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- Jessy's Taquiera - Oceana - 1375 Oceana Blvd Ste130
Jessy's Taquiera - Oceana 1375 Oceana Blvd Ste130
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1375 Oceana Blvd Ste130
Virginia Beach, VA 23454
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Popular Items
STARTERS
BEAN DIP AND CHIPS TOGO
BEAN DIP AND CHIPS TOGO
CEVICHE DIP
CHIPS & SALSA TO GO
CHIPS AND SALSA REFILL DINE IN
BAG of CHIPS ONLY
CHORIQUESO & CHIPS
CHORIQUESO AND CHIPS TO GO
CHORIQUESO ONLY
DIP SAMPLER
SALSA,GUAC, BEAN AND QUESO DIP
DIP SAMPLER SUPREME
SALSA,GUAC, CHORIBEAN AND CEVICHE DIP
DIP SAMPLER SUPREME TO GO
DIP SAMPLER TO GO
FRIES AND QUESO DIP
FRIES AND QUESO DIP TO GO
GUACAMOLE & CHIPS DINE-IN
GUACAMOLE & CHIPS TO GO
GUACAMOLE ONLY
GUACAMOLE SAMPLER
GUACAMOLE SAMPLER TO GO
QUESO & CHIPS DINE IN
QUESO DIP AND CHIPS TO GO
QUESO DIP ONLY
SALSA FOR CHIPS
Bean DIP and Chips Dine In
BREAKFAST
HUEVOS CON CHORIZO
SCRAMBLED EGGS W/ CHORIZO
HUEVOS CON JAMON
SCRAMBLED EGGS W/ HAM
HUEVOS CON SALCHICHAS
SCRAMBLED EGGS W/ HOTDOG
HUEVOS A LA MEXICANA
SCRAMBLED EGGS W/ ONION, TOMATO & JALAPENO
HUEVOS CON TOCINO
SCRAMBLED EGGS W/ BACON
TWO BURRITOS
HUEVOS RANCHEROS
TWO FRIED EGGS WITH RED OR GREEN SALSA
CHILAQUILES con HUEVOS
CORN CHIPS IN YOUR CHOICE OF SALSA W/ AN OVER EASY EGG TOPPED WITH ONIONS,CILANTRO, AND SOUR CREAM
GUAJOLOTA
LUNCH
2 MEAT(CHICKEN AND BEEF) FAJITAS LUNCH
GRILLED CHICKEN & SKIRT STEAK ONIONS BELL PEPPERS W/ SIDE
2 SMALL CORN QUESADILLA LUNCH
2 CORN TORTILLAS W/CHOICE OF MEAT TOPPED W/ LETTUCE CHEESE, SOUR CREAM
2 SOPES MEAT LUNCH
2 CORN SOPES, FRIED, REFRIED BEANS, W/CHOICE OF MEAT, TOPPED WITH LETTUCES< QUESO FRESCO AND SOUR CREAM.
2 TACOS MEAT LUNCH
2 CORN TACOS W CHOICE OF MEAT
BEEF FAJITAS LUNCH
GRILLED SKIRT STEAK ONIONS & BELLPEPPERS SERVED W/SIDE
CHICKEN FAJITAS LUNCH
GRILLED CHICKEN, ONIONS & BELL PEPPERS SERVED W/SIDE
LUNCH TRIO
TACO, SOPE & QUESADILLA W/ CHOICE OF MEAT
SANDWICHES
TORTA MEAT
SANDWICH W/ CHOICE OF MEAT SERVED WITH REFRIED BEANS LETTUCE TOMATO, ONIONS PICKLED JALAPENO, AVOCADO & MAYO
TORTA JAMON
GRILLED HAM SANDWICH SERVED WITH REFRIED BEANS LETTUCE TOMATO, ONIONS PICKLED JALAPENO, AVOCADO, MAYO PROVOLOE & QUESO FRESCO
TORTA SALCHICHA
HOT DOG SANDWICHSERVED WITH REFRIED BEANS LETTUCE TOMATO, ONIONS PICKLED JALAPENO, AVOCADO & MAYO
TORTA MILANESA CHICKEN
