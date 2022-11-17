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KART WHEEL
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200 General Daniel Ave #225
Danielsville, GA 30633
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PINK LOTUS, STRAWBERRY, SUPER CREAM TOPPED WITH WHIPPED CREAM AND STRAWBERRIES & CREAM GUMMI'S
UPSIDE DOWN PINEAPPLE LOTUS
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APPLE BERRY LOTUS SPRITZER
APPLE, STRAWBERRY CAFFEINE FREE
COCO MELON LOTUS SPRITZER
COCONUT, WATERMELON CAFFEINE FREE
PARADISE PUNCH LOTUS SPRITZER
KIWI, PINEAPPLE CAFFEINE FREE
SUNRISE LOTUS SPRITZER
CHERRY, ORANGE CAFFEINE FREE
TANGY PEAR LOTUS SPRITZER
DESERT PEAR, LIME CAFFEINE FREE
MATCHA
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LYCHEE SMOOTHIE
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|6:30 am - 6:00 pm
|Wednesday
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|Thursday
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|Friday
|6:30 am - 6:00 pm
|Saturday
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We serve coffee, but we’re not your typical coffee shop. Inspired by seeing a need in our hometown, aka: No Coffee Shop in Danielsville, and our focus on helping to put the power of our community to work, the vision of KART WHEEL Coffee started to come to life. Our mission is to not just serve great coffee, but to help empower everyone that visits our shop. Our motto is, “When you leave our shop you’re going to love your coffee, and love yourself.” We’re excited to get to know ya!
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