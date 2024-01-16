Internos Beer & Wine Bar
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1110 Magnolia Avenue
Larkspur, CA 94939
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WINE BOTTLE LIST
SPARKLING BOTTLES
- BILLECART BRUT$75.00
- BILLECART ROSE$110.00
- HATTINGLEY BRUT$90.00
- ILLAHE CAPITOL FIZZ$35.00
- NAVERAN BRUT NATURE$40.00
- ROCHE BELLENE CREMANT$45.00
- SANGER CHAMPAGNE$60.00
- SORGENTE LA FONTE PROSECCO ROSE$40.00
- VARA CAVA ROSE$35.00
- VARA CAVA BRUT$35.00
- MAISON FOUCHER CREMANT DE LOIRE$35.00
- DOMAINE GILVANOS PALEOKERISIO$25.00
- CHARLES ELLNER CARTE BLANCHE CHAMPAGNE$55.00
- CHARLES LE BEL 1818 BRUT CHAMPAGNE$70.00
- IOVINE GRAGANO BOTTLE$40.00
WHITE WINE BOTTLES
- ALVEAR TRES MIRADAS$40.00
- AOTON RETSINA$30.00
- CHATEAU TERTRE DE LAUNAY BORDEAUX$40.00
- ELANA WALCH GEWURZTRAMINER$55.00
- ELANA WALCH 20\26 ROSADO$35.00
- LAN VERDEJO$35.00
- MARCEL ET BLANCHE FEVRE-FEVRE CHABLIS$50.00
- MUGA RIOJA BLANCO$50.00
- MUGA RIOJA ROSADO$35.00
- NINE HATS RIESLING$25.00
- OREMUS MANDOLAS DRY FURMINT$50.00
- PAPRAS BIO OREADS ROSE BLACK MUSCAT$40.00
- UNION SACRE GEWURTZTRAMINER$35.00
- DAIKOKU INFINITE JUNMAI GINJO 720ml$55.00
- HAKUTSURU UKIYO-E JUNMAI DAIGINJO$50.00
- CAZADERO CHARDONNAY BTL$47.00
- VINA ROBLES CHARDONNAY$35.00
- DOMAIN MASSON-BLONDELET SANCERRE$60.00
- DOMAINE LA GAYOLLE LA CHAPELLE ROSE$35.00
- SANT'OR PANOS 21 RODITIS$45.00
- CHERCHI BILLIA VERMENTINO$35.00
- DOM ZAFEIRAKIS MICROCOSMOS$40.00
- HIRUZTA TXAKOLINA$40.00
- TURNBULL SAUVIGNON BLANC$35.00
- KEN FORESTER CHENIN BLANC$35.00
- SAINT HILLS POSH POSIP 2019$35.00
- DOMAINE CHATELAIN SANCERRE$55.00
- LAGAR CEVERA ALBRINO$40.00
- LES PETITES SARDINES MUSCADET SEVRE ET MAINE 2021$35.00
- CADRE SAUVIGNON BLANC$45.00
- VOERZIOMARTINI LANGHE ARNEIS 2022$35.00
- DOMAINE DU CHALET POUILLY SAINT-VERAN$40.00
- JEAN- MARC BROCARD CHABLIS 2022$50.00
- VENEZIA GIULIA TIARE$35.00
- MELVILLE CHARDONNAY 2022$70.00
- TREFETHEN CHARDONNAY 2021$35.00
- FERRATON PERE & FILS SAMORENS 2019$30.00
RED WINE BOTTLES
- AZUL GARANZA TEMPRANILLO 2020$30.00
Tempranillo, Azul Garanza 2020 Navarra, Spain
- CHATEAU LA RABOTINE SANCERRE 2020$45.00
