India Gate 12636 Research Blvd unit 110
No reviews yet
12636 Research Blvd unit 110
Austin, TX 78759
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Food
Break Fast
Chola Bhatura
$10.99
Poori Bhaji
$7.99
Pongal
$7.99
Kids Dosa
$6.99
Onion Tomato Uttapam
$10.99
Chocolate Dosa
$9.99
Cheese Dosa
$10.99
Ghee Kara Dosa
$10.99
Spring Onion Masala Dosa
$9.99
Panner Tikka Dosa
$12.99
Chicken Tikka Dosa
$12.99
Egg Dosa
$10.99
Bullet Dosa
$9.99
Mysore Masala Dosa
$10.99
Masala Dosa
$10.99
Plain Dosa
$8.99
Mysore Bonda 3pcs
$7.99
Babai Idli 3 Pcs
$8.99
Idli | Vada
$7.99
Sambar Vada
$8.99
Vada 2pcs
$7.99
Sambar Idli
$8.99
Idli 3 Pcs
$7.99
Onion Dosa
$10.99
Hi -Tea Menu ( 5Pm - 7Pm )
Veg Appitizer
N-veg Appitizer
Veg Entrees
Mutter Paneer
$14.99
Bagara Baingan
$12.99
Dal Makhini
$11.99
Methi Paneer
$14.99
Kofta Butter Masala
$14.99
Channa Masala
$12.99
Dal Tadka
$12.99
Navaratan Kurma
$12.99
Malai Kofta
$14.99
Paneer Tikka Masala
$14.99
Kadai Bendi
$12.99
Kadai Panner
$14.99
Chettinad Veg
$12.99
Panner Butter Masala
$14.99
Palak Panner
$14.99
Kadai Veg
$12.99
Bendi Masala
$12.99
Non Veg Entrees
Andhra Chicken Curry
$13.99
Telangana Style Chicken Kura
$13.99
Fish Curry
$14.99
Andhra Shrimp curry
$16.99
Gongura Mutton Curry
$15.99
Mutton Dalcha
$15.99
Goat Chettinad
$15.99
Goat Vindaloo
$15.99
Goat Curry
$15.99
Gongura Chicken Curry
$14.99
Chicken Chettinadu
$14.99
Methi Chicken
$14.99
Chicken Vindaloo
$14.99
Chicken Korma
$14.99
India Gate Spl Chicken Curry ( Boneless )
$15.99
Chicken Mughlai
$14.99
Ammumma gari kodi Kura ( Natukodi ) Only Weekend
$17.99
Chicken Tikka Masala
$14.99
Butter Chicken
$14.99
Egg Curry
$13.99
Bread
Tandoori
Biryani
Shrimp Biryani
$17.99
Gobi 65 Biryani
$13.99
Natukodi Biryani ( Week End only)
$17.99
Gutti Vankaya Biryani
$13.99
Ullavacharu Goat Biryani
$17.99
Ullavacharu Chicken Biryani
$14.99
Avakai Goat Biryani
$17.99
Avakai Chicken Biryani
$15.99
Chicken 65 Biryani
$14.99
Gongora Goat Biryani
$17.99
Gongora Chicken Biryani
$14.99
Ghee Roast Goat Biryani
$17.99
Goat Biryani
$17.99
Spl Chicken Biryani
$14.99
Chicken Dum Biryani
$13.99
Spl Paneer Biryani
$13.99
Egg Biryani
$12.99
Veggi Biryani
$12.99
Pulao's
Family Packs Biryani
Veg Biryani (FP)
$28.99
Chicken Dum Biryani (FP)
$32.99
Spl Chicken Biryani (FP)
$34.99
Spl Paneer Biryani (FP)
$33.99
Ulavacharu Veg Biryani (FP)
$32.99
Chicken 65 Biryani (FP)
$35.99
Ulavacharu Paneer Biryani (FP)
$34.99
Ulavacharu Chicken Biryani (FP)
$34.99
Ghee Roast Goat Biryani (FP)
$39.99
Egg Biryani (FP)
$31.99
Shrimp Biryani (FP)
$37.99
Gobi 65 Biryani (FP)
$33.99
Gongura Chicken Biryani (FP)
$35.99
Chicken Frybit Biryani (FP)
$35.99
Gongura Goat Biryani (FP)
$40.99
Cashew Spl Paneer Biryani (FP)
$35.99
Avakaya Chicken Biryani Boneless(FP)
$35.99
Avakaya Goat Biryani (FP)
$40.99
Ulavacharu Goat Biryani (FP)
$41.99
Jumbo Pack Biryani
Chicken 65 Birynai (Jumbo )
$59.99
Ghee Roast Goat Biryani (Jumbo)
$65.99
Ulavacharu Chicken Biryani (Jumbo)
$61.99
Ulavacharu Paneer Biryani (Jumbo)
$60.99
Ulavacharu Veg Biryani (Jumbo )
$56.99
Chicken Dum Biryani (Jumbo)
$56.99
Veg Biryani (Jumbo)
$51.99
Spl Chicken Biryani (Jumbo)
$58.99
Spl Paneer Biryani (Jumbo)
$57.99
Gutti Vankaya Biryani (Jumbo)
$57.99
Ulavacharu Goat Biryani (Jumbo)
$66.99
Avakaya Chicken Biryani boneless(Jumbo)
$59.99
Cashew Paneer Biryani (Jumbo)
$59.99
Egg Biryani (Jumbo)
$52.99
Gongura Chicken Biryani (Jumbo)
$59.99
Gobi 65 Biryani (Jumbo)
$52.99
Ulavacharu Veg Biryani (Jumbo)
$52.99
Shrimp Biryani (Jumbo )
$65.99
Chicken Fry Bit Biryani (Jumbo )
$59.99
Gongura Goat Biryani (Jumbo )
$66.99
Avakaya Goat Biryani (Jumbo )
$66.99
Family Pack Pulao's
Cashew Paneer Pulao (FP)
$34.99
Chicken Fry Bit Pulao (FP)
$35.99
Gongura Chicken Pulao (FP)
$35.99
Gongura Mutton Pulao (FP)
$40.99
Gutti Vankaya Pulao (FP)
$30.99
Spl Paneer Pulao (FP)
$33.99
Spl Chicken Pulao (FP)
$34.99
Chicken 65 Pulao (FP)
$34.99
Ulavacharu Chicken Pulao (FP)
$34.99
Ghee Roast Goat Pulao (FP)
$39.99
Gobi 65 Pulao (FP)
$32.99
Ulavacharu Goat Pulao (FP)
$39.99
Jumbo Pack Pulao's
Cashew Paneer Pulao (Jumbo)
$57.99
Chicken Fry Bit Pulao (Jumbo)
$58.99
Gongura Chicken Pulao (Jumbo)
$59.99
Gongura Mutton Pulao (Jumbo)
$64.99
Gutti Vankaya Pulao (Jumbo)
$57.99
Spl Paneer pulao (Jumbo)
$56.99
Spl Chicken Pulao (Jumbo)
$59.99
Chicken 65 Pulao (Jumbo)
$59.99
Gobi 65 Pulao (Jumbo)
$56.99
Ulavacharu Goat Pulao (Jumbo)
$65.99
Ghee Roast Goat Pulao (Jumbo)
$64.99