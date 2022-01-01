Jaguar Restaurant imageView gallery
Latin American
Mexican & Tex-Mex

Jaguar Restaurant Coconut Grove

review star

No reviews yet

3067 Grand Avenue

Miami, FL 33133

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

Order Again

Popular Items

CELIA'S SALAD
GUACAMOLE
SALMON NORMA

CEVICHE

PERUANO SM

$12.00

corvina, red onion, rocoto chile, corn

PERUANO LG

$21.00

MEXICANO SM

$12.00

corvina, red onion, serrano, cilantro & lime

MEXICANO LG

$21.00

NUEVO SHRIMP SM

$12.00

shrimp, nuevo sauce, chili oil, parsley

NUEVO SHRIMP LG

$21.00

BLACK MARKET SM

$12.00

shrimp, calamari, corvina, nuevo sauce, sweet potato, red onion, corn

BLACK MARKET LG

$21.00

VUELVE LA VIDA SM

$12.00

VUELVE LA VIDA LG

$21.00

TIRADITO LIMA

$21.00

tuna, nuevo sauce and aji amarillo criolla

TIRADITO ORIENTAL

$21.00

tuna, ginger-jalapeno sauce, avocado, and cucumber criolla

TUNA NIKKEI

$21.00

APPETIZERS

BLACK BEAN SOUP

$9.00

CILANTRO SOUP

$9.00

zucchinni, cilantro, white onion, jalapeno, butter & chicken stock

CHICKEN ADOBO THIGHS

$16.00

GUACAMOLE

$15.00

made to order, merken sauce, pork rinds and corn chips

QUESADILLA SM

$12.00

gouda, manchego, mozzarella, caramalized onions & corn

QUESADILLA LG

$19.00

FISH CROQUETTA X1

$7.00Out of stock

FISH CROQUETTA X2

$13.00Out of stock

FISH CROQUETTA X3

$20.00Out of stock

COCHINITA SLIDERS

$14.00

FRIED CALAMARI

$15.00

PESCADILLA

$8.00Out of stock

MINI SHANK

$8.00Out of stock

SALADS

CELIA'S SALAD

$14.00

iceberg & romaine, black bean vinagrette with tomato, cilantro, jalapenos, avocado, peppers and crispy tortilla