Pinot Noir, Chateau La Rabotine 2020 France, Loire Valley, Sancerre
- CHATEAU MUSAR GASTON HOCHAR 2014$100.00
- DOMAINE LA BARROCHE LIBERTY$60.00
- DOMAINE MOUNT EDEN CABERNET$60.00
- FTERI AGIORGITIKO$20.00
- GOMEZ CRUZADO$40.00
- LARNER SYRAH$35.00
- SKYLARK GRENACHE BOTTLE$40.00
- TERRE ROUGE SYRAH DTR RANCH$40.00
- RAMEY CABERNET SAUVIGNON$175.00
- PETIT BOURGEOIS ROUGE CABERNET FRANC$35.00
- LA ANTIGUA CLASICO RIOJA$60.00
- LA BASTIDE SAINT DOMINIQUE$40.00
- DIDO LA UNIVERSAL RED$45.00
- W. WALCH PRENDO PINOT$35.00
- ELENA WALCH SCHIAVA$35.00
- FOXEN PINOT NOIR$70.00
- ELENA WALCH LAGREIN$40.00
- MUGA RIOJA RESERVA$45.00
- CASANOVA DI NERI IRROSSO$45.00
- DOMAINE DE LA VACQUERYRAS$40.00
- CAZADERO PINOT NOIR$60.00
- CAZADERO CABERNET SAUVIGNON$60.00
- LE BADESSE TOSCANA ROSSO$35.00
- FAILLA SONOMA COAST PINOT NOIR$52.00
- HITCHING POST CORK DANCER PINOT NOIR 2020$35.00
- RAMEY CLARET 2018$50.00
- DOMAINE LAURENT CHARDIGNY 2021 PINOT NOIR$35.00
- WINE CLUB$200.00
- IL BOTOLO BARBERA D'ASTI$35.00
- BODEGA RENACER PUNTO FINAL MALBEC 2021$35.00
- ESPRIT de PAVIE BORDEAUX 2018$40.00
- CHAPPELLET MOUNTAIN CUVEE 2021$80.00
- CHAPPELLET SIGNATURE CABERNET 2021$140.00
- WOODWARD CANYON ARTIST SERIES CABERNET 2020$90.00
- RAMEY CABERNET 2017$110.00
- CROUS ST MARIN GIGONDAS 2019$45.00
- PAPALE PRIMITIVO DI MANDURIA 2019$45.00
- CORAZZA PINOT NERO 2021$40.00
- CANTINA ZACCAGNINI MONTEPULCIANO 2020$40.00
- BOX CO BLACK ROSES SANGIOVESE 2020$35.00
- VOERZIO MARTINI NEBBIOLO 2021$35.00
- VALRAVN CABERNET SAUVIGNON$35.00
- TOMAQ MANCHESTER RIDGE PINOT NOIR 2021$60.00
- TYLER LA RINCONADA PINOT NOIR$150.00
- FOXEN SEBASTIAN PINOT NOIR$110.00
BEER CANS & BOTTLES
BEER CANS
- ALLAGASH HOP REACH$6.00
- ALMANAC FLOW WEST COST$8.00
- ALMANAC CHERRY SOUR$10.00
- ALMANAC LOVE HAZY$8.00
- ALMANAC MAGIC HAZY IPA$8.00
- ALMANAC PLUM SUPERNOVA$10.00
- ALMANAC TRUE KOLSCH RETAIL$8.00
- ALTAMONT MAUI WAUI$9.00
- ALVARADO CARIBBEAN PASSION SOUR$9.00
- ALVARADO ST COLD PRESSED$8.00
- ALVARADO ESCAPE FROM HERE HAZY IPA$9.00
- ALVARADO DOUBLE HOWZIT PUNCH SOUR$10.00
- ALVARADO MAI TAI$8.00
- ALVARADO SPOOKY JUICE DOUBLE HAZY$9.00
- ALVARADO 9TH WESTY$10.00
- ALVARADO WHITE CHOCOLATE$14.00
- AOONI JAPONAIS IPA$6.00
- BARREL BROS BATCH DONT KILL$8.00
- BARREL BROS ONLY CANS$8.00
