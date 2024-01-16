The Butcher's Daughter- Nolita Nolita - Restaurant
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19 Kenmare
New York, NY 10012
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Brunch
Brunch PASTRIES
- BANANA BREAD$5.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- BUTTERMILK BISCUIT$4.00
- CROISSANT$5.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- CHOCOLATE CHIP COOKIE$3.50
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- GRAPEFRUIT ALMOND BREAD$5.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- BROWNIE$4.50
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- CHOCOLATE CHIP MUFFIN$5.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- MOCHA POWER BAR$4.50
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- ASSORTED PASTRIES
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
Brunch ENTRÉE
- BUCKWHEAT PANCAKES$18.00
- SURFER'S BURRITO$18.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- THE BEST EGG SANDWICH$16.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- OG AVOCADO TOAST$18.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- GREEN CHILAQUILES$17.00
- JACKFRUIT CRAB CAKE BENEDICT$19.00
- THE COUNTRY BREAKFAST$20.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- MYKONOS BREAKFAST$20.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- CLASSIC BUTCHER'S BURGER$20.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- BAGEL CREAM CHEESE$13.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- BUTTERFLY BOWL$17.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- ACAI BOWL$15.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- SPICY KALE CAESAR$17.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- QUINOA + BROWN RICE BOWL$17.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- BRUNCH PIZZA$24.00
- MARGHERITA PIZZA$22.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- MIXED MUSHROOM PIZZA$25.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- ZUCCHINI PIZZA$24.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
DESSERTS
SIDES
- 1 EGG (OS)$3.00
- 2 EGGS (OS)$5.00
- 3 EGGS (OS)$7.00
- IMPOSSIBLE PATTY (OS)$6.00
- BACON (OS)$3.00
- TEMPEH (OS)$4.00
- TOFU (OS)$4.00
- YUBA PASTRAMI (OS)
- SOURDOUGH BREAD (OS)$4.00
- FOCACCIA BREAD (OS)$4.00
- SEEDED BREAD (OS)$4.00
- GF BREAD (OS)$4.00
- FRUIT (OS)$8.00
- AVOCADO (OS)$4.00
- BUTTER (OS)
- MAPLE SYRUP (OS)
- FRUIT PRESERVES (OS)
- GREEN SALAD (OS)$8.00
- OLIVE OIL (OS)
- WHIPPED CREAM (OS)
- MISC$0.01
Daytime
Daytime PASTRIES
- GRAPEFRUIT ALMOND BREAD$5.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- CHOCOLATE CHIP COOKIE$3.50
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- BROWNIE$4.50
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- CHOCOLATE CHIP MUFFIN$5.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- BUTTERMILK BISCUIT$4.00
- CROISSANT$5.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- MOCHA POWER BAR$4.50
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- BANANA BREAD$5.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- ASSORTED PASTRIES
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
Daytime APPS
Daytime ENTRÉE
