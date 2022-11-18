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Jenni’s Noodle House Heights
2,412 Reviews
$
602 E 20th St
Houston, TX 77008
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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BEVERAGES
BOBA TEA
BOBA TEA — YOUR CHOICE — MANGO, PASSION FRUIT, LYCHEE, THAI OR MILK TEA, OTHER FLAVORS AVAILABLE
PIXIE UNICORN SODA
OLD FASHION PIXIE STIX SODA
CHERRY BLOSSOM SODA
HAND CRAFTED SODA WITH PEACH AND CHERRY-LIME
ALOHA PUNCH SODA
TROPICAL MANGO, PASSION, COCONUT REFRESHING SODA
BIG APPLE
Pomegranate apple soda
FRUIT PUNCH
Lime, pineapple, strawberry, soda
CREAMSICLE
Orange, vanilla, cream, soda
TROPICAL BREEZE
Creme de banana, pineapple, coconut, soda
BLUE COTTON CANDY
Blue raspberry, vanilla, soda
BABY BLUE SODA
BLUE RASPBERRY SODA TOPPED WITH VANILLA
RAZZMATAZZ
LOTUS PLANT BASE CAFFEINATED REFRESHER — DREAMY NUTTY (ALMOND) BLUE RASPBERRY SODA
FIRECRACKER
LOTUS PLANT BASE CAFFEINATED SODA WITH POMEGRANATE, ORANGE, RASPBERRY
BLUE LAGOON
LOTUS PLANT BASE CAFFEINATED SODA WITH RASPBERRY, LIME, COCONUT WITH FRESH LIME
JENNI’S JUICE
LOTUS PLANT BASE CAFFEINATED CHERRY-LIMEADE SODA
RAD BERRIES
RED BULL 🚀 ENERGY DRINK WITH COCONUT, PEACH, STRAWBERRY READY TO TACKLE YOUR LIST
PITTED PURPLE
READY TO SHRED RED BULL 🚀 ENERGY DRINK WITH POMEGRANATE AND LIME PUNCH
ELECTRIC AVENUE
SLIDE INTO ANY DM WITH THIS BRAVE RED BULL 🚀 & GREEN APPLE
VIETNAMESE ICED COFFEE
classic cafe du monde chicory flavored sweet cafe su da
FRESH LIMEADE
THE BEST LIMEADE IN THE WORLD
TOPO CHICO
Topo Chico in glass bottle
FLAVORED TEA
YOU CHOOSE MANGO, PASSION FRUIT, LYCHEE, THAI TEA, MILK TEA, COCONUT, RASPBERRY, ETC
SMART WATER
Large bottle Smart Water
BOTTLED DRINKS
BOTTLES COKE, DIET COKE, SPRITE, TOPO CHICO
FOUNTAIN DRINKS
COKE, FANTA ORANGE, DR PEPPER,
ICED TEA
HOT TEA
HOT TEA, CH0OSE, GREEN, JASMINE, HONEY GINGER
RED BULL
APPETIZERS
DISCO DUMPLINGS
CHOICE OF 5 HANDWRAPPED VEGETABLES, PORK OR CHICKEN DUMPLINGS STEAMED OR CRISPY. SIDE HOMEMADE GINGER JALAPEÑO SOY SAUCE.
