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Pizza
Italian
Bars & Lounges

Katie's Pizza & Pasta Osteria- Rock Hill

1,420 Reviews

$$

9568 Manchester

St. Louis, MO 63119

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

FIORI ARRABIATA
FAMOUS FRIED ARTICHOKE SALAD
EZZO PEPPERONI

GIFT CARDS

$25 GIFT CARD

$25 GIFT CARD

$25.00

$25 RESTAURANT GIFT CARD

$50 GIFT CARD + FREE PASTA

$50 GIFT CARD + FREE PASTA

$50.00

$50 RESTAURANT GIFT CARD + FREE LB OF PASTA

$100 GIFT CARD + $20 BONUS + FREE PASTA

$100 GIFT CARD + $20 BONUS + FREE PASTA

$100.00

$100 GIFT CARD + FREE $20 BONUS GIFT CARD + FREE LB OF PASTA

APPETIZERS

NEAPOLITAN MEATBALLS

NEAPOLITAN MEATBALLS

$17.00

PORK & BEEF MEATBALLS + SAN MARZANO RED + PARMIGIANO + PINE NUTS *Meatballs contain pine nuts, bread crumb, and parmigiano*

FAMOUS FRIED ARTICHOKES

FAMOUS FRIED ARTICHOKES

$16.00

ROMAN FRIED ARTICHOKES + AGED BALSAMIC + STRACCIATELLA

ARTICHOKE TOASTED RAVIOLI

ARTICHOKE TOASTED RAVIOLI

$16.00

BASIL PINE NUT PESTO + PARMIGIANO

CHARRED CAULIFLOWER

CHARRED CAULIFLOWER

$15.00

LEMON PRESERVE + PECORINO

CANNELLINI BEAN DIP

CANNELLINI BEAN DIP

$12.00

PIZZA BIANCA + CANNELINNI BEAN DIP

BREAD SERVICE

BREAD SERVICE

$6.00

PIZZA BIANCA + OLIO NUOVO + SEA SALT

EGGPLANT PARMIGIANO

EGGPLANT PARMIGIANO

$18.00

PARMIGIANO CRUSTED EGGPLANT+ SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE

ROLANDO'S MERRY CHRISTMAS CHICKEN NOODLE SOUP

$11.00

CHRISTMAS TREE NOODLES + CHICKEN BROTH + PARMIGIANO REGGIANO + LEMON

CRAB ARANCINI

CRAB ARANCINI

$20.00

CRAB CARNAROLI RISOTTO + SPRING ONION + MEYER LEMON & FENNEL SLAW + LABNEH

FRITTO CALAMARI

$19.00

FRIED CALAMARI + FRIED LEMON + CALABRIAN CHILI SAN MARZANO RED SAUCE + LEMON GREMOLATA

BEETS & WHIPPED RICOTTA

$18.00

BEETS + CAMPAGNA BUFFALO RICOTTA + PISTACHIO PESTO + POMEGRANATE + PICKLED KUMQUAT + PIZZA BIANCA

MUSSELS EN BRODO

$25.00

MUSSELS + SAFFRON TOMATO BRODO + NDUJA + CROSTINI

BURRATA BLACK GARLIC "BREAD"