FRIED THIN BREADED CHICKEN BREAST SERVED WITH REFRIED BEANS LETTUCE TOMATO, ONIONS PICKLED JALAPENO, AVOCADO & MAYO
TORTA MILANESA BEEF
FRIED THIN BREADED STEAK SERVED WITH REFRIED BEANS LETTUCE TOMATO, ONIONS PICKLED JALAPENO, AVOCADO & MAYO
TORTA CUBANA
BREADED STEAK, HOT DOG, HAM AND CHEESE W/ A FRIED EGG SERVED WITH REFRIED BEANS LETTUCE TOMATO, ONIONS PICKLED JALAPENO, AVOCADO & MAYO
ALAMBRE SANDWICH
GRILLED SKIRT STEAK, BACON BELL PEPPERS, ONIONS PICKLED JALAPENOS AVOCADO CHEESE & MAYO
PAMBAZO
GRILLED BREAD BATHED IN A RED SAUCE STUFFED W/ CHORIZO, POTATOES, LETTUCE QUESO FRESCO & SOUR CREAM
STREET STYLE/ANTOJITOS
TACOS
CORN TORTILLA TACO W/CHIOCE OF MEAT
TACOS/A MANO / HANDMADE
HANDMADE CORN MASA TORTILLA W/CHIOCE OF MEAT
FLOUR TACOS
FLOUR TORTILLA W/CHIOCE OF MEAT
POLY TACOS
FLOUR TORTILLA W/CHIOCE OF MEATOR VEG FILLED WITH LETTUCE CHEESE AND SOUR CEAM
SOPES
THICK CORN TORTILLA HANDMADE
SMALL QUESADILLA CORN
HANDMADE CORN TORTILLA W/ MELTING CHEESE, LETTUCE, QUESO FRESCO AND SOUR CREAM
LARGE QUESADILLA FLOUR
LARGE FLOUR TORTILLA FILLED W/ CHEESE AND CHOICE OF MEAT
GORDITAS
HANDMADE THICK CORN TORTILLA FILLED WITH PORK, CHEESE. STUFFED W/ CHIOCE OF MEAT TOPPED WITH ONIONS CILANTRO AND CHEESE.
TOSTADAS
CRUNCHY CORN TORTILLA, REFRIED BEANS W. CHOICE OF MEAT TOPPED WITH LETTUCE, CHEESE AND SOUR CREAM
TAMALES
CORN MASA FILLED W/ YOUR CHOICE OF CHICKEN/ GREEN SALSA OR PORK /RED SALSA
HUARACHE
LONG HANDMADE CORN TORTILLA TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, OAXACA CHEESE, CILANTRO SOUR CREAM
HUARACHE MEXICANA
LONG HANDMADE CORN TORTILLA TOPPED W/ OAXACA CHEESE, JALAPENO,SWEET ONIONS CACTUS & SKIRT STEAK
HUARACHE RANCHERO
LONG HANDMADE CORN TORTILLA OAXACA CHEESE W/ CHOICE OF MEAT TOPPED WITH AN OVER EASY EGG
HUARACHE CAMPECHANO
LONG HANDMADE CORT TORTILLA OAXACA CHEESE TOPPED W/ CARNE ASADA AND CHORIZO
12PK TACOS
12 TACOS WITH 2 CHOICES OF MEAT
Birria QUESTACO Individual
VEGETARIAN
JESSYS SALAD
FRESH ROMAINE SPINACH GREENS, TOPPED WITH STRAWBERRIES, MANGO, PINEAPPLE, APPLES & NUTS WITH OUR BASED DRESSING
NORTENA SALAD
MIXTURE OF CORN AND VEGGIES. TOPPED W/ CHIPS AND JESSYS VINAGRETTE. ADD CHICKEN 4.00 ADD SHRIMP 6.00
VEGGIE MOLCAJETE
ROASTED POBLANO, MUSHROOMS,CACTUS, ONIONS TOMATOES, ZUCCHINI, AND PEPPERS INFUSED IN A SPECIAL SALSA. SERVED WITH TORTILLAS & SIDE OF OF CORN & AVOCADO SALAD.
