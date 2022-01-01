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Mexican & Tex-Mex

Jessy's Taquiera - Oceana 1375 Oceana Blvd Ste130

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1375 Oceana Blvd Ste130

Virginia Beach, VA 23454

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Popular Items

TACOS
BURRITO CALIFORNIA
CHIPS & SALSA TO GO

STARTERS

BEAN DIP AND CHIPS TOGO

$7.00

BEAN DIP AND CHIPS TOGO

CEVICHE DIP

$11.00

CHIPS & SALSA TO GO

$4.00

CHIPS AND SALSA REFILL DINE IN

$3.50

BAG of CHIPS ONLY

$2.50

CHORIQUESO & CHIPS

$11.00

CHORIQUESO AND CHIPS TO GO

$12.00

CHORIQUESO ONLY

$8.00

DIP SAMPLER

$18.00

SALSA,GUAC, BEAN AND QUESO DIP

DIP SAMPLER SUPREME

$25.00

SALSA,GUAC, CHORIBEAN AND CEVICHE DIP

DIP SAMPLER SUPREME TO GO

$27.00

DIP SAMPLER TO GO

$20.00

FRIES AND QUESO DIP

$8.00

FRIES AND QUESO DIP TO GO

$9.00

GUACAMOLE & CHIPS DINE-IN

$9.00

GUACAMOLE & CHIPS TO GO

$10.00

GUACAMOLE ONLY

$7.00

GUACAMOLE SAMPLER

$14.00

GUACAMOLE SAMPLER TO GO

$16.00

QUESO & CHIPS DINE IN

$9.00

QUESO DIP AND CHIPS TO GO

$10.00

QUESO DIP ONLY

$7.00

SALSA FOR CHIPS

$3.50

Bean DIP and Chips Dine In

$5.50

BREAKFAST

HUEVOS CON CHORIZO

$8.99

SCRAMBLED EGGS W/ CHORIZO

HUEVOS CON JAMON

$8.99

SCRAMBLED EGGS W/ HAM

HUEVOS CON SALCHICHAS

$8.99

SCRAMBLED EGGS W/ HOTDOG

HUEVOS A LA MEXICANA

$8.99

SCRAMBLED EGGS W/ ONION, TOMATO & JALAPENO

HUEVOS CON TOCINO

$8.99

SCRAMBLED EGGS W/ BACON

TWO BURRITOS

$8.99

HUEVOS RANCHEROS

$8.99

TWO FRIED EGGS WITH RED OR GREEN SALSA

CHILAQUILES con HUEVOS

$9.99

CORN CHIPS IN YOUR CHOICE OF SALSA W/ AN OVER EASY EGG TOPPED WITH ONIONS,CILANTRO, AND SOUR CREAM

GUAJOLOTA

$9.99

LUNCH

2 MEAT(CHICKEN AND BEEF) FAJITAS LUNCH

$12.00

GRILLED CHICKEN & SKIRT STEAK ONIONS BELL PEPPERS W/ SIDE

2 SMALL CORN QUESADILLA LUNCH

$8.00

2 CORN TORTILLAS W/CHOICE OF MEAT TOPPED W/ LETTUCE CHEESE, SOUR CREAM

2 SOPES MEAT LUNCH

$8.00

2 CORN SOPES, FRIED, REFRIED BEANS, W/CHOICE OF MEAT, TOPPED WITH LETTUCES< QUESO FRESCO AND SOUR CREAM.

2 TACOS MEAT LUNCH

$7.00

2 CORN TACOS W CHOICE OF MEAT

BEEF FAJITAS LUNCH

$12.00

GRILLED SKIRT STEAK ONIONS & BELLPEPPERS SERVED W/SIDE

CHICKEN FAJITAS LUNCH

$9.00

GRILLED CHICKEN, ONIONS & BELL PEPPERS SERVED W/SIDE

LUNCH TRIO

$10.00

TACO, SOPE & QUESADILLA W/ CHOICE OF MEAT

SANDWICHES

TORTA MEAT

$10.00

SANDWICH W/ CHOICE OF MEAT SERVED WITH REFRIED BEANS LETTUCE TOMATO, ONIONS PICKLED JALAPENO, AVOCADO & MAYO

TORTA JAMON

$10.00

GRILLED HAM SANDWICH SERVED WITH REFRIED BEANS LETTUCE TOMATO, ONIONS PICKLED JALAPENO, AVOCADO, MAYO PROVOLOE & QUESO FRESCO

