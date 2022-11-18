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Jenni’s Noodle House Heights

2,412 Reviews

$

602 E 20th St

Houston, TX 77008

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VIETNAMESE FRIED EGGROLLS
INFERNAL CHICKEN CURRY
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BOBA TEA

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$6.00+

BOBA TEA — YOUR CHOICE — MANGO, PASSION FRUIT, LYCHEE, THAI OR MILK TEA, OTHER FLAVORS AVAILABLE

PIXIE UNICORN SODA

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$6.00+

OLD FASHION PIXIE STIX SODA

CHERRY BLOSSOM SODA

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$6.00+

HAND CRAFTED SODA WITH PEACH AND CHERRY-LIME

ALOHA PUNCH SODA

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$6.00+

TROPICAL MANGO, PASSION, COCONUT REFRESHING SODA

BIG APPLE

$6.00+

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FRUIT PUNCH

$6.00+

Lime, pineapple, strawberry, soda

CREAMSICLE

$6.00+

Orange, vanilla, cream, soda

TROPICAL BREEZE

$6.00+

Creme de banana, pineapple, coconut, soda

BLUE COTTON CANDY

$6.00+

Blue raspberry, vanilla, soda

BABY BLUE SODA

BABY BLUE SODA

$6.00+

BLUE RASPBERRY SODA TOPPED WITH VANILLA

RAZZMATAZZ

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$7.00+

LOTUS PLANT BASE CAFFEINATED REFRESHER — DREAMY NUTTY (ALMOND) BLUE RASPBERRY SODA

FIRECRACKER

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$7.00+

LOTUS PLANT BASE CAFFEINATED SODA WITH POMEGRANATE, ORANGE, RASPBERRY

BLUE LAGOON

BLUE LAGOON

$7.00+

LOTUS PLANT BASE CAFFEINATED SODA WITH RASPBERRY, LIME, COCONUT WITH FRESH LIME

JENNI’S JUICE

JENNI’S JUICE

$7.00+

LOTUS PLANT BASE CAFFEINATED CHERRY-LIMEADE SODA

RAD BERRIES

RAD BERRIES

$7.00+

RED BULL 🚀 ENERGY DRINK WITH COCONUT, PEACH, STRAWBERRY READY TO TACKLE YOUR LIST

PITTED PURPLE

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$7.00+

READY TO SHRED RED BULL 🚀 ENERGY DRINK WITH POMEGRANATE AND LIME PUNCH

ELECTRIC AVENUE

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VIETNAMESE ICED COFFEE

VIETNAMESE ICED COFFEE

$5.50+

classic cafe du monde chicory flavored sweet cafe su da

FRESH LIMEADE

FRESH LIMEADE

$4.00+

THE BEST LIMEADE IN THE WORLD

TOPO CHICO

$3.50+

Topo Chico in glass bottle

FLAVORED TEA

FLAVORED TEA

$6.00+

YOU CHOOSE MANGO, PASSION FRUIT, LYCHEE, THAI TEA, MILK TEA, COCONUT, RASPBERRY, ETC

SMART WATER

$5.00

Large bottle Smart Water

BOTTLED DRINKS

BOTTLED DRINKS

BOTTLES COKE, DIET COKE, SPRITE, TOPO CHICO

FOUNTAIN DRINKS

FOUNTAIN DRINKS

$3.50Out of stock

COKE, FANTA ORANGE, DR PEPPER,

ICED TEA

ICED TEA

$3.50
HOT TEA

HOT TEA

$3.75

HOT TEA, CH0OSE, GREEN, JASMINE, HONEY GINGER

RED BULL

$5.00

APPETIZERS

DISCO DUMPLINGS

DISCO DUMPLINGS

$7.00

CHOICE OF 5 HANDWRAPPED VEGETABLES, PORK OR CHICKEN DUMPLINGS STEAMED OR CRISPY. SIDE HOMEMADE GINGER JALAPEÑO SOY SAUCE.

