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Hummus Elite MEDITERRANEAN CUISINE
497 Reviews
$$
39 E Palisade Ave
Englewood, NJ 07631
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ELITE SPECIALS
Soup of the day
Vegetable Soup
Chunks Of Butternut Squash, Yams, Zucchinis, Chickpeas, & Carrots
White Bean Soup
Kidney Beans, Carrots, Celery, Onions, Parsley w/ Special blend of Spices
Red Bean Soup
Kidney Beans, Carrots, Celery, Onions, Parsley w/ Special blend of Spices
Chicken Soup
Celery, Carrots, Onions, & Chunks of Chicken Breast in clear Chicken Broth
Charira Soup
Mushroom Soup
SALADS
ELITE MEDITERRANEAN SALAD
Fresh Romaine Lettuce, Tomatoes, Cucumbers, Onions, Kalamata Olives, & Avocado, Drizzled W/ Honey Balsamic Dressing
ROASTED BEETS & APPLES SALAD
Fresh Romaine Lettuce, Beets, Green Apples, Walnuts, Drizzled W/ Raspberry Vinaigrette
V VEGAN SHAWARMA SALAD
Vegan Shawarma, Fresh Romaine Lettuce, Dice Tomatoes, Cucumbers, Onions, Kalamata Olives, & Tahini Dressing
SHAWARMA SALAD
Fresh Romaine Lettuce, Dice Tomatoes, Cucumbers, Onions, Kalamata Olives, Chicken Shawarma & Tahini Dressing
Israeli Salad
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CABBAGE SALAD (SML)
Sweet & Sour style
CABBAGE SALAD (LRG)
Sweet & Sour style
TABBOULEH QUINOA (SML)
Quinoa W/ Dice Tomatoes, Onions, Parsley, Cilantro, Mint, Lemon Juice, Olive Oil, Salt & Pepper
TABBOULEH QUINOA (LRG)
Quinoa W/ Dice Tomatoes, Onions, Parsley, Cilantro, Mint, Lemon Juice, Olive Oil, Salt & Pepper
PLAIN CAESAR
Fresh Romaine Lettuce, Pita Croutons, & Homemade Caesar Dressing
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SHAWARMA CAESAR
CHICKEN KEBAB CAESAR
PARGIOT CAESAR
BEEF KEBAB CAESAR
KOFTA KEBAB CAESAR
VEGETARIAN APPETIZERS
APPETIZER COMBO
YOUR CHOICE OF ANY 3 VEGETARIAN APPETIZERS
TAHINI APPETIZER
HOMEMADE CREAMY SESAME PASTE SERVE W/ 1 PITA
HUMMUS APPETIZER
OUR SIGNATURE HOMEMADE HUMMUS W/ 1 PITA
ROASTED EGGPLANT
ROASTED EGGPLANT OVER TAHINI & GREEN LEMON SAUCE SERVE W/ 1 PITA
FALAFEL
5 pcs HOMEMADE FALAFEL BALLS SERVE OVER TAHINI
KIBBEH
3 pcs FRIED BURGUL ( CRUSHED WHEAT ) CROQUETTES STUFFED W/ SOYBEANS SERVE W/ TAHINI DIP
MOROCCAN CIGARS
4 pcs FRIED SOYBEAN ROLLS WRAPPED IN PHYLLO DOUGH SERVE W/ TAHINI DIP
STUFFED GRAPE LEAVES
6 pcs GRAPE LEAVES STUFFED W/ WHITE RICE SERVE W/ TAHINI DIP
FRENCH FRIES
SWEET POTATO FRIES
TRUFFLE FRENCH FRIES
SPICY FRENCH FRIES
MEAT APPETIZERS
LAMB KEBAB APPETIZER
MINI KEBABS OVER TAHINI,SPICES & HERBS SERVE W/ 1 PITA
MEAT CIGARS
4 FRIED GROUND MEAT ROLLS WRAPPED IN PHYLLO DOUGH SERVE W/ TAHINI DIP
