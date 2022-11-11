Restaurant header imageView gallery

Jimmies Diner - Rock Road

review star

No reviews yet

3111 N. Rock Rd

Wichita, KS 67226

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

Order Again

FRIDAY SPECIAL

SALMON PATTIES

$10.99

GRILLED SALMON WITH YOUR CHOICE OF POTATO, VEGETABLE, AND A DINNER ROLL.

ADD A SIDE SALAD

$2.49

5 STAR

5 STAR

$9.99

ONE EGG, ANY STYLE**TWO STRIPS BACON OR SAUSAGE PATTY**CHOICE OF DRINK**CHOICE OF JUICE

PECAN 5 STAR

$11.99

5 STAR HEART HEALTHY

$11.99

HOT OFF THE GRIDDLE WHOLE GRAIN PANCAKE SERVED WITH EGG WHITES, TURKEY SAUSAGE, CHOICE OF JUICE AND COFFEE OR TEA. SUGAR FREE SYRUP AVAILABLE.

WAFFLES 'N SUCH

1/2 FRENCH TOAST

$5.29

SOURDOUGH SPRINKLED WITH POWDERED SUGAR.

DOUBLE WAFFLE

$8.99

FRENCH TOAST

$7.99

SOURDOUGH SPRINKLED WITH POWDERED SUGAR.

KINGS X WAFFLE

$5.99

PECAN WAFFLE

$7.99

SHORT STACK

$6.79

SIX 'DOLLAR CAKES

$6.29

STACK O' PANCAKES

$7.99

WAFFLE SUNDAE

$9.99

CINNAMON ROLL FRENCH TOAST

$8.29

1 HIGH

$2.19

DONT MAKE

UNCOMMON COMBOS

2,2&2

$9.99

TWO EGGS ANY STYLE, TWO LARGE PANCAKES, AND TWO STRIPS OF BACON

GOOD & HEARTY

$7.99

TWO EGGS OVER TOAST AND GARNISHED WITH SAUSAGE GRAVY

ONE - TWO - THREE

$7.99

ONE EGG ANY STYLE, TWO SAUSAGE LINKS, WITH THREE "DOLLAR" PANCAKES

SOUTHERN SUNRISE

$8.99

FRIED APPLES, TWO STRIPS OF BACON, FRIED MUSH AND ONE EGG

BON JOUR BREAKFAST

$9.99

FRENCH TOAST, TWO STRIPS OF BACON, AND ONE EGG

COUNTRY SAMPLER

$9.99

SAUSAGE PATTY, ONE EGG, BISCUIT & GRAVY AND FRIED APPLES

BREAKFAST THINGS

1 EGG

$1.39

1 TURKEY SAUSAGE PATTY

$3.25

1/2 B&G

$3.99

1/2 HAM STEAK

$4.79

2 EGGS

$2.78

2 TURKEY BACON

$3.29

2 TURKEY SAUSAGE PATTIES

$5.29

3 DOLLAR PANCAKES

$2.99

3 EGGS

$4.17

3 TURKEY BACON

$5.29

4 EGGS

$5.56

4.5 OZ HAMBURGER PATTY

$4.99

BACON 2

$3.29

THICK CUT HICKORY SMOKED

BACON 3

$5.29

THICK CUT HICKORY SMOKED

BAGEL 'N CREAM CHEESE

$5.99

BISCUITS 'N GRAVY

$5.99

BURGER STEAK

$6.29

CORNBEEF HASH

$3.79

COTTAGE CHEESE

$2.99

CUP OATS

$2.89

ENGLISH MUFFIN

$2.99

FRESH FRUIT SALAD (CUP)

$3.99

FRIED APPLES

$2.99

FRIED CORNMEAL MUSH

$2.99

HAM STEAK

$6.29

HASH BROWNS

$2.99

HOMEMADE CINNAMON ROLLS

$5.29

HOMINY GRITS

$2.99

QUAKER OATS BOWL

$3.89

SAUSAGE GRAVY

$1.49

SAUSAGE LINKS 2

$3.29

SAUSAGE LINKS 3

$5.29

SAUSAGE PATTTIES 1

$3.25

HOUSE MADE

SAUSAGE PATTTIES 2

$5.29

HOUSE MADE

SLICED BANANA

$2.99

SLICED TOMATOES

$2.49

TOAST 'N JELLY

$2.99

OMELETTES

MONTECRISTO OME

$12.29

A DELICIOUS BLEND OF HAM, TURKEY, SWISS, AMERICAN CHEESE, AND FRENCH TOAST ALL WRAPPED IN AN OMELETTE. SERVED WITH RASPBERRY JELLY.

