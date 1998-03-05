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Iowa City Reunion

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113 East College Street

Iowa City, IA 52240

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STARTERS

FRIED CHICKEN LETTUCE WRAPS

$14.00

CAJUN BOUDIN BALLS

$12.00

SQUASH POBLANO QUESADILLA

$14.00

BRUSSEL SPROUTS

$11.00

MAC AND CHEESE

$14.00

DEBRIS FRIES (POUTINE)

$14.00

MUSSELS

$16.00

SOUPS AND SALADS

ARUGULA SALAD

$13.00

GREEK SALAD

$13.00

SIMPLE GREEN SALAD

$10.00

POSOLE VERDE

$10.00

HADDOCK CHOWDER

$9.00

BURGERS & SANDWICHES

BBQ BEEF & CHEDDAR

$15.00Out of stock

MULITA BARBACOA

$12.00Out of stock

PASTA & FLATBREAD

BUCATINI AND MEATBALLS

$17.00

VINNY'S PENNE

$16.00

ROASTED MUSHROOM FLATBREAD

$14.00

LAMB FLATBREAD

$15.00

SIDE 2 MEATBALLS W/ MARINARA

$9.00

BLACKENED CHICKEN RIGATONI

$18.00

LARGE PLATES

BRONZED SALMON

$25.00

JERK BERKSHIRE PORK

$22.00

SIDES

SIDE COLLARD GREENS

$5.00

SIDE SCALLION GRITS

$5.00

SIDE FRIES

$5.00

SIDE TRUFFLE FRIES

$7.00

SIDE VEG OF DAY

$6.00

SIDE SALAD

$7.00

BLACK BEANS AND RICE

$5.00

SIDE CUP OF DRESSING

$0.75

DESSERTS

DIRTY MOUTH (BOCA NEGRA)

