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Jalapeno's Mexican Food - Bluff
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386 N Bluff at Suite A
Saint George, UT 84770
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TACOS
3 MINI TACOS
$6.49
CARNE ASADA TACO
$3.99
POLLO ASADA TACO
$3.74
CARNITAS TACO
$3.74
FISH TACO
$3.74
SHREDED BEEF TACO
$3.74
BIRRIA TACO
$4.25
3 ROLLED TACOS
$5.24
TACO DE LENGUA
$4.99
MINI TACO DE LENGUA
$3.25
TACO DE TRIPA
$3.99
TACO AL CARBON
$4.25
MINI TACO
$1.99
QUESABIRRIA TACO
$5.99
TACO DE CABEZA
$3.99
TACO DE BUCHE
$3.99
TACO DE CAMARON
$4.99
TACO DE ADOVADA
$3.99
TOSTADA SUPREME
TORTAS
BURRITOS
QUESADILLAS
SPECIALS
CALDO DE MARISCO
SIDES
CHILE RELLENO
$4.55
SIDE BEANS
$2.99
SIDE RICE
$2.99
BAG OF CHIPS
$2.74
MEXICAN GUACAMOLE 4OZ
$3.49
FRENCH FRIES
$2.74
SOUR CREAM 4 OZ
$1.99
JALAPENOS & CARROTS BAG
$1.74
ANY EXTRA ITEMS
$1.49
PAN DE TORTA
$2.99
32oz Rice
$8.99
32oz Beans
$8.99
32oz Salsa
$7.99
MAKE IT COMBO
$2.99
FAJITAS
$2.00
SOPES
$3.50
SOPE DE LENGUA
$4.25
CHUNKY SALSA 6oz
$2.50
UNA ENCHILADA
$2.99
SIDE OF CHIPOTLE
$1.75
X-CORN
$1.49
X -SERRANITOS (3)
$1.25
X-FLOUR
$1.49
X- Salsita(1)
$0.25
X-MEAT
$5.99
SIDE DE CONSOME 6oz
$2.50
Side Enchilada Sauce 4oz
$2.00
X-BACON
$2.99
X-HAM
$2.99
X CHORIZO
$2.99
Wet
$1.99
Tostadas (4)
$2.00
X-Egg
$2.00
KIDS MEALS
COMBINACIONES
BREAKFAST
BREAKFAST BURRITO
$6.25
MACHACA BURRITO
$6.50
CHORIZO BURRITO
$6.25
SAUSAGE BURRITO
$6.25
BACON BURRITO
$6.25
SALSA BURRITO
$5.99
CARNE ASADA BREAKFAST
$6.75
OMELETTE PLATE
$8.25
HUEVOS CON JAMON
$7.75
HUEVOS A LA MEXICANA
$7.50
CHORIZO CON HUEVOS
$7.75
MACHACA CON HUEVOS
$7.99
CHILAQUILES
$7.99
MIX BREAKFAST
$8.25
HUEVOS RANCHEROS
$7.75