ITALIAN OMELETTE

$11.79

A DELICIOUS BLEND OF SAUSAGE, GREEN ONION, GREEN PEPPER, MUSHROOMS, LOTS OF PROVOLONE CHEESE, AND IT'S TOPPED WITH OUR SPECIAL SAUCE. NOW THAT'S ITALIAN!

SPANISH OME

$11.79

HAM, GREEN ONION, GREEN PEPPER, TOMATO, CHEESE, AND GARNISHED WITH FRESH JALAPENOS. HOUSEMADE SALSA AVAILABLE ON REQUEST.

THREE CHEESE OME

$11.29

SWISS, PROVOLONE, AND CHEDDAR CHEESE. A DELIGHTFUL COMBINATION.

ALPINE OME

$11.79

OUR BACON, SWISS CHEESE, AND FRESH MUSHROOM OMELETTE WAS CUSTOMER REQUESTED. IT'S GREAT!

WESTERN OME

$11.79

HAM, MELTED CHEESE, GREEN PEPPER, AND ONION MAKE THIS A FAVORITE.

HAM & CHEESE OME

$11.79

HAM AND YOUR CHOICE OF CHEESE IF YOU WISH.

GARDEN OME

$11.29

BROCCOLI, CAULIFLOWER, CRUMBLED FETA CHEESE, AND A TOUCH OF GREEN ONION.

MEAT LOVERS OME

$12.49

ALL THREE OF OUR BREAKFAST MEAT SELECTIONS, BACON, SAUSAGE, AND HAM COMBINED WITH YOUR CHOICE OF CHEESE.

PLAIN OME

$7.99

BAC & CHZ OME

$11.79

BACON AND YOUR CHOICE OF CHEESE IF YOU WISH.

SAUS & CHZ OME

$11.79

SAUSAGE AND YOUR CHOICE OF CHEESE IF YOU WISH.

SCRAMBLED SELECTIONS

EGGS CHALET

$9.99

SCRAMBLED EGGS WITH FRESH MUSHROOMS, GREEN ONION, AND SWISS CHEESE.

EGGS DENVER

$10.29

SCRAMBLED EGGS WITH HAM, CHEDDAR CHEESE, GREEN PEPPER AND ONIONS.

EGGS FARM STYLE

$10.29

SCRAMBLED EGGS WITH HAM TOPPED WITH CHEESE

EGGS O'BRIEN

$10.89

SCRAMBLED EGGS WITH HASH BROWNS, GREEN PEPPER, GREEN ONION, AND CHEDDAR CHEESE.

EGGS SUPREME

$10.89

SCRAMBLED EGGS WITH SAUSAGE, GREEN PEPPER, ONION, AND PROVOLONE CHEESE.

JIMMIE'S FAVORITES

EGGS BENEDICT

$10.29

TWO POACHED EGGS (OR EGGS ANY WAY YOU LIKE THEM) AND HAM ON TOP OF AN ENGLISH MUFFIN COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASHBROWNS.

1/2 EGGS BENEDICT

$8.49

TWO POACHED EGGS (OR EGGS ANY WAY YOU LIKE THEM) AND HAM ON TOP OF AN ENGLISH MUFFIN COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASHBROWNS.

JOEY'S BENNY

$12.29

TWO EGGS "ANY WAY YOU WANT THEM" ON AN OPENED FACE BISCUIT WITH TWO SAUSAGE PATTIES ALL SMOTHERED WITH CREAM GRAVY. SERVED WITH HASHBROWNS.

1/2 JOEY'S BENNY

$8.49

TWO EGGS "ANY WAY YOU WANT THEM" ON AN OPENED FACE BISCUIT WITH TWO SAUSAGE PATTIES ALL SMOTHERED WITH CREAM GRAVY. SERVED WITH HASHBROWNS.

