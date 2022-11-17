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KART WHEEL

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200 General Daniel Ave #225

Danielsville, GA 30633

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PLAIN BAGEL
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RED VELVET CREAM CHEESE MUFFIN

COFFEE AND ESPRESSO

HOT DRIP COFFEE

$2.25

FRESH BREWED HOT COFFEE

ICED COFFEE

$3.25

COLD CHILLED ICED COFFEE

AMERICANO

$2.75

ESPRESSO AND HOT WATER

CAPPUCCINO

$3.50

ESPRESSO, STEAMED MILK, AND FOAM

ESPRESSO SHOT

$1.50

ESPRESSO SHOT

GRANDMAS COFFEE

$3.25

HALF COFFEE AND HALF HOT CHOCOLATE

HOT LATTE

$4.25

ESPRESSO AND CHOOSE OF STEAMED MILK WITH FOAM

ICED LATTE

$4.25

ESPRESSO AND CHOICE OF MILK OVER ICE, WITH SWEET FOAM

HOT COOKIE CRUMBLE LATTE

$5.25

VANILLA, CHOCOLATE, WHITE CHOCOLATE, WHITE CHOCOLATE SWEET CREAM

ICED COOKIE CRUMBLE LATTE

$5.25

VANILLA, CHOCOLATE, WHITE CHOCOLATE, WHITE CHOCOLATE SWEET CREAM

HOT STRAWBERRY CUPCAKE LATTE

$5.25

STRAWBERRY, CUPCAKE, VANILLA SWEET CREAM, STRAWBERRY SAUCE

ICED STRAWBERRY CUPCAKE LATTE

$5.25

STRAWBERRY, CUPCAKE, VANILLA SWEET CREAM, STRAWBERRY SAUCE

HOT SWEET HAZELNUT LATTE

$5.25

CARAMEL, HAZELNUT, CARAMEL SWEET CREAM, CARAMEL SAUCE

ICED SWEET HAZELNUT LATTE

$5.25

CARAMEL, HAZELNUT, CARAMEL SWEET CREAM, CARAMEL SAUCE

HOT CARAMEL MACCHIATO

$4.75

ESPRESSO, VANILLA SYRUP, CARAMEL SAUCE AND CHOICE OF STEAMED MILK

ICED CARAMEL MACCHIATO

$4.75

ESPRESSO, VANILLA SYRUP, CARAMEL SAUCE AND CHOICE OF STEAMED MILK

HOT MOCHA

$4.50

ESPRESSO, CHOICE OF SAUCE, CHOICE OF STEAMED MILK, WHIPPED CREAM AND SAUCE

ICED MOCHA

$4.50

ESPRESSO, CHOICE OF SAUCE, CHOICE OF MILK OVER ICE, WHIPPED CREAM AND SAUCE

HOT CHOCOLATE COVERED CHERRY MOCHA

$5.25

CHOCOLATE, CHERRY, WHIPPED CREAM, CHOCOLATE SAUCE, CHERRY

ICED CHOCOLATE COVERED CHERRY MOCHA

$5.25

CHOCOLATE, CHERRY, WHIPPED CREAM, CHOCOLATE SAUCE, CHERRY

HOT PEPPERMINT MOCHA

$5.25

WHITE CHOCOLATE, PEPPERMINT, WHIPPED CREAM, CHOCOLATE SPRINKLES

ICED PEPPERMINT MOCHA

$5.25

WHITE CHOCOLATE, PEPPERMINT, WHIPPED CREAM, CHOCOLATE SPRINKLES

HOT SALTED CARAMEL COCONUT MOCHA

$5.25

CARAMEL, TOFFEE NUT, WHIPPED CREAM, CARAMEL SAUCE

ICED SALTED CARAMEL COCONUT MOCHA

$5.25

CARAMEL, TOFFEE NUT, WHIPPED CREAM, CARAMEL SAUCE

SHOT IN THE DARK

$3.00

TWO SHOTS OF ESPRESSO WITH COFFEE

SHOOOT YA!