- BARREL BROS MATCH LIGHT$7.00
- BARREL BROS HAZY 4 DUMMIES$9.00
- BARREL BROS TRENDS$10.00
- BELLHAVEN BLACK STOUT$8.00
- BELLHAVEN SCOTTISH$8.00
- BELL'S TWO HEARTED 19.2oz RETAIL$9.00
- BREWDOG ELVIS JUICE$6.00
- CELLARMAKER MT NELSON HAZY PALE ALE$8.00
- COOPERAGE BARREL CLOUDS$9.00
- COOPERAGE COPPER CLOCKS$7.00
- COOPERAGE LAZY CAT$7.00
- COOPERAGE MOMENT TRUTH$8.00
- COOPERAGE SNACKS ON SNACKS$8.00
- COOPERAGE SHATTER OATMEAL STOUT$7.00
- COOPERAGE SOUND VIBRATION$8.00
- CORONADO EARLY BIRD STOUT$7.00
- DELIRIUM TREMENS$10.00
- DESHUTES TROPICAL FRESH$6.00
- DUPONT SAISON$10.00
- EPIDEMIC ABOMINATION$9.00
- EPIDEMIC GUILTY PLEASURE$9.00
- EPIDEMIC TARTASTROPHE$8.00
- EPIDEMIC UPSIDE DOWN$8.00
- EX NOVO BREWERS EDITION$9.00
- FACTION IPA$8.00
- FACTION 1970 LAGER$8.00
- FORT POINT ANIMAL$6.00
- FORT POINT SFIZIO$6.00
- GREAT NOTION BLUEBERRY MUFFIN$9.00
- GREAT NOTION RIPE$9.00
- HALF ACRE FUZZ COUNTRY$8.00
- HENHOUSE INCREDIBLE$7.00
- HALFACRE DAISY CUTTER$8.00
- HUMBLE SEA SOCKS & SANDALS 16oz$9.00
- HENHOUSE PHILLY EXPERIMENT$8.00
- MARZ JUNGLE BOOGIE$6.00
- HUMBLE SEA BAY BUDS MAKES SUDS 16oz$9.00
- HUMBLE SEA FANNY PACK FAN CLUB$9.00
- HUMBLE SEA FOAMTOP FANTASY 10%$13.00
- HUMBLE SEA KOOKASAURUS$9.00
- HUMBLE SEA HELLES 16oz Can$8.00
- HUMBLE SEA SEND A HELPING HAND$9.00
- MAUI COCONUT PORTER$6.00
- NEW GLORY GUMMY WORMS$8.00
- MOONLIGHT BOMBAY$8.00
- MOONLIGHT RED ALE$9.00
- MOONLIGHT REALITY CZECK PILS CAN$8.00
- MOTHER EARTH VANILLA CREAM ALE NITRO$8.00
- MOTHER EARTH CALI CREAM$6.00
- NEW GLORY CITRA DREAMS$8.00
- NEW GLORY GRANDADDY PURPS$9.00
- NEW GLORY UBAHDANK$8.00
- ORIGINAL PATTERN CAN'T WIN THEM ALL PALE ALE RETAIL$8.00
- OGP FEAR THE REAPER$13.00
- ORIGINAL PATTERN FULL NELSON IPA RETAIL$8.00
- ORIGINAL PATTERN NELSON'S ODEYSSEY HAZY$8.00
- PAPERBACK EX BOYFRIEND$8.00
- PAPERBACK DEATH BY CHOCOLATE STOUT$8.00
- PAPERBACK EX GIRLFRIEND$8.00
- POND FARM AUNT DONNAS IPA$8.00
- POND FARM CZECH 1,2 PILSNER$8.00
- POND FARM DEVILS GULCH$8.00
- REISSDORF KOLSCH CAN$8.00
- SEISMIC HAZY IPA$9.00
- SEISMIC TROPICAL DOUBLE$9.00
- ST BERNARDUS TOKYO$7.00
- ST BERNARDUS WITBIER$7.00
- STIEGL HELL$8.00
- TEMESCAL AUFSCHNITT$8.00
- TEMESCAL CONVERSATION HOPS$9.00
- URBAN FAMILY COLLECTIVE CONSCIOUSNESS$8.00
- YONA YONA PALE ALE$6.00