VIETNAMESE FRIED EGGROLLS
5 PORK & SHRIMP OR VEGETABLE FILLED EGGROLLS SERVED WITH LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS & SIDE HOUSE FISH SAUCE OR GINGER JALAPEÑO SOY
CHICKEN ROLLS
HAND-WRAPPED VEGAN ROLLS IN RICE PAPER, TOFU, MINT, LETTUCE, VERMICELLI SIDE GINGER JALAPEÑO SOY
SHRIMP SPRING ROLLS
HAND-WRAPPED SOFT SHRIMP ROLLS IN RICE PAPER, LETTUCE, MINTS, VERMICELLI SIDE PEANUT SAUCE
DREAM ROLLS
HAND-WRAPPED VEGAN ROLLS IN RICE PAPER, TOFU, MINT, LETTUCE, VERMICELLI SIDE GINGER JALAPEÑO SOY
STEAMED EDAMAME
STEAMED EDAMAME PODS SPRINKLED SALT
CRISPY TOFU
PERFECT CRISPY TOFU CHUNKS ACCOMPANIED WITH GINGER JALAPEÑO SOY
TEASER DUMPLINGS
CHOICE OF 2 HANDWRAPPED VEGTABLE, PORK, OR CHICKEN DUMPLINGS. STEAMED OR CRISPY, SIDE HOMEMADE GINGER JALAPEÑO SOY
TEASER EGGROLLS
2 PORK & SHRIMP OR VEGETABLES FILLED EGGROLLS SERVED WITH HOUSE FISH SAUCE OR GINGER JALAPEÑO SOY
RAW SALAD
FRESH GREEN LEAF, SLICED CUCUMBERS, CHERRY TOMATOES, BEAN SPROUTS WITH CHOICE OF PEANUT SAUCE OR PEPPERY VINAGRETTE
NOODLES & MORE
INFERNAL CHICKEN CURRY
MAMA TRAN’S CHICKEN & POTATO COCONUT CURRY BISQUE. A JNH FAVORITE FOR 20+ YEARS
ART CAR CURRY
VEGAN HEAVEN. CURRY COCONUT BISQUE WITH TOFU, BABY CARROTS, CELLO MUSHROOMS, POTATOES, SIDE JASMINE RICE TOPPED WITH FRESH THAI BASIL
U-DON KNOW ME CHICKEN
MOST POPULAR DISH — THICK JAPANESE STYLE UDON NOODLES, SLICED CHICKEN BREAST, COOKED WITH HOME MADE PEANUT SAUCE, YELLOW ONIONS, GREEN ONIONS, FRESH BEAN SPROUTS
U-DON KNOW ME TOFU
MOST POPULAR DISH — THICK JAPANESE STYLE UDON NOODLES, TOFU, COOKED WITH HOME MADE PEANUT SAUCE, YELLOW ONIONS, GREEN ONIONS, FRESH BEAN SPROUTS
U-DON KNOW ME SHRIMP
THICK JAPANESE STYLE UDON NOODLES, FIVE JUMBO GULF SHRIMP, WITH HOME MADE PEANUT SAUCE, YELLOW ONIONS, GREEN ONIONS, FRESH BEAN SPROUTS
SALT-N-PEPPER SHRIMP
FIVE JUMBO GULF SHRIMP PAN-SEARED TO PERFECTION WITH GREEN ONIONS SALT AND PEPPER SERVED OVER STEAMED JASMINE RICE.
SALT-N-PEPPER TOFU
PAN-SEARED TOFU COOKED TO PERFECTION WITH SALT AND PEPPER SERVED OVER STEAMED JASMINE RICE
SALT-N-PEPPER CHICKEN
SLICED CHICKEN BREAST PAN-SEARED TO PERFECTION WITH GREEN ONIONS SALT AND PEPPER SERVED OVER STEAMED JASMINE RICE.