BREAKFAST BURRITO

$11.29

W/HASHBROWNS, ONIONS, TOMATOES, AND CHEESE. SERVED WITH HOUSE MADE SALSA. CHOICE OF HAM, BACON, OR SAUSAGE.

TRADITIONAL FAVORITES

HAM STEAK 'N EGGS

$11.29

SERVED WITH TWO SIDES.

1/2 HAM STEAK 'N EGGS

$9.79

SERVED WITH TWO SIDES.

BACON 'N EGGS

$10.49

SERVED WITH TWO SIDES.

2 BACON 'N EGGS

$9.29

SERVED WITH TWO SIDES.

SAUSAGE 'N EGGS

$10.49

SERVED WITH TWO SIDES.

1 SAUSAGE 'N EGGS

$8.29

SERVED WITH TWO SIDES.

SAUSAGE LINKS 'N EGGS

$10.49

SERVED WITH TWO SIDES.

2 SAUSAGE LINKS 'N EGGS

$9.29

SERVED WITH TWO SIDES.

HAMBURGER STEAK 'N EGGS

$12.49

SERVED WITH TWO SIDES.

1/2 HAMBURGER STEAK 'N EGGS

$9.99

SERVED WITH TWO SIDES.

CHICKEN FRIED STEAK 'N EGGS

$12.49

SERVED WITH TWO SIDES.

CHICKEN FRIED CHICKEN 'N EGGS

$12.49

SERVED WITH TWO SIDES.

TWO EGG BREAKFAST

$7.49

SERVED WITH TWO SIDES.

HASH 'N EGGS

$10.79

SERVED WITH TWO SIDES.

PORK CHOP & EGGS

$12.49

SERVED WITH TWO SIDES.

1 TURKEY SAUSAGE AND EGGS

$8.29

TURKEY SAUSAGE AND EGGS

$10.49

BFAST SANDS

BREAKFAST BURGER

$11.29

OUR HAMBURGER PATTY, GRILLED TO PERFECTION WITH HASHBROWNS, A FRIED EGG, AND COVERED WITH OUR HOLLANDAISE SAUCE, ALL STACKED ON A BUN, MAKES THIS A PERFECT BURGER FOR BREAKFAST.

DELUXE BREAKFAST SAND

$6.79

OUR MILD YET DELICIOUS COUNTRY SAUSAGE, SAUTEED MUSHROOMS AND GREEN ONIONS, EGG, AND CHEESE ROUND OUT ONE OF OUR FAVORITES.

THE VEGGIE SAND.

$6.29

ALL OF THE FLAVOR WITHOUT THE MEAT. FEATURES SCRAMBLED EGGS, GREEN ONIONS, GREEN PEPPERS, TOMATO, AND CHEESE.

BACON SAND

$6.59

SCRAMBLED EGG WITH BACON TOPPED WITH AMERICAN CHEESE.

SAUSAGE SAND

$6.59

SCRAMBLED EGG WITH SAUSAGE TOPPED WITH AMERICAN CHEESE.

BACON DELUXE

$6.79

NEW ITEMS

JUMPIN JACK FRIES

$9.49

A perfect breakfast fry concocted by the owner. French fries topped with bacon bits, diced tomatoes, mozzarella cheese, a fried egg, and hollandaise sauce. Perfect for a shared appetizer but we won't judge you if you order it as a meal.

CHICKEN & WAFFLES

$10.29

Our famous Kings-X waffle served with hand battered chicken strips and topped with powdered sugar. Served with syrup.

PORK CUTLET SAND

$11.99

A tender fried pork cutlet on our brioche bun with house made coleslaw and fresh jalapenos, served with choice of side.

CIN ROLL FRENCH TOAST

$8.79

Our fresh house made cinnamon roll, sliced and dipped, in our french toast batter, grilled and topped with powdered sugar.

SHEPARD'S PIE

$9.49

A flavorful combination of ground beef, carrots, peas, and onions slowly simmered all day in our special beef base, topped with mashed potatoes and served with a dinner roll.

1/2 SHEPARD'S PIE

$7.49

A flavorful combination of ground beef, carrots, peas, and onions slowly simmered all day in our special beef base, topped with mashed potatoes and served with a dinner roll.