$4.00

THREE SHOTS OF ESPRESSO WITH COFFEE

BLENDED ICED COFFEE

CARAMEL BLENDED ICED COFFEE

$4.00

BLENDED CARAMEL ICED COFFEE WITH WHIPPED CREAM AND CARAMEL SAUCE

CHOCOLATE PEANUT BUTTER BLENDED ICED COFFEE

$4.00

CHOCOLATE PEANUT BUTTER BLENDED ICED COFEE WITH WHIPPED CREAM AND CHOCOLATE SAUCE

COFFEE BLENDED ICED COFFEE

$4.00

COFFEE BLENDED ICED COFFEE WITH WHIPPED CREAM AND CHOICE OF SAUCE

JAVA CHIP BLENDED ICED COFFEE

$4.00

JAVA CHIP BLENDED ICED COFFEE WITH WHIPPED CREAM AND CHOCOLATE SAUCE

MINT CHOCOLATE CHIP BLENDED ICED COFFEE

$4.00

MINT CHOCOLATE CHIP BLENDED ICED COFFEE WITH WHIPPED CREAM AND CHOCOLATE SAUCE

MOCHA BLENDED ICED COFFEE

$4.00

MOCHA BLENDED ICED COFFEE WITH WHIPPED CREAM AND CHOCOLATE SAUCE

VANILLA LATTE BLENDED ICED COFFEE

$4.00

VANILLA LATTE BLENDED ICED COFFEE WITH WHIPPED CREAM AND VANILLA SAUCE

WHITE CHOCOLATE BLENDED ICED COFFEE

$4.00

WHITE CHOCOLATE BLENDED ICED COFFEE WITH WHIPPED CREAM AND WHITE CHOCOLATE SAUCE

COLD BREW

COLD BREW

$3.50

COLD BREW ORIGINAL

COCONUT MILK TEA COLD BREW WITH BOBA

$5.00

COLD BREW MIXED WITH MILK TEA POWDER, COCONUT MILK, AND TARO BOBA

COLD BREW ICE CREAM FLOAT

$6.50

20 OZ COLD BREW WITH CHOCOLATE OR VANILLA ICE CREAM, WHIPPED CREAM, AND CHOICE OF SAUCE

CUCUMBER SPLASH COLD BREW

$4.75

COLD BREW, MATCHA, CUCUMBER, COCONUT MILK

HONEY CINNAMON COLD BREW

$4.25

CINNAMON, HONEY, ALMOND MILK, HONEY NUT SWEET FOAM

LAVENDER VANILLA COLD BREW

$4.25

LAVENDER, VANILLA, VANILLA SWEET CREAM

LEMON PEPPER COLD BREW

$4.75

COLD BREW, LEMONADE, CHILI PEPPER BOBA

PUMPKIN BRULEE COLD BREW

$4.25

PUMPKIN SPICE, TOFFEE NUT, COLD FOAM, GRAHAM CRACKER CRUMBLES

SALTED CARAMEL WHITE MOCHA COLD BREW

$4.50

WHITE CHOCOLATE, SALTED COLD FOAM, CARAMEL

SWEET CHERRY PIE COLD BREW

$4.25

VANILLA, CHERRY, COLD FOAM, VANILLA SAUCE AND CHERRY ON TOP

TOASTED COCONUT COLD BREW

$4.25

TOASTED MARSHMALLOW, COCONUT MILK, COLD FOAM, COCONUT SHAVINGS

YING YANG COLD BREW

$4.25

COLD BREW, BLACK TEA, SWEETENER

BUBBLE TEAS

BANANA BUBBLE TEA

$5.25

SERVED WITH STRAWBERRY BOBA

BLACK SUGAR BUBBLE TEA

$5.25

SERVED WITH CRYSTAL TARO BOBA

DRAGON FRUIT BUBBLE TEA

$5.25

SERVED WITH DRAGON FRUIT BOBA

HONEYDEW BUBBLE TEA

$5.25

SERVED WITH KIWI BOBA

LYCHEE BUBBLE TEA

$5.25

SERVED WITH LYCHEE BOBA

MATCHA BUBBLE TEA

$5.25

SERVED WITH MATCHA BOBA

PASSION FRUIT BUBBLE TEA

$5.25

SERVED WITH PASSION FRUIT BOBA

PEACH BUBBLE TEA

$5.25

SERVED WITH PEACH BOBA

PINEAPPLE BUBBLE TEA

$5.25

SERVED WITH PASSION FRUIT BOBA

STRAWBERRY BUBBLE TEA

$5.25

SERVED WITH STRAWBERRY BOBA

TIGER SUGAR MILK BUBBLE TEA

$5.25

SERVED WITH CHERRY BLOSSOM BOBA

WINTERMELON BUBBLE TEA

$5.25

