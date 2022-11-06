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Mediterranean
Middle Eastern

Hummus Elite MEDITERRANEAN CUISINE

497 Reviews

$$

39 E Palisade Ave

Englewood, NJ 07631

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HUMMUS PLATTERS

HUMMUS TAHINI

$13.95

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$14.95

OUR HOMEMADE DELICOUS HUMMUS TOPPED W/ HOT CHICKPEAS,SPICES,OLIVE OIL,LEMON SAUCE & PASLEY SERVED W/ 2 PITA BREAD

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HUMMUS SABICH

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$15.95

OUR HOMEMADE DELICOUS HUMMUS TOPPED W/ EGGPLANTS,CHICKPEAS,HARD BOILED EGG,TAHINI,OLIVE OIL,SPICES, & LEMON JUICE SERVED W/ 2 PITA BREAD

HUMMUS MUSHROOMS

$14.95

OUR HOMEMADE DELICOUS HUMMUS TOPPED W/ SAUTEED MUSHROOMS & ONIONS,TAHINI,OLIVE OIL, & SPICES SERVED W/ 2 PITA BREAD

HUMMUS ELITE

$15.95

OUR HOMEMADE DELICIOUS HUMMUS TOPPED W/ SAUTEED MUSHROOMS & ONIONS,TAHINI,TRUFFLE OIL, & SPICES SERVED W/ 2 PITA BREAD

HUMSHUKA HUMMUS

$15.95

OUR HOMEMADE DELICIOUS HUMMUS TOPPED W/ OVER EASY POACHED EGG,SERVED OVER MIDDLE EASTERN STEW MADE FROM TOMATOES,ONIONS & PEPPERS SERVED W/ 2 PITA BREAD

HUMMUS FALAFEL

HUMMUS FALAFEL

$15.95

OUR HOMEMADE DELICOUS HUMMUS TOPPED W/ 4 HOMEMADE FALAFEL BALLS,CHICKPEAS,TAHINI,SPICES,OLIVE OIL, & LEMON JUICE SERVED W/ 2 PITA BREAD

HUMMUS SHAWARMA

$17.95

OUR HOMEMADE DELICIOUS HUMMUS TOPPED W/ CHICKEN SHAWARMA,TAHINI,SPICES, & OLIVE OIL SERVED W/ 2 PITA BREAD

HUMMUS LAMB SHAWARMA

$21.95
HUMMUS W/ MEAT

HUMMUS W/ MEAT

$17.95

OUR HOMEMADE DELICIOUS HUMMUS TOPPED W/ SAUTEED THIN SLICED BEEF & ONIONS,TAHINI, & OLIVE OIL SERVED W/ 2 PITA BREAD

TACOS

BEEF TACOS

$23.95

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CHICKEN SHAWARMA TACOS

$23.95

3 SOFT SHELLS TORTILLAS,FRIED BEANS,PICODEGALLO, PICKLED CABBAGE SERVE W/ SHREDDED SHAWARMA MARINATED W/ MIDDLE EASTERN SPICES

GRILLED CHICKEN TACOS

$23.95

3 SOFT SHELLS TORTILLAS,FRIED BEANS,PICODEGALLO, PICKLED CABBAGE SERVE W/ SLICED GRILLED CHICKEN

FISH TACOS

$23.95

3 SOFT SHELLS TORTILLAS,FRIED BEANS,PICODEGALLO, PICKLED CABBAGE SERVE W/ SAUTEED FLOUNDER

BURGERS

V VEGGIE BURGER*

$15.95

OUR SPECIAL VEGAN BLACK BEANS BURGER SERVED W/ ROASTED BEETS,VEGAN CHEESE,CARAMELIZED ONIONS, & TOMATO

SALMON BURGER*

$15.95

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$16.95

WHITE & DARK MEAT BELL PEPPERS,HERBS, & SHAWARMA SPICES W/ LETTUCE,TOMATO,ONION, & AVOCADO

ELITE BEEF BURGER

$15.95

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COWBOY BURGER

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$17.95

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$17.95

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SANDWICHES

V FALAFEL SANDWICH

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HUMMUS, ORGANIC HARD-BOILED EGG, TAHINI, CHICKPEAS & ROASTED EGGPLANT

