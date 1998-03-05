Iowa City Reunion
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113 East College Street
Iowa City, IA 52240
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STARTERS
SOUPS AND SALADS
BURGERS & SANDWICHES
PASTA & FLATBREAD
LARGE PLATES
SIDES
TACO BAR
CARNE ASADA
$5.00
With Monterrey Jack, Cebollita, Salsa Verde
PORK CARNITAS
$5.00
With Chili de Arbol Salsa and Avocado
WILD MUSHROOM BIRRIA
$5.00
With Onion and Cilantro
SMOKED CHICKEN TINGA
$5.00
With Repollo, Cotija and Radish
PORK AL PASTOR
$5.00
With Grilled Pineapple Salsa
MARISCOS
$5.00
With Chipotle Butter and Lime
SUADERO
$5.00
With Pico de Gallo
GUACAMOLE & FRIED TORTILLAS
$7.00
DRAFT BEER
GOLDEN ALE
$0.00+Out of stock
SUNRISE SOUR
$0.00+
BLUEBERRY PLUM CRUMB DESSERT SOUR
$3.00+
JUST IN TIME DDH HAZY IPA
$3.00+
TANK PUNCHER
$2.00+
JUICE FACTORY
$2.00+
NITRO IRISH STOUT
$3.00+
MARZEN
$2.00+
AMBER
$2.00+
GRASS WHACKER WHEAT
$3.00+
REUNION LAGER
$2.00+Out of stock
WIZARD LIZARD
$3.00+
SHATTER
$3.00+
NO CULTURE #2
$3.00+
POUNDER
$2.00+
REUNION IPA
$2.00+
HEFEWEIZEN
$2.00+
DARK SIDE OF THE SCHWARTZ
$4.00+Out of stock
TAP MARGARITA
$10.00
TAP BEES KNEES
$10.00
WILSONS CIDER
$3.00+
FLORAL
$2.00+
PACKAGED BEERS
4 PK DISC GOLF
$10.19
4 PK SHATTER
$16.19
4 PK DR.DANK
$15.99
4 PK LUCID
$15.99
4 PK POUNDER
$10.19
4 PK FLORAL
$10.29
4 PK ROCK N ROLL
$16.19
4 PK GRASSWACKER WHEAT
$10.99
6 PK HEFEWEIZEN
$10.29
6 PK AMBER
$11.29
6 PK SESSION 1
$10.19
6 PK MEGA CAKE
$13.19
6 PK MARZEN
$10.29
6 PK KIWI CLOWN
$14.29
6 PK BUSTED COCONUTS
$15.19
6 PK DOPPLEBOCK
$14.99
6 PK IPA
$10.19
6 PK TANK PUNCHER
$10.99
6 PK JUICE FACTORY
$9.99
COCKTAILS
Anejo Old Fashioned
$12.00
Aperol Spritz
$8.00
Cosmopolitan
$10.00
Daiquiri
$10.00
French 75
$10.00
Gimlet
$10.00
Greyhound
$8.00
LEMON DROP
$6.00
Long Island Iced Tea
$12.00
Manhattan
$12.00
Margarita
$8.00
Mimosa
$7.00
Mojito
$10.00
MOSCOW MULE
$10.00
Old Fashioned
$12.00
Rob Roy
$12.00
Sazerac
$10.00
Screwdriver
$8.00
Sidecar
$12.00
Tequila Sunrise
$8.00
Tom Collins
$8.00
White Russian
$8.00
BLOODY MARY
$10.00
COCKTAIL SPECIAL
$6.00
$4 Well
$4.00
SPECIALTY COCKTAILS
WINE
NA BEVERAGES
COFFEE