$8.00

BREAD PUDDING

$7.00

TACO BAR

CARNE ASADA

$5.00

With Monterrey Jack, Cebollita, Salsa Verde

PORK CARNITAS

$5.00

With Chili de Arbol Salsa and Avocado

WILD MUSHROOM BIRRIA

$5.00

With Onion and Cilantro

SMOKED CHICKEN TINGA

$5.00

With Repollo, Cotija and Radish

PORK AL PASTOR

$5.00

With Grilled Pineapple Salsa

MARISCOS

$5.00

With Chipotle Butter and Lime

SUADERO

$5.00

With Pico de Gallo

GUACAMOLE & FRIED TORTILLAS

$7.00

DRAFT BEER

GOLDEN ALE

$0.00+Out of stock

SUNRISE SOUR

$0.00+

BLUEBERRY PLUM CRUMB DESSERT SOUR

$3.00+

JUST IN TIME DDH HAZY IPA

$3.00+

TANK PUNCHER

$2.00+

JUICE FACTORY

$2.00+

NITRO IRISH STOUT

$3.00+

MARZEN

$2.00+

AMBER

$2.00+

GRASS WHACKER WHEAT

$3.00+

REUNION LAGER

$2.00+Out of stock

WIZARD LIZARD

$3.00+

SHATTER

$3.00+

NO CULTURE #2

$3.00+

POUNDER

$2.00+

REUNION IPA

$2.00+

HEFEWEIZEN

$2.00+

DARK SIDE OF THE SCHWARTZ

$4.00+Out of stock

TAP MARGARITA

$10.00

TAP BEES KNEES

$10.00

WILSONS CIDER

$3.00+

FLORAL

$2.00+

PACKAGED BEERS

4 PK DISC GOLF

$10.19

4 PK SHATTER

$16.19

4 PK DR.DANK

$15.99

4 PK LUCID

$15.99

4 PK POUNDER

$10.19

4 PK FLORAL

$10.29

4 PK ROCK N ROLL

$16.19

4 PK GRASSWACKER WHEAT

$10.99

6 PK HEFEWEIZEN

$10.29

6 PK AMBER

$11.29

6 PK SESSION 1

$10.19

6 PK MEGA CAKE

$13.19

6 PK MARZEN

$10.29

6 PK KIWI CLOWN

$14.29

6 PK BUSTED COCONUTS

$15.19

6 PK DOPPLEBOCK

$14.99

6 PK IPA

$10.19

6 PK TANK PUNCHER

$10.99

6 PK JUICE FACTORY

$9.99

COCKTAILS

Anejo Old Fashioned

$12.00

Aperol Spritz

$8.00

Cosmopolitan

$10.00

Daiquiri

$10.00

French 75

$10.00

Gimlet

$10.00

Greyhound

$8.00

LEMON DROP

$6.00

Long Island Iced Tea

$12.00

Manhattan

$12.00

Margarita

$8.00

Mimosa

$7.00

Mojito

$10.00

MOSCOW MULE

$10.00

Old Fashioned

$12.00

Rob Roy

$12.00

Sazerac

$10.00

Screwdriver

$8.00

Sidecar

$12.00

Tequila Sunrise

$8.00

Tom Collins

$8.00

White Russian

$8.00

BLOODY MARY

$10.00

COCKTAIL SPECIAL

$6.00

$4 Well

$4.00

SPECIALTY COCKTAILS

OLD FASHIONED

$12.00

WARD EIGHT

$10.00

EL DIABLO

$12.00

LADY HAWK

$12.00

JAPANESE SLIPPER

$10.00

BAD AMIGO

$12.00

LUNCH BREAK

$10.00

THE GODFATHER

$10.00

TAP COCKTAIL 1

$10.00

TAP COCKTAIL 2

$10.00

WINE

COLUMBIA CAB

$10.00

ACACIA PINOT NOIR

$10.00

CABERNET BTL

PINOT NOIR BTL

SUBSTANCE CHARDONNAY

$10.00

VINO MOSCATO

$10.00

NOBILO SAUVIGNON BLANC

$10.00

CHARDONNAY BTL

MOSCATO BTL

PINOT GRIGIO BTL

ROSE BTL

SAUVIGNON BLANC BTL

NA BEVERAGES

COFFEE

$3.50Out of stock

CRANBERRY JUICE

$3.50

DIET PEPSI

$3.00

DIET PEPSI REFILL

DR. PEPPER

$3.00

DR. PEPPER REFILL

GINGER BEER

$4.50

GINGERALE

$3.00

HOT TEA

$3.00Out of stock

ICED TEA

$3.00Out of stock

KID'S BEVERAGE

$2.75

KID'S MILK

$3.00

LEMONADE

$3.00

LEMONADE REFILL

MILK

$3.50Out of stock

MT. DEW

$3.00

MT. DEW REFILL

PEPSI

$3.00

PEPSI REFILL

RED BULL (SUGAR FREE)