$20.00

BURRATA + BLACK GARLIC + ROASTED GARLIC + SHAVED GARLIC + PECORINO ROMANO + CHIVES

WILD BOAR RAGU & POLENTA

WILD BOAR RAGU & POLENTA

$26.00

RED WINE BRAISED WILD BOAR + ROSEMARY & FONTINA POLENTA + HEIRLOOM CARROTS + PARMIGINAO REGGIANO

BRUSSEL SPROUTS AGRODOLCE

$17.00

PAN ROASTED BRUSSELS SPROUTS + PANCETTA + SHALLOTS + CIPRIANI AGRODOLCE + CURRANTS + PINE NUTS

BLOOD ORANGE CURED SALMON

BLOOD ORANGE CURED SALMON

$20.00

ORA KING SALMON + CREME FRAICHE + CAPERBERRIES + DILL+ ARUGULA + PINT NUTS + CROSTINI

BURRATA

CHANTERELLE BURRATA

CHANTERELLE BURRATA

$24.00

CHANTERELLE MUSHROOM AGRODOLCE + BURRATA + CROSTINI

PERSIMMON & PROSCIUTTO BURRATA

$20.00

WOOD OVEN ROASTED PERSIMMONS + PROSCIUTTO DO PARMA + BURRATA + PISTACHIOS + WILDFLOWER HONEY

SALADS

FAMOUS FRIED ARTICHOKE SALAD

FAMOUS FRIED ARTICHOKE SALAD

$19.00

ROMAN FRIED ARTICHOKES + ROASTED ASPARAGUS + WILD SPRING GREENS + PISTACHIO + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + BALSAMIC VIN

INSALATA MISTA

INSALATA MISTA

$15.00

ARUGULA + PARMIGIANO REGGIANO + TOMATOES + PINE NUTS + BALSAMIC VINAIGRETTE

CALABRIAN KALE CAESAR

CALABRIAN KALE CAESAR

$19.00

SHAVED TUSCAN KALE + CALABRIAN CHILI CAESAR DRESSING + GARUM + FRIED CAPERS + CIABATTA CROUTONS + PARMIGIANO REGGIANO

TOM'S CHOPPED

TOM'S CHOPPED

$19.00

MARKET LETTUCE + SOPRESSATA SALAMI + WILD FENNEL + FONTINA + GARBANZO BEANS + CASTELVETRANO OLIVES + PECORINO ROMANO + RED WINE VINAIGRETTE

BLOOD ORANGE CITRUS

$21.00

ARUGULA + MARKET CITRUS + SHAVED FENNEL + KALAMATA OLIVES + PARMIGIANO REGGIANO + PISTACHIOS + LEMON VINAIGRETTE + AGED BALSAMIC

FIG & BEET SALAD

$19.00

SWISS CHARD + MULTICOLOR BEETS + KOHLRABI + GORGONZOLA + DRIED FIGS + WALNUTS + BALSAMIC VINAIGRETTE + WILDFLOWER HONEY

PASTA

FIORI ARRABIATA

FIORI ARRABIATA

$21.00

KATIE'S SIGNATURE FIORI NOODLE + SPICY ARRABIATA TOMATO SAUCE + WILD ARUGULA + MASCARPONE + PARMIGIANO REGGIANO

ARUGULA LASAGNETTE

$32.00

ARUGULA LASAGNETTE NOODLE + ROASTED CHANTERELLE MUSHROOMS + TALEGGIO FONDUTA + MUSHROOM JUS + PARMIGIANO REGGIANO + AGED BALSAMIC

SPAGHETTI & MEATBALLS

SPAGHETTI & MEATBALLS

$25.00

SPAGHETTI NOODLE + NEAPOLITAN MEATBALLS + SAN MARZANO RED SAUCE + TOASTED PINE NUTS + PARMIGIANO REGGIANO *Meatballs contain pine nuts, bread crumb, and parmigiano*

