Jimmies Diner - Rock Road
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3111 N. Rock Rd
Wichita, KS 67226
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5 STAR
WAFFLES 'N SUCH
1/2 FRENCH TOAST
SOURDOUGH SPRINKLED WITH POWDERED SUGAR.
DOUBLE WAFFLE
FRENCH TOAST
SOURDOUGH SPRINKLED WITH POWDERED SUGAR.
KINGS X WAFFLE
PECAN WAFFLE
SHORT STACK
SIX 'DOLLAR CAKES
STACK O' PANCAKES
WAFFLE SUNDAE
CINNAMON ROLL FRENCH TOAST
1 HIGH
DONT MAKE
UNCOMMON COMBOS
2,2&2
TWO EGGS ANY STYLE, TWO LARGE PANCAKES, AND TWO STRIPS OF BACON
GOOD & HEARTY
TWO EGGS OVER TOAST AND GARNISHED WITH SAUSAGE GRAVY
ONE - TWO - THREE
ONE EGG ANY STYLE, TWO SAUSAGE LINKS, WITH THREE "DOLLAR" PANCAKES
SOUTHERN SUNRISE
FRIED APPLES, TWO STRIPS OF BACON, FRIED MUSH AND ONE EGG
BON JOUR BREAKFAST
FRENCH TOAST, TWO STRIPS OF BACON, AND ONE EGG
COUNTRY SAMPLER
SAUSAGE PATTY, ONE EGG, BISCUIT & GRAVY AND FRIED APPLES
BREAKFAST THINGS
1 EGG
1 TURKEY SAUSAGE PATTY
1/2 B&G
1/2 HAM STEAK
2 EGGS
2 TURKEY BACON
2 TURKEY SAUSAGE PATTIES
3 DOLLAR PANCAKES
3 EGGS
3 TURKEY BACON
4 EGGS
4.5 OZ HAMBURGER PATTY
BACON 2
THICK CUT HICKORY SMOKED
BACON 3
THICK CUT HICKORY SMOKED
BAGEL 'N CREAM CHEESE
BISCUITS 'N GRAVY
BURGER STEAK
CORNBEEF HASH
COTTAGE CHEESE
CUP OATS
ENGLISH MUFFIN
FRESH FRUIT SALAD (CUP)
FRIED APPLES
FRIED CORNMEAL MUSH
HAM STEAK
HASH BROWNS
HOMEMADE CINNAMON ROLLS
HOMINY GRITS
QUAKER OATS BOWL
SAUSAGE GRAVY
SAUSAGE LINKS 2
SAUSAGE LINKS 3
SAUSAGE PATTTIES 1
HOUSE MADE
SAUSAGE PATTTIES 2
HOUSE MADE
SLICED BANANA
SLICED TOMATOES
TOAST 'N JELLY
OMELETTES
MONTECRISTO OME
A DELICIOUS BLEND OF HAM, TURKEY, SWISS, AMERICAN CHEESE, AND FRENCH TOAST ALL WRAPPED IN AN OMELETTE. SERVED WITH RASPBERRY JELLY.
ITALIAN OMELETTE
A DELICIOUS BLEND OF SAUSAGE, GREEN ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOMS, LOTS OF PROVOLONE CHEESE, AND IT'S TOPPED WITH OUR SPECIAL SAUCE. NOW THAT'S ITALIAN!
SPANISH OME
HAM, GREEN ONION, GREEN PEPPER, TOMATO, CHEESE, AND GARNISHED WITH FRESH JALAPENOS. HOUSEMADE SALSA AVAILABLE ON REQUEST.
THREE CHEESE OME
SWISS, PROVOLONE, AND CHEDDAR CHEESE. A DELIGHTFUL COMBINATION.
ALPINE OME
OUR BACON, SWISS CHEESE, AND FRESH MUSHROOM OMELETTE WAS CUSTOMER REQUESTED. IT'S GREAT!
WESTERN OME
HAM, MELTED CHEESE, GREEN PEPPER, AND ONION MAKE THIS A FAVORITE.
HAM & CHEESE OME
HAM AND YOUR CHOICE OF CHEESE IF YOU WISH.
GARDEN OME
BROCCOLI, CAULIFLOWER, CRUMBLED FETA CHEESE, AND A TOUCH OF GREEN ONION.
MEAT LOVERS OME
ALL THREE OF OUR BREAKFAST MEAT SELECTIONS, BACON, SAUSAGE, AND HAM COMBINED WITH YOUR CHOICE OF CHEESE.