- POPPY SEED WAFFLE$18.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- SURFER'S BURRITO$18.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- THE BEST EGG SANDWICH$16.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- BAGEL & LOX$17.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- BAGEL CREAM CHEESE$13.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- THE COUNTRY BREAKFAST$20.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- MYKONOS BREAKFAST$20.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- OG AVOCADO TOAST$18.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- BASIL BLT$17.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- PASTRAMI TOFU SANDWICH$18.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- CLASSIC BUTCHER'S BURGER$20.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- BUTTERFLY BOWL$17.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- ACAI BOWL$15.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- DAILY SOUP$10.00
- SPICY KALE CAESAR$17.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- AVOCADO & APPLE SALAD$17.00
- GARDEN COUS COUS$18.00
- MEDITERRANEAN FALAFEL$18.00
- PAD THAI$21.00
ON DAYTIME / EVENING
- MARGHERITA PIZZA$22.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- SPICY ITALIAN PIZZA$25.00
ON DAYTIME / EVENING
- MIXED MUSHROOM PIZZA$25.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- HOT HONEY & BEET PEPPERONI PIZZA$24.00
ON DAYTIME / EVENING
- ZUCCHINI PIZZA$24.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
DESSERTS
SIDES
- 1 EGG (OS)$3.00
- 2 EGGS (OS)$5.00
- 3 EGGS (OS)$7.00
- IMPOSSIBLE PATTY (OS)$6.00
- BACON (OS)$3.00
- TEMPEH (OS)$4.00
- TOFU (OS)$4.00
- YUBA PASTRAMI (OS)
- SOURDOUGH BREAD (OS)$4.00
- FOCACCIA BREAD (OS)$4.00
- SEEDED BREAD (OS)$4.00
- GF BREAD (OS)$4.00
- FRUIT (OS)$8.00
- AVOCADO (OS)$4.00
- BUTTER (OS)
- MAPLE SYRUP (OS)
- FRUIT PRESERVES (OS)
- GREEN SALAD (OS)$8.00
- OLIVE OIL (OS)
- WHIPPED CREAM (OS)
- MISC$0.01
Evening
Evening PASTRIES
- GRAPEFRUIT ALMOND BREAD$5.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- CHOCOLATE CHIP COOKIE$3.50
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- BROWNIE$4.50
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- CHOCOLATE CHIP MUFFIN$5.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- BUTTERMILK BISCUIT$4.00
- CROISSANT$5.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- MOCHA POWER BAR$4.50
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- BANANA BREAD$5.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- ASSORTED PASTRIES
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
Evening APPS
Evening ENTRÉE
- CRISPY MAITAKE$20.00
- FENNEL & JICAMA SALAD$18.00
- GRILLED BROCCOLINI$10.00
- CHARRED WHOLE ARTICHOKE$16.00
- CAULIFLOWER CACIO E PEPE$17.00
- GOLDEN BEET SALAD$17.00
- SPICY KALE CAESAR$17.00
ON BRUNCH / DAYTIME
- PAD THAI$21.00
ON DAYTIME / EVENING
- PAPPARDELLE$25.00
- FUSILLI$24.00
- SPRING VEGETABLE & TOFU GREEN CURRY$24.00
- CLASSIC BUTCHER'S BURGER$20.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- MARGHERITA PIZZA$22.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- SPICY ITALIAN PIZZA$25.00
ON DAYTIME / EVENING
- MIXED MUSHROOM PIZZA$25.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- ZUCCHINI PIZZA$24.00
ON BRUNCH / DAYTIME / EVENING
- HOT HONEY & BEET PEPPERONI PIZZA$24.00
