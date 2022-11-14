Jalapeno's Mexican Food - Bluff imageView gallery

Jalapeno's Mexican Food - Bluff

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386 N Bluff at Suite A

Saint George, UT 84770

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TACOS

3 MINI TACOS

$6.49

CARNE ASADA TACO

$3.99

POLLO ASADA TACO

$3.74

CARNITAS TACO

$3.74

FISH TACO

$3.74

SHREDED BEEF TACO

$3.74

BIRRIA TACO

$4.25

3 ROLLED TACOS

$5.24

TACO DE LENGUA

$4.99

MINI TACO DE LENGUA

$3.25

TACO DE TRIPA

$3.99

TACO AL CARBON

$4.25

MINI TACO

$1.99

QUESABIRRIA TACO

$5.99

TACO DE CABEZA

$3.99

TACO DE BUCHE

$3.99

TACO DE CAMARON

$4.99

TACO DE ADOVADA

$3.99

TOSTADAS

BEAN TOSTADA

$3.99

BEEF TOSTADA

$4.24

POLLO TOSTADA

$4.24

ASADA TOSTADA

$4.99

TOSTADA SUPREME

SHREDDED BEEF TOSTADA SUPREME

$8.74

CARNE ASADA TOST SUPREME

$8.99

POLLO ASADA TOST SUPREME

$8.49

TORTAS

TORTA HAM&CHEESE

$6.49

TORTA CARNE ASADA

$7.49

TORTA POLLO ASADO

$7.24

TORTA SHREDDED BEEF

$6.49

TORTA MACHACA

$6.49

TORTA CHORIZO

$6.49

TORTA DE CARNITAS

$7.49

TORTA CUBANA

$10.99

TORTA DE ADOVADA

$7.49

TORTA DE LENGUA

$10.99

BURRITOS

CARNE ASADA BURRO

$6.99

POLLO ASADO BURRO

$6.49

CHICKEN BACON BURRITO

$6.49

CALIFORNIA BURRO

$6.99

CARNITAS BURRO

$6.74

MIXED BURRO

$6.24

BEAN& CHEESE BURRO

$5.49

VEGGIE BURRO

$6.49

CHILE RELLENO BURRO

$6.74

SHRIMP BURRO

$8.99

BURRO DE LENGUA

$9.99

DSU BURRO

$9.99

CHIMICHANGA

$8.99

BURRO DE CABEZA

$6.99

BURRO ADOVADA

$6.99

QUESADILLAS

CHEESE QUESADILLA

$5.99

CARNE ASADA QUESADILLA

$6.99

POLLO ASADA QUESADILLA

$6.74

SUPREME QUESADILLA

$8.99

QUESADILLA DE LENGUA

$9.99

MAKE IT SUPREME

$2.50

CALDOS

CALDO DE RES

$11.99

MENUDO

$12.99

CALDO DE BIRRIA

$11.99

1 Lb De Birria

$13.99

SPECIALS

TWO ENCHILADAS

$6.25

2 SOPES COMBO

$9.99

TWO TACO PLATE COMBO

$9.99

5 ROLLED TACOS

$6.99

3ROLLED TACOS 1 BEEF TACO

$7.99

CARNE ASADA NACHOS

$10.99

CARNE ASADA FRIES

$11.99

MARISCOS

TOSTADA DE CEVICHE

$5.24

SMALL SHRIMP COCTEL

$10.99

LARGE SHRIMP COCTEL

$14.99

CAMPECHANA

$16.99

CALDO DE MARISCO

7 MARES

$18.99

CALDO DE PESCADO

$14.49

CALDO DE CAMARON

$14.99

PLATO DE CAMARONES

CAMARONES RANCHEROS

$14.24

CAMARONES A LA DIABLA

$14.24

CAMARONES AL MOJO

$14.24

SIDES

CHILE RELLENO

$4.55

SIDE BEANS

$2.99

SIDE RICE

$2.99

BAG OF CHIPS

$2.74

MEXICAN GUACAMOLE 4OZ

$3.49

FRENCH FRIES

$2.74

SOUR CREAM 4 OZ

$1.99

JALAPENOS & CARROTS BAG

$1.74

ANY EXTRA ITEMS

$1.49

PAN DE TORTA

$2.99

32oz Rice

$8.99

32oz Beans

$8.99

32oz Salsa

$7.99

MAKE IT COMBO

$2.99

FAJITAS

$2.00

SOPES

$3.50

SOPE DE LENGUA

$4.25

CHUNKY SALSA 6oz

$2.50

UNA ENCHILADA

$2.99

SIDE OF CHIPOTLE

$1.75

X-CORN

$1.49

X -SERRANITOS (3)

$1.25

X-FLOUR

$1.49

X- Salsita(1)

$0.25

X-MEAT

$5.99

SIDE DE CONSOME 6oz

$2.50

Side Enchilada Sauce 4oz

$2.00

X-BACON

$2.99

X-HAM

$2.99

X CHORIZO

$2.99

Wet

$1.99

Tostadas (4)

$2.00

X-Egg

$2.00

KIDS MEALS

KIDS BEAN BURRITO MEAL

$6.25

KIDS QUESADILLA MEAL

$6.25

KIDS MINITACO MEAL

$6.25

QUESADILLA KIDS

$1.99

BURRITO KIDS

$1.99

COMBINACIONES

1. BEEF TACO & ENCHILADA

$8.74

2. CHILE RELLENO & ENCHILADA

$9.24

3. TWO ENCHILADAS

$9.24

4. BEEF TACO ENCHILADA AND BEAN TOSTADA

$9.49

5. CHIMICHANGA

$10.99

6. CARNE ASADA PLATE

$9.49

7. POLLO ASADO PLATE

$9.24

8. CARNITAS PLATE

$9.49

9. FAJITAS PLATE

$11.24

10. STEAK RANCERO

$9.99

11. BIRRIA DE RES

$11.49

BREAKFAST

BREAKFAST BURRITO

$6.25

MACHACA BURRITO

$6.50

CHORIZO BURRITO

$6.25

SAUSAGE BURRITO

$6.25

BACON BURRITO

$6.25

SALSA BURRITO

$5.99

CARNE ASADA BREAKFAST

$6.75

OMELETTE PLATE

$8.25

HUEVOS CON JAMON

$7.75

HUEVOS A LA MEXICANA

$7.50

CHORIZO CON HUEVOS

$7.75

MACHACA CON HUEVOS

$7.99

CHILAQUILES

$7.99

MIX BREAKFAST

$8.25

HUEVOS RANCHEROS

$7.75

DESSERTS

HOMEMADE FLAN

$3.00

CHOCOFLAN

$3.75

CHURROS

$1.75

Drinks

SMALL

$2.49

MEDIUM

$2.74

LARGE

$2.99

ORANGE JUICE

$3.50

APPLE JUICE

$3.50

COFFEE

$2.50

Mexican Drinks

SMALL

$2.74