TORTA SALCHICHA

$10.00

HOT DOG SANDWICHSERVED WITH REFRIED BEANS LETTUCE TOMATO, ONIONS PICKLED JALAPENO, AVOCADO & MAYO

TORTA MILANESA CHICKEN

$11.00

FRIED THIN BREADED CHICKEN BREAST SERVED WITH REFRIED BEANS LETTUCE TOMATO, ONIONS PICKLED JALAPENO, AVOCADO & MAYO

TORTA MILANESA BEEF

$12.00

FRIED THIN BREADED STEAK SERVED WITH REFRIED BEANS LETTUCE TOMATO, ONIONS PICKLED JALAPENO, AVOCADO & MAYO

TORTA CUBANA

$15.00

BREADED STEAK, HOT DOG, HAM AND CHEESE W/ A FRIED EGG SERVED WITH REFRIED BEANS LETTUCE TOMATO, ONIONS PICKLED JALAPENO, AVOCADO & MAYO

ALAMBRE SANDWICH

$14.00

GRILLED SKIRT STEAK, BACON BELL PEPPERS, ONIONS PICKLED JALAPENOS AVOCADO CHEESE & MAYO

PAMBAZO

$10.00

GRILLED BREAD BATHED IN A RED SAUCE STUFFED W/ CHORIZO, POTATOES, LETTUCE QUESO FRESCO & SOUR CREAM

STREET STYLE/ANTOJITOS

TACOS

$3.50

CORN TORTILLA TACO W/CHIOCE OF MEAT

TACOS/A MANO / HANDMADE

$4.00

HANDMADE CORN MASA TORTILLA W/CHIOCE OF MEAT

FLOUR TACOS

$4.00

FLOUR TORTILLA W/CHIOCE OF MEAT

POLY TACOS

$5.50

FLOUR TORTILLA W/CHIOCE OF MEATOR VEG FILLED WITH LETTUCE CHEESE AND SOUR CEAM

SOPES

$4.00

THICK CORN TORTILLA HANDMADE

SMALL QUESADILLA CORN

$4.50

HANDMADE CORN TORTILLA W/ MELTING CHEESE, LETTUCE, QUESO FRESCO AND SOUR CREAM

LARGE QUESADILLA FLOUR

$9.00

LARGE FLOUR TORTILLA FILLED W/ CHEESE AND CHOICE OF MEAT

GORDITAS

$5.00

HANDMADE THICK CORN TORTILLA FILLED WITH PORK, CHEESE. STUFFED W/ CHIOCE OF MEAT TOPPED WITH ONIONS CILANTRO AND CHEESE.

TOSTADAS

$3.50

CRUNCHY CORN TORTILLA, REFRIED BEANS W. CHOICE OF MEAT TOPPED WITH LETTUCE, CHEESE AND SOUR CREAM

TAMALES

$3.50

CORN MASA FILLED W/ YOUR CHOICE OF CHICKEN/ GREEN SALSA OR PORK /RED SALSA

HUARACHE

$12.00

LONG HANDMADE CORN TORTILLA TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, OAXACA CHEESE, CILANTRO SOUR CREAM

HUARACHE MEXICANA

$15.00

LONG HANDMADE CORN TORTILLA TOPPED W/ OAXACA CHEESE, JALAPENO,SWEET ONIONS CACTUS & SKIRT STEAK

HUARACHE RANCHERO

$15.00

LONG HANDMADE CORN TORTILLA OAXACA CHEESE W/ CHOICE OF MEAT TOPPED WITH AN OVER EASY EGG

HUARACHE CAMPECHANO

$15.00

LONG HANDMADE CORT TORTILLA OAXACA CHEESE TOPPED W/ CARNE ASADA AND CHORIZO

12PK TACOS

$40.00

12 TACOS WITH 2 CHOICES OF MEAT

Birria QUESTACO Individual

$5.50

VEGETARIAN

JESSYS SALAD

$9.00

FRESH ROMAINE SPINACH GREENS, TOPPED WITH STRAWBERRIES, MANGO, PINEAPPLE, APPLES & NUTS WITH OUR BASED DRESSING

NORTENA SALAD

$9.00

MIXTURE OF CORN AND VEGGIES. TOPPED W/ CHIPS AND JESSYS VINAGRETTE. ADD CHICKEN 4.00 ADD SHRIMP 6.00

VEGGIE MOLCAJETE

$15.00

ROASTED POBLANO, MUSHROOMS,CACTUS, ONIONS TOMATOES, ZUCCHINI, AND PEPPERS INFUSED IN A SPECIAL SALSA. SERVED WITH TORTILLAS & SIDE OF OF CORN & AVOCADO SALAD.