BLACK SPAGHETTI

BLACK SPAGHETTI

$34.00

SQUID INK SPAGHETTI + LEMON BUTTER + PRAWNS + SCALLOPS + CLAMS + CALABRIAN CHILI + PARSLEY GREMOLATA + SALMON ROE

LEMON PACCHERI

LEMON PACCHERI

$22.00

LEMON PACCHERI NOODLE + CHARRED CAULIFLOWER + LEMON BUTTER + CREAM + PISTACHIOS + PECORINO

LOBSTER BUCATINI

$39.00

BUCATINI NOODLE + LOBSTER + TOMATO BRODO + PEPERONCINO

BUTTERNUT SQUASH TRIANGOLI

$25.00

HAND-MADE BUTTERNUT SQUASH FILLED TRIANGOLI + SAGE BROWN BUTTER + APPLE MOSTARDA + PARMIGIANO REGGIANO + AGED BALSAMIC

TORTELLINI EN BRODO

$29.00

HAND-MADE PROSCIUTTO DI PARMA FILLED TORTELLINI + BONE BROTH + PARMIGIANO REGGIANO

FLOWER TRUFFLE RAVIOLI

$36.00

ROBIOLA FILLED RAVIOLI + PARMIGIANO REGGIANO + SHAVED TRUFFLES + TRUFFLE OIL

BAKED SPINACH & RICOTTA CANNELLONI

$27.00

HAND-ROLLED SPINACH CANNELLONI + BUFFALO RICCOTA + SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE + PARMIGIANO REGGIANO

FIAMA MAFALDA BOLOGNESE

$34.00

MAFALDA NOODLE + FIAMA BOLOGNESE + CALBRIAN CHILI + WHIPPED BUFFALO RICCOTA

BELINDA'S LEEK & GORGONZOLA PENNE TEGOLINI

$22.00

TEGOLINI PENNE NOODLE + ROASTED LEEKS + CHICKEN JUS + TOMATO + GORGONZOLA + PINE NUTS

PIZZA

MARGHERITA RED

MARGHERITA RED

$18.00

SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + FRESH BASIL + SEA SALT

MARGHERITA OLIO

MARGHERITA OLIO

$18.00

OLIO NUOVO + TOMATO + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + FRESH BASIL + SEA SALT

MARGHERITA EXTRA

MARGHERITA EXTRA

$23.00

SAN MARZANO RED SAUCE + BURRATA MOZZARELLA + PRISCIUTTO DI PARMA + WILD ARUGULA + FRESH BASIL

EZZO PEPPERONI

EZZO PEPPERONI

$22.00

OLIO NUOVO + STRACCIATELLA + EZZO PEPPERONI + WILDFLOWER HONEY + CALABRIAN CHILI PASTE

TED'S MEATBALL

TED'S MEATBALL

$22.00

SAN MARZANO RED SAUCE + NEAPOLITAN MEATBALLS + PINE NUTS + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + PARMIGIANO *Meatballs contain pine nuts, bread crumb, and parmigiano*

ROASTED CHICKEN

ROASTED CHICKEN

$21.00

ROASTED GARLIC + ROASTED CHICKEN + CARAMELIZED CIPOLLINI ONIONS + ROSEMARY + ARUGULA + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + AGED BALSAMIC

PEAR & PROSCIUTTO

PEAR & PROSCIUTTO

$21.00

OLIO NUOVO + PROSCIUTTO DI PARMA + TALEGGIO DOP + PEAR

PESTO QUATTRO FORMAGGIO

PESTO QUATTRO FORMAGGIO

$19.00

BASIL PINE NUT PESTO + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + FONTINA + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + PECORINO

SAUSAGE & BALSAMELLA

SAUSAGE & BALSAMELLA

$23.00

BALSAMELLA + FENNEL SAUSAGE + FONTINA + LEEK + CALBRESE PEPPER + PINE NUTS + FENNEL POLLEN

BLACK GARLIC & ARTICHOKE

BLACK GARLIC & ARTICHOKE

$21.00

BLACK GARLIC + KALE + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + ARTICHOKES + PARMIGIANO REGGIANO + LEMON + WILDFLOWER HONEY

TRUFFLE

$36.00

OLIO NUOVO + ROBIOLO + FONTINA + SEASONAL MUSHROOMS + ROASTED GARLIC + SHAVED WINTER TRUFFLES + TRUFFLE OIL

POTATO

$21.00

BALSAMELLA + FONTINA + PROSCIUTTO COTTO + FINGERLING POTATOES + ONION + PARMIGIANO REGGIANO + ROSEMARY

PANCETTA & PERSIMMON

$22.00

OLIO NUOVO + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + FONTINA + PANCETTA + PERSIMMONS + SHALLOTS + PARMIGIANO REGGIANO + ARUGULA + WILDFLOWER HONEY