- TEMESCAL OKTOBERFEST FESTBIER$8.00
- WEIHENSTAPHANER HELLES$7.00
- RUSSIAN RIVER PROPITIATION$10.00
- GUINNESS$8.00
- HUMBLE SEA FANNY PACK FUN CLUB$9.00
- GHOST TOWN INHUME IPA$8.00
- GHOST TOWN RAIDED IPA$8.00
- PAPERBACK TUCKED IN BY STRANGERS$8.00
- ORIGINAL PATTERN MATTER OF MINUTES$8.00
- $5 SPECIAL$5.00
- GHOST TOWN RAIDED$8.00
- ORIGINAL PLATTERN IT JUST A VIBE$8.00
- HUMBLE SEA SOCKS & JANDALS$9.00
BOTTLES
- 4 PICKS$25.00
- ABITA AMBER$6.00
- ABITA LIGHT$4.00
- BAVIK SUPER PILS$7.00
- BARRELBROTHER SNOZBERRIER$24.00
- CHIMAY BLUE$12.00
- CHIMAY RED$10.00
- DUVEL 666 BELGIAN BLONDE$9.00
- FRUILI STRAWBERRY$8.00
- HITACHINO NEST WHITE$9.00
- HITACHINO RED RICE$25.00
- LA FIN DU MONDE$11.00
- MENABREA AMBER$6.00
- MENABREA BLONDE$6.00
- MISSION TRAIL APRIUM DREAMS$25.00
- NORTH COAST OLD RASPUTIN$6.00
- RUSSIAN RIVER CONSECRATION$13.00
- RUSSIAN RIVER DAMNATION$9.00
- RUSSIAN RIVER BLIND PIG$8.00
- RUSSIAN RIVER STS$8.00
- RUSSIAN RIVER TEMPTATION$9.00
- SAISON DUPONT$10.00
- ST BERNARDUS TRIPEL$8.00
- RUSSIAN RIVER PROPITIATION$10.00
- CORONA$5.00
- MILLER HIGH LIFE$4.00
- MODELO ESPECIAL$5.00
- PACIFICO$5.00
- DUVEL$9.00
NON-ALCOHOLIC BEERS
CIDERS/ KOMBUCHA
CIDERS
- 2TOWNS COSMIC CRISP$7.00
- 2TOWNS MADE MARION$7.00
- BRLO CIDER BERRY$8.00
- BRLO CIDER ROSE$8.00
- BROOKS DRY CIDER$5.00
- GOLDEN CIDER$7.00
- FORT POINT SUPER DRY$8.00
- FORT POINT SUPER NATURAL$8.00
- LOCUST HONEY PEAR$7.00
- LOCUST JUICY PEACH$7.00
- STEM PEAR$7.00
- SINCERE HIBISCUS$8.00
- TAG & JUG COLDIE$8.00
- TAG+JUG ROSE DU CIDER$8.00
- TOLAGO HARD SELTZER$5.00
- CLICHE SELTZER$5.00
- SINCERE CIDER$8.00
KOMBUCHA
SAKE
SAKE GLASS & BOTTLE
- GL HAKUTSURU UKIYO- E DAI GINJO RED$12.00
- GL DAIKOKU MASAMUNE GINJO$14.00
- SHIRATAKI JOZEN GINJO WHITE 3oz$16.00
- YONETSURU DAIGINJO 3oz$17.00
- HIRO BLUE JUNMAI GINJO 300ml$20.00
- HAKUTSURU UKIYO-E JUNMAI DAIGINJO$50.00
- DAIKOKU INFINITE JUNMAI GINJO 720ml$55.00
- SHIRATAKI JOZEN GINJO WHITE 720ml$60.00
- YONETSURU DAIGINJO 500ml$55.00
SODAS
SODA
- ABITA ROOT BEER$5.00
- BOYLAN ROOT BEER$4.00
- BOYLAN SHIRLEY TEMPLE$4.00
- COKE$5.00
- FERRARELLE SPARKLING WATER 330ML$4.00
- FERRARRELLE STILL$4.00
- JUST ICE TEA ORIGINAL$4.00
- JUST ICE TEA ARNOLD PALMER$4.00
- LANGERS APPLE JUICE$4.00
- PELLIGRINO$4.00