LETTUCE WRAPS

$14.00

iceberg, carrots, cabbage, red peppers, sesame seeds and chipotle-crab aoili

TIJUANA CAESAR

$14.00

romaine, parmesan, anchovy, and croutons

QUINOA SALAD

$14.00

TACOS AND BURGERS

STEAK TACOS

$23.00

chopped flank steak, salsa roja, pico de gallo & guacamole

FISH TACOS

$22.00

grilled mahi, slaw, chipotle aoili

PORK TACOS

$19.00

pulled pork roasted with achiote, pickled red onions & guacamole

VEGAN TACOS

$19.00

CHEESEBURGER

$17.00

gouda cheese, lettuce, tomato, red onion, chipotle ketchup & french fries

GRILLED CHICKEN SANDWICH

$17.00

chicken breast, mixed greens, tomato, and aji amarillo aoili

TACOS TUES

$14.00

CHIX TAQUERIA

$17.00

PACHOLA

$8.00

GRILLED

CHURRASCO ARGENTINO

$29.00

skirt steak with chimichurri sauce

PICANHA

$28.00

SALMON

$25.00

salmon with three chili sauce

GRILLED MAHI

$22.00

mahi-mahi with merken sauce

GRILLED SHRIMP

$26.00

U/12 shrimp with merken sauce

OCTOPUS

$25.00

octopus with aji amarillo aoili and merken sauce

SHOULDER TENDERLOIN

$30.00

JAGUAR CLASSICS

LOMO SALTADO

$29.00

SALMON NORMA

$26.00

FRIED RICE CHAUFA

$20.00

MAHI MACHO

$34.00

ARROZ CON MARISCOS

$34.00

HURRICANE PACKAGE #1

$109.00

HURRICANE PACKAGE #2

$249.00

DESSERTS

PALOMAS DE CAJETA

$10.00Out of stock

CHOCOLATE CAKE

$10.00Out of stock

CHEESECAKE

$10.00

BREAD PUDDING

$10.00

FLAN

$10.00Out of stock

SCOOP OF VANILLA

$4.00

KIDS/SIDES/EXTRAS

CHIPS N SALSA

$2.50

SALSA MUERTE

$2.00

HOUSE SAUCE

$2.00

EXTRA CHIPS

$1.00

EXTRA TORTILLA

$3.00

FAMILY CHIPS N SALSA

$10.00

CHIX FINGERS

$7.50

KIDS CHIX BREAST

$11.50

G VEGGIES

$7.00

SIDE CAESAR

$7.00

SIDE CELIA SALAD

$7.00

SIDE QUINOA SALAD

$7.00

FRENCH FRIES

$7.00

BLACK BEANS N RICE

$7.00

MONKEY BBR

$4.00

MONKEY BEANS ONLY

$4.00

RICE ONLY

$5.00

KIDS BURGER

$16.00

ONLY CHEESE QUESADILLA LG

$10.00

CANCHITAS

$2.00

CANCHITAS LG

$6.00

3 CHILI SAUCE

$2.00

CAESAR DRESS

$2.00

CELIA DRESS

$2.00

MERKEN SAUCE

$2.00

NUEVO SAUCE

$2.00

ORIENTAL SAUCE

$2.00

SWEET POT

$2.00

SLICE AVOCADO

$3.00

PICO DE GALLO

$2.00

SIDE GUAC

$2.00

SIDE SOUR CREAM

$2.00

SIDE CHOCLO

$2.00

AJI AMARILLO AOILI

$2.00

CHIPOTLE AOILI

$2.00

SLICED JALAPENO

$2.00

CHIMICHURRI

$2.00

SIDE ANCHOVIES

$3.00

GUASACACA SAUCE

$2.00

TOMATO SLICES

$2.00

PAW MENU

PAW CHURRASCO

$8.00

PAW SALMON

$8.00Out of stock

JAG LAB

JAG LAB SALMON

$17.00

TRES LECHES

$8.00

ALBARINO

AS LAXAS

$60.00

BEER

BUD LIGHT

$8.00

CLAUSTHAULER

$8.00

CORONA

$8.00

CORONA LIGHT

$8.00

CUSQUENA

$8.00

DOS XX

$8.00

LA RUBIA

$8.00

LAGUNITAS IPA

$8.00

MICHELOB ULTRA

$8.00

MODELO ESPECIAL

$8.00

MONOPOLIO CLARA DRAFT

$10.00

MONOPOLIO DARK DRAFT

$10.00

MONOPOLIO IPA DRAFT

$10.00

NEGRA MODELO

$8.00

PACIFICO

$8.00

POLAR

$8.00

PRESIDENTE

$8.00

STELLA

$8.00

VICTORIA

$8.00

BLENDS

INTIPALKA (BLENDS)

$57.00

TIKAL "PATRIOTA"

$70.00

BOURBON

JIM BEAM WHITE

$12.00

BASIL HAYDENS

$18.00

BOOKERS

$14.00Out of stock

MAKERS MARK

$14.00

WOODFORD RESERVE

$18.00

ANGELS ENVY

$16.00

ELIJAH CRAIG

$14.00

JEFFERSON'S

$16.00

MICHTERS

$16.00Out of stock

FOUR ROSES

$14.00

CABERNET SAUVIGNON

CATENA CABERNET

$60.00

SCARLET VINE

$60.00

CONO SUR

$88.00

BALDUZZI CABERNET

$45.00

CACHACA

LEBLON

$12.00

YAGUARA

$12.00Out of stock

CRISTAL

$12.00

CARMENERE

MONTES

$68.00

SANTA EMA AMPLUS ONE

$80.00

CHARDONNAY

SANTA EMMA (CHARDONNAY)

$45.00

SANTO TOMAS

$50.00

CATENA (CHARDONNAY)

