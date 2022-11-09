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Katie's Pizza & Pasta Osteria- Rock Hill
1,420 Reviews
$$
9568 Manchester
St. Louis, MO 63119
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APPETIZERS
NEAPOLITAN MEATBALLS
PORK & BEEF MEATBALLS + SAN MARZANO RED + PARMIGIANO + PINE NUTS *Meatballs contain pine nuts, bread crumb, and parmigiano*
FAMOUS FRIED ARTICHOKES
ROMAN FRIED ARTICHOKES + AGED BALSAMIC + STRACCIATELLA
ARTICHOKE TOASTED RAVIOLI
BASIL PINE NUT PESTO + PARMIGIANO
CHARRED CAULIFLOWER
LEMON PRESERVE + PECORINO
CANNELLINI BEAN DIP
PIZZA BIANCA + CANNELINNI BEAN DIP
BREAD SERVICE
PIZZA BIANCA + OLIO NUOVO + SEA SALT
EGGPLANT PARMIGIANO
PARMIGIANO CRUSTED EGGPLANT+ SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE
ROLANDO'S MERRY CHRISTMAS CHICKEN NOODLE SOUP
CHRISTMAS TREE NOODLES + CHICKEN BROTH + PARMIGIANO REGGIANO + LEMON
CRAB ARANCINI
CRAB CARNAROLI RISOTTO + SPRING ONION + MEYER LEMON & FENNEL SLAW + LABNEH
FRITTO CALAMARI
FRIED CALAMARI + FRIED LEMON + CALABRIAN CHILI SAN MARZANO RED SAUCE + LEMON GREMOLATA
BEETS & WHIPPED RICOTTA
BEETS + CAMPAGNA BUFFALO RICOTTA + PISTACHIO PESTO + POMEGRANATE + PICKLED KUMQUAT + PIZZA BIANCA
MUSSELS EN BRODO
MUSSELS + SAFFRON TOMATO BRODO + NDUJA + CROSTINI
BURRATA BLACK GARLIC "BREAD"
BURRATA + BLACK GARLIC + ROASTED GARLIC + SHAVED GARLIC + PECORINO ROMANO + CHIVES
WILD BOAR RAGU & POLENTA
RED WINE BRAISED WILD BOAR + ROSEMARY & FONTINA POLENTA + HEIRLOOM CARROTS + PARMIGINAO REGGIANO
BRUSSEL SPROUTS AGRODOLCE
PAN ROASTED BRUSSELS SPROUTS + PANCETTA + SHALLOTS + CIPRIANI AGRODOLCE + CURRANTS + PINE NUTS
BLOOD ORANGE CURED SALMON
ORA KING SALMON + CREME FRAICHE + CAPERBERRIES + DILL+ ARUGULA + PINT NUTS + CROSTINI
BURRATA
SALADS
FAMOUS FRIED ARTICHOKE SALAD
ROMAN FRIED ARTICHOKES + ROASTED ASPARAGUS + WILD SPRING GREENS + PISTACHIO + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + BALSAMIC VIN
INSALATA MISTA
ARUGULA + PARMIGIANO REGGIANO + TOMATOES + PINE NUTS + BALSAMIC VINAIGRETTE
CALABRIAN KALE CAESAR
SHAVED TUSCAN KALE + CALABRIAN CHILI CAESAR DRESSING + GARUM + FRIED CAPERS + CIABATTA CROUTONS + PARMIGIANO REGGIANO
TOM'S CHOPPED
MARKET LETTUCE + SOPRESSATA SALAMI + WILD FENNEL + FONTINA + GARBANZO BEANS + CASTELVETRANO OLIVES + PECORINO ROMANO + RED WINE VINAIGRETTE
BLOOD ORANGE CITRUS
ARUGULA + MARKET CITRUS + SHAVED FENNEL + KALAMATA OLIVES + PARMIGIANO REGGIANO + PISTACHIOS + LEMON VINAIGRETTE + AGED BALSAMIC
FIG & BEET SALAD
SWISS CHARD + MULTICOLOR BEETS + KOHLRABI + GORGONZOLA + DRIED FIGS + WALNUTS + BALSAMIC VINAIGRETTE + WILDFLOWER HONEY
PASTA
FIORI ARRABIATA