ARAYES APPT
GRILLED PITA FILLED W/ MINCED LAMB, SPICES, CRUSHED PISTACHIOS SERVE W/ AMBATAHINI SAUCE, COMES W/ SPICY ISRAELI SALAD
6 PCS CHICKEN FINGERS
12 PCS CHICKEN FINGERS
24 PCS CHICKEN FINGERS
MAINS
COWBOY STEAK
16oz RIBEYE STEAK COOKED TO YOUR PERFECTION
NY STRIP STEAK
Cajun dry rub
MIX GRILL PLATTER
YOUR CHOICE OF ANY 3 KEBABS
ARAYES MAIN
GRILLED PITA FILLED W/ MINCED LAMB, SPICES, CRUSHED PISTACHIOS SERVED W/ AMBATAHINI SAUCE & SPICY ISRAELI SALAD
LAMB SHAWARMA PLATTER
GRILLED CHIX (HALF PLATE)
MARINATED GRILLED CHICKEN BREAST
GRILLED CHIX (FULL PLATE)
MARINATED GRILLED CHICKEN BREAST
SCHNITZEL (HALF PLATE)
BREADED FRIED CHICKEN BREAST
SCHNITZEL (FULL PLATE)
BREADED FRIED CHICKEN BREAST
CHICKEN KEBAB (HALF PLATE)
MARINATED CHICKEN BREAST
CHICKEN KEBAB (FULL PLATE)
MARINATED CHICKEN BREAST
PARGIOT (HALF PLATE)
MARINATED CHICKEN THIGHS
PARGIOT (FULL PLATE)
MARINATED CHICKEN THIGHS
BEEF KEBAB (HALF PLATE)
MARINATED BEEF CUBES
BEEF KEBAB (FULL PLATE)
MARINATED BEEF CUBES
KOFTA KEBAB (HALF PLATE)
GROUND BEEF & LAMB MIXED W/ MIDDLE EASTERN SPICES
KOFTA KEBAB (FULL PLATE)
GROUND BEEF & LAMB MIXED W/ MIDDLE EASTERN SPICES
SHAWARMA (HALF PLATE)
MARINATED W/ OUR BLEND OF SHAWARMA SPICES
SHAWARMA (FULL PLATE)
MARINATED W/ OUR BLEND OF SHAWARMA SPICES
VEGETARIAN MAIN DISH
POTATO BOUREKA
POTATO FILLED BAKED PUFF PASTRY SERVED W/ ISRAELI SALAD & HARD-BOILED EGG
MUSHROOM BOUREKA
MUSHROOM FILLED BAKED PUFF PASTRY SERVED W/ ISRAELI SALAD & HARD-BOILED EGG
VEGETARIAN COUSCOUS
OUR SPECIAL MOROCCAN STYLE COUSCOUS SERVED W/ CHUNKY VEGETABLE SOUP
FALAFEL PLATTER
8 LARGE HOME MADE FALAFEL BALLS SERVED W/ TAHINI, PITA BREAD & ISRAELI SALAD
SHAKSHUKA PLATTER
POACHED EGG OVER EASY, SERVED OVER MIDDLE EASTERN STEW MADE FROM TOMATOES,ONIONS, & PEPPERS
VEGAN SHAWARMA (HALF PLATE)
MARINATED W/ OUR BLEND OF SHAWARMA SPICES
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MARINATED W/ OUR BLEND OF SHAWARMA SPICES
FISH MAIN-COURSE
HUMMUS PLATTERS
HUMMUS TAHINI
OUR HOMEMADE DELICIOUS HUMMUS TOPPED W/ CREAMY TAHINI,SPICES,OLIVE OIL, & PARSLEY SERVED W/ 2 PITA BREAD
HUMMUS MASABACHA
OUR HOMEMADE DELICOUS HUMMUS TOPPED W/ HOT CHICKPEAS,SPICES,OLIVE OIL,LEMON SAUCE & PASLEY SERVED W/ 2 PITA BREAD
LOW-CARB HUMMUS
OUR HOMEMADE DELICOUS HUMMUS TOPPED W/ HOT CHICKPEAS,SPICES,OLIVE OIL,LEMON SAUCE & PASLEY SERVED W/ CARROTS & CELLERY STICKS
HUMMUS SABICH
OUR HOMEMADE DELICOUS HUMMUS TOPPED W/ EGGPLANTS,CHICKPEAS,HARD BOILED EGG,TAHINI,OLIVE OIL,SPICES, & LEMON JUICE SERVED W/ 2 PITA BREAD