$65.00

COCKTAILS HH

MARGARITA

$13.00

MOJITO

$13.00

PISCO SOUR

$13.00

CAIPIRINHA

$13.00

MEZCALTINI

$16.00

SPL DRINK

$13.00

COCKTAILS NOT HH

JAMAICA MULE

$14.00

MULA FRESCA

$14.00

MEXICO OVER MELON TEQUILA

$14.00

MEXICO OVER MELON MEZCAL

$14.00

MANGO MARTINI

$16.00

BLOODY MARY

$16.00

LONG ISLAND ICE TEA

$18.00

SPL DRINK

$16.00

ESPRESSO MARTINI

$16.00

BOTTOMLESS CHARGE

$25.00

Corkage Fee

$35.00

PALOMA SOUR

$15.00

CHICANO

$13.00

TAMARINDOWSKI

$15.00

CARAJILLO

$14.00

MEZCAL NEGRONI

$16.00

MOSCOW MULE

$14.00

COGNACS

COURVOISIER VSOP

$14.00

REMY MARTIN V

$14.00

REMY MARTIN VSOP

$14.00Out of stock

HENNESSEY VSOP PRIVA.

$16.00

HOUSE COGNAC

$12.00

Hennessy

$14.00

CARDENAL MENDOZA

$16.00

GIN

NEW AMSTERDAM

$12.00

BEEFEATER

$14.00

BOMBAY SAPPHIRE

$14.00

BOMBAY

$14.00

UNCLE VAL'S GIN

$14.00Out of stock

HENDRICKS

$16.00

TANQUERAY

$14.00Out of stock

FORDS

$14.00

BOTANIST

$16.00

LIQUEURS

AGAVERO TEQUILA LICOR

$12.00

ST. GERMAIN

$12.00

FRANGELICO

$12.00

DRAMBUIE

$12.00

AMARETTO DISARONNA

$12.00

BAILEYS IRISH CREAM

$12.00

CAMPARI

$12.00

COINTREAU

$14.00

FERNET BRANCA

$12.00

GRAND MARNIER

$12.00

JAGERMEISTER

$12.00

KAHLUA

$12.00

LIQUEUR 43

$16.00

LIMONCELLO

$12.00

SAMBUCCA ROMANA WHITE

$12.00

SAMBUCCA ROMANA BLACK

$12.00

SOUTHERN COMFORT

$12.00

TIA MARIA

$12.00

COINTREAU

$12.00

PERNOD

Out of stock

PORT 20

$12.00Out of stock

Vermouth Red

$12.00

COURVOISER

$14.00

AMARO MONTENEGRO

$12.00

VERMOUTH ROSSO

$12.00

Luxardo AMARETTO

$14.00

CANDOLINI GRAPPA

$14.00

MALBEC

BALBO MALBEC

$35.00

BROQUEL

$50.00

ALTA VISTA

$96.00

MERLOT

VALLE HERMOSO

$32.00

MEZCAL

BANHEZ

$14.00Out of stock

DELIRIO JOVEN

$14.00Out of stock

DELIRIO REPOSADO

$16.00Out of stock

DELIRIO ANEJO

$18.00Out of stock

CASAMIGOS MEZCAL

$18.00

LOS NAHUALES ANEJO

$18.00

LOS NAHUALES REPOSADO

$16.00Out of stock

LOS NAHUALES SILVER

$14.00Out of stock

MEZCALERO

$35.00

MONTELOBOS

$16.00Out of stock

UNION MEZCAL

$16.00

CASA ALDAMA

$16.00

CASA ALDAMA MEZCAL

$16.00

XICARU SILVER

$16.00

XICARU REPOSADO

$18.00

400 CONEJOS

$14.00

MEZCAL VIDA

$16.00

Mezcal Union

$14.00

EL SILENCIO

$14.00

LOS AMANTES

$18.00

ROMPE CORAZON REPOSADO

$18.00

ROMPE CORAZON JOVEN

$16.00

MOSCATO

LA GATTA (MOSCATO)