KATIE'S SIGNATURE FIORI NOODLE + SPICY ARRABIATA TOMATO SAUCE + WILD ARUGULA + MASCARPONE + PARMIGIANO REGGIANO
ARUGULA LASAGNETTE
ARUGULA LASAGNETTE NOODLE + ROASTED CHANTERELLE MUSHROOMS + TALEGGIO FONDUTA + MUSHROOM JUS + PARMIGIANO REGGIANO + AGED BALSAMIC
SPAGHETTI & MEATBALLS
SPAGHETTI NOODLE + NEAPOLITAN MEATBALLS + SAN MARZANO RED SAUCE + TOASTED PINE NUTS + PARMIGIANO REGGIANO *Meatballs contain pine nuts, bread crumb, and parmigiano*
BLACK SPAGHETTI
SQUID INK SPAGHETTI + LEMON BUTTER + PRAWNS + SCALLOPS + CLAMS + CALABRIAN CHILI + PARSLEY GREMOLATA + SALMON ROE
LEMON PACCHERI
LEMON PACCHERI NOODLE + CHARRED CAULIFLOWER + LEMON BUTTER + CREAM + PISTACHIOS + PECORINO
LOBSTER BUCATINI
BUCATINI NOODLE + LOBSTER + TOMATO BRODO + PEPERONCINO
BUTTERNUT SQUASH TRIANGOLI
HAND-MADE BUTTERNUT SQUASH FILLED TRIANGOLI + SAGE BROWN BUTTER + APPLE MOSTARDA + PARMIGIANO REGGIANO + AGED BALSAMIC
TORTELLINI EN BRODO
HAND-MADE PROSCIUTTO DI PARMA FILLED TORTELLINI + BONE BROTH + PARMIGIANO REGGIANO
FLOWER TRUFFLE RAVIOLI
ROBIOLA FILLED RAVIOLI + PARMIGIANO REGGIANO + SHAVED TRUFFLES + TRUFFLE OIL
BAKED SPINACH & RICOTTA CANNELLONI
HAND-ROLLED SPINACH CANNELLONI + BUFFALO RICCOTA + SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE + PARMIGIANO REGGIANO
FIAMA MAFALDA BOLOGNESE
MAFALDA NOODLE + FIAMA BOLOGNESE + CALBRIAN CHILI + WHIPPED BUFFALO RICCOTA
BELINDA'S LEEK & GORGONZOLA PENNE TEGOLINI
TEGOLINI PENNE NOODLE + ROASTED LEEKS + CHICKEN JUS + TOMATO + GORGONZOLA + PINE NUTS
PIZZA
MARGHERITA RED
SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + FRESH BASIL + SEA SALT
MARGHERITA OLIO
OLIO NUOVO + TOMATO + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + FRESH BASIL + SEA SALT
MARGHERITA EXTRA
SAN MARZANO RED SAUCE + BURRATA MOZZARELLA + PRISCIUTTO DI PARMA + WILD ARUGULA + FRESH BASIL
EZZO PEPPERONI
OLIO NUOVO + STRACCIATELLA + EZZO PEPPERONI + WILDFLOWER HONEY + CALABRIAN CHILI PASTE
TED'S MEATBALL
SAN MARZANO RED SAUCE + NEAPOLITAN MEATBALLS + PINE NUTS + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + PARMIGIANO *Meatballs contain pine nuts, bread crumb, and parmigiano*
ROASTED CHICKEN
ROASTED GARLIC + ROASTED CHICKEN + CARAMELIZED CIPOLLINI ONIONS + ROSEMARY + ARUGULA + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + AGED BALSAMIC
PEAR & PROSCIUTTO
OLIO NUOVO + PROSCIUTTO DI PARMA + TALEGGIO DOP + PEAR
PESTO QUATTRO FORMAGGIO
BASIL PINE NUT PESTO + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + FONTINA + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + PECORINO
SAUSAGE & BALSAMELLA
BALSAMELLA + FENNEL SAUSAGE + FONTINA + LEEK + CALBRESE PEPPER + PINE NUTS + FENNEL POLLEN
BLACK GARLIC & ARTICHOKE
BLACK GARLIC + KALE + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + ARTICHOKES + PARMIGIANO REGGIANO + LEMON + WILDFLOWER HONEY