HUMMUS MUSHROOMS
OUR HOMEMADE DELICOUS HUMMUS TOPPED W/ SAUTEED MUSHROOMS & ONIONS,TAHINI,OLIVE OIL, & SPICES SERVED W/ 2 PITA BREAD
HUMMUS ELITE
OUR HOMEMADE DELICIOUS HUMMUS TOPPED W/ SAUTEED MUSHROOMS & ONIONS,TAHINI,TRUFFLE OIL, & SPICES SERVED W/ 2 PITA BREAD
HUMSHUKA HUMMUS
OUR HOMEMADE DELICIOUS HUMMUS TOPPED W/ OVER EASY POACHED EGG,SERVED OVER MIDDLE EASTERN STEW MADE FROM TOMATOES,ONIONS & PEPPERS SERVED W/ 2 PITA BREAD
HUMMUS FALAFEL
OUR HOMEMADE DELICOUS HUMMUS TOPPED W/ 4 HOMEMADE FALAFEL BALLS,CHICKPEAS,TAHINI,SPICES,OLIVE OIL, & LEMON JUICE SERVED W/ 2 PITA BREAD
HUMMUS SHAWARMA
OUR HOMEMADE DELICIOUS HUMMUS TOPPED W/ CHICKEN SHAWARMA,TAHINI,SPICES, & OLIVE OIL SERVED W/ 2 PITA BREAD
HUMMUS LAMB SHAWARMA
HUMMUS W/ MEAT
OUR HOMEMADE DELICIOUS HUMMUS TOPPED W/ SAUTEED THIN SLICED BEEF & ONIONS,TAHINI, & OLIVE OIL SERVED W/ 2 PITA BREAD
TACOS
BEEF TACOS
3 SOFT SHELLS TORTILLAS,FRIED BEANS,PICODEGALLO, PICKLED CABBAGE SERVE W/ THIN SLICED OF BEEF SAUTE IN CARAMELIZED ONIONS
CHICKEN SHAWARMA TACOS
3 SOFT SHELLS TORTILLAS,FRIED BEANS,PICODEGALLO, PICKLED CABBAGE SERVE W/ SHREDDED SHAWARMA MARINATED W/ MIDDLE EASTERN SPICES
GRILLED CHICKEN TACOS
3 SOFT SHELLS TORTILLAS,FRIED BEANS,PICODEGALLO, PICKLED CABBAGE SERVE W/ SLICED GRILLED CHICKEN
FISH TACOS
3 SOFT SHELLS TORTILLAS,FRIED BEANS,PICODEGALLO, PICKLED CABBAGE SERVE W/ SAUTEED FLOUNDER
BURGERS
V VEGGIE BURGER*
OUR SPECIAL VEGAN BLACK BEANS BURGER SERVED W/ ROASTED BEETS,VEGAN CHEESE,CARAMELIZED ONIONS, & TOMATO
SALMON BURGER*
OUR SPECIAL HAND CHOPPED FRESH SALMON BURGER W/ LETTUCE,TOMATO, & AVOCADO
TURKEY BURGER*
WHITE & DARK MEAT BELL PEPPERS,HERBS, & SHAWARMA SPICES W/ LETTUCE,TOMATO,ONION, & AVOCADO
ELITE BEEF BURGER
8oz BEEF BURGER,LETTUCE,TOMATO & ONION
COWBOY BURGER
8oz BEEF BURGER W/ HOT TURKEY BACON,FRIED EGG & CARAMELIZED ONIONS
DZ BURGER
8oz BEEF BURGER W/ TURKEY BACON,LETTUCE,TOMATO,AVOCADO & SAUTEED ONIONS
BBQ BURGER
8oz BEEF BURGER W/ HOT TURKEY BACON,PICKLED CABBAGE,CARAMELIZED ONIONS,PICKLES & OUR HOMEMADE BBQ SAUCE
SANDWICHES
V FALAFEL SANDWICH
HUMMUS, CABBAGE or ISRAELI SALAD & TAHINI SAUCE
V SABICH SANDWICH
HUMMUS, ORGANIC HARD-BOILED EGG, TAHINI, CHICKPEAS & ROASTED EGGPLANT
V SHAWARMA SANDWICH
VEGAN SHAWARMA MARINATED W/ MIDDLE EASTERN SPICES, HUMMUS, ISRAELI SALAD & PICKLES
CHICKEN KEBAB SANDWICH
MARINATED CHICKEN BREAST, HUMMUS & ISRAELI SALAD
GRILLED CHICKEN SANDWICH
GRILLED CHICKEN BREAST, HUMMUS & ISRAELI SALAD
PARGIOT SANDWICH
MARINATED CHICKEN THIGHS, HUMMUS & ISRAELI SALAD
KOFTA KEBAB SANDWICH