VEGGIE CEVICHE

$12.00

CAULIFLOWER AND BROCCOLI BASED CEVICHE SERVED WITH HOMEMADE TOSTADAS

BURRITOS

BURRITO CALIFORNIA

$13.00

FLOUR TORTILLA WRAPPED W/ MELTED OAXACA CHEESE, FRIES, GUACAMOLE, PICO DE GALLO, SOUR CREAME AND YOUR CHOICE OF MEAT. SERVED W/ SIDE OF FRIES & GUACAMOLE

BURRITO SUPREME

$13.00

FLOUR TORTILLA WRAPPED W/ OAXACA MELTED CHEESE, RICE, REFRIED BEANS, W/ YOUR CHOICE OF MEAT. TOPPED W/ GREEN TOMATILLO SALSA, QUESO FRESCO, SERVED W/ SIDE OF RICE, BEANS AND SALAD

BURRITO PLAYERO

$15.00

FLOUR TORTILLA WRAPPED W/ SHRIMP CHEESE DIP, PICO DE GALLO, AVOCADO,SALSA ROJA AND BLACK BEANS. SERVED W/ SIDE OF RICE AND REFRIED BEANS

JESSY'S BURRITO

$13.00

FLOUR TORTILLA WRAPPED W YOUR CHOICE OF MEAT, MELTED OAXACA CHEESE, RICE, BLACK BEANS, LETTUCE, TOMATOE & JESSYS CHIPOTLE SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BLACK BEANS.

BEAN & CHEESE BURRITO

$9.00

FLOUR TORTILLA WRAPPED W/ OAXACA MELTED CHEESE AND REFRIED BEANS

BURRITO FAJITA

$14.00

YOUR CHOICE OF STEAK, CHICKEN OR CHORIZO FAJITA. SHRIMP FAJ ITA +2.00

Birria Burrito

$15.00

QUESADILLAS

QUESADILLA SUPREME

$13.00

LARGE FLOUR TORTILLA MELTED OAXACA CHEESE W/ CHOICE OF MEAT. SERVED W/ RICE, REFRIED BEANS & SALAD

QUESADILLA FAJITA

$14.00

YOUR CHOICE OF STEAK, CHICKEN OR CHORIZO FAJITA. SHRIMP FAJ ITA +2.00

BIRRIA QUESADILLA FOR 2 W/4 OZ SIDE GUAC

$25.00

CHIMICHANGA & MORE

CHIMICHANGA SUPREME

$13.00

LARGE FRIED FLOUR TORTILLA MELTED OAXACA CHEESE RICE REFRIED BEANS W/ CHOICE OF MEAT. SERVED W/ RICE RE-FRIED BEANS & SALAD

CHIMICHANGA FAJITA

$14.00

LARGE FLOUR TORTILLA WRAPPED W/ YOUR CHOICE OF STEAK, CHICKEN OR CHORIZO FAJITA. SHRIMP FAJ ITA +2.00

FLAUTAS

$13.00

FOUR FRIED CORN TORTILLAS W/ YOUR CHOICE OF CHICKEN OR SHREDDED BEEF. TOPPED W/ LETTUCE, QUESO FRESCO, SOUR CREAM AND TOMATOES. SERVED WITH RICE & REFRIED BEANS.

TACO SALAD

$12.00

SHREDDED BEEF OR CHICKEN, REFRIED BEANS, CHEESE DIP, LETTUCE, QUESO FRESCO, JALAPENO, SOUR CREAM, TOMATOES, AVOCADO, SERVED ON A FRIED FLOUR TORTILLA. MAKE IT SHRIMP FOR 3.00

NACHOS

$10.00

FRIED TORTILLA CHIPS COVERED W/ SHREDDED BEEF, OR SHREDDED CHICKEN. TOPPED W/ CHEESE DIP, LETTUCE, QUESO FRESO, & SOUR CREAM.

NACHOS FAJITA

$14.00

CARNE ASADA FRIES

$13.00

FRENCH FRIES TOPPED W/ CARNE ASADA, CHEESE DIP, TOPPED W/ LETTUCE QUESO FRESCO & SOUR CREAM

FAJITA CARNE ASADA FRIES

$14.00

FRENCH FRIES TOPPED W/ CARNE ASADA, CHEESE DIP, TOPPED W/ LETTUCE QUESO FRESCO & SOUR CREAM

CHILE VERDE

$13.00

CHILES RELLENOS

$18.00

SEAFOOD

COCTEL DE CAMARONES

$15.00

SHRIMP MIXED W/ TOMATOES, AVOCADO, ONIONS, CILANTRO & JALAPENOS IN OUR TOMATO BASE COCKTAIL SAUCE SERVED W/ SALTINES AND LIME

CEVICHE DE CAMARON

$15.00

SHRIMP MIXED W/ TOMATOES, ONION, CILANTRO, JALAPENO, AND AVOCADO. SERVED WITH TOSTADAS

CEVICHE CAMARON PESCADO

$16.00

SHRIMP & TILAPIA MIXED W/ TOMATOES, ONION, CILANTRO, JALAPENO, AND AVOCADO. SERVED WITH TOSTADAS

FILETE EMPANIZADO

$15.00

BREADDED TILAPIA SERVED W/ RICE, SALAD, PICO DE GALLO, SERVED W/ TORTILLAS

CAMARONES A LA DIABLA

$15.00

SHRIMP SAUTEEED IN A CHILE DE ARBOL & CHIPOTLE HOT SAUCE MIXED W/ BELL PEPPERS, & ONIONS. SERVED OVER A BED OF RICE & SALAD WITH TOMATOES & AVOCADO

ARROZ CON CAMARONES

$15.00

GRILLED SHRIMP TOPPED W/ CHEESE DIP SERVED OVER A BED OF RICE.