PLAIN OME
BAC & CHZ OME
BACON AND YOUR CHOICE OF CHEESE IF YOU WISH.
SAUS & CHZ OME
SAUSAGE AND YOUR CHOICE OF CHEESE IF YOU WISH.
SCRAMBLED SELECTIONS
EGGS CHALET
SCRAMBLED EGGS WITH FRESH MUSHROOMS, GREEN ONION, AND SWISS CHEESE.
EGGS DENVER
SCRAMBLED EGGS WITH HAM, CHEDDAR CHEESE, GREEN PEPPER AND ONIONS.
EGGS FARM STYLE
SCRAMBLED EGGS WITH HAM TOPPED WITH CHEESE
EGGS O'BRIEN
SCRAMBLED EGGS WITH HASH BROWNS, GREEN PEPPER, GREEN ONION, AND CHEDDAR CHEESE.
EGGS SUPREME
SCRAMBLED EGGS WITH SAUSAGE, GREEN PEPPER, ONION, AND PROVOLONE CHEESE.
JIMMIE'S FAVORITES
EGGS BENEDICT
TWO POACHED EGGS (OR EGGS ANY WAY YOU LIKE THEM) AND HAM ON TOP OF AN ENGLISH MUFFIN COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASHBROWNS.
1/2 EGGS BENEDICT
TWO POACHED EGGS (OR EGGS ANY WAY YOU LIKE THEM) AND HAM ON TOP OF AN ENGLISH MUFFIN COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASHBROWNS.
JOEY'S BENNY
TWO EGGS "ANY WAY YOU WANT THEM" ON AN OPENED FACE BISCUIT WITH TWO SAUSAGE PATTIES ALL SMOTHERED WITH CREAM GRAVY. SERVED WITH HASHBROWNS.
1/2 JOEY'S BENNY
TWO EGGS "ANY WAY YOU WANT THEM" ON AN OPENED FACE BISCUIT WITH TWO SAUSAGE PATTIES ALL SMOTHERED WITH CREAM GRAVY. SERVED WITH HASHBROWNS.
BREAKFAST BURRITO
W/HASHBROWNS, ONIONS, TOMATOES, AND CHEESE. SERVED WITH HOUSE MADE SALSA. CHOICE OF HAM, BACON, OR SAUSAGE.
TRADITIONAL FAVORITES
HAM STEAK 'N EGGS
SERVED WITH TWO SIDES.
1/2 HAM STEAK 'N EGGS
SERVED WITH TWO SIDES.
BACON 'N EGGS
SERVED WITH TWO SIDES.
2 BACON 'N EGGS
SERVED WITH TWO SIDES.
SAUSAGE 'N EGGS
SERVED WITH TWO SIDES.
1 SAUSAGE 'N EGGS
SERVED WITH TWO SIDES.
SAUSAGE LINKS 'N EGGS
SERVED WITH TWO SIDES.
2 SAUSAGE LINKS 'N EGGS
SERVED WITH TWO SIDES.
HAMBURGER STEAK 'N EGGS
SERVED WITH TWO SIDES.
1/2 HAMBURGER STEAK 'N EGGS
SERVED WITH TWO SIDES.
CHICKEN FRIED STEAK 'N EGGS
SERVED WITH TWO SIDES.
CHICKEN FRIED CHICKEN 'N EGGS
SERVED WITH TWO SIDES.
TWO EGG BREAKFAST
SERVED WITH TWO SIDES.
HASH 'N EGGS
SERVED WITH TWO SIDES.
PORK CHOP & EGGS
SERVED WITH TWO SIDES.
1 TURKEY SAUSAGE AND EGGS
TURKEY SAUSAGE AND EGGS
BFAST SANDS
BREAKFAST BURGER
OUR HAMBURGER PATTY, GRILLED TO PERFECTION WITH HASHBROWNS, A FRIED EGG, AND COVERED WITH OUR HOLLANDAISE SAUCE, ALL STACKED ON A BUN, MAKES THIS A PERFECT BURGER FOR BREAKFAST.
DELUXE BREAKFAST SAND
OUR MILD YET DELICIOUS COUNTRY SAUSAGE, SAUTEED MUSHROOMS AND GREEN ONIONS, EGG, AND CHEESE ROUND OUT ONE OF OUR FAVORITES.
THE VEGGIE SAND.
