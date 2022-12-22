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Jimmie's Diner - Harry Street 1519 George Washington Drive

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1519 George Washington Drive

Wichita, KS 67211

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Popular Items

KINGS X WAFFLE
DOUBLE WAFFLE
STACK O' PANCAKES

THURSDAY SPECIAL

TACO SALAD

$10.79

SERVED WITH SALSA AND SOUR CREAM. CHOICE OF BEEF OR CHICKEN.

CHIMICHANGA

$10.79

SERVED WITH SALSA AND SOUR CREAM. CHOICE OF BEEF OR CHICKEN.

5 STAR

5 STAR

$9.99

ONE EGG, ANY STYLE**TWO STRIPS BACON OR SAUSAGE PATTY**CHOICE OF DRINK**CHOICE OF JUICE

PECAN 5 STAR

$11.99

5 STAR HEART HEALTHY

$11.99

HOT OFF THE GRIDDLE WHOLE GRAIN PANCAKE SERVED WITH EGG WHITES, TURKEY SAUSAGE, CHOICE OF JUICE AND COFFEE OR TEA. SUGAR FREE SYRUP AVAILABLE.

WAFFLES 'N SUCH

1/2 FRENCH TOAST

$5.29

SOURDOUGH SPRINKLED WITH POWDERED SUGAR.

DOUBLE WAFFLE

$8.99

FRENCH TOAST

$7.99

SOURDOUGH SPRINKLED WITH POWDERED SUGAR.

KINGS X WAFFLE

$5.99

PECAN WAFFLE

$7.99

SHORT STACK

$6.79

SIX 'DOLLAR CAKES

$6.29

STACK O' PANCAKES

$7.99

WAFFLE SUNDAE

$9.99

CINNAMON ROLL FRENCH TOAST

$8.29

1 HIGH

$2.19

UNCOMMON COMBOS

2,2&2

$9.99

TWO EGGS ANY STYLE, TWO LARGE PANCAKES, AND TWO STRIPS OF BACON

GOOD & HEARTY

$7.99

TWO EGGS OVER TOAST AND GARNISHED WITH SAUSAGE GRAVY

ONE - TWO - THREE

$7.99

ONE EGG ANY STYLE, TWO SAUSAGE LINKS, WITH THREE "DOLLAR" PANCAKES

SOUTHERN SUNRISE

$8.99

FRIED APPLES, TWO STRIPS OF BACON, FRIED MUSH AND ONE EGG

BON JOUR BREAKFAST

$9.99

FRENCH TOAST, TWO STRIPS OF BACON, AND ONE EGG

COUNTRY SAMPLER

$9.99

SAUSAGE PATTY, ONE EGG, BISCUIT & GRAVY AND FRIED APPLES

BREAKFAST THINGS

1 EGG

$1.39

1 TURKEY SAUSAGE PATTY

$3.25

1/2 B&G

$3.99

1/2 HAM STEAK

$4.79

2 EGGS

$2.78

2 TURKEY BACON

$3.29

2 TURKEY SAUSAGE PATTIES

$5.29

3 DOLLAR PANCAKES

$2.99

3 EGGS

$4.17

3 TURKEY BACON

$5.29

4 EGGS

$5.56

4.5 OZ HAMBURGER PATTY

$4.99

BACON 2

$3.29

THICK CUT HICKORY SMOKED

BACON 3

$5.29

THICK CUT HICKORY SMOKED

BAGEL 'N CREAM CHEESE

$5.99

BISCUITS 'N GRAVY

$5.99

BURGER STEAK

$6.29

CORNBEEF HASH

$3.79

COTTAGE CHEESE

$2.99

CUP OATS

$2.89

ENGLISH MUFFIN

$2.99

FRESH FRUIT SALAD (CUP)

$3.99

FRIED APPLES

$2.99

FRIED CORNMEAL MUSH

$2.99

HAM STEAK

$6.29

HASH BROWNS

$2.99

HOMEMADE CINNAMON ROLLS

$5.29

HOMINY GRITS

$2.99

QUAKER OATS BOWL

$3.89

SAUSAGE GRAVY

$1.49

SAUSAGE LINKS 2

$3.29

SAUSAGE LINKS 3

$5.29

SAUSAGE PATTTIES 1

$3.25

HOUSE MADE

SAUSAGE PATTTIES 2

$5.29

HOUSE MADE

SLICED BANANA

$2.99

SLICED TOMATOES

$2.49

TOAST 'N JELLY

$2.99

1 Biscuit

$1.99

OMELETTES

MONTECRISTO OME

$12.29

A DELICIOUS BLEND OF HAM, TURKEY, SWISS, AMERICAN CHEESE, AND FRENCH TOAST ALL WRAPPED IN AN OMELETTE. SERVED WITH RASPBERRY JELLY.