FRIED MUSHROOMS & ONION RINGS

$6.49

Hand breaded in house and fried to perfection. Served with a dipping sauce of your choice.

CHICKEN FAJITA SALAD

$11.99

Fajita chicken breast chopped and served atop our salad with green peppers, green onions, cheese and tortilla chips. Served with dressing of your choice.

GRILLED CHICKEN SALAD

$11.99

Grilled chicken breast served atop our salad featuring bacon, green onions, green peppers, and cheddar cheese. Served with dressing of your choice.

FRIED CHICKEN SALAD

$11.99

Fried chicken breast strips served atop our salad featuring bacon, green onions, green peppers, and cheddar cheese. Served with dressing of your choice.

BREAKFAST SIDES

1/2 B&G

$3.99

3 DOLLAR PANCAKES

$2.99

3 DOLLAR PANCAKES

$2.99

APPLESAUCE

$2.99

BAGEL 'N CREAM CHEESE

$5.99

COTTAGE CHEESE

$2.99

COTTAGE FRIES

$2.99

CUP OATS

$2.89

FRESH FRUIT SALAD (CUP)

$3.99

FRIED APPLES

$2.99

FRIED CORNMEAL MUSH

$2.99

HOMEMADE POTATOE CHIPS

$2.99

HOMINY GRITS

$2.99

SEASONED POT WEDGES

$2.99

TATER GEMS

$2.99

TOAST 'N JELLY

$2.99

JIMMIE'S BURGERS

ROYAL CASTLE CHEESEBURGER

$12.49

OUR LARGEST AND JUICIEST HAMBURGER. A 100% PURE GROUND BEEF WITH DOUBLE CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

ALA ROYAL CHEESEBURGER

$10.89

OUR LARGEST AND JUICIEST HAMBURGER. A 100% PURE GROUND BEEF WITH DOUBLE CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

DOUBLE ROYAL CHEESBURGER

$15.48

OUR LARGEST AND JUICIEST HAMBURGER. A 100% PURE GROUND BEEF WITH DOUBLE CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

ALA DOUBLE ROYAL

$13.49

OUR LARGEST AND JUICIEST HAMBURGER. A 100% PURE GROUND BEEF WITH DOUBLE CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

CROWN BURGER

$11.99

THE ULTIMATE BACON BURGER WITH CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

ALA CROWN BURGER

$9.29

THE ULTIMATE BACON BURGER WITH CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

DOUBLE CROWN BURGER

$14.98

THE ULTIMATE BACON BURGER WITH CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

ALA DOUBLE CROWN

$12.89

THE ULTIMATE BACON BURGER WITH CHEESE, FRIED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

PROVOLONE MELT

$11.49

OUR HAMBURGER GRILLED WITH GREEN PEPPER AND ONION. TOPPED WITH MELTED PROVOLONE CHEESE AND SERVED ON GRILLED RYE.

ALA PROVOLONE MELT

$8.49

OUR HAMBURGER GRILLED WITH GREEN PEPPER AND ONION. TOPPED WITH MELTED PROVOLONE CHEESE AND SERVED ON GRILLED RYE.

DOUBLE PROVOLONE MELT

$14.48

OUR HAMBURGER GRILLED WITH GREEN PEPPER AND ONION. TOPPED WITH MELTED PROVOLONE CHEESE AND SERVED ON GRILLED RYE.

ALA DOUBLE PROVOLONE MELT

$12.49

OUR HAMBURGER GRILLED WITH GREEN PEPPER AND ONION. TOPPED WITH MELTED PROVOLONE CHEESE AND SERVED ON GRILLED RYE.

HAMBURGER

$10.49

MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

ALA HAMBURGER

$8.49

MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

DOUBLE HAMBURGER

$13.48

MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

ALA DOUBLE HAMBURGER

$11.49

MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

CHEESE BURGER

$10.79

MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, CHOICE OF CHEESE, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

ALA CHEESE BURGER

$8.79

MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, CHOICE OF CHEESE, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

DOUBLE CHEESEBURGER

$13.78

MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, CHOICE OF CHEESE, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

ALA DOUBLE CHEESEBURGER

$11.79

MADE FROM FRESH 100% PURE GROUND BEEF, CHOICE OF CHEESE, FLAVORED WITH GRILLED SHREDDED ONIONS, LETTUCE, AND TOMATO.