SCOTTY STEAK SALAD
CUBED BEEF TENDERLOIN, SAUTÉED WITH GARLIC, YELLOW ONIONS, TOUCH OF BUTTER OVER GREEN-LEAF LETTUCE, SLICED GRAPE TOMATOES, PEPPERY VINAIGRETTE DRESSING, SIDE OF JASMINE WHITE RICE
GINGER CHICKEN OVER RICE
SLICED CHICKEN BREAST, FRESH MINCED GINGER, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS OVER JASMINE WHITE RICE
GINGER TOFU OVER RICE
TOFU PAN-SEARED WITH FRESH MINCED GINGER, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS OVER JASMINE WHITE RICE
HONEY CHICKEN BOWL
Marinated honey chicken, garlic, green onions, jasmine white rice
SHRIMPLY CURRY
THICK JAPANESE STYLED UDON NOODLES, (4) JUMBO FRESH GULF SHRIMP, CURRY BISQUE, BROCCOLI, SHREDDED CARROTS, GREEN ONIONS, FRESH BEAN SPROUTS
BUDDHA SOBA S&P SHRIMP
BUCKWHEAT NOODLES, SHIITAKE, BEAN SPROUTS, SNOWPEAS WITH A TOUCH OF SESAME SOY TOPPED WITH 3 JUMBO GULF SHRIMP SALT-N-PEPPER STYLE
BUDDHA SOBA
BUCKWHEAT NOODLES, SHIITAKE, BEAN SPROUTS, SNOWPEAS COOKED WITH A TOUCH OF SESAME SOY
BUDDHA SOBA CHICKEN
BUCKWHEAT NOODLES, SLICED CHICKEN BREAST, SHIITAKE, BEAN SPROUTS, SNOWPEAS WITH A TOUCH OF SESAME SOY
BUDDHA SOBA TOFU
BUCKWHEAT NOODLES, CRISPY TOFU, SHIITAKE, BEAN SPROUTS, SNOWPEAS COOKED WITH A TOUCH OF SESAME SOY
BUDDHA SOBA VEGGIES
BUCKWHEAT NOODLES, SHIITAKE, BEAN SPROUTS, SNOWPEAS, BROCCOLI, YELLOW ONIONS, SHREDDED CARROTS, CELLO MUSHROOMS, SLICED BAMBOO COOKED WITH A TOUCH OF SESAME SOY
BUDDHA SOBA BEEF
BUCKWHEAT NOODLES, SLICED BEEF, SHIITAKE, BEAN SPROUTS, SNOWPEAS WITH A TOUCH OF SESAME SOY.
SCOTTY CHICKEN SALAD
SLICED CHICKEN BREAST, GARLIC, YELLOW ONIONS, TOUCH OF BUTTER OVER GREEN-LEAF LETTUCE, SLICED GRAPE TOMATOES, PEPPERY VINAIGRETTE DRESSING, SIDE OF JASMINE WHITE RICE
SCOTTY SHRIMP SALAD
FIVE JUMBO GULF SHRIMP, GARLIC, YELLOW ONIONS, TOUCH OF BUTTER OVER GREEN-LEAF LETTUCE, SLICED GRAPE TOMATOES, PEPPERY VINAIGRETTE DRESSING, SIDE OF JASMINE WHITE RICE
STIR ME CRAZY CHICKEN
WIDE RICE NOODLES, SLICED CHICKEN BREAST, SNOWPEAS, BEAN SPROUTS, COOKED IN A LIGHT BROWN SAUCE
STIR ME CRAZY TOFU
WIDE RICE NOODLES, CRISPY TOFU, SNOWPEAS, BEAN SPROUTS, COOKED IN A LIGHT BROWN SAUCE
STIR ME CRAZY SHRIMP
WIDE RICE NOODLES, FIVE JUMBO GULF SHRIMP, SNOWPEAS, BEAN SPROUTS, COOKED IN A LIGHT BROWN SAUCE
STIR ME CRAZY BEEF
WIDE RICE NOODLES, SLICED BEEF, SNOWPEAS, BEAN SPROUTS IN A LIGHT BROWN SAUCE
STIR ME CRAZY VEGGIES
WIDE RICE NOODLES, BROCCOLI, SHREDDED CARROTS, MUSHROOMS, SNOWPEAS, BEAN SPROUTS, COOKED IN A LIGHT BROWN SAUCE
STIR ME CRAZY PORK
WIDE RICE NOODLES, ROASTED PORK, SNOWPEAS, MUSHROOMS, BEAN SPROUTS, COOKED IN A LIGHT BROWN SAUCE
SUPER DUPER
MOST POPULAR FRIED RICE TWO JUMBO GULF SHRIMP, SLICED CHICKEN BREAST, BBQ ROASTED PORK, BEAN SPROUTS, MUSHROOMS, SNOWPEAS, GREEN & YELLOW ONIONS
SUPER FRIED RICE
FRIED RICE WITH CHICKEN, BBQ PORK, SOY, SPROUTS, GREEN & YELLOW ONIONS.