VIETNAMESE FRIED EGGROLLS

VIETNAMESE FRIED EGGROLLS

$7.00

5 PORK & SHRIMP OR VEGETABLE FILLED EGGROLLS SERVED WITH LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS & SIDE HOUSE FISH SAUCE OR GINGER JALAPEÑO SOY

CHICKEN ROLLS

CHICKEN ROLLS

$6.00

HAND-WRAPPED VEGAN ROLLS IN RICE PAPER, TOFU, MINT, LETTUCE, VERMICELLI SIDE GINGER JALAPEÑO SOY

SHRIMP SPRING ROLLS

SHRIMP SPRING ROLLS

$6.00

HAND-WRAPPED SOFT SHRIMP ROLLS IN RICE PAPER, LETTUCE, MINTS, VERMICELLI SIDE PEANUT SAUCE

DREAM ROLLS

DREAM ROLLS

$6.00

HAND-WRAPPED VEGAN ROLLS IN RICE PAPER, TOFU, MINT, LETTUCE, VERMICELLI SIDE GINGER JALAPEÑO SOY

STEAMED EDAMAME

STEAMED EDAMAME

$5.00+

STEAMED EDAMAME PODS SPRINKLED SALT

CRISPY TOFU

CRISPY TOFU

$5.00

PERFECT CRISPY TOFU CHUNKS ACCOMPANIED WITH GINGER JALAPEÑO SOY

TEASER DUMPLINGS

TEASER DUMPLINGS

$4.00

CHOICE OF 2 HANDWRAPPED VEGTABLE, PORK, OR CHICKEN DUMPLINGS. STEAMED OR CRISPY, SIDE HOMEMADE GINGER JALAPEÑO SOY

TEASER EGGROLLS

TEASER EGGROLLS

$4.00

2 PORK & SHRIMP OR VEGETABLES FILLED EGGROLLS SERVED WITH HOUSE FISH SAUCE OR GINGER JALAPEÑO SOY

RAW SALAD

RAW SALAD

$5.00

FRESH GREEN LEAF, SLICED CUCUMBERS, CHERRY TOMATOES, BEAN SPROUTS WITH CHOICE OF PEANUT SAUCE OR PEPPERY VINAGRETTE

NOODLES & MORE

INFERNAL CHICKEN CURRY

INFERNAL CHICKEN CURRY

$15.00

MAMA TRAN’S CHICKEN & POTATO COCONUT CURRY BISQUE. A JNH FAVORITE FOR 20+ YEARS

ART CAR CURRY

ART CAR CURRY

$15.00

VEGAN HEAVEN. CURRY COCONUT BISQUE WITH TOFU, BABY CARROTS, CELLO MUSHROOMS, POTATOES, SIDE JASMINE RICE TOPPED WITH FRESH THAI BASIL

U-DON KNOW ME CHICKEN

U-DON KNOW ME CHICKEN

$16.00

MOST POPULAR DISH — THICK JAPANESE STYLE UDON NOODLES, SLICED CHICKEN BREAST, COOKED WITH HOME MADE PEANUT SAUCE, YELLOW ONIONS, GREEN ONIONS, FRESH BEAN SPROUTS

U-DON KNOW ME TOFU

U-DON KNOW ME TOFU

$16.00

MOST POPULAR DISH — THICK JAPANESE STYLE UDON NOODLES, TOFU, COOKED WITH HOME MADE PEANUT SAUCE, YELLOW ONIONS, GREEN ONIONS, FRESH BEAN SPROUTS

U-DON KNOW ME SHRIMP

U-DON KNOW ME SHRIMP

$19.00

THICK JAPANESE STYLE UDON NOODLES, FIVE JUMBO GULF SHRIMP, WITH HOME MADE PEANUT SAUCE, YELLOW ONIONS, GREEN ONIONS, FRESH BEAN SPROUTS

SALT-N-PEPPER SHRIMP

SALT-N-PEPPER SHRIMP

$19.00

FIVE JUMBO GULF SHRIMP PAN-SEARED TO PERFECTION WITH GREEN ONIONS SALT AND PEPPER SERVED OVER STEAMED JASMINE RICE.