ALL OF THE FLAVOR WITHOUT THE MEAT. FEATURES SCRAMBLED EGGS, GREEN ONIONS, GREEN PEPPERS, TOMATO, AND CHEESE.
BACON SAND
SCRAMBLED EGG WITH BACON TOPPED WITH AMERICAN CHEESE.
SAUSAGE SAND
SCRAMBLED EGG WITH SAUSAGE TOPPED WITH AMERICAN CHEESE.
BACON DELUXE
NEW ITEMS
JUMPIN JACK FRIES
A perfect breakfast fry concocted by the owner. French fries topped with bacon bits, diced tomatoes, mozzarella cheese, a fried egg, and hollandaise sauce. Perfect for a shared appetizer but we won't judge you if you order it as a meal.
CHICKEN & WAFFLES
Our famous Kings-X waffle served with hand battered chicken strips and topped with powdered sugar. Served with syrup.
PORK CUTLET SAND
A tender fried pork cutlet on our brioche bun with house made coleslaw and fresh jalapenos, served with choice of side.
CIN ROLL FRENCH TOAST
Our fresh house made cinnamon roll, sliced and dipped, in our french toast batter, grilled and topped with powdered sugar.
SHEPARD'S PIE
A flavorful combination of ground beef, carrots, peas, and onions slowly simmered all day in our special beef base, topped with mashed potatoes and served with a dinner roll.
1/2 SHEPARD'S PIE
A flavorful combination of ground beef, carrots, peas, and onions slowly simmered all day in our special beef base, topped with mashed potatoes and served with a dinner roll.
FRIED MUSHROOMS & ONION RINGS
Hand breaded in house and fried to perfection. Served with a dipping sauce of your choice.
CHICKEN FAJITA SALAD
Fajita chicken breast chopped and served atop our salad with green peppers, green onions, cheese and tortilla chips. Served with dressing of your choice.
GRILLED CHICKEN SALAD
Grilled chicken breast served atop our salad featuring bacon, green onions, green peppers, and cheddar cheese. Served with dressing of your choice.
FRIED CHICKEN SALAD
Fried chicken breast strips served atop our salad featuring bacon, green onions, green peppers, and cheddar cheese. Served with dressing of your choice.
BREAKFAST SIDES
1/2 B&G
3 DOLLAR PANCAKES
3 DOLLAR PANCAKES
APPLESAUCE
BAGEL 'N CREAM CHEESE
COTTAGE CHEESE
COTTAGE FRIES
CUP OATS
FRESH FRUIT SALAD (CUP)
FRIED APPLES
FRIED CORNMEAL MUSH
HOMEMADE POTATOE CHIPS
HOMINY GRITS
SEASONED POT WEDGES
TATER GEMS
TOAST 'N JELLY
JIMMIE'S BURGERS
ROYAL CASTLE CHEESEBURGER
OUR LARGEST AND JUICIEST HAMBURGER. A 100% PURE GROUND BEEF WITH DOUBLE CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
ALA ROYAL CHEESEBURGER
OUR LARGEST AND JUICIEST HAMBURGER. A 100% PURE GROUND BEEF WITH DOUBLE CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
DOUBLE ROYAL CHEESBURGER
OUR LARGEST AND JUICIEST HAMBURGER. A 100% PURE GROUND BEEF WITH DOUBLE CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
ALA DOUBLE ROYAL
OUR LARGEST AND JUICIEST HAMBURGER. A 100% PURE GROUND BEEF WITH DOUBLE CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
CROWN BURGER
THE ULTIMATE BACON BURGER WITH CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
ALA CROWN BURGER
THE ULTIMATE BACON BURGER WITH CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
DOUBLE CROWN BURGER
THE ULTIMATE BACON BURGER WITH CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
ALA DOUBLE CROWN
THE ULTIMATE BACON BURGER WITH CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
PROVOLONE MELT
OUR HAMBURGER GRILLED WITH GREEN PEPPER AND ONION. TOPPED WITH MELTED PROVOLONE CHEESE AND SERVED ON GRILLED RYE.
ALA PROVOLONE MELT
OUR HAMBURGER GRILLED WITH GREEN PEPPER AND ONION. TOPPED WITH MELTED PROVOLONE CHEESE AND SERVED ON GRILLED RYE.
DOUBLE PROVOLONE MELT
OUR HAMBURGER GRILLED WITH GREEN PEPPER AND ONION. TOPPED WITH MELTED PROVOLONE CHEESE AND SERVED ON GRILLED RYE.