QUESADILLA SUPREME SHRIMP

$15.00

LARGE FLOUR TORTILLA STUFFED W/ GRILLED SHIRMP, PINEAPPLE, ONION, & GUAJILLO SAUCE

FISH TACOS

$15.00

THREE ( 3) DEEP FRIED BREADED TILAPIA SERVED ON FLOUR TORTILLA. TOPPED W/ SLAW

SHRIMP TACOS

$15.00

THREE ( 3) GRILLED SHRIMP TACOS SERVED ON FLOUR TORTILLA. TOPPED W/ SLAW

TOSTADAS CEVICHE

$16.00

FISH AND SHRIMP CEVICHE ON CORN TOSTADA TOPPED WITH AVOCADO

INDIVIDUAL SHRIMP TACO/TACO CAMARON INDIVIDUAL

$6.00

TACO PESCADO INDIVIDUAL/INDIVIDUAL FISH TACO

$6.00

SOUP

BIRRIA C/3 QUESTACOS

$20.00

SLOW COOKED BEEF STEW WITH 3 QUESABIRRIA TACOS

BIRRIA CHICA C/2 QUESTACOS

$14.00

BIRRIA CONSOME SOLO

$12.00

CALDO DE CAMARON

$16.00

SHRIMP SOUP

CALDO DE REZ

$17.00

BEEF SOUP W\/ YUCCA POTATOES, CARROTS, CHAYOTE.

CHICKEN TORTILLA SOUP

$10.00

TOAMTOE BASED SOUP W/ GRILLED CHICKEN, TORTILLA STRIPS, BALCK BEANS, QUESO FRESCO, CILANTRO AND AVOCADO

CONSOME CON 3 TACOS DE BARBACOA

$18.00

LAMB SOUP

CONSOME BORREGO SOLO

$10.00

MENUDO

$10.00

BEEF TRIP SOUP

POZOLE

$12.00

PORK STEW WITH HOMINY CORN

SOPA DE MARISCOS

$28.00

SEAFOOD SOUP

BEEF

ARRACHERA

$19.99

SKIRT STEAK, SWEET ONIONS, JALAPENOS, CACTUS, AVOCADO, PICO DE GALLO, SALAD, RICE, REFRIED BEANS, W/ CHOICE OF TORTILLAS

BISTEC A LA MEXICANA

$15.00

SKIRT STEAK IN A RED SAUCE, W/ JALAPENO, ONION RICE & REFIRED BEANS. CHOICE OF TORTILLA.

CARNE ASADA

$14.00

SKIRT STEAK SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND SALAD. CHOICE OF TORTILLAS

CHILAQUILES con ARRACHERA

$14.00

SKIRT STEAK W/FRIED CHIPS TOSSED IN TOMATILLO SAUCE, TOPPED WITH QUESO FRESCO, SOUR CREAM

COSTILLA DE RES

$16.00

BEEF RIBS GRILLED, SERVED W/ RICE, BEANS & PICO DE GALLO. CHOICE OF TORTILLA

MILANESA DE REZ

$14.00

BREADED STEAK SERVED W/ RICE, SALAD AND FRIES. CHOICE OF TORTILLAS

PARILLADA PARA 2

$36.00

SKIRT STEAK, GRILLED CHICKEN, CHORIZO, SIDES FOR 2 OF ONIONS, JALAPENOS, CACTUS, SALAD, RICE, REFRIED BEANS, PICO, AND CHOICE OF TORTILLA.

CHORISTEAK

$21.00

CHICKEN

MILANESA POLLO

$13.00

BREADED CHICKEN SERVED W/ RICE, SALAD AND FRIES. CHOICE OF TORTILLAS

MOLE POBLANO

$14.00

TWO CHICKEN DRUMSTICKS, COVERED IN MOLE POBLANO SAUCE, W/ RICE BEANS. CHOICE OF TORTILLAS

CHORIPOLLO

$15.00

GRILLED CHICKEN, CHORZO, SERVED OVER A BED OF RICE WITH CHEESE DIP. CHOICE OF TORTILLAS

POLLO A LA PLANCHA

$12.00

GRILLED CHICKEN SERVED W/ RICE, BEANS, AND SALAD. CHIOCE OF TORTILLAS

ARROZ CON POLLO

$13.00

GRILLED CHICKEN TOPPED WITH CHEESE DIP OVER A BED OF RICE. CHOICE OF TORTILLAS

FAJITAS

CHICKEN FAJITAS

$13.00

GRILLED CHICKEN W. ONIONS, BELL PEPPERS W. RICE AND BEANS

BEEF FAJITAS

$15.00

(Skirt steak grilled, with onion and bell peppers, served with a side of of rice, refried beans, salad and hand made tortillas)