$50.00

N/A BEVERAGE

PELLEGRINO

$7.00

COKE

$3.50

DIET COKE

$3.50

SHIRLEY TEMPLE

$4.00

SPRITE

$3.50

GINGERALE

$3.50

SODA WATER

$3.50

TONIC

$3.50

ORANGE SODA

$3.50

GINGER BEER

$3.50

ICE TEA

$3.50

LEMONADE

$4.00

AMERICANO

$3.50

CAPPUCCINO

$3.95

CAFE CON LECHE

$3.95

ESPRESSO

$3.50

DBL ESPRESSO

$7.00

CORTADITO

$3.50

MACHIATTO

$3.50

MILK

$2.50

ICE COFFEE

$3.50

HOT TEA

$3.50

VIRGIN MOJITO

$4.50

VIRGIN PINA COLADA

$4.50

OJ

$4.00

ARNOLD PALMER

$4.00

PINEAPPLE JUICE

$4.00

CRANBERRY JUICE

$4.00

APPLE JUICE

$4.00

TOMATO JUICE

$4.00

FROZEN VIRGIN

$4.00

CUBAN COFFEE

$4.00

WORK OF ART

PASSION FRUIT

$4.00

PINOT GRIS

DOMAINE BOUSQUET (WHITE)

$40.00

PINOT GRIGGIO CADIS

$35.00

PINOT NOIR

TABALI

$55.00

FIN DEL MUNDO

$68.00

PISCO

SANTIAGO QUEIROLO

$12.00

KAPPA PISCO

$12.00Out of stock

PISCO PORTON

$12.00Out of stock

PITCHERS

HALF RED PITCHER

$25.00

RED SANGRIA PITCHER

$35.00

HALF WHITE PITCHER

$25.00

WHITE SANGRIA PITCHER

$35.00

HALF MARG PITCHER

$25.00

MARGARITA PITCHER

$42.00

PORT

FONSECA TAWNY 20YRS

$22.00

DOWS TOWNY 10 YR

$12.00Out of stock

TIO PEPE FINO

$12.00

ROSE

BALBO (ROSÈ)

$35.00

RUM

APPLETON RESERVE

$14.00Out of stock

ATLANTICOPRIVATE CASK

$14.00

BACARDI SUPERIOR

$14.00

BACARDI 8

$16.00

BACARDI 4

$14.00Out of stock

BACARDI BLACK

$14.00

DOS MADERAS

$12.00

BACARDI GOLD

$14.00

KIRK & SWEENEY 15

$14.00Out of stock

BACARDI LIMON

$12.00Out of stock

CAPTAIN MORGAN SPICED

$14.00

FLOR DE CANA 4 YR GOLD

$14.00

FLOR DE CANA 7 YR GOLD

$16.00

FLOR DE CANA 18 YR

$22.00Out of stock

FLOR DE CANA BLANCO

$12.00

RON ZACAPAS 23

$18.00

MALIBU

$12.00

ZAFRA 21

$14.00

DON Q PLATA

$14.00

RON ABUELO

$14.00

DIPLOMATICO

$16.00

BRUGAL RUM

$14.00

GOSLING RUM BLACK SEEL

$12.00

GOSLING GOLD

$12.00

MYERS

$12.00

MT GAY RUM

$14.00

PYRAT RUM XO

$12.00Out of stock

DON Q GRAN ANEJO

$14.00Out of stock

BRUGAL 1888

$16.00

PILAR

$16.00

KIRK & SWEENEY 12

$14.00

FLOR DE CAÑA 12

$16.00

SAUVIGNON BLANC

INTIPALKA SAVIGNON BLANC

$45.00

CASA DE BOSQUE

$50.00

YEALANDS ESTATE

$68.00Out of stock

SCOTCH

BALVENIE 12 YR

$12.00Out of stock

BALVENIE 15 YR

$18.00Out of stock

BUCHANANS 12 YR

$16.00

CHIVAS REGAL 12 YR

$12.00

DEWARS 12 YR

$14.00Out of stock

J&B

$12.00

FIREBALL

$12.00Out of stock

GLENFIDDICH 12 YR

$16.00

GLENLIVIT 12 YR

$16.00

GLENMORANGIE

$16.00Out of stock

JOHNNIE WALKER BLACK

$16.00

JOHNNIE WALKER BLUE

$38.00

MACALLAN 12 YR

$20.00

MACALLAN 15 YR

$28.00Out of stock

MACALLAN 18 YR

$35.00Out of stock

MACALLAN RARE

$42.00Out of stock

OLD PARR

$12.00Out of stock

BALVENIE 12

$16.00Out of stock

BALVENIE 14

$20.00Out of stock

JOHNNIE WALKER RED

$14.00

GLENLIVET 14

Out of stock

GLENLIVET 14

$20.00Out of stock

GLENLIVET 18

$36.00

SPARKLING

BALBO SPARKLING

$35.00

BIUTIFUL SPARKLING ROSE

$48.00

AGUSTI TORELLO

$65.00

TANNAT

GARZON

$74.00Out of stock

TEMPRANILLO

FAMILIA ZUCCARDI "Q"

