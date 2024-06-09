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Joe's Giant Orange Cafe 3104 Cascade Blvd
3104 Cascade Blvd
Shasta Lake, CA 96019
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
BREAKFAST
CLASSIC BREAKFAST
BREAKFAST STEAKS
MEXICAN BREAKFAST
BREAKFAST SWEETS
OMELETS
LUNCH
BURGERS
SANDWICHES
SALADS
BURRITOS & TACOS
- CARNITAS BURRITO$15.29
- CHILE RELLENO BURRITO$16.29
- CARNE ASADA STEAK BURRITO$16.29
- SHRIMP TACOS$16.29
- TACOS AL PASTOR$15.29
- CEVICHE TOSTADAS$14.29
- CHILE COLORADO BURRITO$15.29
- CHICKEN ASADA BURRITO$15.29
- THREE TACOS JOSE$14.99
- TACO (A LA CARTE)$4.29
- FISH BURRITO$12.29
- CHIMICHANGA$15.29
- FISH TACOS$11.29
- BEAN & CHEESE BURRITO$10.29
- BARBACOA TACOS$14.29
- (1) VEGGIE TOSTADA$7.29
- TAQUITOS$13.29
- CARNE ASADA BURRITO (A LA CARTE)$14.29
- BURRITO (A LA CARTE)$13.29
- SHRIMP TACOS$15.99
MEXICAN SPECIALTIES
- CHILE RELLENO & CARNITAS$17.29
- CHILE COLORADO$16.29
- CARNITAS$16.29
- CARNE ASADA$16.29
- ENCHILADAS$15.29
- TAMALES$15.29
- CHILE VERDE$16.29
- CHICKEN A LA DIABLA$16.29
- SHRIMP A LA DIABLA$16.29
- SHRIMP AL MOJO DE AJO$16.29
- FAJITAS$20.29
- PORTUGUESE STEAK$19.29
- CHILE RELLENO$15.29
- TAMAL (A LA CARTE)$5.29
- ENCHILADA (A LA CARTE)$5.29
- (1) ENCHILADA & RICE/BEANS$11.29
- CHEESE QUESADILLA W/MEAT (A LA CARTE)$12.29
- QUESADILLA W/MEAT & SIDE$13.29
- BARBACOA PLATE$16.29
- SOPES$14.29
- CHILE RELLENO (A LA CARTE)$8.29
- 3 ENFRIJOLADAS$8.29
- 1 TOSTADA W/MEAT$8.29
- 2 TOSTADAS W/MEAT$13.29
- 2 VEGGIE TOSTADAS$12.29
DINNER
AMERICAN DINNERS
MEXICAN DINNERS
DESSERTS
DRINKS
- COFFEE$3.15
- SODA$3.35
- HOT CHOCOLATE$3.99
- APPLE JUICE$2.99
- CRANBERRY JUICE$2.99
- TOMATO JUICE$2.99
- GRAPEFRUIT JUICE$2.99
- CHOCOLATE MILK$2.99
- FRESH ORANGE JUICE$3.99
- ICED TEA$3.35
- RASPBERRY ICED TEA$3.35
- MILKSHAKES$7.99
- MILK$2.99
- ROOT BEER FLOAT$7.99
- KIDS-SODA$1.99
- KIDS-JUICE/MILK$2.99
- HOT TEA$3.15
- JARRITOS$2.99
- COKE (BOTTLE)$2.99
- ORANGE JUICE (REGULAR)$2.99
- LEMONADE$3.35
- TOGO CUP$0.50
SIDES
- BISCUITS & GRAVY$6.99
- 1/2 BISCUITS & GRAVY$4.99
- BREAKFAST MEATS$6.99
- OATMEAL$4.99
- EGGS-(2)$4.99
- EGG-(1)$2.50
- BEANS$3.99
- GUACAMOLE$4.29
- RICE$3.99
- CHILI BOWL$5.99
- COUNTRY SAUSAGE GRAVY$2.29
- FRENCH FRIES$3.99
- ONION RINGS$3.99
- GARDEN SALAD$5.00
- DOZEN TAMALES$32.00
- TORTILLAS$2.29
- ENCHILADA-A LA CARTE$5.29
- TAMAL-A LA CARTE$5.29
- CHILE RELLENO-A LA CARTE$8.29
- POTATO WEDGES-A LA CARTE$6.29
- POTATO SALAD$3.99
- COLESLAW-16 OZ$4.29
- RICE & BEANS$4.29
- HASH BROWNS$3.29
- COUNTRY POTATOES$3.29
- PANCAKE-A LA CARTE$3.99
- BAKED POTATO-A LA CARTE$5.29
- GUACAMOLE & SOUR CREAM$4.99
- SALSA(12OZ)$5.29
- 12 PC CHICKEN STRIPS$15.29
- MASHED POTATOES$5.29
- SOUR CREAM$2.00
- FRENCH TOAST-A LA CARTE$3.29
- TOAST$2.29
- SIDE OF SAUSAGE$6.99
- RANCH$1.29
- 1 LB CARNITAS$14.99
- SIDE OF BACON$6.99
- CHIPS & SALSA (4OZ)$3.29
- FRUIT$3.29
- COTTAGE CHEESE$3.29
- CHICKEN SOUP$12.29
- 6 TAMALES$16.29
- TO GO CUP$0.50
- PEACHES$3.29
- FRENCH TOAST (2 SLICES)$8.29
- 10 FROZEN SAUSAGE LINKS$6.99
- ORANGE CUP (white box 15oz)$12.00
- ORANGE CUP (brown Box 12oz)$8.00
All hours
|Sunday
|6:00 am - 2:00 pm
|Monday
|6:00 am - 8:00 pm
|Tuesday
|6:00 am - 8:00 pm
|Wednesday
|6:00 am - 8:00 pm
|Thursday
|6:00 am - 8:00 pm
|Friday
|6:00 am - 8:00 pm
|Saturday
|6:00 am - 8:00 pm
Restaurant info
Serving American and Mexican comfort food. You'll find we have a little bit of everything. Come in for some Fresh Orange Juice, and stay for the best Tacos, Omelets, and burgers in town.
Location
3104 Cascade Blvd, Shasta Lake, CA 96019
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