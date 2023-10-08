Food

Break Fast

Chola Bhatura

$10.99

Poori Bhaji

$7.99

Pongal

$7.99

Kids Dosa

$6.99

Onion Tomato Uttapam

$10.99

Chocolate Dosa

$9.99

Cheese Dosa

$10.99

Ghee Kara Dosa

$10.99

Spring Onion Masala Dosa

$9.99

Panner Tikka Dosa

$12.99

Chicken Tikka Dosa

$12.99

Egg Dosa

$10.99

Bullet Dosa

$9.99

Mysore Masala Dosa

$10.99

Masala Dosa

$10.99

Plain Dosa

$8.99

Mysore Bonda 3pcs

$7.99

Babai Idli 3 Pcs

$8.99

Idli | Vada

$7.99

Sambar Vada

$8.99

Vada 2pcs

$7.99

Sambar Idli

$8.99

Idli 3 Pcs

$7.99

Onion Dosa

$10.99

Hi -Tea Menu ( 5Pm - 7Pm )

Samosa 3Pcs

$5.99

Onion Pakoda

$7.99

Mix Veg Pakoda

$8.99

Mirchi Bajji 3Pcs

$6.99

Mirchi Bajji With Peanut Stuffing

$7.99

Cut Mirchi Bajji

$6.99

Egg Bonda 2 Pcs

$8.99

Samosa Chaat

$8.99

Papadi Chaat

$8.99

Pav Bjaji

$8.99

Bhel Mix

$7.99

Pani Puri 8Pcs

$7.99

Dhai Puri 8 Pcs

$8.99

Punugulu 12pcs

$7.99

Veg Appitizer

Veg Manchuria

$11.99

Karapodi Panner

$12.99

Karapodi Gobi

$11.99

Panner Manchuria

$12.99

Panner 555

$12.99

Chilli Paneer

$12.99

Chilli Gobi

$11.99

Chilli Baby Corn

$10.99

Gobi Manchuria

$11.99

Gobi 65

$11.99

N-veg Appitizer

Chicken 555

$13.99

Karapodi Chicken

$13.99

Tawa Fish ( Pompano )

$14.99

Chicken Lolipop

$14.99

Shrimp Fry

$14.99

Chilli Fish

$13.99

Apollo Fish

$13.99

Goat Sukka

$16.99

Chicken Sukka

$13.99

Goat Pepper Fry

$16.99

Pepper Chicken

$13.99

Chicken Manchuria

$12.99

Chicken Majestic

$13.99

Chilli Chicken

$12.99

Chicken 65

$12.99

Veg Entrees

Mutter Paneer

$14.99

Bagara Baingan

$12.99

Dal Makhini

$11.99

Methi Paneer

$14.99

Kofta Butter Masala

$14.99

Channa Masala

$12.99

Dal Tadka

$12.99

Navaratan Kurma

$12.99

Malai Kofta

$14.99

Paneer Tikka Masala

$14.99

Kadai Bendi

$12.99

Kadai Panner

$14.99

Chettinad Veg

$12.99

Panner Butter Masala

$14.99

Palak Panner

$14.99

Kadai Veg

$12.99

Bendi Masala

$12.99

Non Veg Entrees

Andhra Chicken Curry

$13.99

Telangana Style Chicken Kura

$13.99

Fish Curry

$14.99

Andhra Shrimp curry

$16.99

Gongura Mutton Curry

$15.99

Mutton Dalcha

$15.99

Goat Chettinad

$15.99

Goat Vindaloo

$15.99

Goat Curry

$15.99

Gongura Chicken Curry

$14.99

Chicken Chettinadu

$14.99

Methi Chicken

$14.99

Chicken Vindaloo

$14.99

Chicken Korma

$14.99

India Gate Spl Chicken Curry ( Boneless )

$15.99

Chicken Mughlai

$14.99

Ammumma gari kodi Kura ( Natukodi ) Only Weekend

$17.99

Chicken Tikka Masala

$14.99

Butter Chicken

$14.99

Egg Curry

$13.99

Bread

Tandoori Roti

$2.99

Plain Naan

$2.49

Butter Naan

$2.99

Garlic Naan

$3.49

Bullet Naan

$3.99

Onion Kulcha

$3.99

Lacha Paratha

$3.99

Aloo Paratha

$4.99

Tandoori

Lamb Chops 4 Pcs

$16.99

Tangdi Kabab 4 Pcs

$15.99

Hariyali Chicken Kabab

$14.99

Tandoori Shrimp

$14.99

Malai Chicken Kabab

$13.99

Tandoori Fish

$15.99

Goat Seekh Kabab

$15.99

Chicken Seekh Kabab

$13.99

Tandoori Chicken Half

$14.99

Tandoori Chicken Full

$19.99

Paneer Tikka

$14.99

Chicken Tikka

$13.99

Biryani

Shrimp Biryani

$17.99

Gobi 65 Biryani

$13.99

Natukodi Biryani ( Week End only)

$17.99

Gutti Vankaya Biryani

$13.99

Ullavacharu Goat Biryani

$17.99

Ullavacharu Chicken Biryani

$14.99

Avakai Goat Biryani

$17.99

Avakai Chicken Biryani

$15.99

Chicken 65 Biryani

$14.99

Gongora Goat Biryani

$17.99

Gongora Chicken Biryani

$14.99

Ghee Roast Goat Biryani

$17.99

Goat Biryani

$17.99

Spl Chicken Biryani

$14.99

Chicken Dum Biryani

$13.99

Spl Paneer Biryani

$13.99

Egg Biryani

$12.99

Veggi Biryani

$12.99

Pulao's

Natukodi Pulao ( Weekend Only)