SALT-N-PEPPER TOFU

SALT-N-PEPPER TOFU

$15.00

PAN-SEARED TOFU COOKED TO PERFECTION WITH SALT AND PEPPER SERVED OVER STEAMED JASMINE RICE

SALT-N-PEPPER CHICKEN

SALT-N-PEPPER CHICKEN

$15.00

SLICED CHICKEN BREAST PAN-SEARED TO PERFECTION WITH GREEN ONIONS SALT AND PEPPER SERVED OVER STEAMED JASMINE RICE.

SCOTTY STEAK SALAD

SCOTTY STEAK SALAD

$17.00

CUBED BEEF TENDERLOIN, SAUTÉED WITH GARLIC, YELLOW ONIONS, TOUCH OF BUTTER OVER GREEN-LEAF LETTUCE, SLICED GRAPE TOMATOES, PEPPERY VINAIGRETTE DRESSING, SIDE OF JASMINE WHITE RICE

GINGER CHICKEN OVER RICE

GINGER CHICKEN OVER RICE

$15.00

SLICED CHICKEN BREAST, FRESH MINCED GINGER, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS OVER JASMINE WHITE RICE

GINGER TOFU OVER RICE

GINGER TOFU OVER RICE

$15.00

TOFU PAN-SEARED WITH FRESH MINCED GINGER, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS OVER JASMINE WHITE RICE

HONEY CHICKEN BOWL

$15.00

Marinated honey chicken, garlic, green onions, jasmine white rice

SHRIMPLY CURRY

SHRIMPLY CURRY

$17.00

THICK JAPANESE STYLED UDON NOODLES, (4) JUMBO FRESH GULF SHRIMP, CURRY BISQUE, BROCCOLI, SHREDDED CARROTS, GREEN ONIONS, FRESH BEAN SPROUTS

BUDDHA SOBA S&P SHRIMP

BUDDHA SOBA S&P SHRIMP

$19.00

BUCKWHEAT NOODLES, SHIITAKE, BEAN SPROUTS, SNOWPEAS WITH A TOUCH OF SESAME SOY TOPPED WITH 3 JUMBO GULF SHRIMP SALT-N-PEPPER STYLE

BUDDHA SOBA

BUDDHA SOBA

$14.00

BUCKWHEAT NOODLES, SHIITAKE, BEAN SPROUTS, SNOWPEAS COOKED WITH A TOUCH OF SESAME SOY

BUDDHA SOBA CHICKEN

BUDDHA SOBA CHICKEN

$16.00

BUCKWHEAT NOODLES, SLICED CHICKEN BREAST, SHIITAKE, BEAN SPROUTS, SNOWPEAS WITH A TOUCH OF SESAME SOY

BUDDHA SOBA TOFU

BUDDHA SOBA TOFU

$16.00

BUCKWHEAT NOODLES, CRISPY TOFU, SHIITAKE, BEAN SPROUTS, SNOWPEAS COOKED WITH A TOUCH OF SESAME SOY

BUDDHA SOBA VEGGIES

BUDDHA SOBA VEGGIES

$16.00

BUCKWHEAT NOODLES, SHIITAKE, BEAN SPROUTS, SNOWPEAS, BROCCOLI, YELLOW ONIONS, SHREDDED CARROTS, CELLO MUSHROOMS, SLICED BAMBOO COOKED WITH A TOUCH OF SESAME SOY

BUDDHA SOBA BEEF

BUDDHA SOBA BEEF

$16.00

BUCKWHEAT NOODLES, SLICED BEEF, SHIITAKE, BEAN SPROUTS, SNOWPEAS WITH A TOUCH OF SESAME SOY.

SCOTTY CHICKEN SALAD

SCOTTY CHICKEN SALAD

$17.00

SLICED CHICKEN BREAST, GARLIC, YELLOW ONIONS, TOUCH OF BUTTER OVER GREEN-LEAF LETTUCE, SLICED GRAPE TOMATOES, PEPPERY VINAIGRETTE DRESSING, SIDE OF JASMINE WHITE RICE

SCOTTY SHRIMP SALAD

SCOTTY SHRIMP SALAD

$19.00

FIVE JUMBO GULF SHRIMP, GARLIC, YELLOW ONIONS, TOUCH OF BUTTER OVER GREEN-LEAF LETTUCE, SLICED GRAPE TOMATOES, PEPPERY VINAIGRETTE DRESSING, SIDE OF JASMINE WHITE RICE