$4.00

ROOT BEER

$3.00

ROOT BEER REFILL

SHIRLEY TEMPLE

$3.00

SIERRA MIST

$3.00

SIERRA MIST REFILL

SODA REFILL

SODA WATER

$3.00

WATER

LIQUOR

SMIRNOFF CHERRY

$5.00

SMIRNOFF ORANGE

$5.00

SMIRNOFF RASPBERRY

$5.00

GREY GOOSE

$8.00

KETEL ONE

$8.00

TITO'S

$7.00

WELL VODKA

$5.00

PEARL VANILLA

$6.00

KETEL ONE CITROEN

$8.00

WELL GIN

$5.00

TANQUERAY

$7.00

BEEFEATER

$7.00

HENDRICKS

$10.00

WELL RUM

$5.00

BACARDI

$7.00

CAPTAIN MORGAN

$7.00

MALIBU

$7.00

GOSLINGS BLACK

$6.00

WELL TEQUILA

$5.00

CASAMIGOS ANEJO

$12.00

CASAMIGOS REPOSADO

$10.00

MONTELOBOS

$10.00

DON JULIO BLANCO

$12.00

LUNAZUL

$7.00

HORNITOS

$8.00

MI CAMPO REPO

$8.00

BASIL HAYDEN

$12.00

BASIL HAYDEN DARK RYE

$14.00

BUFFALO TRACE

$8.00Out of stock

CEDAR RIDGE

$10.00

CROWN APPLE

$9.00

CROWN ROYAL

$9.00

ELIJAH CRAIG

$9.00

FIREBALL

$6.00

FOUR ROSES

$7.00

HENNESSEY

$10.00

JACK DANIELS

$8.00

JAMESON

$9.00

MAKERS 46

$11.00

OLD OVERHOLT RYE

$8.00

WELL WHISKEY

$5.00

WOODFORD RESERVE

$11.00

JOHNNIE WALKER BLACK

$10.00

JOHNNIE WALKER RED

$7.00

DEWAR'S

$7.00

GLENLEVIT 12

$12.00

MCCALLAN 12

$12.00

ABSINTHE

APEROL

$7.00

APPLE PUCKER

$4.00

BAILEY'S

$7.00

CAMPARI

$8.00

CHRISTIAN BROS BRANDY

$6.00

COINTREAU

$10.00

CREME DE CACAO

$4.00

CREME DE CASSIS

$4.00

CREME DE MENTHE

$4.00

DOLIN DRY VERMOUTH

$6.00

FIREBALL

$6.00

KAHLUA

$7.00

MIDORI

$7.00

AMARETTO

$5.00

PEACH SCHNAPPS

$4.00

ST. GERMAINE

$10.00

TORINO SWEET VERMOUTH

$6.00

TRIPLE SEC

$4.00

WATERMELON PUCKER

$4.00

SHOTS

LEMON DROP

$6.00

GREEN TEA

$8.00

BLOOD ORANGE

$6.00

WASHINGTON APPLE

$6.00

HOUSE SHOT

$6.00

MOCKTAILS

PURPLE HAZE

$8.00

ALL BARK NO BITE

$8.00

*STARTERS

FRIED CHICKEN LETTUCE WRAPS

$14.00

CAJUN BOUDIN BALLS

$12.00

SQUASH POBLANO QUESADILLA

$14.00

BRUSSEL SPROUTS

$11.00

CEVICHE

$16.00

MAC AND CHEESE

$14.00

TODAY'S SOUP

$9.00

*SALADS

ARUGULA SALAD

$13.00

GREEK SALAD

$13.00

SIMPLE GREEN SALAD

$10.00

*BURGERS & SANDWICHES

FRIED CHICKEN SANDWICH

$14.00

*PASTA & FLATBREAD

BUCATINI AND MEATBALLS

$17.00

VINNY'S PENNE

$16.00

ROASTED MUSHROOM FLATBREAD

$14.00

LAMB FLATBREAD

$15.00

*LARGE PLATES

BROILED COD

$21.00

BRONZED SALMON

$25.00

JERK BERKSHIRE PORK

$22.00

*SIDES

SIDE COLLARD GREENS

$5.00

SIDE SCALLION GRITS

$5.00

SIDE FRIES

$5.00

SIDE VEG OF DAY

$6.00

SIDE SALAD

$7.00

BLACK BEANS AND RICE

$5.00

SIDE CUP OF DRESSING

$0.75

*DESSERTS

DIRTY MOUTH (BOCA NEGRA)