$18.99

Chicken 65 Pulao

$14.99

Veg Pulao

$12.99

Gongora Mutton Pulao

$17.99

Gongora Chicken Pulao

$15.99

Gobi 65 Pulao

$13.99

Goat Pulao

$17.99

Egg Pulao

$12.99

Chicken Fry Bit Pulao

$15.99

Cashew Paneer Pulao

$14.99

Family Packs Biryani

Veg Biryani (FP)

$28.99

Chicken Dum Biryani (FP)

$32.99

Spl Chicken Biryani (FP)

$34.99

Spl Paneer Biryani (FP)

$33.99

Ulavacharu Veg Biryani (FP)

$32.99

Chicken 65 Biryani (FP)

$35.99

Ulavacharu Paneer Biryani (FP)

$34.99

Ulavacharu Chicken Biryani (FP)

$34.99

Ghee Roast Goat Biryani (FP)

$39.99

Egg Biryani (FP)

$31.99

Shrimp Biryani (FP)

$37.99

Gobi 65 Biryani (FP)

$33.99

Gongura Chicken Biryani (FP)

$35.99

Chicken Frybit Biryani (FP)

$35.99

Gongura Goat Biryani (FP)

$40.99

Cashew Spl Paneer Biryani (FP)

$35.99

Avakaya Chicken Biryani Boneless(FP)

$35.99

Avakaya Goat Biryani (FP)

$40.99

Ulavacharu Goat Biryani (FP)

$41.99

Jumbo Pack Biryani

Chicken 65 Birynai (Jumbo )

$59.99

Ghee Roast Goat Biryani (Jumbo)

$65.99

Ulavacharu Chicken Biryani (Jumbo)

$61.99

Ulavacharu Paneer Biryani (Jumbo)

$60.99

Ulavacharu Veg Biryani (Jumbo )

$56.99

Chicken Dum Biryani (Jumbo)

$56.99

Veg Biryani (Jumbo)

$51.99

Spl Chicken Biryani (Jumbo)

$58.99

Spl Paneer Biryani (Jumbo)

$57.99

Gutti Vankaya Biryani (Jumbo)

$57.99

Ulavacharu Goat Biryani (Jumbo)

$66.99

Avakaya Chicken Biryani boneless(Jumbo)

$59.99

Cashew Paneer Biryani (Jumbo)

$59.99

Egg Biryani (Jumbo)

$52.99

Gongura Chicken Biryani (Jumbo)

$59.99

Gobi 65 Biryani (Jumbo)

$52.99

Ulavacharu Veg Biryani (Jumbo)

$52.99

Shrimp Biryani (Jumbo )

$65.99

Chicken Fry Bit Biryani (Jumbo )

$59.99

Gongura Goat Biryani (Jumbo )

$66.99

Avakaya Goat Biryani (Jumbo )

$66.99

Family Pack Pulao's

Cashew Paneer Pulao (FP)

$34.99

Chicken Fry Bit Pulao (FP)

$35.99

Gongura Chicken Pulao (FP)

$35.99

Gongura Mutton Pulao (FP)

$40.99

Gutti Vankaya Pulao (FP)

$30.99

Spl Paneer Pulao (FP)

$33.99

Spl Chicken Pulao (FP)

$34.99

Chicken 65 Pulao (FP)

$34.99

Ulavacharu Chicken Pulao (FP)

$34.99

Ghee Roast Goat Pulao (FP)

$39.99

Gobi 65 Pulao (FP)

$32.99

Ulavacharu Goat Pulao (FP)

$39.99

Jumbo Pack Pulao's

Cashew Paneer Pulao (Jumbo)

$57.99

Chicken Fry Bit Pulao (Jumbo)

$58.99

Gongura Chicken Pulao (Jumbo)

$59.99

Gongura Mutton Pulao (Jumbo)

$64.99

Gutti Vankaya Pulao (Jumbo)

$57.99

Spl Paneer pulao (Jumbo)

$56.99

Spl Chicken Pulao (Jumbo)

$59.99

Chicken 65 Pulao (Jumbo)

$59.99

Gobi 65 Pulao (Jumbo)

$56.99

Ulavacharu Goat Pulao (Jumbo)

$65.99

Ghee Roast Goat Pulao (Jumbo)

$64.99

Thursday Biryani Deal

Chicken Dum

$8.99

Chicken 65 Biryani

$9.99

Boneless Biryani

$9.99

Veg Biryani

$7.99

Paneer Biryani

$9.99

Gobi 65 Biryani

$9.99

Goat Biryani

$11.99

Gongura Veg Biryani

$8.99

Tandoori Chicken Biryani

$11.99

Tangdi Biryani

$11.99

Chicken Fry Bit Biryani

$9.99

Egg Biryani

$8.99

Desserts

Gulab Jamun 4Pcs

$5.99

Rasmalai 4Pcs

$5.99

Carrot Halwa

$4.99

Bread Halwa

$4.99

Laddu

$4.99

Kulifis

$2.99

Mango Moose (8Oz)

$5.99

Indo Chinese

Veg Fried Rice

$12.99

Egg Fried Rice

$13.49

Chicken Fried Rice

$13.99

Shrimp Fried Rice

$14.99

Paneer Fried Rice

$13.99

Chicken Shrimp Fried Rice

$15.99