ALA DOUBLE PROVOLONE MELT
OUR HAMBURGER GRILLED WITH GREEN PEPPER AND ONION. TOPPED WITH MELTED PROVOLONE CHEESE AND SERVED ON GRILLED RYE.
HAMBURGER
MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
ALA HAMBURGER
MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
DOUBLE HAMBURGER
MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
ALA DOUBLE HAMBURGER
MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
CHEESE BURGER
MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, CHOICE OF CHEESE, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
ALA CHEESE BURGER
MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, CHOICE OF CHEESE, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
DOUBLE CHEESEBURGER
MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, CHOICE OF CHEESE, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
ALA DOUBLE CHEESEBURGER
MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, CHOICE OF CHEESE, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.
BLUE PLATE SPECIAL
TWIN "JIFFY BURGERS" WITH GRILLED ONIONS AND PICKLES. SERVED IN A BASKET OF FRIES.
BURGER IN A BASKET
JIMMIE'S HAMBURGER GRILLED ONIONS & PICKLE SERVED WITH FRENCH FRIES.
ALA BURGER IN A BASKET
1 JIFFY BURGER
SANDWICH PLATTERS
CORDON KING
YOU'LL ENJOY THE FLAVOR OF CHICKEN CORDON BLEU WITH HAND BREADED CHICKEN BREAST, HAM, SWISS CHEESE, LETTUCE, AND TOMATO COMBINATION.
ALA CORDON KING
YOU'LL ENJOY THE FLAVOR OF CHICKEN CORDON BLEU WITH HAND BREADED CHICKEN BREAST, HAM, SWISS CHEESE, LETTUCE, AND TOMATO COMBINATION.
FRENCH DIP
SLOW ROASTED SHREDDED BEEF ON A GRILLED ROLL. SERVED WITH TASTY AU JUS FOR DIPPIN'.
ALA FRENCH DIP
SLOW ROASTED SHREDDED BEEF ON A GRILLED ROLL. SERVED WITH TASTY AU JUS FOR DIPPIN'.
CHICKEN FRIED STEAK SAND.
6OZ OF HAND BREADED STEAK ON GRILLED TEXAS TOAST WITH LETTUCE AND TOMATO.
ALA CHICKEN FRIED STEAK SAND.
6OZ OF HAND BREADED STEAK ON GRILLED TEXAS TOAST WITH LETTUCE AND TOMATO.
CHICKEN FRIED CHICKEN SAND.
6OZ OF HAND BREADED CHICKEN ON GRILLED TEXAS TOAST WITH LETTUCE AND TOMATO.
ALA CHICKEN FRIED CHICKEN
6OZ OF HAND BREADED CHICKEN ON GRILLED TEXAS TOAST WITH LETTUCE AND TOMATO.
GRILLED RUBEN
CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SWISS CHEESE, AND 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE BREAD.
ALA RUEBEN
CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SWISS CHEESE, AND 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE BREAD.
TURKEY & BACON MELT
SLICES OF ROASTED TURKEY BREAST, TWO STRIPS OF BACON, SWISS CHEESE, SERVED ON A GRILLED HOAGIE BUN WITH LETTUCE AND TOMATO.
ALA TURKEY & BACON MELT
SLICES OF ROASTED TURKEY BREAST, TWO STRIPS OF BACON, SWISS CHEESE, SERVED ON A GRILLED HOAGIE BUN WITH LETTUCE AND TOMATO.
JIMMIE'S DELUXE CLUB SAND
SMOKED SLICED TURKEY, HAM, CRISPY BACON, AMERICAN & SWISS CHEESE WITH LETTUCE AND TOMATO ON OUR TOASTED WHEAT BERRY BREAD.
ALA DELUXE CLUB SAND
SMOKED SLICED TURKEY, HAM, CRISPY BACON, AMERICAN & SWISS CHEESE WITH LETTUCE AND TOMATO ON OUR TOASTED WHEAT BERRY BREAD.
CHICKEN SAND
GRILLED BREAST OF CHICKEN WITH LETTUCE, TOMATO, AND YOUR SAUCE OF CHOICE.
ALA GRILLED CHICKEN SAND
GRILLED BREAST OF CHICKEN WITH LETTUCE, TOMATO, AND YOUR SAUCE OF CHOICE.
PHILLY BEEF
SLOW ROASTED SHREDDED BEEF, SAUTEED ONION, GREEN PEPPER, AND CHEESE MAKE THIS A FAVORITE.