$8.00

BREAD PUDDING

$7.00

SEASONAL CHEESECAKE

$10.00

*KID'S MENU

KID'S BURGER

$7.00

KID'S MAC 'N CHEESE

$7.00

KID'S BURGER & BROCCOLI

$8.00

KID'S CHICKEN & BROCCOLI

$9.00

KID'S CHEESE PIZZA

$7.00

CLOTHING

S LIGHT GREY TEE

$25.00

M LIGHT GREY TEE

$25.00

L LIGHT GREY TEE

$25.00

XL LIGHT GREY TEE

$25.00

2XL LIGHT GREY TEE

$25.00

3XL LIGHT GREY TEE

$25.00

S LEGION BLUE TEE

$25.00

M LEGION BLUE TEE

$25.00

L LEGION BLUE TEE

$25.00

XL LEGION BLUE TEE

$25.00

2XL LEGION BLUE TEE

$25.00

3XL LEGION BLUE TEE

$25.00

S PINK CANDY W/SMALL LOGO TEE

$25.00

M PINK CANDY W/SMALL LOGO TEE

$25.00

L PINK CANDY W/SMALL LOGO TEE

$25.00

XL PINK CANDY W/SMALL LOGO TEE

$25.00

2XL PINK CANDY W/SMALL LOGO TEE

$25.00

3XL PINK CANDY W/SMALL LOGO TEE

$25.00

S BLACK W/SMALL LOGO TEE

$25.00

M BLACK W/SMALL LOGO TEE

$25.00

L BLACK W/SMALL LOGO TEE

$25.00

XL BLACK W/SMALL LOGO TEE

$25.00

2XL BLACK W/SMALL LOGO TEE

$25.00

3XL BLACK W/SMALL LOGO TEE

$25.00

S BLACK TEE

$25.00

M BLACK TEE

$25.00

L BLACK TEE

$25.00

XL BLACK TEE

$25.00

2XL BLACK TEE

$25.00

3XL BLACK TEE

$25.00

S MOSS TEE

$25.00

M MOSS TEE

$25.00

L MOSS TEE

$25.00

XL MOSS TEE

$25.00

2XL MOSS TEE

$25.00

3XL MOSS TEE

$25.00

S DECONSTRUCTED JUICY

$30.00

M DECONSTRUCTED JUICY

$30.00

L DECONSTRUCTED JUICY

$30.00

XL DECONSTRUCTED JUICY

$30.00

2XL DECONSTRUCTED JUICY

$30.00

3XL DECONSTRUCTED JUICY

$30.00

S GRATEFUL DEAD TEE

$30.00

M GRATEFUL DEAD TEE

$30.00

L GRATEFUL DEAD TEE

$30.00

XL GRATEFUL DEAD TEE

$30.00

2XL GRATEFUL DEAD TEE

$30.00

3XL GRATEFUL DEAD TEE

$30.00

S HEFE TEE

$30.00

M HEFE TEE

$30.00

L HEFE TEE

$30.00

XL HEFE TEE

$30.00

2XL HEFE TEE

$30.00

3XL HEFE TEE

$30.00

S MONKEY SKULL TEE

$30.00

M MONKEY SKULL TEE

$30.00

L MONKEY SKULL TEE

$30.00

XL MONKEY SKULL TEE

$30.00

2XL MONKEY SKULL TEE

$30.00

3XL MONKEY SKULL TEE

$30.00

S GRATEFUL DEAD LONGSLEEVE

$35.00

M GRATEFUL DEAD LONGSLEEVE

$35.00

L GRATEFUL DEAD LONGSLEEVE

$35.00

XL GRATEFUL DEAD LONGSLEEVE

$35.00

2XL GRATEFUL DEAD LONGSLEEVE

$35.00

3XL GRATEFUL DEAD LONGSLEEVE

$35.00

S GRAPHITE LONGSLEEVE

$35.00

M GRAPHITE LONGSLEEVE

$35.00

L GRAPHITE LONGSLEEVE

$35.00

XL GRAPHITE LONGSLEEVE

$35.00

2XL GRAPHITE LONGSLEEVE

$35.00

3XL GRAPHITE LONGSLEEVE

$35.00

S FLORAL LONGSLEEVE

$40.00

M FLORAL LONGSLEEVE

$40.00

L FLORAL LONGSLEEVE

$40.00

XL FLORAL LONGSLEEVE

$40.00

2XL FLORAL LONGSLEEVE

$40.00

3XL FLORAL LONGSLEEVE

$40.00

S JORDAN LONGSLEEVE

$35.00

M JORDAN LONGSLEEVE

$35.00

L JORDAN LONGSLEEVE

$35.00

XL JORDAN LONGSLEEVE

$35.00

2XL JORDAN LONGSLEEVE

$35.00

3XL JORDAN LONGSLEEVE

$35.00

S WORK SHIRT

$45.00

M WORK SHIRT

$45.00

L WORK SHIRT

$45.00

XL WORK SHIRT

$45.00

2XL WORK SHIRT

$45.00

3XL WORK SHIRT

$45.00

SHORT SLEEVE

$110.00

BUTTON DOWN

$110.00

S GOLD HOODIE