$65.00

TEQUILA

TOP SHELF MARGARITA

$16.00

1800 SILVER

$14.00Out of stock

1800 REPOSADO

$16.00

1800 ANEJO

$18.00Out of stock

CASAMIGOS SILVER

$16.00

CASAMIGOS REPOSADO

$18.00

CASAMIGO ANEJO

$20.00Out of stock

CAZADORES SILVER

$12.00Out of stock

CAZADORES REPOSADO

$16.00Out of stock

CAZADORES ANEJO

$18.00Out of stock

DON JULIO SILVER

$14.00

DON JULIO REPOSADO

$16.00

DON JULIO ANEJO

$20.00

DON JULIO 70TH ANNIVERSARY

$16.00Out of stock

DON JULIO 1942

$36.00Out of stock

MILAGRO SILVER

$14.00

MILAGRO REPOSADO

$16.00

MILAGRO ANEJO

$18.00Out of stock

HERRADURA SILVER

$14.00

HERRADURA REPOSADO

$16.00

HERRADURA ANEJO

$18.00

MAESTRO DOBEL

$16.00

JOSE CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA

$35.00Out of stock

JOSE CUERVO PLATINO

$14.00

JOSE CUERVO TRADITIONAL REP.

$12.00Out of stock

AVION SILVER

$14.00Out of stock

AVION REPOSADO

$16.00

AVION ANEJO

$18.00Out of stock

AVION 44

$35.00

GRAN CENTENARIO REPO.

$16.00

GRAN CENTENARIO ANEJO

$18.00Out of stock

PATRON XO CAFE

$14.00Out of stock

PATRON SILVER

$14.00

PATRON REPOSADO

$16.00Out of stock

PATRON ANEJO

$18.00Out of stock

SAUZA HORNITOS REPO.

$16.00

SIETE LEGUAS SILVER

$20.00

SIETE LEGUAS REPOSADO

$16.00

SIETE LEGUAS ANEJO

$18.00Out of stock

TRES GENERACIONES PLATA

$14.00

TRES GENERACIONES REPO

$16.00Out of stock

TRES GENERACIONES ANEJO

$18.00Out of stock

WELL: JIMADOR

$12.00

DON JULIO 1942 PRIMAVERA

$34.00Out of stock

ESPOLON

$14.00

HERRADURA ULTRA ANEJO

$18.00Out of stock

CASA DRAGONES ANEJO

$36.00

ESPOLON REPOSADO

$17.00

1800 CRISTALINO

$18.00

Casa Dragones Blanco

$28.00

TORRONTES

AL VIENTO (TORRONTES)