BLUE PLATE SPECIAL

$8.79

TWIN "JIFFY BURGERS" WITH GRILLED ONIONS AND PICKLES. SERVED IN A BASKET OF FRIES.

BURGER IN A BASKET

$9.29

JIMMIE'S HAMBURGER GRILLED ONIONS & PICKLE SERVED WITH FRENCH FRIES.

ALA BURGER IN A BASKET

$6.89

1 JIFFY BURGER

$1.99

SANDWICH PLATTERS

CORDON KING

$12.89

YOU'LL ENJOY THE FLAVOR OF CHICKEN CORDON BLEU WITH HAND BREADED CHICKEN BREAST, HAM, SWISS CHEESE, LETTUCE, AND TOMATO COMBINATION.

ALA CORDON KING

$9.99

YOU'LL ENJOY THE FLAVOR OF CHICKEN CORDON BLEU WITH HAND BREADED CHICKEN BREAST, HAM, SWISS CHEESE, LETTUCE, AND TOMATO COMBINATION.

FRENCH DIP

$12.29

SLOW ROASTED SHREDDED BEEF ON A GRILLED ROLL. SERVED WITH TASTY AU JUS FOR DIPPIN'.

ALA FRENCH DIP

$9.99

SLOW ROASTED SHREDDED BEEF ON A GRILLED ROLL. SERVED WITH TASTY AU JUS FOR DIPPIN'.

CHICKEN FRIED STEAK SAND.

$12.79

6OZ OF HAND BREADED STEAK ON GRILLED TEXAS TOAST WITH LETTUCE AND TOMATO.

ALA CHICKEN FRIED STEAK SAND.

$10.19

6OZ OF HAND BREADED STEAK ON GRILLED TEXAS TOAST WITH LETTUCE AND TOMATO.

CHICKEN FRIED CHICKEN SAND.

$12.79

6OZ OF HAND BREADED CHICKEN ON GRILLED TEXAS TOAST WITH LETTUCE AND TOMATO.

ALA CHICKEN FRIED CHICKEN

$10.19

6OZ OF HAND BREADED CHICKEN ON GRILLED TEXAS TOAST WITH LETTUCE AND TOMATO.

GRILLED RUBEN

$12.99

CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SWISS CHEESE, AND 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE BREAD.

ALA RUEBEN

$9.99

CORNED BEEF, SAUERKRAUT, SWISS CHEESE, AND 1000 ISLAND DRESSING ON GRILLED RYE BREAD.

TURKEY & BACON MELT

$12.29

SLICES OF ROASTED TURKEY BREAST, TWO STRIPS OF BACON, SWISS CHEESE, SERVED ON A GRILLED HOAGIE BUN WITH LETTUCE AND TOMATO.

ALA TURKEY & BACON MELT

$10.19

SLICES OF ROASTED TURKEY BREAST, TWO STRIPS OF BACON, SWISS CHEESE, SERVED ON A GRILLED HOAGIE BUN WITH LETTUCE AND TOMATO.

JIMMIE'S DELUXE CLUB SAND

$12.59

SMOKED SLICED TURKEY, HAM, CRISPY BACON, AMERICAN & SWISS CHEESE WITH LETTUCE AND TOMATO ON OUR TOASTED WHEAT BERRY BREAD.

ALA DELUXE CLUB SAND

$10.19

SMOKED SLICED TURKEY, HAM, CRISPY BACON, AMERICAN & SWISS CHEESE WITH LETTUCE AND TOMATO ON OUR TOASTED WHEAT BERRY BREAD.

CHICKEN SAND

$12.29

GRILLED BREAST OF CHICKEN WITH LETTUCE, TOMATO, AND YOUR SAUCE OF CHOICE.

ALA GRILLED CHICKEN SAND

$9.99

GRILLED BREAST OF CHICKEN WITH LETTUCE, TOMATO, AND YOUR SAUCE OF CHOICE.

PHILLY BEEF

$12.29

SLOW ROASTED SHREDDED BEEF, SAUTEED ONION, GREEN PEPPER, AND CHEESE MAKE THIS A FAVORITE.