SERVED WITH KIWI BOBA

CHAI TEA LATTES

CARAMEL CHAI TEA LATTE

$3.50

SERVED HOT, ICED OR BLENDED

CHOCOLATE CHAI TEA LATTE

$3.50

SERVED HOT, ICED OR BLENDED

DECAF SPICED CHAI TEA LATTE

$3.50

SERVED HOT, ICED OR BLENDED

GREEN TEA CHAI TEA LATTE

$3.50

SERVED HOT, ICED OR BLENDED

PUMPKIN PIE CHAI TEA LATTE

$3.50

SERVED HOT, ICED OR BLENDED

RASPBERRY CHAI TEA LATTE

$3.50

SERVED HOT, ICED OR BLENDED

SPICED CHAI TEA LATTE

$3.50

SERVED HOT, ICED OR BLENDED

VANILLA CHAI TEA LATTE

$3.50

SERVED HOT, ICED OR BLENDED

HOT TEAS & CIDERS

CHAMOMILE APPLE PIE TEA

$3.50

BIRON ARTISAN TEAS ARE ORGANIC FULL LEAF TEAS AND TISANES

CHERRY BLOSSOM GREEN TEA

$3.50

BIRON ARTISAN TEAS ARE ORGANIC FULL LEAF TEAS AND TISANES

EARL GREY GOLD BLACK TEA

$3.50

BIRON ARTISAN TEAS ARE ORGANIC FULL LEAF TEAS AND TISANES

MOROCCAN MINT GREEN TEA

$3.50

BIRON ARTISAN TEAS ARE ORGANIC FULL LEAF TEAS AND TISANES

PEACH HONEYBUSH TEA

$3.50

BIRON ARTISAN TEAS ARE ORGANIC FULL LEAF TEAS AND TISANES

SOUTHERN PECAN GREEN TEA

$3.50

BIRON ARTISAN TEAS ARE ORGANIC FULL LEAF TEAS AND TISANES

LONDON FOG

$4.00

BLACK TEA STEEPED WITH VANILLA AND STEAMED MILK

SPICED APPLE CIDER

$4.00

OUR SPECIAL BLEND OF DECAF SPICED CHAI TEA AND APPLE JUICE

ICED TEAS

BLACK ICED TEA UNSWEETENED

$3.50

UNSWEETENED BLACK ICED TEA

PEACH ICED TEA UNSWEETENED

$3.50

UNSWEETENED PEACH ICED TEA

CHERRY LIMEADE ICED TEA

$4.00

BLACK TEA, CHERRY, LIME

HAWAIIAN ICED TEA

$4.25

BLACK TEA, PINEAPPLE, COCONUT MILK

ORANGE ZEST ICED TEA

$4.00

BLACK TEA, LEMON, LIME, ORANGE, ALMOND MILK

PEACH SCHNAPPS ICED TEA

$4.25

PEACH TEA, HONEY, ORANGE, HALF & HALF

SWEET ICED TEA

$4.00

BLACK OR PEACH TEA, SWEETENER

ZOE ICED TEA

$4.00

PEACH TEA, DRAGON FRUIT, SWEETENER

FRAPPES

COCONUT FRAPPE

$4.00

CAFFEINE FREE TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND SHREDDED COCONUT

COOKIES & CREAM FRAPPE

$4.00

CAFFEINE FREE TOPPED WITH WHIPPED CREAM, CHOCOLATE SAUCE AND SPRINKLES

COTTON CANDY FRAPPE

$4.00

CAFFEINE FREE TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND SHIMMER

FROZEN HOT CHOCOLATE FRAPPE

$4.00

CAFFEINE FREE TOPPED WITH WHIPPED CREAM, CHOCOLATE SAUCE AND SPRINKLES

GREEN TEA FRAPPE

$4.00

CAFFEINE FREE TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND SHIMMER

HORCHATA FRAPPE

$4.00

CAFFEINE FREE TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND SHIMMER

ORANGE CREAM FRAPPE

$4.00

CAFFEINE FREE TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND SHIMMER

SALTED CARAMEL COCONUT FRAPPE

$4.75

CAFFEINE FREE VANILLA FRAPPE, SALTED CARAMEL SYRUP, COCONUT MILK TOPPED WITH WHIPPED CREAM, SALTED CARAMEL SAUCE AND COCONUT SHAVINGS

