NOON PEACH

$8.50

HIGH NOON WATERMELON

$8.50

LAWSONS SIP SUNSHINE

$10.00

LONG DRINK TRADIONAL

$8.00

MICHELOB ULTRA

$5.50Out of stock

MICHELOB ULTRA CAN

$5.50

MILLER LITE

$5.00

PACIFICO

$6.50

TRULY BLACK CHERRY

$6.00Out of stock

TRULY BLUEBERRY

$6.00

WHALERS PALE ALE

$8.00Out of stock

WHITE CLAW BLACKCHERRY

$6.00

WHITE CLAW MANGO

$6.00

YEUNGLING

$5.50

Wine

GL-CANYON ROAD CABERNET

$9.50

GL-CANYON ROAD MERLOT

$9.50

GL-CANYON ROAD PINOT NOIR

$9.50

GL-MURPHY GOODE PINOT NOIR

$10.00

GL-WILLIAM HILL CABERNET

$11.00

GL-WILLIAM HILL MERLOT

$11.00

BTL CANYON ROAD CABERNET

$34.00

BTL CANYON ROAD MERLOT

$34.00

BTL CANYON ROAD PINOT NOIR

$34.00

BTL MURPHY GOODE PINOT NOIR

$40.00

BTL WILLIAM HILL CABERNET

$42.00

BTL WILLIAM HILL MERLOT

$42.00

GL-BERINGER WHITE ZINFANDEL

$9.50

GL-CANYON ROAD CHARDONNAY

$9.50

GL-ECCO DOMANI PINOT GRIGIO

$9.50

GL-HOGUE RIESLING

$11.00

GL-KENDALL JACKSON CHARDONNAY

$12.00Out of stock

GL-STERLING SAUVIGNON BLANC

$11.00

BTL BERINGER WHITE ZINFANDEL

$34.00

BTL CANYON ROAD CHARDONNAY

$34.00

BTL ECCO DOMANI PINOT GRIGIO

$36.00Out of stock

BTL HOGUE RIESLING

$38.00

BTL KENDALL JACKSON CHARDONNAY

$41.00

BTL STERLING SAUVIGNON BLANC

$36.00

BTL-WYCLEF

$35.00

BTL-GAMBINO

$38.00Out of stock

GL-GAMBINO

$9.50

NA Beverages

COKE

$3.50

DIET COKE

$3.50

SPRITE

$3.50

GINGER ALE

$3.50

MR PIBB

$3.50

ROOT BEER

$3.50

TONIC

$3.50

SODA WATER

$3.50

LEMONADE

$3.50

FANTA ORANGE

$3.50

KIDS SODA

$2.00

ORANGE JUICE

$3.50

CRANBERRY JUICE

$3.50

GRAPEFRUIT JUICE

$3.50

PINEAPPLE JUICE

$3.50

UNSWEET TEA

$3.50

SWEET TEA

$3.50

HOT TEA

$3.25

HOT COCOA

$3.25

COFFEE

$3.25

NO BEVERAGE

TAP WATER

BOTTLED WATER

$3.25

MILK

$3.25

CHOCOLATE MILK

$3.25

APPLE JUICE BOX

$4.00

FRUIT JUICE BOX

$4.00

VIRGIN MARY

$6.00

GINGER BEER

$4.00

REDBULL

$5.00

SF REDBULL

$5.00

ICEE

$5.50

CISCO

CISCO LIME WITH PRETZEL

$10.00

CISCO RUBY WITH PRETZEL

$10.00

FE NE WITH PRETZEL

$9.00

GREY LADY WITH PRETZEL

$9.00

WHALES TALE WITH PRETZEL

$9.00

CISCO BLUE WITH PRETZEL

$10.00

CISCO RED WITH PRETZEL

$10.00

BUD LIGHT WITH PRETZEL

$8.00

HN WATERMELON WITH PRETZEL

$10.00

ICE BAR

FIREFLY SKINNY TEA

$9.50

GREY GOOSE

$11.00

KETEL ONE

$11.00

KETEL ORANJE

$9.00Out of stock

PINNACLE TROPICAL PUNCH

$9.50

SKYY BARTLETT PEAR

$7.50

SMIRNOFF APPLE

$8.00Out of stock

SMIRNOFF PEACH

$8.00Out of stock

THREE OLIVES

$9.50

THREE OLIVES BLUEBERRY

$9.50

THREE OLIVES CHERRY

$9.50

THREE OLIVES CITRUS

$9.50

THREE OLIVES ESPRESSO

$9.50

THREE OLIVES GRAPE

$9.50

THREE OLIVES ORANGE

$9.50

THREE OLIVES RASPBERRY

$9.50

THREE OLIVES VANILLA