ALA PHILLY BEEF

$10.19

SLOW ROASTED SHREDDED BEEF, SAUTEED ONION, GREEN PEPPER, AND CHEESE MAKE THIS A FAVORITE.

CHICKEN PHILLY

$12.29

FAJITA CHICKEN BREAST, SAUTEED ONION, GREEN PEPPER, AND CHEESE MAKE THIS A FAVORITE.

ALA CHICKEN PHILLY

$10.19

FAJITA CHICKEN BREAST, SAUTEED ONION, GREEN PEPPER, AND CHEESE MAKE THIS A FAVORITE.

GRILLED HAM 'N CHEESE

$11.29

SLICED HAM LIGHTLY GRILLED. YOUR CHOICE OF CHEESE AND SERVED WITH LETTUCE & TOMATO.

ALA HAM 'N CHEESE

$8.99

SLICED HAM LIGHTLY GRILLED. YOUR CHOICE OF CHEESE AND SERVED WITH LETTUCE & TOMATO.

BACON, LETTUCE & TOMATO

$10.59

THICK CUT BACON, LETTUCE, TOMATO, AND MAYO ON YOUR CHOICE OF BREAD.

ALA BACON, LETTUCE & TOMATO

$9.19

THICK CUT BACON, LETTUCE, TOMATO, AND MAYO ON YOUR CHOICE OF BREAD.

GRILLED CHEESE

$7.29

ALA GRILLED CHEESE

$6.19

MEATLOAF SAND

$10.79

ALA MEATLOAF SAND

$8.99

APPETIZERS

SWEET POTATO FRIES BASKET

$6.49

BREADED MUSHROOMS

$6.49

ONIONS RINGS

$6.49

1/2 O-RINGS

$4.79

MUSHROOMS & ONION RINGS

$6.79

TATER BABIES

$6.49

SAUCES & DIPS

$1.49

1/2 BREADED MUSHROOMS

$4.79

SOUP & SALAD

CHEF SALAD

$10.79

JR. CHEF SALAD

$8.99

CHICKEN FAJITA SALAD

$11.99

Fajita chicken breast chopped and served atop our salad with green peppers, green onions, cheese and tortilla chips. Served with dressing of your choice.

JR. CHICKEN FAJITA SALAD

$8.99

SUCH A SALAD

$7.29

DINNER SALAD

$4.29

CUP SOUP OF THE DAY

$3.79

BOWL SOUP OF THE DAY

$4.99

CUP CHILI

$3.79

BOWL CHILI

$4.99

SPECIALTY SALAD

GRILLED CHICKEN SALAD

$11.99

Grilled chicken breast served atop our salad featuring bacon, green onions, green peppers, and cheddar cheese. Served with dressing of your choice.

FRIED CHICKEN SALAD

$11.99

Fried chicken breast strips served atop our salad featuring bacon, green onions, green peppers, and cheddar cheese. Served with dressing of your choice.

SUCH & SOUP

$6.49

DINER DINNERS

SPAGHETTI & MEATBALLS

$12.99

JIMMIE'S SPECIAL SAUCE WILL MAKE YOU THINK THE CHEF IS ITALIAN. TOPPED WITH PROVOLONE & MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH A DINNER SALAD AND GARLIC TOAST.

SMALL SPAGHETTI & MEATBALLS

$11.79

JIMMIE'S SPECIAL SAUCE WILL MAKE YOU THINK THE CHEF IS ITALIAN. TOPPED WITH PROVOLONE & MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH A DINNER SALAD AND GARLIC TOAST.

GRILLED PORK CHOP

$12.99

A 6OZ. CHOP SERVED WITH CHOICE OF VEGETABLE, POTATO, AND CHOICE OF DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.

GRILLED CHICKEN

$12.79

LEAN, BONELESS BREAST WITH VEGETABLE MEDLEY, BAKED POTATO, AND CHOICE OF DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.

CHICKEN STRIPS

$12.99

FOUR HAND BREADED CRISPY CHICKEN BREAST FILETS, HONEY MUSTARD OR BBQ FOR DIPPING, SERVED WITH CHOICE OF VEGETABLE, POTATO, AND CHOICE OF SALAD OR CUP OF SOUP.

