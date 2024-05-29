KOHOKU-KU RAMEN CHICAGO Chicago - New
1136 W Thorndale Ave
Chicago, IL 60660
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ラーメン Ramen
Ramen
- KOHOKU-KU RAMEN$25.00
SPICY SHIO (SEA SALT) FLAVORED CHICKEN AND BONITO FISH BROTH, TOPPED WITH SOFT-SHELL CRAB, SHRIMP TEMPURA, ENOKI MUSHROOM, BOK CHOY, SCALLION, YUZU, SESAME SEED, SOFT BOILED MARINATED EGG, AND NORI.
- MACKEREL RAMEN$20.00
SOY SAUCE FLAVORED CHICKEN AND BONITO FISH BROTH, TOPPED WITH SABA FISH, SEASONED BOILED EGG, ASPARAGUS, TOMATO, MENMA, SESAME SEED, SCALLION AND NORI.
- SHIO RAMEN$17.00
SHIO (SEA SALT) FLAVORED CHICKEN AND BONITO FISH BROTH, TOPPED WITH CHASHU PORK, BOK CHOY, MENMA, YUZU, SESAME SEED, SOFT BOILED MARINATED EGG, SCALLIONAND NORI.
- KUMAMOTO RAMEN$18.00
PORK BONE BASED NOODLE SOUP WITH MAYU (BLACK GARLIC OIL), TOPPED WITH CHASHU PORK, SHISHITO PEPPER, SOFT BOILED MARINATED EGG, BOK CHOY, SCALLION, SESAME SEED, AND NORI.
- EBI RAMEN$19.00
SPICY SHRIMP BROTH, TOPPED WITH SHRIMP, ENOKI MUSHROOM, SCALLION, OSEN EGG, SESAME SEED AND NORI.
- TONKOTSU RAMEN$17.00
PORK BASED SOUP, TOPPED WITH CHASHU PORK, SOFT BOILED MARINATED EGG, BOK CHOY, MENMA, SCALLION, SESAME SEED, AND NORI.
- SPICY TONKOTSU$18.00
PORK BASED SOUP, TOPPED WITH CHASHU PORK, SOFT BOILED MARINATED EGG, BOK CHOY, MENMA, SCALLION, SESAME SEED, AND NORI.
- MISO RAMEN$18.00
MISO BASED NOODLE SOUP WITH GROUND CHICKEN, SEASONED BOILED EGG, CABBAGE, CORN, SCALLION, SESAME SEED, AND NORI.
- SHOYU RAMEN$18.00
SOY SAUCE FLAVORED CHICKEN AND BONITO FISH BROTH, TOPPED WITH FRIED CHICKEN KARA-AGE, WONTON, SOFT BOILED MARINATED EGG, BOK CHOY, MENMA, SCALLION, SESAME SEED, AND NORI.
- VEGETABLE TEMPURA RAMEN$17.00
SOY SAUCE FLAVORED VEGETABLE, VEGAN NOODLE, TOPPED WITH VEGETABLE ( CARROT, KIMPIRA, ENOKI MUSHROOM, ONION, CORN, TOFU), BENI SHOGA, SCALLION, SESAME SEED, AND NORI.
- SHRIMP & VEGETABLE TEMPURA RAMEN$20.00
- VIGAN RAMEN$17.00
MISO BASED NOODLE SOUP WITH MIX VEGETABLE ( BOK CHOY, KIKURAGE MUSHROOM, CORN). SERVED WITH TOFU, KIM CHEE, BENI SHOGA, SESAME SEED, SCALLION AND NORI.
アペタイザー Appetizer
- KARA - AGE$8.00
Boneless marinated fried chicken. Served with slice of lemon and spicy mayo dipping sauce.
- SHISHITO PEPPER$7.00
Blistered and seasoned with yuzu salt.
- CHASHU BUN$5.00
Comes with steamed buns, chashu, lettuce, scallions, sesame seed. Served with Japanese spicy mayo.
- SEA SALT EDAMAME$6.00
Boiled green soy bean, sea salt.
- CHAHAN (PORK FRIED RICE)$10.00
Fried rice with Japanese chop chashu pork, egg, scallion and carrot. Served with beneshoga,nori and sesame seed.
- AGEDASHI TOFU$6.00
Fried tofu in dashi broth with scallion, grated radish and ginger. Vegetarian.
- TAKOYAKI$6.00
- KUROBUTA SAUSAGE$8.00
- DEEP-FRIED IKA GESO$8.00
- CORN KOROKKE$7.00
どんぶり Donburi
おやつ Dessert
つけあわせ Side order
Side order
- ADD CHA SHU$3.00
- ADD OSEN EGG$2.00
- ADD SEASONED BOILED EGG$2.00
- ADD GROUND CHICKEN$3.00
- ADD SHRIMP TEMPURA$2.00
- ADD TOFU$2.00
- ADD CORN$2.00
- ADD BENI SHOGA$2.00
- ADD KIMCHEE$3.00
- ADD ENOKI MUSHROOM$2.00
- ADD KIKURAGE MUSHROOM$2.00
- ADD MENMA$2.00
- ADD RICE$3.00
- ADD THIN NOODLE$3.00
- ADD VEGAN NOODLE$3.00
- ADD SPICY MAYO$2.00
- ADD MAYU SAUCE$2.00
- ADD KURO GARLIC$2.00
- ADD VOLCANO PASTE$2.00
- BROTH$3.00
- ADD SCALLION$2.00
|Sunday
|11:30 am - 10:00 pm
|Monday
|11:30 am - 10:00 pm
|Tuesday
|11:30 am - 10:00 pm
|Wednesday
|11:30 am - 10:00 pm
|Thursday
|11:30 am - 10:00 pm
|Friday
|11:30 am - 10:00 pm
|Saturday
|11:30 am - 10:00 pm
Come in and enjoy!
1136 W Thorndale Ave, Chicago, IL 60660