ALA PHILLY BEEF
SLOW ROASTED SHREDDED BEEF, SAUTEED ONION, GREEN PEPPER, AND CHEESE MAKE THIS A FAVORITE.
CHICKEN PHILLY
FAJITA CHICKEN BREAST, SAUTEED ONION, GREEN PEPPER, AND CHEESE MAKE THIS A FAVORITE.
ALA CHICKEN PHILLY
FAJITA CHICKEN BREAST, SAUTEED ONION, GREEN PEPPER, AND CHEESE MAKE THIS A FAVORITE.
GRILLED HAM 'N CHEESE
SLICED HAM LIGHTLY GRILLED. YOUR CHOICE OF CHEESE AND SERVED WITH LETTUCE & TOMATO.
ALA HAM 'N CHEESE
SLICED HAM LIGHTLY GRILLED. YOUR CHOICE OF CHEESE AND SERVED WITH LETTUCE & TOMATO.
BACON, LETTUCE & TOMATO
THICK CUT BACON, LETTUCE, TOMATO, AND MAYO ON YOUR CHOICE OF BREAD.
ALA BACON, LETTUCE & TOMATO
THICK CUT BACON, LETTUCE, TOMATO, AND MAYO ON YOUR CHOICE OF BREAD.
GRILLED CHEESE
ALA GRILLED CHEESE
MEATLOAF SAND
ALA MEATLOAF SAND
APPETIZERS
SOUP & SALAD
CHEF SALAD
JR. CHEF SALAD
CHICKEN FAJITA SALAD
Fajita chicken breast chopped and served atop our salad with green peppers, green onions, cheese and tortilla chips. Served with dressing of your choice.
JR. CHICKEN FAJITA SALAD
SUCH A SALAD
DINNER SALAD
CUP SOUP OF THE DAY
BOWL SOUP OF THE DAY
CUP CHILI
BOWL CHILI
SPECIALTY SALAD
GRILLED CHICKEN SALAD
Grilled chicken breast served atop our salad featuring bacon, green onions, green peppers, and cheddar cheese. Served with dressing of your choice.
FRIED CHICKEN SALAD
Fried chicken breast strips served atop our salad featuring bacon, green onions, green peppers, and cheddar cheese. Served with dressing of your choice.
SUCH & SOUP
DINER DINNERS
SPAGHETTI & MEATBALLS
JIMMIE'S SPECIAL SAUCE WILL MAKE YOU THINK THE CHEF IS ITALIAN. TOPPED WITH PROVOLONE & MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH A DINNER SALAD AND GARLIC TOAST.
SMALL SPAGHETTI & MEATBALLS
JIMMIE'S SPECIAL SAUCE WILL MAKE YOU THINK THE CHEF IS ITALIAN. TOPPED WITH PROVOLONE & MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH A DINNER SALAD AND GARLIC TOAST.
GRILLED PORK CHOP
A 6OZ. CHOP SERVED WITH CHOICE OF VEGETABLE, POTATO, AND CHOICE OF DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.
GRILLED CHICKEN
LEAN, BONELESS BREAST WITH VEGETABLE MEDLEY, BAKED POTATO, AND CHOICE OF DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.
CHICKEN STRIPS
FOUR HAND BREADED CRISPY CHICKEN BREAST FILETS, HONEY MUSTARD OR BBQ FOR DIPPING, SERVED WITH CHOICE OF VEGETABLE, POTATO, AND CHOICE OF SALAD OR CUP OF SOUP.
CHICKEN FRIED STEAK
A GENEROUS PORTION OF HAND BREADED BEEF LADLED WITH CREAM GRAVY. SERVED WITH VEGETABLE, CHOICE OF POTATO, AND CHOICE OF DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.
CHICKEN FRIED CHICKEN
JUST LIKE OUR CHICKEN FRIED STEAK ONLY IT'S CHICKEN. SERVED WITH VEGETABLE, CHOICE OF POTATO, AND CHOICE OF DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.
HOMEMADE MEATLOAF
PREPARED WITH TLC IN OUR KITCHENS. SERVED WITH VEGETABLES, WHIPPED POTATOES 'N GRAVY, AND CHOICE OF DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.
HAMBURGER STEAK
IT'S 100% PURE BLACK ANGUS GROUND BEEF WITH FRIED ONIONS. SERVED WITH VEGETABLE, CHOICE OF POTATO, AND DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.