TRUFFLE
OLIO NUOVO + ROBIOLO + FONTINA + SEASONAL MUSHROOMS + ROASTED GARLIC + SHAVED WINTER TRUFFLES + TRUFFLE OIL
POTATO
BALSAMELLA + FONTINA + PROSCIUTTO COTTO + FINGERLING POTATOES + ONION + PARMIGIANO REGGIANO + ROSEMARY
PANCETTA & PERSIMMON
OLIO NUOVO + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + FONTINA + PANCETTA + PERSIMMONS + SHALLOTS + PARMIGIANO REGGIANO + ARUGULA + WILDFLOWER HONEY
ASPARAGUS & MEYER LEMON
OLIO NUOVO + STRACCIATELLA + SWISS CHARD + MEYER LEMON + FIOR DI LATTE + ASPARAGUS + PINE NUTS + PARMIGIANO REGGIANO
BUILD YOUR OWN PIZZA
KIDS MENU
DESSERT
RICOTTA DONUTS
MASCARPONE CREMA + WILDFLOWER HONEY + CACAO NIBS
TIRAMISU
TIRAMISU + BERRIES
SINGLE SCOOP VANILLA GELATO
DOUBLE SCOOP VANILLA GELATO
SINGLE SCOOP CHOCOLATE GELATO
DOUBLE SCOOP CHOCOLATE GELATO
SINGLE SCOOP PISTACHIO GELATO
DOUBLE SCOOP PISTACHIO GELATO
SINGLE SCOOP LEMON SORBET
DOUBLE SCOOP LEMON SORBET
GROCERY
FROZEN BURRATA MARGHERITA
WOOD FIRED CRUST + SAN MARZANO TOMATO SAUCE + BURRATA MOZZARELLA CHEESE + FRESH BASIL + OLIO NUOVO + SEA SALT
FROZEN PEPPERONI
WOOD FIRED CRUST + OLIO NUOVO + EZZO PEPPERONI SALAMI + STRACCIATELLA MOZZARELLA + LOCAL MISSOURI HONEY GARNISH
FROZEN CHEESE
WOOD FIRED KPPO CRUST + SAN MARZANO TOMATO SAUCE + SHREDDED MOZZARELLA
FROZEN SAUSAGE MUSHROOM BACON
WOOD FIRED CRUST + OLIO NUOVO + ITALIAN SAUSAGE + SHIITAKE MUSHROOMS + BACON + PARMESAN + ROASTED GARLIC
FROZEN MEATBALL
WOOD FIRED CRUST + SAN MARZANO RED SAUCE + NEAPOLITAN MEATBALLS + PINE NUTS + FIOR DI LATTE MOZZARELLA + PARMIGIANO *Meatballs contain pine nuts, bread crumb, and parmigiano*
FROZEN BLACK GARLIC BURRATA CHEESE PIZZA
WOOD FIRED CRUST + BLACK GARLIC + BURRATA + STRACCIATELLA + FRESH GARLIC + PECORINO + SEA SALT + CHIVES
FROZEN MARINARA PASTA BAKE
FROZEN LEMON CREME PASTA BAKE
FROZEN ARRABIATA PASTA BAKE
FIORI LB
1 POUND FIORI NOODLES
SPAGHETTI LB
1 POUND SPAGHETTI NOODLES
BLACK SPAGHETTI LB
1 POUND BLACK SPAGHETTI NOODLES
BUCATINI LB
1 POUND BUCATINI NOODLES
ARRABIATA SAUCE
16 OZ ARRABIATA SAUCE
PARMESAN CREAM SAUCE
16 OZ PARMESAN CREAM SAUCE
SAN MARZANO RED SAUCE
16 OZ SAN MARZANO RED SAUCE
PIZZA DOUGH
1 DOUGH BALL
CHEESE PIZZA KIT
2 DOUGH BALLS + SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE MOZZARELLA
BULK BREAD
4 X 12" ROUNDS + OLIO NUOVO + SEA SALT
BULK BAETJE FARMS GOAT CHEESE
8 OZ BAETJE FARMS GOAT CHEESE
BULK BASIL PINE NUT PESTO
8 OZ BASIL OINE NUT PESTO
BULK CALABRIAN PEPPERS
8 OZ CALABRIAN PEPPERS
BULK BURRATA MOZZARELLA
2 X 4 OZ MOZZARELLA BALLS
BULK CANNELLINI BEAN DIP
16 OZ CANNELLINI BEAN DIP
BULK BLACK GARLIC BUTTER
8 OZ BLACK GARLIC BUTTER
BULK CALABRIAN CHILI PASTE
2 OZ CALABRIAN CHILI PASTE
NA BEV
RED WINE
BTL SCAIA CORVINA