VEGGIE CEVICHE
CAULIFLOWER AND BROCCOLI BASED CEVICHE SERVED WITH HOMEMADE TOSTADAS
BURRITOS
BURRITO CALIFORNIA
FLOUR TORTILLA WRAPPED W/ MELTED OAXACA CHEESE, FRIES, GUACAMOLE, PICO DE GALLO, SOUR CREAME AND YOUR CHOICE OF MEAT. SERVED W/ SIDE OF FRIES & GUACAMOLE
BURRITO SUPREME
FLOUR TORTILLA WRAPPED W/ OAXACA MELTED CHEESE, RICE, REFRIED BEANS, W/ YOUR CHOICE OF MEAT. TOPPED W/ GREEN TOMATILLO SALSA, QUESO FRESCO, SERVED W/ SIDE OF RICE, BEANS AND SALAD
BURRITO PLAYERO
FLOUR TORTILLA WRAPPED W/ SHRIMP CHEESE DIP, PICO DE GALLO, AVOCADO,SALSA ROJA AND BLACK BEANS. SERVED W/ SIDE OF RICE AND REFRIED BEANS
JESSY'S BURRITO
FLOUR TORTILLA WRAPPED W YOUR CHOICE OF MEAT, MELTED OAXACA CHEESE, RICE, BLACK BEANS, LETTUCE, TOMATOE & JESSYS CHIPOTLE SAUCE. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BLACK BEANS.
BEAN & CHEESE BURRITO
FLOUR TORTILLA WRAPPED W/ OAXACA MELTED CHEESE AND REFRIED BEANS
BURRITO FAJITA
YOUR CHOICE OF STEAK, CHICKEN OR CHORIZO FAJITA. SHRIMP FAJ ITA +2.00
Birria Burrito
QUESADILLAS
CHIMICHANGA & MORE
CHIMICHANGA SUPREME
LARGE FRIED FLOUR TORTILLA MELTED OAXACA CHEESE RICE REFRIED BEANS W/ CHOICE OF MEAT. SERVED W/ RICE RE-FRIED BEANS & SALAD
CHIMICHANGA FAJITA
LARGE FLOUR TORTILLA WRAPPED W/ YOUR CHOICE OF STEAK, CHICKEN OR CHORIZO FAJITA. SHRIMP FAJ ITA +2.00
FLAUTAS
FOUR FRIED CORN TORTILLAS W/ YOUR CHOICE OF CHICKEN OR SHREDDED BEEF. TOPPED W/ LETTUCE, QUESO FRESCO, SOUR CREAM AND TOMATOES. SERVED WITH RICE & REFRIED BEANS.
TACO SALAD
SHREDDED BEEF OR CHICKEN, REFRIED BEANS, CHEESE DIP, LETTUCE, QUESO FRESCO, JALAPENO, SOUR CREAM, TOMATOES, AVOCADO, SERVED ON A FRIED FLOUR TORTILLA. MAKE IT SHRIMP FOR 3.00
NACHOS
FRIED TORTILLA CHIPS COVERED W/ SHREDDED BEEF, OR SHREDDED CHICKEN. TOPPED W/ CHEESE DIP, LETTUCE, QUESO FRESO, & SOUR CREAM.
NACHOS FAJITA
CARNE ASADA FRIES
FRENCH FRIES TOPPED W/ CARNE ASADA, CHEESE DIP, TOPPED W/ LETTUCE QUESO FRESCO & SOUR CREAM
FAJITA CARNE ASADA FRIES
FRENCH FRIES TOPPED W/ CARNE ASADA, CHEESE DIP, TOPPED W/ LETTUCE QUESO FRESCO & SOUR CREAM
CHILE VERDE
CHILES RELLENOS
SEAFOOD
COCTEL DE CAMARONES
SHRIMP MIXED W/ TOMATOES, AVOCADO, ONIONS, CILANTRO & JALAPENOS IN OUR TOMATO BASE COCKTAIL SAUCE SERVED W/ SALTINES AND LIME
CEVICHE DE CAMARON
SHRIMP MIXED W/ TOMATOES, ONION, CILANTRO, JALAPENO, AND AVOCADO. SERVED WITH TOSTADAS
CEVICHE CAMARON PESCADO
SHRIMP & TILAPIA MIXED W/ TOMATOES, ONION, CILANTRO, JALAPENO, AND AVOCADO. SERVED WITH TOSTADAS
FILETE EMPANIZADO
BREADDED TILAPIA SERVED W/ RICE, SALAD, PICO DE GALLO, SERVED W/ TORTILLAS
CAMARONES A LA DIABLA
SHRIMP SAUTEEED IN A CHILE DE ARBOL & CHIPOTLE HOT SAUCE MIXED W/ BELL PEPPERS, & ONIONS. SERVED OVER A BED OF RICE & SALAD WITH TOMATOES & AVOCADO
ARROZ CON CAMARONES
GRILLED SHRIMP TOPPED W/ CHEESE DIP SERVED OVER A BED OF RICE.