V SHAWARMA SANDWICH

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VEGAN SHAWARMA MARINATED W/ MIDDLE EASTERN SPICES, HUMMUS, ISRAELI SALAD & PICKLES

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$14.95

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$14.95

GRILLED CHICKEN BREAST, HUMMUS & ISRAELI SALAD

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GROUND BEEF & LAMB PATTIES MIXED W/ MIDDLE EASTERN SPICES, HUMMUS & ISRAELI SALAD

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MARINATED BEEF CUBES, HUMMUS & ISRAELI SALAD

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$14.95

THIN-FRIED SLICES OF BREADED CHICKEN BREAST, HERBAL MAYO OR SPICY MAYO & ISRAELI SALAD

SHAWARMA SANDWICH

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SHREDDED CHICKEN MARINATED W/ MIDDLE EASTERN SPICES, HUMMUS, ISRAELI SALAD & PICKLES

LAMB SHAWARMA SANDWICH

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$17.50

Lamb shawarma w/ tahini, pickles & spicy tomato salad.

KIDS MEAL

KIDS HOT DOG

$13.95

2 Hotdogs over Fries or Sweet Potato Fries. Includes Juice Box.

KIDS CHICKEN FINGERS

$14.95

6 Pcs of our homemade Chicken Fingers, served over Fries or Sweet Potato Fries. Includes Juice Box

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5oz Beef Burger Patty, served w/ Lettuce & Tomato. Includes Juice Box

VEGAN NUGGETS

$14.95Out of stock

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$11.95

ELITE DESSERTS

TIRAMISU

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Creamy, rich mousse infused cake w/ dark roast espresso coffee boxed in chocolate

DULCE DE LECHE

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NAZARETH BAKLAVA

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OTHERS

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$11.95

POUND OF TAHINI

$11.95

HALF POUND SCHUG

$6.95

POUND OF ROASTED EGGPLANT

$11.95

ADDITIONAL SIDES

GARLIC FRENA BREAD

$3.00Out of stock

REGULAR PITA

$1.00

WHOLE WHEAT PITA

$1.00

LAFA

$2.50

CARROTS & CELERY STICKS

$4.95

CELERY STICKS

$4.95

CARROTS STICKS

$4.95

HARD BOILED EGG

$2.00

FRIED EGG

$2.95

SIDE COUSCOUS

$6.95

SIDE RICE

$6.95

GREEN BEANS

$6.95

1/2 POUND PICKLES & OLIVES

$6.25

1/2 SLICED AVOCADO

$3.95

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$5.95

SAUTEED ONIONS

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$10.95

1 PC SCHNITZEL

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1 PC GRILLED CHICKEN

$9.00

1 PC BEEF KEBAB

$12.95Out of stock

1 PC KOFTA KEBAB

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1 PC CHICKEN KEBAB

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1 PC PARGIOT

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$10.95

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$0.95

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COLD BEVERAGES

HOMEMADE UNSWEETENED ICED TEA

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Attributes and Amenities
check markFamily-Friendly
check markCasual
check markCozy
check markKid-Friendly
check markGroups
check markTable Service
check markSolo Dining
check markSeating
check markReservations
check markBike Parking
check markDelivery
check markCurbside Pickup
check markParking
check markOnline Ordering
check markFresh Ingredients
check markFast Service
check markHigh Chairs
check markCatering
check markOutdoor Seating
check markTakeout
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
SaturdayClosed
Restaurant info

Hummus Elite was founded on the idea of comfortable prices for healthy dishes without compromising quality, freshness, and service for its customers. Based on the typical Israeli style with a modern twist, Hummus Elite holds strong ties to its Mediterranean origin. With a growing demand for greater selections, Hummus Elite has decided to expand its variety of dishes while still retaining its original concept. At Hummus Elite we use only the best ingredients, including organic produce and eggs. Our Hummus is freshly made several times a day with the highest quality imported spices, with no preservatives added.

Location

39 E Palisade Ave, Englewood, NJ 07631

Directions

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