1/2 HAMB STEAK
IT'S 100% PURE BLACK ANGUS GROUND BEEF WITH FRIED ONIONS. SERVED WITH VEGETABLE, CHOICE OF POTATO, AND DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.
GRILLED LIVER 'N ONIONS
ENJOY THIS TENDER BEEF LIVER WITH A VEGETABLE, WHIPPED POTATOES, AND CHOICE OF DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.
HOT BEEF SANDWICH
SHREDDED ROAST BEEF WITH WHIPPED POTATOES & BROWN GRAVY. SERVED WITH VEGETABLE AND CHOICE OF SALAD OR CUP OF SOUP.
HOT TURKEY SANDWICH
SHAVED TURKEY BREAD WITH WHIPPED POTATOES & TURKEY GRAVY. SERVED WITH VEGETABLE AND CHOICE OF SALAD OR CUP OF SOUP.
DINNER SIDES
CREAMY COLE SLAW
COTTAGE CHEESE
JELLO FRUIT SALAD
POTATO SALAD
WHIPPED POTATOS
FRIED OKRA
FRENCH FRIES
HOMEMADE POTATOE CHIPS
BAKED POTATO
COTTAGE FRIES
SWEET POTATO FRIES
FRIED APPLES
TATER GEMS
BROCCOLI & CAULIFLOWER
APPLE SAUCE
VEGETABLE
FRIED CORNMEAL MUSH
SLICED BANANA
APPLESAUCE
SEASONED POT WEDGES
CORN DOG
GRILLED CHICKEN
1 CHICKEN STRIP
1/2 HAM STEAK
LIVER
ALA 4.5 OZ BURGER PATTY
ALA 7 OZ BURGER PATTY
ALA CORN DOG
ALA PORK CHOP
ALA HAM STEAK
ALA CFS
ALA CFC
1/2 O-RINGS
1/2 BREADED MUSHROOMS
ALA MEATLOAF
LI'L FOLK SPECIALS
K LF-1
1 EGG, 1 SLICE BACON, 1 DOLLAR CAKE
K LF-2
THREE "SILVER DOLLAR" CAKES W/1 EGG ANY STYLE
K LF-3
TWO SAUSAGE LINKS W/ 3 SILVER DOLLAR PANCAKES
K LF-4
FOOT LONG CORN DOG ON A STICK
K LF-5
SPAGHETTI ITALIANO W/GARLIC TOAST & JELLO FRUIT SALAD
K LF-6
"JIFFY" HAMBURGER
K LF-7
GRILLED CHEESE SANDWICH
K LF-8
CHICKEN STRIPS
K LF-9 (discounted for kids)
WAFFLE SUNDAE
GOLDEN OLDIES
SHAKE
MARVIE MALTS
SWELL SODAS
EGG CREAM
BROWN COW
FROSTY FLOATS
ORANGE FIZZ
FOUNTAIN SODA POP
FOUNTAIN SODA FLAVORED
PINK LEMONADE
CHERRY PHOSPHATES
FRESH SQUEEZED LEMONADE
FRESH SQUEEZED LIMEADE
SUPER SUNDAE 1 DIP
SUPER SUNDAE 2 DIP
SUPER SUNDAE 3 DIP
BODACIOUS BANANA SPLITS
IRRESISTIBLE ICE CREAM 1
IRRESISTIBLE ICE CREAM 2
IRRESISTIBLE ICE CREAM 3
APPLE CARAMEL
CHOCOLATE CHERRY
BROWNIE FUDGE SUNDAE
BROWNIE
FRUIT PIE
CREAM PIE
PECAN PIE
SUGAR FREE APPLE PIE
SUGAR FREE COCONUT PIE
ALA MODE
FRIED PEACH SUNDAE
JR SHAKE
JR MALT
CHERRY LIMEADE
MONTHLY SHAKE
COFFEE/TEA/MILK
JUICE
|Sunday
|6:00 am - 3:59 am
|Monday
|6:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|6:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|6:00 am - 3:59 am
|Thursday
|6:00 am - 3:59 am
|Friday
|6:00 am - 3:59 am
|Saturday
|6:00 am - 3:59 am
Our 50's atmosphere serves breakfast, lunch and dinner all day! The unique soda fountain has all the sweet treats you can imagine from Swell Sodas, Splendid Shakes, Marvie Malts, Bodacious Banana Splits and everything in between! Come in and have fun with us!
3111 N. Rock Rd, Wichita, KS 67226