ITALIAN OMELETTE

$11.79

A DELICIOUS BLEND OF SAUSAGE, GREEN ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOMS, LOTS OF PROVOLONE CHEESE, AND IT'S TOPPED WITH OUR SPECIAL SAUCE. NOW THAT'S ITALIAN!

SPANISH OME

$11.79

HAM, GREEN ONION, GREEN PEPPER, TOMATO, CHEESE, AND GARNISHED WITH FRESH JALAPENOS. HOUSEMADE SALSA AVAILABLE ON REQUEST.

THREE CHEESE OME

$11.29

SWISS, PROVOLONE, AND CHEDDAR CHEESE. A DELIGHTFUL COMBINATION.

ALPINE OME

$11.79

OUR BACON, SWISS CHEESE, AND FRESH MUSHROOM OMELETTE WAS CUSTOMER REQUESTED. IT'S GREAT!

WESTERN OME

$11.79

HAM, MELTED CHEESE, GREEN PEPPER, AND ONION MAKE THIS A FAVORITE.

HAM & CHEESE OME

$11.79

HAM AND YOUR CHOICE OF CHEESE IF YOU WISH.

GARDEN OME

$11.29

BROCCOLI, CAULIFLOWER, CRUMBLED FETA CHEESE, AND A TOUCH OF GREEN ONION.

MEAT LOVERS OME

$12.49

ALL THREE OF OUR BREAKFAST MEAT SELECTIONS, BACON, SAUSAGE, AND HAM COMBINED WITH YOUR CHOICE OF CHEESE.

PLAIN OME

$7.99

BAC & CHZ OME

$11.79

BACON AND YOUR CHOICE OF CHEESE IF YOU WISH.

SAUS & CHZ OME

$11.79

SAUSAGE AND YOUR CHOICE OF CHEESE IF YOU WISH.

SCRAMBLED SELECTIONS

EGGS CHALET

$9.99

SCRAMBLED EGGS WITH FRESH MUSHROOMS, GREEN ONION, AND SWISS CHEESE.

EGGS DENVER

$10.29

SCRAMBLED EGGS WITH HAM, CHEDDAR CHEESE, GREEN PEPPER AND ONIONS.

EGGS FARM STYLE

$10.29

SCRAMBLED EGGS WITH HAM TOPPED WITH CHEESE

EGGS O'BRIEN

$10.89

SCRAMBLED EGGS WITH HASH BROWNS, GREEN PEPPER, GREEN ONION, AND CHEDDAR CHEESE.

EGGS SUPREME

$10.89

SCRAMBLED EGGS WITH SAUSAGE, GREEN PEPPER, ONION, AND PROVOLONE CHEESE.

JIMMIE'S FAVORITES

EGGS BENEDICT

$10.29

TWO POACHED EGGS (OR EGGS ANY WAY YOU LIKE THEM) AND HAM ON TOP OF AN ENGLISH MUFFIN COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASHBROWNS.

1/2 EGGS BENEDICT

$8.49

TWO POACHED EGGS (OR EGGS ANY WAY YOU LIKE THEM) AND HAM ON TOP OF AN ENGLISH MUFFIN COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASHBROWNS.

JOEY'S BENNY

$12.29

TWO EGGS "ANY WAY YOU WANT THEM" ON AN OPENED FACE BISCUIT WITH TWO SAUSAGE PATTIES ALL SMOTHERED WITH CREAM GRAVY. SERVED WITH HASHBROWNS.

1/2 JOEY'S BENNY

$8.49

TWO EGGS "ANY WAY YOU WANT THEM" ON AN OPENED FACE BISCUIT WITH TWO SAUSAGE PATTIES ALL SMOTHERED WITH CREAM GRAVY. SERVED WITH HASHBROWNS.

BREAKFAST BURRITO

$11.29

W/HASHBROWNS, ONIONS, TOMATOES, AND CHEESE. SERVED WITH HOUSE MADE SALSA. CHOICE OF HAM, BACON, OR SAUSAGE.

TRADITIONAL FAVORITES

HAM STEAK 'N EGGS

$11.29

SERVED WITH TWO SIDES.

1/2 HAM STEAK 'N EGGS

$9.79

SERVED WITH TWO SIDES.

BACON 'N EGGS

$10.49

SERVED WITH TWO SIDES.

2 BACON 'N EGGS

$9.29

SERVED WITH TWO SIDES.

SAUSAGE 'N EGGS

$10.49

SERVED WITH TWO SIDES.

1 SAUSAGE 'N EGG