ASPARAGUS & MEYER LEMON

$20.00

OLIO NUOVO + STRACCIATELLA + SWISS CHARD + MEYER LEMON + FIOR DI LATTE + ASPARAGUS + PINE NUTS + PARMIGIANO REGGIANO

BUILD YOUR OWN PIZZA

$14.00

KIDS MENU

KIDS CHEESE PIZZA

KIDS CHEESE PIZZA

$11.00
KIDS SAUSAGE PIZZA

KIDS SAUSAGE PIZZA

$11.00
KIDS PEPPERONI PIZZA

KIDS PEPPERONI PIZZA

$11.00
BUTTER NOODLE

BUTTER NOODLE

$11.00

SHORT NOODLE WITH BUTTER & CHEESE

RED NOODLE

RED NOODLE

$11.00

SHORT NOODLE WITH MARINARA & CHEESE

DESSERT

RICOTTA DONUTS

RICOTTA DONUTS

$14.00

MASCARPONE CREMA + WILDFLOWER HONEY + CACAO NIBS

TIRAMISU

TIRAMISU

$14.00

TIRAMISU + BERRIES

SINGLE SCOOP VANILLA GELATO

SINGLE SCOOP VANILLA GELATO

$7.00
DOUBLE SCOOP VANILLA GELATO

DOUBLE SCOOP VANILLA GELATO

$11.00
SINGLE SCOOP CHOCOLATE GELATO

SINGLE SCOOP CHOCOLATE GELATO

$7.00
DOUBLE SCOOP CHOCOLATE GELATO

DOUBLE SCOOP CHOCOLATE GELATO

$11.00
SINGLE SCOOP PISTACHIO GELATO

SINGLE SCOOP PISTACHIO GELATO

$7.00
DOUBLE SCOOP PISTACHIO GELATO

DOUBLE SCOOP PISTACHIO GELATO

$11.00

SINGLE SCOOP LEMON SORBET

$7.00

DOUBLE SCOOP LEMON SORBET

$11.00

GROCERY

FROZEN BURRATA MARGHERITA

FROZEN BURRATA MARGHERITA

$13.50

WOOD FIRED CRUST + SAN MARZANO TOMATO SAUCE + BURRATA MOZZARELLA CHEESE + FRESH BASIL + OLIO NUOVO + SEA SALT

FROZEN PEPPERONI

FROZEN PEPPERONI

$13.50

WOOD FIRED CRUST + OLIO NUOVO + EZZO PEPPERONI SALAMI + STRACCIATELLA MOZZARELLA + LOCAL MISSOURI HONEY GARNISH

FROZEN CHEESE

FROZEN CHEESE

$13.50

WOOD FIRED KPPO CRUST + SAN MARZANO TOMATO SAUCE + SHREDDED MOZZARELLA

FROZEN SAUSAGE MUSHROOM BACON

FROZEN SAUSAGE MUSHROOM BACON

$13.50

WOOD FIRED CRUST + OLIO NUOVO + ITALIAN SAUSAGE + SHIITAKE MUSHROOMS + BACON + PARMESAN + ROASTED GARLIC

FROZEN MEATBALL

FROZEN MEATBALL

$13.50

WOOD FIRED CRUST + SAN MARZANO RED SAUCE + NEAPOLITAN MEATBALLS + PINE NUTS + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + PARMIGIANO *Meatballs contain pine nuts, bread crumb, and parmigiano*