SUPER CHICKEN
FRIED RICE WITH SLICED CHICKEN BREAST, YELLOW AND GREEN ONIONS, SOY, PEPPER, BEAN SPROUTS
SUPER PORK
FRIED RICE WITH SLICED CHICKEN BREAST, YELLOW AND GREEN ONIONS, SOY, PEPPER, BEAN SPROUTS
SUPER SHRIMP
FRIED RICE WITH FIVE JUMBO GULF SHRIMP, YELLOW AND GREEN ONIONS, SOY, BLACK PEPPER, BEAN SPROUTS
SUPER TOFU
FRIED RICE WITH CRISPY TOFU, YELLOW AND GREEN ONIONS, SOY, BLACK PEPPER, BEAN SPROUTS
SUPER VEGGIES
FRIED RICE WITH BROCCOLI, MUSHROOMS, SHREDDED CARROTS, SNOWPEAS, YELLOW AND GREEN ONIONS, SOY, PEPPER, BEAN SPROUTS
SUPER VEGGIES & TOFU
FRIED RICE WITH CRISPY TOFU, BROCCOLI, MUSHROOMS, SHREDDED CARROTS, SNOWPEAS, YELLOW AND GREEN ONIONS, SOY, PEPPER, BEAN SPROUTS
SUPER BEEF
FRIED RICE WITH SLICED BEEF, YELLOW AND GREEN ONIONS, SOY, PEPPER, BEAN SPROUTS
VERMICELLI
TEDDIES NOODLES
ALL THE VEGGIES AND FRESH TOFU OVER A SOBA NOODLES, GREEN LEAF, CUCUMBERS, SPROUTS, CARROTS, PEANUTS AND GINGER SOY ON SIDE
VS SNP SHRIMP
VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH 5 SAUTÉED JUMBO GULF SHRIMP PERFECTLY WITH SALT-N-PEPPER, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE
VS GINGER CHICKEN
VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH SAUTÉED SLICED CHICKEN BREAST, MINCED FRESH GINGER, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE
VS EGGROLLS (MEAT FILLED)
BOWL VERMICELLI SALAD WITH 4 SHRIMP&PORK FILLED EGGROLLS OVER A BED OF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS WITH SIDE OF HOUSE FISH SAUCE
VS LEMONGRASS BEEF
VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH SAUTÉED THINLY SLICED BEEF, MINCED FRESH LEMONGRASS, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE
VS LEMONGRASS TOFU
VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH SAUTÉED CRISPY TOFU, MINCED FRESH LEMONGRASS, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE
VS LEMONGRASS CHICKEN
VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH SAUTÉED SLICED CHICKEN, MINCED FRESH LEMONGRASS, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE
VS EGGROLLS (VEG FILLED)
BOWL VERMICELLI SALAD WITH 4 VEGETABLES FILLED EGGROLLS OVER A BED OF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS WITH SIDE OF HOMEMADE GINGER JALAPEÑO SOY DRESSING
VS GINGER TOFU
VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH SAUTÉED CRISPY TOFU, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE
VS SNP TOFU
VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH SAUTÉED CRISPY TOFU PERFECTLY WITH SALT-N-PEPPER, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE
VS SNP CHICKEN
VERMICELLI SALAD BOWL — GREEN LEAF LETTUCE, CUCUMBERS, PICKLED CARROTS, ROASTED PEANUTS TOPPED WITH SAUTÉED SLICED CHICKEN BREAST PERFECTLY WITH SALT-N-PEPPER, YELLOW ONIONS, JALAPEÑOS SIDE OF HOUSE SAUCE
VS ROCKIN' VEGGIES
VERMICELLI SALAD BOWL, GREEN LEAF LETTUCE, FRESH BEAN SPROUTS, SLICED CUCUMBERS WITH MUSHROOMS, BROCCOLI, SNOWPEAS, YELLOW ONIONS TOPPED WITH ROASTED PEANUTS, PICKLED CARROTS AND SIDE OF HOME MADE GINGER JALAPEÑO SOY DRESSING
SOUP
PHO BEEF
MUCH LOVED PHO BROTH, FRESH RICE NOODLES YOUR CHOICE OF THINLY SLICED BEEF OR CHICKEN OR COMBO MEATS) SLICED YELLOW ONIONS, GREEN ONIONS, BASIL. SERVED ON THE SIDE SIDE HOISIN, FRESH BEAN SPROUTS, LIME, JALEPENEOS
PHO CHICKEN
MUCH LOVED PHO BROTH, FRESH RICE NOODLES, SHREDDED CHICKEN, SLICED YELLOW ONIONS, GREEN ONIONS, BASIL. SERVED ON THE SIDE — HOISIN, FRESH BEAN SPROUTS, LIME, JALAPEÑOS
PHO COMBO
MUCH LOVED PHO BROTH, FRESH RICE NOODLES THINLY SLICED BEEF, BRISKET, BEEF MEATBALLS, SLICED YELLOW ONIONS, GREEN ONIONS, BASIL. SERVED ON THE SIDE SIDE HOISIN, FRESH BEAN SPROUTS, LIME, JALAPEÑOS
PHO TOFU
Pho broth, crispy tofu, yellow onions, green onions, basil, cilantro with fresh rice bun pho noodle. THIS IS NOT A VEGAN BROTH
PHO SHRIMP
PHO MEATBALLS
MUCH LOVED PHO BROTH, FRESH RICE NOODLES, BEEF MEATBALLS, SLICED YELLOW ONIONS, GREEN ONIONS, BASIL. SERVED ON THE SIDE — HOISIN, FRESH BEAN SPROUTS, LIME, JALAPEÑOS
MIGHTY WONTON
3 PORK & SHRIMP FILLED WONTONS, EGG NOODLES, PORK BROTH, ROASTED BBQ PORK, SPRING ONIONS, GREAN LEAF LETTUCE, BEAN SPROUTS
WONTON
6 PORK & SHRIMP WONTONS, PORK BROTH, ROASTED BBQ PORK, GREENLEAF, SPROUTS, SPRING ONIONS
CHILI OIL BEEF RAMEN
EGG NOODLES, THIN SLICED BEEF, SAVORY BROTH, SNOWPEAS, GREEN ONIONS, HOMEMADE GARLIC CHILI OIL
CHILI OIL BEEF UDON
THAI SPICY SHRIMP SOUP
LEMONGRASS TAMARIND BROTH, 4 GULF SHRIMP, WHITE CELLO MUSHROOMS, TOMATOES, CILANTRO, RICE ON SIDE
THAI SPICY TOFU SOUP
LEMONGRASS TAMARIND BROTH, SOFT TOFU CHUNKS, WHITE CELLO MUSHROOMS, TOMATOES, CILANTRO, RICE ON SIDE
THAI SPICY CHICKEN SOUP
LEMONGRASS TAMARIND BROTH, SHREDDED CHICKEN BREAST, WHITE CELLO MUSHROOMS, TOMATOES, CILANTRO, RICE ON SIDE
LEMONGRASS & COCONUT
Creamy coconut milk with spicy tamarind broth, chicken, mushrooms, cilantro
CHICKEN SOUP
SHREDDED CHICKEN BREAST, SNOWPEAS, CARROTS, CILANTRO, JASMINE RICE, IN-HOUSE CHICKEN BONE BROTH
GINGER RAMEN
SAVORY BROTH, CHICKEN BREAST, GINGER, SNOWPEAS, SPROUTS, GREEN ONIONS
ANGRY UDON TOFU
TANGY AND SPICY TAMARIND BROTH, THICK UDON NOODLES, FRESH TOFU CUBES, MUSHROOMS, TOMATOES, CILANTRO