$3.50Out of stock
CRANBERRY JUICE
$3.50
DIET PEPSI
$3.00
DIET PEPSI REFILL
DR. PEPPER
$3.00
DR. PEPPER REFILL
GINGER BEER
$4.50
GINGERALE
$3.00
HOT TEA
$3.00Out of stock
ICED TEA
$3.00Out of stock
KID'S BEVERAGE
$2.75
KID'S MILK
$3.00
LEMONADE
$3.00
LEMONADE REFILL
MILK
$3.50Out of stock
MT. DEW
$3.00
MT. DEW REFILL
PEPSI
$3.00
PEPSI REFILL
RED BULL (SUGAR FREE)
$4.00
ROOT BEER
$3.00
ROOT BEER REFILL
SHIRLEY TEMPLE
$3.00
SIERRA MIST
$3.00
SIERRA MIST REFILL
SODA REFILL
SODA WATER
$3.00
WATER
LIQUOR
SMIRNOFF CHERRY
$5.00
SMIRNOFF ORANGE
$5.00
SMIRNOFF RASPBERRY
$5.00
GREY GOOSE
$8.00
KETEL ONE
$8.00
TITO'S
$7.00
WELL VODKA
$5.00
PEARL VANILLA
$6.00
KETEL ONE CITROEN
$8.00
WELL GIN
$5.00
TANQUERAY
$7.00
BEEFEATER
$7.00
HENDRICKS
$10.00
WELL RUM
$5.00
BACARDI
$7.00
CAPTAIN MORGAN
$7.00
MALIBU
$7.00
GOSLINGS BLACK
$6.00
WELL TEQUILA
$5.00
CASAMIGOS ANEJO
$12.00
CASAMIGOS REPOSADO
$10.00
MONTELOBOS
$10.00
DON JULIO BLANCO
$12.00
LUNAZUL
$7.00
HORNITOS
$8.00
MI CAMPO REPO
$8.00
BASIL HAYDEN
$12.00
BASIL HAYDEN DARK RYE
$14.00
BUFFALO TRACE
$8.00Out of stock
CEDAR RIDGE
$10.00
CROWN APPLE
$9.00
CROWN ROYAL
$9.00
ELIJAH CRAIG
$9.00
FIREBALL
$6.00
FOUR ROSES
$7.00
HENNESSEY
$10.00
JACK DANIELS
$8.00
JAMESON
$9.00
MAKERS 46
$11.00
OLD OVERHOLT RYE
$8.00
WELL WHISKEY
$5.00
WOODFORD RESERVE
$11.00
JOHNNIE WALKER BLACK
$10.00
JOHNNIE WALKER RED
$7.00
DEWAR'S
$7.00
GLENLEVIT 12
$12.00
MCCALLAN 12
$12.00
ABSINTHE
APEROL
$7.00
APPLE PUCKER
$4.00
BAILEY'S
$7.00
CAMPARI
$8.00
CHRISTIAN BROS BRANDY
$6.00
COINTREAU
$10.00
CREME DE CACAO
$4.00
CREME DE CASSIS
$4.00
CREME DE MENTHE
$4.00
DOLIN DRY VERMOUTH
$6.00
FIREBALL
$6.00
KAHLUA
$7.00
MIDORI
$7.00
AMARETTO
$5.00
PEACH SCHNAPPS
$4.00
ST. GERMAINE
$10.00
TORINO SWEET VERMOUTH
$6.00
TRIPLE SEC
$4.00
WATERMELON PUCKER
$4.00
*STARTERS
*BURGERS & SANDWICHES
*PASTA & FLATBREAD
*SIDES
*KID'S MENU
CLOTHING
S LIGHT GREY TEE
$25.00
M LIGHT GREY TEE
$25.00
L LIGHT GREY TEE
$25.00
XL LIGHT GREY TEE
$25.00
2XL LIGHT GREY TEE
$25.00
3XL LIGHT GREY TEE
$25.00
S LEGION BLUE TEE
$25.00
M LEGION BLUE TEE
$25.00
L LEGION BLUE TEE
$25.00
XL LEGION BLUE TEE
$25.00
2XL LEGION BLUE TEE
$25.00
3XL LEGION BLUE TEE
$25.00
S PINK CANDY W/SMALL LOGO TEE
$25.00
M PINK CANDY W/SMALL LOGO TEE