QUESADILLA SUPREME SHRIMP
LARGE FLOUR TORTILLA STUFFED W/ GRILLED SHIRMP, PINEAPPLE, ONION, & GUAJILLO SAUCE
FISH TACOS
THREE ( 3) DEEP FRIED BREADED TILAPIA SERVED ON FLOUR TORTILLA. TOPPED W/ SLAW
SHRIMP TACOS
THREE ( 3) GRILLED SHRIMP TACOS SERVED ON FLOUR TORTILLA. TOPPED W/ SLAW
TOSTADAS CEVICHE
FISH AND SHRIMP CEVICHE ON CORN TOSTADA TOPPED WITH AVOCADO
INDIVIDUAL SHRIMP TACO/TACO CAMARON INDIVIDUAL
TACO PESCADO INDIVIDUAL/INDIVIDUAL FISH TACO
SOUP
BIRRIA C/3 QUESTACOS
SLOW COOKED BEEF STEW WITH 3 QUESABIRRIA TACOS
BIRRIA CHICA C/2 QUESTACOS
BIRRIA CONSOME SOLO
CALDO DE CAMARON
SHRIMP SOUP
CALDO DE REZ
BEEF SOUP W\/ YUCCA POTATOES, CARROTS, CHAYOTE.
CHICKEN TORTILLA SOUP
TOAMTOE BASED SOUP W/ GRILLED CHICKEN, TORTILLA STRIPS, BALCK BEANS, QUESO FRESCO, CILANTRO AND AVOCADO
CONSOME CON 3 TACOS DE BARBACOA
LAMB SOUP
CONSOME BORREGO SOLO
MENUDO
BEEF TRIP SOUP
POZOLE
PORK STEW WITH HOMINY CORN
SOPA DE MARISCOS
SEAFOOD SOUP
BEEF
ARRACHERA
SKIRT STEAK, SWEET ONIONS, JALAPENOS, CACTUS, AVOCADO, PICO DE GALLO, SALAD, RICE, REFRIED BEANS, W/ CHOICE OF TORTILLAS
BISTEC A LA MEXICANA
SKIRT STEAK IN A RED SAUCE, W/ JALAPENO, ONION RICE & REFIRED BEANS. CHOICE OF TORTILLA.
CARNE ASADA
SKIRT STEAK SERVED WITH RICE, REFRIED BEANS AND SALAD. CHOICE OF TORTILLAS
CHILAQUILES con ARRACHERA
SKIRT STEAK W/FRIED CHIPS TOSSED IN TOMATILLO SAUCE, TOPPED WITH QUESO FRESCO, SOUR CREAM
COSTILLA DE RES
BEEF RIBS GRILLED, SERVED W/ RICE, BEANS & PICO DE GALLO. CHOICE OF TORTILLA
MILANESA DE REZ
BREADED STEAK SERVED W/ RICE, SALAD AND FRIES. CHOICE OF TORTILLAS
PARILLADA PARA 2
SKIRT STEAK, GRILLED CHICKEN, CHORIZO, SIDES FOR 2 OF ONIONS, JALAPENOS, CACTUS, SALAD, RICE, REFRIED BEANS, PICO, AND CHOICE OF TORTILLA.