ANGRY UDON SHRIMP
TANGY AND SPICY TAMARIND BROTH, THICK UDON NOODLES, SIX JUMBO GULF SHRIMP, MUSHROOMS, TOMATOES, CILANTRO
ANGRY UDON CHICKEN
TANGY AND SPICY TAMARIND BROTH, THICK UDON NOODLES, SHREDDED CHICKEN, MUSHROOMS, TOMATOES, CILANTRO
MISO RAMEN
VEGAN MISO BROTH, EGG NOODLES, MUSHROOMS, SPROUTS, GREEN ONIONS, SNOW PEAS
LOGAN
SUPER LOGAN
KID SIZED CHICKEN FRIED RICE EVEN YOUR PICKY EATERS WILL ENJOY
JJ SLIPPERY NOODLES
OUR MOST POPULAR KID SIZED FLAT RICE NOODLES, SLICED CHICKEN BREAST, SOY
TEASER WONTON
SMALL WONTON SOUP. THREE PORK & SHRIMP FILLED WONTONS, SHREDDED BBQ PORK WITH IN-HOUSE BONE MADE PORK BROTH
BIG JIM CUP PHO
PHO BROTH, BEEF, FRESH RICE NOODLES, ONIONS, BASIL CILANTRO
"FLOOD 4" EGGROLLS
KID SIZED VERMICELLI NOODLES WITH EGGROLLS, CARROTS
TEASER CHICKEN SOUP
SMALL CHICKEN SOUP, CARROTS, HAND TORN CHICKEN BREAST JASMINE RICE OR VERMICELLI NOODLES WITH OUR IN-HOUSE BONE MADE CHICKEN BROTH
UPTOWN LAUREN
FLAT RICE NOODLES, SNOWPEAS, CARROTS, BROCCOLI
MEESO MEGAN
MINI MISO SOUP, EGG NOODLES, FRESH TOFU
SIMPLY BIRDY
ONE SCOOP JASMINE RICE WITH PAN-SEARED CHICKEN BREAST WITH A TOUCH OF PICKED CARROTS
KID VERM CHIX
KID VERM TOFU
KID VERM VEGGIES
A LA CARTE
SIDE VEGGIES
ALL OUR VEGGIES, YOU CHOOSE STYLE
SIDE WHITE RICE
SIDE NOODLES
XL, VERMICELLI, SMALL RICE NOODLE, EGG NOODLE, YOU CHOOSE
SIDE RICE
SIDE JASMINE RICE
SIDE ONE EGGROLL
ONE EGGROLL SHRIMP & PORK OR VEGETARIAN
SIDE ONE DUMPLING
ADD ONE DUMPLING, CHICKEN, PORK OR VEGGIE
ADD 4 WONTONS
ADD 4 WONTONS TO SOUP
SIDE PROTEIN
CUP CURRY BROTH
CUP PORK BROTH
CUP PHO BROTH
CUP CHICKEN BROTH
CUP MAMA BROTH
CUP MISO BROTH
SIDE BEEF TENDERLOIN
BEST DESSERTS EVER!
COCONUT CREAM CAKE
GENEROUS 2-LAYER MOIST COCONUT CREAM CHEESE BUTTERCREAM
YELLOW CAKE
CLASSIC YELLOW CAKE WITH CHOCOLATE ICING
TRES LECHES
YELLOW 3-MILK CAKE: EVAPORATED, CONDENSE AND WHOLE MILK. PURE BLISS
CARROT CAKE
THICK 2-LAYER CARROT CAKE
VEGAN CHOCOLATE CHIP
4” THICK VEGAN CHOCOLATE CHIP COOKIE WILL SURELY TAME YOUR AFTERNOON MONSTER
VEGAN PEANUT BUTTER
THICK 4” VEGAN PEANUT BUTTER COOKIE READY TO TAME YOUR HANGRY MONSTER
EVERYTHING BAR
BEST IN THE MARKET PROTEIN BAR LOCALLY MADE FILLED WITH PECANS, ALMONDS, RAISINS, CRANBERRIES, CHOCOLATE CHIPS, FLAX-SEEDS, ORGANIC OATS, MAPLE, AGAVE & CINNAMON.
|Sunday
|4:00 pm - 9:00 pm
|Monday
|4:00 pm - 9:00 pm
|Tuesday
|4:00 pm - 9:00 pm
|Wednesday
|4:00 pm - 9:00 pm
|Thursday
|4:00 pm - 9:00 pm
|Friday
|4:00 pm - 9:00 pm
|Saturday
|4:00 pm - 9:00 pm
Come in and enjoy!
602 E 20th St, Houston, TX 77008