$25.00
L PINK CANDY W/SMALL LOGO TEE
$25.00
XL PINK CANDY W/SMALL LOGO TEE
$25.00
2XL PINK CANDY W/SMALL LOGO TEE
$25.00
3XL PINK CANDY W/SMALL LOGO TEE
$25.00
S BLACK W/SMALL LOGO TEE
$25.00
M BLACK W/SMALL LOGO TEE
$25.00
L BLACK W/SMALL LOGO TEE
$25.00
XL BLACK W/SMALL LOGO TEE
$25.00
2XL BLACK W/SMALL LOGO TEE
$25.00
3XL BLACK W/SMALL LOGO TEE
$25.00
S BLACK TEE
$25.00
M BLACK TEE
$25.00
L BLACK TEE
$25.00
XL BLACK TEE
$25.00
2XL BLACK TEE
$25.00
3XL BLACK TEE
$25.00
S MOSS TEE
$25.00
M MOSS TEE
$25.00
L MOSS TEE
$25.00
XL MOSS TEE
$25.00
2XL MOSS TEE
$25.00
3XL MOSS TEE
$25.00
S DECONSTRUCTED JUICY
$30.00
M DECONSTRUCTED JUICY
$30.00
L DECONSTRUCTED JUICY
$30.00
XL DECONSTRUCTED JUICY
$30.00
2XL DECONSTRUCTED JUICY
$30.00
3XL DECONSTRUCTED JUICY
$30.00
S GRATEFUL DEAD TEE
$30.00
M GRATEFUL DEAD TEE
$30.00
L GRATEFUL DEAD TEE
$30.00
XL GRATEFUL DEAD TEE
$30.00
2XL GRATEFUL DEAD TEE
$30.00
3XL GRATEFUL DEAD TEE
$30.00
S HEFE TEE
$30.00
M HEFE TEE
$30.00
L HEFE TEE
$30.00
XL HEFE TEE
$30.00
2XL HEFE TEE
$30.00
3XL HEFE TEE
$30.00
S MONKEY SKULL TEE
$30.00
M MONKEY SKULL TEE
$30.00
L MONKEY SKULL TEE
$30.00
XL MONKEY SKULL TEE
$30.00
2XL MONKEY SKULL TEE
$30.00
3XL MONKEY SKULL TEE
$30.00
S GRATEFUL DEAD LONGSLEEVE
$35.00
M GRATEFUL DEAD LONGSLEEVE
$35.00
L GRATEFUL DEAD LONGSLEEVE
$35.00
XL GRATEFUL DEAD LONGSLEEVE
$35.00
2XL GRATEFUL DEAD LONGSLEEVE
$35.00
3XL GRATEFUL DEAD LONGSLEEVE
$35.00
S GRAPHITE LONGSLEEVE
$35.00
M GRAPHITE LONGSLEEVE
$35.00
L GRAPHITE LONGSLEEVE
$35.00
XL GRAPHITE LONGSLEEVE
$35.00
2XL GRAPHITE LONGSLEEVE
$35.00
3XL GRAPHITE LONGSLEEVE
$35.00
S FLORAL LONGSLEEVE
$40.00
M FLORAL LONGSLEEVE
$40.00
L FLORAL LONGSLEEVE
$40.00
XL FLORAL LONGSLEEVE
$40.00
2XL FLORAL LONGSLEEVE
$40.00
3XL FLORAL LONGSLEEVE
$40.00
S JORDAN LONGSLEEVE
$35.00
M JORDAN LONGSLEEVE
$35.00
L JORDAN LONGSLEEVE
$35.00
XL JORDAN LONGSLEEVE
$35.00
2XL JORDAN LONGSLEEVE
$35.00
3XL JORDAN LONGSLEEVE
$35.00
S WORK SHIRT
$45.00
M WORK SHIRT
$45.00
L WORK SHIRT
$45.00
XL WORK SHIRT
$45.00
2XL WORK SHIRT
$45.00
3XL WORK SHIRT
$45.00
SHORT SLEEVE
$110.00
BUTTON DOWN
$110.00
S GOLD HOODIE
$60.00
M GOLD HOODIE
$60.00
L GOLD HOODIE
$60.00
XL GOLD HOODIE
$60.00
2XL GOLD HOODIE
$60.00