STIR ME CRAZY CHICKEN

STIR ME CRAZY CHICKEN

$16.00

WIDE RICE NOODLES, SLICED CHICKEN BREAST, SNOWPEAS, BEAN SPROUTS, COOKED IN A LIGHT BROWN SAUCE

STIR ME CRAZY TOFU

STIR ME CRAZY TOFU

$16.00

WIDE RICE NOODLES, CRISPY TOFU, SNOWPEAS, BEAN SPROUTS, COOKED IN A LIGHT BROWN SAUCE

STIR ME CRAZY SHRIMP

STIR ME CRAZY SHRIMP

$19.00

WIDE RICE NOODLES, FIVE JUMBO GULF SHRIMP, SNOWPEAS, BEAN SPROUTS, COOKED IN A LIGHT BROWN SAUCE

STIR ME CRAZY BEEF

STIR ME CRAZY BEEF

$16.00

WIDE RICE NOODLES, SLICED BEEF, SNOWPEAS, BEAN SPROUTS IN A LIGHT BROWN SAUCE

STIR ME CRAZY VEGGIES

STIR ME CRAZY VEGGIES

$16.00

WIDE RICE NOODLES, BROCCOLI, SHREDDED CARROTS, MUSHROOMS, SNOWPEAS, BEAN SPROUTS, COOKED IN A LIGHT BROWN SAUCE

STIR ME CRAZY PORK

STIR ME CRAZY PORK

$16.00

WIDE RICE NOODLES, ROASTED PORK, SNOWPEAS, MUSHROOMS, BEAN SPROUTS, COOKED IN A LIGHT BROWN SAUCE

SUPER DUPER

SUPER DUPER

$17.00

MOST POPULAR FRIED RICE TWO JUMBO GULF SHRIMP, SLICED CHICKEN BREAST, BBQ ROASTED PORK, BEAN SPROUTS, MUSHROOMS, SNOWPEAS, GREEN & YELLOW ONIONS

SUPER FRIED RICE

$15.00

FRIED RICE WITH CHICKEN, BBQ PORK, SOY, SPROUTS, GREEN & YELLOW ONIONS.

SUPER CHICKEN

SUPER CHICKEN

$15.00

FRIED RICE WITH SLICED CHICKEN BREAST, YELLOW AND GREEN ONIONS, SOY, PEPPER, BEAN SPROUTS

SUPER PORK

$15.00

FRIED RICE WITH SLICED CHICKEN BREAST, YELLOW AND GREEN ONIONS, SOY, PEPPER, BEAN SPROUTS

SUPER SHRIMP

SUPER SHRIMP

$19.00

FRIED RICE WITH FIVE JUMBO GULF SHRIMP, YELLOW AND GREEN ONIONS, SOY, BLACK PEPPER, BEAN SPROUTS

SUPER TOFU

SUPER TOFU

$15.00

FRIED RICE WITH CRISPY TOFU, YELLOW AND GREEN ONIONS, SOY, BLACK PEPPER, BEAN SPROUTS

SUPER VEGGIES

SUPER VEGGIES

$15.00

FRIED RICE WITH BROCCOLI, MUSHROOMS, SHREDDED CARROTS, SNOWPEAS, YELLOW AND GREEN ONIONS, SOY, PEPPER, BEAN SPROUTS

SUPER VEGGIES & TOFU

$17.00

FRIED RICE WITH CRISPY TOFU, BROCCOLI, MUSHROOMS, SHREDDED CARROTS, SNOWPEAS, YELLOW AND GREEN ONIONS, SOY, PEPPER, BEAN SPROUTS

SUPER BEEF

SUPER BEEF

$15.00

FRIED RICE WITH SLICED BEEF, YELLOW AND GREEN ONIONS, SOY, PEPPER, BEAN SPROUTS

VERMICELLI

VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS WITH YOUR CHOICE OF COOKED TO ORDER TOPPING. SERVED WITH A SIDE OF HOMEMADE HOUSE DRESSING.
TEDDIES NOODLES