CHICKEN FRIED STEAK

$12.99

A GENEROUS PORTION OF HAND BREADED BEEF LADLED WITH CREAM GRAVY. SERVED WITH VEGETABLE, CHOICE OF POTATO, AND CHOICE OF DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.

CHICKEN FRIED CHICKEN

$12.99

JUST LIKE OUR CHICKEN FRIED STEAK ONLY IT'S CHICKEN. SERVED WITH VEGETABLE, CHOICE OF POTATO, AND CHOICE OF DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.

HOMEMADE MEATLOAF

$12.99

PREPARED WITH TLC IN OUR KITCHENS. SERVED WITH VEGETABLES, WHIPPED POTATOES 'N GRAVY, AND CHOICE OF DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.

HAMBURGER STEAK

$12.99

IT'S 100% PURE BLACK ANGUS GROUND BEEF WITH FRIED ONIONS. SERVED WITH VEGETABLE, CHOICE OF POTATO, AND DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.

1/2 HAMB STEAK

$10.79

IT'S 100% PURE BLACK ANGUS GROUND BEEF WITH FRIED ONIONS. SERVED WITH VEGETABLE, CHOICE OF POTATO, AND DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.

GRILLED LIVER 'N ONIONS

$12.79

ENJOY THIS TENDER BEEF LIVER WITH A VEGETABLE, WHIPPED POTATOES, AND CHOICE OF DINNER SALAD OR CUP OF SOUP.

HOT BEEF SANDWICH

$12.29

SHREDDED ROAST BEEF WITH WHIPPED POTATOES & BROWN GRAVY. SERVED WITH VEGETABLE AND CHOICE OF SALAD OR CUP OF SOUP.

HOT TURKEY SANDWICH

$12.29

SHAVED TURKEY BREAD WITH WHIPPED POTATOES & TURKEY GRAVY. SERVED WITH VEGETABLE AND CHOICE OF SALAD OR CUP OF SOUP.

DINNER SIDES

CREAMY COLE SLAW

$2.99

COTTAGE CHEESE

$2.99

JELLO FRUIT SALAD

$2.99

POTATO SALAD

$2.99

WHIPPED POTATOS

$2.99

FRIED OKRA

$2.99

FRENCH FRIES

$2.99

HOMEMADE POTATOE CHIPS

$2.99

BAKED POTATO

$2.99

COTTAGE FRIES

$2.99

SWEET POTATO FRIES

$2.99

FRIED APPLES

$2.99

TATER GEMS

$2.99

BROCCOLI & CAULIFLOWER

$2.99

APPLE SAUCE

$2.99

VEGETABLE

$2.99

FRIED CORNMEAL MUSH

$2.99

SLICED BANANA

$2.99

APPLESAUCE

$2.99

SEASONED POT WEDGES

$2.99

CORN DOG

$5.79

GRILLED CHICKEN

$7.99

1 CHICKEN STRIP

$2.99

1/2 HAM STEAK

$4.79

LIVER

$7.99

ALA 4.5 OZ BURGER PATTY

$4.99

ALA 7 OZ BURGER PATTY

$6.29

ALA CORN DOG

$5.79

ALA PORK CHOP

$6.29

ALA HAM STEAK

$6.29

ALA CFS

$6.49

ALA CFC

$6.49

1/2 O-RINGS

$4.79

1/2 BREADED MUSHROOMS

$4.79

ALA MEATLOAF

$6.29

LI'L FOLK SPECIALS

K LF-1

$4.99

1 EGG, 1 SLICE BACON, 1 DOLLAR CAKE

K LF-2

$4.59

THREE "SILVER DOLLAR" CAKES W/1 EGG ANY STYLE

K LF-3

$5.29

TWO SAUSAGE LINKS W/ 3 SILVER DOLLAR PANCAKES

K LF-4

$6.29

FOOT LONG CORN DOG ON A STICK

K LF-5

$5.79

SPAGHETTI ITALIANO W/GARLIC TOAST & JELLO FRUIT SALAD

K LF-6

$5.79

"JIFFY" HAMBURGER

K LF-7

$5.79

GRILLED CHEESE SANDWICH

K LF-8

$6.59

CHICKEN STRIPS

K LF-9 (discounted for kids)