$60.00

M GOLD HOODIE

$60.00

L GOLD HOODIE

$60.00

XL GOLD HOODIE

$60.00

2XL GOLD HOODIE

$60.00

3XL GOLD HOODIE

$60.00

S BLACK W/SMALL LOGO HOODIE

$45.00

M BLACK W/SMALL LOGO HOODIE

$45.00

L BLACK W/SMALL LOGO HOODIE

$45.00

XL BLACK W/SMALL LOGO HOODIE

$45.00

2XL BLACK W/SMALL LOGO HOODIE

$45.00

3XL BLACK W/SMALL LOGO HOODIE

$45.00

S BLACK HOODIE

$50.00

M BLACK HOODIE

$50.00

L BLACK HOODIE

$50.00

XL BLACK HOODIE

$50.00

2XL BLACK HOODIE

$50.00

3XL BLACK HOODIE

$50.00

S HEFE HOODIE

$60.00

M HEFE HOODIE

$60.00

L HEFE HOODIE

$60.00

XL HEFE HOODIE

$60.00

2XL HEFE HOODIE

$60.00

3XL HEFE HOODIE

$60.00

S GRATEFUL DEAD CREWNECK

$45.00

M GRATEFUL DEAD CREWNECK

$45.00

L GRATEFUL DEAD CREWNECK

$45.00

XL GRATEFUL DEAD CREWNECK

$45.00

2XL GRATEFUL DEAD CREWNECK

$45.00

3XL GRATEFUL DEAD CREWNECK

$45.00

S HARVEST GOLD LOGO CREWNECK

$45.00

M HARVEST GOLD LOGO CREWNECK

$45.00

L HARVEST GOLD LOGO CREWNECK

$45.00

XL HARVEST GOLD LOGO CREWNECK

$45.00

2XL HARVEST GOLD LOGO CREWNECK

$45.00

3XL HARVEST GOLD LOGO CREWNECK

$45.00

S MISTY BLUE LOGO CREWNECK

$45.00

M MISTY BLUE LOGO CREWNECK

$45.00

L MISTY BLUE LOGO CREWNECK

$45.00

XL MISTY BLUE LOGO CREWNECK

$45.00

2XL MISTY BLUE LOGO CREWNECK

$45.00

3XL MISTY BLUE LOGO CREWNECK

$45.00

S BLACK PERFORMANCE CREW

$50.00

M BLACK PERFORMANCE CREW

$50.00

L BLACK PERFORMANCE CREW

$50.00

XL BLACK PERFORMANCE CREW

$50.00

2XL BLACK PERFORMANCE CREW

$50.00

3XL BLACK PERFORMANCE CREW

$50.00

S CHARCOAL LOGO FULL ZIP

$70.00

M CHARCOAL LOGO FULL ZIP

$70.00

L CHARCOAL LOGO FULL ZIP

$70.00

XL CHARCOAL LOGO FULL ZIP

$70.00

2XL CHARCOAL LOGO FULL ZIP

$70.00

3XL CHARCOAL LOGO FULL ZIP

$70.00

HAWAIIAN S

$65.00

HAWAIIAN M

$65.00

HAWAIIAN L

$65.00

HAWAIIAN XL

$65.00

HAWAIIAN 2XL

$65.00

HAWAIIAN 3XL

$65.00

HATS

FAMILY BEANIE

FAMILY BEANIE

$30.00
LEATHER PATCH HAT

LEATHER PATCH HAT

$30.00
LEATHER PATCH BEANIE

LEATHER PATCH BEANIE

$30.00
WHITE LOGO GREY HAT

WHITE LOGO GREY HAT

$30.00
BLACK/GOLD BEANIE

BLACK/GOLD BEANIE

$30.00
WHITE OTTO LOGO GREY FLATBILL

WHITE OTTO LOGO GREY FLATBILL

$30.00
RETRO TRUCKER BLACK

RETRO TRUCKER BLACK

$25.00
RETRO TRUCKER GREY

RETRO TRUCKER GREY

$30.00
FLAT BILL TRUCKER BLACK/WHITE

FLAT BILL TRUCKER BLACK/WHITE

$30.00

5-PANEL TWILL BLACK

$25.00
GREY BEANIE

GREY BEANIE

$25.00
FIVE PANEL CAMPER GREY

FIVE PANEL CAMPER GREY

$30.00

BLACK BEANIE

$25.00

GOLD BEANIE

$25.00

BABY BLUE HAT

$30.00

BUTTER HAT

$30.00

MOSS/KHAKI

$30.00

FAUX LEATHER 5 PANEL

$32.00

GLASSWARE

12 OZ COOLER CUP

12 OZ COOLER CUP

$30.00

21 OZ BLACK HYDROFLASK

$38.00
21 OZ WHITE HYDROFLASK

21 OZ WHITE HYDROFLASK

$38.00
20 OZ TUMBLER BLACK HYDROFLASK

20 OZ TUMBLER BLACK HYDROFLASK

$36.00

RAINBOW SILIPINT

$14.00
LEATHER COASTERS

LEATHER COASTERS

$6.00

PRESSED PAPER COASTERS

$4.00

REUNION FLASK