CHORISTEAK
CHICKEN
MILANESA POLLO
BREADED CHICKEN SERVED W/ RICE, SALAD AND FRIES. CHOICE OF TORTILLAS
MOLE POBLANO
TWO CHICKEN DRUMSTICKS, COVERED IN MOLE POBLANO SAUCE, W/ RICE BEANS. CHOICE OF TORTILLAS
CHORIPOLLO
GRILLED CHICKEN, CHORZO, SERVED OVER A BED OF RICE WITH CHEESE DIP. CHOICE OF TORTILLAS
POLLO A LA PLANCHA
GRILLED CHICKEN SERVED W/ RICE, BEANS, AND SALAD. CHIOCE OF TORTILLAS
ARROZ CON POLLO
GRILLED CHICKEN TOPPED WITH CHEESE DIP OVER A BED OF RICE. CHOICE OF TORTILLAS
FAJITAS
CHICKEN FAJITAS
GRILLED CHICKEN W. ONIONS, BELL PEPPERS W. RICE AND BEANS
BEEF FAJITAS
(Skirt steak grilled, with onion and bell peppers, served with a side of of rice, refried beans, salad and hand made tortillas)
SHRIMP FAJITAS
(Grilled shrimp, with onion and bell peppers, served with a side of of rice, refried beans, salad and hand made tortillas)
JESSYS FAJITAS
(Chicken grilled breast, skirt steak and shrimp, with onion and bell peppers, served with a side of of rice, refried beans, salad and hand made tortillas) Alambre
ALAMBRE
(Skirt steak grilled, bacon, oaxaca cheese, with onion and bell peppers, served with a side of of rice, refried beans, salad and hand made tortillas)
ENCHILADAS
ENCHILADAS HUASTECAS
Grilled skirt steak, served with three cheese enchiladas, topped in red sauce, avocado, queso fresco, with a side of black beans)
ENCHILADAS MOLE
(Three chicken enchiladas topped with mole poblano, queso fresco, onion, sour cream and cilantro, served with a side of rice and beans)
ENCHILADAS ROJAS
ENCHILADAS SUIZAS
(Three chicken enchiladas topped with green salsa and queso dip, queso fresco, onion, sour cream and cilantro, served with a side of rice and beans)
ENCHILADAS VERDES
(Three chicken enchiladas topped with green salsa, queso fresco, onion, sour cream and cilantro, served with a side of rice and beans)
ENQUESADAS
(Three chicken enchiladas topped with cheese dip, onion, sour cream and cilantro, served with a side of rice and beans)
KIDS MENU
DESSERTS
BOTTLE SODA
DRINKS
SIDES INDIVIDUALES
2 HUEVOS/ EGGS
AGUACATE/AVOCADO 4 OZ
ARROZ/RICE
CEBOLLA GRILL/SWEET ONIONS
CREMA/SOUR CREAM 4 OZ
ELOTE
ESQUITES
FRIJOL/ BEANS
GUACAMOLE SIDE 4oz
JALAPENOS TOREADOS
NOPAL/CACTUS
PAPAS/FRIES
PICO DE GALLO 8 OZ
PICO W/ AVOCADO 8OZ
QUESO DIP SIDE 4oz
QUESO FRESCO 4 OZ
RICE & BEANS ARROZ Y FRIJOL
TORTILLAS
Enchilada Verde Individual
One Chicken Stuffed, green sauce enchilada.