SMORES FRAPPE

$4.75

CAFFEINE FREE FROZEN HOT CHOCOLATE FRAPPE, TOASTED MARSHMALLOW SYRUP, OAT MILK TOPPED WITH WHIPPED CREAM, CHOCOLATE SAUCE AND CRUSHED GRAHAM CRACKERS

STRAWBERRY SHORTCAKE FRAPPE

$4.75

CAFFEINE FREE VANILLA FRAPPE, STRAWBERRY SYRUP, WHOLE MILK TOPPED WITH WHIPPED CREAM, VANILLA SAUCE AND STRAWBERRIES & CREAM GUMMI'S

TARO FRAPPE

$4.00

CAFFEINE FREE TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND SHIMMER

THAI TEA FRAPPE

$4.00

CAFFEINE FREE TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND SHIMMER

VANILLA BEAN FRAPPE

$4.00

CAFFEINE FREE TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND VANILLA SAUCE

HOT 'CHOCOLATE'

CARAMEL HOT CHOCOLATE

$3.50

TOPPED WITH MINI MARSHMALLOWS

FRENCH VANILLA HOT CHOCOLATE

$3.50

TOPPED WITH MINI MARSHMALLOWS

HAZELNUT HOT CHOCOLATE

$3.50

TOPPED WITH MINI MARSHMALLOWS

PEPPERMINT HOT CHOCOLATE

$3.50

TOPPED WITH MINI MARSHMALLOWS

PUMPKIN SPICE HOT CHOCOLATE

$3.50

TOPPED WITH MINI MARSHMALLOWS

SALTED CARAMEL HOT CHOCOLATE

$3.50

TOPPED WITH MINI MARSHMALLOWS

SWISS CHOCOLATE HOT CHOCOLATE

$3.50

TOPPED WITH MINI MARSHMALLOWS

TOASTED MARSHMALLOW HOT CHOCOLATE

$3.50

TOPPED WITH MINI MARSHMALLOWS

TOFFEE NUT HOT CHOCOLATE

$3.50

TOPPED WITH MINI MARSHMALLOWS

VANILLA HOT CHOCOLATE

$3.50

TOPPED WITH MINI MARSHMALLOWS

WHITE CHOCOLATE HOT CHOCOLATE

$3.50

TOPPED WITH MINI MARSHMALLOWS

SUGAR FREE CARAMEL HOT CHOCOLATE

$3.50

SUGAR FREE CHOCOLATE HOT CHOCOLATE

$3.50

SUGAR FREE HAZELNUT HOT CHOCOLATE

$3.50

SUGAR FREE VANILLA HOT CHOCOLATE

$3.50

LOTUS ENERGY DRINKS

BUILD YOUR OWN LOTUS

$4.25

PICK YOUR LOTUS ENERGY AND ADD UP TO 3 OF YOUR FAVORITE FLAVORS. BUILD YOUR FAVORITE DRINK BY ADDING IN POWER UP, SUPER CREAM, AND MORE

AIRHEAD LOTUS

$4.50

WHITE LOTUS, BLUE RASPBERRY, CHERRY, GREEN APPLE, AIRHEAD CANDY

BLUE SKIES LOTUS ENERGY WHIP

$5.25

BLUE LOTUS, CUCUMBER, COTTON CANDY, SUPER CREAM TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND BLUE PEARL SHIMMER

BONFIRE LOTUS ENERGY WHIP

$5.25

BLUE LOTUS, BLUE RASPBERRY, TOASTED MARSHMALLOW, SUPER CREAM TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND MINI MARSHMALLOWS

CARIBBEAN PALMER LOTUS

$4.50

SUPER TEA LOTUS, PEACH, ORANGE, TOPPED WITH LEMONADE

CHERRIES & CREAM LOTUS ENERGY WHIP

$5.50

PINK LOTUS, CHERRY, SUPER CREAM TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND CHERRY BLOSSOM BOBA

CLOUD 9 LOTUS

$5.25

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DRAGONFLY LOTUS

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PINK LOTUS, DRAGON FRUIT, LEMON, WITH DRAGON FRUIT BOBA

GEORGIA PEACH LOTUS ENERGY WHIP

$5.25

PINK LOTUS, PEACH, HONEY, SUPER CREAM TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND PEACH RINGS

HAWAII 5.0 LOTUS

$5.25

BLUE LOTUS, BLUE RASPBERRY, COCONUT, SUPER CREAM TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND SHREDDED COCONUT