$50.00

SKULL FLASK

$50.00

FAMILY COOZIE

$6.00

ALL OVER FAMILY COOZIE

$6.00

MARZEN CAN GLASS

$12.00

FLORAL CAN GLASS

$12.00

JUICE FACTORY CAN GLASS

$12.00

POUNDER CAN GLASS

$12.00

TANK PUNCHER CAN GLASS

$12.00

SHOT GLASS

$4.00

TASTER GLASS

$6.00

12OZ TULIP

$10.00

16OZ TULIP

$12.00

16OZ PINT

$8.00

20OZ GRENADE

$12.00

GROWLER

$6.00

FRISBEES

DISC GOLF

$20.00

TAP HANDLES

TANK PUNCHER TAP

TANK PUNCHER TAP

$85.00
JUICY TAP

JUICY TAP

$85.00
ROBOT TAP

ROBOT TAP

$65.00

MISC

FAMILY PIN

FAMILY PIN

$9.00
REUNION PIN

REUNION PIN

$9.00
JUICY KEYCHAIN

JUICY KEYCHAIN

$8.00
REUNION VERTICAL BLACK KEYCHAIN

REUNION VERTICAL BLACK KEYCHAIN

$10.00
LEATHER SKULL BLACK KEYCHAIN

LEATHER SKULL BLACK KEYCHAIN

$16.00
RAINBOW SKULL KEYCHAIN

RAINBOW SKULL KEYCHAIN

$8.00
MONKEY KEYCHAIN

MONKEY KEYCHAIN

$8.00
LEATHER SKULL NATURAL KEYCHAIN

LEATHER SKULL NATURAL KEYCHAIN

$16.00
REUNION VERTICAL BROWN KEYCHAIN

REUNION VERTICAL BROWN KEYCHAIN

$10.00
SILVER CHURCH KEY OPENER

SILVER CHURCH KEY OPENER

$8.00
BLACK CREDIT CARD OPENER

BLACK CREDIT CARD OPENER

$8.00
SILVER KEYCHAIN OPENER

SILVER KEYCHAIN OPENER

$8.00
BLACK KEYCHAIN OPENER

BLACK KEYCHAIN OPENER

$8.00
SILVER PADDLE OPENER

SILVER PADDLE OPENER

$8.00
GOLD SKULL GAITER

GOLD SKULL GAITER

$15.00
GREY SKULL GAITER

GREY SKULL GAITER

$15.00

JUICY STICKER

$4.00

TANK PUNCHER STICKER

$4.00

REUNION WHITE STICKER

$5.00

FUN FACT STICKER

$4.00

SKULL WHITE/BLACK STICKER

$4.00

HAWKEYE TANK STICKER

$4.00

TOWNIE SKULL STICKER

$4.00

PRIDE SKULL STICKER

$4.00

CLOWN BUS STICKER

$5.00

DR DANK STICKER

$5.00

POUNDER STICKER

$4.00

MARZEN STICKER

$4.00

PET

BANDANA

$14.00

CAN TOY

$17.00

DECOR

FAMILY SIGN

$180.00

REUNION SIGN

$180.00

RAINBOW SKULL

$180.00

REUNION SKULL

$180.00

TIN TACKER

$20.00

VINYL BANNER

$30.00

PATCH

BLACK/WHITE REUNION PATCH

$8.00

UNIFORMS

S BLACK UNIFORM SHIRT

$11.00

M BLACK UNIFORM SHIRT

$11.00

L BLACK UNIFORM SHIRT

$11.00

XL BLACK UNIFORM SHIRT

$11.00

2XL BLACK UNIFORM SHIRT

$11.00

3XL BLACK UNIFORM SHIRT

$11.00

S BLACK SECURITY SHIRT

$11.00

M BLACK SECURITY SHIRT

$11.00

L BLACK SECURITY SHIRT

$11.00

XL BLACK SECURITY SHIRT

$11.00

2XL BLACK SECURITY SHIRT

$11.00

3XL BLACK SECURITY SHIRT

$11.00
All hours
SundayClosed
MondayClosed
Tuesday4:00 pm - 1:45 am
Wednesday4:00 pm - 1:45 am
Thursday4:00 pm - 1:45 am
Friday4:00 pm - 1:45 am
Saturday4:00 pm - 1:45 am
Restaurant info

While sharing a few beers and swapping tall tales of fun and adventure, we got a wild idea. Create a place that brewed deliciously distinct beers and served up high quality grub to go along with it. Everyone has a seat at our table, let's have a ReUnion!

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113 East College Street, Iowa City, IA 52240

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