SHRIMP FAJITAS

$15.00

(Grilled shrimp, with onion and bell peppers, served with a side of of rice, refried beans, salad and hand made tortillas)

JESSYS FAJITAS

$18.00

(Chicken grilled breast, skirt steak and shrimp, with onion and bell peppers, served with a side of of rice, refried beans, salad and hand made tortillas) Alambre

ALAMBRE

$17.00

(Skirt steak grilled, bacon, oaxaca cheese, with onion and bell peppers, served with a side of of rice, refried beans, salad and hand made tortillas)

ENCHILADAS

ENCHILADAS HUASTECAS

$16.00

Grilled skirt steak, served with three cheese enchiladas, topped in red sauce, avocado, queso fresco, with a side of black beans)

ENCHILADAS MOLE

$14.00

(Three chicken enchiladas topped with mole poblano, queso fresco, onion, sour cream and cilantro, served with a side of rice and beans)

ENCHILADAS ROJAS

$13.00

ENCHILADAS SUIZAS

$15.00

(Three chicken enchiladas topped with green salsa and queso dip, queso fresco, onion, sour cream and cilantro, served with a side of rice and beans)

ENCHILADAS VERDES

$13.00

(Three chicken enchiladas topped with green salsa, queso fresco, onion, sour cream and cilantro, served with a side of rice and beans)

ENQUESADAS

$14.00

(Three chicken enchiladas topped with cheese dip, onion, sour cream and cilantro, served with a side of rice and beans)

KIDS MENU

CHICKEN STRIPS

$6.00

CHICKEN NUGGETS

$6.00

KIDS/ NIÑO BEEF TACO

$6.00

KIDS/NIÑO CHICKEN TACO

$6.00

KIDS /NIÑO CHEESE QUESADILLA

$6.00

KIDS / NIÑO CHICKEN QUESADILLA

$6.00

DESSERTS

CARAMEL FLAN CUP

$2.99

CHOCOFLAN

$5.50

CHURROS

$6.00

COCTEL FRUTAS

$5.50

CUSTARD/ FLA

$5.50

TRES LECHES

$5.50

FRIED ICE CREAM

$8.50

BOTTLE SODA

BANANA TROPICAL

$3.50

COCA COLA

$3.50

GINGER BEER

$3.50

JARRITO

$2.50

MAZANITA

$3.50

PEPSI

$3.50

SPRITE

$3.50

SQUIRT

$3.50

TOPO CHICO

$3.50

Fanta

$3.50

sangria (non alchologi)

$3.50

DRINKS

ANDALE ARRIBA

$5.50

CHOCOLATE MILK

$4.00

COCO

$3.50

COFFEE

$2.50

COFFEE & MILK

$3.00

FOUNTAIN DRINKS

$3.50

HORCHATA

$3.50

JAMAICA

$3.50

MILK

$3.00

PINA

$3.50

SWEET TEA

$3.50

TAMARINDO

$3.50

UNSWTEA

$3.50

Apple Juice

$3.00

Mango Juice

$3.50

SODA PREPARADA

$5.00

Virgin Strawberry Daquri

$8.00

Virgin Pina Colada

$8.00

SIDES INDIVIDUALES

2 HUEVOS/ EGGS

$4.00

AGUACATE/AVOCADO 4 OZ

$2.50

ARROZ/RICE

$3.50

CEBOLLA GRILL/SWEET ONIONS

$3.50

CREMA/SOUR CREAM 4 OZ

$1.50

ELOTE

$4.50

ESQUITES

$5.50

FRIJOL/ BEANS

$3.50

GUACAMOLE SIDE 4oz

$4.50

JALAPENOS TOREADOS

$4.50

NOPAL/CACTUS

$3.50

PAPAS/FRIES

$2.50

PICO DE GALLO 8 OZ

$3.50

PICO W/ AVOCADO 8OZ

$5.50

QUESO DIP SIDE 4oz

$3.50

QUESO FRESCO 4 OZ

$1.00

RICE & BEANS ARROZ Y FRIJOL

$4.50

TORTILLAS

$2.00

Enchilada Verde Individual

$3.50

One Chicken Stuffed, green sauce enchilada.