Scaia Rosso, Veneto '18
BTL SUPREMUS TOSCANA
Supremus Toscana Rosso (Sangiovese, Cabernet, Merlot), Tuscany '16
BTL REQUIEM CABERNET
Requiem Cabernet Sauvignon, Columbia Valley '19
BTL PIKE ROAD PINOT NOIR
Pike Road Pinot Noir, Willamette Valley ‘19
BTL FOLK RED BLEND
Folk Machine 'Parts & Labor' Red Blend, CA '19
BTL GHAIA NERA
Tascante 'Ghaia Nera' Etna Rosso, Siciliy '18
BTL ZARDINI VALPOLICELLA
Zardini Valpolicella, Veneto '18
BTL LA VALENTINA MONTEPULCIANO
Li Veli 'Passamante', Puglia '20
BTL DIERBERG PINOT NOIR
BTL COLLOSORBO BRUNELLO
BTL KATIE'S SEASONAL TUSCAN RED
BTL TASCANTE ETNA ROSSO
BTL MARCHESI DI GRESY BARBARESCO
BTL CASANOVA DI NERI ROSSO
BTL KATIE'S SEASONAL NEBBIOLO
WHITE WINE
BTL SCAIA BIANCO
Scaia Bianco, Tre Venezie '20
BTL ALOIS LAGEDER PINOT GRIGIO
Alois Lageder Pinot Grigio, Alto Adige ‘20
BTL ROMBAUER CHARDONNAY
BTL PRA SOAVE 'OTTO'
Pra Soave 'Otto', Veneto '19
BTL TE-PA SAUVIGNON BLANC
Te-Pa Sauvignon Blanc, Marlborough ’20
BTL CROSSBARN CHARDONNAY
CrossBarn Chardonnay by Paul Hobbs, Sonoma '19
BTL FELSINA 'I SISTRI' CHARDONNAY
Felsina 'I Sistri' Chardonnay, Tuscany '18
BTL ODDERO RIESLING
BTL MARCO FELLUGA
BTL LA SPINETTA
BTL QUINTARELLI BIANCO
BTL TRIONE SAUVIGNON BLANC
BTL VIETTI MOSCATO
CHAMPAGNE
NA WINE
CATERING
CATERING NEAPOLITAN MEATBALLS
PORK & BEEF MEATBALLS + SAN MARZANO RED + PARMIGIANO + PINE NUTS
CATERING ARTICHOKE TOASTED RAVIOLI
BASIL PINE NUT PESTO + PARMIGIANO
CATERING FAMOUS FRIED ARTICHOKES
ROMAN FRIED ARTICHOKES + AGED BALSAMIC + STRACCIATELLA
CATERING BLOOD ORANGE CURED SALMON
ORA KING SALMON + CREME FRAICHE + CAPERBERRIES + DILL+ ARUGULA + PINT NUTS + CROSTINI
CATERING EGGPLANT PARMIGIANO
PARMIGIANO CRUSTED EGGPLANT+ SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE
CATERING CANNELLINI BEAN DIP
PIZZA BIANCA
CATERING CHARRED CAULIFLOWER
LEMON PRESERVE + PECORINO
CATERING CRAB ARANCINI
CATERING CHANTERELLE MUSHROOM BURRATA
MOREL MUSHROOM AGRODOLCE + BURRATA + CROSTINI
CATERING PERSIMMON & PROSCIUTTO BURRATA
WOOD OVEN ROASTED PERSIMMONS + PROSCIUTTO DI PARMA + BURRATA + PISTACHIOS + WILDFLOWER HONEY
CATERING WILD BOAR RAGU & POLENTA
RED WINE BRAISED WILD BOAR + ROSEMARY & FONTINA POLENTA + HEIRLOOM CARROTS + PARMIGIANO REGGIANO
CATERING BRUSSELS SPROUTS AGRODOLCE
PAN ROASTED BRUSSELS SPROUTS + PANCETTA + SHALLOTS + CIPRIANI AGRODOLCE + CURRANTS + PINE NUTS
CATERING FRITTO CALAMARI
FRIED CALAMARI + FRIED LEMON + CALABRIAN CHILI SAN MARZANO RED SAUCE + LEMON GREMOLATA
CATERING MUSSELS EN BRODO
MUSSELS + SAFFRON TOMATO BRODO + NDUJA + CROSTINI
CATERING BURRATA BLACK GARLIC BREAD
BLACK GARLIC + BURRATA + ROASTED GARLIC + SHAVED GARLIC + PECORINO ROMANO + CHIVES
CATERING BEETS & WHIPPED RICOTTA
BEETS + CAMPANIA BUFFALO RICOTTA + PISTACHIO PESTO + POMEGRANATE + PICKLED KUMQUAT + PIZZA BIANCA