GROUND BEEF & LAMB PATTIES MIXED W/ MIDDLE EASTERN SPICES, HUMMUS & ISRAELI SALAD
BEEF KEBAB SANDWICH
MARINATED BEEF CUBES, HUMMUS & ISRAELI SALAD
SCHNITZEL SANDWICH
THIN-FRIED SLICES OF BREADED CHICKEN BREAST, HERBAL MAYO OR SPICY MAYO & ISRAELI SALAD
SHAWARMA SANDWICH
SHREDDED CHICKEN MARINATED W/ MIDDLE EASTERN SPICES, HUMMUS, ISRAELI SALAD & PICKLES
LAMB SHAWARMA SANDWICH
Lamb shawarma w/ tahini, pickles & spicy tomato salad.
KIDS MEAL
KIDS HOT DOG
2 Hotdogs over Fries or Sweet Potato Fries. Includes Juice Box.
KIDS CHICKEN FINGERS
6 Pcs of our homemade Chicken Fingers, served over Fries or Sweet Potato Fries. Includes Juice Box
KIDS MINI BURGER
5oz Beef Burger Patty, served w/ Lettuce & Tomato. Includes Juice Box
VEGAN NUGGETS
KIDS PASTA
ELITE DESSERTS
TIRAMISU
Creamy, rich mousse infused cake w/ dark roast espresso coffee boxed in chocolate
DULCE DE LECHE
Layers of moist caramel infused cake with a sweet caramel mousse Boxed in caramel chocolate.
HALVA PARFAIT
Our homemade halva mousse topped w/ curly halva & pistachios
NAZARETH BAKLAVA
LAYERS OF PHYLLO DOUGH TOPPED W/ HONEY AND MIXED NUTS
OTHERS
ADDITIONAL SIDES
GARLIC FRENA BREAD
REGULAR PITA
WHOLE WHEAT PITA
LAFA
CARROTS & CELERY STICKS
CELERY STICKS
CARROTS STICKS
HARD BOILED EGG
FRIED EGG
SIDE COUSCOUS
SIDE RICE
GREEN BEANS
1/2 POUND PICKLES & OLIVES
1/2 SLICED AVOCADO
SAUTEED MUSHROOMS
SAUTEED ONIONS
SIDE PICKLES
GRILLED PORTOBELLO
MERGUEZ SAUSAGE
1 PC SCHNITZEL
1 PC GRILLED CHICKEN
1 PC BEEF KEBAB
1 PC KOFTA KEBAB
1 PC CHICKEN KEBAB
1 PC PARGIOT
SIDE SHAWARMA
ADDITIONAL SAUCES
HUMMUS
TAHINI
AMBA
SCHUG
SWEET CHILLI SAUCE
BBQ SAUCE
BUFFALO SAUCE
SPICY MAYO
HERBAL MAYO
GARLIC MAYO
AMBA TAHINI SAUCE
HOMEMADE LEMON SAUCE
CAESAR DRESSING
HONEY BALSAMIC
RASPBERRY VINAIGRETTE
OLIVE OIL & VINEGAR
OLIVE OIL & LEMON JUICE
COLD BEVERAGES
HOT BEVERAGES
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|Closed
Hummus Elite was founded on the idea of comfortable prices for healthy dishes without compromising quality, freshness, and service for its customers. Based on the typical Israeli style with a modern twist, Hummus Elite holds strong ties to its Mediterranean origin. With a growing demand for greater selections, Hummus Elite has decided to expand its variety of dishes while still retaining its original concept. At Hummus Elite we use only the best ingredients, including organic produce and eggs. Our Hummus is freshly made several times a day with the highest quality imported spices, with no preservatives added.
39 E Palisade Ave, Englewood, NJ 07631