3XL GOLD HOODIE
$60.00
S BLACK W/SMALL LOGO HOODIE
$45.00
M BLACK W/SMALL LOGO HOODIE
$45.00
L BLACK W/SMALL LOGO HOODIE
$45.00
XL BLACK W/SMALL LOGO HOODIE
$45.00
2XL BLACK W/SMALL LOGO HOODIE
$45.00
3XL BLACK W/SMALL LOGO HOODIE
$45.00
S BLACK HOODIE
$50.00
M BLACK HOODIE
$50.00
L BLACK HOODIE
$50.00
XL BLACK HOODIE
$50.00
2XL BLACK HOODIE
$50.00
3XL BLACK HOODIE
$50.00
S HEFE HOODIE
$60.00
M HEFE HOODIE
$60.00
L HEFE HOODIE
$60.00
XL HEFE HOODIE
$60.00
2XL HEFE HOODIE
$60.00
3XL HEFE HOODIE
$60.00
S GRATEFUL DEAD CREWNECK
$45.00
M GRATEFUL DEAD CREWNECK
$45.00
L GRATEFUL DEAD CREWNECK
$45.00
XL GRATEFUL DEAD CREWNECK
$45.00
2XL GRATEFUL DEAD CREWNECK
$45.00
3XL GRATEFUL DEAD CREWNECK
$45.00
S HARVEST GOLD LOGO CREWNECK
$45.00
M HARVEST GOLD LOGO CREWNECK
$45.00
L HARVEST GOLD LOGO CREWNECK
$45.00
XL HARVEST GOLD LOGO CREWNECK
$45.00
2XL HARVEST GOLD LOGO CREWNECK
$45.00
3XL HARVEST GOLD LOGO CREWNECK
$45.00
S MISTY BLUE LOGO CREWNECK
$45.00
M MISTY BLUE LOGO CREWNECK
$45.00
L MISTY BLUE LOGO CREWNECK
$45.00
XL MISTY BLUE LOGO CREWNECK
$45.00
2XL MISTY BLUE LOGO CREWNECK
$45.00
3XL MISTY BLUE LOGO CREWNECK
$45.00
S BLACK PERFORMANCE CREW
$50.00
M BLACK PERFORMANCE CREW
$50.00
L BLACK PERFORMANCE CREW
$50.00
XL BLACK PERFORMANCE CREW
$50.00
2XL BLACK PERFORMANCE CREW
$50.00
3XL BLACK PERFORMANCE CREW
$50.00
S CHARCOAL LOGO FULL ZIP
$70.00
M CHARCOAL LOGO FULL ZIP
$70.00
L CHARCOAL LOGO FULL ZIP
$70.00
XL CHARCOAL LOGO FULL ZIP
$70.00
2XL CHARCOAL LOGO FULL ZIP
$70.00
3XL CHARCOAL LOGO FULL ZIP
$70.00
HAWAIIAN S
$65.00
HAWAIIAN M
$65.00
HAWAIIAN L
$65.00
HAWAIIAN XL
$65.00
HAWAIIAN 2XL
$65.00
HAWAIIAN 3XL
$65.00
HATS
FAMILY BEANIE
$30.00
LEATHER PATCH HAT
$30.00
LEATHER PATCH BEANIE
$30.00
WHITE LOGO GREY HAT
$30.00
BLACK/GOLD BEANIE
$30.00
WHITE OTTO LOGO GREY FLATBILL
$30.00
RETRO TRUCKER BLACK
$25.00
RETRO TRUCKER GREY
$30.00
FLAT BILL TRUCKER BLACK/WHITE
$30.00
5-PANEL TWILL BLACK
$25.00
GREY BEANIE
$25.00
FIVE PANEL CAMPER GREY
$30.00
BLACK BEANIE
$25.00
GOLD BEANIE
$25.00
BABY BLUE HAT
$30.00
BUTTER HAT
$30.00
MOSS/KHAKI
$30.00
FAUX LEATHER 5 PANEL
$32.00
GLASSWARE
12 OZ COOLER CUP
$30.00
21 OZ BLACK HYDROFLASK
$38.00
21 OZ WHITE HYDROFLASK
$38.00
20 OZ TUMBLER BLACK HYDROFLASK
$36.00