TEDDIES NOODLES

$15.00

ALL THE VEGGIES AND FRESH TOFU OVER A SOBA NOODLES, GREEN LEAF, CUCUMBERS, SPROUTS, CARROTS, PEANUTS AND GINGER SOY ON SIDE

VS SNP SHRIMP

VS SNP SHRIMP

$19.00

VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH 5 SAUTÉED JUMBO GULF SHRIMP PERFECTLY WITH SALT-N-PEPPER, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE

VS GINGER CHICKEN

VS GINGER CHICKEN

$15.00

VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH SAUTÉED SLICED CHICKEN BREAST, MINCED FRESH GINGER, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE

VS EGGROLLS (MEAT FILLED)

VS EGGROLLS (MEAT FILLED)

$15.00

BOWL VERMICELLI SALAD WITH 4 SHRIMP&PORK FILLED EGGROLLS OVER A BED OF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS WITH SIDE OF HOUSE FISH SAUCE

VS LEMONGRASS BEEF

VS LEMONGRASS BEEF

$15.00

VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH SAUTÉED THINLY SLICED BEEF, MINCED FRESH LEMONGRASS, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE

VS LEMONGRASS TOFU

VS LEMONGRASS TOFU

$15.00

VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH SAUTÉED CRISPY TOFU, MINCED FRESH LEMONGRASS, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE

VS LEMONGRASS CHICKEN

VS LEMONGRASS CHICKEN

$15.00

VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH SAUTÉED SLICED CHICKEN, MINCED FRESH LEMONGRASS, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE

VS EGGROLLS (VEG FILLED)

VS EGGROLLS (VEG FILLED)

$15.00

BOWL VERMICELLI SALAD WITH 4 VEGETABLES FILLED EGGROLLS OVER A BED OF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS WITH SIDE OF HOMEMADE GINGER JALAPEÑO SOY DRESSING

VS GINGER TOFU

VS GINGER TOFU

$15.00

VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH SAUTÉED CRISPY TOFU, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE

VS SNP TOFU

VS SNP TOFU

$15.00

VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH SAUTÉED CRISPY TOFU PERFECTLY WITH SALT-N-PEPPER, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE

VS SNP CHICKEN

VS SNP CHICKEN

$15.00

VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH SAUTÉED SLICED CHICKEN BREAST PERFECTLY WITH SALT-N-PEPPER, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE

VS ROCKIN' VEGGIES

VS ROCKIN' VEGGIES

$15.00

VERMICELLI SALAD BOWL, GREEN LEAF LETTUCE, FRESH BEAN SPROUTS, SLICED CUCUMBERS WITH MUSHROOMS, BROCCOLI, SNOWPEAS, YELLOW ONIONS TOPPED WITH ROASTED PEANUTS, PICKLED CARROTS AND SIDE OF HOME MADE GINGER JALAPEÑO SOY DRESSING

SOUP

BROTH MADE WITH REAL BONES (OR ALL FRESH VEGETABLES) IN HOUSE EVERY OTHER DAY
PHO BEEF

PHO BEEF

$13.00

MUCH LOVED PHO BROTH, FRESH RICE NOODLES YOUR CHOICE OF THINLY SLICED BEEF OR CHICKEN OR COMBO MEATS) SLICED YELLOW ONIONS, GREEN ONIONS, BASIL. SERVED ON THE SIDE SIDE HOISIN, FRESH BEAN SPROUTS, LIME, JALEPENEOS

PHO CHICKEN

PHO CHICKEN

$13.00

MUCH LOVED PHO BROTH, FRESH RICE NOODLES, SHREDDED CHICKEN, SLICED YELLOW ONIONS, GREEN ONIONS, BASIL. SERVED ON THE SIDE — HOISIN, FRESH BEAN SPROUTS, LIME, JALAPEÑOS

PHO COMBO

PHO COMBO

$16.00

MUCH LOVED PHO BROTH, FRESH RICE NOODLES THINLY SLICED BEEF, BRISKET, BEEF MEATBALLS, SLICED YELLOW ONIONS, GREEN ONIONS, BASIL. SERVED ON THE SIDE SIDE HOISIN, FRESH BEAN SPROUTS, LIME, JALAPEÑOS