Enchilada Roja Individual

$3.50

Enquesada Individual

$4.00

Enchilada de Mole Individual

$4.00

Flauta Pollo Individual

$2.50

Flauta Desebrada Individual

$2.50

Flauta Papa Con Chorizo Individual

$2.50

Small Bean and Cheese Burrito

$5.00

Small Meat Burrito

$7.00

Small Flour Quesadilla Cheese

$4.50

Small Flour Meat Quesadilla

$6.50

Small Flour Quesadilla Shrimp

$7.50

FAMILY PACKS

CALI BURRITO BOX

$45.00

QUESADILLA FLAUTA BOX

$55.00

JESSYS BURRITO BOX

$48.00

DRAFT

SMALL DRAFT

$4.00

PINT

$6.00

TALL BOY

$10.00

MEGA

$13.00

DRINK SPECIALS

CUBA LIBRE SPECIAL

$8.00

WATERMELON MOJITO SPECIAL

$9.00

PASSION CRUSH SPECIAL

$8.00

PATRON MANGORITA SPECIAL

$9.00

LIMON FRESCO SPCL

$8.00

PASSION BURST (TARANTULA )

$12.00

VA PARADISE

$12.00

FLIGHT SELECTION

FLIGHT DON JULIO

$45.00

FLIGHT PATRON

$65.00

FLIGHT CASAMIGOS

$40.00

FLIGHT HERRADURA

$40.00

FLIGHT 1800

$30.00

FLIGHT ESPOLON

$30.00

FLIGHT CAZADORES

$25.00

FLIGHT CORAZON

$25.00

FLIGHT JIMADOR

$25.00

FLIGHT LUNA AZUL

$25.00

FLIGHT MEZCAL

$30.00

FLIGHT EL JEFE

$80.00

FLIGHT PREMIUM ANEJOS

$48.00

FLIGHT TOP REPOSADOS

$45.00

FLIGHT TOP BLANCO

$40.00

FLIGHT MIO BLANCOS

$27.00

FLIGHT MIO RESPOSADO

$30.00

FLIGHT MIO ANEJOS

$35.00

FLIGHT GOLD ANEJOS

$30.00

FLIGHT COPPER REPOSADO

$25.00

FLIGHT SILVER BLANCO

$20.00

HAPPY HOUR

PRE MX ROCK MARG

$5.00

MILAGRO MX FROZEN

$8.00

PRE MX DOUBLE ROCKS

$9.00

MILAGRO MX DOUBLE FRZ

$14.00

DRAFT PINT

$5.00

WELL DRINKS

$5.00

CORONITAS/MODELITOS

$1.50

Buy two Cervezas get one FREE

House dbl

$10.00

MARGARITA TOWERS

FLAVORED TOWER ON THE ROCKS

$90.00

FROZEN FLAVOR TOWER

$115.00

FROZEN PREMIX TOWER

$99.00

HOUSE AGAVALES TOWER

$95.00

IGUANA TOWER

$150.00

JULITO MARGARITA TOWER

$150.00

MANGO RITA PATRON MARGARITA

$150.00

MEXICAN CANDY TOWER

$130.00

PREMIX TOWER ON THE ROCKS

$80.00

SANGRITA TOWER FROZEN

$120.00

SANGRITA TOWER ON THE ROCKS

$95.00

SKINNY CASAMIGOS TOWER

$175.00

SKINNY TOWER

$150.00

TRADITIONAL CAZADORES TOWER

$110.00

FLAVORED HOUSE AGAVALES TOWER

$110.00

HOUSE FLAVORED TOWER

MARGARITAS

CAIPIRINHA

$10.00

DIRTY HARRY

$15.00

FLAVORED ROCKS

$7.00

FROZEN

$10.00

FROZEN FLAVORED

$11.00

HABANERO PINEAPPLE

$12.00

HOUSE AGAVALES

$9.00

IGUANA-RITA

$14.00

JAMAICONA

$15.00

JESSYS TRADITIONAL

$10.00

JULITO MARANA

$14.00

MANGO MADNESS

$21.00

MEZCAL-MULE

$12.00

MX CANDY

$12.00

PATRON MANGO-RITA

$14.00

PEPINO PICANTE

$12.00

PRE MIXED

$6.00

SANGRITA

$7.00

SKINNY

$14.00

SKINNY CASAMIGOS

$16.00

TRADITIONAL W/ FRUIT

$19.00

WATERMELON EXPLOSION

$21.00

MARGARITA FLIGHT 3 FLAVOR

$20.00

PASSIONBURST

$10.00

SANGRITA FROZEN

$11.00
VB Paradise

VB Paradise

$11.00

MEZCAL

CASAMIGOS MEZCAL

$14.00

TARANTULA