RAINBOW SILIPINT
$14.00
LEATHER COASTERS
$6.00
PRESSED PAPER COASTERS
$4.00
REUNION FLASK
$50.00
SKULL FLASK
$50.00
FAMILY COOZIE
$6.00
ALL OVER FAMILY COOZIE
$6.00
MARZEN CAN GLASS
$12.00
FLORAL CAN GLASS
$12.00
JUICE FACTORY CAN GLASS
$12.00
POUNDER CAN GLASS
$12.00
TANK PUNCHER CAN GLASS
$12.00
SHOT GLASS
$4.00
TASTER GLASS
$6.00
12OZ TULIP
$10.00
16OZ TULIP
$12.00
16OZ PINT
$8.00
20OZ GRENADE
$12.00
GROWLER
$6.00
FRISBEES
MISC
FAMILY PIN
$9.00
REUNION PIN
$9.00
JUICY KEYCHAIN
$8.00
REUNION VERTICAL BLACK KEYCHAIN
$10.00
LEATHER SKULL BLACK KEYCHAIN
$16.00
RAINBOW SKULL KEYCHAIN
$8.00
MONKEY KEYCHAIN
$8.00
LEATHER SKULL NATURAL KEYCHAIN
$16.00
REUNION VERTICAL BROWN KEYCHAIN
$10.00
SILVER CHURCH KEY OPENER
$8.00
BLACK CREDIT CARD OPENER
$8.00
SILVER KEYCHAIN OPENER
$8.00
BLACK KEYCHAIN OPENER
$8.00
SILVER PADDLE OPENER
$8.00
GOLD SKULL GAITER
$15.00
GREY SKULL GAITER
$15.00
JUICY STICKER
$4.00
TANK PUNCHER STICKER
$4.00
REUNION WHITE STICKER
$5.00
FUN FACT STICKER
$4.00
SKULL WHITE/BLACK STICKER
$4.00
HAWKEYE TANK STICKER
$4.00
TOWNIE SKULL STICKER
$4.00
PRIDE SKULL STICKER
$4.00
CLOWN BUS STICKER
$5.00
DR DANK STICKER
$5.00
POUNDER STICKER
$4.00
MARZEN STICKER
$4.00
DECOR
UNIFORMS
S BLACK UNIFORM SHIRT
$11.00
M BLACK UNIFORM SHIRT
$11.00
L BLACK UNIFORM SHIRT
$11.00
XL BLACK UNIFORM SHIRT
$11.00
2XL BLACK UNIFORM SHIRT
$11.00
3XL BLACK UNIFORM SHIRT
$11.00
S BLACK SECURITY SHIRT
$11.00
M BLACK SECURITY SHIRT
$11.00
L BLACK SECURITY SHIRT
$11.00
XL BLACK SECURITY SHIRT
$11.00
2XL BLACK SECURITY SHIRT
$11.00
3XL BLACK SECURITY SHIRT
$11.00
All hours
|Sunday
|Closed
|Monday
|Closed
|Tuesday
|4:00 pm - 1:45 am
|Wednesday
|4:00 pm - 1:45 am
|Thursday
|4:00 pm - 1:45 am
|Friday
|4:00 pm - 1:45 am
|Saturday
|4:00 pm - 1:45 am
Restaurant info
While sharing a few beers and swapping tall tales of fun and adventure, we got a wild idea. Create a place that brewed deliciously distinct beers and served up high quality grub to go along with it. Everyone has a seat at our table, let's have a ReUnion!
Location
113 East College Street, Iowa City, IA 52240
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Waterloo
Avg 4.7 (10 restaurants)
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