PHO TOFU

$13.00

Pho broth, crispy tofu, yellow onions, green onions, basil, cilantro with fresh rice bun pho noodle. THIS IS NOT A VEGAN BROTH

PHO SHRIMP

$17.00
PHO MEATBALLS

PHO MEATBALLS

$13.00

MUCH LOVED PHO BROTH, FRESH RICE NOODLES, BEEF MEATBALLS, SLICED YELLOW ONIONS, GREEN ONIONS, BASIL. SERVED ON THE SIDE — HOISIN, FRESH BEAN SPROUTS, LIME, JALAPEÑOS

MIGHTY WONTON

MIGHTY WONTON

$14.00

3 PORK & SHRIMP FILLED WONTONS, EGG NOODLES, PORK BROTH, ROASTED BBQ PORK, SPRING ONIONS, GREAN LEAF LETTUCE, BEAN SPROUTS

WONTON

WONTON

$13.00

6 PORK & SHRIMP WONTONS, PORK BROTH, ROASTED BBQ PORK, GREENLEAF, SPROUTS, SPRING ONIONS

CHILI OIL BEEF RAMEN

CHILI OIL BEEF RAMEN

$15.00

EGG NOODLES, THIN SLICED BEEF, SAVORY BROTH, SNOWPEAS, GREEN ONIONS, HOMEMADE GARLIC CHILI OIL

CHILI OIL BEEF UDON

CHILI OIL BEEF UDON

$16.00
THAI SPICY SHRIMP SOUP

THAI SPICY SHRIMP SOUP

$17.00

LEMONGRASS TAMARIND BROTH, 4 GULF SHRIMP, WHITE CELLO MUSHROOMS, TOMATOES, CILANTRO, RICE ON SIDE

THAI SPICY TOFU SOUP

THAI SPICY TOFU SOUP

$13.00

LEMONGRASS TAMARIND BROTH, SOFT TOFU CHUNKS, WHITE CELLO MUSHROOMS, TOMATOES, CILANTRO, RICE ON SIDE

THAI SPICY CHICKEN SOUP

THAI SPICY CHICKEN SOUP

$13.00

LEMONGRASS TAMARIND BROTH, SHREDDED CHICKEN BREAST, WHITE CELLO MUSHROOMS, TOMATOES, CILANTRO, RICE ON SIDE

LEMONGRASS & COCONUT

$15.00

Creamy coconut milk with spicy tamarind broth, chicken, mushrooms, cilantro

CHICKEN SOUP

CHICKEN SOUP

$13.00

SHREDDED CHICKEN BREAST, SNOWPEAS, CARROTS, CILANTRO, JASMINE RICE, IN-HOUSE CHICKEN BONE BROTH

GINGER RAMEN

$14.00

SAVORY BROTH, CHICKEN BREAST, GINGER, SNOWPEAS, SPROUTS, GREEN ONIONS

ANGRY UDON TOFU

ANGRY UDON TOFU

$14.00

TANGY AND SPICY TAMARIND BROTH, THICK UDON NOODLES, FRESH TOFU CUBES, MUSHROOMS, TOMATOES, CILANTRO

ANGRY UDON SHRIMP

ANGRY UDON SHRIMP

$18.00

TANGY AND SPICY TAMARIND BROTH, THICK UDON NOODLES, SIX JUMBO GULF SHRIMP, MUSHROOMS, TOMATOES, CILANTRO

ANGRY UDON CHICKEN

ANGRY UDON CHICKEN

$14.00

TANGY AND SPICY TAMARIND BROTH, THICK UDON NOODLES, SHREDDED CHICKEN, MUSHROOMS, TOMATOES, CILANTRO

MISO RAMEN

$14.00

VEGAN MISO BROTH, EGG NOODLES, MUSHROOMS, SPROUTS, GREEN ONIONS, SNOW PEAS

LOGAN

SUPER LOGAN

SUPER LOGAN

$8.00

KID SIZED CHICKEN FRIED RICE EVEN YOUR PICKY EATERS WILL ENJOY

JJ SLIPPERY NOODLES

JJ SLIPPERY NOODLES

$8.00

OUR MOST POPULAR KID SIZED FLAT RICE NOODLES, SLICED CHICKEN BREAST, SOY

TEASER WONTON

$8.00

SMALL WONTON SOUP. THREE PORK & SHRIMP FILLED WONTONS, SHREDDED BBQ PORK WITH IN-HOUSE BONE MADE PORK BROTH

BIG JIM CUP PHO

$8.00

PHO BROTH, BEEF, FRESH RICE NOODLES, ONIONS, BASIL CILANTRO