Enchilada Roja Individual
Enquesada Individual
Enchilada de Mole Individual
Flauta Pollo Individual
Flauta Desebrada Individual
Flauta Papa Con Chorizo Individual
Small Bean and Cheese Burrito
Small Meat Burrito
Small Flour Quesadilla Cheese
Small Flour Meat Quesadilla
Small Flour Quesadilla Shrimp
DRINK SPECIALS
FLIGHT SELECTION
FLIGHT DON JULIO
FLIGHT PATRON
FLIGHT CASAMIGOS
FLIGHT HERRADURA
FLIGHT 1800
FLIGHT ESPOLON
FLIGHT CAZADORES
FLIGHT CORAZON
FLIGHT JIMADOR
FLIGHT LUNA AZUL
FLIGHT MEZCAL
FLIGHT EL JEFE
FLIGHT PREMIUM ANEJOS
FLIGHT TOP REPOSADOS
FLIGHT TOP BLANCO
FLIGHT MIO BLANCOS
FLIGHT MIO RESPOSADO
FLIGHT MIO ANEJOS
FLIGHT GOLD ANEJOS
FLIGHT COPPER REPOSADO
FLIGHT SILVER BLANCO
HAPPY HOUR
MARGARITA TOWERS
FLAVORED TOWER ON THE ROCKS
FROZEN FLAVOR TOWER
FROZEN PREMIX TOWER
HOUSE AGAVALES TOWER
IGUANA TOWER
JULITO MARGARITA TOWER
MANGO RITA PATRON MARGARITA
MEXICAN CANDY TOWER
PREMIX TOWER ON THE ROCKS
SANGRITA TOWER FROZEN
SANGRITA TOWER ON THE ROCKS
SKINNY CASAMIGOS TOWER
SKINNY TOWER
TRADITIONAL CAZADORES TOWER
FLAVORED HOUSE AGAVALES TOWER
HOUSE FLAVORED TOWER
MARGARITAS
CAIPIRINHA
DIRTY HARRY
FLAVORED ROCKS
FROZEN
FROZEN FLAVORED
HABANERO PINEAPPLE
HOUSE AGAVALES
IGUANA-RITA
JAMAICONA
JESSYS TRADITIONAL
JULITO MARANA
MANGO MADNESS
MEZCAL-MULE
MX CANDY
PATRON MANGO-RITA
PEPINO PICANTE
PRE MIXED
SANGRITA
SKINNY
SKINNY CASAMIGOS
TRADITIONAL W/ FRUIT
WATERMELON EXPLOSION
MARGARITA FLIGHT 3 FLAVOR
PASSIONBURST
SANGRITA FROZEN
VB Paradise
MICHELADAS
MIXED DRINKS
LONG ISLAND
PINA COLADA
MOJITO
CROWN APPLE MOJITO
BRISA DEL MAR
DAIQUIRI
BLOODY MARY
PALOMA
SANGRIA RED
SANGRIA WHITE
CAIPIRINHA
THE 16-32
BELLINI
MIMOSA
MANMOSA
FLAVORED MENMOSA
MANGOPENO
PASSION CRUSH
EL ULTIMO OAXAQUEÑO
TRASHCAN
MEZCAL MULE WELL
MEZCAL MULE TOP
Orange Crush Well
ORANGE CRUSH TOP
Titos Jalapeno Mule
Virgin Pina Colada
Virgin Strawberry Daiquiri
ROCK DRINKS
JACK DANIELS
GREY GOOSE
BACARDI
BACARDI COCO
FIREBALL
RUMCHATA
MALIBU
MALIBU MANGO
MALIBU PINEAPPLE
CROWN ROYAL
TANQUERAY
BUCHANANS
KAHLUA
TITOS VODKA
Knob Creek
Johnny Walker Black
Captain Morgan
Jameson
Knob Creek
Henessy
TEQUILAS
DON JULIO ANEJO BLANCO 70
DON JULIO ANEJO
DON JULIO REPOSADO
DON JULIO BLANCO
PATRON SILVER
PATRON REPOSADO
PATRON ANEJO
GRAN PATRON
CASAMIGOS BLANCO
CASAMIGOS REPOSADO
CASAMIGOS ANEJO
HERRADURA SILVER
HERRADURA REPOSADO
HERRADURA ANEJO
HERRADURA ULTRA ANEJO
CHAMUCOS ANEJO
1800 SILVER
1800 REPOSADO
1800 ANEJO
1800 COCO
ESPOLIN BLANCO
ESPOLON REPOSADO
ESPOLON ANEJO
CAZADORES BLANCO
CAZADORES REPOSADO
EL MAYOR BLANCO
EL MAYOR RESPOSADO
CAMARENA BLANCO
CAMARENA REPOSADO
CORAZON DE AGAVE BLANCO
CORAZON DE AGAVE REPOSADO
EL JIMADOR
EL JIMADOR REPOSADO
EL JIMADOR ANEJO
LUNA AZUL BLANCO
LUNA AZUL REPOSADO
LUNA AZUL ANEJO
HUSSONGS REPOSADO
HORNITOS BLACK BARREL
TANTEO
AGAVALES REPOSADO
CHAMPAGNE TOWERS
WINE
LUNCH (Copy)