$8.99

WAFFLE SUNDAE

GOLDEN OLDIES

SHAKE

$6.29

MARVIE MALTS

$6.59

SWELL SODAS

$4.29

EGG CREAM

$3.29

BROWN COW

$4.29

FROSTY FLOATS

$4.29

ORANGE FIZZ

$4.99

FOUNTAIN SODA POP

$2.59

FOUNTAIN SODA FLAVORED

$0.29

PINK LEMONADE

$2.99

CHERRY PHOSPHATES

$2.99

FRESH SQUEEZED LEMONADE

$2.99

FRESH SQUEEZED LIMEADE

$2.99

SUPER SUNDAE 1 DIP

$2.99

SUPER SUNDAE 2 DIP

$3.29

SUPER SUNDAE 3 DIP

$4.29

BODACIOUS BANANA SPLITS

$7.99

IRRESISTIBLE ICE CREAM 1

$1.79

IRRESISTIBLE ICE CREAM 2

$2.79

IRRESISTIBLE ICE CREAM 3

$3.79

APPLE CARAMEL

$6.49

CHOCOLATE CHERRY

$6.49

BROWNIE FUDGE SUNDAE

$7.29

BROWNIE

$3.99

FRUIT PIE

$4.79

CREAM PIE

$4.79

PECAN PIE

$4.79

SUGAR FREE APPLE PIE

$4.79

SUGAR FREE COCONUT PIE

$4.79

ALA MODE

$1.29

FRIED PEACH SUNDAE

$7.99

JR SHAKE

$2.59

JR MALT

$2.89

CHERRY LIMEADE

$2.99

MONTHLY SHAKE

COFFEE/TEA/MILK

COFFEE

$2.49

DECAF

$2.49

HOT TEA

$2.49

ICED TEA

$2.69

LARGE MILK

$2.99

SMALL MILK

$2.39

LARGE CHOCOLATE MILK

$3.59

SMALL CHOCOLATE MILK

$2.99

HOT CHOCOLATE

$2.99

JUICE

LARGE ORANGE JUICE

$3.59

SMALL ORANGE JUICE

$2.99

LARGE APPLE JUICE

$3.59

SMALL APPLE JUICE

$2.99

LARGE GRAPE JUICE

$3.59

SMALL GRAPE JUICE

$2.99

LARGE GRAPEFRUIT JUICE

$3.59

SMALL GRAPEFRUIT JUICE

$2.99

LARGE TOMATO JUICE

$3.59

SMALL TOMATO JUICE

$2.99

LARGE CRANBERRY JUICE

$3.59

SMALL CRANBERRY JUICE

$2.99

SODA

PEPSI

$2.89

DIET PEPSI

$2.89

DR PEPPER

$2.89

DIET DR PEPPER

$2.89

SIERRA MIST

$2.89

ROOT BEER

$2.89

MT DEW

$2.89
All hours
Sunday6:00 am - 3:59 am
Monday6:00 am - 3:59 am
Tuesday6:00 am - 3:59 am
Wednesday6:00 am - 3:59 am
Thursday6:00 am - 3:59 am
Friday6:00 am - 3:59 am
Saturday6:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Our 50's atmosphere serves breakfast, lunch and dinner all day! The unique soda fountain has all the sweet treats you can imagine from Swell Sodas, Splendid Shakes, Marvie Malts, Bodacious Banana Splits and everything in between! Come in and have fun with us!

Website

Location

3111 N. Rock Rd, Wichita, KS 67226

Directions

Gallery
Consumer pic
Banner pic
Main pic

Similar restaurants in your area

Mulligans Pub - 8343 E 32nd St N
orange starNo Reviews
8343 E 32nd St N Wichita, KS 67226
View restaurantnext
Jumbo's Beef & Brew
orange starNo Reviews
3750 N Woodlawn Blvd. Wichita, KS 67220
View restaurantnext
Heartland Grill
orange starNo Reviews
2770 North Webb Road Wichita, KS 67226
View restaurantnext
IL Vicino Wood Oven Pizza - Bradley Fair
orange starNo Reviews
2132 N Rock Road Wichita, KS 67206
View restaurantnext