FROZEN BLACK GARLIC BURRATA CHEESE PIZZA

FROZEN BLACK GARLIC BURRATA CHEESE PIZZA

$13.50

WOOD FIRED CRUST + BLACK GARLIC + BURRATA + STRACCIATELLA + FRESH GARLIC + PECORINO + SEA SALT + CHIVES

FROZEN MARINARA PASTA BAKE

FROZEN MARINARA PASTA BAKE

$15.99
FROZEN LEMON CREME PASTA BAKE

FROZEN LEMON CREME PASTA BAKE

$15.99Out of stock
FROZEN ARRABIATA PASTA BAKE

FROZEN ARRABIATA PASTA BAKE

$15.99Out of stock
FIORI LB

FIORI LB

$10.00

1 POUND FIORI NOODLES

SPAGHETTI LB

SPAGHETTI LB

$10.00

1 POUND SPAGHETTI NOODLES

BLACK SPAGHETTI LB

BLACK SPAGHETTI LB

$10.00

1 POUND BLACK SPAGHETTI NOODLES

BUCATINI LB

BUCATINI LB

$10.00

1 POUND BUCATINI NOODLES

ARRABIATA SAUCE

ARRABIATA SAUCE

$10.00

16 OZ ARRABIATA SAUCE

PARMESAN CREAM SAUCE

PARMESAN CREAM SAUCE

$12.00

16 OZ PARMESAN CREAM SAUCE

SAN MARZANO RED SAUCE

SAN MARZANO RED SAUCE

$10.00

16 OZ SAN MARZANO RED SAUCE

PIZZA DOUGH

PIZZA DOUGH

$6.00

1 DOUGH BALL

CHEESE PIZZA KIT

CHEESE PIZZA KIT

$18.00

2 DOUGH BALLS + SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE MOZZARELLA

BULK BREAD

BULK BREAD

$24.00

4 X 12" ROUNDS + OLIO NUOVO + SEA SALT

BULK BAETJE FARMS GOAT CHEESE

BULK BAETJE FARMS GOAT CHEESE

$15.00

8 OZ BAETJE FARMS GOAT CHEESE

BULK BASIL PINE NUT PESTO

BULK BASIL PINE NUT PESTO

$15.00

8 OZ BASIL OINE NUT PESTO

BULK CALABRIAN PEPPERS

BULK CALABRIAN PEPPERS

$14.00

8 OZ CALABRIAN PEPPERS

BULK BURRATA MOZZARELLA

BULK BURRATA MOZZARELLA

$14.00

2 X 4 OZ MOZZARELLA BALLS

BULK CANNELLINI BEAN DIP

BULK CANNELLINI BEAN DIP

$10.00

16 OZ CANNELLINI BEAN DIP

BULK BLACK GARLIC BUTTER

BULK BLACK GARLIC BUTTER

$20.00

8 OZ BLACK GARLIC BUTTER

BULK CALABRIAN CHILI PASTE

BULK CALABRIAN CHILI PASTE

$7.00

2 OZ CALABRIAN CHILI PASTE

NA BEV

COKE

$3.50

DIET COKE

$3.50

DR. PEPPER

$3.50

SPRITE

$3.50

ROOTBEER

$3.50

TONIC

$3.50

LEMONADE

$3.50

ICED TEA

$3.50

CLUB SODA

$3.50

ORANGE JUICE

$3.50

PELLEGRINO

$4.00Out of stock

GINGER BEER

$3.50

MILK

$3.00
Lavender Kombucha

Lavender Kombucha

$8.00
Apple Kombucha

Apple Kombucha

$8.00
Ginger Kombucha

Ginger Kombucha

$8.00

ACCEPTANCE IS THE KEY

$12.00

SMARTEST GUY IN THE ROOM

$12.00

RED WINE

BTL SCAIA CORVINA

BTL SCAIA CORVINA

$42.00

Scaia Rosso, Veneto '18

BTL SUPREMUS TOSCANA

BTL SUPREMUS TOSCANA

$66.00

Supremus Toscana Rosso (Sangiovese, Cabernet, Merlot), Tuscany '16

BTL REQUIEM CABERNET

BTL REQUIEM CABERNET

$58.00

Requiem Cabernet Sauvignon, Columbia Valley '19

BTL PIKE ROAD PINOT NOIR

BTL PIKE ROAD PINOT NOIR

$54.00

Pike Road Pinot Noir, Willamette Valley ‘19