$9.50

TITOS

$10.00

BOMBAY DRY

$8.50

BOMBAY SAPPHIRE

$11.00

HENDRICKS

$12.00

BACARDI DRAGON BERRY

$9.00

BACARDI LIMON

$9.00

BACARDI PINEAPPLE

$9.00

BACARDI RAZZ

$9.00

BACARDI SUPERIOR

$9.00

CAPTAIN MORGAN

$9.00

DON Q COCO

$9.00

WELL 151

$10.00

WELL DARK RUM

$8.50

WELL LIGHT RUM

$8.50

CASAMIGOS BLANCO

$13.00

CUERVO GOLD ESPECIAL

$9.50

CUERVO SILVER ESPECIAL

$9.50

DON JULIO BLANCO

$12.00

MILAGRO REPOSADO

$15.00Out of stock

MILAGRO SILVER

$13.00

PATRON SILVER

$13.00

BULLEIT

$10.00Out of stock

CROWN ROYAL

$12.00

FIREBALL

$9.00

JACK DANIELS

$9.50

JAMESON

$10.00

KNOB CREEK STRAIGHT 9YR

$14.00

MAKERS MARK

$11.00

OLD CAMP PEACH

$7.50

SKREWBALL

$9.00

WOODFORD

$15.00Out of stock

DEWARS HONEY

$7.50

DEWARS WHITE LABEL

$9.00

DEWARS 18

$18.00

MACALLAN 12

$12.00Out of stock

JOHNNIE RED

$10.00

JOHNNIE BLACK

$12.00

JOHNNIE BLUE

$36.00

BAILEYS

$7.50

CAMPARI

$7.50

CHAMBORD

$7.50

COINTREAU

$8.00

DISARRONNO

$9.00

DR MCGILLICUDDY MENTHOLMINT

$8.00

FRANGELICO

$7.50

GRAND MARNIER

$10.00

JAGER

$9.00

KAHLUA

$9.00

LICOR 43

$7.50

MIDNIGHT MOONSHINE PEACH

$8.00

MIDORI

$7.50

PAMA

$9.00

SOUTHERN COMFORT

$7.50

ST. GERMAINE

$9.00

CHOCOLAT

$9.00

AMARETTO SOUR

$9.00

BAHAMA MAMA

$9.00

BAYBREEZE

$9.00

BLACK RUSSIAN

$9.00

BLOODY MARY

$11.00

BLUE HAWAIIAN

$9.00

CAPE CODDER

$9.00

DARK & STORMY

$10.00

FUZZY NAVEL

$9.00

GIBSON

$9.00

GIMLET

$9.00

GRATEFUL DEAD

$11.00

GREYHOUND

$9.00

HAIRY NAVEL

$9.00

HURRICANE

$10.00

IRISH COFFE

$11.00

LONG BEACH TE

$10.00

LONG ISLAND TEA

$11.00

TOP SHELF LIT

$15.00

LYNCHBURG LEMONADE

$9.00

MADRAS

$9.00

MAI TAI

$9.00

MARGARITA ROCKS

$10.00

GOLD MARGARITA

$10.00

MUDSLIDE/ROCKS

$9.00

NUTTY IRISHMAN

$9.00

OLD FASHIONED

$10.00

RUM RUNNER ROCKS

$9.00

SALTY DOG

$9.00

SCREWDRIVER

$9.00

SEBREEZE

$9.00

SEX ON THE BEACH DRINK

$9.00

SOCO LIME

$9.00

TEQUILA SUNRISE

$10.00

TOASTED ALMOND

$9.00

TOM COLLINS

$9.00

VODKA COLLINS

$9.00

VODKA GIMLET

$9.00

VIRGIN MARY

$6.00

WHISKEY SOUR

$10.00

WHITE RUSSIAN

$10.00

WINE SPRITZER

$10.00

ALABAMA SLAMMER

$9.00

B-52 SHOT

$9.00

BABY GUINNESS

$9.50

BLONDE SLUT SHOT

$9.00

BLOW JOB SHOT

$9.00

BUTTERY NIPLE SHOT

$9.00

CINN TOAST CRUNCH SHOT

$9.00

CHERRY BOMB SHOT

$11.00

CHOC CAKE SHOT

$9.00

CREAMSIZLE SHOT

$9.00

ELECT LEMONADE SHOT

$9.00

GIRL SCOUT COOKIE

$9.00

GRAPE CRUSH SHOT

$9.00

GREEN TEA SHOT

$10.00

HAIRY NAVEL SHOT

$9.00

IRISH CAR BOMB

$12.00

JAGER BOMB

$11.00

JOHNNY VEGAS SHOT

$11.00

JOLLY RANCHER SHOT

$9.00

KAMIKAZE SHOT

$9.00

KEY LIME PIE SHOT

$9.00

LEMON DROP SHOT

$9.00