CATERING ROLANDO'S MERRY CHRISTMAS CHICKEN NOODLE SOUP
CHRISTMAS TREE NOODLES + CHICKEN BROTH + LEMON
CATERING INSALATA MISTA
ARUGULA + PARMIGIANO REGGIANO + TOMATOES + PINE NUTS + BALSAMIC VINAIGRETTE
CATERING FAMOUS FRIED ARTICHOKE SALAD
ROMAN FRIED ARTICHOKES + ROASTED ASPARAGUS + WILD SPRING GREENS + PISTACHIO + BAETJE FARMS GOAT CHEESE + BALSAMIC VIN
CATERING BLOOD ORANGE CITRUS SALAD
ARUGULA + MARKET CITRUS + SHAVED FENNEL + KALAMATA OLIVES + PARMIGIANO REGGIANO + PISTACHIOS + LEMON VINAIGRETTE + AGED BALSAMIC
CATERING TOM'S CHOPPED SALAD
CATERING FIG & BEET SALAD
SWISS CHARD + MULTICOLOR BEETS + KOHLRABI + GORGONZOLA + DRIED FIGS + WALNUTS + BALSAMIC VINAIGRETTE + WILDFLOWER HONEY
CATERING FLOWER TRUFFLE RAVIOLI
ROBIOLA FILLED RAVIOLI + PARMIGIANO REGGIANO + SHAVED TRUFFLES + TRUFFLE OIL
CATERING BELINDA'S LEEK & GORGONZOLA PENNE TEGOLINI
TEGOLINI PENNE NOODLE + ROASTED LEEKS + CHICKEN JUS + TOMATO + GORGONZOLA + PINE NUTS
CATERING LEMON PACCHERI
LEMON STROZZAPRETI NOODLE + CHARRED CAULIFLOWER + LEMON BUTTER + CREAM + PISTACHIOS + PECORINO
CATERING BUTTERNUT SQUASH TRIANGOLI
HAND-MADE BUTTERNUT SQUASH FILLED TRIANGOLI + SAGE BROWN BUTTER + APPLE MOSTARDA + PARMIGIANO REGGIANO + AGED BALSAMIC
CATERING LOBSTER BUCATINI
BUCATINI NOODLE + LOBSTER + TOMATO BRODO + PEPERONCINO
CATERING SPAGHETTI & MEATBALLS
SPAGHETTI NOODLE + NEAPOLITAN MEATBALLS + SAN MARZANO RED SAUCE + TOASTED PINE NUTS + PARMIGIANO REGGIANO
CATERING TORTELLINI EN BRODO
HAND-MADE PROSCIUTTO DI PARMA FILLED TORTELLINI + BONE BROTH + PARMIGIANO REGGIANO
CATERING FIORI ARRABIATA
KATIE'S SIGNATURE FIORI NOODLE + SPICY ARRABIATA TOMATO SAUCE + WILD ARUGULA + MASCARPONE + PARMIGIANO REGGIANO
CATERING BAKED SPINACH & RICOTTA CANNELLONI
HAND-ROLLED SPINACH CANNELLONI + BUFFALO RICOTTA + SAN MARZANO RED SAUCE + FIOR DI LATTE + PARMIGIANO REGGIANO
CATERING BLACK SPAGHETTI
SQUID INK SPAGHETTI + LEMON BUTTER + PRAWNS + SCALLOPS + CLAMS + CALABRIAN CHILI + PARSLEY GREMOLATA + SALMON ROE
CATERING ARUGULA LASAGNETTE
ARUGULA LASAGNETTE NOODLE + ROASTED CHANTERELLE MUSHROOMS + TALEGGIO FONDUTA + MUSHROOM JUS + PARMIGIANO REGGIANO + AGED BALSAMIC
CATERING FIAMA MAFALDA BOLOGNESE
MAFALDA NOODLE + FIAMA BOLOGNESE + CALABRIAN CHILI + WHIPPED BUFFALO RICOTTA
CATERING RICOTTA DONUTS
NUTELLA + CINNAMON SUGAR
CATERING TIRAMISU
TIRAMISU + BERRIES
|Sunday
|9:00 am - 11:00 pm
|Monday
|9:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
|9:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|9:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|9:00 am - 11:00 pm
|Friday
|9:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|9:00 am - 11:00 pm
Rock Hill
9568 Manchester, St. Louis, MO 63119