BTL FOLK RED BLEND

BTL FOLK RED BLEND

$46.00

Folk Machine 'Parts & Labor' Red Blend, CA '19

BTL GHAIA NERA

BTL GHAIA NERA

$52.00

Tascante 'Ghaia Nera' Etna Rosso, Siciliy '18

BTL ZARDINI VALPOLICELLA

BTL ZARDINI VALPOLICELLA

$58.00

Zardini Valpolicella, Veneto '18

BTL LA VALENTINA MONTEPULCIANO

BTL LA VALENTINA MONTEPULCIANO

$42.00

Li Veli 'Passamante', Puglia '20

BTL DIERBERG PINOT NOIR

$78.00

BTL COLLOSORBO BRUNELLO

$94.00

BTL KATIE'S SEASONAL TUSCAN RED

$46.00

BTL TASCANTE ETNA ROSSO

$50.00

BTL MARCHESI DI GRESY BARBARESCO

$104.00

BTL CASANOVA DI NERI ROSSO

$58.00

BTL KATIE'S SEASONAL NEBBIOLO

$66.00

WHITE WINE

BTL SCAIA BIANCO

BTL SCAIA BIANCO

$42.00

Scaia Bianco, Tre Venezie '20

BTL ALOIS LAGEDER PINOT GRIGIO

BTL ALOIS LAGEDER PINOT GRIGIO

$46.00

Alois Lageder Pinot Grigio, Alto Adige ‘20

BTL ROMBAUER CHARDONNAY

BTL ROMBAUER CHARDONNAY

$82.00
BTL PRA SOAVE 'OTTO'

BTL PRA SOAVE 'OTTO'

$54.00

Pra Soave 'Otto', Veneto '19

BTL TE-PA SAUVIGNON BLANC

BTL TE-PA SAUVIGNON BLANC

$50.00

Te-Pa Sauvignon Blanc, Marlborough ’20

BTL CROSSBARN CHARDONNAY

BTL CROSSBARN CHARDONNAY

$58.00

CrossBarn Chardonnay by Paul Hobbs, Sonoma '19

BTL FELSINA 'I SISTRI' CHARDONNAY

BTL FELSINA 'I SISTRI' CHARDONNAY

$70.00

Felsina 'I Sistri' Chardonnay, Tuscany '18

BTL ODDERO RIESLING

$66.00

BTL MARCO FELLUGA

$48.00

BTL LA SPINETTA

$54.00

BTL QUINTARELLI BIANCO

$92.00

BTL TRIONE SAUVIGNON BLANC

$60.00

BTL VIETTI MOSCATO

$46.00

ROSE

BTL TENUTA MONTETI ROSE

$50.00

CHAMPAGNE

BTL CHARLI LAMBRUSCO

BTL CHARLI LAMBRUSCO

$32.00

Chiarli “Amabile” Lambrusco. Emilia-Romagna, IT ‘NV

BTL FLOR PROSECCO

BTL FLOR PROSECCO

$44.00

Flor Prosecco Brut Rosé, Veneto ‘NV

MIRABELLO PROSECCO

$28.00
BTL CONTRATTO MILLESIMATO

BTL CONTRATTO MILLESIMATO

$72.00

Contratto 'Millesimato' Brut. IT '13

NA WINE

GRUVI "BUBBLY SECCO"

$10.00

CATERING

CATERING NEAPOLITAN MEATBALLS

CATERING NEAPOLITAN MEATBALLS

$70.00

PORK & BEEF MEATBALLS + SAN MARZANO RED + PARMIGIANO + PINE NUTS

CATERING ARTICHOKE TOASTED RAVIOLI

CATERING ARTICHOKE TOASTED RAVIOLI

$66.00

BASIL PINE NUT PESTO + PARMIGIANO

CATERING FAMOUS FRIED ARTICHOKES

CATERING FAMOUS FRIED ARTICHOKES

$66.00

ROMAN FRIED ARTICHOKES + AGED BALSAMIC + STRACCIATELLA

CATERING BLOOD ORANGE CURED SALMON

CATERING BLOOD ORANGE CURED SALMON

$82.00

ORA KING SALMON + CREME FRAICHE + CAPERBERRIES + DILL+ ARUGULA + PINT NUTS + CROSTINI

CATERING EGGPLANT PARMIGIANO

$74.00

PARMIGIANO CRUSTED EGGPLANT+ SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE

CATERING CANNELLINI BEAN DIP

CATERING CANNELLINI BEAN DIP

$50.00

PIZZA BIANCA

CATERING CHARRED CAULIFLOWER

CATERING CHARRED CAULIFLOWER

$62.00

LEMON PRESERVE + PECORINO

CATERING CRAB ARANCINI

$82.00

CATERING CHANTERELLE MUSHROOM BURRATA

$98.00

MOREL MUSHROOM AGRODOLCE + BURRATA + CROSTINI

CATERING PERSIMMON & PROSCIUTTO BURRATA

$84.00

WOOD OVEN ROASTED PERSIMMONS + PROSCIUTTO DI PARMA + BURRATA + PISTACHIOS + WILDFLOWER HONEY

CATERING WILD BOAR RAGU & POLENTA

$108.00

RED WINE BRAISED WILD BOAR + ROSEMARY & FONTINA POLENTA + HEIRLOOM CARROTS + PARMIGIANO REGGIANO

CATERING BRUSSELS SPROUTS AGRODOLCE

$72.00

PAN ROASTED BRUSSELS SPROUTS + PANCETTA + SHALLOTS + CIPRIANI AGRODOLCE + CURRANTS + PINE NUTS

CATERING FRITTO CALAMARI

$92.00

FRIED CALAMARI + FRIED LEMON + CALABRIAN CHILI SAN MARZANO RED SAUCE + LEMON GREMOLATA

CATERING MUSSELS EN BRODO

$104.00

MUSSELS + SAFFRON TOMATO BRODO + NDUJA + CROSTINI

CATERING BURRATA BLACK GARLIC BREAD

$84.00

BLACK GARLIC + BURRATA + ROASTED GARLIC + SHAVED GARLIC + PECORINO ROMANO + CHIVES

CATERING BEETS & WHIPPED RICOTTA

$76.00

BEETS + CAMPANIA BUFFALO RICOTTA + PISTACHIO PESTO + POMEGRANATE + PICKLED KUMQUAT + PIZZA BIANCA

CATERING ROLANDO'S MERRY CHRISTMAS CHICKEN NOODLE SOUP

$48.00

CHRISTMAS TREE NOODLES + CHICKEN BROTH + LEMON

CATERING INSALATA MISTA

CATERING INSALATA MISTA

$62.00

ARUGULA + PARMIGIANO REGGIANO + TOMATOES + PINE NUTS + BALSAMIC VINAIGRETTE

CATERING FAMOUS FRIED ARTICHOKE SALAD

CATERING FAMOUS FRIED ARTICHOKE SALAD

$78.00

ROMAN FRIED ARTICHOKES + ROASTED ASPARAGUS + WILD SPRING GREENS + PISTACHIO + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + BALSAMIC VIN

CATERING BLOOD ORANGE CITRUS SALAD

$88.00

ARUGULA + MARKET CITRUS + SHAVED FENNEL + KALAMATA OLIVES + PARMIGIANO REGGIANO + PISTACHIOS + LEMON VINAIGRETTE + AGED BALSAMIC