LQD COCAINE SHOT

$9.00

MCGUILLICUDDY

$9.00

MELONBALL SHOT

$9.00

MIND ERASER

$9.00

NUTS & BERRIES

$10.00

OATMEAL COOKIE SHOT

$9.00

PURPLE HOOTER SHOT

$9.00

RED DEATH SHOT

$9.00

RED SNAPPER SHOT

$9.00

RED HEADED SLUT

$9.00

ROYAL FLUSH SHOT

$10.00

ROCK LOBSTER SHOT

$9.00

PINEAPPLE UPSIDEDOWN

$9.00

SCOOBY SNACK SHOT

$9.00

SCREAMING ORGASM

$10.00

SEX ON BEACH SHOT

$9.00

SEXUAL ALLIGATOR

$10.00

SLIPPERY NIPPLE

$9.00

SURFER ON ACID

$9.00

3 WISE MEN SHOT

$11.00

VEGAS BPMB

$11.00

WASHINGTON SAPPLE

$9.00

WOO WOO SHOT

$9.00

ZIPPERHEAD SHOT

$9.00

SNICKERDOODLE MARTINI

$14.00

ESPRESSO MARTINI

$14.00

SANGRIA RED

$12.00

VANILLA CRANBERRY MIMOSA

$12.00

BERRY MINT MOJITO

$12.00

POMEGRANATE MARGARTIA

$12.00

STRAWBERRY HENDRICKS MULE

$13.00

BOSTON ICED COFFEE

$13.00

JOHN DALY

$12.00

POISON APPLE

$14.00

PEANUT BUTTER MUDSLIDE

$13.00

BLUEBERRY LEMONADE BUCKET

$18.00

PINA COLADA BUCKET

$18.00

KOOL AID BUCKET

$18.00

FRUIT ROLL UP BUCKET

$18.00

MOSCOW MULE BUCKET

$18.00

MARGARITA BUCKET

$18.00

HURRICANE BUCKET

$18.00

FROZEN MARGARITA

$13.00

FROZE SPECIAL

$13.00

PT-BLUE MOON

$8.50

PT-BUD LIGHT

$6.50

PT-DOWNEAST ORIGINAL CIDER

$8.50

PT-GUINNESS

$9.00

PT-WORMTOWN BE HOPPY

$8.50

PT-WORMTOWN MASS WHOLE

$8.50

PT-LORD HOBO BOOMSAUCE

$10.00

PT-WACHUSETT BLUEBERRY

$8.50

PT-MAINE BEER COMPANY LUNCH

$10.00

PT_GREY LADY

$8.50

PT-SAM OCTOBER

$8.50

PT- SHIPYARD PUMPKIN

$8.50

BUD LIGHT

$5.50

BUDWEISER

$5.50

COORS LIGHT

$5.50

CORONA

$6.50

CORONA LIGHT

$6.50

CUTWATER LIT

$9.00

CUTWATER MAI TAI

$9.00

DELS SHANDY

$7.00

HEINEKEN

$6.50

HEINEKEN ZERO

$6.50

HIGH NOON PEACH

$8.50

HIGH NOON WATERMELON

$8.50

LAWSONS SIP SUNSHINE

$10.00

LONG DRINK TRADIONAL

$8.00

MICHELOB ULTRA

$5.50Out of stock

MICHELOB ULTRA CAN

$5.50

MILLER LITE

$5.00

PACIFICO

$6.50

TRULY BLACK CHERRY

$6.00Out of stock

TRULY BLUEBERRY

$6.00

WHALERS PALE ALE

$8.00Out of stock

WHITE CLAW BLACKCHERRY

$6.00

WHITE CLAW MANGO

$6.00

YEUNGLING

$5.50

GL-CANYON ROAD CABERNET

$9.50

GL-CANYON ROAD MERLOT

$9.50

GL-CANYON ROAD PINOT NOIR

$9.50

GL-MURPHY GOODE PINOT NOIR

$10.00

GL-WILLIAM HILL CABERNET

$11.00

GL-WILLIAM HILL MERLOT

$11.00

BTL CANYON ROAD CABERNET

$34.00

BTL CANYON ROAD MERLOT

$34.00

BTL CANYON ROAD PINOT NOIR

$34.00

BTL MURPHY GOODE PINOT NOIR

$40.00

BTL WILLIAM HILL CABERNET

$42.00

BTL WILLIAM HILL MERLOT

$42.00

GL-BERINGER WHITE ZINFANDEL

$9.50

GL-CANYON ROAD CHARDONNAY

$9.50

GL-ECCO DOMANI PINOT GRIGIO

$9.50

GL-HOGUE RIESLING

$11.00

GL-KENDALL JACKSON CHARDONNAY

$12.00Out of stock

GL-STERLING SAUVIGNON BLANC

$11.00

BTL BERINGER WHITE ZINFANDEL