$7.00

MONTE ALVAN

$7.00

MEZCAL VIDA

$8.00

EL SILENCIO ESPADIN

$9.00

MICHELADAS

Michelada Normal

$8.00

FAMILIAR

$12.00

MEGA

$16.00

FRESCA

$20.00

BOTANERA

$20.00

CEVICHE MICHELADA

$24.00

MIXED DRINKS

LONG ISLAND

$10.00

PINA COLADA

$9.00

MOJITO

$9.00

CROWN APPLE MOJITO

$12.00

BRISA DEL MAR

$9.00

DAIQUIRI

$9.00

BLOODY MARY

$9.00

PALOMA

$9.00

SANGRIA RED

$10.00

SANGRIA WHITE

$10.00

CAIPIRINHA

$10.00

THE 16-32

$9.00

BELLINI

$6.00

MIMOSA

$6.00

MANMOSA

$10.00

FLAVORED MENMOSA

$12.00

MANGOPENO

$9.00

PASSION CRUSH

$9.00

EL ULTIMO OAXAQUEÑO

$12.00

TRASHCAN

$13.00+

MEZCAL MULE WELL

$12.00

MEZCAL MULE TOP

$14.00

Orange Crush Well

$9.00

ORANGE CRUSH TOP

$14.00

Titos Jalapeno Mule

$12.00

Virgin Pina Colada

$8.00

Virgin Strawberry Daiquiri

$8.00

ROCK DRINKS

JACK DANIELS

$6.00

GREY GOOSE

$6.00

BACARDI

$6.00

BACARDI COCO

$6.00

FIREBALL

$6.00

RUMCHATA

$6.00

MALIBU

$6.00

MALIBU MANGO

$6.00

MALIBU PINEAPPLE

$6.00

CROWN ROYAL

$7.00

TANQUERAY

$6.00

BUCHANANS

$8.00

KAHLUA

$6.00

TITOS VODKA

$6.00

Knob Creek

$12.00

Johnny Walker Black

$12.00

Captain Morgan

$8.00

Jameson

$8.00

Knob Creek

$10.00

Henessy

$10.00

TEQUILAS

DON JULIO ANEJO BLANCO 70

$15.00

DON JULIO ANEJO

$14.00

DON JULIO REPOSADO

$13.00

DON JULIO BLANCO

$12.00

PATRON SILVER

$10.00

PATRON REPOSADO

$12.00

PATRON ANEJO

$13.00

GRAN PATRON

$42.00

CASAMIGOS BLANCO

$11.00

CASAMIGOS REPOSADO

$12.00

CASAMIGOS ANEJO

$13.00

HERRADURA SILVER

$10.00

HERRADURA REPOSADO

$12.00

HERRADURA ANEJO

$13.00

HERRADURA ULTRA ANEJO

$14.00

CHAMUCOS ANEJO

$14.00

1800 SILVER

$8.00

1800 REPOSADO

$9.00

1800 ANEJO

$10.00

1800 COCO

$9.00

ESPOLIN BLANCO

$8.00

ESPOLON REPOSADO

$9.00

ESPOLON ANEJO

$10.00

CAZADORES BLANCO

$8.00

CAZADORES REPOSADO

$9.00

EL MAYOR BLANCO

$8.00

EL MAYOR RESPOSADO

$9.00

CAMARENA BLANCO

$7.00

CAMARENA REPOSADO

$8.00

CORAZON DE AGAVE BLANCO

$7.00

CORAZON DE AGAVE REPOSADO

$8.00

EL JIMADOR

$7.00

EL JIMADOR REPOSADO

$8.00

EL JIMADOR ANEJO

$9.00

LUNA AZUL BLANCO

$7.00

LUNA AZUL REPOSADO

$8.00

LUNA AZUL ANEJO

$9.00

HUSSONGS REPOSADO

$9.00

HORNITOS BLACK BARREL

$9.00

TANTEO

$9.00

AGAVALES REPOSADO

$8.00

CHAMPAGNE TOWERS

MIMOSA TOWER

$55.00

GUAVA BELLINI TOWER

$55.00

MENMOSA TOWER ORIGINAL ORANGE WELL

$95.00

MENMOSA TOWER ORIGINAL ORANGE FLAVOR TOP

$135.00

FLAVOR MENMOSA TOWER WELL

$108.00

FLAVOR MENMOSA TOWER TOP

$148.00

WINE

Chardonnay

$6.00

Pinot Grigio

$6.00

Moscato

$6.00

Sauvignon Blanc

$6.00

Sangria (red)

$6.00

Malbec (red)

$6.00

Cabernet (red)

$6.00

Pinot Noir

$6.00

Merlot

$6.00

Wells

Well Vodka

$7.00

well RUM

$7.00

Well Tequila

$7.00

Well GIN

$7.00

Well whiskey

$7.00

LUNCH (Copy)