"FLOOD 4" EGGROLLS

"FLOOD 4" EGGROLLS

$8.00

KID SIZED VERMICELLI NOODLES WITH EGGROLLS, CARROTS

TEASER CHICKEN SOUP

$8.00

SMALL CHICKEN SOUP, CARROTS, HAND TORN CHICKEN BREAST JASMINE RICE OR VERMICELLI NOODLES WITH OUR IN-HOUSE BONE MADE CHICKEN BROTH

UPTOWN LAUREN

UPTOWN LAUREN

$8.00

FLAT RICE NOODLES, SNOWPEAS, CARROTS, BROCCOLI

MEESO MEGAN

MEESO MEGAN

$8.00

MINI MISO SOUP, EGG NOODLES, FRESH TOFU

SIMPLY BIRDY

SIMPLY BIRDY

$8.00

ONE SCOOP JASMINE RICE WITH PAN-SEARED CHICKEN BREAST WITH A TOUCH OF PICKED CARROTS

KID VERM CHIX

$8.00

KID VERM TOFU

$8.00

KID VERM VEGGIES

$8.00

A LA CARTE

SIDE VEGGIES

SIDE VEGGIES

$5.00

ALL OUR VEGGIES, YOU CHOOSE STYLE

SIDE WHITE RICE

$3.00
SIDE NOODLES

SIDE NOODLES

$3.00

XL, VERMICELLI, SMALL RICE NOODLE, EGG NOODLE, YOU CHOOSE

SIDE RICE

SIDE RICE

$2.00

SIDE JASMINE RICE

SIDE ONE EGGROLL

SIDE ONE EGGROLL

$2.00

ONE EGGROLL SHRIMP & PORK OR VEGETARIAN

SIDE ONE DUMPLING

SIDE ONE DUMPLING

$2.00

ADD ONE DUMPLING, CHICKEN, PORK OR VEGGIE

ADD 4 WONTONS

ADD 4 WONTONS

$4.00

ADD 4 WONTONS TO SOUP

SIDE PROTEIN

CUP CURRY BROTH

$3.00

CUP PORK BROTH

$3.00

CUP PHO BROTH

$3.00

CUP CHICKEN BROTH

$3.00

CUP MAMA BROTH

$3.00

CUP MISO BROTH

$3.00

SIDE BEEF TENDERLOIN

$9.00

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COCONUT CREAM CAKE

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CARROT CAKE

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VEGAN CHOCOLATE CHIP

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VEGAN PEANUT BUTTER

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EVERYTHING BAR

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$4.00

BEST IN THE MARKET PROTEIN BAR LOCALLY MADE FILLED WITH PECANS, ALMONDS, RAISINS, CRANBERRIES, CHOCOLATE CHIPS, FLAX-SEEDS, ORGANIC OATS, MAPLE, AGAVE & CINNAMON.

Attributes and Amenities
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check markCasual
check markLGBTQ-Friendly
check markKid-Friendly
check markWheelchair Accessible
check markOnline Ordering
check markSolo Dining
check markReservations
check markDelivery
check markFast Service
check markHigh Chairs
check markTakeout
All hours
Sunday4:00 pm - 9:00 pm
Monday4:00 pm - 9:00 pm
Tuesday4:00 pm - 9:00 pm
Wednesday4:00 pm - 9:00 pm
Thursday4:00 pm - 9:00 pm
Friday4:00 pm - 9:00 pm
Saturday4:00 pm - 9:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

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Location

602 E 20th St, Houston, TX 77008

Directions

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