$34.00

BTL CANYON ROAD CHARDONNAY

$34.00

BTL ECCO DOMANI PINOT GRIGIO

$36.00Out of stock

BTL HOGUE RIESLING

$38.00

BTL KENDALL JACKSON CHARDONNAY

$41.00

BTL STERLING SAUVIGNON BLANC

$36.00

BTL-WYCLEF

$35.00

BTL-GAMBINO

$38.00Out of stock

GL-GAMBINO

$9.50

APPETIZERS

MACHO NACHO

$14.00

CHICKEN TENDERS

$14.00

CHICKEN WINGS

$16.00

QUESADILLA

$12.00

SIDES

$6.00

CHIPS AND CHEESE

$10.00

Baked Tot-tato

$12.00

Fried Raviolis

$11.00

FRIES

REGULAR FRIES

$8.00

LOADED FRIES

$12.00

TRUFFLE FRIES

$10.00

CAJUN FRIES

$8.00

SWEET POTATO FRIES

$10.00

SALAD

CAESAR SALAD

$11.00

House Salad

$10.00

Greek Salad

$12.00

SANDWICH

SMASH BURGER

$15.00

Brie and Onion Burger

$16.00

GRILLED BBQ CHICKEN

$14.00

FOXBOROUGH HOT CHICKEN

$16.00

CHICKEN BACON RANCH

$16.00

PULLED PORK SANDWICH

$14.00

TURKEY CLUB

$14.00

CALI CLUB

$14.00

PIZZA

CHEESE PIZZA

$13.00

PEPPERONI PIZZA

$14.00

MEATLOVER PIZZA

$16.00

BBQ PORK PIZZA

$15.00

BUFFALO CHICKEN PIZZA

$15.00

VEGGIE PIZZA

$14.00

MARGHERITA

$15.00

FOUR CHEESE

$15.00

SAUSAGE (WHITE PIZZA)

$16.00

DESSERT

ICE CREAM SUNDAE

$9.00

KIDS

KIDS CHEESEBURGER

$9.00

KIDS HAMBURGER

$9.00

KIDS GRILLED CHEESE

$9.00

KIDS CHEESE PIZZA

$9.00

KIDS TENDERS

$9.00

KIDS MAC

$9.00

BOWLING WED-THURS

BOWLING SUN-THURS PER GAME

$5.00

BOWLING SUN-THURS SHOE RENTAL

$3.00

BOWLING SUNDAY

BOWLING SUNDAY

$9.00

SHOE RENTAL SUNDAY

$5.00

GOLF MON-THURS

GOLF MON-THURS

$30.00

RESERVATIONS

PERFECT GAME

$350.00

PERFECT GAME DELUXE

$550.00

TOPGOLF PLAY ACTION

$195.00

TOPGOLF PLAY ACTION DELUXE

$395.00

SOCKS

SOCKS

$6.00
All hours
Sunday4:00 am - 3:59 am
Monday4:00 am - 3:59 am
Tuesday4:00 am - 3:59 am
Wednesday4:00 am - 3:59 am
Thursday4:00 am - 3:59 am
Friday4:00 am - 3:59 am
Saturday4:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Splitsville Luxury Lanes™ | Howl at the Moon | Topgolf Swing Suites is a rare combination of upscale and nostalgic feel. With 12 luxury lanes, 3 Topgolf Swing Suite bays and ample indoor and outdoor seating, Splitsville Luxury Lanes™ | Howl at the Moon | Topgolf Swing Suites is an energetic yet comfortable atmosphere that can handle parties from 8 to 800. Howl at the Moon provides a high-energy live entertainment experience every Friday and Saturday. Howl at the Moon’s unique live music show is centered around a party with dance hits performed on pianos, guitars, drums and more to create a non-stop atmosphere.

Location

220 Patriot Place Way, Foxborough, MA 02035

Directions

Gallery
Splitsville and Howl at the Moon with Top Golf Swing Suites image
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