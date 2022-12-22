Jimmie's Diner - Harry Street 1519 George Washington Drive
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1519 George Washington Drive
Wichita, KS 67211
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Popular Items
5 STAR
WAFFLES 'N SUCH
UNCOMMON COMBOS
2,2&2
TWO EGGS ANY STYLE, TWO LARGE PANCAKES, AND TWO STRIPS OF BACON
GOOD & HEARTY
TWO EGGS OVER TOAST AND GARNISHED WITH SAUSAGE GRAVY
ONE - TWO - THREE
ONE EGG ANY STYLE, TWO SAUSAGE LINKS, WITH THREE "DOLLAR" PANCAKES
SOUTHERN SUNRISE
FRIED APPLES, TWO STRIPS OF BACON, FRIED MUSH AND ONE EGG
BON JOUR BREAKFAST
FRENCH TOAST, TWO STRIPS OF BACON, AND ONE EGG
COUNTRY SAMPLER
SAUSAGE PATTY, ONE EGG, BISCUIT & GRAVY AND FRIED APPLES
BREAKFAST THINGS
1 EGG
1 TURKEY SAUSAGE PATTY
1/2 B&G
1/2 HAM STEAK
2 EGGS
2 TURKEY BACON
2 TURKEY SAUSAGE PATTIES
3 DOLLAR PANCAKES
3 EGGS
3 TURKEY BACON
4 EGGS
4.5 OZ HAMBURGER PATTY
BACON 2
THICK CUT HICKORY SMOKED
BACON 3
THICK CUT HICKORY SMOKED
BAGEL 'N CREAM CHEESE
BISCUITS 'N GRAVY
BURGER STEAK
CORNBEEF HASH
COTTAGE CHEESE
CUP OATS
ENGLISH MUFFIN
FRESH FRUIT SALAD (CUP)
FRIED APPLES
FRIED CORNMEAL MUSH
HAM STEAK
HASH BROWNS
HOMEMADE CINNAMON ROLLS
HOMINY GRITS
QUAKER OATS BOWL
SAUSAGE GRAVY
SAUSAGE LINKS 2
SAUSAGE LINKS 3
SAUSAGE PATTTIES 1
HOUSE MADE
SAUSAGE PATTTIES 2
HOUSE MADE
SLICED BANANA
SLICED TOMATOES
TOAST 'N JELLY
1 Biscuit
OMELETTES
MONTECRISTO OME
A DELICIOUS BLEND OF HAM, TURKEY, SWISS, AMERICAN CHEESE, AND FRENCH TOAST ALL WRAPPED IN AN OMELETTE. SERVED WITH RASPBERRY JELLY.
ITALIAN OMELETTE
A DELICIOUS BLEND OF SAUSAGE, GREEN ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOMS, LOTS OF PROVOLONE CHEESE, AND IT'S TOPPED WITH OUR SPECIAL SAUCE. NOW THAT'S ITALIAN!
SPANISH OME
HAM, GREEN ONION, GREEN PEPPER, TOMATO, CHEESE, AND GARNISHED WITH FRESH JALAPENOS. HOUSEMADE SALSA AVAILABLE ON REQUEST.
THREE CHEESE OME
SWISS, PROVOLONE, AND CHEDDAR CHEESE. A DELIGHTFUL COMBINATION.
ALPINE OME
OUR BACON, SWISS CHEESE, AND FRESH MUSHROOM OMELETTE WAS CUSTOMER REQUESTED. IT'S GREAT!
WESTERN OME
HAM, MELTED CHEESE, GREEN PEPPER, AND ONION MAKE THIS A FAVORITE.
HAM & CHEESE OME
HAM AND YOUR CHOICE OF CHEESE IF YOU WISH.
GARDEN OME
BROCCOLI, CAULIFLOWER, CRUMBLED FETA CHEESE, AND A TOUCH OF GREEN ONION.
MEAT LOVERS OME
ALL THREE OF OUR BREAKFAST MEAT SELECTIONS, BACON, SAUSAGE, AND HAM COMBINED WITH YOUR CHOICE OF CHEESE.
PLAIN OME
BAC & CHZ OME
BACON AND YOUR CHOICE OF CHEESE IF YOU WISH.
SAUS & CHZ OME
SAUSAGE AND YOUR CHOICE OF CHEESE IF YOU WISH.
SCRAMBLED SELECTIONS
EGGS CHALET
SCRAMBLED EGGS WITH FRESH MUSHROOMS, GREEN ONION, AND SWISS CHEESE.
EGGS DENVER
SCRAMBLED EGGS WITH HAM, CHEDDAR CHEESE, GREEN PEPPER AND ONIONS.
EGGS FARM STYLE
SCRAMBLED EGGS WITH HAM TOPPED WITH CHEESE
EGGS O'BRIEN
SCRAMBLED EGGS WITH HASH BROWNS, GREEN PEPPER, GREEN ONION, AND CHEDDAR CHEESE.
EGGS SUPREME
SCRAMBLED EGGS WITH SAUSAGE, GREEN PEPPER, ONION, AND PROVOLONE CHEESE.
JIMMIE'S FAVORITES
EGGS BENEDICT
TWO POACHED EGGS (OR EGGS ANY WAY YOU LIKE THEM) AND HAM ON TOP OF AN ENGLISH MUFFIN COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASHBROWNS.
1/2 EGGS BENEDICT
TWO POACHED EGGS (OR EGGS ANY WAY YOU LIKE THEM) AND HAM ON TOP OF AN ENGLISH MUFFIN COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASHBROWNS.
JOEY'S BENNY
TWO EGGS "ANY WAY YOU WANT THEM" ON AN OPENED FACE BISCUIT WITH TWO SAUSAGE PATTIES ALL SMOTHERED WITH CREAM GRAVY. SERVED WITH HASHBROWNS.
1/2 JOEY'S BENNY
TWO EGGS "ANY WAY YOU WANT THEM" ON AN OPENED FACE BISCUIT WITH TWO SAUSAGE PATTIES ALL SMOTHERED WITH CREAM GRAVY. SERVED WITH HASHBROWNS.
BREAKFAST BURRITO
W/HASHBROWNS, ONIONS, TOMATOES, AND CHEESE. SERVED WITH HOUSE MADE SALSA. CHOICE OF HAM, BACON, OR SAUSAGE.