2 MEAT(CHICKEN AND BEEF) FAJITAS LUNCH

$12.00

GRILLED CHICKEN & SKIRT STEAK ONIONS BELL PEPPERS W/ SIDE

2 SMALL CORN QUESADILLA LUNCH

$8.00

2 CORN TORTILLAS W/CHOICE OF MEAT TOPPED W/ LETTUCE CHEESE, SOUR CREAM

2 SOPES MEAT LUNCH

$8.00

2 CORN SOPES, FRIED, REFRIED BEANS, W/CHOICE OF MEAT, TOPPED WITH LETTUCES< QUESO FRESCO AND SOUR CREAM.

2 TACOS MEAT LUNCH

$7.00

2 CORN TACOS W CHOICE OF MEAT

BEEF FAJITAS LUNCH

$12.00

GRILLED SKIRT STEAK ONIONS & BELLPEPPERS SERVED W/SIDE

CHICKEN FAJITAS LUNCH

$9.00

GRILLED CHICKEN, ONIONS & BELL PEPPERS SERVED W/SIDE

LUNCH TRIO

$10.00

TACO, SOPE & QUESADILLA W/ CHOICE OF MEAT

Employee lunch

CARNE ASADA FRIES

$13.00

FRENCH FRIES TOPPED W/ CARNE ASADA, CHEESE DIP, TOPPED W/ LETTUCE QUESO FRESCO & SOUR CREAM

NACHOS

$10.00

FRIED TORTILLA CHIPS COVERED W/ SHREDDED BEEF, OR SHREDDED CHICKEN. TOPPED W/ CHEESE DIP, LETTUCE, QUESO FRESO, & SOUR CREAM.

STREET STYLE/ANTOJITOS (Copy)

TACOS

$3.50

CORN TORTILLA TACO W/CHIOCE OF MEAT

TACOS/A MANO / HANDMADE

$4.00

HANDMADE CORN MASA TORTILLA W/CHIOCE OF MEAT

FLOUR TACOS

$4.00

FLOUR TORTILLA W/CHIOCE OF MEAT

POLY TACOS

$5.50

FLOUR TORTILLA W/CHIOCE OF MEATOR VEG FILLED WITH LETTUCE CHEESE AND SOUR CEAM

SOPES

$4.00

THICK CORN TORTILLA HANDMADE

SMALL QUESADILLA CORN

$4.50

HANDMADE CORN TORTILLA W/ MELTING CHEESE, LETTUCE, QUESO FRESCO AND SOUR CREAM

LARGE QUESADILLA FLOUR

$9.00

LARGE FLOUR TORTILLA FILLED W/ CHEESE AND CHOICE OF MEAT

GORDITAS

$5.00

HANDMADE THICK CORN TORTILLA FILLED WITH PORK, CHEESE. STUFFED W/ CHIOCE OF MEAT TOPPED WITH ONIONS CILANTRO AND CHEESE.

TOSTADAS

$3.50

CRUNCHY CORN TORTILLA, REFRIED BEANS W. CHOICE OF MEAT TOPPED WITH LETTUCE, CHEESE AND SOUR CREAM

TAMALES

$3.50

CORN MASA FILLED W/ YOUR CHOICE OF CHICKEN/ GREEN SALSA OR PORK /RED SALSA

HUARACHE

$12.00

LONG HANDMADE CORN TORTILLA TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, OAXACA CHEESE, CILANTRO SOUR CREAM

HUARACHE MEXICANA

$15.00

LONG HANDMADE CORN TORTILLA TOPPED W/ OAXACA CHEESE, JALAPENO,SWEET ONIONS CACTUS & SKIRT STEAK

HUARACHE RANCHERO

$15.00

LONG HANDMADE CORN TORTILLA OAXACA CHEESE W/ CHOICE OF MEAT TOPPED WITH AN OVER EASY EGG

HUARACHE CAMPECHANO

$15.00

LONG HANDMADE CORT TORTILLA OAXACA CHEESE TOPPED W/ CARNE ASADA AND CHORIZO

12PK TACOS

$40.00

12 TACOS WITH 2 CHOICES OF MEAT

Late Night Beer

Imported Beer

$4.50

Domestic Beer

$4.50

Draft imported

$5.45

Draft IPA

$6.45

Mixed Drinks

RUM and COKE WELL

$7.45

Pina COLADA

$10.00

CAPTAIN AND COKE

$10.00

MOJITO

$11.00

CROWN APPLE MOJITO

$14.00

LONG ISLAND

$12.00

Green Tea SHOOTER

$6.00

VODKA TONIC \ MINERAL WELL

$8.00

Passion CRUSH

$12.00

Paloma

$12.00

Margarita

$10.00

Flavored Margarita

$12.00

Flavored Frozen Marg

$17.00

Flavored Frozen

$16.00

NON ALCOHOLIC

WAATER

$1.78

Agua Fresca MEx

$4.50
All hours
Sunday4:00 am - 3:59 am
Monday4:00 am - 3:59 am
Tuesday4:00 am - 3:59 am
Wednesday4:00 am - 3:59 am
Thursday4:00 am - 3:59 am
Friday4:00 am - 3:59 am
Saturday4:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Best Authentic Mexican Dining Experience in Virginia!!!!

Location

1375 Oceana Blvd Ste130, Virginia Beach, VA 23454

Directions

Gallery
Jessy's Taquiera - Oceana image
Jessy's Taquiera - Oceana image
Jessy's Taquiera - Oceana image
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