- REVIVE MANGO ORANGE$5.00
- REVIVE STRAWBERRY LEMO$5.00
- SAN PELLEGRINO ARIANCATTA$4.00
- SANTACRUZ LEMONADE$4.00
- SPRECHER$4.00
- SUNPAX BLUEBERRY LEMONADE$5.00
- SUNPAX LEMONADE$5.00
- WATER TOPOCHICO$3.00
- WEAVERS COLD BREW$6.00
- JUICE SHOP PINAPPLE MINT$5.00
- JUICE SHOP ELDERBERRY HIBISCUS$5.00
- JUICE SHOP DETOX TONIC$5.00
- JUICE SHOP TUMERIC GINGER$5.00
- OLIPOP CHERRY VANILLA$3.00
- TAM CBD PEACH GINGER$6.00
- TAM CBD BLUEBERRY$6.00
WINE BY THE GLASS
Sparkling Wine by the Glass
White Wine By the Glass
Red Wine by the Glass
FOOD
- CARRS CRACKERS$4.00
- CRUNCHMASTER GLUTEN FREE CRACKERS$6.00
- RUSTIC BAKERY EVERYTHING CRACKERS$7.00
- RUSTIC BAKERY OLIVE OIL SA!T CRACKERS$7.00
- MONTE POLLINO ROSEMARY BREADSTICKS$6.00
- LIL BITTY NUTS$5.00
- LIL BITTY NUTS SPICY$5.00
- LIL BITTY TRAIL MIX$6.00
- CAMPO D'ORO EGGPLANT CAPONATA$10.00
- QUINCE & APPLE$5.00
- FIG SPREAD$7.00
- ILIADA KALAMATA OLIVE PASTE$5.00
- ILIADA GREEN OLIVE PASTE$5.00
- ILIADA MIXED OLIVES$7.00
- POINT REYES BAY BLUE$13.00
- BEEHIVE BARELY BUZZED$10.00
- CYPRESS GROVE PURPLE HAZE GOAT CHEESE$9.00
- HARBISON MINI$17.00
- LAURA CHENEL GOAT CHEESE$11.00
- POINT REYES TOMA$13.00
- POINT REYES TOMARASHI$13.00
- MARIN FRENCH TRIPLE CREAM 8oz$16.00
- MARIN FRENCH TRUFFLE 4OZ$9.00
- GOLFERINO FENNEL SALAMI 6.6oz$15.00
- GOLFERINO TRUFFLE SALAMI 6.6oz$16.00
- OLYMPIA PROVISIONS FINOCCHIONA 4oz$15.00
- OLYMPIA PROVISIONS SAUCISSON D ARLES 4.5 oz$16.00
- OLYMPIA PROVISIONS SAUCISSON SEC 4.5oz$15.00
- CASELLA'S PROSCUITTO SPECIALE 3oz$18.00
- CREMINELLI VARZI SALAMI 2oz$8.00
- FERRARINI SLICED PROSCIUTTO 3oz$10.00
- VERONI COPPA ITALIANO 3.5oz$10.00
- VERONI SALAMI TRIO 4oz$10.00
- DG SMALL SARDINES IN OLIVE OIL$7.00
- DG GALICAN MUSSELS IN RED SAUCE$7.00
- DG MACKEREL FILLETS IN OLIVE OIL$7.00
All hours
|Sunday
|10:00 am - 11:00 pm
|Monday
|10:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
|10:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|10:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|10:00 am - 11:00 pm
|Friday
|10:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|10:00 am - 11:00 pm
Restaurant info
COME IN AND ENJOY OR BEER AND WINE SELECTIONS!
Location
1110 Magnolia Avenue, Larkspur, CA 94939
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