ISLAND BREEZE LOTUS ENERGY WHIP

$5.25

LEMONADE LOTUS, PINA COLADA, SUPER CREAM TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND SHREDDED COCONUT

JOLLY RANCHER LOTUS

$5.25

BLUE LOTUS, KIWI, APPLE, KIWI BOBA

LAVENDER ESCAPE LOTUS ENERGY WHIP

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MANGO TANGO LOTUS

$4.75

SUPER TEA LOTUS, CANTALOUPE, MANGO, ORANGE SHIMMER

ORANGE DREAM LOTUS ENERGY WHIP

$5.25

WHITE LOTUS, ORANGE CREAMSICLE, SUPER CREAM TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND ORANGE SHIMMER

PURPLE RAIN LOTUS

$4.50

WHITE LOTUS, DESERT PEAR, PURPLE SHIMMER

RAZBERRY BLEND LOTUS ENERGY WHIP

$5.50

WHITE LOTUS, BLUE RASPBERRY, RASPBERRY, SUPER CREAM TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND BLUEBERRY BOBA

SHARK BAIT LOTUS

$4.50

BLUE LOTUS, STRAWBERRY, BLUE GUMMI SHARK

STRAWBERRY SWIRL LOTUS ENERGY WHIP

$5.25

PINK LOTUS, STRAWBERRY, SUPER CREAM TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND STRAWBERRIES & CREAM GUMMI'S

UPSIDE DOWN PINEAPPLE LOTUS

$5.00

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LOTUS LEMONADES & SPRITZERS

LOTUS ENERGY LEMONADE

$4.25

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APPLE BERRY LOTUS SPRITZER

$3.75

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COCO MELON LOTUS SPRITZER

$3.75

COCONUT, WATERMELON CAFFEINE FREE

PARADISE PUNCH LOTUS SPRITZER

$3.75

KIWI, PINEAPPLE CAFFEINE FREE

SUNRISE LOTUS SPRITZER

$3.75

CHERRY, ORANGE CAFFEINE FREE

TANGY PEAR LOTUS SPRITZER

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MATCHA

CUCUMBER SPLASH

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GINGER MATCHA

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HONEY MATCHA LATTE

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MATCHA LEMONADE

$4.25

MATCHA LEMONADE

RASPBERRY MATCHA

$4.50

MATCHA, RASPBERRY, VANILLA

SMOOTHIES

BANANA SMOOTHIE

$4.00

BANANA FRUIT SMOOTHIE

DRAGON FRUIT SMOOTHIE

$4.00

DRAGON FRUIT SMOOTHIE

HONEYDEW SMOOTHIE

$4.00

HONEYDEW FRUIT SMOOTHIE

LEMON SMOOTHIE

$4.00

LEMON FRUIT SMOOTHIE

LYCHEE SMOOTHIE

$4.00

LYCHEE SMOOTHIE

PASSION FRUIT SMOOTHIE

$4.00

PASSION FRUIT SMOOTHIE

PEACH SMOOTHIE

$4.00

PEACH FRUIT SMOOTHIE

PINEAPPLE SMOOTHIE

$4.00

PINEAPPLE FRUIT SMOOTHIE

STRAWBERRY BANANA SMOOTHIE

$4.00

STRAWBERRY BANANA FRUIT SMOOTHIE

STRAWBERRY SMOOTHIE

$4.00

STRAWBERRY FRUIT SMOOTHIE

WINTERMELON SMOOTHIE

$4.00

WINTERMELON SMOOTHIE

BAGELS

PLAIN BAGEL

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10 CT CHOCOLATE COVERED ESPRESSO BEANDS, 3 MINI CINNAMON ROLLS, 1 CHOCOLATE CHIP BROWNIE

All hours
SundayClosed
Monday6:30 am - 6:00 pm
Tuesday6:30 am - 6:00 pm
Wednesday6:30 am - 6:00 pm
Thursday6:30 am - 6:00 pm
Friday6:30 am - 6:00 pm
Saturday7:30 am - 2:00 pm
Restaurant info

We serve coffee, but we’re not your typical coffee shop. Inspired by seeing a need in our hometown, aka: No Coffee Shop in Danielsville, and our focus on helping to put the power of our community to work, the vision of KART WHEEL Coffee started to come to life. Our mission is to not just serve great coffee, but to help empower everyone that visits our shop. Our motto is, “When you leave our shop you’re going to love your coffee, and love yourself.” We’re excited to get to know ya!

Location

200 General Daniel Ave #225, Danielsville, GA 30633

Directions

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