2 MEAT(CHICKEN AND BEEF) FAJITAS LUNCH
GRILLED CHICKEN & SKIRT STEAK ONIONS BELL PEPPERS W/ SIDE
2 SMALL CORN QUESADILLA LUNCH
2 CORN TORTILLAS W/CHOICE OF MEAT TOPPED W/ LETTUCE CHEESE, SOUR CREAM
2 SOPES MEAT LUNCH
2 CORN SOPES, FRIED, REFRIED BEANS, W/CHOICE OF MEAT, TOPPED WITH LETTUCES< QUESO FRESCO AND SOUR CREAM.
2 TACOS MEAT LUNCH
2 CORN TACOS W CHOICE OF MEAT
BEEF FAJITAS LUNCH
GRILLED SKIRT STEAK ONIONS & BELLPEPPERS SERVED W/SIDE
CHICKEN FAJITAS LUNCH
GRILLED CHICKEN, ONIONS & BELL PEPPERS SERVED W/SIDE
LUNCH TRIO
TACO, SOPE & QUESADILLA W/ CHOICE OF MEAT
Employee lunch
STREET STYLE/ANTOJITOS (Copy)
TACOS
CORN TORTILLA TACO W/CHIOCE OF MEAT
TACOS/A MANO / HANDMADE
HANDMADE CORN MASA TORTILLA W/CHIOCE OF MEAT
FLOUR TACOS
FLOUR TORTILLA W/CHIOCE OF MEAT
POLY TACOS
FLOUR TORTILLA W/CHIOCE OF MEATOR VEG FILLED WITH LETTUCE CHEESE AND SOUR CEAM
SOPES
THICK CORN TORTILLA HANDMADE
SMALL QUESADILLA CORN
HANDMADE CORN TORTILLA W/ MELTING CHEESE, LETTUCE, QUESO FRESCO AND SOUR CREAM
LARGE QUESADILLA FLOUR
LARGE FLOUR TORTILLA FILLED W/ CHEESE AND CHOICE OF MEAT
GORDITAS
HANDMADE THICK CORN TORTILLA FILLED WITH PORK, CHEESE. STUFFED W/ CHIOCE OF MEAT TOPPED WITH ONIONS CILANTRO AND CHEESE.
TOSTADAS
CRUNCHY CORN TORTILLA, REFRIED BEANS W. CHOICE OF MEAT TOPPED WITH LETTUCE, CHEESE AND SOUR CREAM
TAMALES
CORN MASA FILLED W/ YOUR CHOICE OF CHICKEN/ GREEN SALSA OR PORK /RED SALSA
HUARACHE
LONG HANDMADE CORN TORTILLA TOPPED WITH YOUR CHOICE OF MEAT, OAXACA CHEESE, CILANTRO SOUR CREAM
HUARACHE MEXICANA
LONG HANDMADE CORN TORTILLA TOPPED W/ OAXACA CHEESE, JALAPENO,SWEET ONIONS CACTUS & SKIRT STEAK
HUARACHE RANCHERO
LONG HANDMADE CORN TORTILLA OAXACA CHEESE W/ CHOICE OF MEAT TOPPED WITH AN OVER EASY EGG
HUARACHE CAMPECHANO
LONG HANDMADE CORT TORTILLA OAXACA CHEESE TOPPED W/ CARNE ASADA AND CHORIZO
12PK TACOS
12 TACOS WITH 2 CHOICES OF MEAT
Mixed Drinks
NON ALCOHOLIC
|Sunday
|4:00 am - 3:59 am
|Monday
|4:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|4:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|4:00 am - 3:59 am
|Thursday
|4:00 am - 3:59 am
|Friday
|4:00 am - 3:59 am
|Saturday
|4:00 am - 3:59 am
Best Authentic Mexican Dining Experience in Virginia!!!!
1375 Oceana Blvd Ste130, Virginia Beach, VA 23454