ON DAYTIME / EVENING
DESSERTS
SIDES
- 1 EGG (OS)$3.00
- 2 EGGS (OS)$5.00
- 3 EGGS (OS)$7.00
- IMPOSSIBLE PATTY (OS)$6.00
- BACON (OS)$3.00
- TEMPEH (OS)$4.00
- TOFU (OS)$4.00
- YUBA PASTRAMI (OS)
- SOURDOUGH BREAD (OS)$4.00
- FOCACCIA BREAD (OS)$4.00
- SEEDED BREAD (OS)$4.00
- GF BREAD (OS)$4.00
- FRUIT (OS)$8.00
- AVOCADO (OS)$4.00
- BUTTER (OS)
- MAPLE SYRUP (OS)
- FRUIT PRESERVES (OS)
- GREEN SALAD (OS)$8.00
- OLIVE OIL (OS)
- WHIPPED CREAM (OS)
- MISC$0.01
NA Beverages
NA BEV
JUICES
- REBOOT JUICE 12 Oz$11.00
- PLAIN ORANGE JUICE 12 Oz$11.00
- PLAIN PINEAPPLE JUICE 12 Oz$11.00
- PLAIN GRAPEFRUIT JUICE 12 Oz$11.00
- #1 RED JUICE 12 Oz$11.00
- #2 ORANGE JUICE 12 Oz$11.00
- #3 YELLOW JUICE 12 Oz$11.00
- #4 GREEN JUICE 12 Oz$11.00
- #6 WATER FLOWER JUICE 12 Oz$11.00
- #8 HONEY BEE JUICE 12 Oz$11.00
- #10 PURE PASSION JUICE 12 Oz$11.00
- #13 GODDESS OF GREEN JUICE 12 Oz$11.00
- JUICE FLIGHT
COFFEE
SMOOTHIES
Cocktails & Spirits
COCKTAILS
LIQUOR
- ALB FARM VODKA (1.5 Oz)$12.00
Sub-Category: Vodka
- TITO'S (1.5 Oz)$14.00
Sub-Category: Vodka
- UNION GROVE VLY CREEK (1.5 Oz)$14.00
Sub-Category: Vodka
- KETEL ONE (1.5 Oz)$14.00
Sub-Category: Vodka
- CONCIERE (1.5 Oz)$12.00
Sub-Category: Gin
- DOROTHY PARKER (1.5 Oz)$15.00
Sub-Category: Gin
- BEEFEATER (1.5 Oz)$12.00
Sub-Category: Gin
- BARR HILL (1.5 Oz)$15.00
Sub-Category: Gin
- BACARDI SUPERIOR (1.5 Oz)$12.00
Sub-Category: Rum
- BACARDI 8 (1.5 Oz)$15.00
Sub-Category: Rum
- APPLETON ESTATE (1.5 Oz)$15.00
Sub-Category: Rum
- OLD FORESTER (1.5 Oz)$12.00
Sub-Category: Whiskey
- MICHTER'S BOURBON (1.5 Oz)$17.00
Sub-Category: Whiskey
- WOODFORD RESERVE (1.5 Oz)$18.00
Sub-Category: Whiskey
- RAGTIME RYE (1.5 Oz)$18.00
Sub-Category: Whiskey
- DEWAR'S WHITE (1.5 Oz)$15.00
Sub-Category: Whiskey
- TOKI (1.5 Oz)$16.00
Sub-Category: Whiskey
- ROTHMAN & WINTER CHERRY (2 Oz)$12.00
Sub-Category: Cordials
- FRUITFUL LYCHEE LIQUEUR (2 Oz)$12.00
Sub-Category: Cordials
- BOLS ELDERFLOWER (2 Oz)$12.00
Sub-Category: Cordials
- WALCHER ESPRESSO LIQUEUR (2 Oz)$12.00
Sub-Category: Cordials
- BADEL 1862, ANTIQUE PELINKOVAC (2 Oz)$12.00
Sub-Category: Cordials
- AELRED NECTARINE (2 OZ)$12.00
- CAZADORES BLANCO (1.5 Oz)$12.00
Sub-Category: Tequila
- LA GRITNOA REPOSADO (1.5 Oz)$16.00
Sub-Category: Tequila
- HERRADURA SILVER (1.5 Oz)$16.00
Sub-Category: Tequila
- HERRADURA ANEJO (1.5 Oz)$20.00
Sub-Category: Tequila
- VOLANS ULTRA PREMIUM BLANCO (1.5 OZ)$16.00
- VOLANS ULTRA PREMIUM REPOSADO (1.5 OZ)$20.00
- GRANJA NOMADA (1.5 Oz)$12.00
Sub-Category: Mezcal
- DEL MAGUEY VIDA (1.5 Oz)$14.00
Sub-Category: Mezcal
- YOLA JOVEN (1.5 Oz)$18.00
Sub-Category: Mezcal
- NOBLE COYOTE (1.5 OZ)$16.00
- DONDANTE POX ORIGINAL (1.5 OZ)$14.00
- FACCIA BRUTO GORINI (2 Oz)$15.00
Sub-Category: Bitters
- FACCIA BRUTTO APERITIVO (2 Oz)$12.00
Sub-Category: Bitters
- LO-FI GENTIAN AMARO (2 Oz)$12.00
Sub-Category: Bitters
- BRAULIO (2 Oz)$12.00
Sub-Category: Bitters
- FACCIA BRUTTO CENTERBE (2 OZ)$12.00
- FRANCOLI ANTICO FERNET NOVEIS (2 OZ)$12.00
- FRANCOLI ANTICO BITTER NOVEIS (2 OZ)$12.00
- LILLET ROSE (2 Oz)$12.00
Sub-Category: Aromatized
- DOLIN GENEPY (2 Oz)$14.00
Sub-Category: Aromatized
- COCCHI DI TORINO (2 Oz)$12.00
Sub-Category: Aromatized
- DOLIN DRY (2 Oz)$12.00
Sub-Category: Aromatized
- DOLIN ROUGE (2 Oz)$12.00
Sub-Category: Aromatized