CATERING TOM'S CHOPPED SALAD

$78.00

CATERING FIG & BEET SALAD

$80.00

SWISS CHARD + MULTICOLOR BEETS + KOHLRABI + GORGONZOLA + DRIED FIGS + WALNUTS + BALSAMIC VINAIGRETTE + WILDFLOWER HONEY

CATERING FLOWER TRUFFLE RAVIOLI

$148.00

ROBIOLA FILLED RAVIOLI + PARMIGIANO REGGIANO + SHAVED TRUFFLES + TRUFFLE OIL

CATERING BELINDA'S LEEK & GORGONZOLA PENNE TEGOLINI

$92.00

TEGOLINI PENNE NOODLE + ROASTED LEEKS + CHICKEN JUS + TOMATO + GORGONZOLA + PINE NUTS

CATERING LEMON PACCHERI

CATERING LEMON PACCHERI

$90.00

LEMON STROZZAPRETI NOODLE + CHARRED CAULIFLOWER + LEMON BUTTER + CREAM + PISTACHIOS + PECORINO

CATERING BUTTERNUT SQUASH TRIANGOLI

$104.00

HAND-MADE BUTTERNUT SQUASH FILLED TRIANGOLI + SAGE BROWN BUTTER + APPLE MOSTARDA + PARMIGIANO REGGIANO + AGED BALSAMIC

CATERING LOBSTER BUCATINI

$160.00

BUCATINI NOODLE + LOBSTER + TOMATO BRODO + PEPERONCINO

CATERING SPAGHETTI & MEATBALLS

CATERING SPAGHETTI & MEATBALLS

$102.00

SPAGHETTI NOODLE + NEAPOLITAN MEATBALLS + SAN MARZANO RED SAUCE + TOASTED PINE NUTS + PARMIGIANO REGGIANO

CATERING TORTELLINI EN BRODO

$120.00

HAND-MADE PROSCIUTTO DI PARMA FILLED TORTELLINI + BONE BROTH + PARMIGIANO REGGIANO

CATERING FIORI ARRABIATA

CATERING FIORI ARRABIATA

$86.00

KATIE'S SIGNATURE FIORI NOODLE + SPICY ARRABIATA TOMATO SAUCE + WILD ARUGULA + MASCARPONE + PARMIGIANO REGGIANO

CATERING BAKED SPINACH & RICOTTA CANNELLONI

$112.00

HAND-ROLLED SPINACH CANNELLONI + BUFFALO RICOTTA + SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE + PARMIGIANO REGGIANO

CATERING BLACK SPAGHETTI

CATERING BLACK SPAGHETTI

$138.00

SQUID INK SPAGHETTI + LEMON BUTTER + PRAWNS + SCALLOPS + CLAMS + CALABRIAN CHILI + PARSLEY GREMOLATA + SALMON ROE

CATERING ARUGULA LASAGNETTE

$132.00

ARUGULA LASAGNETTE NOODLE + ROASTED CHANTERELLE MUSHROOMS + TALEGGIO FONDUTA + MUSHROOM JUS + PARMIGIANO REGGIANO + AGED BALSAMIC

CATERING FIAMA MAFALDA BOLOGNESE

$140.00

MAFALDA NOODLE + FIAMA BOLOGNESE + CALABRIAN CHILI + WHIPPED BUFFALO RICOTTA

CATERING RICOTTA DONUTS

CATERING RICOTTA DONUTS

$58.00

NUTELLA + CINNAMON SUGAR

CATERING TIRAMISU

CATERING TIRAMISU

$58.00

TIRAMISU + BERRIES

Attributes and Amenities
check markCasual
check markLive Music
check markCozy
check markKid-Friendly
check markGroups
check markWheelchair Accessible
check markGift Cards
check markTable Service
check markSolo Dining
check markSeating
check markReservations
check markDelivery
check markCurbside Pickup
check markParking
check markOnline Ordering
check markTV
check markHigh Chairs
check markCatering
check markOutdoor Seating
check markTakeout
All hours
Sunday9:00 am - 11:00 pm
Monday9:00 am - 11:00 pm
Tuesday9:00 am - 11:00 pm
Wednesday9:00 am - 11:00 pm
Thursday9:00 am - 11:00 pm
Friday9:00 am - 11:00 pm
Saturday9:00 am - 11:00 pm
Restaurant info

Rock Hill

Website

Location

9568 Manchester, St. Louis, MO 63119

Directions

Gallery
Katie's Pizza & Pasta Osteria image
Katie's Pizza & Pasta Osteria image
Katie's Pizza & Pasta Osteria image
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Olive and Oak
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O+O Pizza/The Clover & the Bee
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Olive and Oak - Events
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