$45.00

Balbo Torrontes

$35.00

VODKA

ABSOLUT

$14.00Out of stock

ABSOLUT CITRON

$12.00Out of stock

ABSOLUT MANDARIN

$12.00

ABSOLUT PEPPER

$12.00Out of stock

BELVEDERE

$14.00Out of stock

CHOPIN

$14.00Out of stock

CIROC

$14.00Out of stock

GREY GOOSE

$14.00

GREY GOOSE CITRON

$12.00Out of stock

GREY GOOSE ORANGE

$12.00Out of stock

KETEL ONE

$14.00

KETEL ONE CITRON

$14.00

DRAKES

$12.00

RUSSIAN STANDARD

$14.00Out of stock

SMIRNOFF

$12.00Out of stock

STOLI Peach

$14.00Out of stock

STOLI ORANGE

$12.00Out of stock

STOLI RASBERRY

$12.00

STOLI VANILLA

$12.00

TITOS

$16.00

WHISKEY

CANADIAN CLUB

$14.00

JAMESON

$14.00

CROWN ROYAL

$14.00Out of stock

KNOB CREEK RYE

$16.00

BULLEIT RYE

$14.00

JACK DANIELS

$14.00

JACK DANIELS TEN. HONEY

$14.00

BULLEIT BOURBON

$14.00

Cabin Fever

$16.00

HIGH WEST American Prairie

$18.00Out of stock

Seagrams 7

$14.00

BUSHMILLS

$14.00

WINE BY GLASS

WHITE SANGRIA

$13.00

RED SANGRIA

$13.00

MIMOSA

$13.00

SPARKLING BRUT

$13.00

BIUTIFUL

$13.00

ROSE GLASS

$13.00

PINOT GRIGGIO

$13.00

CHARDONNAY

$13.00

SAUVIGNON BLANC

$13.00

CABERNET

$14.00

MALBEC

$14.00

MERLOT

$14.00

PINOT NOIR

$14.00

CARMENERE

$14.00

TORRONTES

$13.00

MALBEC AL VIENTO

$14.00Out of stock

BOTTOMLESS

$25.00

Bottomless Refill Mimosa

$12.00

CORKAGE

$12.00

JUNGLE DRINKS

MARGARITA

MOJITO

PISCO SOUR

CAIPIRINHA

MEZCALTINI

House Bottles

Jaguar Bottles

$12.00

Merken Bottles

$12.00

Nuevo Bottles

$12.00

Oriental Bottles

$12.00

Salsa Muerte Bottles

$12.00

GIFT CARD

$50.00

JAGUAR T SHIRTS

JAGUAR POLO SHIRTS

T-SHIRT

T-SHIRT

$15.00
All hours
Sunday11:00 am - 8:00 pm
Monday11:00 am - 8:00 pm
Tuesday11:00 am - 8:00 pm
Wednesday11:00 am - 8:00 pm
Thursday11:00 am - 8:00 pm
Friday11:00 am - 9:00 pm
Saturday11:00 am - 9:00 pm
Restaurant info

Come and join us in our mini jungle for the most delicious ceviche here at the grove!

Website

Location

3067 Grand Avenue, Miami, FL 33133

Directions

Gallery
Jaguar Restaurant image

Similar restaurants in your area

Taco Way
orange star3.5 • 62
3145 Commodore Plaza Miami, FL 33133
View restaurantnext
Los Felix Miami
orange starNo Reviews
3413 Main Highway Miami, FL 33133
View restaurantnext
JAGUAR
orange starNo Reviews
3067 Grand Ave Miami, FL 33133
View restaurantnext
Sergio's Restaurants Coral Way
orange starNo Reviews
3252 SW 22 Street Miami, FL 33145
View restaurantnext
Doggis Arepa Bar - Coral Way
orange starNo Reviews
1246 Coral Way Miami, FL 33145
View restaurantnext
Coyo Taco - Coral Gables - 126 Giralda Ave
orange starNo Reviews
126 Giralda Ave Coral Gables, FL 33134
View restaurantnext
Search similar restaurants

Popular restaurants in Miami

Glass & Vine
orange star4.2 • 3,330
2820 McFarlane Road Miami, FL 33133
View restaurantnext
Strada in the Grove
orange star4.4 • 1,182
3176 Commodore Plaza Miami, FL 33133
View restaurantnext
Barracuda Taphouse & Grill
orange star4.3 • 921
3035 Fuller Street Miami, FL 33133
View restaurantnext
Search popular restaurants
Map
More near Miami
Little River
review star
Avg 4.2 (10 restaurants)
Wynwood
review star
Avg 4.3 (46 restaurants)
Brickell
review star
Avg 4.3 (52 restaurants)
Buena Vista
review star
Avg 4.4 (13 restaurants)
Flagami
review star
Avg 4.4 (5 restaurants)
Little Havana
review star
Avg 4.4 (9 restaurants)
Silver Bluff
review star
Avg 4.6 (3 restaurants)
Omni
review star
Avg 4.3 (7 restaurants)
Shenandoah
review star
Avg 4.7 (4 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston